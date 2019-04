Villegas: "Otros tendrán que hacer un análisis más crítico que nosotros"

Voz 1

00:10

hombre nosotros aspiramos como primer objetivo de las elecciones a desalojar a Sánchez de la Moncloa y no ha sido posible con lo cual hay que reconocer que democráticamente pues no hemos cumplido con el con el primer objetivo que teníamos en estas elecciones porque los españoles ambos dado algo diferente ya lo han hecho con una participación altísima de lo cual sigue que es lo que tenemos que felicitarnos luego como partido pues efectivamente hemos tenido crecimientos pasado de treinta y dos a cincuenta y siete diputados significa pues aproximadamente setenta por ciento de crecimiento y en ese sentido pues podemos sentirnos satisfechos de absoluto a particular de ciudadanos insisto el objetivo era tuvieron un nuevo gobierno en España y eso no se producirá