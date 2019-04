Carmen Calvo asegura que el PSOE intentará un gobierno en solitario

Voz 1727 00:00 nueve nueve ocho y nueve en Canarias Carmen Calvo buenos días buenos días buenos días vicepresidenta en funciones del Gobierno diputada electa del PSOE por Madrid Enhorabuena no

Voz 1 00:10 muchas gracias ha sido una etapa con mucha pasión por este país y por nuestras ideas muy muy importante muy gratificante haberlo vivido

Voz 1727 00:22 vamos a buscar una mayoría para la investidura o un acuerdo de gobierno que dé estabilidad a toda la legislatura

Voz 1 00:29 vamos a hacer lo que hemos hecho que yo creo que hoy merece la pena un poco reflexión la política española ha cambiado mucho hay que respetar a todo el mundo hablar con todo el mundo e intentar que la cultura de colaborar sí habrá pases en la política española la política española tiene demasiado vencedor civiles ha sido la democracia se abre paso cuando incluso con carácter y con talante democrático somos capaces de ceder todo un poco y que sobre todo quiénes ganar la elecciones obviamente cuyo cumpla más objetivo porque son los que hemos lo que gana en este caso no es otro pero lo dijo el presidente y lo hemos demostrado durante estos diez meses la política española cambió tanto que nadie entiende lo que ha ocurrido en los últimos meses ahí en las semanas de campaña no la exclusión el exabrupto es que eso ya no existe no puede existir ahora mismo así que nosotros eso es lo que vamos a continuar haciéndolo dijo anoche el presidente seremos un Gobierno progresista somos la izquierda de gobierno por eso desde hace mucho tiempo peleamos en el seno de nuestro partido por no cederle el espacio de la izquierda que nosotros ocupamos a otra izquierda que ya estaba peleamos mucho y muy duro desde hace tiempo porque la derecha no gobernara

Voz 1727 01:53 sé que lo va a querer herir ni un centímetro más allá de lo que ha ido el el presidente del Gobierno en funciones pero yo le preguntaba si usted Carmen Calvo cree que es mejor para España buscar estabilidad para toda la legislatura que una mayoría de investidura con un gobierno de ciento veintitrés

Voz 1 02:09 sin duda es necesario encontrar cuatro años de de tranquilidad de sacar adelante el de sostener el crecimiento de la economía española en el contexto europeo internacional con todo el panorama que tenemos delante y la actitud constante del presidente de los Estados Unidos que la crisis social también vaya remitiendo es decir la economía para para el desarrollo social de este país ese es el equilibrio que nosotros representamos y desde luego es bueno encontrar cuatro año en el que hagamos nuestro trabajo en el que este país refuerce la democracia porque sienta que la política sirve naturalmente siendo difícil estemos a la cabeza de los gobiernos de los países que están reforzando la idea de Europa ayer proyectó Europa esto es muy importante también en este momento

Voz 1727 02:58 esa estabilidad la puede dar un gobierno en solitario con ciento veintitrés diputados

Voz 1 03:03 lo vamos a intentar lo vamos a intentar porque nosotros pensamos que estamos muy agradecido por muchas razones pero sobre todo porque creemos como partido y como Gobierno que muy corto plazo de tiempo la gente no ha entendido muy bien repito venimos de unas primarias donde hicimos a la derecha no se la puede sostener con esta sigla centenaria que somos el el socialismo que gobierna que le gusta gobernar para cambiar cosas segundo no le dejemos el espacio de la izquierda aquí habían llegado a la política me refiero a Unidas Podemos tercero gobernemos con ochenta y cuatro escaños derribando a la derecha con la Constitución en la mano para demostrar que la política tiene que servir a la realidad eso es tan importante lo que hemos hecho en tan poco tiempo y que se haya entendido que nosotros pensamos que en fin siempre que aprender variar en fin a la autocrítica constante pero creemos que es la fórmula

Voz 1727 04:05 también dijo usted en campaña que el PSOE no le tiene miedo a los cambios Pablo Iglesias dijo claramente aquí en la entrevista en la SER volvió a repetir anoche que la fórmula para apoyar una investidura de Pedro Sánchez no expresamente no dijo no sólo apoyaremos pero que su fórmula es un gobierno de coalición si esa es la condición para que Sánchez sea investido el PSOE esa viene a negociar un gobierno de coalición

Voz 1 04:29 señora bueno quedan quedan muchos días ya Unidas Podemos le hemos visto ir avanzando también en la comprensión de lo que supone fíjese que anoche hablaba de discreción ella hemos visto como se pretendía en otros tiempo que incluso los la negociación a los acuerdos las reuniones no fueran con luz taquígrafos practicamente con los periodistas sentados a la misma mesa si todos vamos haciendo camine todo vamos aprendiendo nosotros pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este de este barco que tiene que seguir continuando su su rumbo no a partir de ahí sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos han ayudado mucho en estos diez meses que que no refuerzan como como gobierno progresista pero nosotros pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado queremos que es una fórmula en la que hemos sacado las convalidaciones de nuestra norma con todos los grupos en la Cámara que yo creo que la ultraderecha se ha pegado un tiro en el pie porque ha venido a desmontar una parte de la cultura de convivencia no digo ya sólo de Convivencia Cívica sino de convivencia política qué era eso de poner un cordón sanitario a los socialdemócratas españoles qué era eso de España somos nosotros la vamos a salvar vamos a reconquistar tiket que cuarenta años de democracia yo creo que ahí hay una clave muy profundas que nosotros la queremos seguir explica

Voz 1727 06:01 llegado en el hipotético caso de que Rivera diera un giro de ciento ochenta grados y les ofreciera su apoyo o abstención que haría el PSOE

Voz 1 06:10 pues si es que Rivera tiene que ser constitucionalista hasta el final cumpliendo todas las normas como es lógico y hay una que le obliga con sus resultados electorales a no ser el líder de la oposición que se está en manos del Partido Popular porque los votos se transforman en escaños con arreglo a nuestra Constitución así que Rivera está colocado en el sitio que lo han colocado su voto si sus escaño él tendrá que saber si a partir de ahora la posición la gira o no la gira pero yo escucho a esta mañana temprano a un líder aquí en la en la comunidad autónoma en Madrid diciendo que no que no que con el PSOE a ningún sitio no sé si es una estrategia porque tenemos unas elecciones el día el veintiséis de mayo pero es muy difícil de entender lo que ha hecho todo este tiempo ciudadano mire el Partido Popular no ha sabido estar en suposición de defensa democrática de lo que ellos siempre han representado que han sido la derecha en democracia Ciudadanos perdió el centro eso es radicalizar la política española nosotros le hemos puesto equilibrio a la política española como socialdemócrata ellos no han hecho sus tareas tiene en mi opinión con todo el respeto herido y por supuesto a los votos que representan hacer hay una reflex

Voz 1727 07:31 dos preguntas muy concretas las negociaciones para formar gobierno para iniciar la legislatura para ese pacto de estabilidad del que hablaba se iniciarán ya o todo se pospone a después del veintiséis de mayo

Voz 1 07:45 estamos practicamente para inaugurar una campaña dentro de unos días yo creo que afortunadamente el sistema lo permite dos cosas al mismo tiempo y más de dos una en funciones hay mucha cosa que no se pueden hacer como es lógico pero podemos seguir manteniendo el día a día el rumbo de la Administración General del Estado y de las decisiones que haya que tomar ya estamos otra vez en campaña yo creo que todo el mundo va a querer terminar su campaña ayudar a sus compañeros a nuestro candidato y eso no va a impedir obviamente que vayamos viendo cada uno lo que también tenemos ahora qué hacer yo creo que las unas también tienen que significar obligatoriamente lo son un punto de de de hacer mucho y todo lo que te han dicho los ciudadanos me lo preguntaba usted la pregunta anterior hay algunos que tiene ahora que pensar mucho nosotros también nosotros también porque nosotros venimos también de un tiempo donde repito unas primarias no llevaron a colocar una posición que ahora se ha visto que era la posición correcta para este partido centenario pero todo el mundo tiene ahora que reflexiona la veo reivindicando el cese de Pedro Sánchez sí totalmente totalmente porque además es el partido que ha considerado que el feminismo es que las reivindicaciones de más de la mitad de la población Fort formaban parte el socialismo el siglo XXI y esto ha sido muy importante mire señora bueno el feminismo no son solamente las cosas que no quedan por alcanzar la igualdad material es también transformar la manera de hacer política las mujeres no vamos a venir a la política la que venimos en el campo progresista defendiendo el feminismo es sólo para las reivindicaciones concretas también nos interesa cambiar la forma por eso digo que hacen falta estas semanas también para pensar

Voz 1727 09:31 por eso la vimos ayer luciendo en la camiseta en la que ponía si soy feminista

Voz 1 09:35 absolutamente quién le regalaron es suya esa canción mía la tenía ya archivadas es obvio anoche noche me la quise poner porque yo creo que las mujeres de este país son una parte brillante de la democracia española las mujeres progresista las mujeres en general de este país que están peleando también por sus posiciones en la política por la reivindicación de la igualdad que real que tiene en Real Guernica enhorabuena de nuevo a descansar si es que pueden seguimos hablando buenos días muchas gracias buenos días a todos