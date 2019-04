Voz 3

eso es lo que la hace especial son todos los actores que están y los que no están la familia que se ha formado en esta década Robert lo dijo muy bien en el Trailer parte del viaje es el final hace cuatro o cinco años todos empezamos a hablar sobre cómo hacer algo que no se hubiera hecho antes desde la primera de Iron Man donde el héroe revela su identidad secreta en la última toma de la película nos decían no podemos hacer eso nadie echó eso Anteriormente que haremos en la siguiente no lo sé pero hagámoslo hace cuatro cinco años hablamos sobre que no hemos visto en películas de superhéroes y no hemos visto un final una conclusión definitiva para toda una saga es por eso que se llama eh Game ni es muy pero que muy especial