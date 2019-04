¿Cómicos prodigios? Boris Izaguirre los juzga

Voz 1 00:00 esto la tertulia económico

Voz 3 00:46 Pedro Aznar Llum Barrera y Antonio Castelo metió que la gente de fracking algo trágicas eh

Voz 4 00:55 no puedo me ha pedido que no hablen

Voz 1704 00:58 es muy honorables Nietzsche si es que no puedo llevarme

Voz 4 01:03 hay una persona Quique de ha cometido una ilegalidad muy bien

eso anunciara convenientemente según como vaya lo de mañana a lo mejor ha sido el último fin de semana Jay Roach en España eh quiero decir que me habéis vivido momentos pues mira lo que te digo ojalá ojalá me acuerdo cuando yo era alguien aquí en este programa igual se hicieran alguna embajada o algo no pero que no se vuelva a su casa eso vamos sería preciso no sé tampoco está en mejor no te creas él

Voz 4 01:28 yo como siempre que vengo me meto con Jade no voy a parar hasta que lo tiré del programa Javier es fijaros lo que hacen cuando no sabe qué hacer tira de Rahman y no si fango no sabe por dónde salir hoy pues tengo una cosa Rachmaninov en tu casa o no vas a votar mañana Rachmaninov caro déjame

Voz 0874 01:45 déjeme explicar claro que a cierta gente que está en este programa en la última hora de los sábados le molesta mucho el hecho de que el público que viene deberá Roach queda atrapado por las compuertas cuando empieza esta se quede no puede salir de los poderes ajenos que le encantaría dedicarse a otra aquí si no te gusta te Rodes que seguid stocka aquí a Juan Tato oye pero es verdad que ahora os habéis cruzado y los sabios saludado James por Jane

Voz 1704 02:06 a mí no me saluda desde hace tiempo eso sí lo que lleva gorra pero sí pero yo estaba está muerto ya en este programa primero porque no tiene un gel

Voz 3 02:16 la que está tocando el piano encorvado

Voz 1704 02:21 y segundo porque no hace caso a todo lo que dice Javier a veces lo da por no tocar esos está cavando su tumba oye las que hacen lo de gel pudiera sacar un recopilatorio de baladas de Rajoy

Voz 5 02:29 eso es lo que viable

Voz 0874 02:33 oye estamos en jornada de reflexión no se puede pedir el voto como mucho lo podemos comprar escucha

Voz 6 02:38 yo te yo te lo pago pero que qué lugar hermanos y ocho Bot pero que de lo que yo sepa que que van a meter Bhutto el Partido Popular

Voz 7 02:46 es como si hubiera estallado con común

Voz 6 02:49 como una tumba hubiera tenía reglas Poyet uno Mírame y te digo algo Paco escuchas André yo he dicho nada

Voz 7 02:58 pero que independientemente de que de que yo te

Voz 8 03:01 pueda pagar la multa sabe lo que hemos hablado de antes de la casa de protección social y todo eso ante al vuelo

Voz 1704 03:11 qué tío qué te parece si el Murcia no carecía pero es igual que la N

Voz 4 03:19 hay una cosa que que dentro de la corrupción a mi me parece que yo denunciaría al que se ha llevado el otro le dice no te preocupes que esto no va a salir de ahí

Voz 1704 03:25 claro porque lo otro lo había pedido que le borrara la multa a cambio

Voz 0874 03:28 a es ocho votos no claro oye no

Voz 1704 03:30 a mí nunca me Francisco Alcón porque si no tengo marido el Ayuntamiento de Librilla Murcia yo tengo que agradecerle a Francisco Partido Popular propuestos por el PP no lo voy dicho del Partido Azul esto porque es la primera vez que hay una filtración telefónica en la que se entiende todo perfectamente a la verdad Vito es verdad a pesar de ser de Murcia

Voz 4 03:52 hay una cosa por un piso de protección oficial yo no sólo doy mi voto a quién se ha que decir hago lo que haga

Voz 9 03:57 por eso dijo Yangon hipotecó Francisca

Voz 1704 04:02 un pero ahora mismo votado a Vox ahora Mina

Voz 11 05:35 ahí están tenga que antes de empezar las conseguía

Voz 0874 05:37 todo inculpar a un miembro de la audiencia

Voz 1704 05:40 la la Audiencia son hoy para unos días de un delito

Voz 0874 05:42 dará dos Guardia Civil el en la puerta no me ocupa

Voz 1704 05:45 no me gusta si denuncian

Voz 4 05:47 a qué a quién haga falta hasta las últimas consecuencias esta mujer ha dicho bueno ha influido en el voto y vamos a vamos a hacer

Voz 0874 05:53 final pero también que es la última persona que ha llegado a este equipo ha conseguido que hagan la ola sólo para ponerlo luego ya lo visto sí gustó mola eh

Voz 1704 05:59 esto ha sido monitor de tiempo

Voz 4 06:02 Oliveres tres actividades casi de mago

Voz 1704 06:05 están monitor y luego ya estos sí

Voz 4 06:08 hala de gravedad a Fabra de la Comunidad Valenciana un mago James Ross

Voz 1704 06:13 eso sería como para mí a partir de ahí si hemos creo que yo no me gusta magia

Voz 0874 06:19 ah bueno saca buena campaña ya no se puede pedir el voto así que hablemos de efectos colaterales de esta semana no sé si tuvisteis oportunidad

Voz 12 06:27 muchos de vosotros algunos de vosotros ver el debate de televisión pero hay una cosa que a mí me tranquiliza yo después de los años me encuentro también que si tengo por delante era uno de los candidatos que había ayer la verdad es que creo que me dura muy poco

Voz 5 06:45 sí

Voz 1704 06:47 oye que no quería yo hacer spoiler pero que en la última de vengadores sale Aznar al final dijo si es él el que lo arregla todo

Voz 4 06:55 el darnos Se refería hablando ni debatiendo Se refería

Voz 9 06:58 junio se refería puños clarísimo el ex presidente escapar incluso de pero el futuro además

Voz 1704 07:12 eso no sé si habrá visto usted escúchame habéis oído una oveja si no soy yo casi empate a mi lado ha ido

Voz 0874 07:17 el PP ahora es muy de campo vale vale

Voz 1704 07:20 acto escuchado esto de acuerdo

Voz 14 07:23 no se deja la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid era como el Gran Bazar de la corrupción oye uno iba la primera planta financiación irregular segunda planta enriquecimiento ilícito tercera planta reparto de sobres con dinero en B o sobrepasó el día en la cuarta planta coordinando la policía patriótica allí en la quinta planta

Voz 9 07:43 la agencia Pasadena Barça temas no estaba bien Pedro Sánchez yo no sé si he visto en los debates

Voz 1704 07:50 punto de vista conmigo algo que destacar bueno que había dos vestidos de comunión de tu sobrino un profesor sustituto conocimiento de medio y el otro estaba en una boda clarísimamente

Voz 3 07:59 moción montar un bazar después de la tarta ya estaban una buena un bazar

Voz 4 08:04 sino al lado de los debates porque es que compran cada día más cositas más propia de todo el mundo entra con algo con algo en la viejo

Voz 1704 08:12 pero un momento Alber Rivera empezó siendo un chaval así más o menos correcto es el motivo de la pandilla realmente estás está súper motivado todo el rato todo el rato

Voz 4 08:22 por cierto Javier tú qué vas a votar

Voz 0874 08:24 esto ya lo intentó hasta hace tres años y no te funcionó

Voz 4 08:26 pero bueno no tienes no te digo que digas el partido perfecto

Voz 9 08:30 es un poco cuales mira que también se miran y camisa azul camisa me sale cara al sol tontamente pero

Voz 4 08:36 qué vas a votar en serio estamos Pedro Sánchez

Voz 3 08:38 es el cannabis con Pedro Sánchez haciendo pruebas

Voz 14 08:41 allí en Valencia no es que hubiera un gran bazar de la corrupción lo que había era un parque temático de la corrupción en Andalucía con una fiesta

Voz 1704 08:49 chico está bien que tiene que sacar la fiesta

Voz 9 08:53 el tenía claro ERE chalé tenían claro ahí las cosas

Voz 0874 08:55 la vía presidente ha ido un poco más allá aprovechado bien los escenarios para esos chascarrillos que vosotros luego balón Ice jugáis marzo en las cuevas de Altamira decía esto hace más de treinta y cinco mil años

Voz 15 09:07 había seres humanos viviendo aquí en estas cuevas El Mundo ha cambiado radicalmente aunque aún sigue habiendo personas que echen de menos las cavernas

Voz 0874 09:15 pues hemos defendido que tengan cómicos como guionistas los políticos sobre Ciudadanos por ejemplo que se les ha ocurrido

Voz 14 09:20 la derecha representada por el Partido Popular la de Ciudadanos no digo nada

Voz 9 09:24 estos tienen más más más opiniones que días tiene el año da igual

Voz 1704 09:30 sí así como de no quiero molestar a nadie pero no voy a soltar yo es que ahora donde haya un mitin de avión siempre me imagino cómo sería

Voz 4 09:38 he Albert Rivera presidente con quién estás hablando gran donde antes había gente aquí viendo ya lo que en su como que no imagino siempre en esa altitud la ruta Rivera Maya eso es lo que me encantaría

Voz 1704 09:54 déjame

Voz 3 09:56 yo pero ya te ha gustado no hablaré hay tres cosas que me

Voz 0874 10:00 usted no mucho en el debate uno cuando estaba casado yo creo que inventándose cifras y no se le oye casi pero Pedro Sánchez a su lado dice

Voz 9 10:06 lo que sí sí soy pasó como una vertido

Voz 1704 10:09 a esto Casado como triplicó o no las mentiras del resto una cosa actitudes no repitió en porcentaje no sé si otra es que bueno es que se dijo que se llamaba Pablo Casado y seguramente no se llame así

Voz 4 10:22 cómo voy a contar una cosa muy loca en el programa está que estoy ahora de Risto a mediodía que hacemos hicimos un debate

Voz 1704 10:28 no ya estás haciendo te voy a contar algo interesante es la dos de media

Voz 4 10:31 se haciendo hicimos un debate que yo creo que estuvo bastante guays era prohibido es decir mentiras no por nada sino porque había como gente en directo y luego se te restaban segundos cómo era inventaba las reglas podíamos hacer lo que quisiéramos no ahí a Risto es el ocurrió eso entonces se lo recordó a los candidatos entró en el camerino de un partido que luego ha dicho muchas inexactitudes en los otros hijo bueno recordamos que no se pueden no se podían mentir en cifras tal porque no está comprobando Li diciéndole el momento fue yo estaba a partir de las seis hora a este candidato de vale no digas lo de no sé qué

Voz 1704 11:08 el otro borrado

Voz 16 11:09 por qué digo bueno no se saben salud saluda Ivete en España es un país muy amable bueno que es lo que nos preguntamos

Voz 1704 11:19 pero ellos saben que eso no es así si sabe es increíbles

Voz 0874 11:24 es la segunda cosa que me en el debate es nuestra diez palabras la Albert Rivera dirigidas a Pedro Sanz

Voz 14 11:30 en basura todos los contra para nosotros

Voz 1704 11:33 que acaba de ustedes y ahora me toca a mí él literal pero

Voz 4 11:38 incumple con sus palabras y no consiguió no nos pasa que vosotros ya eliminado cuando dan datos eso está en tu cabeza al encantando halal

Voz 0874 11:45 mira si piensa será así o no escuchas a primera sus verdaderos showman saber moverse en los escenarios era el líder y ganador de concurso de debate por eso sabe que hablar deprisa y ser impertinente funciona lo demostró hace un par de semanas también el sonido de paciencia es que eso no parezco Julio Iglesias

Voz 17 12:06 me gusta que me gusta mientras lo voy a cantar hasta que me gusta mucho es claro

Voz 7 12:14 tenéis aquí en Mérida

Voz 2 12:17 le pido a la Liga os alguna

Voz 0874 12:19 me habéis tenido el público tan a favor de obra como el que tiene la verdad que no

Voz 1704 12:23 sí sí lo tengo a Borja máximo ocurriera decir que me arranque Julio Iglesias también te digo que yo cuerpo la Pantoja que está más de actualidad pero ahí me gustaría muchísimo ver a Albert Rivera cantando Julieta esas nunca o que hubiera Julio Iglesias tienen alguna

Voz 0874 12:38 las cosas en común si es que son españoles

Voz 1704 12:42 no es eso sí uy que perdiese Reed referencias a la farándula por favor con visto bueno esto Pimpinela

Voz 18 12:55 si esos dos hijos del bipartidismo casado y Sánchez

Voz 7 12:58 la se pelean en público pero son hermano

Voz 18 13:01 Nos están actuando se pelean

Voz 2 13:03 esta es la palabra más bonita de la justicia

Voz 1704 13:09 hombre no está mal que se pero no habíamos quedado que eran colegas

Voz 0874 13:12 hemos escuchado poco a Pablo Iglesias por cierto el líder de Unidas Podemos llegó al segundo debate en taxis sin traje ni corbata

Voz 1704 13:18 el árbitro mujer sí de izquierdas sino ejercer Izquierda es una caspa de mil novecientos treinta y nueve también es la Puglia alguien le dijo quítate eso pero al principio te no jugaba son los polvos de Baqueira Beret cuando cuando montamos un partido en el colegio ya había uno que decía yo quiero ser el árbitro

Voz 0874 13:36 la única del país nuestro compañero Íñigo también que les les llamaba por el aspecto el padre Iglesias es verdad que sí sí hasta hay lo más transgresor que hizo Iglesias se mostró muy tranquilo muy dialogante hasta que alguien le tocó hizo

Voz 19 13:48 hay que tener no hay que tener miedo al debate pero tampoco hay que tener miedo al señor Rivera pero esta táctica de ustedes de interrumpir todo el rato es propia de maleducados y estoy convencido que mucha gente gente que vota a usted no le gusta que usted haya tan impertinentes nada al ver a Iglesias Ariño

Voz 1704 14:02 aquí queda muy bien la verdad es que sí

Voz 9 14:05 pensábamos todos vamos yo estaba con la mano así todo el rato decir le doy un cachete le dio un cachete a la tele a ver si les llega ICEX Ice callado

Voz 1704 14:14 como todo el mundo intentando abofetear sí que Ana Pastor Levante pero que es callar ya le hubiera dado de Ana Pastor le hubiera dado yo creo que sí

Voz 0874 14:21 ese debate desde todos los puntos de vista posibles mediáticos iconográficos yo qué sé falta uno que es analizarlo desde el punto de vista bucal dental dental

Voz 1704 14:32 a El hayan perdido clarísima tal hayan perdido el clasificado ahí ganador eh

Voz 1782 14:37 yo diría que sí aplaca yo voy a apostar por ya sabes por Vitor socialista Jorge cómo estás Jorge buenos días

Voz 0874 14:43 hola buenos días doctor fair use es cofundadora clínica dental Ferruccio han analizado la sonrisa de los principales candidatos políticos a más bonitas para ver que se han hecho o que se podrían hacer para mejorar es preciosa opino por lo general hay hay buenas dentaduras en nuestra clase política

Voz 4 14:58 qué mundo más bonito que vivimos que alguien pueda dedicarse a esto eh

Voz 7 15:02 es que no se tuvimos un rato hay mirando las fotos castigando todo para ver que no podíamos adivinar que podía bosques al que se han hecho de que podíamos recomendarles

Voz 1782 15:14 sea pero la conclusión es fácil no Pablo Iglesias puede estar dos años enteros sin salir de allí

Voz 7 15:20 sí la verdad que digamos que es el que más potencial de mejora

Voz 1704 15:24 potencial de mejora

Voz 0874 15:27 la titular porque lo obvio yo creo que ya lo sé

Voz 1704 15:29 tiene dientes que son suyos vamos Pedro Sánchez

Voz 7 15:33 pero también pues a ver si es una de las mejores sonrisas que tienen celos cinco candidatos era de otra persona la abusos hay yo creo que no ha hecho nada tiene pequeñas imperfecciones bastante natural le podemos recomendar algo de ortodoncia muy blanca mientras

Voz 4 15:52 sí está como para que ahora habrá que sabes bueno era porque esto sin saberlo ahora en la plancha que tiene este hombre ahora

Voz 0874 16:01 Pablo Casado Pablo Casado tiene pinta de serlo

Voz 9 16:03 en Familia que también ya bien que te han cuidado bien nos deja que lo sí Pablo Casado han dejado tres mil pavos en una buena todo

Voz 7 16:09 sí yo diría que que Pablo sí que perdón si Pablo Casado se ha hecho set ortodoncia abajo la parte abajo ha perdido los resultados si se grandes colocados los de abajo no se puso

Voz 1704 16:24 por las noches pero sabéis porque Jorge es el bruxismo no es la parte de la militancia

Voz 3 16:31 pero una fila hayan roto el hedor luego da pereza es si venga venga la vale todo lo logrado

Voz 0874 16:38 tiene tiene a los militantes enfrentados Albert Rivera

Voz 7 16:41 Albert Rivera parece que también naturales una sonrisa de forma natural la gente bonita el Mervyn hubiera sido mucho de clase

Voz 4 16:48 desgaste verdad los va a perder dentro de poco e se van a ir oscureciendo por los cantos me me lo he visto en algún amigo

Voz 7 16:57 no han sido superiores

Voz 3 17:00 no porque tal hola edad vigile están viendo lo más colmillos hay que tener cuidado

Voz 7 17:04 están viendo los colmillos están están ganando protagonismo están oye eso te que piensa que entidad si te cerrar digamos que que estar un poquito después tocados de fuerte no rozan rozan demasiado con los incluso cuando la música suena muy fuerte claro

Voz 1704 17:25 pues cierto me me ponen nervioso escúchame y esta es la cosa más loca que he oído en mi vida que es hace era una corona de reflexión un análisis candidatos porque como tienen los puta a mí me parece muy importante lenguado oye es una parte muy importante estoy de acuerdo con Jorge es verdad yo lo primero que mira una persona es la boca eso es porque según la voz eh yo se tiene menos de los dientes no no entro ahí no bueno yo tampoco yo tampoco candidato con tres

Voz 7 17:52 oye Jorge que nos falta el último en discordia Santiago Abascal es es el que más me ha costado porque claro son cosa sí pero bueno

Voz 3 18:02 a lamentado que te va a matar a de

Voz 7 18:09 igual abajo también pelear Le Monde

Voz 4 18:11 el vale sí yo creo que

Voz 7 18:14 lo mejor unas once lo un poquito los dientes y hacía sonreír cuando se haría más

Voz 0297 18:20 instó también te digo que Abascal con diciendo Viva

Voz 4 18:22 España no va a perder mucho voy a todos los candidatos que estén castigando su sistema nervioso hay que beber con pajita de metal para no

Voz 0874 18:30 en Ferrol alcohol con paja mental doctor Ferris cofundador de la clínica dental hace Rus hidratos sí ha analizado la sonrisa de los principales candidatos gracias doctor

Voz 1704 18:39 hace dos días pero sí Fratto suena como bufete de abogados e más quédate

Voz 0874 18:45 distan tiene novicio los dientes de abajo es dicho Abascal Navas Abascal no

Voz 1704 18:50 mucha gente cuando de verdad que es el bruxismo Stefan

Voz 0874 18:53 no vamos a parar un momento sí

Voz 1704 18:55 el fascismo no bruxismo

Voz 20 18:58 hemos ligado también dio por otra cosa

Voz 21 19:38 sí sí

Voz 11 19:56 podemos gracias a Dios es lo que ha ocurrido en este estudio

Voz 0874 19:58 con el tiempo en el que escuchábamos vender cojines y estas cosas que no ha salido por antena pero básicamente ha sido una conversación sobre si las múltiples operaciones que llevo encima cuando yo yo voy a decirlo no no voy a decir más datos pero bueno

Voz 1704 20:11 el Barça pues no pero no es cosa de reflexiones ya puede decir que sí sí sí sí sí

Voz 0874 20:17 es hemos hemos está hablando bueno ha estado hablando exclusivamente de las dosis de Castrelo do Miño pero decía

Voz 4 20:24 hemos y hay que está vivo

Voz 1704 20:26 a tener en cuenta que hay públicos pudor Enel es algo que no se un veterano de Vietnam Il lo que tú tenías bajos lo más porque he visto en su vida no árabes también no son de eso me dijo más el más duro contra el ser humano como estas en ese buenos días gusto estar aquí Javier

Voz 0874 20:44 daños de la felicidad es el libro que acaba de publicar Tito hecho de todo hablas no sé cuántos idiomas estás conciertos actúas en películas y creo que ha sido intérprete de Barack Obama

Voz 1704 20:54 como esto tengo interés pues a verlo pues nada yo me fui

Voz 23 20:57 en Estados Unidos con quince años sin familia hay una vez allí pues bueno repartir pizzas para poder pagarme los estudios día dije oye me estoy desaprovechando un peldaño que está en mi libro aquí es el enemigo de la vida no es la muerte es el de aprovechamiento las diez cuando podría dar quién no ha ganado diez has perdido noventa y un día me presentó ante la gente el jefe de la policía en estado Virginia Estados Unidos digo vengo a decirle que usted me necesita quedan poco sorprendido empecé a trabajar para la policía intérprete después en los Estados Unidos en el FBI y cuando Obama ganó las elecciones cliente pero tengo

Voz 0297 21:28 sabes que tiene la voz muy parecida a Rafael Nadal todavía no

Voz 23 21:30 dicho alguna vez me habían dicho que no tiene hacían

Voz 9 21:33 no mallorquín que en eso en esos preferidas

Voz 0874 21:35 del brazo izquierdo del pero también es verdad veréis cómo cómo cómo era ser te dicen que te el FBI te ponen una pistola en la cabeza para que firme su confidencial no bueno así siempre absolutamente participen más de dos mil procesos jurídicos los motivos por los que me verdad

Voz 23 21:50 bueno y entonces volvía a Europa en Bruselas en China ahí empecé a desarrollar el método que a lo mejor conoce de de cómo aprender muy bien en ocho meses que seamos ocho Belles bueno a raíz del éxito que tuvimos ahí crecimos mucho realmente se permite aprender en ocho meses no es publicar un libro que es los ochenta y ocho peldaños del éxito se convirtió en libro más vendido de España y ahora esta colección entera los tres que son los ochenta y ocho la inteligencia la historia de este nuevo que es lo peor

Voz 4 22:16 ancho perdona no pudo parar de pensar que que fuiste a Estados Unidos con quince años y sin familia que llega te empatados en patera no ya había viernes como te dejaron eso no paro de pensar en eso como te dejaron ir con quince años como pudiste volar tú solo claro

Voz 24 22:31 bueno a ver la verdad es que lo pilotó él una menor bueno hay una frase que tengo por ahí que siempre dice que que el el nidos

Voz 1704 22:39 el lugar más peligroso del mundo para un pájaro porque es el lugar donde nada

Voz 4 22:43 claro mi padre lo estoy

Voz 1704 22:45 a ese pájaro de repente dice no es campo bueno ese ese pájaro quizá no que me es que esta sumidos ni Estados Unidos y cuarto yo ese pájaro tendría que acabar la ESO MK en mi caso de Mi pájaro

Voz 24 23:02 bueno a ver ahí un acto

Voz 23 23:04 es una cosa muy clara y es que los Tesoros suelen estar alejados de las zonas de confort entonces si esto tras son una zona muy protegida ahí lo más probable es que nada sucederá con lo cual hay que salir ahí de una frase que dice los tesoros se encuentran fuera de casa y eso implica arriesgar gente haga puesta a no perder gente que apuesta a ganar no conoce bueno

Voz 9 23:22 Antonio en ese sentido yo quiero tu libro para hablar con tus frases porque yo nunca ha acabo frases bien así redondas Itu cada cosa es una frase

Voz 1704 23:32 ahora ya puedo decir que vivir osea para apuntar porque es que yo tengo una así es que yo nunca acabo las las frases de ninguna manera demasiado

Voz 0874 23:39 ese ratito que hemos hablado aprendido holandés

Voz 1704 23:41 sí sí sí porque hemos estado escuchando un partido de fútbol como es el método a mí me así como es el método ver el método es básicamente lo hemos dedicado

Voz 23 23:51 a cuarenta mil horas de trabajo para crear la metodología no sabe acaban dar un premio en Ohio otro en Virginia en Estados Unidos en España Emprendedor del Año permite aprender un idioma en ocho meses gracias a un concepto muy importante que es la información no es toda igual la gente piensa que la información es toda igual pero es desigual hay una que tiene una rentabilidad muy muy alta y otro en la rentabilidad muy baja durante muchísimo tiempo lo que hicimos fue jerarquizar cada palabra que componen un idioma y al hacerlo tú puedes aprender la mejor información en el menor tiempo en lugar de aprender todas las frutas verduras Tolomeo de transporte que lo que hacen

Voz 1704 24:22 donde a la gente buena aprende inglés nadie aprendido midió mal

Voz 23 24:24 manera es la forma menos útil y lo que hacemos es el cuarto marcan porteros enteros tomamos lo más útil de cada campo y esto te permite obtener las palabras que mayor autonomía te dan en mucho menos tiempo lo hacemos todo por Internet a través de la plataforma de ocho bits punto com era pone como aprender muy en ocho meses ahí no va a encontrar allí y la verdad que bueno hemos conseguido que David Bisbal aprendiera chino e inglés

Voz 1704 24:44 bueno que aprendiera cualquier cosa David Bisbal David noveno David es muy inteligente es muy buenos y lo digo eh mantiene conversaciones conmigo en chino y con chinos en chino de más de una hora esto lo hemos publicado en Twitter arroba a verlo Twitter sería como se de María en chino no no creo que siempre es bueno ochenta

Voz 0874 25:05 ocho peldaños para la gente feliz a la gente feliz para ser feliz a quién votamos mañana entonces Anxo bueno yo no sé quién votamos pero lo que sí dice es que hay una serie de cosas que podemos hacer para para no evitar ir en contra democracia que votar en todo yo creo que la gente se creería votar este libro los ochenta dicho plenas la gente feliz si se sale un poco de las de las digamos las pautas de empresa yo estoy con empresas convertidas empresa preste ha dado un salto sin lugar a hablar de éxito exterior ha hablado de éxito interior he visto que la mayor parte de la gente es mucho menos feliz de lo que cree la gente piensa que hemos felices somos menos felices de lo que creemos porque siente preguntar a esférico de las cosas están bien te digan que sí pero es que no este libro tiene una fórmula que permite a la gente de verdad incluso cuando las cosas no van como queremos ya está entre los diez libros

Voz 23 25:50 más vendidos de España ya ha hecho cuál de los ochenta y ocho peldaños

Voz 4 25:52 ese es el alcohol

Voz 1704 25:55 pues mira a mucha gente me tres peldaños líquido que espero que sea de los primeros pues una hostia que te pegas

Voz 0874 26:01 no obstante ayer desde la gente felicidades por venir a denuncias a vosotros os digo me libro Cavaco Llum Barrera con Antonio Castelo con Pedro Aznar con los tres mil oyentes que han escrito a este programa destruyó ahora mismo que han venido a ver a James Brown pero que no les queda más remedio que quedaros aquí Icon un joven talento al que tenía ganas de ver hacen bien no lo veo que pase

Voz 2 26:26 Boris Izaguirre

Voz 1704 26:39 en el que no es la camisa de votar bueno porque porque no tiene ninguno de los colores que están optando por aquí

Voz 4 26:47 vas a votar tú y yo no puedo votar

Voz 1704 26:50 a mí me han me ha sostenido que empecemos a conversación de esta manera

Voz 0297 26:53 sería un gravísimo problema y no me podía a empadronar a tiempo he estado viviendo en Estados Unidos lo sé lo sé yo puedes errores loco de empadronar en el consulado el español allí que ya de por hecho equivocó Mi casa era el número mil de la avenida West en el consulado a alguien muy simpático que creo que era ciudadano venezolano por cierto para no provocar problemas en vez de mil confundió el uno por siete y puso siete mil Wes que es que es imposible que exista

Voz 1704 27:20 no es que es prácticamente Portugal es algo es Portugal

Voz 9 27:23 bueno Boris con suerte que lo mío es peor

Voz 1704 27:26 porque que tenía mi voto preparado para ir a votar

Voz 9 27:28 ahí André de repente decidió que ese sobre iba muy bien para pum anotar o número de teléfono

Voz 1704 27:34 no es que sepamos que eviten o rompió para vuestra Si todo sale mal no nos van a falta no

Voz 0297 27:41 desde el tema yo creo que deberíamos hablar desde la jornada de reflexión y lo bonito que aprovechó la jornada de reflexión para ver prodigiosa en la que eso no

Voz 1704 27:49 para eso no hay que he tenido

Voz 0297 27:56 la suerte es realmente ser encomendado presentar un programa que yo pienso que

Voz 1704 27:59 que unido perfectamente lo que se llaman

Voz 0297 28:01 disciplinas culturales clásica con el mundo del entretenimiento te tengo que es la parte que yo he puesto te tengo que decir que sobre el papel que no tenía confianza y luego lo veo no puedo dejar de mirar lo que pasa pero eso sí él gracias bueno también mucha gente eso es lo que ha sido incluso de todo esta experiencia yo pienso que el programa pues surgió de una manera se programó de una manera de repente fue pues aunando fieles que hicimos ya el año pero claro pero tú lo ves es un niño de nueve años que toca con grandes y no Rachmaninov lo oyes hablar ya sin mi mi mi mi mi dice jugó casa tiene niños

Voz 1704 28:36 luego toca no la razón

Voz 0297 28:38 luego yo creo que los niños nos han enseñado nosotros pero yo no lo llamaría niños en el programa se les llama candidato está muy abierto pero yo pienso que sí que los prodigiosos ha enseñado nosotros los adultos que realmente cuando tienes un deseo y tienes una vocación no hay nada mejor que volcar eso vocación algo que realmente te preparas y que por cierto saca dinero conservatorios pero ellos es la separan delante de los jueces yo pienso que encajan de una manera que yo nunca en la vida he podido aprender y tener esa capacidad como de porque yo por ejemplo cuando un juez o un profesor en el colegio

Voz 1704 29:09 es un cocinero caminaba

Voz 0297 29:12 pues tú te pones como rebeldes claro si usted es tu instinto y en cambio ellos están como educado en la manera que es la diferencia entre ser una persona disciplinada y otra que no toda

Voz 1704 29:20 ah sí

Voz 0297 29:23 el prodigio perdona que te corta pero

Voz 4 29:25 son Chambers que sino lo espero

Voz 0297 29:28 esa tasa la traición de los adquiridos Juan ese tema cuando eso se te has pegado en las uñas o es realmente es tiene

Voz 4 29:37 a veces es que me brindó toda esa esa disciplina le han aprendido a mi programa aprendizaje que todos esos niños por cierto han estado que que se llama enseñar pegando

Voz 1704 29:44 eh no sale ahora el segundo segunda edición del libro enseñar pegando dos ochenta y ocho guantazos para la educación yo creo que otra cosa como mira oye pero otra cosa es que divina de este programa es simplón previsto

Voz 0297 29:56 que la educación no está reñida verdaderamente con la información y con el disfrute me guste no pero casi el gran puente de este programa yo pienso que se convirtió como en humo Aziz porque en estos días tan tensos en los que ha coincidido el programa pues de repente pues como que te apetecía desconectar de todo y es una arte llevar

Voz 0874 30:14 quién habrá Boris muchos padres de estos que creen que sus hijos son un prodigio y realmente alguien tiene que decirle escandaloso

Voz 0297 30:19 o yo mismo yo mismo eso yo creo que Mi gran prodigio ha sido convencer a todo el mundo se que soy muy pequeño de que soy un prodigio nada más detrás eh no no yo no tengo una buena disciplina en una monarquía que todavía la gente deje de sus niño prodigio todavía exacto no pero hay ser niños prodigios muy horrible a mí también a mí me quita miedoso porque ya daba miedo a mí me dijo significa brujas dramaturgo me dijo Boris no puede seguir en eso porque es un acto es circo tienes yo estaba diciendo que pues me gustaba muchísimo leer teatro y entonces me gustaba muchísimo casa de muñecas de Ibsen y hablaba así a los siete años ocho

Voz 1704 30:52 la era como una cosa es lo que digo por favor si encima no

Voz 0297 30:56 me maricón y Sudán

Voz 1704 30:59 ahí es la descripción más bonita gritar de la Historia maricón salvaje prodigio

Voz 3 31:05 no soy yo no sabía que eras gay bueno no

Voz 1704 31:11 pero yo yo yo empecé con luego pues yo soy un gran homosexual esta es la progresión contra la prohibición obtuvo si no hay gente que no es sólo una sí dijeron mariquita la vida

Voz 0297 31:30 también eso me pareció como muy interesante pues porque realmente yo en el programa he tenido que ser un poco como el conductor entre lo que son lo que aspiran esos niños esos padres que están con mi compañera Paula Prendes un poco espera Andy valorando también la situación y luego ese universo de jueces que hemos tenido que siendo fantástico no solamente porque Nacho Duato es Nacho Duato lo hemos redescubierto Berto liderar impresión a través de prodigio sino Ainhoa Arteta que es una mujer pues bueno yo pienso que fantástica es una mezcla

Voz 1704 31:58 gran echó sal

Voz 0297 32:01 la norma Turandot todos los personajes que interpreta en incorporar buena persona Andrés Salado que pese al apellido pues es

Voz 0874 32:08 o un que si bien es hacer televisión en Estados Unidos durante un tiempo creo que división del cerebro adulto si no te voy a preguntar un poco por por la logística pero sí qué diferencia hay entre trabajar para una televisión americana hay una española se llega la hora de las reuniones son más cortas

Voz 0297 32:27 los programas no dura cincuenta minutos

Voz 1704 32:30 claro los Katerin son mejores

Voz 0297 32:32 los que no porque en América realmente sabes que la comida no es una cultura sino que es como una especie como de trámite evidentemente las cosas no tienen sabor es yo entendí perfectamente de las folclóricas que siempre me reía tanto de ellas los canta antes que siempre después de la gira I este año tanto el jamón la tortilla de patatas pues es verdad entonces porque claro cómo te quedas y sabores lado de repente esta y por eso yo creo que los españoles nos cuesta tanto lealmente hinojo otro país la televisión americana lo que me ha dado a mí sobre todo Telemundo es que me ha editado entiendes a me ha me lo acordado no me bueno porque estaba yo antes pero no lo está haciendo es tu versión editada Estados Unidos como bien sabe es el reino de a mis eufemismos tú no conoces bien no existe la censura sino que existe el autocontrol por ejemplo no entonces y a mí lo que me ha hecho darme cuenta que sí que evidentemente yo es un poco los trucos en los que me había acostumbrado pues tenía que realmente puede cambiar lógico renovarlos en cualquier caso reinventar los y al final me he dado cuenta en prodigio muy humildemente que sí que lo he conseguido de conseguidor de dejar de ser pues el Boris Izaguirre que de alguna manera estamos acostumbrado a ver hizo un poco más una persona pues eso más adulta

Voz 1704 33:45 que no que esa

Voz 0297 33:48 ya no hace falta no lo hacía falta también es cierto que Master Chef medio ese punto eh esto es totalmente cierto ese si yo no hubiera hecho más celebrity no hubiera vuelto ese punto de humildad que ya bueno nunca tuve humildad pero la poquito

Voz 1704 34:00 a la que tenía viernes

Voz 0297 34:02 ha quedado tanto tanto tanto tanto entiendes que yo haga real que como esta

Voz 0874 34:08 Carmen es decir que la televisión hispana de Estados Unidos televisión Telemundo y Univisión muy histriónica eso

Voz 1704 34:14 yo no he dicho nunca latina fíjate que este tema es muy

Voz 0297 34:19 complicado Javier porque yo estoy de Washington te dio las llaves de la ciudad pero a mí Miami si me las dio cuando te las da

Voz 1704 34:27 ver

Voz 3 34:29 no pero me lo que te dan

Voz 1704 34:31 ya ves de la ciudad te advierten que cualquier cosa que a ellos no les guste te la pueden retirar a si yo no estoy

Voz 0297 34:37 igualmente en situación de devolverlas ya está

Voz 3 34:41 pues

Voz 0297 34:42 a todo lo que puedo decir experiencia que América es fabulosa nutritiva fue un gran aprendizaje frío hace muy poco estudiado me es una ciudad muy sabia muy saber si era la gente no ves nada artificial

Voz 3 34:58 la voz

Voz 1704 35:04 este es el mar te introduces en el Giro y la vida trabajando en podemos ver campestre hace mucho bien porque es la vida

Voz 0297 35:12 que sí que es cierto que ese universo de la edición a la que yo me refiero pues te hace hablar como más rápidamente y mal ir siempre al grano porque no hay espacio no hay tiempo con decirte esto es un poco muy profesional pero con decirte que los los bloques no alcanzan los siete minutos pero en toda la televisión

Voz 1704 35:29 como aquí también es cierto que no es que

Voz 0297 35:32 yo creo que a cada tiene juego más tiempo de disgregar ir

Voz 4 35:35 aquí para que la gente no hay bloques el programa yo estoy haciendo yo tiene un bloque de cincuenta y pico minutos yo otro de treinta y dos y que programa

Voz 0297 35:42 ese paraíso

Voz 3 35:45 eh

Voz 4 35:48 es verdad que podría ser eso es una cosa que me interesaba mucho que que es muy técnica es lo que ha dicho pero me parece muy interesante que es la duración es porque es como si las películas españolas duras en cinco horas y las del resto del mundo

Voz 1704 36:00 ahora y media ya no es así pero por ejemplo ahora todas las películas de superhéroes son realmente como las películas de Kurosawa

Voz 4 36:09 es un mal y un mal ejemplo porque pasa lo contrario no es cierto

Voz 0297 36:11 ese gran película de superhéroes realmente durar muchísimo yo soy muy fan de todo el universo superhéroe porque yo en mi infancia tenía esta vinculación con los superhéroes porque como todos tenían dobles vidas claro pues el yo aspiraba mucho tener una vida de ese sentido entiendes que pues a trabajar como Clar que de repente me convertía en Superman el poder pero sí le voy a hacer que podía ser de una de una orientación sexual en en un alguna personalidad de otro Oscar por la mañana Peter Parker y por la noche repartidas telaraña me gustaba muchísimo esta ideas y entonces por eso yo ahora veo mucho pero feto me di cuenta que se hace como larguísima pero no en la Tricio y otra cosa que me tocó vivir Javi al que eso te va a encantar a mí me tocó vivir en mi tiempo el el dije

Voz 1704 36:54 el nombre de jamás nos habríamos paso porque me gusta porque esto no quiero decir que el resto es la que lleva siete años esto una olla dejarme decir que os que

Voz 0297 37:05 pero contar esto que fue muy importantes me tocó pasar el momento

Voz 1704 37:08 pues yo no lo es importante nada les importa el no bien

Voz 0297 37:11 cómo funciona el mundo latino las elecciones y arrancó su campaña anunciando el muro en el dos mil quince y metiéndose con los mexicanos caso blanco que son los espectadores potenciales de las televisiones latinas en Estados Unidos porque son la mayoría de la población porque éramos entonces todo eso lo dirigen a los a los mexicano Jorge Ramos es buena estrella en Univisión casado con una bellísima venezolana que extinguirá Delgado hombre claro son una pareja maravillosa y muy amigo Peres

Voz 1704 37:38 de hecho de repente no

Voz 0297 37:41 ver viven aquí pasa mucho por cierto que a nadie

Voz 1704 37:44 el cuando de repente va va creciendo la dirección

Voz 0297 37:46 este teniente las dos cadenas hacen propaganda anti el candidato republicano que destronó no hice olvida se olvida completamente de que en realidad lo que estaba pensando el votante inmigrante mexicano era votar por el tronco efecto lo hizo fue el

Voz 0874 38:03 el el el el el nueve no bien

Voz 0297 38:06 del dos mil dieciséis en el estudio de mi programa es otra OPA era un velorio porque claramente todo el mundo pensaba que iba a ganar Hillary en y en cambio llegan a ocho y de repente esto lo estoy diciendo que estamos aquí lejos y no interferir

Voz 1704 38:19 no es de rígido en El programa vino a mí me dijo

Voz 0297 38:24 yo voté bien

Voz 1704 38:27 es te veo muy abierto a Hillary que ya no atrae el ganado debuta mañana y eso esa es que así fuera la estadística estoy pensando ahora te vas a votar oye esta noche creo a finales de este mes ya sabéis cómo va el sistema en el a finales que tenemos siempre de mentiras listas y entonces cada jurado eso su disciplina escogerá aún ganador pero luego entonces los tres

Voz 0297 38:51 es finalista igual que el ganador

Voz 1704 38:54 será escogido por el público que son dos diez de la noche que mono tu vas a ver prodigios esta no seguro gracias de verdad

Voz 0874 39:04 Boris que hemos conseguido en algún sitio cuando yo estaba allí coincidíamos mucho cuando tú estabas aquí si yo creo que en este estudio se quedó pero nunca habíamos coincidido al mismo tiempo

Voz 0297 39:13 es verdad pero nos tomamos en mala suerte nos tomamos una foto muy bonita y también muy extraña porque fue tomar esa foto yo desaparecer de

Voz 1704 39:20 a quiénes las tomamos has tomado

Voz 0297 39:23 los en el en la que estaba nevando claro y pensábamos eso de Año de nieves añadió

Voz 1704 39:29 esto no es un poco cómoda Regreso al futuro aunque hechas

Voz 0874 39:36 yo también quiero mucho de menos esta emisión para nuestro mal

Voz 1704 39:38 no yo no he hecho nada

Voz 0297 39:41 ese sí que es una cosa que no es cierto estoy muy contento de estar aquí de compartir con vosotros y por supuesto también ha agradecido Boris Hollande coartado tu libertad y no te están dejando expresarte

Voz 3 39:53 no pero evitando cuando tu libertad no

Voz 0297 39:58 tú eres el que está aquí siempre estamos dejando que te Express es tú con tu suyas negras y Tous increíble sentido

Voz 9 40:03 no no le has visto las uñas Boris Izaguirre también de la final hasta la próxima sí

Voz 0874 40:09 claro

Voz 3 40:10 gracias muchas gracias por pues también del público

Voz 20 40:13 quién me lo iba por favor