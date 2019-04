"La investigación y los datos son lo elementos fundamentales para crear"

Voz 1 00:00 los treinta y ocho años pillar con cuatro libros publicados desde mis veinte años me senté ante la máquina de escribir empecé muchos años después frente al pelotón de fusilamiento elector poner Aureliano Buendía

Voz 2 00:16 ya había de recordar aquella tarde remota

Voz 1 00:20 en que su padre lo llevó a conocer el hielo no tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase ni hacia dónde debía conducir M

Voz 3 00:33 lo que hoy se es que no dejen extinguir ni un solo día durante dieciocho meses hasta que termine el libro

Voz 1363 00:44 me emociona escuchar la voz de Gabriel García Márquez estos días no sólo hemos celebrado Sant Jordi el Día del Libro sino que también se han cumplido cinco años desde la muerte de Gabo se marchó en México un diecisiete de abril del año dos mil catorce periodista y literato Antonio Rubio buenas noches

Voz 4 01:02 bueno en ocho Calin ganador del Nobel de Literatura

Voz 1363 01:05 a uno de tus referentes cuando se trata de unir la redacción del periodista con la poética del escritor como llega a tu vida Gabo

Voz 4 01:14 bueno cada bullidor como los que en un momento determinado tuvimos unas inquietudes vivimos aquellos años sesenta tuvimos la suerte incluso de coincidir con él en esa maravillosa ciudad como el Barcelona él estuvo si mal no recuerdo del sesenta y siete al setenta y cinco in Barcelona une indudablemente y luego hay una cosa que es muy importante como bien decía el maestro Gabo si me permites que lea una incursión que hizo él un comentario que hizo en Radio Caracol en mil novecientos noventa y uno decía soy un periodista fundamentalmente toda la vida es sido un periodista mil libros son libros de periodista aunque sea poco pero esos libros tienen una cantidad de investigación con profusión de datos de rigor histórico de fidelidad a los hechos que en el fondo son grandes reportajes no velados o fantástico pero el método de investigación de manejo de la información y los hechos es de periodista aquel día yo me vida alguna forma amablemente con toda la diferencia del mundo representado y es que la investigación los datos son los elementos fundamentales para crear porque entre otras cosas hablaba que lo importante para poder escribir era la constancia la creatividad

Voz 1363 02:40 hoy Antonio tiene sobre la mesa uno dos tres cuatro libros de Gabriel García Márquez algo desconocido por lo menos no los más conocidos del autor

Voz 4 02:49 bueno podríamos empezar con Yo no vengo a decir un discurso que es su libro que ese recopiló hoy se publicó un mes después de su muerte Méjico y que el editor habla entre otras cosas de que son los discursos de Gabo para las escenas o los eventos en los que estuvo gama siempre decía una cuestión cuando escribía es muy importante yo les explico a mis propios alumno hay que leer lo que hemos escrito porque él supo combinar todos los soportes de alguna forma de la literatura y el periodismo utilizaba la ratio utilizó la televisión porque hizo talleres de Televisió de guiones de televisión lo incluso hablaba de que lo importante era no más de treinta minutos en una serie que luego se quieres hablaremos del tema de Netflix el tema de los años de soledad y luego además él hablaba de forma escribía para que se pudiera ser escuchado no solamente pudiera ser leído en este primer libro Yo no vengo a decir un discurso se recogen todos esos discurso que él fue dando de alguna manera luego tenemos un segundo que es como se cuenta un cuento que también lo puede conseguir en España pero con dificultad yo lo conseguí nuevamente en México en el que es un taller de guión que aquí es donde no se explica porque él tuvo digamos un recorrido en el mundo de la televisión e hizo toda una serie de guiones cita cómo y de qué forma se puede hacer un guión de televisión cómo y de qué forma tenemos que trabajar con el amor con la muerte con la vida que son los tres elementos fundamentales con los que él dice que es la base de todo de alguna manera y luego tenemos una maravilla estáis le llama Gabo periodista que lo eso la Fundación de García Márquez nuevo primo americano que dirige Javier Abello desde hace muchos años en donde se ha recopilado por parte de una serie de autores su visión su planteamiento sobre el maestro fundamentalmente del todo de vista periodístico

Voz 5 05:00 está lleno de Post it de marcas a veces hay problema lápices estilos eh

Voz 4 05:08 pues nada es maravilloso nos ayuda de alguna forma a poder entender estamos intentando junto con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Fundación La Caixa el Libros punto com ver si somos capaces de publicar este libro también en España su libro fundamentalmente para la formación para las universidades

Voz 1363 05:27 ajá para los centros y no es un libro

Voz 4 05:30 a vender en la calle como uno más porque la recopilación de todo el saber de Gabo de todos aquellos que han seguido a Gabo de alguna manera por último tenemos una recopilación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que en las dos décadas de su fundación que es a partir del noventa y cinco si mal no recuerdo dado que han creado un libro recordando a Ia hay un elemento que es fundamental que ha creado la propia Fundación como digo a la cabeza de Jaime Abello que es un gimnasta y un movimiento que se llama reto Davos dos mil diecinueve

Voz 1363 06:05 reto Gabo dos mil diecinueve

Voz 4 06:08 porque el dos mil diecinueve todos los que somos digamos propenso a seguir las directrices más o menos y el el saber de Davos del maestro del periodista del literato vamos a intentar que el dos mil diecinueve hacia un año especial entre otras cosas por ejemplo el festival de Medellín que se hace en la ciudad colombiana de Medellín y se va a hacer en la primavera de dos mil veinte en Barcelona y ahí va a tener una parte muy importante las universidades la parte académica la parte de la Fundació de La Caixa Il lo que es la ciudad en sí vamos a intentar algo o se va a procurar que es sea un reflejo en un festival más pequeño porque en el último fueron unos quince mil seguidores

Voz 1363 06:57 qué bárbaro ante y literato

Voz 4 06:59 los escritores vamos que aunque sea algo más reducido sea es apéndice de Latinoamérica en una ciudad tan maravillosa como fue para el que es Barcelona

Voz 1363 07:09 entiendo entonces Antonio que el reto es fortalecerse para esa convocatoria

Voz 4 07:14 yo creo que sí sobre todo hay una cosa que hay que hacer y que vencía el propio Gabo lo importante de es leer leer y leer pero de una forma reflexiva es decir tenemos que leer los textos de manera reflexiva hoy se lee de manera impulsiva in nos reflexiona sobre lo que se le dice trabaja sobre lo que se le

Voz 1363 07:38 manera impulsiva contra la reflexiva hablamos de de Netflix permite que te pregunte por por el trabajo más recordada de García Márquez pues Cien años de soledad su autor creía que era demasiado larga para llevarla al cine se llevó al cine y ahora sí ya será llevada a la audiovisual precisamente por esta plataforma por Netflix

Voz 4 07:57 él siempre estuvo en contra de llevarla digamos a la pantalla porque entre otras cosas planteaba exactamente lo que tocaba decir es muy extensa son mucho los personajes una cosa es un cuento en el que intervienen cuatro-cinco personaje que te permite de alguna forma al desarrollar la estructura narrativa de ese propio guión no tener problemas pero una novelas como Cien años de soledad en la que hay tantos personaje es muy difícil de alguna forma resumir contrastar a dar una continuidad al televidente de alguna manera eso es complicado Gabo no estaba por el tema sin embargo sus hijos han considerado que se puede hacer sobretodo en la dinámica en la que hoy hablamos de series que antes no existía como tal y que hay gente capaz como para poder hacerla quizás hay un elemento que es muy importante Gabo hablaba entre otras cuestiones que Cien años de soledad si se grababa si se llevaba la pantalla se tenía que hacer en castellano porque si no el sentido de muchas de las frases o los modos de hablar de determinados sectores de Latinoamérica o de España podrían de alguna forma cambiar si lo pasamos a un idioma diferente bueno esperemos

Voz 1363 09:15 vamos que dicen que no decepción era lectores verdad que seguro que engancha eso sí sí a los ingredientes para hacer una serie de éxito

Voz 4 09:25 en hay una realidad que es matemática o casi matemática es que los libros siempre suelen ser mucho mejor que las pelis y la