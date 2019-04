Flash deportes SER de las 14:30 horas 29/04/2019

Voz 0419 00:00 hoy hay Liga Betis Español partido que cierra esta jornada XXXV batalla entre rivales directos en el Benito Villamarín un décimo contra duodécimo ambos equipos llegan al encuentro empatados con cuarenta y dos puntos pero con actitudes diferentes los de Quique Setién no creen mucho las dos alturas en Europa tienen bastante desconfianza con una afición no contenta con los resultados ni tampoco con el entrenador mientras que los de Rubi sí que sueñan en estos momentos con Europa ya ayer el día nos dejó resultados también enfados Bordalás nada contento tras su partido en victoria ante la Real Sociedad dos penaltis no pitado al conjunto azulón hicieron estallar al técnico que fue expulsado del césped así de claro fue Bordalás tras el partido

Voz 1 00:46 sancionador pero bueno ha sido injusta totalmente no yo hice un comentario en el banquillo como muchos que que se hacen está claro que que el Getafe no no puede estar donde está y bueno pues el cuarto arbitro si los cuartos están para ayudar no para para entorpecer bueno pues el hábito viene me molesta digo que ha habido dos penaltis y me pulsar simplemente eso

Voz 0419 01:12 el técnico hablaba ahora de esos dos penaltis vamos a ver qué fue lo que dijo exacta

Voz 1959 01:16 el hubo duro en el que lo han hecho Jaime Mata muy claro nosotros no se duda nunca cuando metemos una mano o cuando hacemos un penalti y bueno pues se dura muy poco y se nos señalan que para eso está el bar no queremos que sean los de nada pero que que no se nos quite

Voz 0419 01:34 en Getafe no están contentos pero sí en Vallecas anoche el Rayo Vallecano volvió a creer tras su victoria ante el Real Madrid fue el gol de penalti de Adrián Embarba en el minuto veintitrés el que dio la victoria a los de Paco Jémez del equipo en estos momentos penúltimo en la clasificación a seis puntos de la salvación y con tres partidos por delante el equipo luchó hasta el final por esa permanencia mientras que el Madrid encajó una derrota que aleja más de su objetivo de alcanzar la segunda posición los decían tienen tres partidos por delante nueve puntos son los que les separan de ese segundo clasificado que es el Atlético de Madrid además repasamos el resto de partidos que dejó el día de ayer Palencia cero Eibar cero Girona unos Sevilla cero Villarreal uno Huesca uno además vamos con un la última hora la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española el fútbol ha aprobado en estos momentos dos nuevos formatos de la Copa del Rey y también de la Supercopa que entrarán en vigor a partir de la próxima temporada y cerramos con Fórmula uno ha sido fin de semana de motor con el Gran Premio de hacer vayan Mercedes fue quien dominó en el circuito callejero de Bakú porque botas conseguía la victoria completaba Podium con su compañero Hamilton segundo y con el Ferrari de Sebastian Vettel en tercera posición de momento es todo más de información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER