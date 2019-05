SER Historia: Buñuel (05/05/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 2 00:03 por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia con su estupenda creación de la novia gente Lammermoor

Voz 3 00:10 que van a perdonar si altera un poco el orden natural del menú vamos a comenzar con un guiso maltés que según costumbre en la isla se sirve como arder parece que abre el apetito hígado miel almendras y con una salsa muy especial

Voz 2 00:28 la señora me tranquiliza con esa medida porque hay asuntos graves que requieren la inmediata atención de la señora o correo no suceden cosas muy extrañas

Voz 5 00:40 no

Voz 0772 00:48 en muchas ocasiones comenzamos SER Historia con un fragmento de un documental de televisión o con un fragmento de una película en esta ocasión es el ángel exterminador una película de Luis Buñuel del año mil novecientos sesenta y dos realizada en México no es que vayamos a hablar en el comienzo en el Cronovisor de nuestro programa sobre un tema que esté relacionado que puede estar ambientado con esta película el tema principal de nuestro programa de hoy es precisamente la figura de Luis Buñuel el surrealismo el mundo del cine más mágico simbólico que a caballo entre lo irreal lo grotesco lo genial lo transgresor fue capaz de producir en infinidad de películas a lo largo de su vida no olvidemos que en el año mil ochocientos setenta y dos El recibió el primer Óscar a un cineasta español es cierto que la película era era francesa pero el Oscar se lo llevó el bueno de de Luis Buñuel a él como digo vamos a dedicar la primera media hora de nuevo nuestro programa en el Cronovisor pero como siempre habrá dos horas completas para intentar hacer un poquito más de Historia

Voz 6 02:04 era uno

Voz 0772 02:08 bienvenidos a Ser Historia la figura de Luis Buñuel va a ser el protagonista de nuestro programa de hoy esas imágenes que intentaremos recrear un poco también no solamente las películas que él realizó sino también su vida privada en particular en donde tiene también aspectos muy curiosos vamos ahondar también en la figura de Bram Stoker el autor de de Drácula visitaremos el Museo de la muñeca en Onil en la provincia de Alicante vamos a desgranar algunos de los aspectos de ese encontronazo que a comienzos del siglo XVI tuvieron dos genios de la historia de la pintura del arte renacentista Miguel Ángel Leonardo da Vinci y como siempre a lo largo de nuestras dos horas repletas de Historia intentaremos ampliar y añadir otros temas soy Nacho Ares y les doy la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 8 03:07 sigue a SER Historia y las redes sociales en Twitter arroba a SER Historia en Facebook ser historia en youtube SER Historia en Instagram ser historia

Voz 0772 03:20 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia

Voz 9 03:23 qué tal Nacho Ares bien hallado

Voz 0772 03:25 pues en esta ocasión como decía en la introducción el Cronovisor es muy cinéfilo aunque no vamos a hablar tanto define sino de un protagonista que realizó un tipo de define bastante simbólico bastante mágico en su vida particular también protagonizó momentos singulares que estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes desconoce esa

Voz 9 03:47 esa es la idea estamos hablando de Luis Buñuel fue un paradigma del surrealismo una persona extravagante él también quería ser extravagante le gustaba más disfrazarse de muchas cosas entre ellas de cura lo comentaremos al final era tan agnóstico tan ateo como él decía

Voz 0772 04:02 eso me ha pasado a mí tú sabes que yo he sido tres veces portada de revista posando como sacerdote como cura no

Voz 9 04:09 ha sorprendido cuenta cuentan vamos a colgar la fotografía

Voz 0772 04:12 días en las redes sociales porque son de iba a decir de espanto no no al final siempre digo que he hecho más portadas que David Beckham es verdad hecho tres portadas vestido de cura hay que va vamos a a ver algunas fotografías los que me siguen a las redes sociales yo no se las ha subido en más de una ocasión y hay gente que que ha seguido un poco el juego no Jean di se ha creído que yo me he convertido me he metido y tal pero no siempre broma de las veces que posado con sotana y además conmigo un ochenta y dos impongo hay que decirlo

Voz 9 04:43 vestido de cura tiene su pase verdad

Voz 0772 04:46 sí que para

Voz 9 04:48 para nada quiero verlas claro verlas si iban entonces Luis Buñuel desde muy joven fíjate muy joven ya sabes que nace en Calanda en el año mil novecientos está imbuido dentro de las ideas católicas del momento fíjate que además en Calanda la Semana Santa pues una de las grandes procesiones que la tamborrada de Calanda tiene tradición y aclaramos uno uno de los que más bebía aquella festividad pero bueno luego la vida ya sabes que llevar derroteros sobre todo a raíz de la Guerra Civil pues el vive sobre todo en Francia y en México iba cambiando va cambiando su forma de pensar cambia sobre todo cuando va a esa Francia donde el dadaísmo y el surrealismo pues estar imperando no como corriente artística pero también como corriente rompedora ahí es cuando pija conocer pues imagínate no a todos los los bohemios ya todos los personajes avant la lettre que en ese momento

Voz 0772 05:40 en clave de vorágine intelectual

Voz 9 05:43 va a ser uno más que se camufla muy bien dentro de sus excentricidades dentro de su forma de pensar de decir Hilario por el cine como lo pudo haber da por otras cosas pero verdad que el cine a él le gusta sobre todo cuando empezó a ver cosas maravillosas que EEUU así que es verdad que estamos hablando de Luis Buñuel Un personaje contradictorio un vividor pero una persona muy vitalista uno de los grandes directores define por no decir el más grande porque siempre basta que es el más grande para que haya otros de doctores pero sí podemos decir que es uno de los grandes directores del cine español

Voz 0772 06:19 primero en conseguir un Oscar el primero en cosa

Voz 9 06:22 nos bueno para Francia en el año setenta y dos

Voz 0772 06:25 pero el fue el primero en conseguir un Oscar

Voz 9 06:29 toda la burguesía allí renegando de los Oscar porque esto es lo bueno que tenía René acaba de los premios pero cuando lo hacen a los carece vale pero nada y te acuerdas también de un famoso escritor que renegaba del planeta hasta que se lo dieron aquí pasa algo para decir nombres nada no vale decir nada por Efe los oyentes son muy inteligente se saben a qué nos referimos entonces pues esta es la la vida a la personalidad pero yo creo que en este Cronovisor los podemos adentrar en alguna de sus características de esos anécdotas de sus rarezas que tuvo unas cuantas bueno

Voz 0772 07:04 dentro de esas rarezas seguro que la fecha que nos propones esta semana está destinada está dirigida a uno de esos momentos e inquietantes de la vida de de Luis Buñuel cuál es la fecha

Voz 9 07:17 no sé si inquietante pero lúdica desde luego pues nos vamos a una fecha que es una festividad Día del Padre el diecinueve de marzo de mil novecientos veintitrés

Voz 11 07:37 sí

Voz 12 07:41 adelante

Voz 1322 07:43 Jesús Callejo les está esperando puntal

Voz 9 07:45 Duran avisa

Voz 13 07:48 eso es gracia

Voz 14 07:54 Jesús menudo jolgorio la semana pasada nos lleva baste con Notre Damme también al mismo día diecinueve

Voz 9 08:02 aquí estamos todos con nuestros hombre

Voz 0772 08:04 no pero hay mucho ambiente hay mucha fiesta aquí no contener

Voz 9 08:09 estamos en la fundación de una orden de caballería ni más ni menos que la orden de Toledo imaginar que estamos en Toledo dentro de Toledo entonces cuerpos la calle Cervantes ni más ni menos que en la Posada de la saga estará como su centro de operaciones su centro de crápula de más bebedores donde él se rumorea junto con sus amigos comentaba en las podéis imaginar que grandes

Voz 0772 08:32 amigos porque estoy viendo ahí la reconozco por los bigotes

Voz 9 08:35 Dalí a esta claro gracias amigos y todos con una importancia cultural y artística de primer orden bueno pues es el momento en el que se constituye esta sociedad está orden de Toledo con mucha gente no conoce pero que marca un punto decisivo en la vida de Buñuel él tiene veintitrés añitos él ya había ido a Madrid a estudiar en la Residencia de Estudiantes eh toro de esa esa pero al mismo de la institución libre de enseñanza allí es donde conoce a Dalí a Lorca Alberti a Juan Ramón Jiménez conoce a mucha gente no incluso a Pepín Bello bueno pues le gusta mucho Toledo Toledo ejerce una influencia tremenda en mil ochocientos veintiuno ya había Toledo había quedado enamorado de esta ciudad dos años después es cuando ocurre un incidente que es el día anterior ya estamos en este diecinueve de marzo el día anterior no Suñol sueña tiene una visión una especie de sueño lúcido en esa visión el día hace porque luego lo cuenta ya se aparecen los estatutos de esta orden de todo lo que estamos viendo cómo se redactan dice que sueña que está paseando por un claustro gótico efectivamente serial de la catedral completamente borracho porque ya por entonces ese coge unas colazas

Voz 0772 09:50 anunciaba maneras

Voz 9 09:53 cuando de pronto dice que oye cantar a miles de pájaros y algo le dice que tiene que entrar en el convento de los Carmelitas robar la caja del convento no hay del dinero a en ese momento el portero hola abre la puerta a que portero Fraile que huele a alcohol fines le dice que se vaya a dormir la mona que gasta bien no pero pero eso este sueño que parece absurdo parece un sueño muy surrealista la edad idea para decir ya está Pías crear una orden la orden de Toledo que día pues el diez de marzo una fiesta muy emblemática no muy muy sagrada ahí se reúne con sus amiguetes de la Residencia de Estudiantes ICREA unos estatutos y además él mismo se autónomos incontestable porque para eso es el creador no de la Historia

Voz 0772 10:41 lo vacía de te cura gran encontrado

Voz 9 10:46 es que sobrecoge a hacer una una cosa Nacho coloca esa foto de cura con una foto que tiene Luis Buñuel también de cura claro porque él se disfrazaba la que Toledo se disfrazó de cura muchísimas veces digo que no tenía ningún tipo de problema porque a él le gustaba romper un poco las normas o lo que era epatar al burgués no que se decía antes es decir vamos a sorprender escandalizar coloca las dos fotos va a llamar mucho la atención a la gente porque además Buñuel cuando jovencillo en una persona cómodo físicamente muy agradable y no como aparecen las últimas fotos pues la verdad es que este hombre pidió mucho paro pues ahí está el se crea sumó su propio cargo de contestarle el secretario es Pepín Bello el segundo de la Orden jerárquica no porque hace una orden que acabo tiene que ser serían los fundadores los fundadores que son los que estamos viendo aquí en la pasada la sangre pues detona Posadas La Sagra y está en la calle Benach en la calle Cervantes es porque aquí es donde se dice que Cervantes escribió La ilustre fregona se que ya tiene un gustillo literario histórico muy interesante esta masacre que por cierto brillaba también por su ausencia la higiene una de las condiciones que se contemplan esta noche se porque este grupo de jóvenes un poco alocados en este momento establecer unas normas no lo que te hacían los fundadores estamos aquí Federico García Lorca su hermano Paquito Pedro Garfias agusto castellano hay unos cuantos también están los caballeros entre ellos está Dalí Rafael Alberti está en los escuderos está los invitados de unos escuderos y están los invitados de los invitados los escuderos esto ser los últimos en llegar

Voz 0772 12:19 esta increíble

Voz 9 12:21 la fiesta principal la orden una orden que luego muchísimo tiempo Diego más de una década eh cosa que no que no fue una cosa de un día o de un par de noches de crápula

Voz 0772 12:30 así la han heredaron nuestros amigos Gonzalo y Julio

Voz 9 12:33 polémica en un abrazo una de las rutas que les he propuesto es hacer precisamente la ruta que hicieron en los caballeros de la Artes de Toledo por las calles nocturnas sólo con una salvedad ellos lo hacían borrachos nosotros lo haremos totalmente sobrios por si acaso consumo un abrazo muy querida por supuesto se además ellos también sabes que es además la orden del Toledo oculto Naoto van de alguna forma tiene algo que ver con esto que estamos diciendo paro requisitos para formar parte de esta tarde en aquel momento vagar durante toda la noche por Toledo borracho y en completa soledad no lavarse durante la estancia ha prohibido tocar el jabón mientras estuviera acudiera a la ciudad una vez al año como si fuera la Meca amar a Toledo por encima de todas las cosas velar el sepulcro del Cardenal Tavera Canel tablas muy interesante porque Cardenal Tavera que está en el hospital era un sumó un sarcófago que alabastro hecho para Alonso Berruguete una obra de arte no pero el Cardenal Tavera fue el inquisidor general en el siglo XVI entonces dices curioso porque tenían esta devoción

Voz 0772 13:36 este apego no

Voz 9 13:39 película Tristana hay una escena que a mucha gente le llama la atención es que está con ese sarcófago con esa estatua de cuerpo yacente del Cardenal Tavera como dialogando hablando con él pues es una reminiscencia de lo que tenían cacereños entonces dentro de las distintas etapas y de las distintas para dadas para vencer para Blas fue Mari para decir poema una era también el Hospital de Tavera Iber este sarcófago que por entonces era mucho más accesible que ahora no que ahora no es tan fácil pues estos son los requisitos estos el motivo el momento en el que este grupo de amigos la cohesión porque dice que no hay nada que una más que una borrachera en este caso borrachera continua donde o no sí han a rayos Oliana a osos ir donde poco a poco se va consolidando yo estático un grupo alrededor de esa residencia de estudiantes Irlanda ya se empiezan a fraguar las ideas de las primeras películas y acuérdate que la primera película es el perro andaluz donde también es fruto de un sueño el los Buñuel hacía mucho caso los sueños a este tipo de visiones oníricas Donegal Galí también intervino en el asunto entonces por eso es el momento que hemos escogido en este Cronovisor porque es el momento de Toledo Se le da mucha importancia donde se les reivindica su parte histórica por su parte mágica incluso hay una peli la donde estaban buscando más y menos que la Mesa de Salomón que también les interesaba muchísimo donde desde ese momento se fraguan desde el punto de vista la sede has fundamentales que luego o cuanto el va a Francia empieza a desarrollar cuantos tantas películas

Voz 0772 15:10 vamos a escuchar si te parece Jesús que me gusta hacerlo siempre la la voz de nuestro protagonista en este caso hablando en francés porque él se exilió a Francia después de la de la dictadura durante la dictadura de Franco y allí vivió y donde desarrolló gran parte de Suu de su trabajo como cineasta donde fue realmente reconocido

Voz 15 15:29 se que en él exhibición de metro de televisión de fotografía se persone de Petete no era muy diestro

Voz 0772 15:48 el arte es de de la lingüística en este caso francesa era un genio detrás de la de la Cámara pero también fue en Francia donde él cosechó siguió cosechando no todo esos aspectos intelectuales del del surrealismo el surrealismo en francés que lo que está sobre por encima del realismo

Voz 9 16:05 sí así les llama mucho la atención ese movimiento

Voz 0772 16:09 eh

Voz 9 16:10 el se da cuenta no que eso encaja perfectamente con sus ideas transgresoras Sun iconoclasta el encanta romper lo establecido por eso sigue esa España católica él se hace ateo y además sabes que una famosa frase no soy ateo por la gracia de Dios lo cual mucha gente ha pensado que que era ateo de verdad he luego sabemos perfectamente que muy ateo no era por cantidad de cosas que luego hizo incluso muchas películas que él tiene de corte religioso ha hecho Simón del desierto por ejemplo incluso la propia Viridiana tiene muchas reminiscencias religiosas pero bueno si le gusta me asombra si le gustaba sorprender un poco a la gente entonces cuando llega a Francia hay que un mundo de libertad un mundo distinto tener que la España de aquella época todavía no se había producido la Guerra Civil pera una mentalidad distinta era una cama una mentalidad muy católica muy conservadora todas allí se encuentra pues eso con el surrealismo con el dadaísmo se va al café Cyrano donde se encuentra a Bretón a Paul Éluard Aragón a Tristan Tzara en fin a lo mejor mejor cita lo más granado de la intelectualidad francesa pues empieza a dar sus opiniones es a sus tertulias también él había acudido también a las tertulias ejemplo de Madrid al café Pombo o Ramón Gómez de la Serna entonces el le gusta mucho debatir es saber hasta que alguien dijera una idea para que el defendiera la contraria le gustaba sencillamente porque podría y además tenía capacidad intelectual para eso ya es donde se empieza a fraguar lo que sería el perro andaluz El perro andaluz lo tiene que haber con dos sueños que el tiene una parte ve unas hormigas que están transitando por suman hoy por otra ve una cuchilla que corta la luna para que y en la película como tú bien sabes son dieciséis minutitos es un documental además corta el ojo supuestamente de un ser humano que luego sabemos que no no no crea un repelús tremendo que es lo que él buscaba bueno pues eso le aúpa no como diciendo bueno qué tío más grande no sus sus amigos franceses y los españoles le le anima porque dice Si esta película este documental tan corto crea tal impacto estamos hablando del año mil quinientos veintinueve pues sigue adelante la segunda que hace es la Edad de Oro en mil doscientos treinta donde tiene la suerte y fíjate que subrayo lo de la suerte que a la extrema derecha ataca al fin lo quema porque considera que es una película totalmente irreverente en fin totalmente transgresora e que ataca poco los valores franceses Francia que era mucho más liberal que España que en aquella época bueno pues lo ataca al final las autoridades francesas prohiben que que esa película se siga exhibiendo requisa todas las películas existentes esto hace el efecto contrario es decir legal mucho más no puedo sino que tiene la suerte de que su película es prohibida en ese momento es cuando ya empieza su periplo con una salvedad y eso es muy importante porque posiblemente muchos de los oyentes que no estén escuchando ahora diera Illa de Las Hurdes esas el mil ochocientos treinta y tres la de Las Hurdes tierra sin pan ese documental terrible pero mental y y que no busca precisamente transgredir nada es es fiel reflejo de lo que había en aquella época no lo dice que no está inventando nada de lo que hay es verdad que carga las tintas más en los aspectos más sombríos en el bosnio en la gente que se muere de hambre cosas así pero está mostrando una realidad bueno pues ese documental esa película de mil objetos XXXIII que la la propia República lo consideró como técnica ante para la sociedad extremeña urbana que también la prohibió usar con lo cual iba de prohibición en prohibición censuró pero sí que eso le dio también un renombre a nivel internacional porque esa película también nos dio una mala fama una una cierta leyenda negra porque mucha gente fuera de España pensó que toda España la si así es habrá un error absoluto pero esos son con las tres películas iniciales que marcan un hito y a partir de ahí es cuando ya se puede decir que empieza con otro tipo de películas con esa filmografía que le hace realmente celebre

Voz 0772 20:03 una filmografía como decías y abrazando la idea del del surrealismo en donde actores de renombre compartirán escenario con con una oveja con una gallina les hagan con con elementos absolutamente grotescos no yo recuerdo cuando era pequeño que viendo El ángel exterminador el esa película donde no pueden salir del del salón de la casa empiezan a aparecer unas ovejas éxito mi madre no entendía nada no decir pues vaya una bobada no me parece absolutamente genial de absolutamente genial porque eh era algo que que no tenía ningún sentido y el propio hecho de no tener sentido le daba sentido

Voz 9 20:39 claro pero fíjate que él se basa en unos burgueses sabes que ocho en contra de los burgueses no el discreto encanto de la burguesía lo también se mofa poco a esta clase social pero aquí es estaba basada en en la ciudad de México algunas personas pues bueno pues acuden a una fiesta de gala oí al final los criados sí que se logran marchar porque tiene una sensación de que algo va a pasar pero el resto de los invitados por distintas razones no se puede esa no pueden salir del Norte buenísimo siempre muriendo de hambre todas dice que no puedan pasar el umbral bueno ese es el punto surrealista pero consigue lo que él quiere fíjate que es una película que la gente se acuerda mejor los acuerdan del título no acuerdo del año pero es acuerdan perfectamente de que pasaban es hábitat es habitación tal claustrofóbica consejo Harry Reid y luego las ovejas que de por qué pitas que que unas ovejas Post es Luis Buñuel porque le da su toque surrealista van no para mí es lo que la fe grandioso pero también es verdad que tocó la fibra del mundo social mira yo he visto nuevo en la película Los olvidados una película que hizo en mil ochocientos cincuenta en su etapa mexicana muy también la la sociedad que pinta de de ese México pobre de la delincuencia poco degenerado donde había como esos dos Méjico son la parte más rica más burguesa pero en la que él se va un poco con sus imágenes que poco tiene que envidiar a lo de la suerte es que decía voz hasta el punto que los propios mexicanos también les pusieron verte Jorge Negrete por ejemplo que era un icono en aquel momento no les gustó para nada la película no quiso claro

Voz 0772 22:18 ya sabía mariachis pero la película gana premios

Voz 9 22:21 es una vez más sabe dónde tocar la fibra sensible o bien por lo absurdo o bien por lo surrealista o bien porque toca lo lo que nadie quiere nombrar de la parte social que es la pobreza que es la delincuencia entonces pues ahí se fue debatían entre críticas insultos censuras fue progresando y eso tiene mucho más mérito

Voz 0954 22:42 hace cuarenta años que la película del realizador español Luis Buñuel El discreto encanto de la burguesía fue premiada con el Oscar al mejor film de habla no inglesa con uno de los mejores largometrajes de su etapa francesa el cineasta aragonés se convirtió en el primer español que obtenía la estatuilla de Hollywood interpretada por Fernando Rey esta comedia recupera el espíritu más irreverente de subrealismo con una variación de la temática de El ángel exterminador en esta ocasión la delirante trama refleja la imposibilidad de unos comensales acomodados para celebrar una cena en comparación con la incapacidad de los miembros de la alta sociedad para abandonar una casa en ambos casos Buñuel lleva a los personajes burgueses a situaciones extremas similares a los conflictos a los que se tienen que enfrentar las clases bajas el director español ya había sido reconocido anteriormente con una Palma de Oro del Festival de Cannes a Bibiana

Voz 14 23:40 escuchábamos en este reportaje de la Agencia EFE

Voz 0772 23:44 a colación del cuarenta aniversario de ese Oscar que decíamos al principio Jesús que que recibió o Luis Buñuel fue el primer cineasta español en recibirlo pues un con con esa película El discreto encanto de la burguesía en donde una vez más en una época no estamos hablando de de los años veinte treinta cuarenta que es quizá la época de eclosión de surrealismo en los años atento en la iba a comienzos de la de la Decca la de mil novecientos setenta en ese año setenta y dos el recibe el Oscar pues por una película una cinta que que mostraban los mismos argumentos y las mismas ideas seguía manteniéndose es lógicamente adaptados a la nueva realidad desde del cine pero si yo manteniendo esta está formada

Voz 9 24:24 esa fue fiel a sus ideas incluso cuando le dan el Oscar se produjo un pequeño escándalo él estaba totalmente convencido que no iban a Dallas Oscar porque ya ha criticado al cine estadounidense Hollywood le sentaba como una patada en los cataplines en había dicho nada me gustaría más moralmente que recibir el Oscar no lo tendrían de casa ser y encima para colmo lanza el bulo de cuanto Alex de pues para usted está nominado para un Oscar a la mejor película extranjera dicen bueno pero yo creo que sí porque he pagado veinticinco mil dólares a la Academia del y tú te dice ha sobornado a la Academia con veinticinco mil dólares iba hice lo dan entonces al dárselo el bulo corrió mucho más dice bueno osea que se compren en los Oscar Los su productor Efeel casi récord gorrazos como ya no se merece pero como dices eso porque esto es totalmente neutral Tour contrario además teníamos estábamos todos los argumentos para

Voz 0772 25:21 yo no llegan ganan los careta de masa no no lo recogió él no no no acoger has to be a lo llevas imágenes sino no parecía eh

Voz 9 25:27 se les más entonces todo ese tipo de cosas llama mucho la atención porque dice se lo dieron a pesar suyo San no tenía ningún interés y que Hinault tenía casi ninguna posibilidad de ganarlo porque les había puesto verdes a todo bueno pero sí es verdad que se hizo muy amigo de distintos directores distintos actores por ejemplo ha sido muy amigo derechas Chaplin le le invitó una vez a su casa porque había visto una escena de Luis Buñuel borracho

Voz 17 25:53 entonces arremetió era un día de Navidad arremetió contra el árbol de Navidad y contra los regalos que había en el árbol de Navidad entonces pues le dio por romper el árbol por romper los regalos

Voz 9 26:01 no estaba Chapare en todo pues a partir de ahí nadie quiso saber nada de los Buñuel llevó a nuestros un salvaje que que cuidado con Chaplin le invita a su casa cenar porque le llamó la atención me gusta tío más simpático que Estudis lo valor cuando les lleva a su casa que también tenía un árbol de Navidad Letizia echar Chaplin ni siquiera se empieza rompiendo el árbol de navidad así ya nos quitamos una cosa de encima nuevos

Voz 0772 26:25 verdaderos genios dos genios del el otro día estaba viendo algunas en una colección de DVD's que tengo de de de Charlotte y es que son desternillantes hay cosas que no cambian de de nos hacen viejas no saben viejas muchos de los cortos de de Charlotte han envejecido ha envejecido muy bien pero no es nuestro partido no es nuestro protagonista es Buñuel estábamos hablando de ese aspecto es surrealista hemos hablado también de ese aspecto religioso él iba vendiendo la imagen de de ateo pero lo comentábamos me lo comentabas a micrófono cerrado antes de comenzar el el programa y muy apegado a su tierra a Aragón en este caso también a Teruel a Calanda era absoluto crédulos seguidor tenía mucha fe en la Virgen del Pilar en la historia del milagro del cojo de Calanda

Voz 9 27:15 exacto que el personaje con Cate que él se reía de la iglesia él vestía de cura pues para hacer parodia no lo hizo en Toledo o lo hizo en Madrid no tenía ningún tipo de problema pero el decía una cosa este no me toques la Virgen del Pilar el milagro milagro se refería al milagro del cojo de Calanda de mil seiscientos cuarenta porque eso sí creo que me lo demás más no pero en eso

Voz 0772 27:38 algo tenía Ainhoa milagro del cojo de Calanda grandes un muchacho no que que le faltaba una pierna y de pronto la parece

Voz 9 27:43 pronto invoca la Virgen del Pilar y en una noche hace una especie de cirugía sobrenatural idea aparece con esa pierna que durante unos años por la visto sin la pierna porque se la la cercenó un coche nuevo o el la la rueda de uno los cargos bueno pues eso son todos los grandes milagros en fin de los de los más sonoros no y él decía que eso no se lo tocara saque otras cosas bueno se podía reírse podía Mofart es verdad que cuando analiza su poco la biografía de Buñuel si jugaban poco con esa ambigüedad el por una parte lleva de ateo iba de anarquista iba pues de persona que se ríe de cualquier símbolo religioso pero sobre todo por eso no porque representaba poco lo caduco lo único esa España de la que él huyó

Voz 0772 28:29 a Tony me encanta parte acata la palabra

Voz 9 28:32 sobre todo porque a raíz de la Guerra Civil pues bueno me hicieron la vida imposible también pretende tapar sus ideas y eso quedó ahí un poco resentido pero cuando tuviera su poco su filmografía persona que realmente fuera Tea no hubiera realizado nazarí o no hubiera hecho Viridiana hubiera hecho Simón del desierto o no hubiera hecho la Vía Láctea te cuento algo más Nacho cuando él muere final ya cara a la longeva el muere en México y sus cenizas se guarda ese guardaran en un momento determinado hasta que luego se depositan en Calanda se guardaron en la capilla de la Universidad Nacional de México sea en la capilla no en otro lugar porque sabe que durante sus últimos años donde bueno el vídeo ya la muerte de cerca hay posiblemente pues esto es creyente de lo que nos imaginamos tenía un confesor tenía por decirlo así más como un asesor espiritual ese ascenso respecto al luego lo confesó el tenor había pudo él venía a mí me comentaba ciertas cosas estamos hablando cuando ya tenía más de setenta años cuando ya tenía unas enfermedades hepáticas cuando lo habían cuando elepé lo operan también del páncreas F ya empieza a decaer físicamente se queda sordo casi no ve y una de las obras que le en los últimos años en los últimos meses es la vejez presidente

Voz 18 29:43 Beauvoir le obsesiona la muerte en la sesión al

Voz 9 29:45 BG yp parece que recala un poco en ese mundo espiritual ese mundo católico hasta sus cenizas estuvieron en esta capilla hasta que al final sus hijos los dos hijos que el tuvo la recoge las extienden por un monte de de Calanda por el monte Tolosa entonces a partir de ahí esas tarifas pero durante mucho tiempo ya te digo estuvieron en este lugar donde hay mucha gente que le llama la atención porque él seguía teniendo vinculaciones aunque fuera a nivel más inconsciente aunque fuera de una manera callada pero él nunca renegó del todo de la religión por supuesto el culto a la Virgen del Pilar que para para él era sagrado e intocable

Voz 0772 30:26 lo decíamos la semana pasada no que unos puede tener las ideas que sea pero los aspectos quizás más más humanos en definitiva hablando de de Notre Dame en este caso pues tienen en su sentido no en la biografía de Luis Buñuel que tomaba la Virgen del Pilar la catedral hay en en en Zaragoza como algo muy cercano no algo íntimo algo muy humano

Voz 9 30:47 totalmente te digo que es una con una personalidad compleja es decir es muy difícil entenderle porque cuando tú vas viendo anécdotas peculiaridades pues dices bueno madre mía este cómo está Abba no por una parte le gustaba emborracharse darse a la a la vida padre bebía mucho dry martini saber aunque pues le gustaba pues filtrar con mujeres le gustaba vivir bien pero eso no quita para que él tuviera también una forma de entender el mundo mucho más amplia de de lo que lo entendían sus coetáneos de ahí que sea de todos los que se adelantara su tiempo al final sufre las consecuencias no dos como el gol Pazos elogiaba el clavo que sobresale pues el sobresalía en muchas cosas era un auténtico genio en muchas cosas pero su vida su vida moral no no iba acorde por decirlo así a su vida más artística entonces mucha gente me entendía muy bien esta dicotomía pero bueno ahí están sus obras ahí están sus frases que recogido un par de ellas particularmente me llaman la atención porque una tienen mucho que ver con los temas que solemos tratar decía que el misterio es el elemento clave en todo la de arte la hablaba siempre de ese misterio que me parece que es la pieza fundamental también decía el amor sin pecado es como un huevo sin sal Robert P ese toque de pecado de transgresión parece la fundamental no entendía que se pudiera hacer lo mismo que hacían los demás el canalizó su creatividad a través del cine como lo pudo haber hecho por otras vías y en sus memorias por último suspiro son memorias que recomiendo porque describe además con total frialdad pero también con la literatura bastante Florida pues todas estas peripecias que estamos contando aquí él tenía da esa virtud esa forma de entender ese mundo que le tocó vivir mundo convulso porque ni más ni menos que una guerra civil una guerra mundial pero aún así se pudo salvar de la quema de muchísimas cosas a sabiendas de que había mucha gente que quería quemar por sus ideas por su forma de pensar por su forma de ser bueno pues chapeau para él porque si alguien llevó hasta las últimas consecuencias el surrealismo fuel es verdad que otros no lo llevaron tanto porque murieron pero también por desgracia pues de García Lorca que fue a su amigo del alma y que si hubiera sobrevivido García Lorca a la guerra civil sino de las pues helado estoy totalmente seguro que hubieran hecho un binomio perfecto a la hora de crear muchas cosas porque los dos tenían unas ideas muy parecidas a pesar de que eran de tendencias sexuales religiosas y políticas muy diferentes pero les unía una cosa que

Voz 0772 33:15 claro yo el genio del arte en efecto la figura de de Luis Buñuel es quizá uno de los personajes más carismáticos del del siglo XX nació en mil novecientos falleció en mil ochocientos ochenta y tres como digo recibió el primer Oscar en el año mil novecientos setenta y dos para esta Udine hasta español El ha sido el protagonista de nuestro coronó Cronovisor junto con Jesús Callejo tenemos hoy la lengua de trapo que no cesa Jesús lo dicho muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia muchísimo

Voz 9 33:47 más gracias a ti Nacho

Voz 19 33:51 cuando finalice esta emisión tienes más SER Historia disfruta de nuestros podcast cuando quieras en Cadena Ser punto com sino sigues en la aplicación de láser estará saldría de novedades y publicaciones SER Historia con Nacho Ares

Voz 0772 34:08 dejamos atrás el mundo de Luis Buñuel continuamos en Ser Historia pasamos de página nuestro particular libro de historia damos paso a nuestra compañera Cristina García que casi semanas semana nuestra sección de Historia deporte en esta ocasión la historia del himno de la Champions y el Liverpool que tiene infinidad de anécdotas con un perfil histórico que estoy seguro que muchos de ustedes que muchos de vosotros desconocía

Voz 10 34:33 sí

Voz 19 34:34 qué tiene que ver la Champions League la máxima competición de clubes de fútbol a nivel europeo el compositor alemán Georg Friedrich Händel y las ceremonias de coronación de los reyes ingleses pues mucho más de lo que pensamos primero descubramos qué tiene que ver con las correlaciones de los reyes ingleses y luego explicamos su relación con la Champions

Voz 18 34:54 bien

Voz 19 35:06 desde su coronación el once de octubre de mil setecientos veintisiete Jorge II fue el segundo Rey de Gran Bretaña e Irlanda de la casa alemana de Hanoi

Voz 0772 35:14 ver al principio de su reinado Jorge según

Voz 19 35:17 no gozó de cierta popularidad por haber cedido gran parte de su poder al Parlamento sin embargo aunque Jorge II estaba mucho menos amenizado que su padre del que se dice que jamás pronunció una palabra en inglés su reinado se caracterizó por una excesiva prioridad a los asuntos alemanes posiblemente este fue el motivo por el que para su coronación en la abadía de Westminster eligió al alemán Jörg Friedrich Händel para componer los cuatro himnos del servicio

Voz 18 35:46 aunque Händel gozaba de una gran

Voz 19 35:47 reputación Yllera ya súbdito británico no era el más antiguo en el escalafón musical de la casa real por lo que se deduce que

Voz 0772 35:55 su origen alemán peso mucho más así día

Voz 19 35:57 la de la coronación de Jorge II en mil setecientos veintisiete con un coro de unas cincuenta voces y una orquesta de aproximadamente ciento setenta músicos sonaron los coronel Sean ítems los cuatro himnos creados por Händel entre los que destacó el primero

Voz 9 36:13 el estado de pies

Voz 19 36:42 poco después de trasladarse a vivir a Inglaterra en mil setecientos diez el compositor alemán Georg Friedrich Händel se convirtió en director y responsable de la música sacra de su nuevo país de acogida cargo conocido algo así como maestro de capilla codeándose con la flor y la nata británica llegó a dirigir la prestigiosa Roya acá Demi Of Music donde recibió múltiples encargos por parte de la monarquía inglesa entre ellos esta composición la Corona ítems el texto original de esta composición la letra deriva de un fragmento del primer libro de los Reyes que relata la unción de Salomón como nuevo rey de Israel por parte de sacerdotes sado y el profeta no tan dice algo así viva el Rey larga vida al Rey que el Rey viva por siempre amén y Hallelujah este pasaje del Antiguo Testamento Se leyó por primera vez en la ceremonia de coronación de Edgar el Pacífico en el novecientos setenta y tres tradición que se mantuvo hasta el ascenso al trono de Jorge II en mil setecientos veintisiete el himno Zaha Doc de Priest de Händel basado en estos textos gusto tanto que se decidió que a partir de aquel momento en las sucesivas coronación es de reyes británicos siempre se interpretase sonaba entonces que suene

Voz 10 37:52 sí

Voz 19 37:58 esta composición Z Doc de Priest sea utilizado desde entonces en todas y cada una de las ocho ocasiones en las que se ha coronado un nuevo Rey o Reina de Gran Bretaña Jorge III Jorge IV Guillermo IV Victoria primera Eduardo VII Jorge quinto Jorge VI e Isabel Segunda Hinault me exaltado a Eduardo VIII no es que no llegó a ser coronado la última vez que fue utilizado oficialmente este himno en una coronación fue en la de Isabel Segunda el dos de junio de mil novecientos cincuenta y tres a buen seguro la DOC de Priest son Alaa también en la coronación del príncipe Carlos si es que llega a producirse algún día ya está aquí la historia de Händel la corona inglesa is the Priest pero que tiene que ver todo esto con la Champions League con la Liga de Campeones pues que en mil novecientos noventa y dos la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol es decir la UEFA quiso realizar algunas modificaciones en su competición más famosa que por aquel entonces se llamaba la Copa de Europa entre estas modificaciones se decidió el cambio de nombre a partir de entonces se pasó a llamar UEFA Champions League y querían ponerlo himno el himno se encargó al compositor británico Tony Britten Yeste en lugar de realizar una composición original presentó una versión modificada con varios arreglos de rock de Priest de Händel el cual desde entonces se ha convertido en el emblema musical de la Champions League

Voz 9 39:31 suena en cada inicio de partido

Voz 21 39:33 eh

Voz 19 39:57 desde que lo hicieron el encargo desde el minuto uno tuvo claro que tenía que ser una versión especial para un público especial así lo explicaba en un documental producido por la UEFA hacer

Voz 22 40:08 unos años goza Champions eh que son seis así

Voz 0772 40:21 a Brighton recibió el encargo

Voz 19 40:24 en mil novecientos noventa y uno le pidieron que pusiera música a los partidos de fútbol más importantes del continente a la competición que corona a los reyes del fútbol europeo hasta este encargo Bright en había sido arreglador director de musicales del West End londinense tenían nombre en el mundo de la composición teatral pero hasta ahí nada comparado con la fe Makelele le dio este encargo le pidieron que huyera de los típicos cánticos de aficionados de las gradas la UEFA quería algo más elegante con más estilo fue entonces cuando Bryant recordó que la música clásica podría ser la mejor opción en mil novecientos noventa había funcionado muy bien el disco que hicieron los tres tenores Josep Carreras Lucciano Pavarotti y Plácido Domingo para la Copa del Mundo de Italia mil novecientos

Voz 23 41:07 a ver

Voz 24 41:10 qué tal

Voz 25 41:13 no

Voz 19 41:20 así nació el himno más reconocible del fútbol el himno de la Liga de Campeones no fue una versión exacta claro básicamente lo que hizo Brighton fue simplificar las líneas melódicas tanto en la parte orquestal como en el coro reduciendo además en dos minutos

Voz 9 41:34 su duración la dejan del dura cinco minutos

Voz 19 41:36 el himno dura tres así el coro entona los simples Wert

Voz 0772 41:40 esos en frases cortas precisas haciéndola

Voz 19 41:42 mucho más recordaba el resultado es una melodía de cerca de tres minutos de duración que fue grabada por la Orquesta Filarmónica Real que se ha convertido en la banda sonora de la Champions es un elemento muy importante que añade Britten y que la distingue de la original es el uso prominente de l'Arpa que en época del maestro barroco de Händel todavía no era común en las orquestas desde su composición sea utilizado al inicio de cada partido de la Champions League y en las finales lo han interpretado a artistas de la talla de Jonas Kaufmann Maritza Andrea Bocelli o Juan Diego Flórez que la interpretó en castellano en la final jugada en el Bernabéu en Madrid en el dos mil nueve justo antes del partido de la final entre el Bayern de Munich y el Inter de Milán es tal la repercusión del himno de la Champions que hay vídeos en Youtube de la gente interpretando de diversas

Voz 1322 42:48 por más desde alguien tocando lo con una Booth

Voz 19 42:50 Mela

Voz 27 42:51 para no

Voz 10 42:58 hola hola basta novios y novias de mí

Voz 19 43:02 yo mundo que deciden caminar hacia el altar con el himno de fondo de hecho según una encuesta realizada por varios medios en Europa el noventa y ocho por ciento de las personas encuestadas dijo que si reconocía el himno de la Champions League aunque no

Voz 0772 43:15 es gustase el fútbol y que hay de la letra

Voz 19 43:17 este himno pues es un conjunto de frases sencillas que enfatizan que se trata de los mejores alterna en los tres idiomas principales de la UEFA inglés alemán y francés ya antes de terminar os cuento que el himno de la Champions no es la única canción que sea reconvertido a himno seguro que si hablamos de himnos emblemáticos a muchos os viene a la cabeza este el famoso You'll Never Walk Alone creado por los hinchas del Liverpool en las gradas de Anfield Road es una canción que compuso Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II para el musical de Broadway Carrusel en mil novecientos cuarenta y cinco la canción se hizo popular durante la segunda guerra mundial ya que muchos de los asistentes a esta representación a este musical tenían familiares desplazados en la guerra se sentían identificados con su letra con ese nunca caminará solo acordándose de sus familiares en las trincheras de media Europa desde entonces muchos fueron los que versionar en esta canción de Frank Sinatra a Elvis Presley pero la más famosa fue la que interpretó Un grupo de Liverpool llamado Gerry and the Past Masters en octubre de mil novecientos sesenta y tres alcanzaron el número uno en las listas británicas gracias a su versión del You'll Never Walk Alone

Voz 0772 44:52 ah no

Voz 29 45:03 ah

Voz 19 45:05 y acabamos con el dato curioso que al igual que el himno de la Champions este también lo tiene como nació como se creo esta versión pues resulta que en aquella época era costumbre en los campos de fútbol ingles es escuchar el top ten de la lista de éxitos antes del comienzo del partido cuando la canción dejó de ser número uno dejó de sonar las gradas de Anfil reaccionaron de forma espontánea coreando la convirtiéndose así desde entonces en el himno del Liverpool en mil novecientos ochenta y dos el club decidió que el título de la canción You'll Never Walk Alone formase parte para siempre del escudo del Liverpool

Voz 30 45:38 ah

Voz 31 45:46 ha sí

Voz 32 45:59 nueve vez calmará este hombre supongo que el mal genio viene con el talento entonces Dios me libre de tener talento para la música yo a mis padres no les gritó como él grita a sus cantantes bueno o a usted es Cristiano sus Tenet permite decirlo no se preocupe por señoras mucho ya que sirvan más profundo ya estoy acostumbrado

Voz 33 46:19 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 34 46:32 hola

Voz 0772 46:33 continuamos en Ser Historia después de la historia del deporte que cada pocas semanas nuestra nuestra compañera Cristina García no dejamos el aspecto más lúdico de la historia en esta ocasión nos centramos en la historia de los juguetes más en concreto en la historia de la muñeca en nuestro país en España

Voz 35 46:53 no

Voz 0772 46:59 hablar de muñecas en España es hablar de una localidad de la provincia de Alicante

Voz 18 47:04 de O'Neal

Voz 0772 47:05 hay un pueblo que desde el siglo XIX ha estado construido dedicado prácticamente en toda su infraestructura e industrial al juguete especialmente a las muñecas empresas tan conocidas como famosa fábricas agrupadas de Muñecas de Onil Sociedad Anónima que es el acrónimo de esta empresa y que desde hace décadas regalan sueños ilusiones a los más pequeños a niños y a niñas son un referente de la calidad de un elemento con el que todos hemos crecido con el que todos nos hemos servido para desarrollarnos instruir nos aprender en definitiva de apoyarnos como seres humanos en la localidad de O'Neill se encuentra el Museo de la muñeca estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando ahora cuentan con la idea de mire que reportaje más bonito nos ofrece Nacho en Ser Historia para volver un poco a nuestra infancia nuestros primeros años de vida con con ese con ese entretenimiento con con los juguetes y otros piensan quizá el aspecto más terrorífico que dicen las muñecas a los muñecos no que en las últimas décadas también por por esos referentes que tenemos en la literatura y el cine de terror pues para muchos una muñeco muñeco más que dar una sensación agradable produce miedo sin embargo el Museo de la muñeca en Onil tengo que reconocer que es la muestra más elegante que conozco de este tipo de objetos conozco otras instituciones como el

Voz 18 48:42 eh

Voz 0772 48:42 el Victoria Albert Museum de Londres que tiene también una colección de de muñecos y de allí de muñecas y sin embargo yo creo que por la calidad la historia y los referentes que hay alrededor de de O'Neal el museo del que vamos a hablar se lleva la palma yo creo que se ha convertido en el referente mundial en este género lo hemos visitado de la mano de Marcos Pardines que es concejal de Cultura y Turismo en esta localidad como todos los onubenses Marcos tiene una vida vinculada a las fábricas de juguetes es el trabaja ahora como digo de concejal en el Ayuntamiento pero ha trabajado por ejemplo en Playmobil que es solamente uno de nuestros grandes amigos referentes en Ser Historia porque todas las semanas recordad que utilizamos sus muñequitos para para hacerlo avances del programa precisamente en Onil está a la fábrica de Playmobil Ibérica no podía ser de otra forma pero cómo vamos a descubrir en los próximos minutos el Museo de la muñeca de Onil cuenta con infinidad de referencias a las marcas más conocidas a las historias más con cocidas y sobre todo a los recuerdos ahora que nosotros ya abordemos casi los cincuenta pues más entrañables el propio edificio en el que se enclava este museo de la muñeca en Onil tiene su historia una historia también vinculada a esos hombres que en el siglo XIX apostaron mucho dinero precisamente por el mundo de las muñecas