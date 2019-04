Las bestias de Notre Dame

Voz 1 00:00 que ha vaticanas chicas

Voz 2 00:03 discos paredes de cristal en un caleidoscopio de colores como pudieron construir los ingenieros las catedrales góticas en la Edad Media sin las ventajas de la tecnología y herramientas modernas rodeadas de una telaraña de sillería y coronadas por inquietantes gárgolas

Voz 3 00:24 y los de Pío dominaron los cielos durante casi mil años

Voz 0772 00:39 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia lo hacemos escuchando un fragmento de este documental de National Geographic que titulado Los secretos de las catedrales en donde se nos habla precisamente de esos métodos maravillosos que en el medievo tenían los arquitectos para levantar esas enormes paredes de cristal con esas techumbre es decoradas en ocasiones con con elementos que hoy podemos entender grotescos o que no encajan un poco con la mentalidad de la época aunque realmente si empezamos a leer entre líneas vemos documentación no os vamos a sorprender no por la rivalidad histórica la realidad incluso psicológica me atrevería decir que hay un poco detrás de ello en mis manos tengo el bestiario de las catedrales publicado por Almuzara un libro que dentro de muy poquitos días podemos disfrutar todos ya nuestras nuestras tiendas y que recoge un poco la idiosincrasia que hay alrededor de la estética el simbolismo el significado de las gárgolas que hoy por hoy como sucede en Notre Dame han convertido prácticamente el protagonistas y en iconos de estas construcciones

Voz 1887 01:45 hola qué tal Nacho Mario lo

Voz 0772 01:48 primera pregunta yo te conozco desde hace muchos años vinculado al mundo antiguo lleva a una página web un blog maravilloso que se llama Mediterráneo antiguo de dónde viene esta afición también por los misterios de las catedrales y la simbología de de las gárgolas que vamos a desarrollar en estos minutos

Voz 1887 02:03 como dices yo estoy más especializado en el ámbito del mundo griego el antigüedad pero fui director durante cinco años de la revista románico fue un proyecto pionero de divulgación en materia de arte medieval en que se abordó en España bueno pues después de haber formado parte del consejo editor y tuve la suerte de de poder dirigir

Voz 4 02:28 yo hace día a trabajar en

Voz 1887 02:31 como director de esta publicación por qué el románico digamos que es una especie de coctelera en la que se recoge la iconografía anterior hice la dota el nuevo mensaje al mensaje el cristianismo pero las formas en muchos de los casos no recuerdan al motivo de hecho la palabra románico acuñada por Charles Boyer del viene precisamente de arte romano no porque la estructura arquitectónica de la Iglesia romana románicas recuerda algunos elementos arquitectónicos de época romana sobretodo en el primer románico no así que por ahí vienen los tiros

Voz 0772 03:05 bueno el pasado quince de abril eh bueno pues éramos testigos con horror no de del incendio de la techumbre de la catedral de Notre Damme como decía ahora algunas de sus gárgolas son prácticamente la seña de identidad no de de esta catedral yo no sé si tiene información donde el de el resultado de cómo han han podido sobrevivir au solventar el el el fuego algunas imágenes del interior de la Iglesia pues dentro de lo catastrófico que ha sido el el fuego nos permitían ver que realmente pues eh el edificio como decía yo en un comentario en mi redes sociales aguantado como una verdadera Jabato no coman coman resistido a las gárgolas de Notre Dame el fuego

Voz 1887 03:45 bien yo no soy muy experto en arquitectura medieval pero sí que ha seguido el tema con la lógica preocupación de todo amante del arte por lo que he leído por lo que me han dicho algunos amigos que sí que son especialistas en la materia las gárgolas fueron retiradas pocos días antes de del incendio porque precisamente estaban en tareas de restauración motivo por el cual parece ser que se iniciaron las llamas no entonces las gárgolas habían puesto a salvo por lo que parece lo que se ha afectado fundamentalmente ha sido la techumbre el famoso bosque de madera que que estaba por encima de las bóvedas góticas la aguja que era una construcción del siglo XIX y que se estableció allí dentro de lo que era el proyecto de restauración de Violet Le Duc que también se vino abajo

Voz 0772 04:38 algunas de estas imágenes como como decías el propio título de tu libro no el bestiario de las catedrales esas figuras un poco grotescas llama la atención no cómo nos enfrentamos Casia monstruos de de prácticamente mitológicos no de del mundo clásico del mundo mucho más antiguo pero que también en realizaron un poco en las creencias de los miedos de la Edad Media no

Voz 1887 05:04 precisamente por ahí empezó mi gusto por el arte medieval que yo veía en el arte medieval cosas que estudiaba desde la perspectiva griega no yo veía sirenas Béjart Pías ya he líneas yo decía cómo es posible que estos eh estas formas pagana lleguen a al mundo cristiano no y el bestiario digamos que en todas las épocas de la historia hay un bestiario yo distingo entre lo que es el bestiario hilos ves vestuarios los bestiario eso es un tipo especial de obra que se propagan la Edad Media y que es una especie de comentario

Voz 4 05:37 qué alegórico y de los animales y nos encontramos con el bestiario Aberdeen y una serie de bestial

Voz 1887 05:45 Ellos en los cuales se comenta que las particularidades de cada animal no es una clave e al al horizonte digamos que se hace un paralelismo entre el comportamiento animal y el comportamiento del ser humano desde el punto de vista ejemplifican tiempos si tú quieres llegara al a al reino de los cielos pues comporte como este animal que hace tal cosa o no hagas lo que hace este animal que es pernicioso no y en este sentido se vacían de forma Sebastián de significado algunas formas mitológicas como es el caso de las sirenas por ejemplo o es el caso de las arcillas que aparecen como elementos decorativos que a su vez tienen un mensaje que ya tiene que ver con el contexto cultural cristiano eh quedan retazos de lo que significaron en el mundo antiguo pero han sido tamizada con una nueva lectura y esto es lo que da lugar también a estas criaturas a las que tú te refieres

Voz 4 06:47 es una especie de de criaturas monstruosas y que que se siembran el terror que

Voz 1887 06:57 tienen en parte esa función hay que tener en cuenta que el bestiario medieval estos vestuarios que comentado conforman a su vez lo que es el bestiario general de la época que es el el sentido simbólico que tiene en las imágenes de los animales en cada época histórica no entonces aquí nos encontramos

Voz 4 07:18 aunque a veces diario se trata de digamos de realizar un

Voz 1887 07:31 de transmitir el la doctrina cristiana

Voz 4 07:35 el las gárgolas

Voz 1887 07:37 ya las cuales estas referido pues empiezan a proliferar en no contexto en el cual hay un gran interés por los vestuarios y por otro lado una gran proliferación de imágenes infernales de los castigos que sufren los reprobados en el infierno y en ese sentido cuanto más aberrante más deforme más fea

Voz 4 07:57 es la figura que

Voz 1887 07:59 es testigo de nuestro paso por la catedral pues más sensación de amenaza vamos a tener aunque hay que recordar que la función básica de las gárgolas es simplemente la de decorar los las canales de desagüe de las tumbas en la catedral pero al mismo tiempo que se hace que sirven como alimento funcional digamos pues se les dota de una aspecto y eh pues tan amenazante no

Voz 0772 08:25 es lo que te iba a comentar no porque quizás estamos más acostumbrados tú lo conoces perfectamente por haber dirigido esa revista ambientada en el mundo del románico en los canarios en las fachadas de algunas iglesias románicas estas figuras grotescas estas escenas aleccionadora es en muchos casos están mucho más cerca del del del testigo no que está a pocos metros por por debajo al pie de la de la iglesia de la ermita sin embargo las catedrales están a decenas de metros de de de altura no sé puede también bueno pues a entender quizá un aspecto más decorativo pero buscando también ese momento de instrucción de Al aleccionador para intentar avisar a que te puedes enfrentar en ese más allá en ese infierno sino sigues los designios de la Iglesia en esta tierra no

Voz 1887 09:13 sí en parte de la lectura podría ser esa también hay que partir de la base de que tenemos es practicamente imposible saber que pudieron significar esas imágenes al hombre del medievo nosotros lo vemos con nuestros condicionamientos culturales de hombres del siglo XXI pero es muy difícil saber qué sensación produciría en un campesino de la campiña segoviana una bola de una catedral o un conejillo de una iglesia románica lo que no nos tiene que echar para atrás

Voz 5 09:40 es esa sensación es eh

Voz 1887 09:43 sostiene que no tiene que hacernos que no damos no a la hora de buscar al que significado pudieron tener para eso es bueno echar mano de de las fuentes fuentes escritas e fuentes escritas tenemos de la época el medievo bastantes también de la época clásica y la clase unos explica en podemos concluir que significado simbólico tenían las sirenas las arterias y otra serie de de criaturas de este tipo

Voz 0772 10:09 imagino que están vinculados a una serie de arquetipos no que dentro de la mentalidad hay que pensar que en aquella época pues la mayor parte de la gente noventa y nueve por ciento no sabían leer ni escribir Illa Danza ese trasmitía a través de esas imágenes no pues el la figura del leones la la nobleza la fuerza las serpientes el símbolo del del pecado etcétera son son animales no que están vinculados a una serie de arquetipos a una serie de ideas que son fácil mente identifica identificable So Ho Ho o elegibles no por parte de de la de del vulgo podríamos decirlo así

Voz 1887 10:44 hay cierta cierta polémica académica en torno a al así estas esculturas eran la biblia para los analfabetos una biblia pétrea para los analfabetos o eran otra cosa es que pueden ser puede ser todo a la vez pueden ser elementos decorativos que a su vez sirven para transmitir mes

Voz 4 11:04 Sage así poder simplemente pues estar ahí sin más no

Voz 1887 11:11 y lo que el tercero de los arquetipos utilizando la terminología de Yu que es muy psicológica es cierto en parte pero también es cierto que hay por ejemplo en León es un símbolo ambivalente puede significar que visto pero también el diablo en el tímpano de la catedral de Jaca tenemos dos leones enfrentados que soportan crisis Mon uno es la representación de Cristo yo tras la representación de vencedor sobre sobre el pecado

Voz 0772 11:39 está pisando una serpiente no REC lo lo recuerdo porque lo lo vimos hace unas semanas visitando precisamente la catedral de Jaca con los compañeros de Ser Historia en el programa que hicimos en San Juan de la Peña muy muy cerquita de allí es lo estuvieron enseñando corre ahí hemos esa imagen no de una de las uno de los leones y pisoteando una una servir

Voz 1887 11:57 correcto por ejemplo la misma serpiente en la mayoría de los contextos tiene un significado negativo pero no hay que olvidar que por ejemplo las fuentes clásicas nos hablan de que la serpiente era una encarnación del alma en algunos contextos culturales quizás por el parecido de la serpiente con la médula ósea pensaban podrían pensar que al inhumar un cadáver su columna vertebral se convertía en una serpiente eh que que era portadora de su alma

Voz 4 12:24 esta a esta curiosa explicación

Voz 1887 12:29 no está muy lejos de lo que Contés

Voz 4 12:31 se en el mito fundacional en nada

Voz 1887 12:35 en el ciclo geográfico de San Vicente de Ávila por ejemplo en el cual criptas enroscada en el cuerpo del judío que profano el cadáver de santo no entonces en de nosotros desde nuestro conocimiento desde las fuentes que manejamos desde toda la información que tenemos que tenemos complicado llegar a conocer el significado real de muchos de estos y mira hablando en la catedral de Jaca la que a3 ahora también hay unos personajes que sostiene serpientes en las manos es muy difícil saber qué sentido tienen pero eso no tiene que hacer a intentar conocerlo indagando en las fuentes que es lo que hago yo en el libro el bestiario donde me remontó incluso a época de Aristóteles que es digamos que uno de los primeros que empieza a investigar el mundo animal desde un punto de vista mucho más físico

Voz 4 13:26 pero que es la fuente de la que luego se van a la elaborarlo

Voz 1887 13:30 las el alegórico acciones Aristóteles practicantes copiado por Plinio ya pidió hay otros autores como solido como Eliano se también le copian pero ya empiezan a introducir un sesgo moralizante y eso acaba por su utilidad en una obra clave B que es el fisiólogo que es una obra que surge en Alejandría entre el siglo II y IV de nuestra llave después de Cristo en la cual lo que antes era un estudio del mundo animal se ha convertido en una instrumentalización del mundo al imán animal en clave humana es decir Z se traducen los comportamientos animales a comportamientos humanos en una desde un punto de vista claramente doctrinal

Voz 6 14:13 sí pero hincha junto a las estatuas de Jesús María

Voz 2 14:18 los apóstoles la experta en gótico Jacqueline John investiga las de alguien completamente inesperado las de científicos griegos y romanos que antecedieron cientos de años el cristianismo entre ellos Aristóteles Euclides

Voz 7 14:36 y Pitágoras el gran matemático

Voz 2 14:39 esos planos antiguos eran admirados por los sacerdotes medievales

Voz 1913 14:43 deshecha fue decorada por algunos de los mayores pensadores de su época que conocían a fondo la filosofía la ciencia y la literatura clásicas que aportaron esas ideas a la teología cristiana de formas completamente nuevas

Voz 0772 15:03 María Agudo autor de El bestiario de las catedrales escuchábamos un nuevo corte de este documental de National Geographic que titulado Los secretos de las catedrales donde se nos hablaba precisamente de de esas ideas que estabas manifestando justo antes de escucharlo sobre cómo algunos autores clásicos sobre todo eh Aristóteles fueron reinterpretados no en el en el medievo que lo que podríamos entender un origen pagano se ha amoldado a las nuevas creencias todo ello tiene su reflejo precisamente en ese bestiario de las iglesias de las catedrales que es un poco el el tema que tratasen tu libro no es así

Voz 1887 15:39 sí por ejemplo no sólo elaborado sino a veces reinventado por ejemplo la famosa historia del pelícano del cual se dice que con su pico se clavaba en el pecho para alimentar con su sangre a sus crías no por tanto se equipara a Jesús y así ocurre con otros muchos animales

Voz 4 15:59 es que a veces se

Voz 1887 16:02 toma la versión tal cual viene de las fuentes

Voz 1453 16:05 eh por ejemplo hay animales que tienen como la el conejo la liebre que que tienen una fama de procreación que es prácticamente el memorial no todo el mundo que que habla de conejos liebres sabe que que que tienen una gran cantidad de cría

Voz 1887 16:24 bueno pues era ese se transformó en símbolo de la distancia por ejemplo no entonces y en algunos casos cuando la versión de las fuentes le venía bien al al exégetas Cristiano pues se mantenía pero no había ningún reparo en adulterar la Historia como en el caso del pelícano para hacerla entrar en el en el ámbito cristiano son más interesantes la evolución que sufren ciertas figuras mitológicas por ejemplo las sirenas nosotros e incluso cambia su forma porque y en la época clásica las sirenas están representadas muchas cerámicas mochicas por ejemplo como mujeres que son mitad y mitad mujer sin embargo a partido del Liber monstruo Forum que es una obra anglo latina del siglo VII VIII se empiezan a representar con cola de pez es lo que nos ha quedado a día de hoy como imagen más cuatro típica de la sirena sin embargo originalmente las sirenas una mujer es una criatura mitad ave mitad pájaro y además con un sentido diferente porque

Voz 4 17:29 ahora en el medievo La la sirena

Voz 1887 17:33 empezó a relacionarse con con la suntuosidad de los placeres de la vida por eso se presenta en muchas ocasiones con un país con un espejo como símbolo de la vanidad incluso también de la riqueza con una corona mientras que en la antigüedad noten

Voz 4 17:46 tenía ese caray

Voz 1887 17:50 cariz sino que está más relacionada con algún tipo de bueno pues atracción por aquellos que no se debe saber de hecho hay un pasaje de la Odisea muy revelador en el cual las sirenas le dicen a Ulises que dónde vas tú o dónde vas a ir sin saber lo que nosotros te podemos contar no viene a decir estoy citando de memoria pero viene a decir eso no entonces no es una canción erótica como la que

Voz 4 18:18 que ahora mismo

Voz 1887 18:21 hablamos a la sirena sino que es una habitación de otro tipo pero su a su su carácter híbrido su forma híbrida es idónea para que luego la Edad Media se interprete como la persona de doble moral la que es aparentemente bella por fuera pero esconde una figura animal no en el fondo

Voz 0772 18:42 ya para ir acabando Mario quizás lo más relevante de todo esto que es un poco el también podríamos decir casi la conclusión de de tu trabajo ve estéril de las catedrales publicado por por Almuzara es como el cristianismo ha ido tomando de otras culturas y mucho más antiguas no siempre hemos pensado también los orígenes en algunos aspectos religiosos en Mesopotamia incluso Egipto pero sobre todo del del mundo clásico no para crear esas imágenes que luego eran eh bueno pues extendidas expedidas a lo largo y ancho de Occidente en el Viejo Continente en Europa para para crear estos nuevos mitos porque en realidad son pues eso nuevos mitos no es así

Voz 1887 19:21 es si estamos hablando de formas vacías de contenido irradia elaboradas pero hay que tener en cuenta que cristianismo surge en un contexto

Voz 4 19:30 qué muy concreto que es el la Jerusalén e Israel

Voz 1887 19:37 lo primero después es cuando empieza a proliferar no y hay un entorno cultural helénico muy importante de hecho Pablo el apóstol ese Tarso donde

Voz 4 19:48 que bueno pues había una presencia griega muy importante ir

Voz 1887 19:55 de hecho el griego es una lengua vehicular en toda esa zona del mundo entonces no es de extrañar

Voz 4 20:01 que en esos inicios eh pues empiece a A

Voz 1887 20:06 en reutilizar ciertos mitos aunque también es cierto que es una cosa que yo analizo al principio el libro elaboración de las formas artísticas en los primeros tiempos el cristianismo no serán estas figuras empiezan a aparecer luego posteriormente así que hay un proceso digamos de rescate y elaboración

Voz 4 20:23 que que que se produce

Voz 1887 20:26 en en la Alta Edad Media que es muy interesante desde el punto de vista de cómo es el cristianismo en efecto para transmitir mejor su doctrina se amolda a los

Voz 4 20:36 que a lo que ya había victorioso

Voz 0772 20:40 bueno la verdad es que es una historia fascinante no como quizá en nuestras iglesias en nuestras catedrales sobre todo vemos algunos símbolos algunos emblemas que podremos viajar que a través de ellos a un mundo pues mucho más clásico mucho más cercano a nosotros desde otra perspectiva no que es quizá un poco la la habría que tiene este libro el bestiario de las catedrales publicado por Almuzara cuyo autor Mario agudo buen amigo de este de este programa nos ha atendido en los últimos minutos Mario como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 1887 21:12 muchas gracias ha Nacho

Voz 8 21:15 sí