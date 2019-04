Las mujeres en la historia de la ciencia y la tecnología

Voz 1 00:00 cuántos sean treinta

Voz 2 00:05 pues Quino caen las estrellas del cine pero vosotros conocéis lo que dijeron los sabios sabéis quiénes Street ni su en mitad sólo giran de este a oeste siguiendo el curso más fe jamás con Teddy el CIS por qué la perfección del círculo reina en los cielos las estrellas jamás han caído ni cae

Voz 2 00:40 los cuerpos si caen su movimiento no es circular sino recto

Voz 2 00:50 vi que misteriosa prodigio creéis que se esconde bajo el suelo para que todas las personas animales objetos y esclavos estén sobre

Voz 0772 01:12 escuchamos un fragmento de la película Hipatia de Alejandría de Alejandro Amenábar una figura emblemática de la historia de la ciencia del siglo IV que ya en aquella época despuntó no tanto por los aspectos más transgresores que ella manifestaba con sus descubrimientos sino sobre todo por ser mujer eso fue lo que la llevó podríamos decir que a la a la tumba por ser una mujer incomprendida perseguida insisto no tanto por el hecho de los descubrimientos que contravenía en todo lo que en aquella época la superstición la religión mandaba y marcaba sino por el hecho de ser mujer sobre la mesa de este estudio de Ser Historia tenemos un libro que está dentro de un marco de publicaciones que la editorial Santillana lleva realizando prácticamente un un año sobre él torea de de las mujeres en diferentes facetas no en este caso es el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología cuya autora Francisca Puertas Maroto nos acompaña Francisca bienvenido a Ser Historia ala Kenneth Francisca Puertas es doctora en Ciencias Químicas profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas esto de profesora de investigación que yo tengo varios amigos que son profesores de investigación en el CSIC es como decir que es catedrática no más o menos en en este ambiente de la de la investigación Itu bueno pues recibía el encargo de hacer este este libro fantástico que nos hace un viaje no por la historia de las mujeres en la en la ciencia muy brevemente una pregunta que es un poco de perogrullo pero me gustaría haber el punto de vista desde desde una científica como tú cuál es el papel de la mujer en la historia de la ciencia

Voz 6 02:52 bueno pues el papel de la mujer en la en la ciencia ha estado muy oculto ha existido siempre porque la mujer igual que el hombre han tenido curiosidad y la curiosidad es el inicio de la ciencia sea que las mujeres desde el Prince a pie de los tiempos han tenido curiosidad y han estado en ciencia lo que pasa es que durante mucho tiempo su papel

Voz 0772 03:12 hasta documento Francisca parece que me estabas leyendo un poco el el pensamiento porque precisamente la segunda pregunta la idea que yo tenía aquí anotada era que la la mujer siente las mismas inquietudes las mismas curiosidades que el varón que el que el hombre sin embargo estas mujeres que destacaron como como Hipatia pues tuvieron que bordear una serie de de problemas a solventar una serie de obstáculos para dejar atrás o dejar al margen eh el el papel el rol que siempre se ha centrado en la mujer para destacar como como Gere como mujeres científicas no

Voz 6 03:48 si la curiosidad es innata en el ser humano no tiene género somos los hombres y las mujeres tenemos curiosidad Isabel porque son las cosas y de ahí sale la ciencia y la ciencia la tecnología el problema ha sido que las mujeres han tenido poco acceso en general el tema de la educación es un tema muy elitista y las mujeres durante mucho tiempo han estado alejadas de la educación y la formación se consideraba que era un ser inferior o que no estaba capacitado de esa manera pues bueno pues pocas han podido hacerlo las pocas que lo han hecho porque vivían en ambientes en los cuales eh había pues un ambiente Obi procedían de familias acomodadas cercanas a la ciencia o tenía mentores y eso es han podido hacer ciencia el problema además es que esa ciencia que ellas hacían al cabo del tiempo o en mí mismo tiempo en el que lo estaban haciendo estaba oculto ya había sido pues ninguneado pues por las personas que estaban en su entorno que a veces eran sus padres sus maridos sus hermanos brindo entonces realmente ha habido mucha ciencia por parte de mujeres bueno mucha ávido ciencia parte mujeres pero hasta no hace mucho no se llegaba a reconocer pues mujeres a lo largo de la historia que han contribuido de manera esencial al desarrollo porque sus investigaciones sus aportaciones han quedado ocultadas por sus entornos por el ambiente que no ha reconocido que ese trabajo fuera hecho por mujeres

Voz 0772 05:18 el corte que hemos escuchado antes en la de la de la película no era de la película Hipatia es de la película ahora que estoy viendo precisamente el cartel de la de la película de Alejandro Amenábar curiosamente ayer estuve comiendo con con él muy cerquita en un restaurante aquí de del centro de Madrid hay es lo que te iba a preguntar porque quizá son muchas no las mujeres que han desaparecido de la de la historia por no haber dejado un legado textual es decir no hay documentación de ella quizá bueno Hipatia pues hay fuentes clásicas que nos hablan de ella tenemos el relato histórico que nos cuenta sus aventuras y desventuras pero seguramente haya habido muchas más que por desgracia se ha perdido su legado su trabajo de investigación porque no ha quedado absolutamente nada o ha habido hombres ha habido personas señores que que se han hecho bueno sean apropiado un poco su trabajo

Voz 6 06:05 exacto exacto conocemos algunas conocemos algunas que nos han llegado hoy porque yo creo que en estudios más recientes han se han estado investigando el papel de esas mujeres pero por ejemplo dice es el trabajo dices Hipatia pero mira tú rótula de Salerno que era una Américo del siglo XI dejó libros escritos de medicina que con el tiempo dijeron esto no puede se se usaban en la estudiando sabes posteriormente su muerte empezaba en esto no podía ser escrito por una mujer se pasó a que era de su marido e incluso se le llegó a cambiar el nombre CL dijo que procedía de uno que se llamaba rótulo es decir reconocer que la investigación había sido hecha por mujeres con una mujer con con esa calidad si con esas aportaciones que realmente pues fue una médico con con unas aportaciones muy importantes y que las dejó por escrito lo pensaban que podría ser hecho pues mujeres y entonces hasta la cambiaron el nombre de los escritos que procedían de un hombre de porque ya te digo no cabía en la cabeza de que eso fuera escrito por una mujer hay muchas cosas que sean partidos sí

Voz 0772 07:06 luso me atrevería a decir que hay cierto arquetipo cierta etiqueta de que las mujeres cuando se han acercado a la a la ciencia ha sido pues por ese ese aspecto de sensibilidad que que vosotros teníais las mujeres tenéis para algunos para algunos aspectos no oí por ejemplo lo hace unas semanas hace unos meses estuvimos hablando de la primera Botánica española de Blanca catalán seguro que mucha gente en el siglo XIX ya en los albores del siglo XX cuando esta mujer empezó destacar por sus investigaciones en botánica pensarían bueno lo femenino las florecitas algo así muy muy arquetípico pero en realidad la mujer en el campo de la ciencia ha tocado todos los palos

Voz 7 07:44 todos los palos no desde la astronomía las matemáticas la física la química la botánica

Voz 0772 07:51 es llamativo porque por desgracia gran parte de ese legado se ha perdido pero en este libro que tengo mis manos el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología hay aparte de una serie de reflexiones y de de Investigaciones de resultados de cómo ha con algunas estadísticas no de de de de cómo ha sido el a la presencia de la de la mujer a lo largo de de de la historia e incluso científicas españolas como el caso de de nuestra invitada Francisca Puertas quizá muchas insisto son absolutamente desconocidas yo tengo que decir que muchas de ellas para mí lo eran no Laura María Caterina Bassi por ejemplo una física del siglo XVIII pues tengo que decir que ni idea no cara Nájar Cell un astrónoma del siglo XVIII del siglo XIX también ni idea no es una pena que el que que se haya perdido este este conocimiento de las de las mujeres cuando su legado su legado a quién no sé que en ocasiones por ejemplo a Lady Byron nosotros hemos hecho varias bloques sobre ella el incluso en su época

Voz 7 08:54 fueron perseguidas hoy comprendidas no absolutamente difícil en su época además

Voz 6 09:02 es el es consideraba como extraños mujeres raras mujeres extravagantes que se dedicaban en el caso además de de de ella de Byron extravagante si eran consideradas extrañas diferentes

Voz 8 09:18 la absolutamente saldado hola buenos días sí han Mista permitidme que empiece con un saludo chimpancé

Voz 9 09:27 un Cuco Cuco poco

Voz 8 09:31 qué significa yo soy Jayne y creo que mi interés por los animales empezó cuando era muy pequeña mi primera experiencia real de observación del comportamiento de los animales de cómo hacer y cómo no hacerlo tuvo lugar cuando tenía cuatro años y medio mi madre yo no sospechábamos en una granja en el campo una verdadera granja no una de esas granjas industriales en las que los animales viven hacinados en unas condiciones terribles con animales en el campo muy emocionante las gallinas iban por la hípico oteando por la granja pero para poner los huevos tienen unos pequeños gallineros donde pasaban la noche yo recogía los huevos pero al parecer yo iba preguntándole a todo el mundo

Voz 0772 10:40 lo escuchábamos a la primatóloga Jane Goodall en un vídeo de el BBVA de una de sus últimas visitas a a nuestro país un Francisca Puertas autora de este libro el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología lo comentabas antes eh quizá lo más importante el problema que ha tenido la mujer a lo largo de la historia ha sido a la educación no poder acceder no voy a decir ya los estudios básicos sobre todo a los estudios superiores universidad etcétera lo que da pie ella abre puertas a la a la investigación no es así

Voz 6 11:16 en efecto como te decía antes las que estudiaban olas que ya se yacían trabajos científicos es porque había nacido en minar ambientes en donde bueno pues se cultivaba artísticamente intelectualmente científicamente obtenían mentores o tutores que les apoyaban pero en general la educación estaba muy restringida a los hombres y a las mujeres se las apartaba no se las consideraba pero esto hasta bien centrado el siglo es bueno no te digo el diecinueve en España se fue en mil novecientos diez cuando Se permitió que las mujeres tuvieran pudieran entrar legalmente en la universidad antes entraban restaban como oyentes sino la reconocía los títulos eso en España en Europa en Estados Unidos es algo que ha pasado de manera general y la entrada en las academias no sólo en la universidades en en las academias también se ha visto muy muy retardada con él y bueno pues bien entrado el siglo el siglo XX en muchas academias de ciencias no no no había mujeres no entraba en mujeres

Voz 0772 12:15 yo tengo aquí anotado por ejemplo una matemática del del siglo XVIII que Abbas en tu libro María Cayetana Jesse que ella consiguió pues triunfar bueno triunfar de aquella forma hoy es reconocida pero en aquella época imagino que sería olvidada o cómo cómo vamos a entenderlo dentro de la de las matemáticas pero claro ella era un tenía veinte hermanos si en ocasiones podemos pensar que se tuvo que hacer cargo de de de muchos de ellos aunque ella vivía en una familia acomodada no lo que le permitió pues poder estudiar pero debía de ser terriblemente duro para esta mujer pues intentar sacar hueco no para para su hobby que era la la ciencia idea Har de desconozco no imagino que se casaría tendría familia no se Nana ahí está el

Voz 11 13:04 reto fíjate ahí está el secreto bueno es que María Gaetano Hennessy

Voz 6 13:09 no pues ser una mujer además en donde compaginaba la parte científica y la parte religiosa era una mujer muy muy religiosa léase una mujer superdotadas hay además su padre la utilizaba en porque su padre sí que tenía esos esos ámbitos intelectuales y entonces como el Annie la hija era muy inteligente muy listas había de filosofía que temáticas además tenía muchísimas dominaba muchísimas lenguas pues la utilizaba en esas reuniones aparte de que en efecto cuidaba esos veinte hijo sus veinte hermanos y es verdad pero no yo tenía una doble faceta muy religiosa hay en cuanto que murió el padre y la esto se se metió a monja es decir que que no no no llegó a tener pero es cierto que esa es una de las cosas la maternidad el cuidado que en muchos casos pues bueno también aleja a las mujeres de de una actividad científica en en igualdad de condiciones que que sus compañeros varones pero no fue el caso concreto de María pero es verdad que fue que tuvo veinte hermanos que cuidó que es hay que cuidar que es verdad que los cuidadosos un recorriera vial

Voz 11 14:05 nos vamos evidente de que en aquella época no había televisión extra este caso padre dos veces paredes desde aquel entonces matrimonio

Voz 0772 14:11 Santo Dios veinte hermanos en Berlín pero el caso de de esta de esta mujer de María Cayetana si del siglo XVIII el ser religiosa y bueno es quizá un denominador común en algunas de estas mujeres no Gil de Garbo Vigen por ejemplo que se puso de moda hace desde hace ya dos décadas por sus trabajos sobre todo de musicales y que también aparece mencionada en en en tu libro el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología quizá el el hecho de estar sirviendo a Dios en vez de al marido daba más tiempo quizá no tener hijos para poder desarrollar esta luego siempre lo hemos pensado no los monasterios los cenobios las bibliotecas que se conservan aunque es cierto que el comportamiento y el conocimiento es mucho más conservador pero en cualquier caso había bibliotecas que era algo extraordinario pero lo largo de la de la Edad Media a la Edad Moderna a principios de la Edad Contemporánea a eso y bueno pues le permitiría no la posibilidad de de hacer crecer esas inquietudes para poder leer trabajar investigar no es así

Voz 6 15:16 bueno es que la edad media realmente donde estaba el conocimiento era en los conventos si en los monasterios entonces era un sitio donde muchas mujeres que querían aprender que han conocer era donde lo podían hacer entonces iban entonces bueno pues ahí estaba implícito eh o algo así pero yo creo que no yo creo que que él va que lo hacían por conocimiento bueno no sé es una interpretación mía es decir era el sitio donde estaba el conocimiento ya se iban allí y luego ya en el siglo dieciocho diecisiete dieciocho ya las mujeres no estaban en ese ambiente normalmente pues sean ambientes en en la familia trabajaban con el marido en ayudaban a los maridos queda científicos a los hijos a los hermanos pero en la Edad Media así la edad media estaban realmente en en los conventos allí porque era donde estaba el conocimiento los libros

Voz 0772 16:04 en este caso donde está el conocimiento de ese el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología es en este libro que tiene el título que acabo de decir publicado por Santillana cuya autora Francisca Puertas se Maroto doctor en Ciencias Químicas y profesora de investigación del del CSIC no sea ilustrada en los últimos minutos para acercarnos un poco el bueno pues esos destellos pequeños destellos que a lo largo de la de la Historia no han podido ser más porque el el el hombre quizá la hecho la hecho sombra a lo largo de los de los siglos pues ha tenido en ese recorrido científico que el ser humano ha protagonizado a lo largo de la de la Historia Francisca Puertas muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 6 16:45 muchísimas gracias Nacho