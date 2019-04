La Vida Moderna es reciclar el papel del bocadillo para fumar base

Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:16 esta vía

Voz 3 00:29 el potro si la lata

Voz 2 00:32 cosas que viene de lo que pone pegado su Turquía el sala cosas cosas que vienen dentro de cajeros y la aparque aquí aunque

Voz 4 00:40 pero que lo hagan lupa

Voz 2 00:48 cosas que vienen dentro de cajas de cartón de Jason turquesa te ofrecen la vida moderna

Voz 3 00:56 la voz juegan al despiste

Voz 2 01:02 pues a la lupa no son no son gafas no presenta mi presentan David Broncano eh que eso no lentillas no solo pobre lentes

sí a veces lentillas diarios on line

lupa as en grupo vendemos lentillas diarias on line

Voz 5 01:29 vale pues venga dime más cosas que repetir pero que es ordenes de misiones es que escribía

Voz 0470 01:35 muchas cosas eh hoy hay muchas cosas que pasan venía anunciaran el día con más movidas como sabe qué bien visto que veamos los resultados electorales del pasado

Voz 2 01:47 gracias a estas lentillas hemos podido ver venir al fascismo España

Voz 1503 01:56 parece la socialdemocracia a El País

Voz 2 01:58 ya constitucional España plurinacional se puede cantar plurinacional

Voz 0470 02:06 se puede cantar es el diversa

Voz 5 02:09 sí diversa

Voz 2 02:13 era no

Voz 4 02:20 hoy se ha demostrado Enrique Luis Enrique Molina

Voz 2 02:29 que hoy cualquier caso la gente que la gente dinero suele cantar cosas me he traído momento pero estos cinco años de vida moderna un día como hoy tan apropiado para afirmar que España ha apostado por el fascismo

Voz 4 02:48 asimismo del bueno

Voz 0470 02:52 me he traído el chaleco de controladores de controlar

Voz 6 03:15 el chaleco de controlar David Broncano cuatro

Voz 0470 03:18 ya está

Voz 7 03:19 a en la eliminada la frontera del chaleco

Voz 5 03:22 esto claro pero es verdad

Voz 0470 03:26 el operario te sale controlador no los no los operarios de cosa te seguridad no no estaba borracha y vamos a ver si es que me he puesto el chaleco encontró porque hay que hacer la promoción de De Lucas que esto que estoy pensando un momento no no

Voz 0210 03:40 exacto

Voz 0470 03:40 es que están aquí los entorno el trabajo un momento que quitan el trabajo estar aquí kilos de Lucas no sé si es una pregunta quiénes él notó chavales de chico y chica de Esquerda son los dueños de Lucas nos ven hoy los dueños no

Voz 1503 03:54 ha mandado un solo dueño los dueños

Voz 0470 03:57 lo que la fabrica en en en un en una cueva señor y señora lupa sobre todo esto he visto que ha subido quiero decir ya la chicas que están a su lado de aquí de la casa presidido todas las semanas avale lleva preguntando quién son cada semana que son la la genial esa mujer que siempre está la gente de publicidad de comunicación aquí Lucas ya se anunciaba en otro programa de la SER en el programa de Castellito y de ir en five Talant

Voz 7 04:23 que somos segundo plato II

Voz 0470 04:25 el primer platos vale pero y que ha pasado es que no queremos anunciarlo con ellos también ellos ya han dejado anunciara ha pasado ellos aleja anunciarlas tampoco escucha mucha gente han dicho yo creo que vale entonces bueno empatar

Voz 1503 04:45 sí que hace publicidad de la Ser viene con con gafas y lentillas se abre una línea de pensamiento crítico dentro de Lucas

Voz 0470 04:53 no hemos dicho nada de lo que no se puede decir no que no hay un documento que es lo que no se puede decir no me ha dicho nada no van a tope

Voz 1503 05:00 no venir al fascismo fue fue que pongas no

Voz 0470 05:02 es algo hay buen eslogan

Voz 1503 05:04 vale para pactar tras las gafas quitarte las lentillas acompañarlo Doom liquidó hito con mucha

Voz 0470 05:12 con mucha para limpiar la plantilla se limpian con con mucha porque son la la las democráticas sabes que esto es una cosa aquí cuando denuncian por derecho pues lo hace pierde la vista

Voz 1503 05:25 esa combinación explosiva no entre cómicos locos oyente vecinas sin pensamiento

Voz 0470 05:31 vale ya en las elecciones de la selección en no un poco no porque ya que ha perdido Vox mala noticia nosotros a nivel personal bueno ha perdido

Voz 7 05:40 no lo comentamos la la comedia ha perdido la oportunidad de subirse al tren

Voz 0470 05:46 bueno es que como cómicos esto lo decíamos el otro día de oro si fuésemos es otra votase mote de nuestro interés personal personal como cómico nos viene muy bien hacer bromas con Vox iba a nivel de impuestos otros que ganamos pasta son lo que no va a clavar el PSOE y Podemos eso no eso yo es que no lo quiero ni pensar pero mientras que será por lo que para cada uno lo que quiera tampoco vamos a decir nosotros nadie lo que tiene que hacer

Voz 7 06:08 a cambio

Voz 0470 06:09 sí claro estabilidad al cambio estabilidad en mi mano

Voz 5 06:13 bien estar bien está claro y de de autopistas

Voz 0470 06:17 Pedro espero que Pedro empiecen buena autopista por Doñana no hay millón un luto pista ahí venga venga ahí ya como al Pacma

Voz 7 06:29 Viola

Voz 0470 06:31 dentro el Palma matar bichos a torear linces trescientos mil votos de trescientos mil más que tenía un mucha gente que decía que el Pacma no tenía un programa

Voz 1503 06:40 la social estatal Sáenz dice no es que piensan sólo en los animales claro pero claro piensan en la eutanasia los animales raros

Voz 3 06:48 sí sí

Voz 0470 06:49 el matrimonio gay de animal vale por todo lo que propone sustituir a la sociedad humana pero la gente dura pensar si lleven a sacar tres o cuatro escaños ponen de ministro en cordero o al mono ese que la Instagram el ciclista hay un mono que maneja Instagram quién más se ha quedado fuera UPyD pie de poco a poco que vinimos muy la gente decía uy uy vale pues pues nada es verdad un sabor agridulce ha perdido la comedia pero ha ganado la dignidad la comedia es propia también ser esto lo por venir estanco que está si Pablo hasta ahí todo no tanto tal pruebas y que mucho menos una plaza para ello tal

Voz 5 08:12 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque la vida moderna

Voz 6 08:20 gracias a tener Haces llover ya aguantar hasta el final hola buenas noches

Voz 5 08:30 atiende lector

Voz 8 08:49 hay que poner cajas de lupa por la mesa otro

Voz 0470 08:51 no están el contractualmente no las lentillas aquí toma encima la encima la oveja cuando el público pero sí se la ponen ICOM vi con visión normal que pasa al que se la ponga alguien que no vea una mierda no ser tu casa tu recuerden

Voz 1503 09:08 no mezclar nunca las lentillas con la con mucha recuerda que lo Dante fue bromas ni con ladrones íbamos a crear humos

Voz 0470 09:13 pero

Voz 9 09:14 un monstruo

Voz 0470 09:17 bravo e izquierda radical bueno

Voz 10 09:23 ese es el programa número

Voz 0470 09:26 bueno es el programa número quinientos treinta y cuatro el programa número de la esperanza

Voz 1503 09:36 pero pero sí existe de verdad este término que numeral

Voz 0470 09:40 a la gente que se sida

Voz 5 09:43 que a perdón perdón pero imagínate el susto

Voz 0470 09:54 a quién no treinta y cuatro ciento veintisiete de la quinta temporada ciento cinco de cocido humano hoy lunes nueve de abril la resaca o El hoy en la resaca eh hoy cuántas en la playa y en el Cantábrico Hannover Cardona toman el escenario B puedo pido perdón que veo aquí a un chico que promete

Voz 1503 10:12 te puedes levantar allí un chaval queriendo más previa

Voz 0470 10:15 y a buen rival para pollito de Troya eso está pensando si al final del programa hiciésemos Vox contra Ignatius eh sería un buen candidato eh par de Xavi y los treinta y cuatro y a pesar de que han sido elecciones que hoy sería un día para que no hubiese venido estuviese dichas para ella todo es verdad es verdad eh podía darme quedaba claro han venido al día

Voz 1503 10:39 muy bonito que venimos aquí a al estudio de la Cadena SER

Voz 0470 10:42 a las selecciones aquí vinimos como el que va al bar a ver la Champions no estado a Pepa Bueno si luego todo todo esto contertulio que sabían

Voz 1503 10:53 Dios es bueno

Voz 5 10:56 la llama

Voz 0470 11:01 no los técnicos sí estaba a tope bueno y al final nos fuimos los tres como otra se llegue a seguridad bajo en la puerta el elegimos nuestra misión aquí a España está a salvo que cita como señores y aún así hemos vuelto a los tres se encuentra más importa ante que estén aquí un día más en el en el poema ganador del Premio Ondas al mejor club de España de la antigua España no me lo creo todavía habrá que ver si lo renovamos en La Nueva España España en la pared están aquí cómodo cómodo senadores bien gordos de un aplauso para que quedara claro

Voz 3 11:38 el senador de la comedia la política Pasionaria apasionado de la política

Voz 0470 11:46 es el Pasionaria has traído mucho escrito eh resume fácil podemos hablar de análisis político no análisis políticos

Voz 11 11:53 tienes carecer sabe que la la última que dice análisis político fue cuando Andalucía eso es Andalucía que fue todo mal

Voz 7 12:00 en esta ocasión yo creo que merecía otra cabecera

Voz 12 12:11 cambiar el me bailen en

Voz 1503 12:27 una pregunta no puede ser que muchas veces cuando no con los andaluces con todos estos clichés de que bueno que a nuestra costa puede ser que sea éste un ejemplo claro

Voz 0470 12:38 pero también nuestra cuota de los canarios dice el porqué esto sí que no me lo habían dicho nunca como a pagarle paga esperando un canario es que no me digan otra

Voz 1503 12:50 pero puede ser que estemos ante un caso claro de que claramente los andaluces han sacrificado

Voz 7 12:56 entre el resto de España

Voz 1503 12:58 ha sido en Andalucía es verdad

Voz 5 13:01 es verdad tenemos que agradecerle

Voz 1503 13:03 quiénes son los mártires de la democracia andaluces gracias a ellos pasaron los otros la vimos venir y paradójicamente a Cataluña España

Voz 0470 13:12 pues nadie lo diría si sí

Voz 1503 13:14 informativo Ferreiro

Voz 5 13:18 he traido el I

Voz 0470 13:22 hasta la información informaciones

Voz 5 13:24 bueno está escrito por supuesto otra

Voz 7 13:29 cosa es apuntabas incluso da porque todo viene todo bien el resumen sería poco todo bien todo bien en el PSOE que atención pasa de ochenta y cinco diputados a ciento veintitrés porqué es porque efectivamente como decía Nacho le ha salido bien la jugada en la que no les salía a Susana Susana Díaz en Andalucía ha pedido que viene Vox

Voz 5 13:49 si viene a raíz de la noche con su efecto seguido de su conexión con su ojo con su ejercito de muertos

Voz 7 14:05 es el Rey de la noche total bueno pues a Susana no les sería la la jugada de meter el miedo y tal pero a Pedro Sánchez

Voz 3 14:13 adiós

Voz 7 14:20 edil el voto de la derecha se ha dividido y bienvenidos a nuestro mundo siete ahora vosotros también sois español claro lo que falló en Andalucía que es que mucha gente del PSOE mucha gente el abstencionista porque yo me quedo en casa hay que pase lo que yo quiera esta vez no ha pasado esta vez en los abstencionistas y la izquierda digna la izquierda se tome representa nadie se asustaban apretar el culo

Voz 0470 14:46 ha apretado mucho el yo creo que la sensación ha sido para

Voz 7 14:49 vamos a votar aquí y luego ya nos divertimos en las locales

Voz 0470 14:52 excita

Voz 5 14:53 el Cabildo bueno bien gana incluso en el Senado el PSOE con lo cual vamos a sustituir a unos señores un poco de todos esos senadores dos haciéndose ahora ahí hace a Terra Mítica ya ves ahí donde de bailaoras va al Senado

Voz 0470 15:11 ha retirado a Endesa

Voz 5 15:14 acabaran varados en playas

Voz 1503 15:19 parece un senador muerto en las costas de cantar

Voz 0470 15:22 en los ochenta echándole agua se llama campañas de Green Peace y donde van a acabar todos en el puente de la calle Bailén sabes Aleix este sabéis el túnel sí sí sí la gente Madrid sabrá que el Senado da a la calle Bailén que va rodando y tope abajo el túnel

Voz 1503 15:43 que donde se hacen charcos en el parto

Voz 0470 15:45 que lo tenga tantos ahí como cuenta

Voz 5 15:47 sí sí sí la gente muy bien

Voz 1503 15:54 bien bien pasamos al PP todo bien en el PP de puta

Voz 7 15:59 madre pasa de ciento treinta y siete escaños A66 o jovenes refunda ya está pues si yo creo que bueno no se porque pierde cuatro millones de votos momento

Voz 6 16:15 un chaval que éste vino

Voz 0470 16:16 arriba han hablado desde

Voz 3 16:18 lo que quería hacer el fantasma de Vox

Voz 7 16:31 esto es lo más dar el Retiro hacer crisis

Voz 0470 16:36 este es un chaval que él que está puesto a aplaudir es un chaval que está donde se puso aquel chaval de Vox que semana se echan la generales

Voz 5 16:43 como mala o huevos

Voz 1503 16:48 esto se par aquí está la verdadera España en donde está quería hacer un momento de silencio simplemente para decir

Voz 5 16:56 lo que que gay hoy en esto lo oyen es Mariano Rajoy descojono mira creo que

Voz 11 17:06 tenemos la estamos ahora mismo con Mariano Rajoy adelante para

Voz 7 17:11 es un día de Rajoy Rato como la música ya Koke porque si ahora mismo Rajoy está descojono no se eh claro la derecha el PP Ana estoy dijo vamos a ver por dónde va los votos esta por la derecha porque abrió casado dos ha llegado Vox vamos a poner a un candidato muy de derechas Pablo Casado es un señor muy de derechas práctico y que todo apunta a que han perdido votos pues por el centro no sólo que sabrá lleva ciudadano pero con el efecto imán de Vox Vox la les ha puesto eran suelos Vox quizá el paro te puedes ir de facha todas han picado

Voz 1503 17:45 han desalojado el centro que luego ha ocupado podemos practicamente

Voz 7 17:49 ojo a la suma a la suma en Euskadi de PP Ciudadanos Vox

Voz 0470 17:55 ha sacado cero escaños en Euskadi

Voz 7 17:59 hernias empieza el Juego de Tronos en el PP a la misma hora a ver quién COEPA para disimular un mes

Voz 0470 18:06 los Juegos del Hambre porque hay elecciones dentro

Voz 7 18:09 los de dimitir ayer hubiera sido todavía más crisis

Voz 5 18:13 eh

Voz 7 18:13 pero la respuesta como el Juego de Tronos también puede venir por el norte

Voz 5 18:18 por invernal día sí porfía hijo bien

Voz 1503 18:23 es una contradicción que los líderes de los mejores líderes del PP acaben siendo

Voz 5 18:28 de una de de la periferia oyes

Voz 1503 18:35 eso no

Voz 0470 18:37 flexión a que metemos el corte luego

Voz 1503 18:43 lo único que digo es que Fraga Rajoy y son gallegos Feijóo Frank acaba Franco hay una paradoja sí sí gran resultado también de Vox en Galicia

Voz 5 18:57 cuando sacado pero bueno vamos a ver en Salamanca vamos al tema Salamanca vamos a ver el mapa que al mapa de España por favor vamos a ver el ahí como ha quedado en casi casi todo a ganar el PSOE estamos Salamanca Ávila Lugo y Orense os estaréis preguntando por qué en estas cuatro provincias sigue ganando el PP porque somos ricos G

Voz 7 19:28 por cierto Félix pues que no ha ganado en BNP ni en Murcia

Voz 0470 19:32 este fin de semana por este fin de semana hemos estado en Murcia actuando que se haya olvidado hicimos el viernes en Murcia y la gente muriendo Vox aquí

Voz 5 19:40 bueno eso es así no y al final nada madre mía

Voz 7 19:44 bueno salvo para Salamanca que de Lunes de Aguas hoy celebramos que vuelven las putas muchísimas gracias es una fiesta

Voz 5 19:49 es verdad en la tradición antigua ya contamos aquí salmantino entubado mezclado pero todo bien

Voz 7 19:55 unos treinta y dos escaños tenía cincuenta y siete ojo que se queda a nueve escaños del PP a la fiesta sí pero no es del todo porque época apostaron todo a un bloque Rivera desde el primer día dijo yo no voy a pactar con Sánchez

Voz 5 20:12 que te interesa hombre nombre porque ahora por bocas catedral por calentarse del equino a servir de presidente

Voz 7 20:19 la Gomera que le vamos a ver si llegamos por supuesto a bueno tengo una foto antes de la celebración de claro porque que Calar de Podemos podemos es un éxito porque todo apunta a que va a entrar en el Gobierno pero espero pasar de setenta y uno a cuarenta los diputados a una imagen de anoche de de la rueda de prensa de Podemos porque la pregunta ante esta foto es qué coño hace al ex Pinocho

Voz 0470 20:44 están Garzón y Pablo Iglesias aquí detrás de él el que parece será el espinazo pirateo que que no le vale ser con Consell con mitin Manel de la resistencia en la vida moderna no te metas en política también te podemos hacer

Voz 5 20:55 queda ahora a meterme ahí al de los dragones

Voz 0470 20:58 si toda esa mierda

Voz 7 21:01 llegan aquí llegamos a Vox el señor de la noche que venía de cero A23 hombre es un éxito porque es feo caro la la la expectativa era tan alta y todo el mundo hasta para ellos mismos así como una especie de desilusión no creo que tenemos el vídeo no de las primeras palabras que dijo el señor

Voz 5 21:24 ya ya es todo el Congreso

Voz 13 21:28 eh

Voz 3 21:34 entraba caballo

Voz 4 21:39 no lo esperaba

Voz 2 21:41 entonces ahí de repente con con Laura comedias

Voz 0470 21:44 me me sorprende que Ricardo Castella no me haya avisado ya sabes que que él mismo ha algo porque habíamos entrenando estamos no estamos negociando para el invitado sorpresa

Voz 7 21:54 vox y la comedia alternativa esto demuestra también que lo que pasa asiste

Voz 0470 21:58 ya vaya huevos a la madre que lo lo que pasa en los

Voz 7 22:01 Titín se queda en los mítines tomos muy citado incluso Vox en Coruña y reventó un sitio ya digo cero escaños sí sí lo que pasa en los mítines no es prueba de nada de lo que va a pasar después bueno ir acabando un pedazo de resulta de Esquerra Republicana pedazo resultado de Bildu pedazo de resultado del PNV que como siempre van a ser los ganadores de todas las semanas

Voz 0470 22:22 el dinero ahí quiero acabar con una foto mítica

Voz 7 22:25 Ana porque acordando también de Bono toda esa gente que ayuda a la fiesta de la democracia toda esa gente a la que le toca ser mesa vocal que sea vamos a ver el caso de un hombre un nombre que ayer fue presidente de mesa incluso esta foto en las redes Ginés es Loquillo

Voz 0470 22:39 no Judas Loquillo pero sólo no necesitaría vocales se les tocó hoy dijo a mí

Voz 7 22:45 no me pongas mierdas al lado

Voz 0470 22:48 ya tiro yo te ponías a Los Trogloditas no no no no

Voz 7 22:51 esto es lo que haya que subió al mismo esta foto con un filtro muy raro si yo lo llamo filtros socialdemócrata

Voz 0470 22:57 lo difumina todo un poco en su filtro rarísimo pero

Voz 7 23:00 bien lo tocó a Paco León que también lo comentó en Twitter también fue mesa y demás bueno pues ya sabéis Si solicitar el voto por correo nos toca en esta mierda

Voz 0470 23:08 así no

Voz 7 23:11 los Brown

Voz 5 23:15 ya estaba goteando detrás

Voz 7 23:16 sí sí acá mollar así porque claro todo esto ha sido la fiesta de democracia todo muy bien ha salido todo bien no ha habido incidentes

Voz 0210 23:24 bueno la gente que piensa otra cosa nos hemos librado de la que se venía pero por qué llevas las gafas esto no quita para que te quitan las gafas de ver dentro de te pones lo que parece ser una gafas de sol cuatro semanas que pasa de cuatro semanas porque la gafas va musa

Voz 5 24:09 muchísimas gracias eh

Voz 15 24:14 hola buenas noches aquí dos Juanín bien

Voz 5 24:32 no quita la empezar a a que empezar ya que ahí ayer

Voz 1503 24:41 yo fui a votar pero de momento falta pelo en esa es la pelo no chileno

Voz 0470 24:46 qué has hecho te has yo full afeitado no está realmente bombón sito en el ojo ese mes el pecho hombre bien pero se te marca todo ahora hasta más cómo están más atractivo

Voz 1503 24:57 no yo creo que no a mí me molaba con el pelo

Voz 0470 24:59 se te mal que mal lo músculo mamá más el pelo en el pecho

Voz 1503 25:02 volviendo a crecer menos de Pileje porque así voy más rápido en la piscina

Voz 16 25:10 en el plano es precioso eh

Voz 0470 25:17 oye contra Tito lo que Salamanca hay va para España pero pero un momento pero claro con eso se la cuenca por tanto pero sí el nombre ahora nada más rápido en fin eso más aerodinámico en la causa Pilar entero si joe pero sabe que tiene esa potencia ciclistas también no

Voz 5 25:39 la potencia física de que tablas

Voz 0470 25:43 botella física nivel de natación Ignatius saca más cosas es que todo esto forma parte de nuevo personaje que estoy diseñando apertura es un debate que ha ido comprar esta mañana intuye doctor Lexington

Voz 5 25:58 Quino Pau

Voz 1503 26:02 no se ya tuvimos profesor de Málaga que le Salgado

Voz 0470 26:06 no me Sánchez

Voz 1503 26:08 es que diese alguna cosa

Voz 0470 26:11 se puso a la echamos porque aquí la cosa racista la decimos nosotros esto es no queremos que nadie tiene es el de todavía la mitad la verdad Juan tiene yo cuando llegas un poquito

Voz 17 26:22 pero el personaje doctor Lexington es Mateos aprovecha la bata blanca porque la única manera de derrotar a la derecha como ha sucedido en estas elecciones es desde dentro el doctor Lexington es un antiguo un antiguo científico nazi

Voz 1503 26:41 que yo a Canarias es mayor entonces no es muy mayor está vivo

Voz 5 26:48 va a la homeopatía Homeópatas la manera de derrotar

Voz 1503 26:55 el fascismo inyectando le como dicen en la homeopatía si leves dosis claro dijo Olmert es leves dosis de fascismo

Voz 5 27:08 en la democracia para para que a ser la más fuerte entonces a la paz es la única manera de de de derrotar a la de

Voz 17 27:21 sea es apropiarse de esos símbolos marcarle

Voz 1503 27:25 confundirla yo me compro Alfa chaleco por eso por ejemplo para que dejó claro que la gente de izquierdas también empieza ir con chalecos que aquellos ya no sepan que pensar que ya que ya lo habían venir por ningún lado confundirla desde dentro así que voy a hacer

Voz 2 27:42 hombre hombre sabía darle apropiado de algo muy español

Voz 1503 27:47 es que yo quiero a partir de hoy intentar cambiar vamos a apropiar los de su principal símbolo que es la bandera española o que veo que está Dani Mateo aquí

Voz 2 27:56 sí

Voz 3 28:03 perdóname David perdóname Dani

Voz 2 28:06 me da pero es que de repente yo vería con banderas de España te visto digo no creo que venga resfriado digo mala suerte será fijar lo tengo tengo porque puede ser explosiva muerto aplastada Arimatea

Voz 0470 28:30 entonces pocos apropiar de España con el escudo con el escudo mal puesto e con el escudo trabajo

Voz 2 28:38 la bandera española satánica

Voz 1503 28:41 que acaba de empezar a comercializar una marca de chinos

Voz 0470 28:45 mira yo reparte banderas entonces yo creo que hoy han venido mantenerme modelo dos mil demostró

Voz 1503 28:51 ayer es que que que España no es de Betts al mejor España a lo mejor España diversa y a lo mejor nosotros también podemos

Voz 0470 28:59 la bandera la vez en hasta que podemos

Voz 1503 29:01 Holder eso era con mucho orgullo ahora parece un mitin de Ciudadanos

Voz 5 29:13 incluso Ciudadanos en Colón y una bandera

Voz 0470 29:25 madre mía vaya vaya a fondo tiene ahora mismo

Voz 2 29:31 el incendio reparte más bandera esos hechos los ha ganado gasta más dinero en España que el PSOE

Voz 0470 29:44 el incendio se enfunda la bandera de España que una Pau no sé si ello

Voz 18 30:00 ojalá baile volcado Paula fascismo dado el así así

Voz 1503 30:14 vale venía pensando venía pensando

Voz 0470 30:17 en la gente sigue sin saber adónde nos lleva a todo esto hay una incertidumbre el pues la gente está nerviosa a su vez contenta Inés dispone el móvil en el micro

Voz 19 30:29 no a tu muerte

Voz 1503 30:32 claro yo era esto hoy esta mañana paseando por el Retiro

Voz 2 30:38 claro es que yo entiendo que tienen

Voz 1503 30:43 no lo que aquí siempre aquí fuimos de alguna manera vislumbrar lo que iba a venir al bajo cuando pesaba la la broma de fascismo del bueno nunca se había concretado en algo preciso como como lo que se ayer y a lo mejor lo que empezó el doctor le siento doctor

Voz 17 31:03 me siento por cierto fue el que descubrió al colesterol del bueno y lo mismo todos esos conocimientos médicos los quiso llevar a la política

Voz 1503 31:13 entonces menonita para definir y concretar más lo que es el concepto es fácil bueno yo pedía pensando que iba a jugando más propuestas

Voz 0470 31:22 eso es lo que antes del programa estaba escuchando a sí mismo en notas y apuntando la bola

Voz 1503 31:26 claro porque esto pero ponerlo en Belfast bueno para ampliarlo Iker todo Master dando más ejemplo no

Voz 0470 31:32 el concepto que está aplicando capital

Voz 1503 31:35 es del que no a todo Orde

Voz 5 31:40 que te viene

Voz 2 31:43 sin igualdad social en el que aprietan pero no

Voz 18 31:47 no

Voz 2 31:50 restos por lo que ha costado a España Flo el clarísimo y pandereta en dosis muy pequeñas sólo un ligero rechazo al pensamiento crítico lo justo de xenofobia la transparencia democrática pero con las gafas un poquito ahumadas con plumas Etosa Eto'o me refiero ya esto lo que queremos reivindicar señores y señoras somos somos

Voz 5 32:29 que el que somos porque somos gente

Voz 4 32:38 gente gente gente

Voz 2 32:44 es el grito es que nadie puede estar en desacuerdo es el gritando Yo no algo que me lleva en la Audiencia Nacional

Voz 0470 32:56 cántico definitivo eh

Voz 2 32:58 ah y para ello pasado por esto

Voz 1503 33:04 así que bienvenidos al Fassi más bueno empieza una época

Voz 5 33:08 un aplauso para la gente

