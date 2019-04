Voz 1 00:00 no no

Voz 0772 00:14 esta sintonía nos hace viajar en el tiempo cada pocas semanas para intentar conocer algunos de los secretos de uno de los momentos de la historia estaré medieval hace practicamente mil años más apasionantes no por lo menos desde mi punto de vista porque es quizá el momento de eclosión del arte en donde se deja atrás el mundo de la antigüedad de una manera muy muy clara y empiezan a aparecer infinidad de de de símbolos de de elementos iconográficos muy estilizados un estilo artístico propiamente dicho con ese arco de medio punto maravilloso una verdadera obra de de ingeniería copiada del mundo del mundo romano pero que en definitiva crea con una serie de colores con una serie de formas con una serie de estructuras un mundo nuevo José María a día bienvenido de nuevo a Ser Historia hola qué tal nato y ya tenía ganas de hablar contigo José María esa días nuestro románico luego el habitual de cabecera de Jonas es existía el término hasta yo cada lo cambio no sé si decir Roma enólogo románico luego bueno todos sabemos que es muy creativo verdad en esta ocasión los vas a hacer viajar a Burgos no a Cerezo del del río Tirón en donde vamos a encontrar una iglesia que ahora por desgracia Jean ya no está allí pero que tiene también una historia que en las últimas semanas ha tenido también pues su su momento no de de de importancia sobre todo para los burgaleses

Voz 3 01:37 claro yo cuando a recabar información sobre esta iglesia sobre la portada de Cerezo el tirón no sabía que la historia que es que estaba detrás de la portada de de Cerezo era tan impresionante una historia desdichada hay una historia que que vamos a ir desgranando el cerezos de tirón es un pueblo que de Burgos como tú decías que está pues muy cerca de la frontera con La Rioja en cuyo Cerro se erigía esta iglesia el siglo XII que poco a poco fue cayendo en el olvido en la ruina pero que pues o sea se opuso a al paso del tiempo al menos en su portada y en algunos elementos como un relieve de la ablación de los Magos algunos otros capiteles que fueron trasladados posteriormente a Burgos el caso es que que no se conocía en Burgos ya había sido preocupación de la Comisión de la Comisión Provincial de Patrimonio el viaje de un secretario de la diócesis de Burgos con un anticuario desconocido por los diferentes pueblos que a la postre desencadenaron echa sospechosa marcha de la portada de cero CR tirón a Burgos y después como comentaremos eh pues es es salvó in extremis practicamente de viajar a Estados Unidos

Voz 0772 02:59 siempre aparece algún Mercader no algún galerista algún personaje extrañó en en en este tipo de de de obras de arte no sobre todo en el primer tercio del del siglo XX que es cuando lo hemos comentado en otras ocasiones contigo José María en esta sección el código románico que es donde empieza en bueno nosotros empezamos perder gran parte de ese patrimonio no así

Voz 3 03:21 sí y en otros casos sabemos que los anticuarios no tenían nombre que bueno pues son estaban dentro del anonimato porque a ellos les favorecía eh no ser desconocidos también había un juego de testaferros pero en este caso en concreto al final Se sabe que la Familia más prestigiosa de anticuarios situados en Madrid la familia pionera en el negocio de las antigüedades en Estados Unidos los Ruiz estaban detrás de esta operación

Voz 0772 03:48 los Ruiz que bueno son personajes una una familia que también bueno ha sido conocida no por por otros desfalco sea artísticos no pero en el caso que aquí no se reúnen la esta fachada de de la iglesia de Cerezo del Río Tirón hay algunos elementos que me atrevería a decir que son únicos y singulares no que es lo que hace un poco que esté en esta semana con con nosotros

Voz 3 04:11 sí bueno el hecho es que la historia de la que me refería antes y que ya realmente llamó la atención de detención fue el viaje que en los años treinta realizó la portada de Cerezo a Burgos en realidad el Ayuntamiento había autorizado ese desplazamiento por las condiciones en las que se encontraba la portada Siria mente dañada pero cuando la Comisión Provincial de matrimonios de Patrimonio perdón visitó la catedral de Burgos el claustro de la catedral donde se suponía que se iban a encontrar las piedras del claustro realmente no encontraron nada preguntaron a las gentes del lugar y al final a unos pocos metros de la catedral de Burgos en la la Casa de los Niños del Coro allí hallaron y embutida se en casas en cajas de máquinas de coser Singer las piedras de Cerezo de Río Tirón en ese momento como veían que había en juego raro detrás de este desplazamiento de la portada de pensaron el el poder intervenir las piedras para que se quedaran definitivamente en Burgos pero qué paso entonces que ese pasó el tiempo que no reaccionaron en su justa medida que al final el gobernador civil de Burgos tuvo que viajar a Vitoria donde estaba el alma hacen de la familia Ruiz de Pedro es pionero de la familia Ruiz de antigüedades y allí encontraron esas cien cajas que escondían las piedras es curioso porque Nacho a los días posteriores a ABC le pareció suficientemente curiosa este hallazgo publicó entre sus páginas una fotografía en la que podamos ver esas piedras que estaban en baladas y numeradas estaban prácticamente prestas para salir hacia el puerto de Valencia hay poder viajar a Estados Unidos cosa que in extremis en este caso evitó los Ruiz se habían caracterizado por vender en Estados Unidos en en las subastas de arte de Nueva York miles y miles de piezas de arte pero en este caso se truncó el negocio hiló más desdichado Nacho viene a continuación porque una vez que fueron intervenidas ah y se planteó su tú transporte a a Burgos las autoridades de Burgos consultó con el Ministerio decidieron colocar esas piedras en el parque de la isla en el céntrico parque de la isla que ocurrió pues que unos años más tarde en la década prácticamente en la década de los cuarenta la falta de cimientos de la portada hizo que se vinieran abajo los arcos cosa que después de todo lo que había pasado esta portada al final resulta que parecía que tenía pues todo todo el infortunio posible no ya lo que te referías es que prácticamente hace muy poquitos años se decidió que la portada estaba rodeada de humedad hace incluso servía de portería para que los niños juegan al fútbol sufrió también los actos vandálicos pintadas es decir que el parque de la isla no era el sitio adecuado para esta joya del románico

Voz 0772 07:00 además el estuve leyendo en la prensa hace unos días como fue ese traslado hace hace pocas fechas el uno de los problemas que había en ese desmontaje era el el cemento y los materiales que se habían utilizado en su momento para colocarlo para colocar este arco en el paseo de de la isla los problemas que tienen los técnicos actuales para bueno pues remover todo ese material y ubicarlo en ese emplazamiento nueve

Voz 3 07:25 claro porque yo nosotros suponemos que los técnicos de la época de los años treinta lo hicieron con la mejor intención pero realmente emitieron en la portada de Cerezo reunieron una especie de estructura un poco extraña con piezas ex novo piezas nuevas y al final se olvidaron de hacer lo más importante que eran los cimientos con lo cual aquel cose se vino abajo la cosas que el Ayuntamiento de Burgos reaccionó muy recientemente con una nueva sea es decir que consistió en el traslado de la portada aún algún Monasterio que dista apenas dos kilómetros del parque de la isla y allí reconstruyeron con mucho más cuidado todas esas piezas para dejarlas a cubierto para que hoy tanto tiempo más tarde de la peripecia de los Ruiz podamos disfrutar de la de la portada pero lo que no deja de sorprender es que una vez que fueron incautadas esas piedras y que se evitó que fueran a Estados Unidos Raimundo Ruiz que era el primogénito de de Pedro Ruiz reclamara la propiedad de la portada de Cerezo es decir que nunca se dio por vencido y que siempre y reclamó que legítimamente aquellas piedras que había comprado le pertenecían

Voz 0772 08:34 una historia rocambolesca no la que lo que es la que suele rodear a muchas de estas obras de arte que a lo largo de de las últimas décadas han protagonizado bueno pues páginas quizá no las más ilustres pero como decimos siempre acaban formando parte de del devenir de esas propias en este caso de esas estructuras arquitectónicas José María a recomendamos como siempre tu página web tu tu blog el código románico donde nuestros oyentes van a encontrar mucha más información de los datos que nos ha podido ofrecer en estos minutos aquí en en Ser Historia José María lo dicho muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de historia

Voz 3 09:15 gracias Nacho hoy en el blog que tú mencionas también encontrarán también sabrán del paradero de la Adoración de los Reyes Magos porque esa historia no acaba aquí

