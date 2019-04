La historia del vuelo 19

Voz 1 00:00 desde mil cuatrocientos noventa y dos cuando Colón surcó por primera vez estas aguas vivió unas extrañas luces cielo la lista de sorprendentes desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no ha hecho sino ir en aumento miles de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro en ningún caso hubo señales de alarma llamadas de socorro ni restos del naufragio el triángulo cubre una vasta zona entre las Bermudas Millán en Puerto Rico son más de medio millón de millas de peligrosísima las aguas huracanes fuertes tormentas y un mar embravecido son los principales agentes mortales de la zona las condiciones meteorológicas pueden pasar de la calma al peligro en escasos minutos

Voz 4 00:56 este fragmento de un documental del Canal Odisea dedicado al Triángulo de las Bermudas

Voz 0772 01:01 Nos da pie para hablar en los próximos minutos sobre un tema que quizá en los años sesenta en los años setenta estaba muy de moda todas las desapariciones que se daban en este lugar que tuvieron un trasfondo real porque realmente esas esas a aviones esos barcos desaparecieron que con el paso de los años se ha diluido no El Misterio con pues hasta llegar a nuestros días en donde ha quedado pues como un recuerdo vago recuerdo que también tiene su trasfondo histórico que es el tema como digo que vamos a tratar en los próximos minutos a colación de un libro maravilloso de una novela espectacular que tengo sobre la mesa Vuelo diecinueve cuyo autor ya comparte con nosotros micrófono también compañero de la casa José Antonio Ponseti bienvenido a Ser Historia

Voz 1025 01:50 ya que tal cómo estás es un gusto saludarte y poder estar en tu programa casi me he inventado el libro para poder estar en

Voz 0772 01:59 Ponseti cómo te ha dado por escribir una novela de un no es no es una novela histórica porque es una es una aventura de uno de los aviadores de ese vuelo diecinueve del cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco de los que desaparecieron en ese momento tan tan interesante de la Historia del Triángulo de las Bermudas pero a ti te conocemos por tu faceta de de locutor presentador también en Ser aventureros con el carrusel

Voz 5 02:24 él yo desconocía tu faceta literaria y casi la desconocía yo la verdad es que es una historia que siempre me había llamado muchísimo la atención

Voz 5 02:35 a raíz de un libro que precisamente a los setenta llegó a casa que era un un libro de

Voz 1025 02:40 señor que luego terminó montando un montón de escuelas de idiomas que era verme Chuck Grassley budas lo le dice que es el mismo Berlín para luego aprender inglés sí sí sí que no me preguntes por qué se me quedó ese vuelo diecinueve ese bulo diecinueve que luego en metal a la cabeza Spielberg con encuentros en la primera en la tercera fase que es la primera escena que sale en el desierto cuando está el viejito aquel que dice que se le por la noche se le apareció el sol y le cantó está el vuelo diecinueve los cinco aviones para quién no sepa de qué hablamos el vuelo diecinueve son cinco aviones en cada Benger van tres personas el piloto el operador de radio el artillero en este vuelen del bulo diecinueve iban catorce en los cinco aviones porque Costner uno de de los integrantes de uno de los aviones del FT ochenta y uno tiene un ataque sinusitis había sido herido en Oaxaca en Guadalcanal durante la guerra tenía metralla en la cabeza y no puede volar vuelan catorce hombres bien hasta aquí todo perfecto sales un vuelo entrenamiento realmente es un vuelo para confirmar a cuatro de los pilotos que van en ese vuelo porque Charles Taylor que era el instructor les llevaba Si ya pasaban esa esa última prueba que era de bombardeo y orientación daban hasta las Bahamas pasaban pasa en el punto de bombardeo que está al norte de mini hiló giraban a la izquierda volvían iba haciendo un triángulo para que nos entendamos desaparece desaparecen sin dejar rastro sean no han encontrado de ellos a día de hoy no guión trocito ni un paracaídas y nada pero veintiún días después al hermano de uno de ellos le llega un telegrama es este telegrama tan informado mal sobre mí estoy muy vivo este problema Giorgi y esa es la clave de esta historia porque Jordi es como le llamaba su madre a este chico entonces el hermano se queda helado veintiún días sin saber nada dice no puede no ser mi hermano porque nadie del ejército conoce el diminutivo con el que llamó a mi madre a Jobs que es como se llama ellos pamplonesa la familia siempre ha reconocido y ha dicho que ese telegrama era de él y entonces Mi gran pregunta viviendo como tú sabes en Miami eso te iba a preguntar doce años has vivido mucho tiempo en Madrid claro

Voz 0772 04:57 dado hay muchos recuerdo en en la población de de de esta historia del del de los años cuarenta de las desapariciones en los años cuarenta y cincuenta D

Voz 1025 05:06 os vais a quedar os vais a quedar boquiabiertos cada cinco de diciembre se celebra en el que es de donde desplegaron una misa de recuerdo a los hombres del Vuelo diecinueve esa esa noche del Vuelo diecinueve sabes que desapareció luego uno de los aviones de búsqueda de los trece hombres realmente la noche del cinco de diciembre desaparecen seis aviones veintiún hombres de los cuales no se encontraron nada por eso se convierte en el primer gran misterio del Triángulo de las Bermudas aunque no te voy a desvelar te voy a hacer es posible pero hay mucho más a ellos mucho más tuve la suerte de de tener acceso por la Ley de Libertad de Prensa cincuenta años después al informe de la Marina sobre lo que pasó ese día sobre lo que pasa con la siguiente búsqueda quinientas quinientas páginas Mecano afiliadas en mil novecientos cuarenta y cinco con las pruebas incluidas es brutal el documento es maravilloso y luego podido irme entrevistando con gente como John Mayer que que es uno de los grandes buscadores del Vuelo diecinueve que desafortunadamente murió en octubre del año pasado cuando yo estaba prácticamente terminado el terminando el libro y ahí hay una serie de de documentos que se hizo un gran trabajo durante esos años y que luego como tú muy bien has comentado pues ha bajado la espuma al Ziad diluido pero pero yo recuerdo el el

Voz 0772 06:31 al final también de la película que has comentado antes de Spielberg en cuanto a la tercera fase cuando llega a la nave al a la tierra se abren las puertas Isabel en los alienígenas pero también sale gente con las casacas de las

Voz 1025 06:44 a los Gaspar de de Pedrosa que los pilotos no como una especie de de Istán

Voz 0772 06:49 que que cerraba el círculo de una manera un tanto especial no aludiendo a una de las hipótesis que siempre se había dicho que se habían sido abducidos por extraterrestres etcétera pero el es uno de los casos quizá más eh más controvertidos de

Voz 1025 07:06 sabes que vais a que en mil novecientos cincuenta cuando realmente se le pone nombre al Triángulo de las Bermudas porque hasta el cincuenta no se le pone nombre al Triángulo de las Bermudas a él también le llaman en esos inicios de los cincuenta el triángulo del diablo Triángulo de las Bermudas para situar a los oyentes si tú te sientas en la playa en Miami Beach mirando hacia Europa porque la playa de Miami Beach el mar está enfrente tuyo y lo que está al otro lado aseguró hacia la izquierda tienes Bermuda hacia la derecha tienes Puerto Rico vale pues esa es la apertura del triángulo y lo cierra una línea en recto desde Bermudas hasta San Juan de Puerto Rico ese es el triangular bermudas cuántos de nuestros oyentes que hayan volado el Caribe no habrán pasado por ese triángulo bueno esta historia es hay mucha más ahí yo yo relato la historia desde el momento en que llega el telegrama porque es el inicio de todo desde las preguntas que se hace el hermano y a partir de ahí voy contando recreando lo contó toda la información que hay en ese documento porque hay las conversaciones de radio las conversaciones con otro piloto que consigue contactar con ellos en vuelo el frente que les entra ve mal tiempo las cinco estancias que pasan durante las dos y diez minutos de la tarde que despega al vuelo diecinueve que por cierto despega con retraso por por algo que voy contando en el libro que tampoco quiero desvelar para que los oyentes amiga me estás haciendo spoiler Furnaces poderlos ese vuelo tenía que salir a la una y cuarenta y cinco era un día complicado para retrasar ese vuelo porque estaba entrando mal tiempo porque entraban frente pero no se sabía la magnitud del Frente por qué porque en mil novecientos cuarenta y cinco estamos hablando tres meses cuatro meses terminada la Segunda Guerra Mundial se firma la paz en septiembre con con los japoneses pues no había tantas estaciones meteorológicas que te dieran esa información

Voz 0772 09:01 no comentar eso es un problema que tienen ellos la Segunda Guerra Mundial la acaba de de finalizar quizá en EEUU estaba la la fiebre de de la esperanza de la victoria de un futuro mejor en donde este tipo de problemas pues no no no tenían cabida no nadie podía esperar que que un grupo de cinco aviones más luego hola el hidroavión que fue a buscarles desapareciera de pronto imagino que debió de ser USOC sino también para la población todos

Voz 1025 09:25 la mente de la gente no entendía que en épocas de paz pudieran desaparecer sin dejar rastro toda esa gente claro una un detalle que os cuento desaparecen el cinco de diciembre el siete de diciembre se recordaba los cuatro años del bombardeo de Pearl Harbor Bono New York Times el periódico The New York Times en portada abre con el recuerdo a Icon la desaparición del vuelo diecinueve porque les parece tan increíble que hayan desaparecido sin dejar rastro EEUU montó la operación hasta día de hoy más grande de la historia de búsqueda con trescientos aviones imaginaros lo que son trescientos en esta zona es que desde Miami aviones en el cielo buscando estos tipos y casi cuarenta barcos que hay una cosa maravillosa que descubierto durante todos estos cinco años de investigación es que había una flota paralela en Florida para ayudar a los barcos durante la Segunda Guerra Mundial que intentar localizar los submarinos alemanes les llamó donde los Corsario tenían varios nombres tenían varios sobrenombres Perera gente particular que con sus barcos pescadores y no pescadores salían a ayudar a los cargueros que eran hundidos porque esa era una zona de actividad tremenda para submarinos sobre todo alemanes los famosos Bot japoneses con esa gente se se lanzó al mar a buscar a los del Vuelo diecinueve en en en unas condiciones además dantescas de mal tiempo de olas enormes

Voz 5 10:52 ya que que tiene tiene un montón de

Voz 1025 10:56 de cosas que no nos han contado nunca sobre lo que pasó realmente ese cinco de diciembre y que están en el informe de quinientas páginas de la Marina que insisto es brutal

Voz 6 11:08 estamos a unos ciento sesenta metros pues bien cuando sobrevuela una zona en la que no hay puntos de referencia físicos es muy fácil perder el sentido del movimiento nosotros hemos despegado con rumbo Este hemos gira eso al oeste y a continuación Hemos encaminado hacia el sur se ejecuta giros de forma muy gradual acabas por no saber exactamente dónde estás descubres que va en la dirección totalmente opuesta a la que creías llevar

Voz 4 11:45 escuchábamos a el Colin

Voz 0772 11:48 doctora de de vuelo en otro fragmento de este documental del canal Odisea El Triángulo de las Bermudas y continuemos cuando con José Antonio Ponseti locutor de esta casa eh compañero de el programa Ser aventureros que también ha sacado una novela fantástica Vuelo diecinueve en donde como decíamos antes relata no la historia de esta desaparición tan sobrecogedora el cinco de diciembre del año mil novecientos cuarenta y cinco de cinco bombarderos de la de la fuerza de los EEUU pues luego el hidroavión que fue a que fue buscarlos José Antonio Ponseti el escuchábamos en la voz de esta de esta mujer las condiciones de bueno que que pueden condicionar también un poco no valga la redundancia para que de esa a un avión au despistar al al piloto pero parece un poco surrealista no que desaparezcan los cinco el sexto lo que va a buscarlos es cierto que es un lugar ya dices en Miami Bermudas y Puerto Rico es un mapa relativamente pequeño pero es una extensión

Voz 1025 12:48 aquí no enorme enorme enorme de de de de agua

Voz 0772 12:54 pero que esos trescientos aviones que salieron a buscarlos no encontraran ninguna pieza en un nada porque hoy sucedía hace unos años no con con otro avión en en Asia al final apareció algún trozo bueno pues el es es muy difícil de creer que sepa desaparecer así de la noche a la mañana

Voz 1025 13:13 es muy difícil te te revienta un poco la cabeza cuando cuando estás metido en todas en investigación en el camino de hablar con con pilotos porque claro yo yo no soy piloto y menos de combate gracias al embajador la americana en Madrid pude conocerá vi a pilotos de combate norteamericanos para

Voz 5 13:35 que me ayudaran a comprender la

Voz 1025 13:38 la situación por ejemplo de Charles Taylor Chad Taylor es el teniente que lleva el grupo vale Charles Taylor probablemente sufrió algo que nosotros estamos acostumbrados a hablar de ello ahora pero que al terminar la segunda guerra mundial aunque suene increíble no se hacía es una cosa estrés postraumático él intentó volar durante varios días porque no estaba a gusto volando termina volando con del Vuelo diecinueve y hay un un momento dado que es el famoso momento que sin lo cortas donde te conviene crea esa esa situación extraña dentro triangular Bermudas el tipo pierde pie desde el tema de las brújulas cada avión cadáver lleva dos brújulas por alguna razón que se desconoce porque ni en el informe se cuenta el hombre pierde las brújulas tiene que basarse en sus estudiantes para agregan que dirección está en Coín pero no sólo eso el tiene una confusión mental que se que en el primer informe de la Marina aparece como tal Él cree que está en vez de encima de las Bahamas encima de los Cayos eso quiere decir que son para más o menos la gente se haga una idea cuatrocientos kilómetros lejos de dónde él de donde él creía que estaba pero claro los estudiantes que iban con él hay una cosa importantísima este vuelo diecinueve dos de los pilotos Charles Taylor Bossi son pertenecen a la Marina Powers que es donde iba Jospin Conesa eh Gilbert Steelers son Marinis son dos unidades distintas yeso cuando leáis el libro entenderéis que es clave a la hora de una serie de decisiones que se van tomando durante el vuelo porque se vive para que me entendáis una situación casi

Voz 5 15:20 os diría que de motín

Voz 1025 15:23 claro no puede estar a cuatrocientos kilómetros y tú sabes que has empezado o el ejercicio estás volando a Bahamas pues ahí empieza empiezan las concesiones y ahí empiezan la toma de decisiones equivocadas de volar hacia una dirección que no se debe de lo mismo estar volando en el Golfo de de Méjico yendo hacia el norte pensando que vas a llegar a tierra que estar en mitad de las Bahamas volando hacia el norte que te vas hacia el Atlántico entonces esa situación también la vivió el vuelo y

Voz 0772 15:52 es ese barajó también fueron a buscarles a algunos de estos trescientos aviones tan al norte porque claro yo insisto me me me cuesta creer que que no solamente estos aviones no pero luego a lo largo de los años cincuenta también de los años sesenta algo pues barcos también desaparecieron otros aviones se habló de campos magnéticos habló de de condiciones climáticas extrañas habrá un poco de de de todo no para justificar un poco la desaparición

Voz 1025 16:16 las de miente Soren en son de de los guardacostas es la que era fijaros lo que significa en el cuarenta y cinco una mujer es la que es capaz de triangular y localizar dónde estaría el vuelo diecinueve para el momento que lo hace el problema es que ya en tierra las cosas no están yendo como deberían ir no quiero de contarnos más tampoco por nacer spoiler pero ella localiza dónde está la dónde está el vuelo diecinueve lo que ya no sabe porque desde tanto el avión que consigue contactar con ellos desde alguna base de tierra como Yates que que hablan con con la gente del Vuelo diecinueve porque también tienen problemas de arrabio tiene interferencias con con las emisoras comerciales de Cuba que es el escuela por frecuencias tienen tienen un montón de problemas técnicos ese vuelo en esos cinco aviones bueno localiza dónde está el vuelo de Charles Taylor que es el instructor que lleva un avión más moderno llevaba una versión más moderna que los otros cuatro que los estudiantes Ike es por alguna razón que desconocen y que se pondrá del informe esconde el único que se pueden comunicar realmente y con el que van hablando pero claro hemos de pensar que están hablando con una persona que cree que está encima ve deje de los Cayos Hinault las Bermudas con todo el el enredo que provoca toda esa situación no bueno pues ellos localizan te voy a decir algo más yo lo pongo autor del libro parando a descubrir al final del libro pero hay un hay un pos capítulo final absolutamente brutal que probablemente muchos de nuestros oyentes conozcan cuando despega de Cabo Cañaveral en mil novecientos ochenta y seis y estalla vale la NASA monta la búsqueda de piezas más grande que jamás hechos para reconstruir de nuevo ese space shuttle saber qué es lo que ha pasado cuando explotó porque en esa búsqueda se localiza un avión lo mal lo mal identifica John Mayer el hombre que por décadas ha estado buscando el vuelo diecinueve monta una expedición para sacar ese avión de largo lo sacan del agua es una bendición pero está tan hecho polvo que no pueden identificarlo

Voz 0772 18:43 sí es del nuevo modelo desde el vuelo diecinueve El

Voz 1025 18:45 pensaba que sí pero bueno eso es otra historia en el libro os doy unas cuantas pistas para saber de qué va esto

Voz 0772 18:52 una historia fascinante que en el caso de nuestro invitado José Antonio Ponseti comenzó siendo adolescente leyendo ese libro de chal verde El Triángulo de las Bermudas todo un clásico que hemos leído todos los enamorados del del mundo del misterio y que tiene como conclusión son como como corolario esta fantástica novela Vuelo diecinueve publicada por Suma José Antonio Ponseti

Voz 1025 19:16 vais a llevar una sorpresa eh yo creo que yo me la llevé escribiendo lo porque llega un momento de la investigación que abre los ojos le dices madre mía pero os vais a llevar una sorpresa esta novela obviamente porque porque hay una serie de de pasajes que que no te queda otro camino pero todos los nombres los barcos los sucesos las conversaciones todo es real real unas Ray os lo dejo pudieron Ponseti muchísimas gracias por habernos Sciences va a ser un poquito más de historia Un lujazo poder estar aquí hablando de esta historia