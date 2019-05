"Se hubiera comido el mundo, la fiera rosa"

Voz 1274

la creíamos muerta para siempre pero la novela romántica Nos enterrará a todo siempre se ha buscado las mañas para sobrevivir entre kioscos y préstamos bajo cubiertas de dudoso gusto con historias tan inflamables como cargan de hidrógeno de electricidad estática tanto como las venerables autoras del siglo XIX que nunca pensaron que sus historias darían origen estas novelas tanto como el decadente mismo y sus poses en lengua española le vimos el éxito de este género a Corín Tellado antes de morir en dos mil nueve las últimas entrevistas que concedió Corín Tellado eran las de una mujer que miraba con descarnado interesa ningún que se analizaba sin un ápice de autocomplacencia Se hace unos años resultaban todavía chocantes las palabras que le escucharé en en su entorno en la década de los sesenta debían de levantar ampollas y criticó la reina de la novela de romance Amaury fantasía la autora más vendida leída todavía hoy en lengua española no se hizo nunca ilusiones ni sobre la vida ni sobre el matrimonio no olvidó nunca que vivía en una ciudad de provincias Gijón en la que el qué dirán eran más importantes que quién era y fue coherente con sus selecciones vitales casi hasta la crueldad consigo misma el éxito le llegó pronto la felicidad tarde se casó mayor para la época a los treinta y tres años poco tiempo ella reconocía que no debería haberlo hecho pero que actuó por despecho hoy en un arrebato estaba cansada decía de pagarles la boda a los miembros de su familia no puedo casarse con el hombre que quería porque no hubiera tolerado que escribir tres años después harta de vivir con alguien a quién me me respetaba se separó sus dos hijos fueron los únicos hombres a los que toleró de ese momento en adelante su fantasía y su capacidad para narrar parecían irreales hasta su muerte escribía o dictaba diez páginas al día si mezclar mí una vez me repetir personajes me argumento había sido una lectora voraz y lo fue siempre leía a los clásicos las últimas novedades frente a la vanidad del secretismo de algunos escritores ella era clara escribía sin esfuerzo y por plazo nunca ocultó sus problemas con la editorial que lo publicó durante décadas ni se creyó lo que no era conocía perfectamente a sus lectoras y les dio lo que quería sus protagonistas caminaban siempre un paso por delante de la sociedad española esos historias siempre acababan bien cumple además un sueño que otras escritoras acarició vamos llegar a una edad ya una indiferencia respecto al mundo que nos permita decir de verdad lo que pensamos sin tapujos ni disculpas no sólo era una señora era una lección de valor frente a los prejuicios de cabeza lúcida de verbo claro Vargas Llosa o Cabrera Infante declarando su admiración por ella en sus últimos años gozó de un reconocimiento que sí la había negado antes las conferencias impartió tuvo el placer de compartir alguna de ellas no podían ser más divertida con ese poso de amargura que era propio en ella más útiles para los aspirantes a escritores siempre le había bastado con su imaginación con su trabajo atada la diálisis tres días por semana se arrepiente día de no haber vivido más salido más se hubiera comido en mundo La fiera