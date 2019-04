El terremoto de Lisboa y Madrid

Voz 1515 00:00 cuántas historias caben en una ciudad como Madrid seguramente tantas cuantas juegan en aquí Nacho Ares compañero buena al margen de animal

Voz 1 00:40 les siempre no hablas los lunes de

Voz 1515 00:43 de de un montón de cosas de un montón de historias de Madrid que os recordamos a unos reencontrarnos con ellas o directamente las las descubrimos como una del terremoto de Lisboa en mil setecientos cincuenta y cinco que relación tiene tuvo con la ciudad de Madrid

Voz 0772 00:55 fíjate es uno de las catástrofes naturales más impactantes y de las que se tiene en la historia contemporánea de la Historia Moderna un registro no estamos en el uno de noviembre en fíjate qué qué día uno de noviembre del año mil setecientos cincuenta y cinco entre las nueve y media de la mañana las diez menos veinte durante ocho diez minutos que fue extraordinariamente largo en el en el tiempo un terremoto en la escala de Richter Se calcula que entre ocho y medio nueve es decir una barbaridad no solamente fue dramático el terremoto en en Lisboa que estuve en realidad en el en el Atlántico a unos trescientos kilómetros estaba el epicentro sino que el el tsunami el maremoto como después y sobretodo el incendio que arrasó prácticamente la la ciudad se calcula los más exagerados que de esa población de unas ciento cincuenta mil personas pues fallecieron casi cien mil no pero los datos más conservadores los bueno más que un conservadores más y en ciertos quizá hablan quizá de un fallecimiento de entre el quince por ciento de la población el diez porque a algunos les dio tiempo a a huir pero en la Península Ibérica Se se notó hoy el impacto fue muy grande no en la cornisa cantábrica hasta Andalucía tanto en Sevilla como en Cádiz hubo uno has Unami is que arrasaron con con parte de la de la ciudad en Cádiz algunas de las murallas de de porque las las olas llegaban a los veinte metros de altura es es algo que quizá en en nuestro conocimiento moderno de de este tipo de catástrofes como no estamos habituados a ella ha vuelto a venta nada nada nada en Lorca no fue absolutamente nada comparado con lo de con lo de Lisboa hiciesen se dejó sentir en toda la Península Ibérica aquí incluso en en Madrid pues a la iglesia del Buen Suceso que estaba en la Puerta del Sol cuyo reloj fue primigenio al inicio el reloj de la Puerta del Sol cuando el edificio se ese derribo en el en el siglo XIX pues una cruz la cruz de la iglesia cayó y mató a dos chavales que había en en la bueno pues en la en la propia en la propia plaza no en en España unos sesenta y un muertos se calcula porque vamos a contar una una historia curiosa estos en la provincia de la Comunidad de Madrid si te parece vamos a escuchar a Miguel Angel Rodríguez Pascua que les científico titular del Instituto Geológico Minero de España que no es cuando un poco estos aspectos más curiosos del terremoto de Lisboa

Voz 2 03:18 el terremoto de Lisboa Bono ha sido el terremoto en el mayor registrado en época histórica y bueno pues lo que es la ciudad de Madrid entra dentro de un área que fue afectada por la intensidad cinco hay bueno pues daños en realidad son daños menores en estructuras esas pequeñas estructuras como pueden ser adornos enfrascadas pueden caer a la calle y provocar víctimas no como como así ocurrió en la en la iglesia del Buen Suceso en el que murieron por ejemplo dos niños pero en general los efectos que tuvo Madrid fueron fueron menores sobre todo quedan registrados en el en el patrimonio ya que al venir la onda desde lejos pues de la amplitud que va lo que va teniendo va aumentando con la distancia hay por eso se ven afectados los edificios más altos en vez de lo más bajos que serían los que más afectados cerca del epicentro

Voz 1515 04:09 es que fue absolutamente tremendo de no nos pilla tampoco tan tan lejos es verdad que fue en mil setecientos cincuenta y cinco Press que la dimensión fue tan impactante el epicentro fue Lisboa como como lo narra pero Madrid hubo dos niños que murieron este caso cuando venció

Voz 0772 04:25 con de las cruces de este suceso los registros de de prensa las crónicas de la época como narraban aquello pues fíjate Fernando VI el monarca estaba en El Escorial lo sintió automáticamente

Voz 3 04:38 en ese momento de

Voz 0772 04:40 de de de espanto de de susto fuero toda la corte a al Palacio Real aquí en Madrid pues para organizar un poco lo la el el salvamento los problemas que que pudiera haber no es bastante curioso porque se hizo un informe a partir de una orden que el mando hacer con una serie de preguntas en todos los ayuntamientos en todas las localidades con comprar es bastante curiosas no se sintió el terremoto a qué hora cuánto tiempo duro una serie de dando si alguien murió Si alguien de tu sufrió daños en la casa ya había una octava pregunta qué hará el seguro que te va a interesar y te va a gustar mucho antes del terremoto hubo señales que el anunciaran fíjate en ese año

Voz 1515 05:25 señales prácticamente en muchos lugares

Voz 0772 05:28 Se habla de que el sol estuvo brillando de una manera determinada

Voz 1515 05:31 dicen que los animales tienen ante Tamara percibir

Voz 0772 05:34 no mi no para para para percibir la la llegada del del terremoto en algunas localidades se comprobó que el agua había dejado de manar de las fuentes de la presencia de como de luminarias en el cielo de dos soles aquí en por ejemplo en en la en la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares Se habla de un color rojo bueno Arrebola es en forma de Palma que se ve en el firmamento el día anterior no es decir una serie de de de señales que nos llamaba la atención un poco sobre lo que estaba a punto de ocurrir y que como decía antes marcó de una manera muy muy grande la historia de la Península Ibérica pues en entonces es años del del siglo XVIII de mediados del siglo XVIII antes hablando del del perro que yo tenía yo de mi vida en Valladolid yo recuerdo que mi padre en en la Catedral me me comentó va siempre que una de las dos torres se había caído precisamente por el terremoto de Lisboa no exactamente en ese momento en mil setecientos cincuenta y cinco sino que quedó en tan mal estado Ventura Rodríguez el arquitecto de la Corte intentó arreglarlo de aquella manera pero finalmente en mil ochocientos cuarenta y uno creo que fue la torre se vino abajo por los daños que había sufrido durante el terremoto de Lisboa una torre de casi cuarenta metros de altura

Voz 1515 06:43 no es que los que se produjo porque un terremoto de estas características o aquel movimiento sísmico imagínate lo que debió de ser debajo de toda la Península Ibérica no

Voz 0772 06:53 porque si el el epicentro estaba como decía antes en el Atlántico a trescientos kilómetros de de Lisboa pero claro la la onda expansiva por por así decirlo hizo que que tanto en la costa norte de África como la propia península ibérica se vieran afectados no en este relato

Voz 3 07:11 de los alcaldes

Voz 0772 07:14 mandado realizar por por Fernando VI se habla de pues como en todos los edificios algo que en ocasiones estaban acostumbrados a haber por terremotos de pequeño calibre pero que incluso en la en la Comunidad de Madrid un como de escuchábamos ahora a Miguel Ángel Rodríguez Un terremoto de de bueno a cinco en la escala de Richter no deja de ser impactantes y uno de dos y medio tres que son los que ella sientes un poquito imagínate uno de de cinco pero no no fue el único el único terremoto histórico del que se tiene noticia en la en la Comunidad de Madrid es cierto que del que vamos a hablar ahora no hay registro histórico pero sí que hay registro a partir de las investigaciones que han hecho los sismólogos y los geólogos si te parece Marta vamos a escuchar de nuevo a Miguel Angel Rodríguez Pascua quién nos cuenta sobre un terremoto espectacular en el siglo IV inconclusa aún muy cerquita de Alcalá de Henares

Voz 2 08:11 el terremoto y sobre todo bueno pues en toda la verdad esta de del río Henares generó un tipo de fenómeno que es muy común en en terremotos cuando eh los materiales a los que afecta materiales geológicos el sustrato geológico esos alimentos blandos no consolidados y que están empapados en agua como Las Vegas de los ríos revés al paso de la onda estos materiales que son muy blandos y que no es tal y es decir que tableros han convertido en una roca se comportan durante un breve espacio de tiempo común líquido como como un fluido hice general lo que se denomina procesos de licuefacción que luego pueden durar incluso días Ny

Voz 4 08:47 son fenómenos muy dañinos por ejemplo para

Voz 2 08:50 la edificios porque tuvo es construir otro edificio con normas sismo resistente que te aguanta perfectamente el paso de la onda sísmica pero se ha hundido en la arena

Voz 0772 08:58 fíjate da miedo pensarlo no desde luego además en aquella época al siglo IV las que las casas no estaban construidas con bueno pues con con estos colchones entre comillas no que que ayudan a a divagar un poco la las fuerzas de de de la tierra para que el terremoto no no tenga ese impacto si realmente pues acabó con la ciudad de Arcade

Voz 1515 09:17 Ares que entonces era su columna efectivamente

Voz 0772 09:20 cerquita de lo que oyes y Alcalá nos hace pensar que estamos en un no voy a decir que un lugar hay bastante caliente desde el punto de vista sísmico pero que puede suceder en cualquier día y eso pues aquí nosotros estamos un poco de miedo nosotros relataba la Gran Vía treinta y dos octava planta no quiero imaginar cómo se podría esto a temblar