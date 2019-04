"Si Dios existiera seguro que sabria bailar"

Voz 0313 00:00 mire en primera a ver si les suena esta música es la pregunta es

Voz 1 00:02 algo de nota eh pero así nos ponemos todos en contexto

Voz 2 00:05 yo empecé a bailar a los trece años en casa no me dejaban me tuve que ir un estudio de vale pero no había niños yo era el único niño todo eran niñas y cuando salía tenía que poner las mallas en las zapatillas escondidas porque los niños del colegio me llamaba Marica esos para nenas Por otra parte de mi padre me decía cuando me preguntaba algo Nacho habla como un hombre vaya pero se tuvo doce años se puede hablar como nombre en los bautizos y las bodas

Voz 3 00:38 yo familiares donde yo jugaba mucho con Ana Duato la de Cuéntame pero iban poco como por las esquinas y me daba miedo de encontrarme algún tío mayor que me dijese habla como un hombre salga

Voz 2 00:48 yo he bailado desde el Bolshoi hasta el nombre de París Brooklyn Academy el Metropolitan Sydney Opera decirle a mi padre en toda mi carrera claro ha venido a verme bailar cuatro veces y cuando te veo bailar pienso lo joven que eres lo que dijiste el otro día que quiere es ganar para reivindicar el puesto del hombre en la danza del otro día había tu padre como ésta apoyaba yo que siempre he pasado un poco de todo de decía bueno sino viene mi padre es porque está muy ocupado pero ahora pienso que cosas más grande me he perdido sigue adelante porque sé que lo vas a conseguir que ha nacido de una España libre una España democrática no la que me tocó vivir a mí

Voz 4 01:38 bravo que bonito

Voz 5 01:41 no

Voz 6 01:44 ABC

Voz 0313 01:49 la música de las palabras que acabamos de escuchar es la música de la verdad yo esto que suena es una canción de la banda sonora de Billy Elliot mobiliario tiene casi veinte años es una película que muchos oyentes recordarán que tenía un final feliz y que explicaba al fin una vida dura pero luego

Voz 7 02:05 el Real es mucho más complicada Nacho Duato

Voz 0313 02:07 por el otro sábado por la noche en fin cuando la gente estaba pensando que iba a votar y tal tuvo oportunidad recordarlo Nacho Duato buenas tardes oye gracias de verdad de verdad de corazón

Voz 4 02:19 nada eso aquí todo es decir el programa que escuchas

Voz 0313 02:26 pero es que además todavía está insípido tú no hablas de tu vida Hay hace exactamente no en no hablar pero eso te salió te salió de las tripas eh

Voz 4 02:35 sí porque realmente estando con todos estos niños todos esos días de grabación verles pues es como se apoyaban unos a otros bailarín apoyaba el músico al cantante que no había diferencias entre hombres mujeres y chicas y encima ver a los padres con ello no es de concurso como les apoya pues no paraba de tener ese pensamiento y esas palabras que yo al final tuvo que decir porque

Voz 0313 03:06 no no aguantaba más sabes qué pasa aquí la victoria de sábado en en prodigios yo creo que es la victoria de de mucha gente porque eso ocurría que contaban en Billy Elliot hoy sigue ocurriendo también no vayamos a engañarnos tampoco hoy sigue pasando antes eso verdad

Voz 4 03:24 España es muy distinta pero son conscientes de familias que no de justa de sus hijos sobre todo si son hombres se dediquen a la danza por eso hay que reivindicar lo constantemente y es importante el día de hoy en día de la danza está para hacer ver y para recordar no solamente emiten las familias y nuestros gobernantes que los políticos que la danza es muy corta en para nuestra cultura para el país

Voz 0313 03:48 oye te pillamos trabajando en San Petersburgo se que has parado momentito ídolos los ensayos para para atendernos yo te lo agradezco mucho mucho muchísimo y no sé si tuvieras la oportunidad de ponerte aunque fuera un minuto delante al presidente del Gobierno a que fuera tuviera que convencer de eso que acabas de decir joder de la importancia de la danza que les dirías

Voz 4 04:12 pues yo te diría lo piensa acabo de decir antes que la danza es muy importante para el panorama cultural de nuestro ahí es muy importante para nuestras vidas Montse decía algo muy bonito decía si yo sí existe yo creo que era muy importante porque la es muy importante porque es un idioma necesitamos esos títulos Leire Pérez como se dice cómo explicar nada diría universal que entiendes cualquier y por eso es bonito yo esa tarde cinco ensayos pero tengo libre a las siete porque voy a una gala que se celebra con motivo del Día Internacional de la Danza artífice de todo el mundo japoneses rusos africanos no todo el mundo hable idiomas porque

Voz 0313 05:04 pues bien Nacho Duato oye lo dicho Diego que felicidades por estos minutitos y un abrazo muy muy grande de verdad