La Lengua Moderna: Rancius, bilingüismo y zorrascas (29/04/2019)

Voz 1 00:00 no no no hay tan antigua como el fax y el TD texto como una señora esté la lengua moderna

Voz 0759 00:54 este es el décimo programa de la nueva temporada de la moda hemos llegado diez programas llevamos ya diez programas en los que bueno yo te miro Valdería llega

Voz 3 01:11 los hasta porque miedo ya está dormir y me inspiro no te miro y digo madre mía que me comunicaba hoy Valeria yo me comunican amar amar amar amar siempre con todo el ser y con la tierra y con el cielo con lo claro del Sol oscuro del lodo amar por toda ciencia llamar por todo anhelo y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga Yalta llena de abismos amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos Valeria

Voz 4 01:44 el almirante Thad Carlos Cala d'Or Felipa o alguien del

Voz 0759 01:49 bueno que me esperan poquito Neruda

Voz 5 01:54 yo pensaba que era tuyo bueno es mi

Voz 0759 01:57 se ha adaptado a mi hija porque Neruda muy crudo hay que

Voz 6 02:00 que también las adaptado a mí supongo tipos pues

Voz 0759 02:03 eso Valeria Rosa que quieres dedicar el décimo programa ya es de la lengua

Voz 6 02:06 la historia cada vez se complica más lo de las dedicatorias bueno mira hoy a dedicárselo a las dos chicas queman escrito con Instagram a ver de dónde

Voz 5 02:14 llevaba la ropa el anterior programa

Voz 6 02:17 os parece una tontería pero me estoy convirtiendo en influenza entonces ya para que no sí me tengáis que escribir lo digo desde ahora bueno esto es de Zara es una moneda arma hace diez años que me compré grande

Voz 0759 02:29 Bono va a echar la bronca lo de publicidad porque no no

Voz 6 02:32 la nada simplemente luego quería decir acorta realidad queda normalmente más suelta pero que me echa un muslo de una Tina monísimo además saña porque también así un poco

Voz 5 02:42 Esther y luego no se debían pero estos cascos joyas sí sí sí sí

Voz 0759 02:54 pues hasta aquí la promoción usted dedicatoria poco rara eh yo suelo que dedicar porque es lunes es lunes lunes post electoral

Voz 7 03:05 al ayer mía que viene hay colas e para el Pacma más chusco de invasión dijo Alas reprende no votando todos y eso nadie lo vio venir una presidenta presidenta hora madre mía

Voz 0759 03:24 predicar a toda esa gente esos héroes anónimos que estaban ahí en la mesa de interventores presidentes de mesa de que es una putada que te llegar la

Voz 7 03:34 todo el domingo tengo que estar ahí no te pagan y te pagan te pagan por cuánto te pagan poco no cincuenta sesenta y siete cinco una motivada alguno algunos estaba o no en esa situación no vais a estar bueno lo sentimos pero para hay otra cosa que más putada aunque es cuando te toca

Voz 0759 03:49 de reserva de reserva que tienes que ir a las ocho menos cuarto Si no se presentara otro te quedas tú sino te vas ya me he levantado para que os de banquillo por favor a todos es héroes anónimos desde aquí mi aplauso mi ovación y mi cariño y también os digo para otra vez pide el voto por correo y no toca que no pensamos las cosas bien dicho esto llega el momento de decir que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia

Voz 7 04:17 gracias soplo curso cutre de la Lengua moderna

Voz 5 04:32 yo no llego ya yo de verdad

Voz 0759 04:37 yo he Abbás desafinado porque no bien ha habido un señor por las redes que se llama arroba Joost gente que ni se ponen se llama Lucas se pone Josep dice que te doy una idea

Voz 8 04:57 para la introdujo el concurso cutre de la Lengua moderna cantar la canción en italiano no

Voz 0759 05:04 en honor a Valeria Ros que como todos a este era una debilidad especial pero tengo que decir

Voz 6 05:09 que me hace gracia un inglés

Voz 0759 05:11 cambiamos todo el de repente aquí tengo la letra de la canción del concurso

Voz 5 05:20 la tiene de verdad me muero el italiano

Voz 0759 05:25 voy a intentar italiano no sé cómo se pronuncia en el momento de comodín comodines igual si como Dino como Madina como Dino hora el concurso

Voz 9 05:39 viene de la Lengua moderna en el ADN de personas

Voz 0759 05:45 Pachauri

Voz 9 05:48 le pido un leer da del corazón es un premio cuesta Norel La Rulet pierda concurso cutre

Voz 7 06:01 la lengua moderna

Voz 0759 06:03 no adscrito esto también qué cosa PIU digo cada año o perder Fine la tú habita una

Voz 5 06:10 verde

Voz 4 06:16 no

Voz 0759 06:18 lo mismo con Eros Ramazzotti bueno necesitamos a dos voluntarios son voluntarias para el concurso bueno pues ya está los dos los dos primeros los dos señores adelante

Voz 5 06:32 qué hacía el tercero nunca ha expirado como ocho horas y luego hice yo lo había dos hola chicos qué tal muy bien la llama José José tenemos a José por un lado ya yo soy Dani Dani Dani

Voz 0759 06:44 José dos dos personas que que han salido enseguida

Voz 5 06:49 venido a esto yo vine a jugar

Voz 0759 06:52 que claro aquí los premios son muy cuantiosos creció por eso especialmente concursar además es una cosa bien pues tenemos a Dani Darío dónde vienes de Vallecas de Vallecas de Vallecas es que lo hice como República no la República de Valle

Voz 10 07:10 eh bueno yo soy más de Malasaña

Voz 11 07:13 ya porque en Vallecas hoy el que va

Voz 10 07:15 delante o sea están tres personas que está de la policía sus los que van delante la policía elogiaban delante de la gente que va delante la policía

Voz 5 07:22 yo explica olla datos asustado no

Voz 7 07:25 no

Voz 5 07:26 a mí lo que más me flipa es que en Vallecas siga habiendo piercing en el labio se sigue llevando no

Voz 7 07:31 dos de tu eres Vigo Madrid Madrid Madrid pero no soy venezolano venezolano muy bien

Voz 6 07:41 con acento venezolano

Voz 5 07:44 sí

Voz 7 07:47 qué que decir de la canción muy bien muy bien pero la gracia Valeria ya sabes qué

Voz 6 07:56 bueno me gustaría hacer de azafata hoy supersticiosa súper supersticiosa verdad entonces también creo que os pueda ayudar depende la suerte depende lo que hagáis podéis funcionar en función de vale

Voz 0759 08:07 igual es verdad que vale vale tiene todas las supersticiones del mundo y otras que te has inventado tú

Voz 6 08:12 me inventaba el avión lo hacíamos de pequeñas no cogía el avión vosotros hitos tenía en la mano

Voz 0759 08:20 hay una que resuelve es tocando las tetas

Voz 6 08:22 es una de las monjas ojo esto no es esto también en Bilbao por lo menos la tenemos son tres monja nos tocamos las tetas de asiente mala suerte que dices paquete tocas las tetas no tiene sentido y luego si hay una monja te tocas las tetas al día siente buena suerte te cambia la vida hay dos no tengo ni idea serán guiadas fijo no hay superstición

Voz 7 08:42 esto

Voz 0759 08:44 está patas supersticiosa venga vamos con el concurso de la moderna Dani de Vallecas Jose residente en Madrid primera pregunta estábamos todavía con los ecos y los los los restos de esa campaña tan bonita que hemos vivido yo

Voz 5 09:02 más suerte

Voz 0759 09:11 pues lo vamos a ver un titular que apareció en el mundo y que me sobresaltó el otro día cuando estaba leyendo el mundo voy yo soy muy de leer el mundo mientras whisky de veintidós años adelante el PSOE ve una alta participación que elevará una mayoría amplia Dani de Vallecas empezó ambos porque hay una falta ahí que salta a la vista que casi casi de Ramos whisky de la al Lezo casi llevo ya la participación que pasa en la participación que no va a votar

Voz 7 09:44 no me gusta

Voz 0759 09:52 cero con cinco por lo por el chiste ha entrado bien ha entrado bien pero por ponerlo otra ver Pablo porque hay otra cosa venga te doy otra oportunidad si a ti también porque me las miedo

Voz 7 10:03 para el público lo ha visto que no no vamos con el rebote porque me acabo de inventar que hay rebote en este concurso rebote en teoría sería amplía no

Voz 12 10:17 a a Dani tenías enfrente todo el rato

Voz 7 10:22 un fuerte aplauso para José

Voz 4 10:24 sí

Voz 7 10:25 pero poco porque el de derroche

Voz 0759 10:29 venga vamos Jose con tu pregunta por qué seguimos con lo con lo que queda de esta campaña tan apasionante que hemos vivido tenemos esta otra foto atención esto claro plantea un debate que ya viene de lejos de mi amigo Pedro Sánchez dice el titular que creo que es del país Pedro Sánchez decide acudir solo al debate a cuatro de Televisión Española José hay algún problema hay en ese titular

Voz 7 10:58 pues no me lo que se derivan varios problemas que vaya solo o no

Voz 0759 11:06 problema Pedro Sánchez

Voz 7 11:09 sólo va con acento puede ser puede ser cuando estamos hablando acentúa o no se acentúa José se acentúa se acentúa

Voz 0759 11:28 el público que cree que todo esto hay alguien que haya el que quiera explica

Voz 7 11:31 a ver

Voz 0759 11:32 esta no depende de la nada

Voz 7 11:37 Larraz llama Pérez Reverte a ver quién está el acércate con el quinto puesto trajes

Voz 6 11:50 cuántos puntos

Voz 7 11:51 bien

Voz 13 11:55 es que ya hace tiempo no sé Silvia Silvia hace tiempo no sé cuánto pero dijeron que no hacía falta ya acentuar ni solo sin compañía en y sólo de nada que es sin sin tieso

Voz 7 12:08 según la RAE es

Voz 14 12:12 claro que sí atención lo que el presidente de la RAE el de antes

Voz 0759 12:17 Darío es que no sé si fue en la primera temporada de aquí

Voz 14 12:19 sí sí dijo que pese a verlo quitado el en privado seguía poniendo la

Voz 5 12:24 yo estoy flipando nos dice desde la primera temporada

Voz 0759 12:37 que según la RAE efectivamente esa es solo ya no hace falta que lleve tilde pero es verdad que ese titular se presta cierta confusión iba sólo de que que va sin Pablo Iglesias o que va solo a ese debate no también al de Atresmedia entonces lo que no dijo Darío Villanueva es verdad es que sitúa quieres poner oye pues no va a venir la policía de tener tenis deberán llevar al calabozo pero es verdad que la raya desaconseja que es bueno que no acertado

Voz 5 13:06 esa era el fallo

Voz 0759 13:08 no es que era para discutir sobre todo

Voz 5 13:11 lo de cuatro no debería ir en mayúscula que es una finca de televisión su nombre propio

Voz 7 13:27 no con ese pensamiento bueno vencer Amin eso es pensamiento lateral no para otra cosa

Voz 0759 13:38 aquí un micro segundo de silencio y luego tú Valeria me dices si quieres que cortemos esto bueno yo yo no lo yo lo dejaría porque ha sido muy divertido

Voz 6 13:49 que que aún muy éxito ya que todavía no sé por qué

Voz 0759 13:51 esta Arganda de

Voz 7 13:55 mi aún punto ver igual

Voz 0759 13:57 la siguiente pregunta lo lo vamos a ver qué así vale esta foto manada manda otro aguerrido seguidor en Twitter que se llama arroba Javi rodó la que me ha dicho visto esta mañana en una pescadería de Madrid la pregunta es para di Dani de Vallecas aquí está la foto vamos a ver qué falla en esa en esa foto que nos ha mandado y que no voy a leer ahora para los de la radio lo sabe Dani ya lo ha visto que pasa calado ha calado efectivamente acabado que es bonito a mí me parece más bonito porque es como decía usted bacalao seguro que está mal es como el exceso de bien fuerte aplauso para Dani

Voz 7 14:38 oye casi para el bacalao pescadilla

Voz 5 14:42 claro que no se acentúa no ración es como guía o no que no se no estaban no estaba hacen de no había dile no habéis visto todos sale de repente soy súper lista otra vez abajo gallo de ración

Voz 15 14:59 efectivamente y Cádiz efectivamente fuerte aplauso para la azafata por qué cuando Venio fumando había unas escaleras

Voz 6 15:09 son los dedos por debajo entonces eso me nada

Voz 0759 15:13 a vosotros mismos Dani Ponce acercar las ricas porque vamos con un par de preguntas de escribir cosas atención empezamos contigo José eh que te has quedado la la pizarra de tiza como se escribe en español correctamente la palabra bueno ahora para los dos a la vez silla vamos avanzando como se ve en español la palabra stripper

Voz 7 15:36 haciendo promoción este es el cómico también la verdad dicho concurso de España y de Europa occidental

Voz 14 15:50 stripper Dani

Voz 0759 15:52 bueno vamos a dejarlo José pedazos cómo escribes o como escribiría en español la palabra stripper según la RAE stripper Rey bueno las españolizar lascas de negado de todo excepto excepto fíjate que está perfecta Josu excepto por una cosa cero con cinco porque está bien pero falta una cosa que me dices tú Dani te llevas otro medio punto seguro que está mal lo que Jito no no en la suya que le faltaría a José

Voz 5 16:25 un Arbor fin algo mal si tiene algo más

Voz 0759 16:33 dando una oportunidad

Voz 15 16:36 qué puede estar más a ver palabra palabras también eso es que iba sin español tres sin la hay de principio de falta la tilde por lo demás esta persona

Voz 7 16:48 yo

Voz 0759 16:51 ahora mismo

Voz 7 16:54 con tilde

Voz 0759 16:56 Dani Comas ha escrito tú la palabra stripper en español no te has ido al te has ido al inglés vale la puesto apesta todo mal Dani enzimas puesto tunning de Twitter

Voz 16 17:07 es de mi Open Mike deja además Pepe Maika

Voz 0759 17:09 sí sí estoy dio no está todo mal está todo mal así que

Voz 8 17:19 mira Baix un punto y medio Dani dos punto Un punto justo

Voz 7 17:24 poco o mal da igual Weise

Voz 0759 17:27 parte Weise empate vamos a desempatar con la prueba de la canción atención porque esta canción eh bueno a mi me toca el corazón adelante

Voz 2 17:50 Godín

Voz 7 17:55 corría el año noventa y nueve cuando minero a las pistas de baile

Voz 6 18:00 con este temor nos podía bailar es cultural deportiva

Voz 7 18:10 dejará de fondo porque todavía tiene mala porque mola porque todavía tarda en llegar

Voz 2 18:17 pero bueno vamos a escuchar un error porque todavía tarda vale

Voz 0759 19:09 dicho de base de la que parase y ha coincidido con un golpe de José en la mesa llamada pero ha sido

Voz 14 19:14 sí pero hay momentos en los que sueño que estés aquí hay momentos en los que sueño que ojalá estuviese aquí conmigo

Voz 7 19:23 bueno sería poco largos inversor no entra la la eh

Voz 15 19:28 métrica hay momentos que sueño

Voz 7 19:32 estás conmigo durante buena la canción remita toda la cara

Voz 0759 19:42 a ver tú lo sabes hacer acércate con cómo te llamas Raquel Raquel que que cómo sería

Voz 5 19:51 no me acuerdo de la frase pero creo que era estás

Voz 15 19:53 entonces qué sueño fuerte aplauso

Voz 7 19:59 pero por otro lado la hacemos como

Voz 5 20:02 no solemos son distintas en empanada pero como hay momentos que quiero que estás aquí un error horrible au que eso es lo que ha dicho la canción que sueña que estás aquí no lo diríais vosotros lo que está mal

Voz 12 20:15 luego ya está ya está

Voz 5 20:21 he mezclado superstición con empalamiento vale cómo resolvemos esto va aparecer

Voz 6 20:26 venga a la ley

Voz 15 20:29 dos tres

Voz 7 20:35 que el emparejamiento para hacerlo bien hacerlo yo pares bares una dos

Voz 11 20:45 tres

Voz 7 20:47 Price Darek dari de Vallecas más injusto imputa el largo de la Lengua moderna atención que

Voz 0759 20:56 qué vas a hacer fotos los dos puntos

Voz 7 20:59 ese bueno no te pero tenemos premió hoy hay premio sólo para el perdedor no sale meses no casas

Voz 0759 21:08 vale el hip hop que te lo quieres quitar de encima para el perdedor parada para José y aparte una foto una foto

Voz 12 21:14 no te lo puedes poner así de aureola

Voz 2 21:19 por detrás hay perdón

Voz 7 21:23 qué foto más lamentable estamos llegando a diez mil seguidores en Instagram con este tipo de fotos muy bien es increíble sí

Voz 14 21:31 eh que eres cómico toda una foto dinámica una foto de influencer vallecano

Voz 7 21:37 Elvira Ramón oiga un aplauso para Dani los cosa

Voz 4 21:42 el alcohol por junto centro cómoda

Voz 7 21:46 el concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 18 22:10 cómo elegir a tu mejor amiga a partir de los treinta

Voz 5 22:20 me encanta esta canción nos encanta chicas os habéis dado cuenta que son las chicas hemos cantado también un poco sí pero por la peli Amigas para siempre por eso lo sabéis no

Voz 15 22:35 en la sección de Valeria

Voz 4 22:39 con ella ha arriba

Voz 6 22:42 ya una peli en los noventa Se llama Amigas para siempre que estaba miércoles la de miércoles y muchas más miércoles sabes no hiciera miércoles la de

Voz 5 22:52 a favor como si sido a Richi

Voz 6 22:56 Christina Ricci pero Diego como Jamal la peli de miércoles a la familia pero es que con los cascos estoy con la música quitarme los no no mejor poner bueno el caso es que hoy mi sección es muy Un poco de chicas les miro hay algo buscando la aprobación porque hay un momento en la vida a ver tampoco voy a hablar de porque vamos juntas a corto

Voz 11 23:16 la típico no es seguro que estáis pensando

Voz 6 23:19 que lo decís vamos a hablar de eso las chicas es lo que yo creo eh por qué vamos al al cuarto de baño juntas primero porque al final se lleva sólo una todo el neceser con maquillaje lleva un bolso son increíble entonces nos organizamos una iba el rímel La otra entonces a unos juntamos todas el nos hacemos el monumento si os sino porque estamos igual con el que nos gusta lo que sea queremos hablar de él no vamos a hacerlo delante vamos al año que le asustó miradas creo que le gusta he dicho esto varía estaba entonces a Kevin esta sección el caso es que el otro día fui a actuar a Zaragoza y había un momento que tengo un bloque de feminismo mal y tal bueno estaba diciendo como buena eran pocas y como joe es verdad que ahora con el feminismo tanto a salio mohín de jefes que acosa neogótico a mí que que no me me he tenido una puta ficha quítame me jode

Voz 5 24:05 entonces claro entonces hubo un punto estaba apretado la gente se río y tal y de repente una tía Amezaga quitar el miedo antes me salió del alma decirle esto tampoco poco sólida humeantes y digo llevarnos sin tetas da igual que no se quedan

Voz 6 24:25 ha sucedido Valdano entonces por qué digo esto porque al final es verdad que súper feminista pero oye algún acto rascas de toda la vida que están ahí no vamos a negar salen amigas tú tienes tu grupo amigas de toda la vida y críticas a las que son unas horas quiénes son las borrascas vale la que te dice escribe L vale también está a la que le

Voz 0759 24:48 hasta cuando no amplía

Voz 7 24:50 yo no tengo que ampliar

Voz 6 24:53 bueno pues que sabes que no te crees que tienes que escribir El lujo las que les gusta gustar sabeis que a todo el mundo le gusta gustar Press crea unas que les gusta gustar a los que te gusta Nati y se pasan toda la fiesta hablando con él y al final ya tú con un cabreo llega dicen creo que le gusta

Voz 7 25:09 claro

Voz 5 25:10 que lo justas que le gusta más

Voz 6 25:15 luego no voy a algunas que dices no es que no entiendo cómo puede gustar o puede caer bien porque no diez sangres no de sangre cuando baja la regla

Voz 7 25:25 es verdad mal no

Voz 6 25:28 luego está la amiga que cambia con los tíos delante no conocemos a esta que te deja un poco tira Haditha eh luego la que escribe directamente a tu novio no es exactamente por organizar una fiesta sorpresa para Haití y luego ya pues hay una cosa que es verdad que las mujeres creo que es un problema nuestro es que siempre Atxa Campos cuando te gusta Montiel ha gustado otra la rivalidad entre las mujeres e incluso hay veces que el cuarto de baño es un sitio donde llegas coincides con la tía que también le gustas que al rais las dos con él de repente te dice algo Why IT caí bien está jodido todo creció odiando X años llora es majísimo entonces os juntáis ibais contra él eso también lo hemos hecho entonces simplemente quería decirlo de la amistad porque veo que ahora tengo treinta tengo traspié de prioridades de repente joe es que antes en la adolescencia que era la edad de oro de la amistad vivíamos por las amigas

Voz 5 26:17 muy intenso era super intensa

Voz 6 26:19 yo me acuerdo que siempre tenías una mejor amiga de loca o cambiaba depende el momento te interesaba por ejemplo yo estoy con Diego y tú me hablas de una amiga entonces ahí sin malas una amiga AVE decir que es mi mejor amiga había veces que estaba tu mejor amiga hay decías que otra a tu mejor amiga el Ali Abbas petardas estaba medio vergüenza incluso todos teníamos la mejor es un secreto a mi mejor amigo que la mejor amiga de otra amiga así es secreto llega a todo el mundo

Voz 0759 26:45 me perdí un poco es simplemente

Voz 6 26:47 qué he hecho Tusell que yo me adolescencia la viví interna si se interna en un año decir plan Feli Adrian Lea siete años en Irlanda estuve no porque dice una fiesta sorpresa en casa un día para otro me fui cuando no quería tuve que irme entonces encontrado una carta no se mía que él escribía una amiga para para que veáis la importancia que es lo de las mejores amigas que Filippo entonces Lepant solo esto eh pero ponía hola tal qué tal lo hace hay echo en falta Tusk a tus largas cartas que me llegaban en pairs otros y también iban terna tal vez no me llegan ya porque ya no somos tan amigas porque somos ex mejores amigas bueno pero da igual las echo en falta tengo los huevos de enviarle en inglés que dice así

Voz 5 27:32 es de verdad una mejor amiga pero su que te lo diga

Voz 0759 27:39 psicopatía

Voz 5 27:40 yo creo que éramos todas así

Voz 6 27:43 digo estábamos obsesionadas con las mejores entonces aquí te dice que puede sonar raro pero que hay como un caso severo de S B F de quiere decir severa Alves freno o sea que hay un diagnóstico de es de la CIA que quiere tener muchas mejores amigas

Voz 5 28:00 esto es la mandé a mi amiga

Voz 0759 28:03 vayan siendo amigas ahora sí por supuesto

Voz 7 28:06 raro porque

Voz 6 28:07 todos somos somos también tengo una cosa las mejores amigas hay una tercera que tambalea que todas saben que no es tan amiga pero que quiere pertenecer al grupo no le llevas como te ríes tú también porque tiene

Voz 5 28:18 no no que sabes que no vale

Voz 6 28:21 es hablando de la amistad voy a hacer una oda a la amistad vale es verdad que Nos hemos perdido lo de curarnos la amistad la amistad de toda la vida decía la verdad a mi me ha a estas cartas que traído que me traían darle

Voz 5 28:32 ha habido muchos bueno porque para que veáis todo lo que toca

Voz 6 28:35 tiempo que poníamos en en la amistad es que luego por ejemplo te traían

Voz 5 28:39 vamos a ver España tuvo a mí me enviaban la super

Voz 6 28:45 lo que hablamos de las Spice desviaban esto me encantaba sea de hecho la Super Pop para Miami porno yo de pequeña no nunca me ha tocado

Voz 0759 28:54 consultó a heavy eh era

Voz 6 28:56 tu usar las cosas que decía que tienes que hacer una orden de alejamiento hablamos en serio de hecho de hecho mi primer beso fue gracias a la Super Pop en Irlanda fue una movida rarísima brillo María leído todos los tipos de besos de la Super Pop entonces e Irlanda tocaban así que te enrollaba directamente yo de los nervios ni mire hizo así email Roger no hice todo lo de la Superbowl queda de helicóptero lo de la lengua y tocarle el peligro la cosa más asquerosa El Mundo total que intentado ya no están los temas de su cuerpo piano están entonces intenta intentado buscar un test de ahora en plan moderno yo creo que no es lo mismo las primas preguntas es tu mejor amiga lo primero es sabes cuando está de cumpleaños su mama respirar a esta saber reconocer el olor de sus Pedro

Voz 0759 29:39 o hombre estamos llevando la amistad

Voz 6 29:42 más estrepitoso pero es que me hizo gracia porque también a Sonia la la entre que escrito dice me parece una tontería de preguntas mi vida privada es mi respeto la detras personas ochenta años nunca me interesa saber cómo huelen los pedos Sami

Voz 0759 29:55 súper cabreados

Voz 11 29:57 nació entonces ya para cerrar esto quiere

Voz 6 29:59 en bonita Sendra si me puedes poner si al final quiso que oponer para que ese país reconocer a vuestra mejor amiga consejo exhibe a poner los lanzamientos

Voz 18 30:11 gracias a tú pagas psicólogos

Voz 6 30:16 esto amiga de verdad se lía con el feo para que te puedas lidiar con el que te gusta si esto amiga de verdad nunca te dice que has engordado si está amiga te apoya por octava vez Cuando vuelvas con tu ex dice estas la buena si es tu amiga de sujeta al pelo al vomitar y a la vez el cubata si esto amiga de verdad hasta al personal te de pida Pidal culo vamos uno no dice nada porque está concentrada si es tu amiga sale de fiesta aunque se mueva de sueño si esto amiga de verdad te deja la ropa sin haberla estrenado tu amiga de verdad te deja sus braguitas aunque sabes que te va a dar las que estén ya para jubilar una amiga de verdad no sólo te pone verde cuando no estás también te pone verde a la cara una amiga de verdad no te hace sombra pegaría por Ci aunque el puñetazo te llega sin querer con la que nunca jugaría son yo nunca esas tu amiga de verdad porque lo sabe todo si es tu verdadera amiga o día todo el mundo que odias por eso he creado este vídeo que encontrada en Tuenti de todas mis amigas ungir gracias Lucho el UPA nave ajada Larraz Coti Susi Guiness a gracias si tengo que elegir a una mejor amiga me adaptaría a lo que de Van del momento si es para la madrina de mis hijos a la forrada si es para ligar con un tío al afeita ISIS para cerrar esta sección a una que me ayude ahí que no sea cómica y que yo me lleve el mérito entonces acabaría siendo la madrina de sus hijos porque yo soy la forrada muchísimas gracias

Voz 7 31:41 Valeria Ruiz

Voz 4 31:45 quién eh

Voz 18 32:09 Ellos se diferencian por su inconformismo son muy perfeccionistas con sus letras y melodías y eso es lo que les hace tan grandes ellos son

Voz 21 32:29 estuve toda disimular pero será mejor que te lo digan clave aún me queda por conjunta descuida que me puedo camuflada puedo hacerme confesar me nadie nunca

Voz 22 32:49 a A

Voz 23 32:52 las desploma mate lo veo tan dura que para improvisar lo mismo sea en la vida real que no quiere ver es que pagan

Voz 24 33:08 va

Voz 23 33:14 lo que ha no he visto más la suerte de la mitad el miedo eh que eh eh eh eh tus tras

Voz 27 35:21 para ayudarles

Voz 28 35:22 eh

Voz 15 35:45 bueno tío Javi Valencia de full bienvenido moderna

Voz 0759 35:49 hacía muchas gracias por venir en esta versión desnuda en esencia sencilla con con la guitarra más que me gustado mucho la guitarra rota con un con vida no con historia ya tiene ella susurró cesó su muerte

Voz 16 36:04 esto de batalla ahí de de pegado de Soros tiene su encanto también es soledad le da su sonido

Voz 0759 36:11 solera claro esos camerinos de bar que la ahí en cualquier lado se lo voy al camarero porque fíjate

Voz 16 36:16 la déjame La guitarra y yo como soy zurdo a

Voz 0759 36:19 tú no puedes que se zurdo aunque bueno verdad claro claro

Voz 7 36:26 la padezco

Voz 5 36:27 ni siquiera es que he intentado pero a mí me dijeron que podría cambiar las empezaba a dar clase

Voz 6 36:33 lo quieren que sea quién cambiarme ya

Voz 5 36:36 Nadal sigue la vuelta a las cuerdas no sé que un rollo raro para que no sea zurda

Voz 7 36:42 no yo no

Voz 0759 36:44 la personalidad ante todos los kurdos ya no es como antes que estabais endemoniado sí sí sí

Voz 16 36:50 mientras la siniestra todo

Voz 0759 36:52 bueno Fun fun fun pasa full con una camiseta de Camarón Camarón con una guitarra que es lo que se espera de un músico catalogado como indignó que lleve una camiseta de Camarón

Voz 16 37:05 sí claro flamenco está muy de moda también en España no

Voz 0759 37:07 no es verdad que además hemos juicio están grabando las migas justo en el otro estudio hablábamos antes ahí de los chulo que sería de repente hacer un dueto lo que sería

Voz 16 37:17 momentazo las migas

Voz 0759 37:20 está oculares que tendrán que venir algún día tú cuál es tu sueño locos húmedos cuál es el dueto loco incluso con una persona muerta que te hubiese gustado hacer lo que te gustaría hacer musicalmente hablando es quiero decir

Voz 16 37:34 está muerta sino en ese terreno habría mucha gente entonces cuando llegué a mi casa me me voy a arrepentir seguro así que mejor me todo el mundo

Voz 0759 37:41 sí

Voz 16 37:43 yo diría que es un Silvia Pérez Cruz

Voz 0759 37:46 Silvia Pérez Cruz llama que estaban las migas se sí sí sí pues Silvia Pérez Cruz tiene que ver aflora putas

Voz 16 37:54 a ello aunque para Miranda a igual pero

Voz 6 37:57 no pues puedes concursar en el concurso cutre a por favor

Voz 0759 38:00 yo ayer me fui lleváis desde dos mil trece a pico y pala porque hay una clase media en el en la música que es muy difícil que lo mismo llenas una sala de Palencia que al día siguiente vas a Cáceres y hay doce personas de repente estás tocando en verano en festivales con cinco mil delante y con diez mil cómo se lleva eso

Voz 16 38:20 pues bien sea al fin al cabo hace lo que te gusta no si depende de la respuesta que tenga la gente en nacer o no lo lo que quiere tienen un problema al fin y al cabo yo creo que cuando haces lo que te gusta con dedicación y con inteligencia también no que no todo esto de Pitol sereno no venga fiesta íbamos no que al final tuvo con esfuerzo los resulta que tenga que venir vendrán no sí

Voz 5 38:44 va está preocupando te por aves sí quién bien aquí

Voz 16 38:46 Jimena otro lado tal está Gamal gastando energía y al final un poco todo lo que tiene que hacer bueno sí que es verdad que también a lo largo del tiempo movido subiendo aforo no sigue verdad en Cáceres es malo uno

Voz 7 38:58 he dicho al azar sino pero iba

Voz 16 39:01 camina porque por ahí por esa zona creo que tenemos el el récord de asistencia

Voz 7 39:07 pero ya hace hace

Voz 16 39:08 hace bastante tiempo no es bueno pues poco a poco hemos ido hemos ido subiendo no desde dos mil trece no como comentaba puede hemos ido llenando y muchas a la ciudad de exponencialmente así bueno emo hemos logrado cosas que al cabo ese reporte de que efectivamente estamos haciendo

Voz 0759 39:22 algo algo bueno también hay tiempo para juerga el cachondeo claro porque estar de gira divertido Él no quiere

Voz 16 39:29 no nosotros nosotros renovamos un rosario de

Voz 7 39:35 incluso de pueden bueno como el de Cáceres son ya que más hace falta ves

Voz 16 39:40 que a final de adaptación al medio no yo creo que que adaptar puede

Voz 0759 39:44 en la mandan a si tú busca marcha un lunes en Cáceres y la y bueno tener mucho festival

Voz 16 39:53 Nuestro sí la verdad que sacamos disco en el octubre pasado no ya ha venido puede toda la Patum de

Voz 0759 40:01 lo que es

Voz 5 40:03 es ir atendiendo no tiene una pinta en bajo la entrevista personal bueno yo conozco a uno de tu grupo Avui seguro aquí sí a Bobby es Bobby

Voz 16 40:16 cuerpo lo llamado bien

Voz 5 40:18 era sí porque es amigo de mis amigos de Bilbao a su amigo de tu mejor amigo

Voz 16 40:28 bueno pues estar en que festivales pues arrancamos la jornada de festival primeros en el órbita sí como para las fechas se malísimo pues no recuerdo creo que era el veinticuatro de mayo si no me equivoco bueno pues estaremos Lou estaremos igual hay mucho juntos no

Voz 0759 40:50 vais a la web al Twitter Facebook de esta gente Instagram perdón buscáis era fechas te quedas porque vamos a recibir a otros Javi Boix en los Jabois

Voz 16 41:02 es bueno espero que no lo sé

Voz 0759 41:05 no le va mal pero bueno

Voz 7 41:07 que lo de cuatro T4 bueno vamos a rezar

Voz 0759 41:17 mira nuestro siguiente invitado que no presenta Julio como siempre hoy tenemos con nosotros a la niña Madeira

Voz 30 41:22 Beck el espíritu de la cumbre escarlata o la criatura de la película Mamma Él es el grandísimo Javier Boted

Voz 0759 41:41 a ver Boted currículo impresionante entre además de todo eso que ha dicho Julio muy importante Javier Boted amigo de Valeriano

Voz 5 41:53 pero a mí me supera

Voz 0759 41:56 de hecho se puede contar esto

Voz 5 41:58 las timbas sí por supuesto así podemos recaudar gente porque a veces estamos cuatro gatos son legales no sé que yo no sé cómo es

Voz 0759 42:08 el tema es cuando de verdad

Voz 5 42:10 de Grado negro jugar con dinero en caso de colegas he desleal no vamos a poner así en plan

Voz 11 42:20 eh

Voz 5 42:21 creo que es una tontería así a todos los viernes

Voz 0759 42:25 es al póquer

Voz 5 42:28 cerrará es que últimamente no estamos jugando a largo porque se juega siempre mi casa yo estoy de obras estoy cambiando entonces no

Voz 0759 42:37 la gente no pone su casa

Voz 7 42:42 con todas las latas eh

Voz 5 42:44 Javi cuéntanos cuál ha sido tu último proyecto

Voz 11 42:47 pues hace poquito terminó una película aquí en España que es algo que me encanta hacer trabajar aquí gracias a Dios me va muy bien trabaja mucho fuera películas americanas escamada la Londre siempre pero me hace mucha ilusión cuando aquí en España me requieren para trabajar de trabajar una peli que no es con maquillaje protestas como suelo trabajar ese llama ventaja entre tren basada en un libro y esperemos que por verano algo fresco

Voz 5 43:20 usar Ares es una comedia

Voz 11 43:23 oscura es como si es algo una mezcla curiosa neonazis demostró no no no

Voz 5 43:29 detestaba en la cara estás encasillado ya oye Hadi jugador ser humilde por favor

Voz 6 43:35 es que yo no he visto persona más humilde nuestro trabajo de

Voz 5 43:37 verdad lo de repente un

Voz 6 43:40 no tenemos póquer porque está con Leonardo Di Caprio

Voz 5 43:43 es como si nada llegamos y reformó yo acaso también cuentan

Voz 6 43:50 Nos aún cotilleo de los famosos rechaza o concretitos perdón

Voz 11 43:55 de qué sucede más cosas porque os cuento todas entonces hay que hablar de esto y algunas como se olvidan otras repito que estoy con más famoso pero eso son buenos y Estado

Voz 0759 44:06 en la misma anécdota cambiando el famoso

Voz 11 44:09 lado la misma tres pues se les ha olvidado

Voz 6 44:12 hace unos días está con uno

Voz 11 44:15 prestas atención es verdad

Voz 0759 44:18 es verdad que ha trabajado mucho trabaja con gente muy conocida

Voz 11 44:22 es es genial para un amante desde que tengo uso de razón del cine a compulsivo consumidor de cine ha creado tanto ídolo para luego ir coincidiendo con tanta gente cada rodaje para mí es es fantástico que yo estoy con Catisa

Voz 0759 44:40 Apolo de cosecha

Voz 11 44:45 qué tal la gente que tampoco es especialmente famosa vídeo metí Mickey ha de de Heroes tal gente secundario pero luego de vez en cuando coincido con Tom Hardy Caprio de revelaban estoy fuerte llamado El toro claro con Iñárritu con con un giro Stone con Jessica chatín que hecho ya tres películas con ella la mano

Voz 6 45:10 cuando estás flipando

Voz 12 45:16 me gusta

Voz 7 45:19 está dando poco de rabia no estar esta estaba

Voz 0759 45:22 lo tuyo tío porque claro tú por esta enfermedad que ese síndrome de Mar fun fun francés eso claro te ves abocado a una serie de papeles porque tiene que ver con la ciencia ficción con los demás pero también tienes un registro cómico

Voz 6 45:40 mejores ratios muy graciosa es que

Voz 0759 45:43 que Iker también eso que te da para trabajar con los chanante Socós o salir de la serie de Ignatius eso trabajar también la comedia es sí

Voz 11 45:53 bueno eso es es desde crío también la comedia hasta mi vida la ensayado mucho es un contraste extraño pero estoy aterrado a la gente en el cine entre Ron claro y luego en cuanto me das dos minutos estoy diciendo chorradas Vitali bueno ojalá hay pueda mantener

Voz 5 46:12 sí sí esos registros y otros tres

Voz 0759 46:15 venga claro la danza

Voz 5 46:19 de hecho de hecho al final no

Voz 6 46:20 el hasta el robot

Voz 5 46:23 en mi casa no ya pero no me dijiste que ibas a bailar el ronda aquí sí sino venido sí es una movida yo estoy preparando porque también soy músico

Voz 7 46:38 lo dijo el robot

Voz 6 46:43 pistas alguna canción

Voz 7 46:48 el robot de Javier Boted tener exclusiva la les voy a darlo todo no te deje nada dentro

Voz 11 46:56 me lo inmenso

Voz 7 46:59 el tres porque de repente esto es la voz el jurado da la vuelta a la verdad que ver cómo evoluciona hay evoluciones era todo tiene su pase

Voz 0759 47:22 también Boted oscuro no sé ese oscuro que quiera rememorar como youtuber

Voz 11 47:27 momento oscuro como youtuber se le está haciendo de tu rolletes con David Pareja no sí sí yo echó mucho vídeo en cortos para anotó Fail se colgaban algunos en Youtube

Voz 0759 47:41 pero momento oscuro no no digo curó

Voz 5 47:44 sí ahora no

Voz 0759 47:47 en ese capítulo El Mundo yo tuve Sokurov sobre todo cuando empieza

Voz 11 47:52 no se sigues sigues sigues encontrando cosas porque no no revisadas como el facebook yo lo dejé ya morir entonces

Voz 0759 47:59 lo queda ahí para siempre algunas

Voz 11 48:02 te miró y ahí cortijos muy chungo es muy raros

Voz 0759 48:07 yo he visto una oye eso con pareja

Voz 11 48:09 que me ha dejado con el humor arriesgado Val

Voz 0759 48:14 uno que te llegabas tú a su casa y de repente te empezaba a dar hostias sin medida que

Voz 11 48:20 Bricio cosas muy jodidos borrar pero tengo corto llamado la noticia cáncer nacida porque tengo rozando los problemas de hecho una vez que uno empieza a tener un poquito de perfil público tus amigos empiezan a decir revisa el Twitter cuidado con esta cita esos vídeos que hay todavía colgados tú borracho el pene fuera claro no no creo

Voz 6 48:55 creo que ya se ha borrado creo que a uno que no se lo han dicho hoy

Voz 7 49:02 nada era una sí

Voz 14 49:07 se va donde te vas ahora es

Voz 11 49:10 el próximo rodaje pues el mes que viene me voy a Toronto un par de días a retocar una pelea hicimos este verano a retocar si está cerca estrenarse pero hasta que no se estrena una uno está Karabaj hice pueda arreglar cositas

Voz 0759 49:26 oye teatro viene de teatro porque tú fuiste Frankestein teatro aquello fue una lluvia de críticas buenísimas

Voz 7 49:35 esta Ximena fueron balas no

Voz 11 49:40 leche no era difícil eran tres horas muy duras y había que ir con ganas de teatro cuánto es máximo

Voz 5 49:48 digo gracias esta que te han estado maquillando

Voz 11 49:50 ocho horas antes de empezar contra Javier acojonado ya en reventado a veces que son con la niña Medeiros no Madrid

Voz 6 50:01 ha puesto chulo Le hemos dicho que no sea humilde se va a crecer hasta el final

Voz 11 50:05 al votado ya perdona que porque igual no estás

Voz 0759 50:09 Moyano ya ya tienes que ir a votar por correo no ha por correo claro

Voz 11 50:14 no no yo ya hasta el año pasado o por ahí pote todo todo creo que no voy a volver a votar esto es otra historia es una opción personal una obligación que tenía yo con algo de mí

Voz 0759 50:31 su etapa Sabrido ha caducado Benayoun Javi

Voz 6 50:34 Leonardo Di Caprio volviendo al mismo lo que me

Voz 5 50:37 esa habla la hablaste de Pacma o algo así estás está obsesionado con con todo el tema de la naturaleza tardó sentido hablaba de eso él hablaba de de que había que tener

Voz 7 50:50 pero no

Voz 11 50:54 has hablado he puede ser que estaba en papel aves en el rol concentro lugar yo creo que estaba poquito relajado además o en otro lado si no lo sé si el tío estaba como a mí me dio una sensación de que estaba poco algo grogui como que no me extraña después de esos años rodando con Iñárritu en la nieve

Voz 0759 51:19 te tienes que ser te quedas un poco como

Voz 11 51:22 mira pero después de ese rollo decían o preparado si tres dos uno decía un foco de mirada intensa a tope ellas sostiene te lo daba todo corten volvía

Voz 0759 51:46 motor

Voz 5 51:48 he dicho esto es una exclusiva

Voz 0759 51:53 otro día a contar más anécdotas y tú querías ser

Voz 5 51:56 todo era un momento sólo músico

Voz 16 51:59 sí pero me duró poco tiempo

Voz 5 52:02 insiste algún corto

Voz 16 52:04 le hice una obra de teatro Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona de hecho era tres acto y yo era el protagonista

Voz 5 52:12 te TD

Voz 0759 52:14 dijiste esto no igual no lo mío cómo se tiró más la música

Voz 16 52:17 bueno me me propusieron el la directora otear me dijo que porque no planteaban un futuro arte totalmente total llegué a mi casa diciéndolo y acto seguido me me llovieron las

Voz 5 52:29 cojo la guitarra

Voz 16 52:31 el actor no pero músico

Voz 0759 52:33 agua solucionado bueno pues vamos a tenemos que despedir al programa es una pena porque yo de verdad que me tiraría charlando aquí pero tiene que venir Francino hacerlo suyo es mira mira ya como plan venga eh Javier Valencia si quiere decir yendo al escenario porque vamos a acabar con una canción en la que puedes interpretar si quieres ya como actor como si fuera musical un fuerte aplauso para Javier Valencia

Voz 4 52:58 el AVE voy temo que supondrá porvenir vale Diarra

Voz 7 53:04 claro amarilla en la producción se tendrán el sonido Pablo en el medio Pablo Palacios muchísimas gracias a todos hasta aquí la lengua moderna acabamos con full

Voz 20 53:14 ha prometido que no te roce ni una letra de este cuaderno no pro metido pues pero hay ido quemarlo luego siguen no lo en ruso a casi un metro del mismo

Voz 27 53:39 a esto

Voz 31 53:41 yo eh

Voz 20 53:44 eh a promete

Voz 14 53:49 trajes tengo insomnio días

Voz 20 53:53 Blanco corbata negra me pero ha pro las servían que Enel lo oí

Voz 23 54:07 te tienta

Voz 27 54:10 de de no

Voz 23 54:20 los veías día perdí espera del tiempo que diera eh que

Voz 27 55:22 y ha