Flash deportes SER de las 18:30 (29/04/2019)

Voz 1346

00:40

yo no tengo o no tengo ningún problema en que en un par de semanas o tres podamos estar en disposición porque es verdad que que se ha hablado de Arabia que es una opción que no lo hemos negado no hay hay otras pero tenemos que trabajar y buscar lo mejor para para los equipos pero también para los jugadores para los árbitros que vayan para todo el fútbol español contarte Estados Unidos era una opción también no han hecho propuestas desde Estados Unidos bueno ahí hay que buscar pues qué es lo que es mejor para todos