Entrevista a El Momo: "He tenido que comer muchar mierda"

Voz 0335 00:55 pues había venido al estudio de Fuego y Chinchetas a la Cadena Ser y además es la segunda vez que vienen nos hace mucha ilusión el Momo acá Mario Maersk que acababa de publicar su nuevo disco Sueños reales con bastantes novedades Si la primera ya de entrada es el nombre porque hasta ahora te conocíamos todos como él Momo pero parece que estamos en proceso de transformación no no sé si ha sido una agencia de name y te han dicho mira mejor el no

Voz 6 01:19 no en primer lugar buenos días en Carlos un placer estar aquí como siempre en yo siempre en el rap me he percatado que los buenos ratos tenían mil apodos muchos siempre me ha gustado ese detalle nunca tenía ninguno y luego se sumaba también que que Monbus hay muchos por el mundo y desde la marca accesorios de de coche hasta ahora un bicho que se ha puesto de moda que asusta a los críos se se que se volvió viral o curar el etiquetado a la gente a mí con el bicho en fin y quería cuando empecé a rastrear me puse ese nombre pero no pretendía llegar a nada y que la gente me conociera así entonces yo creo que nunca es tarde para tener un apodo es mi nombre de pila Ismael en árabe significa el habilidoso me gusto que te lo has puesto esto me lo puso Javi que hizo con a través de una chica se ha pasado mucho tiempo juntos últimamente no muchísimo tiempo juntos sí sí la verdad que han sido dos años espectaculares muy intensos pero sí muchos viajes en furgoneta en aviones muchos hoteles muchos escenarios la verdad que son nutre

Voz 0335 02:25 este disco me imagino que está compuesto entre concierto y concierto de la gira al Círculo no porque habéis estado pues eso prácticamente dos años e incluso un poco más de aquí para allá primero una gira nacional extensísima hay súper exitosa pero también habéis cruzado el charco haber viajado mucho justo ha coincidido el final de esa gira prácticamente con la salida de Exteriores

Voz 6 02:46 efectivamente John cuando saque Ted suman dos mil dieciséis diecisiete ya me puse a trabajar en el en este disco sueño reales y a veces sí que es verdad que costaban poco después de una semana viajando y dando conciertos llegar a tu casa hay ponerte a escribir o escucháis mentales cuando realmente lo que quería era descansar la mente pero yo quería seguir trabajando en la música hay ya y me puse manos a la obra y la verdad es que estoy contento con el resultado de que te ha servido toda esa gira imagino que además de ahorrar un poquito

Voz 0335 03:16 seguro que si habrás aprendido cosas

Voz 6 03:18 he aprendido muchísimas cosas al fin y al cabo estaba rodeado de de muchos profesionales en todos los ámbitos en luces sonido y luego de unos artistas pues que admirado siempre y que cuando ya los tenía tan cerca me di cuenta de porqué son tan grandes no tanto en España como en Latinoamérica pues porque son magníficas personas muy humildes y luego tienen mucho conocimiento de la música de la música que hacen de rap y luego de música negra son auténticas enciclopedias me podía pasar horas en la furgoneta escuchando a Javier rumba hablar de disco un disco que había salido en los setenta que fíjate tuve el bajista luego medio no sé qué una pasada no sólo escucha los discos sino a los músicos aparte que tienen un oído que yo flipado me ha aportado muchísimas cosas desde escuchar artistas que yo no conocía o no hubiera descubierto nunca hasta incluso películas que me han recomendado muchas cosas

Voz 0335 04:12 si las conversaciones culturales tiraban sobre todo de referencias pasadas y de música negra de clásicos o estaba es también un poco al tanto de lo que iba apareciendo porque en estos dos años ha dado un pequeñito vuelco el panorama musical español

Voz 6 04:26 a ver da tiempo a hablar de todo sí que es verdad que ellos tienen predilección por pues también la música escuchaba en su adolescencia de todo los samplers de pues de de jazz de funk y tal de del rap que escuchaban entonces pero también no se cierran puertas a nada y también intentan estar un poco tampoco pues estar pendiente a todo porque es que salen tantas cosas que a veces es un poco lo que te llega porque ha hablado de eso o este disco hemos puesto en la furgoneta y de las puesto a escuchar

Voz 0335 04:54 pero si intentan están un poco al tanto no sé si te suena una chica que ha salido hace poco que se llama Rosalía algo está muy de moda

Voz 7 05:05 ni ni

Voz 9 05:15 sí

Voz 10 05:17 bueno comentaba es también porque ha sido

Voz 0335 05:20 pues uno de los grandes fenómenos no que además ha traspasado fronteras está incluso la banda sonora de Juego de Tronos llegar a esos niveles de popularidad cantando en español haciendo tu música en España no es muy frecuente

Voz 6 05:32 sí la verdad que el boom más intenso de Rosalía que ha sido ya últimamente no desde los Goya y todo esto ya coincidió con que acabamos la gira pero sí que hablamos de la irrupción totalmente y la verdad que es es una pasada yo creo que a esos niveles en España yo no recuerdo nada tan rápido que llegue tan lejos no porque allá esta pues por Nueva York colaborando con artistas muy famosos entonces yo creo que hay una mezcla entre un talento que me parece brutal una buena imagen y luego también una promoción importante yo creo esos tres factores han hecho Boon

Voz 0335 06:05 no se veía nada así desde Los del Río

Voz 9 06:08 la Macarena inalcanzable no

Voz 11 06:17 su sueño reales bueno Sue

Voz 12 06:29 hola

Voz 5 06:32 abandonamos topless tendría unos catorce no sabía ni empezar la rima hoy los recuerdos someten tengo clavando la de matinal un aparca en Argentina salió circula la durmiendo con jet lag despertarlo Maicon otro clima dando lo máximo hasta el América fuego

Voz 13 06:50 dijo el otro Juan

Voz 5 06:51 cuando recuerdo Marcos dándome Amaury soporte sea VH1 produciendo de sujeta de su parrilla sugerente yo aprendiz de la humildad de los cracks que muchas horas de carretera Play Station en hoteles el que perdía el recuerdo como si lo fía a Borja Iglesias marca lo poniendo en pie a la Roma sabiendo que esto toda la vida costumbres

Voz 0335 07:16 diez sueño reales

Voz 6 07:18 sueño reales es un oxímoron es un oxímoron una contradicción porque los sueños en teoría no son reales pero yo quería dotar de esa paradoja no que a veces vivimos cosas que por qué no nos paramos a pensar en ellas pero yo creo que es como un sueño a veces vives cosas que dices esto podría haber sido un sueño en cambio lo vivido de verdad ya en estos últimos años pues se vivido cosas que me las dices hace seis a siete años y no me la creo te no eso es un sueño

Voz 0335 07:47 vamos a escuchar para mí el gitano de este disco que es nada que ver la canción con la que además arranca este nuevo álbum me gustaría que me explicaras un poquito de donde nace

Voz 6 07:57 esta canción pues además fue de las primeras que nació el disco cuando no sabía muy bien bueno me enfrentaba al folio en blanco que es la sensación más dura de todo artista no sabía muy bien como empezar de qué hablar y a veces es tan simple como como fluir sobre una instrumental es sacar la rabia que llevas dentro de eso todo lo que sea cañero también en vista de que en directo la gente se luego y eso yo creo que ser un resumen de nada queda

Voz 5 08:26 suena lo que hacemos aquí no quieren nada que suena suena en Radio Marca me dijeron adiós como anómalos informaron yo lo cojo con los haters que viven en un sótano escupiendo todo aquel que le

Voz 12 08:53 ah vale

Voz 5 08:54 estos llamados explota el local para mí broma para Le Bron anota de tres este luego os vemos hasta con tres dentro o fuera coger el micro Barthe en la ciudad se fijaron en mí no de buenas formas sino más bien hostil lésbica escuche lo que hace este chaval aquí once años después ellas no rompe a bueno yo no presumo de mi asiento pero sí de la gente que te este siempre represento que perder no estoy exento pero los demás sino son fans de Valle Inclán que hacen tanto esperpento o el texto fino y los ritmos asesinos son misil no son Komorowski es para atar a Cuba para el uno Super Mario para dejar el tanto el Instituto ya lo pasa haciendo de me preocupo porque aflamencado esa noche que el desprecio como cada frase porque no les convenció de grupo como lo pongo en silencio

Voz 0335 09:42 sensación de que es el gran hit a tu carrera hasta ahora la la canción que más vota la gente que además hace cabecear

Voz 6 09:49 y de momento sólo he podido tocar tocarla una vez en directo y fue una pasada porque la gente escucha jazz esos trombones Balcanes del principio y poner a cantarlo a tope pero sí ya cuando entra cuando entró al ritmo y todo eso yo tengo en mente que en directo va a ser brutal sí

Voz 0335 10:04 me gustaría comentar también el videoclip porque cuando empieza parece que va a ser un poco el típico

Voz 14 10:09 el videoclip de rapero nuevo reto

Voz 0335 10:12 con lo que va in crescendo

Voz 6 10:14 arranca no se queda aquí pero bueno es mi coche Hay no es su chapa en coche un Opel Astra pero parece que va en una carrera que voy a sacar a las puertas de gaviota no no no realmente es una quedada con mis colegas sólo para poner en la calle

Voz 14 10:28 Johnny oceánica voté en el cuello conmigo

Voz 0335 10:33 estamos grabando esta entrevista el veintinueve de abril

Voz 6 10:35 sí

Voz 0335 10:36 ayer vimos unas elecciones que dejaron a media España muy asustada y que la llevaron a a las urnas no quiero que hagas de analista electoral Vero

Voz 6 10:46 tú te has mucho también en entre canciones ahí

Voz 0335 10:48 gran componente social no gustaría saber cuáles son tus sensaciones sí sí sí es de alivio básicamente si hay algo más

Voz 6 10:55 yo creo que la gran victoria en primer lugar es que haya habido tanto voto o sea que que todo el país se ha movilizado también para demostrar su lucha contra algo no yo creo que era un poco la irrupción de la ultraderecha para mí esa es la gran victoria también que el pueblo ha hablado y ha dicho que que bueno ahí está el mapa no he yo veía el mapa ayer rojo eso es lo que en la sensación de ayer personalmente yo me aliviaba yo tenía bastante miedo porque pues poco que sepas pues ya sabes que en ciertos programas de algunos partidos principalmente habló Vox habían muchas cosas que me que me asustaban pues como tratar a la mujer en en definitiva muchas cosas que que no que no se compaginan con lo que yo pienso entonces yo personalmente me siento bastante a gusto no del todo yo creo que siempre se pueden mejorar pero bueno para el miedo que tenía me puedo dar con un canto lo dientes

Voz 15 11:53 la creación de empleo es positiva siempre y cuando el empleo serio peligro sentido del trabajo sino de las condiciones que desgraciadamente el crecimiento del empleo España está absolutamente parado

Voz 16 12:11 has visto lo que tiene que hacer una madre para darle de comer asumido has visto lo que tiene que hacer es sepa prepara darle futura sino que hemos seguido

Voz 17 12:22 fregando portales enviando cristales tragándose olores en paños de pares Espando camiones barriendo las calles sentando a las siete y haciendo muy ta de llegando a la fábrica en el aire y casi no eres nadie vendiendo flores en Vietnam es más malviviendo que la serie pero esta experta hacer lo que era trabajar almacén descargar para no ganar setecientos ojalá llegue algún día mil tienes que levanta le puedes manta quiénes por el lugar

Voz 18 12:51 dónde donde priman y a exprime Chapo exprime chapeau

Voz 6 13:00 si hay un tema que pones

Voz 0335 13:03 encima de la mesa de forma muy muy clara muy explícita que es la precariedad laboral que es una plaga que que afecta a buena parte de nuestra generación y también de los que tenemos revés por debajo la verdad es que la precariedad laboral es es un gran problema en España porque has querido fijar tres justamente en este Simon

Voz 6 13:20 pues es que yo antes de dedicarme al rap pues ha trabajado en todo tipo de Curro me tengo que comer mucha mierda claro llega un momento que que estás descargando camiones eso a lo reponiendo almacenes por cinco euros la hora o cuatro euros la hora o gente que está muchísimo peor ya te siente bueno me siento como como la película Metrópolis en un clásico que soy un mero zombi que voy a la fábrica estoy deseando que se acabe de ya de comerme ese humo entonces al final tienes que dar casi la gracias porque tiene un trabajo no no puedes ni protestar ya por tus derechos ni se te pasa por la cabeza pedirle un aumento a tu jefe porque a ver si me va a echar me veo en la calle entonces ese sentimiento que se ha generado de que tenemos que son unos privilegiados sólo porque tenemos trabajo para mí ese es el verdadero error y contra lo que tenemos que luchar como sea

Voz 0335 14:13 hay una canción en la que repite es colaboración con Sohail que se llama vermú torero en en la que básicamente hace una apología de la borrachera que que es un tema clásico en en el rato en español pero la verdad es que yo escuchándolos tenía la sensación de que si dentro de no sé veinte o treinta años vemos el alcohol como hoy estamos viendo el machismo o como estamos viendo el tabaco es de esas canciones que igual aparte del repertorio no no sé si lo has pensado durante este proceso de

Voz 9 14:41 de preparación en disco catorce cero Juan dos docenas quita la gente que llamar su público mucha barrunta apoteósica cortas la parte norte que la boda roja falta sangre mira alcohol que más padece transfusión enviar a que firmen con el dedo toma esto está da para nada sale cara patrocina la piara vermut con sifón producen misal ilusión

Voz 19 15:24 la lo que dado más pasos de ese sutil atados en el símbolo de paz ante el amante de insta podría sale unos veinte grados desanimado Micaela su suyo Soto no con telarañas de años lo que tenga que aguantar tipo madre Mari Carmen tuvo hijos están delante Lauder

Voz 9 15:47 a ver qué pasa pues cuando una más compañero más Chiara

Voz 6 15:57 no lo veo como una apología del alcoholismo la borrachera simplemente queríamos retratar una situación que se ha producido pues unas cuantas veces cuando quedado con Sohail que es difícil no echarte mínimo una cerveza vale entonces yo quedaba con él a las doce en media o la una para echar una cerveza de tal de repente acabamos a las cinco de la mañana en garito entonces yo me lo pasaba tan bien también porque es que me lo paso bien con él en cualquier momento que quería retratar lo eso en en un videoclip tú puedes perfectamente pegar de todo el día de fiesta sin beber tenía una copa no tienes qué coger de ese vídeo los chupitos de lo que sea que nos echamos yo simplemente quería retratar la la diversión si en un futuro el alcohol está tan mal tan mal visto motas pues no sé cómo cómo actuaría la verdad al fin y al cabo es una es una droga como como muchas otras lo que pasa que es legal pues la diferencia social si se

Voz 0335 16:52 en este disco hay hay algunas colaboraciones también hemos hablado de la de Sohail Caroline de Juan sabe quizás sorprende que no esté Casey

Voz 6 17:01 sí me lo han dicho algunas veces y también mucha gente se piensa que como Xavier corista ya tiene que estar en todos mis discos la verdad es que ha sido básicamente por falta de tiempo porque sí que habíamos acabado ya la gira pero Javi tiene un montón de compromisos también vamos eso sacar un Blu Ray de la gira de círculo que llevan muchísimo trabajo y el sale también con un disco suyo de de canciones inéditas y de remixes del círculo entonces eso se reduce a muy poco tiempo no entonces no no cuadro por lo que fuera pero sí que hemos hablado mil veces

Voz 5 17:37 en qué momentos hagamos un Single pues como salieron al bacalao tenga mucha gente estamos aquí me quedo con Celinda porque llegan los patrones para que las mejores pintar nada porque está la que a pesar de Renan volar fecunda parte de la zaga llega la nueva entrega de la es la estructura más locura actitud de dúo dinámico daba la palabra como con simpleza automáticos

Voz 6 18:20 no hace falta que sea OPA al disco de ninguno bacalao

Voz 14 18:23 es un Single aislado que que cayó ahí como un paracaidista se acabó ese límite de otra

Voz 0335 18:30 esa

Voz 14 18:30 pues claro vimos una nueva colaboración no sabríamos si esto era disco del Momo disco Casey

Voz 6 18:38 no es una canción que va para el Blu Ray de la gira si si al fin y al cabo es un Single también inglés quisimos hacer un videoclip para que quedara patente la verdad que hay muy contentos con el resultado una canción cañera que le ha gustado a todo el mundo pero no en principio no es el inicio de nada simplemente es una canción de The el Blu Ray sí que tenemos en mente pues cuando se hacer alguna alguna canción más juntos

Voz 14 19:02 en esa

Voz 0335 19:04 esa relación de pareja estable que habéis tenido en los últimos dos años va a continuar

Voz 6 19:11 yo espero que sí hombre a la hora que tenemos una relación muy buena hablamos de muchas cosas de música de película de de videojuegos también somos muy lúdico los dos

Voz 20 19:21 yo creo que es cojo Cronos también yo sí mira no la he visto yo le di fuerte y fuerte y no he visto el capítulo

Voz 6 19:31 este último el tercero estoy esperando no cometen ningún spoiler por favor porque tengo miedo la verdad

Voz 0335 19:38 en una entrevista libre de spoiler no espero pero la

Voz 6 19:42 habrá que sí yo creo que la la relación va a seguir viento en popa aparte yo creo que en un futuro seguiremos haciendo más conciertos

Voz 5 19:49 es difícil para variar ya al Badia alta diez de ahí va rivalizar con más datos bueno voy a hacer que una caja

Voz 0335 20:11 cómo va a ser tu gira porque tienes varias fechas ya en en el otoño no sé si para el verano tiene previsto tocar en algún festival si te vas a caer en España si vas a salir no sea un poco qué producción tienes en mente

Voz 6 20:22 lo que hemos anunciado de momento es la gira después de verano que tenemos once fechas ya están las entradas a la venta además

Voz 0335 20:30 dieciocho de octubre Granada veinticinco octubre Barcelona XXVI Reus ya en noviembre Alicante Murcia Valencia Logroño Huesca Zaragoza y fin de gira no ha a efectivamente se ha pondremos toda la carne en el asador

Voz 6 20:45 aquí en verano sí que están saliendo unas cuantas cosas pero no

Voz 0335 20:47 no ha confirmado todavía ya iré informando de las redes sociales muy bien me gustaría que nos despidiera vamos con otra canción de del disco te voy a dejar

Voz 14 20:57 a elegirla a lo que sintonía crees tú que que se de la gente

Voz 6 21:03 pues una de mis favoritas por la temática que se trata

Voz 21 21:06 es en los complejos por la colaboración que están ella que es clara de Juan grupo Morgan es no puedes mal

Voz 0335 21:15 pues vamos a escuchar la muchas gracias por venir a a fondo Chinchetas muchas gracias a tu consigue

Voz 13 21:19 tras perfecto a los los hombres los que las mujeres los vienen tongo sostiene basta las supermodelos que aprendamos bien nadie se libra de ser imperfectos sólo tu mente calibre ya Tate y me que se queda tu cuerpo y más elegible hay complejos que viven y decirles seguirles tú eres así es lo que ellos han hecho Rosa que es decirles somos sensibles antes frágiles impredecible espetaba te sirve tetica eres libre feliz enmienda siga sufriendo cambian de oscile terribles de escuchar a los que piensas que no voy a los que no han sólo porque tú qué crees superior sabios el perdón alguno asimismo los yo me di cuenta de que dicen vale pues mucho años verlo

Voz 22 22:08 sí voy ante vida

Voz 13 22:31 que me pegó bastante porque nunca sobretodo por ejemplo he dejado que hacerme las cuenta que nunca ha dejado de Berbel defectos echarme la culpa y cuerpo a solas un cuerpo que quiero me quiero me quiero me quiero metieron igual al final acierto al final será que yo no soy menos que todos ellos han serán cierto que listados mis piernas pisamos más acierto que me debo juntar con la gente que ignora a ser cierto que queda capital camello yo soy suelto sueca su campo ella tengo puesta piel soy soy de Yemen son de Malasia soy como tú Estoyanoff m antitabaco permita menos puentes Eric menos puedes tocarme ahora que por fin de aprendido

Voz 22 23:16 Nos Soto tras no

Voz 13 23:42 Carles por Mi nombre no puedes buscarme por ser un nombre no puedes golpearle porque no puedes buscarme por ser mujer tú dame porque no lo puedes Volcán de los hombres no cuenta su carné por miserias lo puede surgir por ser tan fácil romper hola soy fuertemente lo que ves es la punta de asumir tengo jet lag de pago a sostener pero ya no tengo por qué has comprarme ya no tengo por qué temer merme desde el día en que aprendían venderme deja dedicarme a Josep libre que están en no acaba aquí debe sacar ese miedo Tamudo profundo que multa con y dejar de ser el día en el que la niña Lores se imponen ya dejen de existir entonces

Voz 22 24:35 tú