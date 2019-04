Play Fútbol: Ajax el grande (29/04/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo bonito pisa la paz adiós el mirlo realiza dos sin no póquer exconcejales militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa el Ajax de Amsterdam vuelve a unas semifinales de la Champions veintitrés años después ya es motivo de celebración un histórico pero sin los recursos de los grandes clubes de esta década sea plantado contra pronóstico entre los cuatro mejores de toda Europa dejando en la cuneta más a dos Cándida timos como real Liddy Juventus de manera además absolutamente merecida el Ajax es la demostración que trabaja cuando bien y con ilusión con fe en el fútbol como en la vida a veces se pueden conseguir cosas grandes aunque por momentos parezca que lo tienes todo en contra es un revés esto del Ajax en toda regla a los que sueñan con una súper liga cerrada sin ascensos ni descensos una bofetada a los que sueñan con hacer en Europa una NBA del fútbol porque el fútbol tiene su idiosincrasia propia hace dos siglos que se practica este deporte y creo el aficionado al fútbol en Europa poco tiene que ver con el aprecio en medio de la NBA al menos de momento Nos gusta el fútbol también por su capacidad para sorprendernos sin parar porque la Roma le remonta al Barça el año pasado un resultado súper adverso porque el Mónaco de pese cargó al Manchester City de Guardiola hace un par de temporadas porque el Borussia Dortmund de Hitzfeld destrozó a la Juventus del IPE en una final en la que no era favorito también nos encanta la Champions League porque nos ofrece duelos como ese Barça Liverpool de esta semana entre dos colosos pasa prácticamente cada semana pero sí a la Champions Le quitamos historias épicas como la de este Ajax de Amsterdam de este año se nos queda un sucedáneo bastante qué extraño viva este Ajax viva la Champions League

Voz 2 02:21 Ivi Balfour

Voz 0301 02:42 el Ajax de Amsterdam debe su nombre a un personaje mitológico griego cuenta a Homero que Ajax el grande que es como se conocía al personaje luchó con los griegos en la guerra de Troya Iker atrás Aquiles el más valiente de todos los guerreros griegos lo mismo que el equipo de Eric en Haq que juega siempre valiente y sin complejos curiosamente es una línea roja marcada en la instó día de el Ajax siempre queriendo ser protagonista uno de no sé si decir los pocos clubes en Europa que tienen una idiosincrasia en cuanto al juego muy marcada desde hace muchos años que charlar de ello ya analizar también a este Ajax de Tánger lo haremos a nivel tan Tico analizando un poquito al equipo en unos minutos con Fermín Suárez pero para hablar de la historia día de por qué el Ajax juega o Intel al menos jugar siempre de una manera parecida con una línea con un discurso parecido desde hace décadas y décadas hemos invitado al programa esta semana a Miguel por eso Pereira que es una auténtica en ciclos Media ya lo sabéis de fútbol histórico de Undi brazos llaman noches europeas que es súper recomendable que ya está en la sintonía de Play Fútbol hola Miguel qué tal muy igual las muy buenas qué tal nosotros bien es una gozada Ever a ver a este Ajax jugará a fútbol sabiendo más que pienso que a veces nos falta qué equipos históricos que clubes históricos que antes tenían mucho que decir en en la Champions pues sacan un poquito la cabeza mira

Voz 4 04:11 sin duda es un equipo que que nos despierta un poco las sensaciones juveniles que teníamos ganas de jugar al fútbol en el barrio esa libertad que tienen ese ese desparpajo y luego sí

Voz 5 04:20 por supuesto es un escudo de las local

Voz 4 04:23 el equipo que habla que su nombre va míticas noches partidos históricos equipos y jugadores entrenadores de leyenda y que luego pueda estar en esta etapa ya de equipos millonarios de inversiones importantes Tarek peleando con los grandes siempre nos da un poco de nostalgia y también la sensación de que en el fútbol todo se puede

Voz 0301 04:43 al final Miguel es un club que tiene una manera de hacer las cosas bastante marcada desde hace mucho tiempo han ganado cuatro Copas de Europa en ganan de manera consecutiva tres que fue algo histórico si a principios de los setenta la ir con Rinus Michels en el banquillo y seguramente es el momento en el que se empieza a marcar la la línea no de de de una manera de hacer de jugar al fútbol de intentar ser protagonista podemos decir incluso casi los principios del juego de deposición Miguel los empieza a marcar el Rinus Michels entrenador

Voz 4 05:21 sí desierto fuéramos sí lo que pasa es que realmente Michel llegado a cuando la de una idea en la Ajax es un club especial porque lo es casi desde su origen el primer gran entrenador de las llamado llamaban Jack Reynolds era un inglés

Voz 0301 05:35 sí uno de esos muchos entrenadores ingleses que

Voz 4 05:38 que a principios de los años veinte llegaran a distintos puntos de Europa un poco para impartir lecciones de cómo jugar ya era de esos ingleses que no creéis mejor y retomaron los entrenadores de la escuela también de míticos de mi opinión

Voz 0267 05:51 sí básicamente creían en la importancia de tocar el Albalá

Voz 4 05:53 con dos ahí jugando para los conceptos de la época y reinos va entrenar en distintas etapas al Ajax a lo largo de los siguientes cuarenta años y Michel termina en su última etapa por ser uno de sus mejores alumnos digamos como jugador el Papa muchísimo de su forma de trabajar de sus conocimientos y luego ya cuando coge el mando del equipo a mitad de los años sesenta el Ajax está por entonces en una época bastante horas bajas vuelve a aplicar un poco las ideas de Reynolds pero ya adaptadas a u otro tipo de fútbol ya se empezaba a hablar en en el Europeo de presión ya ya se había visto cómo podía jugar equipos como el Dínamo de quieres The Slow como Inglaterra de de Air France van a venir esos conceptos en la defensa de cuatro de fútbol brasileño ya había saltado el charco y al llegar a Europa ir Reynolds León perdone dimisión se empapa muchísimo de esas ideas las apliquen el Ajax la lleva Un paso adelante a través de de dos conceptos básicos que son la presión alta y la línea del fuera de juego con esas dos conceptos cambia radicalmente la forma de jugar a nivel continental iba inicio de esa etapa dorada del Ajax eh a nivel europeo

Voz 0301 07:03 siempre es con matices pero es lo que dices hay líneas rojas que parece que el Ajax también depende del momento depende de quién esté en la directiva porque eso no se puede controlar siempre pero hay líneas rojas que intenta el el club no no saltarse también es verdad luego hablaremos Un poquito de de Van Gaal si quieres que también es importantísima ahí Miguel pero es importante también los nombres no que que nombres de leyenda estén vinculados a pues eso en este caso a mi manera de jugar es importante Rinus Michels a lo has dicho Reynolds evidentemente Rinus Michels y el tercer nombre es el de Johan Cruyff como jugador seguramente es la cabeza visible de aquel Ajax de los setenta seguramente no seguro Baixa de de Rinus Michels además luego también es entrenador de del Ajax empieza la carrera como entrenador en el Ajax si no consigue seguramente el el nivel de de títulos que luego consigan del Barcelona pero por ejemplo hay que recordar que que ganó una Copa de la UEFA a finales de los ochenta

Voz 4 08:01 sí una Recopa una uno cero al como tibieza Basterds Recopa nada básicamente después de Michel realmente gana una Copa con el Ajax la gente suele asociar la época dorada del Ajax Michel ganó cinco Ligas con la ex pero sólo la primera Copa de Europa había perdido una dos semanas antes con el Milan y luego después de ganar la primera se va bien el rumano iban Kovacs que realmente en sus dos años al mando del club es cuando realmente el Ajax según la casi mayoría de los analistas juega mejor porque Kovacs no están disciplinario como Mikel da un poco más de libertad los jugadores ahí es donde se ve el mejor Cruyff es donde se ve el equipo más liberado en el campo y luego viene una etapa de cambios en el entrenadores y si viene de Unió eran Cruyff que que con esta generación un estaba Van Basten no estaba franja Aycart gana esa Recopa gana dos copas no puede ganar la Liga porque por entonces el el PSV que lo ganara Copa Europa tiene un equipo mucho más sólido de chiringuitos y luego es sentar las bases de de recuperar esa idea de los setenta que va a explotar Vangal Van Gaal llega también en un contexto muy curioso y ex haya ganado dos Ligas con con Leo Bennati pero había perdido un poco su su forma de jugar don Ángel no es un un entrenador la Ajax digamos iban Gala aún siendo un una personalidad muy distintas lo de Cruyff son casi antagónicos pues se puede decir sí que valoraba mucho los conceptos de juego desde el Ajax de base y va a aplicar va a aplicar con muchísimo éxito no sólo cuando gana la la Champions League y luego pierda al final pero tampoco nos olvidamos que en su primer año gana la Copa UEFA al Torino entonces jugaba Martín Vásquez con dos empates dos dos cero cero en en Holanda de hecho es muy curioso que este Ajax de ahora que estemos viendo cómo va a disputar la Champions viene de jugar una final de Europa Liga

Voz 0267 09:51 hace dos años con mucho de los jugadores

Voz 4 09:53 actuales y todos los grandes de la historia que han ganado la Copa de Europa vendían de una experiencia anterior en otra en otra final del Ajax de Cruyff pierde la final de la Copa sesenta y nueve lo ganará de setenta y uno dos años después el Ajax de Van Gaal que gana la final de la Copa de Europa en el noventa y cinco viene de la final de la Copa UEFA el noventa y dos entonces siempre hay un poco por esa mentalidad de juventud del equipo una primera etapa que tiene que pasar que pueden perder o ganar en el caso de Van Gaal para luego llegar a cotas más altas y ya mejor estamos viviendo una etapa parecida con este con este Ajax

Voz 0301 10:30 que curioso lo que lo que decías no que hay momentos hay idas y venidas no de seguir con el estilo marcado por el Ajax desde hace muchos años en los últimos tiempos también tenemos casos como el de Frank de Burque evidentemente de una larga etapa seis años en el banquillo intenta volver también de manera muy evidente a a esa idea también hace lo mismo Peter vos Hay es importante que coincide como decías Miguel con esa final que juega de Europa League en la que ya vemos a The League con apenas diecisiete años si todavía más acné del que tiene ahora sí ser ser titular vemos por ejemplo a a jugadores como De John es en ese día en el en el banquillo pero también de de lo que hizo Vangal y me parece importante porque ha tenido también en leyes siempre ha sido un un equipo que ha dado mucha importancia a la formación en en la cantera Illa idea de Cruyff en ese sentido también ha marcado mucho pero pero Van Gaal consigue con un equipo básicamente formado por por canteranos llegar a dos finales de Copa de Europa ganar Luna

Voz 4 11:34 sí sí y no sólo eso sino el hecho de competir en Europa por entonces la los primos desde la Champions todavía eran muy parejos a lo que era la la Copa poner participantes por países pero Van Gaal logró algo que ni siquiera Cruyff eh había logrado desde mi que era ser competitivo en la LEB dice el Ajax siempre tuvo un plan siempre coincidieran las mejores etapas europeas del Ajax con peores momentos en la Liga y además está en estamos viendo cómo la pelea por el título sigue Iván Gal lo que hace es estan Carla la hemorragia de títulos para el PSV el PSOE de de Ingres ovario empieza a ganar de forma consecutiva las tres Ligas cosa que no pasaba desde los años sesenta en y Mikkelsen los setenta ni Kovacs Milo Cruyff lo han logrado IS en esa competitividad donde van cogiendo galones los los chavales que va subiendo al primer equipo del por entonces los Vandersar los abogados ahí siguen los de presupuesto ver más creadores que luego ha sabido adicional alguna adquisición como como mandan como Kangoo como Finaldi cuadra es muy importantes también diesen de trabajo semanal que Gaal siempre decía que luego los jugadores cogían esa experiencia para pelear en Europa ideas un poco esa su su mentalidad de darles oportunidades de creer en ellos pero no ponerles un fin de semana y quitarles a siguiente sino aprovechar esa dinámica ya esta ex de los noventa un equipo extremadamente competitivo no no solamente con lo que luego ovacionado qué fue tremendo durante el año que ganar en la competición como el año siguiente donde se quedó a las puertas pero también es un equipo muy mecanizado habían llevado la el concepto de Mikel seguí de Cruyff un poco más allá muy adaptada a lo que era el fútbol de los años noventa IS fue la gran baza de de Van Gaal que luego se yo qué producido y nuestros equipos también con su marca tanto en el Barcelona como más adelante también el Bayern

Voz 0301 13:22 es bonito tener a un club como el Ajax entre los cuatro mejores de Europa un club histórico como el Ajax y creo que era interesante explicar a la gente la raíces por qué juega así porque tiene esa idiosincrasia el equipo de Amsterdam un placer como siempre tenerte en Play Fútbol Miguel un abrazo hasta la próxima

Voz 6 13:40 no ya sea de un abrazo la cadena

Voz 0301 13:42 ese sólo Internet

Voz 7 13:45 ley fútbol como hemos anunciado vamos

Voz 0301 13:47 esa analizar al equipo actual al de Eric ten Hack a través de cinco grandes apartados una radiografía a través de la presión de algunos de sus jugadores bueno de la línea discursiva a nivel futbolístico que tiene este Ajax de tener como hemos anunciado con Fermín Suárez que ya está ya aquí en el estudio hola Fermín qué tal muy buenas qué tal muy buenas Bruno empezamos seguramente con la principal seña de identidad de el equipo de Jaca

Voz 8 14:15 la mejor presión tras pérdida del mundo

Voz 9 14:18 es que realmente es magnífico como se cómo se agrupan como muerden y cómo presionar la la pérdida in no es nada fácil porque es un comportamiento colectivo que que ejecutan a las mil maravillas cuando hay una pérdida de de balón como hay siempre dos o tres jugadores cercanos que saltan directamente para atosigar al rival para condicionarnos para decantar eh la salida de del del equipo rival que que no esté cómodo y al final el patrón de los equipos rivales es finalmente Berro lanzar lanzar el largo no pueden juntar pases porque ETA exige de de tal forma al Ajax que que al final lo que hacen es enviar largo Hinault pueden eh asentarse con el con el balón una vez lo lo recuperen

Voz 0301 14:59 es una presión súper enérgica de de las que tienen más ilusión lo podríamos definir así de toda la Champions creen de verdad cada vez que van a presionar que van a ser capaces de robar el el el balón y eso les lleva pues insisto muchas en ocasiones a arriesgar mucho pero en muchas otras a recuperar balones en campo rival que es otra de las claves vamos con él segundo apartado club disfrutar

Voz 9 15:22 que es al final lo que deben pensar o les debe inocular también su técnico y lo que deben pensar los jugadores de de Attac

Voz 0301 15:29 sí que además son tres zurdos que que eso

Voz 9 15:32 ya no nos indica cómo pueden estar las cosas a nivel estilístico a nivel de fluir a nivel de de dejarse llevar non eres Tadic Easy Jet tres zurdos que además se complementan tal vez no eres es más conductor es más imprevisible Ci jets es el creativo es el anárquico el que es el juego absolutamente todo el que tiene rienda suelta para filtrar te bolas imposibles para perder todo tipo de balones porque tiene esa esa especie de licencia y aquí viene el el el más completo de todos que creo que es el que

Voz 0301 16:02 cabalmente en todo momento interpretado que necesita les

Voz 9 16:05 tipo que está dicho que curiosamente Bruno es el jugador que más kilómetros recorre de la actual Champions

Voz 0301 16:11 el que más ha corrido de toda la Champions es Dusan Tadic Fermín

Voz 9 16:13 ciento diecisiete kilómetros el que más el segundo es van de Vic con ciento seis

Voz 0301 16:19 pero es muy llamativo que el falso nueve sea

Voz 9 16:21 el que más kilómetros recorre porque entiendo que aparte de movilidad es la presión después el Ajax también esa capacidad de expandirse que tiene de salir en transición encabezando las siempre el bono de de Tadic que es un jugador ideal porque de puede ir en en corto te puede romper en todo momento es capaz de saber si si juega al primer toque sin editados y sobretodo tienen una lectura

Voz 0301 16:44 que es formidable una lectura media es decir antes de

Voz 9 16:46 tiene el balón ya sabe exactamente lo que va a hacer eh a posteriori y eso es es eso

Voz 0301 16:51 es un equipo muy divertido porque lo hemos contado al principio presiona muchísimo luego tiene una salida de balón desde atrás que intenta ser de más académica pero luego en ataque el equipo no se parecen nada al Ajax de de Van Gaal es un equipo con más libertinaje si se me permite la expresión no son son muy libres no a la hora de decidir a qué con qué acciones acabar las jugadas con dos pases inverosímiles por encima de la defensa que añitos de jugadas en las que el jugador se expresa de los ex DJ que jugadores como Tadic como en él es que son jugadores fantasiosos expresan tal cual ellos sienten el el fútbol es bastante interesante en este Ajax

Voz 8 17:35 vamos con el tercer apartado partirse a propósito

Voz 0301 17:39 que es muy interesante de Fermín me parece a nivel táctico de lo más interesante del equipo te en Jaca

Voz 9 17:44 Ellos se se se parten o forman dos dos bloques de una de una forma voluntaria es decir hay un bloque que es estructura pues con los tres de arriba más van de Vic que van directamente a presionar a los centrales So Ho cuando hay un pase atrás hacia portero o cuando hay un reinicio o cuando un saque de puerta eh hay tres jugadores más van de Vic es el pivote que acomete esos saltos de presión y que siempre lleva encima de derribar cuatro jugadores que están en un sitio del terreno de juego después hay otros que directamente se hunden eh pendientes de los jugadores descolgados para ganar ese duelo que van a forzar porque ellos con esa presión tan asfixiante van a forzar un pelo lanzó un envío largo y entonces ahí se va a imponer la figura de Delibes Ia agrupando se eh a su alrededor la son por ejemplo o De Jong en función de lo que él también lea o interprete los sin los laterales también tienden a a cerrarse ya hice Se forman dos bloques no les interesa estar compactos porque ellos saben que igualmente en una zona o en otra van a ganar por lo tanto el relato esa zona intermedia tampoco les interesa tanto porque saben que el rival no sea la va a quedar y por lo tanto no les va a amenazar con con balón la contrapartida es que si la supera la la presión les desarbolar todos a correr

Voz 0301 18:58 sí a ver yo yo en clave de esta eliminatoria contra contra el Tottenham con un jugador que se mueve entre líneas como Ericsson el leve un puntito de de riesgo pero bueno le puede podemos hacer esa lectura también con varios jugadores del Real Madrid Illes acabó más a menos y saliendo bueno absolutamente saliendo bien la la jugada de este tema de de que se reparten a propósito que crean dos bloques que están bastante diferenciados en el campo que se vio muy claramente por ejemplo en el partido contra la Juventus es especialmente interesante también lo decía es la la figura de de Frankie de John porque él va eligiendo hay jugadas en las que leves yendo a la presión a la frontal sea yendo arriba del todo a presionar que en esos casos normalmente pues a las sesiones inteligente y el retrocede un unos metros pero hay otros en los que los ves practicamente puesta al lado de de Live esperando esa segunda jugada esperando pues eso que que el equipo privado jueguen largo y el ser el receptor de del del primer balón rebotado que saldrá del duelo de de Lied con el delantero rival Fermín

Voz 9 19:59 sí pero el corríjame si me equivoco contra la Juve creo que vía Frankie de John mucho más cerquita de la son eh

Voz 0301 20:05 doblemente si ideó y arropando un poco así

Voz 9 20:07 el central ha de Live cuando iban el duelo aéreo en partidos como contra el Bayern cuando había hoy es detectaban posibilidad de que el Bayern les rompiera la presión con un jugador recibiendo por dentro en dos y que de John rápidamente saltaba incorporaba al otro su bloque al que está más arriba para que realmente el el rival no salga ellos quieren

Voz 0301 20:25 sobre todo que el rival no no salga cómodo que que

Voz 9 20:27 esfuercen que les fuercen a un territorio en el que ellos sienten cómodos y el Tottenham eso sí es fuerte la segundas jugadas contando será un duelo interesante para ver quién se queda esas divididas

Voz 0301 20:36 va a ser va a ser bonito Se ha hablado mucho de de de yonqui de de lista evidentemente de otros con más fantasía la parte de arriba lo decíamos los Tadic es dj es decir compañía pero vamos con el gran tapado seguramente de este Ajax

Voz 8 20:49 multiusos fan de fuego

Voz 10 20:52 a ver explique homologo va hay que esta que contarlo

Voz 0301 20:58 a ver Bartumeu sus compañeros crack de la Peña de la gente de aquí de de musicales en en Cataluña le pedimos que hiciera estos separadores

Voz 9 21:08 porque es la voz sin una voz e brutal

Voz 0301 21:10 Le Le dije que tenía dos opciones pronunciarlo como lo dice todo el mundo

Voz 7 21:16 es van de Vic o

Voz 0301 21:19 en hacerla pronunciación como más o menos de intento que que que sea la pronunciación parecía como lo hacen los de es es algo así como fan de una cosa así le ha salido un híbrido habérselo podemos recuperar esta atonía ahí en la técnica a ver Toni lo lo podemos escuchar otra vez

Voz 8 21:35 multiusos Band Rock Band

Voz 0301 21:38 a él es como también se toma licencias

Voz 9 21:41 sobre las día estilísticas bueno pues multiusos

Voz 0301 21:43 van de Vic que lo dejaremos así Fermín el gran tapado seguramente de este Ajax si lo decíamos es el segundo que más

Voz 9 21:49 corre de de la Champions con ciento seis kilometros ir realmente es una figura de pegamento que cohesiona y que permite articular en el centro del campo con la con la delantera lo que me llama la atención uno es muy consciente de sus limitaciones Él sabe lo que lo que es y cuáles son sus características y no intenta nada que que lo vaya a desempeñar mal después es un jugador que se adapta a todo tipo de contexto de guión de partitura de requerimiento táctico que o de rival que que exija cada encuentro no es es jugador que sí que si hay un partido que que requiere mucha más ruptura te la da si ha de estar más cerca de pivotes para segunda jugada te lo da sí

Voz 0301 22:27 allí ha de aportar pierna dura toda Asia de con

Voz 9 22:30 lucir para dividir te lo da Si ha de llegar instar todo el partido llegando If fijando pero sin recibir un balón y el no se desespera hay también te lo da es un jugador fantástico en ese sentido

Voz 0301 22:41 uno de los jugadores más inteligentes a mi modo de ver de de todas la la Champions League de la adicción actual y cerramos con el

Voz 8 22:48 quinto apartado románticos y pragmáticos

Voz 9 22:51 es que tienen las dos las dos vertientes porque lo decías ellos si quieren quieren salir con balón controlado quieren quieren iniciar progresar y acabar en en finalización pero pero tampoco se vuelven locos si como contra la Juve han de pegar un pelotazo porque la presión es asfixiante Ion Ana directamente dividen el balón porque saben que ellos también son capaces de de ganar segundas jugadas de de de echarse hay al al al barro para para para ganarlo no entonces tienen esa esa mirada vertical que no es retórica aunque también pueden serlo

Voz 0301 23:22 con todo el rato van combinando como dos almas no

Voz 9 23:24 pausada una asociación una estilística una romántica con con la otra que puede ser simplemente de ruptura de verticalidad de segunda jugada de ir de estar compactos de de recoger eh muchos balones que que queden en zonas intermedias Itamar amén será agresivos no pueden ser pueden ser red pausados pueden ser sofisticados pero a la vez pueden ser agresivos es es una maravilla de

Voz 0301 23:48 Análisis análisis top de Fermín Suárez en cinco apartados hemos intentado explicar este súper atractivo Ajax de Eric Ten Have gracias Fermín hasta la semana que viene abrazo Bruno cuenta la leyenda que Ajax el grande se suicidó porque perdió un combate no soportó la vergüenza que sentía no sabemos si este Ajax Se acabará suicidándose futbolísticamente en las semis en la final se acabará ganando el torneo pero sí sabemos que nos está haciendo disfrutar muchísimo y por eso me parecía un episodio prácticamente para él solo de de Play seguimos

Voz 11 24:32 la DNS sólo Inter B

Voz 0301 24:35 no

Voz 7 24:36 fútbol no tan tan

Voz 12 24:42 en tanto que dan ganas de venir de alquilarla han dado a asunto

Voz 0301 24:52 no nos sorprendía el pasado verano el Ajax fichando a es un futbolista de ratos de genio que lo había demostrado en la Premier League con el Southampton pero que no había acabado explotar dieron fichas un poco raro para lo que nos tenía acostumbrados el el Ajax porque es un club como lo ha sido siempre vaya mucho más pendiente de formar futbolistas sacar jugadores jóvenes que de firmar futbolistas de treinta años como es el caso de Dusan Tadic es sin duda uno de los hombres de la actual edición de la Champions League que queríamos hablar de ello con con Axel Torres hola Axel qué tal muy buenas

Voz 0267 25:29 qué tal pero no muy buena uno de los nombres de la actual ley

Voz 0301 25:32 son de de la Champions Dusan Tadic el estado llevando normalmente te en Jaca la posición de de falso nueve y bueno no es arriesgado ni mucho menos viendo lo que hizo por ejemplo en el Bernabéu Axel decir que es uno de los futbolistas sin duda de de la Champions y que es la mejor temporada de la carrera de Dusan Tadic

Voz 0267 25:51 sí desde luego la que tiene más repercusión internacional David yo creo que ha jugado muy buen nivel practicamente siempre de hecho en la Premier era un jugador que en cuanto asistencias de gol era muy muy prolijo yo recuerdo que era un jugador ahora voy a hacer un comentario un poco freak pero en en el Fantasy de la Premier yo me lo cogía siempre porque era un futbolista que era barato y daba asistencias de gol muy a menudo con esa pierna zurda no lo lo cual está relacionado con el rendimiento que daba es decir no no en base a una valoración subjetiva sino que es muy a menudo eh asistía da pases de gol incluso marcaba pero es cierto que que era en un equipo de nivel medio de la Premier League en un equipo eh que que no se veía en todas las casas de todo el mundo y ahora lo está haciendo en una competición más exigente en una competición contra los mejores equipos del planeta ha sido probablemente el mejor futbolista a la hora de eliminar tanto al Real Madrid a a la Juventus y lo ha hecho además desde una posición en el campo nueva para él la de falso nueve falso delantero el Ajax empezaba la temporada con un dolar Idol ver compitiendo por el puesto de referencia ofensiva ir a Tadic era uno de los extremos en un equipo que solía jugar contar en si en las bandas con Bahn DB que en esa media punta que que que está ocupando ahora mismo Yell que se quedaba fuera a veces eran eres en algún partido metían eres también en en tres cuartos retrocedían la posición deban debe o jugaban sólo con sones con Frankie de John o metían a Frankie de Young de central es decir estaba claro que sobraba que sobraba uno que tenían dificultades para en Kabir a todos los jugadores de talento en en un mismo en un mismo once al final la solución que han encontrado es retirara nueve ni Hunter Albert en el once inicial y jugar con Tadic arriba de hecho esto es algo que empiezan a hacer partido de ida contra el Real Madrid y yo recuerdo que en la previa de ese partido en los programas de radio o de televisión en en las intervenciones que que preparamos la duda Albert Riba ya no no nos no nos planteábamos esta alternativa Adif de nueve Ville que era una banda mujeres en la otra no lo hizo el primer día contra el Madrid les salió bien y el rendimiento de tablets te diría que está siendo incluso superior al que daba en tres cuartos de campo

Voz 0301 28:33 totalmente al final le es un movimiento de piezas de te en jaque ha sido clave por lo que decías porque ha mejorado incluso eso el que ya era bueno el rendimiento de de Tadic pero ha logrado meter en el once en esa ocupación no estaba como decías David no normalmente era el brasileño que se quedaba fuera para que o viendo albergó bien juntas fuera el delantero centro italo cubana en Leif en la izquierda con la nueva ecuación entra David Nerea que también ha sido el brasileño un jugador fundamental en la eliminatoria las tanto contra el Real Madrid como sobre todo con ese gol rapidísimo con el que consigue empatar el Ajax el partido en la ida contra la Juventus

Voz 0267 29:13 si es que al final ellos encuentran con una cuestión muy clara y es que su gente más desequilibrante es la gente de tres cuartos la gente que es más capaz de generar ocasiones de gol es la gente de tres cuartos la gente que está más fresca es la gente de tres cuartos entonces Ellos quieren mantener a van de Weigle Gando porque también les aporta otra manera de generar peligro diferente muy efectiva y que siempre ha dado resultado desde que se instaló en el primer equipo ocupando esa posición que era de Davy clase en un jugador muy parecido a él en practicamente todo ir por ahí yo yo te diría que llegaron a la conclusión de que no eres era demasiado bueno para quedarse fuera y que había de había que encontrar la fórmula es realmente no eres está siendo un jugador probablemente más más más vertical está siendo un jugador que que realmente cuando recibe encara encara busca disparo y eso en un equipo como el Ajax que que se asocia muy bien es muy importante ver también hoy creo que en eso son eres es un jugador muy muy importante pero para mí el rendimiento majestuosos y lo que me ha sorprendido Studies de espaldas a portería sea realmente a lo conocíamos cabalgando por la banda metiendo buenos centros lo conocíamos en la mediapunta con un disparo desde fuera pero no lo conocíamos con el rival pegado a la espalda el protegiendo la pelota dejándola de cara al que llega contra el pase tras girarse esto ha sido una auténtica revolución y yo te diría que que no sólo en el fútbol neerlandés no sólo en la propia figura de tal ha sino uno de los movimientos de posición cambios tácticos en en en mover a un jugador y desarrollar de esta manera una nueva cualidad suya más interesantes del fútbol mundial esta temporada

Voz 0301 31:07 volviendo al fútbol que que importa vuelva a felicitarlo dice ayer ya por Antena en Carrusel a Axel Torres Sabadell y seis Castellón cero en cuanto a puntos esta temporada en un doble enfrentamiento si contamos los dos partidos de Liga del Grupo III de la de la Segunda División B Axel nos queda Peralada conquense y Barça B está la cosa complicada eh

Voz 0267 31:26 bueno pero tenéis no

Voz 0301 31:28 bueno es que el calendario nos ofrece la ocasión de jugar contra rivales directos decir ganando dos de esos tres osea ganándole a Peralada y Conquense veo difícil que al menos se extienda de manera directa al Castellón porque son rivales directos si rascas puntos a dos

Voz 13 31:44 sí son rivales directos

Voz 0267 31:47 Peralada tenéis en casa no creo que si si es en casa vale sí conquenses fuera si luego tiene conquense fuera creo que es difícil sobre todo por cómo está el Conquense ultimada

Voz 0301 31:57 nos eliminó en Copa puede ser bueno en Copa Federación quiere decir

Voz 0267 32:00 no nosotros no jugamos Copa Federación pues no sé

Voz 0301 32:03 además no era un partido de es que lo es que lo hubiese partido por eso te decía que le fue entre semana puede ser de partido de delito

Voz 0267 32:09 claro que te acuerdas porque yo estaba en la radio viéndolo el con qué es eso es sí sí exacto era sábado si viernes quién en Carrusel y me quedé aunque él desde la radio eso sí nos ganaron

Voz 0301 32:22 que es que el que viese el partido osea no los puede haber todos los de Carrusel y me parece que el Conquense Castellón sí que fue entre semana quede recuerdo que que delantero de origen africano me parece bastante bueno

Voz 13 32:33 sí sí aquí

Voz 0267 32:35 bueno a ver tenéis va saber la última que yo creo que Barça B seguramente no estará ya peleando por playoff whisky no está peleando por playoff es una ventaja jugar contra un equipo bueno eso fue nada incluso al ser filial no se jugarían y Copa del Rey que hoy ha aprobado el formato de Copa del Rey sí eso puede condicionar un poquito los objetivos de varios equipos que estaba en una zona de nadie tipo Olot tipo incluso Ebro aunque Brown podría llegar por arriba pero pero bueno a Barça B tienes esa ventaja que si ellos no tienen la opción de play off y yo creo que no van a tener pues tenéis un partido ahí muy gana hable no pero bueno esto esto es una agonía quién es un sanción un especial sobre esto pero yo además que que que he estado metido en el club

Voz 0301 33:23 no se ha sufrido bastante en las últimas sí sí sí

Voz 0267 33:26 lo muy de ser viviendo muy de cerca esta siendo una agonía pero bueno que lo lo que se puede hacer es estar cerca de la gente animarles apoyarles éste se sientan acompañados ir hasta el final no lo lo que no se puede hacer es decir bueno como es un sufrimiento pues nos vamos a casa que no lo soportamos tanto sería muy irresponsable Hay puedes competir el fútbol es competir y lo que estamos haciendo es eso no es bueno pues está claro que alguno va a bajar con bastantes puntos porque porque que ahora mismo el Alcoyano este el penúltimo considerando que el Ontinyent es último por haberse retirado el Alcoyano estado auditivo con y seis treinta y seis no es una punta vacío como para estar últimos a estas alturas o para estar decimonoveno yo creo que van a bajar equipos con puntuaciones que otros años habrían dado para para salvarse pero pero bueno es lo que hay es es la segunda vez muy complicada es que fíjate me estoy leyendo mucho perdono no pero la en Segunda División B yo esto no lo no lo veo ninguna otra división Bruno bajan cuatro y promociona aún uno en grupos de veinte Esto significa que uno de cuatro de cada cuatro equipos de la División el veinticinco por ciento de equipos de la División o bajan o jugará promoción de descenso se es una locura en primera división bajan tres de veinte en Segunda División A bajan cuatro de veintidós si la existencia de la división bajan tres de veinte pero es que en Segunda B a poco que que tengas una temporada que que está por debajo de tus expectativas o qué entras en dinámicas malas que estas cosas pasan y científicas y pasan pues te metes ya en la amenaza el miedo a caer te puede devorar no porque porque son muchos los que están abajo bueno pues pues sí está haciendo un agonía pero bueno os mando ánimos a a vosotros y a todos los que están en esa pelea y bueno pues al final alguno se tendrá que ir hacia abajo por supuesto yo espero que no seamos nosotros exacto

Voz 0301 35:27 faltaría pero no estoy ahora en condiciones

Voz 0267 35:30 de decirle a nadie más que espero que no sean ellos ya ya no eso faltaría si despiertan las posiciones ahí como en una pelea muy muy grandes

Voz 0301 35:38 enhorabuena a los aficionados de Sabadell ya seguir luchando porque todavía no está todo cerrado e Ibi ánimo en este caso a los del Castellón y el resto y los que estamos en descenso ya a seguir luchando también en este final de temporada agónico en el Grupo III de la Segunda B pero como en otros pasa también bastante parecido Axel la semana que viene vasco con Champions y veremos si grupo de recelo de la Segunda B también un abrazo gracias

Voz 0267 36:03 lo que quieras un abrazo Bruno hasta luego

Voz 0301 36:16 espectacular la semana que tenemos por delante con los partidos de ida de esas seis semifinales de la Champions hemos dedicado la parte inicial del programa a hablar el Ajax de Amsterdam quedó un buen rato de análisis para ese Barça Liverpool que va a ser una pedazo de eliminatoria pero empezaremos en la tertulia con la opinión de José David pero decidí de Aritz Gabilondo de lo que esperan también de esa eliminatoria entre holandeses Si los ingleses de Pochettino del del Tottenham por ahí anda ya Aritz Gabilondo hola qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas aquí también sonido telefónico me parece que vamos escuchar a José David López hola David cómo estás

Voz 14 36:56 hola qué tal muy buenas aunque sea de manera

Voz 0301 36:58 debe porque hemos hablado ya un buen rato sobre todo del Ajax en la parte inicial de del programa pero Arik como es esa la eliminatoria a mí me da la sensación ya que el Ajax he llegado a un punto que no tiene absolutamente nada nada que perder aunque es verdad que ahora seguramente es la eliminatoria en la que estará más exigido en las que le hemos visto en cuanto a eliminatorias desde que se acabó la fase de grupos porque ya no sólo porque es el el rival con el que hay menos dice herencia de nivel creo respecto la Juve irreal Madrid sino porque además ya eliminado Juve irreal Madrid Se espera un poquito Tomás del del equipo de tensar claro

Voz 15 37:31 mira un poco con con lupa

Voz 0301 37:34 ya te lo crees casi claro a algo que antes no

Voz 15 37:36 la CIA no ya ese factor sorpresa se ha perdido luego también pienso que cuando un equipo da una gran sorpresa como está haciendo el Ajax llega un momento en el que se conforma con lo que ha hecho no digo que vaya a ser el caso el Ajax pero ya lo que ha hecho esta Champions eliminando al Madrid y a la Juventus me parece suficientemente elogiable y ha sido objeto de debate en toda Europa osea que entiendo que también la motivación de meterse en la final es grande pero creo que el Tottenham está más obligado en ese sentido y luego también es es una eliminatoria que que va en fatal estar un poco lo que hemos visto en las últimas del Ajax es decidir un equipo que va a dominar mucho que es el holandés y un Tottenham que se va a dedicar a hacer lo mismo que hizo contra el City prácticamente es esperar y contragolpear con son con gente muy rápida arriba que le va a hacer creo bastante daño al Ajax

Voz 0301 38:23 bueno nos metemos en faena es una final anticipada hay que decirlo así de claro Arik un Barça Liverpool es la gran eliminatoria que además llega con el Liverpool pediría que seguramente a nivel de por por cómo están sus estrellas por el nivel de juego podemos decir perfectamente que es el mejor momento de la temporada de los de Klopp

Voz 15 38:44 no sé si era mejor pero desde luego sí que está muy cerca porque tuvo al principio temporada sobre todo lo algún momento de brillantez luego sí que ha pasado alguna época de zozobra yo lo he dicho también aquí que me parece muy valioso que el Liverpool haya sabido sobresalir a las épocas de de de crisis entre comillas de peor fútbol que han sido esas etapas en las que perdía practicamente el campeonato con derrotas ante equipos muy menores no de la de la Premier este año no extraño incluso en momentos en los que no estaba muy bien así un equipo muy reconocible allí bueno es un para mí es la final anticipada efectivamente por por el Barça por Messi pero también por el Liverpool le doy mucho valor a lo que ha hecho Klopp desde que ha llegado el año pasado subcampeón este año incluso sufriendo mucho en la fase de grupos eh consiguió solventarlo está ahí está compitiendo también por la Premier con una plantilla que es yo creo bastante más corta de la que tiene el Barcelona con un a la que ha estado por debajo del nivel del año pasado y aún así haciendo algo que que también necesita cualquier club que quiere ganar la Champions que es cohesionar un poco el equipo hoy el funciona mucho mejor como conjunto y jugadores como Van Dyke con Alison principalmente creo que le han dado una consistencia que no venía a nivel defensivo no y luego pues hay otros como sabio manejo por ejemplo que han dado un pasito al frente han estado incluso al mismo nivel que que Salah Hay todo ello hace que sea un equipo temible no sólo por jugadores sino también por el estilo de juego que se le puede atragantar perfectamente al Barça

Voz 0301 40:16 llega tocado debida al la eliminatoria firmó sino le Le dejaron fuera del último partido ante el hacker Phil a mí me parece una pieza muy importante para cohesionar ese ataque de el Liverpool aunque es verdad que el otro día les funcionó de también es cierto que contra un de decir que ya está descendido desde hace unas semanas pero a mí me parece una pieza muy importante y que esté o no puede acabar siendo bastante decisivo David

Voz 16 40:39 sí totalmente trascendental bueno en algún Play Fútbol que hemos comentado el partidos de Liverpool indirecto hemos hablado muy bien de

Voz 14 40:45 casi intocable de Liverpool y firmó normalmente sale muy bien parado a mí la sensación que me deja que todo Liverpool tiene una idea colectiva como dice Ariz la sensación de que tiene que si pone ante todo lo bien

Voz 17 40:59 más que ha ido dando algunos pasos adelante

Voz 14 41:02 te en competitividad con tres o cuatro retoques Cacho la plantilla absolutamente fundamentales como ha sido Alison banda higo o incluso Fariña que le costó más entrar pero que actualmente es jugador creo que además con con mucho peso bailan en lo poco a poco esos tres o cuatro retoques ha hecho y que esa misma idea colectiva que a día tomar una forma mucho más competitiva para no decaer en momentos concretos de la temporada que tenía bajones que le costaban al final los objetivos del curso

Voz 17 41:29 no he logrado todo eso todo va en base a los tres que estás diciendo Rivas es decir en base a Mané

Voz 14 41:35 en base a sala inpasse afirmó retocar cualquiera de ellos tocar cualquiera de esas piezas minimiza mucho la capacidad porque practicamente la idea en la presión alta Ladan dinamismo la intensidad de interiores que llegan por dentro mordiendo muchísimo laterales que funcionan con mucha profundidad todo eso al final funcionan para que los tres arriba se encuentren en un hábitat perfectamente adecuado para sus principales cualidades por tanto todo a cada una de esas alteraría mucho a a este Liverpool cuando no ha estado bien ha estado genial vino cuando que hubiera estado bien a todos Mané eso ha sido algo muy bueno porque se han complementado estado de forma y al final cuando no solventan partido uno lo sentaba otro por tanto sí firmó no está pues se tocaría muchísimo en la pieza clave que es el ataque de serio

Voz 0301 42:20 desde la visión del Barça Aritz a mi me parece que va a ser clave mantener el equilibrio entre ser protagonista eso no te lleva a dejar demasiado espacio a las espaldas para los que corren como Salah Mané pero otros también eh porque Robertson en carrera también es peligrosísimo el Barça siendo el primer partido en el Camp Nou yo no tengo dudas que al menos en gran parte de del encuentro va a querer ser protagonista va a querer tener el balón va a querer robar arriba pero tendrá que me da la sensación que tendrá que encontrar el equilibrio y Iker el partido tendrá momentos que tendrá momentos en los que el Barça tramos de los del partido en los que el Barça sí que esté presionando muy arriba a puntito y tratando de robar el a el máximo de balones posible en campo rival y otros en unos ese tengan que encerrar un poquito más atrás que ya han demostrado que con un gran Piqué y un gran leerle también son capaces de ello si eso iba a decir que que al final

Voz 15 43:14 el esa lectura de partido de eliminatorias que al final yo creo que ese es un punto más conservador y no pasa nada por serlo hoy ha habido equipos muy osados muy valientes que Saint ido fuera de la Champions precisamente por no mantener ese equilibrio y el Barça este año para mí ha dado un salto adelante importantísimo en cuanto a nivel defensivo y de gran temporada de Piqué pero muy bien el inglés y no sólo eso toda la coraza Busquets más protegido más ayudado a que que en temporadas anteriores Rakitic también haciendo un trabajo eco Art de cobertura sensacionales Hinault le va a coger por sorpresa llegó del Liverpool es un equipo muy alegre que sale muy rápido al contragolpe pero también muy muy predecible en ese sentido Sara yo creo Valverde sabe perfectamente cómo le va a jugar el Liverpool pocas pérdidas en el centro del campo por lo tanto IUN pon que no va a perder yo creo el sitio el Barcelona en ningún caso porque caer en una semifinal de Champions por un contragolpe es algo que le ha pasado al Barça y que me imagino que han corregido ya

Voz 0301 44:14 en este sentido también David me parece especialmente importante el el hecho de las dos únicas dudas que hay en el once de del Barça para el lateral derecho Sergi Roberto OCM do para el extremo izquierdo o bien Coutinho o venden velé la la primera lección en la del lateral va a definir si Valverde le da prioridad da a sacar el balón a tener controla a tener una salida de balón más más limpia o a tener un jugador con piernas para tratar de contrarrestar esos contragolpes de del Liverpool ya en el segundo lo mismo prácticamente Coutinho es un jugador que va a perder menos balones que le va a dar más seguridad a la circulación de eleva a ser un futbolista que te va a permitir romper un poquito más resquebrajar un poquito esa sólida defensa de de los de Klopp

Voz 16 45:02 si me quedo más con la idea de de ser un poquito más cauteloso mirarlo desde el punto de vista de

Voz 14 45:08 que pase Liverpool porque es más jugar en Anfield partidos muy importantes sobre todo lo que que en la eliminatoria no se rompa demasiado todos los momentos que vaya a tener con pelota que sea de digamos de utilidades esa posición va a ser muy importante yo que por ahí la Cutillas es la persistencia de Sergi Roberto me quedo me me decanto más por esa opción pero porque el partido de ida insisto es en Anfield si seguramente todo lo que puedo tener una posesión muchísimo más él digamos no sólo útil sino que frene un poquito esa intensidad y esa fuerza energía que suele tener el Liverpool va a ser muy importante porque seguramente no ya te partido seguramente sea muchísimo más difícil casera por tanto creo que Gutiña que además conoce perfectamente este escenario que puede tener una motivación extra y además Sergi Roberto que para evidentemente ser mucho más se cerebral con con la pelota en los pies yo me quedaría por esas dos opciones y no sé por qué me da que que creo que solamente se va a que la principal al revés no pudo que seguramente incluso podría ser al revés

Voz 0301 46:13 habrás visto Haritz que es hoy elegante Hinault hasta este momento minuto once con treinta segundos de la tertulia no es sacado el nombre de Virgil Van Dyke y en la ecuación ayer nombrado mejor jugador de Inglaterra e iba

Voz 15 46:28 el crecimiento además va a ser más efectivos que lo hace

Voz 0301 46:30 le digo que no lo ha sacado porque aquí el amigo David abogaba por la opción de Sterling da llevaba

Voz 14 46:37 por decirlo eh y no al revés