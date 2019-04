Play Basket: "Los equipos españoles a la conquista de Europa" (29/04/2019)

Voz 2 00:00 play Basque con Francisco José Delgado Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número veintinueve de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro el baloncesto masculino español a nivel de clubes está en disposición de llevarse en Europa todo lo que se le ponga por delante el Valencia ya se ha llevado la Eurocup y la semana pasada hablábamos con Jaume Ponsarnau sobre su significado también la semana que dejamos atrás el Real Madrid se ha vuelto a meter en lo que parece su hábitat natural la Final Four de la Euroliga habla Pablo Laso

Voz 3 01:10 que nunca perdió la cara ha seguido trabajando ha seguido luchando y al final los vamos un tres cero pero que nadie piense casi un playoff fácil yo creo que habla muy bien del trabajo de los chicos de la fe que han tenido en cada momento en lo que estábamos preparando lo que estábamos haciendo creo que han estado magníficos Si en ese sentido pues muy orgulloso

Voz 0699 01:24 la verdad el Real Madrid con Pablo Laso llevo unas estadísticas que no deja lugar a dudar de que estamos viviendo una época histórica en blanca en la Euroliga pero es que a la aspiración del Real Madrid de ser campeón de la Euroliga se puede unir la del Barça que esta semana busca ganar en Turquía al Efes en partido definitivo y ser equipo de Final Four también claves del choque Javier

Voz 1982 01:44 eso pues un quinto partido Pacojó en campo contrario no es una tarea fácil hiciesen Estambul aún peor el éxito del Barça pasa por plantear un partido incómodo a los turcos al Efes Pilsen salir concentrado cosa que últimamente al Barcelona no hace al principio de los partidos desactivar a los grandes tiradores com la Arkin y una defensa casi de libro claro así en frío sobre una pizarra es muy fácil pero luego hay que hacerlo sobre el parquet el FAD lo va a tener todo a favor su público el ambiente pero el Barcelona quiere plantar batalla Iker intentar tener su oportunidad de estar cinco años después en la faena Four no tiene lesionados Pesic eso sí tiene jugadores que ya están bastante tocados físicamente pero que buscan un último esfuerzo para estar en la Final Four de Vito

Voz 0699 02:36 gracias Xavi salir concentrados defender bien si acceso el Barça puede unirse al Real Madrid que seguro en la lucha por el título de campeón de la Euroliga por el que también competirán CSKA Fenerbahce que han logrado su billete el CSKA Acosta desgraciadamente de Baskonia no sé si Javier Lekuona se las apañado para tener un protagonista que no cuente qué ha basado Leku

Voz 0889 02:58 se espera con Marcelinho Huertas aquí está de Marcelo qué tal buenas tardes buenas tardes en Play Basket bueno es jodido de afrontar para de partidos de Liga ahora después de una semana tan intensa con dos choques con el Ceseca tan no sé con tanta potencia no

Voz 4 03:11 se Juana después de de esta serie que ha sido más larga ahí bueno al final pues claro que queda este sabor así un poco poco malo de boca venir de cuantos días después todavía sin sin haber digerido bien es complicado no pero yo creo que el equipo ha hecho el esfuerzo justo y necesario para sacar este partido adelante que fue muy complicado muy nada a ver si bueno de alguna vez ahora cambiamos la mentalidad ahí estamos metidos ya solamente en en ACB Hay preparamos bien para bueno

Voz 0889 03:42 los los los retos que tenemos por delante que

Voz 4 03:45 pero de ellos ya mano Barça fuera de casa así que bueno con con ilusión

Voz 0889 03:50 es decir el Fuenlabrada pero fue un partido duro y complicado de bastante ajustado

Voz 4 03:55 se ha jugado bien sobre todo a nivel ofensivo muchísimo natación fondo en velocidad en los han corrido muchísimo yo no me acuerdo de ningún equipo que no ha metido tantas canastas fáciles en transición como hicieron ellos hoy eh nos daba mano Nos ha costado se pusieron por delante en el marcador en el último cuarto oí tuvimos que eh mano tenida algo de acierto oí sobre todo más al final pues defender bien a sus jugadores que estaban teniendo mundial dulce

Voz 0889 04:22 ingresos por el tobillo sin vileza por el aductor pero luego salen bases en este equipo salen más por todas partes

Voz 4 04:28 así que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo oí a jugadores adaptarse en otras posiciones yo creo que tiene un perfil que que pueden jugar de base aparte bueno nos da mucha mucha talla pone orden en el equipo y también pues da uno equipo con una característica diferente así que Juan vamos reinventando los vamos a veces con

Voz 0889 04:51 esta Garitano bueno o por ejemplo Janine era viene de Villamanín suele saberse los sistemas no para subirlas

Voz 4 04:57 sí también pero como tampoco lo tenemos ahora mismo así que tenemos que T como te he dicho

Voz 0889 05:02 suerte gracias Marcelinho Huertas Baskonia eliminado en la Euroliga el CSKA lo sacó de la competición vuelta a la Liga ACB a la Liga Endesa triunfo contra el Fuenlabrada bastante sufrido tanto

Voz 0699 05:14 gracias Leku pedazo de Curro recopilando Madrid y quién sabe si Barça aspirar a a la Euroliga el Valencia ha conseguido la Eurocup e Iberostar Tenerife puede lograr la Champions entre viernes y domingo juega la final a cuatro en Amberes claves de la competición Tenerife Carlos Elorrieta muy buenas

Voz 0470 05:32 qué tal Pacojó muy buenas con las maletas cargadas de ilusión viaja la expedición del Iberostar Tenerife hacia tierras del donde buscará su segundo entorchado en esta competición de Peralta el en ETA Giants Albert en la semifinal a disputar en el país de Amberes a partir de las nueve y cuarto del próximo viernes los locales estarán alentados por más de diez mil aficionados cuentan con París League el exponente ofensivo del conjunto local por el que pasan todo el juego del conjunto anfitrión en ataque la consigna no deben ser otras sino hacerse fuertes tras las dos últimas victorias logradas en la Liga Endesa que han dado mucha moral al grupo de Txus Vidorreta que viajará con todos sus efectivos en busca de hacerse con el trofeo en juego será más de trescientos los aficionados aurinegros que arropan al equipo tinerfeño en tierras B

Voz 0699 06:14 gracias Carlos no es un disparate España puede dominar todos los campeonatos europeos masculinos a nivel de clubes Euroliga Eurocup y Champions y eso es la leche no encuentro modo de definirlo mejor aún que lo que define la semana es la baja de Alba Torrens para el Eurobasket hoy la líder de nuestra selección ha desvelado que ha jugado con una lesión de rodilla todo el final de temporada y Alba no puede más

Voz 5 06:41 esta temporada ha estado jugando con una lesión en la rodilla he intentado por todos los medios trabajo que recuperarla para poder estar en las mejores condiciones durante todo el año con con mi club con el objetivo de esta severa con la selección no no ha sido así ahora mismo necesito para de competir para poder trabajar mi recupera esta esta lesión en por esta razón este verano no poder está con la selección para disputan en el Eurobasket desde hoy quiero enviarle todo mi apoyo y energía al equipo a mis compañeras para afrontar este nuevo reto

Voz 0699 07:32 pues desde aquí nuestro abrazo y nuestro de creo de que con el esfuerzo por recuperarse la veamos la próxima temporada como la claqueta que seguro que con esfuerzo lo va a conseguir y me voy a forzar John contaros de cara al resto del programa porque lo que viene es en esencia el lío del descenso en la Liga Endesa el lío en las semis de conferencia en la NBA la final de la Liga Femenina y un buen fomento de la lectura de baloncesto que de vez en cuando

Voz 6 07:55 también está muy bien

Voz 0699 07:57 en cuanto a la Liga Endesa visto atascos de vuelta de Semana Santa mucho más fluidos Obradoiro estudiantes Breogán Guipúzcoa y Murcia luchan por huir de la quema de la que no han escapado del todo Herbalife área a pesar de ganar al Estu GBC sigue en línea ascendente al Estu seleccionado Venezuela Murcia tiene el aplazado esta semana contra el Madrid y el Estu adelanta el miércoles su partido ante Unicaja por ausencia de cancha el fin de lo que le vendrá yo no sé cuánto de bien a los de José María Barreda vamos a analizar la Liga Endesa como se debe el playoff de las semis de la NBA lo mismo vaya por delante que Warriors ha suplido a lo bestia para pasar contra Clippers y Denver lo mismo ante San Antonio y que se han iniciado dos Emmys de lo más chulas con golpe de los Celtics contra los Bucks en el primer partido de Warriors contra Harden que también han puesto uno pero ante Houston Rockets de lo más fuera también la final de la Liga día eso sí es chula pero clásica e Perfumerías Avenida y esparce Cilic Girona se van a jugar el título desde el próximo jueves que manda en el panorama nacional de momento mandan en la actualidad clarines y Campus Promete que han subido a la Liga día así que enhorabuena para ambos lo que os mandamos a vosotros es la sugerencia de que no os perdáis el programa porque vamos a recomendar a los el libro más chulo de los últimos tiempos sobre baloncesto ya como ha pasado el día de San Jorge que es el día de libro nosotros somos muy de tener oyentes cultos o vamos a recomendar algo para leer en la próxima semana o los próximos meses tenemos oyente juntos tenemos colaboradores cultos ya avisó por aquí semana pasar todos los habituales de alguna sorpresa todo de la mano de Marta Casas que es la mano derecha de Play Basket desde la redacción y de Rocío Sánchez que la mano izquierda desde la técnica yo sólo le pongo la voz a tanto bueno lo que viene abriendo es lo mejor la voz y el resto del cuerpo también del gran Antoni Daimiel

Voz 7 09:39 Pablo Laso un saludo para los oyentes de pruebas

Voz 0699 09:45 la verdad es cada semana más intensa que la que dejamos atrás bueno es lo bueno de la recta final de la temporada eso que es un lujo para el baloncesto León buena Antoni Daimiel más difícil la elección y la opinión para abrir el programa pero bueno siempre se las apaña de maravilla hola gran Daimiel muy buenas qué tal Pacojó como estás sino que has elegí

Voz 9 10:02 uno de los últimos siete días pues si lo has definido muy bien

Voz 0200 10:05 una palabra muy precisa para definir lo que hecho apañárselas

Voz 0699 10:08 no para encontrar

Voz 0200 10:11 son tres cosas que resaltar no con con estos preceptos de de lo más destacado de la semana el protagonista ahí la recomendación para los próximos días así que en lo más destacado voy a destacar valga la redundancia ese partido Baksi Manresa UCAM Murcia por la victoria de UCAM is sobre todo yo me lleva a volver a destacar que ya lo hicimos pues hace algunas semanas en este mismo programa en esta misma sección eh a que a Booker el base de UCAM Murcia porque aquel día contra técnico tonta metió XXXVIII pero en este partido ha metió cuarenta me llama la atención que hoy en día en baloncesto FIBA en un partido de Liga Endesa pues un jugador pueda lanzar dieciocho triples pero claro es que metió la mitad colocó ayer fue muy efectiva su su actuación con esos cuarenta puntos en treinta minutos de juego y luego bueno va más allá por supuesto no es sólo un protagonista es la importancia de la victoria para el equipo murciano que había perdido los tres últimos partidos teniendo en cuenta además que la semana que viene recibe en casa del técnico en esa pelea por la permanencia bueno pues ha sido un gran avance para el equipo de Sito Alonso esta victoria en manos de este jugador que la verdad que cuando les sale un partido es tremendo

Voz 0699 11:22 podría ser que a Booker el protagonista de la semana pero no lo ido sigue exacto dime por dónde vas a salir no ha sido protagonistas es porque sí

Voz 0200 11:30 quería hacerle un hueco a al jugador dominicano de Boston Celtics Al Horford porque para mí fue el MVP diría de de la jornada el domingo en los play offs de la NBA jugaba en el primer partido de semifinal de Conferencia Milwaukee contra Boston y Al Horford era el primer y principal defensor de ante tocó imponerse partido ante tu pues estuvo muy lejos de lo que ha sido su temporada regular E hizo veintidós puntos pero hizo siete de veintiuno en tiros falló Cid cinco tiros libres hizo cinco de diez en tiros libres lo cual da muestras también de lo incómodo que estaba en el partido sólo dio dos asistencias y perdió dos balones una proporción muy mala de asistencias pérdida de balón el más menos en el partido ante no fue menos veinticuatro todo ello o la mayor parte de ello fue culpa de Al Horford que además tuvo tiempo para hacer veinte puntos once rebotes

Voz 10 12:22 es tres asistencias tres tapones y meter tres triples

Voz 0200 12:26 eh así que esa victoria de Boston e ganándola o recuperando la vi la ventaja de campo en esa eliminatoria contra Milwaukee es responsabilidad de este jugador para mí uno de los menos valorados en la NBA los últimos años en relación a al jugador

Voz 0699 12:41 el máster divertida serie entre Bac Celtic me da a mí Icon que no podemos despistar Anas esta semana Antonio

Voz 0200 12:48 por supuesto el miércoles uno de mayo

Voz 9 12:50 Leo es un

Voz 0200 12:52 una festividad tradicional pero a las siete de la tarde hay que ponerse delante de la televisión para ver ese Efes Barça en el último partido ya de de cuartos de del play off de la Euroliga ahí bueno pues un partido muy interesante no sobre todo teniendo en cuenta para mí la clave está en los puestos de base no han estado Bertelli Pangos a la altura de de sus rivales y de de Mrs

Voz 0699 13:20 a quién así que bueno pues

Voz 0200 13:22 ahí va a estar parte de del encuentro es un partido muy importante y luego recomiendo por supuesto seguir la eliminatoria de Golden State Warriors Houston Rockets lo que pasa es fácil segundo partidos madrugada el martes al no

Voz 0699 13:33 a las cuatro y media el tercero si serán

Voz 0200 13:35 es fácil porque es madrugada del sábado al domingo hoy es dos y media

Voz 0699 13:38 con lo cual

Voz 0200 13:40 quién no ha trasnochado en el sábado por un motivo tan importa

Voz 0699 13:43 a la pregunta de la semana a través de las redes sociales ha ido de la Liga Endesa un poquito del Cristo por abajo a cuál de los equipos ahora mismo fuera del descenso ves en peligro de caer a Liga LEB Anthony

Voz 0200 13:57 muy buena pregunta e buena pregunta de los que no están ahora en en posición pues mira yo diría que no que no se enfaden EE pues mira de diría que no se me enfaden los dos diría los dos de Madrid Fuenlabrada Estudiantes Montakit Fuenlabrada Movistar Estudiantes la dinámica no es buena ya hemos dicho que Murcia juega en casa contra el texto esta semana hay viene de ganar si tengo que elegir uno de los de arriba no se me resulta más complicado Monbus Obradoiro Herbalife está en otra línea para mí no creo que pase problemas así que diría los dos de Madrid vale

Voz 0699 14:37 pues nos quedamos con eso luego damos los resultados de la encuesta cuida Anthony muy bien igualmente

Voz 0200 14:42 de fuera de miel pues de la Liga Endesa

Voz 0699 14:45 de descenso vamos a comenzar hablando esta semana vamos al equipo que has ido darle por desahuciado ya dicho con su juego que no se quiere ir del piso os llevo ya listo

Voz 0889 14:54 hola muy buenas Alberto Corbacho es escuchar al Play Basket en la Cadena Ser

Voz 0699 15:03 en Guipúzcoa han visto algo que yo creo que no esperaban viendo cómo estaba su equipo del te coge BC ha ganado cinco de los últimos siete partidos y cuando parecía firme aspirante a la Liga LEB empieza mandar el mensaje de que la Liga LEB puede esperar y uno de los artífices del milagro su nombre que en los dos últimos partidos casi ha sumado

Voz 10 15:20 a cincuenta puntos para su equipo Dani

Voz 0699 15:23 muy buenas tardes

Voz 10 15:26 tras

Voz 12 15:27 bien muy contento la verdad después de de estas últimas semanas Si bueno con ganas de afrontar el tramo final de Liga

Voz 0699 15:34 estás bien con un poco de fiebre

Voz 12 15:36 bueno estoy un poco convaleciente de unas anginas pero bueno nada que no vaya nada es seguro que mañana estoy bien para ya

Voz 0699 15:44 de una cosa así jugando así con anginas será bueno inocular el virus una temporada eh

Voz 13 15:48 bueno bueno bueno creemos que que en el partido de otro día creo que no fue corras anginas

Voz 0699 15:54 estoy seguro de que no oye qué tal se empieza a Daniel al semana tras conseguir esa novena victoria ya abandonar el farolillo rojo de la ACB

Voz 13 16:02 pues bueno empieza con más optimismo no de que otras semanas no que bueno al final cuando vienes cada lunes después de una derrota pues bueno se hace muy duro hay ahora pueden suerte pues llevamos una más que la cosa hemos coincidido cambiarla bueno pues ya te digo de nosotros y con más optimismo con ganas de de intentar salvar al equipo oí ya te digo sobre todo con eso con con ilusión y con optimismo la pregunta es fácil de hacer

Voz 0699 16:28 lo vimos difícil de responder por qué ahora sí quiero decir que ha cambiado Dani

Voz 13 16:33 pues yo te puedo responder en cuanto a trabajo

Voz 12 16:36 sí envía a día yo te digo que el día a día del equipo no ha cambiado de creo que

Voz 13 16:42 siempre ha sido bueno conocido un equipo trabajador ha habido buen ambiente en el vestuario pero bueno muchas veces esto del deporte puedes también hace falta que que acompañan otros factores no nosotros

Voz 12 16:52 el trabajo diario y el y el día a día no

Voz 13 16:55 bueno parece ser que en la primera vuelta pues muchos partidos que perdíamos en pequeños detalles al final del partido pues bueno el otro día por ejemplo contra la Peña pues a la no salió cara y otros partidos no sabía salido cruz bueno ya te digo yo creo que hemos conseguido cambiar la dinámica

Voz 12 17:10 eso es pues un estado anímico Jamal es suerte no sé cómo no te sabría responderles

Voz 0699 17:16 no era ningún secreto Daniel cuando la gente miraba a la tabla de la clasificación yo veía tan últimos así entre comillas decían bueno este equipo se ha ido vamos a ver quién la otra plaza no sé si eso el escuchar esos comentarios por fuera como que motiva como que pica y como que dice oye mira perdón a nosotros tenemos un orgullo y una ganas de jugar que vamos a demostrar al resto que somos equipo de ACB

Voz 12 17:35 sí está claro bueno al final ya

Voz 13 17:39 antes de empezar la temporada no ya has oído algún comentario que bueno era mucha plantilla más floja el presupuesto más bajo Éramos los favoritos a detener pero bueno al final es algo con lo que tienes que convivir no es que nosotros ya te digo hemos sido un equipo que hemos trabajado momento es cierto que quizás pues bueno los resultados son en muchas ocasiones no han sido los que no se hubieran gustado pero bueno hemos sigo trabajando y ahora parece que los resultados no están acompañando y bueno mucha gente que como dices no nos decía puedo notaba Oporto

Voz 12 18:06 extendidos pues ahora hace están diciendo huy cuidado quizás es que ver no no está descendido todavía

Voz 0699 18:12 oye dan nos llega un momento que pueda explicar el punto de inflexión en la temporada pero yo me acuerdo mucho de esta remontada contra Movistar Estudiantes y lo que pasó desde el descanso hasta el final del partido no sé si ahí se empezó a gestar una reacción que al final ha sido común volcán

Voz 13 18:27 puede ser no puede ser quitase ha sido lo más digamos eh el vino que que esta temporada no la la remontada que hicimos contra estudiantes bueno posiblemente hubiera sido un partido que si hubiéramos perdido pues sí que hubiéramos estado ya medio medio defendidos no porque era un partido muy importante el hecho de haber ganado y de haber ganado o de la forma que ganamos pues bueno quizás ese plus de motivación que nos dio Nos nos ha servido no para parar

Voz 14 18:55 es en momentos así en momentos en donde todo

Voz 0699 18:57 nos gol por la Cenicienta en donde las cosas van mal es muy importante Dani mantener la cabeza fría y los objetivo muy centrado

Voz 13 19:06 sí sí sí ya te digo nosotros al final nos abstraemos un poco no de de todo esto que dice alrededor del equipo que se puede decir de nosotros no nosotros nos centramos en el día a día en el trabajar cada entrenamiento en preparar los partidos y luego pues como te digo sale mejor o peor pero bueno lo importante es el trabajo diario

Voz 0699 19:26 lo que está claro es que va a estar caro esto de estar en la Liga ACB quiero decir que los que estén por debajo lo está poniendo muy caro al que al que quiera salvarse

Voz 13 19:35 sí sí realmente si mirase bueno yo te hablo de de por ejemplo año pasado dos años bueno la salvación yo creo que estaba más o menos años partes dos y este año parece que iba a estar más cara incluso de de diez partidos no bueno está claro que los equipos que están reforzando el nivel de la zona baja este año en la Liga yo creo que que ha subido respecto a años anteriores también el hecho de que haya ascensos y descensos pues bueno es algo que da ese plus atractivos no le a la competición bueno pues ya te digo es que se va a vender muy caro al descenso tanto por nuestra parte como por parte de los otros equipos

Voz 0699 20:09 a ver cómo te lo pregunto porque claro han hecho doscientas veces con doscientos partidos distinto pero bueno

Voz 10 20:13 a un GBC UCAM Murcia lo que jugó a este este fin de semana es una final

Voz 13 20:19 seguro seguro nosotros nosotros vienen siendo finales desde hace ya algunas semana que otra no como te digo no no hubiéramos llegado hasta final no sino hubiéramos ganado la semana anterior o la otra o la otra así que bueno para nosotros es hacer otro partido muy importante obviamente con el añadido que bueno es un equipo al que si ganamos pues el sacamos una a una victoria más están en lucha con nosotros así que bueno seguro que va a ser una guerra que ellos van a preparar muy bien nosotros también y bueno esperemos que nos salga mejor que que el partido de la primera vuelta

Voz 0699 20:54 sí es ponen a Fenerbahce en el final de temporada tendré un calendario de Euroliga total Baskonia Barcelona Real Madrid quiero decir parece que el calendario lo haya hecho Jordi Bertomeu más que la Liga Endesa E

Voz 12 21:06 sí sí sí pues por desgracia Illano dio de Euroliga sino casi de de Heinze y bueno mira es el destino ha querido que que

Voz 13 21:16 no jugó un poco la salvación contra contra estos equipos no bueno estaríamos ya antes de empezar la temporada que el último mes unos todo iba a ser realmente de locos no hemos llegado vivo hasta el final de competición que que realmente viendo cómo está damos pues yo creo que todos hubiéramos firmado así que bueno contentos por todavía luchar por

Voz 12 21:36 por por seguir en esta Liga ahí ya te digo convencidos de que podemos lograrlo

Voz 0699 21:40 hemos hablado de cómo ha mejorado el equipo quiero preguntarte por Portillo no sé si estamos viviendo el mejor momento de Dani Pérez en el baloncesto

Voz 15 21:48 pues sí seguramente sí no o

Voz 13 21:51 yo creo bueno a nivel personal en Liga ACB no nunca viajó a a este nivel no te te jugando ahora pero bueno

Voz 12 21:58 ya te digo muy contento el equipo confía a mí el entrenador

Voz 13 22:01 compañeros eh yo me estoy sintiendo muy a gusto en la pista ahí bueno ya te digo feliz por poder ayudar a mis compañeros a seguir consiguiendo victorias

Voz 0699 22:09 creo que lleva ciento veinte partidos desde tu debut en máxima categoría supongo que ha tocado currar mucho Dani y habrá habido momentos en donde no habrás brillado tanto supongo que ahora uno dice Jorge Iván este con todo lo que he currado bien está que me salgan las cosas no

Voz 14 22:23 sí sí totalmente totalmente final ahí

Voz 13 22:25 hay jugadores que tienen un don no con dieciocho años ya Cebé no

Voz 0699 22:29 como si luego hay otros que

Voz 13 22:32 que poco a poco tienen que les escalando no ir ganándose un poco el respeto y bueno a mí me ha tocado ser de de segundos así que bueno muy contento por ya te digo por haber llegado hasta aquí puede estar jugando al nivel que estoy jugando actualmente

Voz 0699 22:44 si te digo Chus Mateos que pasa por tu cabeza

Voz 13 22:47 pues bueno el el hombre no que me dio la oportunidad

Voz 0699 22:50 te se debutar en esta Liga y que

Voz 13 22:52 a medio pues eso confianza minutos para para jugar bien no Mi primer año que que no siempre es fácil

Voz 0699 22:58 oye quedan cinco jornadas Dani de tengo dos que les dice a los aficionados de GBC que van a veros cada fin de semana y que van diciendo huy que se acerca hoy que se acerca hoy que nos salvamos

Voz 13 23:10 pues nada sobre todo que que confían en el equipo que no sigan animando como nos han venido animando sobre todo estos últimos meses yo creo que les hemos demostrado o no que que el equipo está implicado que el equipo va a luchar hasta el final por por salvar la categoría que bueno que que son muy importantes sobre todo bueno se dio un día como el de la estudian

Voz 16 23:29 es que yo creo que sin la afición y Higinio estaré yo me como estuvo pues seguramente esta remontada no hubiera sido posible la última que complete una frase

Voz 0699 23:37 el GBC va a salvar la categoría por

Voz 14 23:43 Urra por lucha di por trabajo

Voz 13 23:48 no sé qué responder deporte a qué te refieres a partido a Victoria hasta tú

Voz 0699 23:53 quieras

Voz 13 23:54 pues yo te diría por por el trabajo que llevamos haciendo durante toda la temporada

Voz 0699 23:57 me esta me parece un buen final de una frase para la esperanza Dani muchísimas gracias por estar en Play Basket mucha suerte en esta recta final de temporada

Voz 13 24:07 es un saludo un abrazo

Voz 0699 24:09 esta entregar la cuchara y nosotros vamos a dársela a nuestros analistas en la Liga para que nos salga un buen with un buen guiso sobre el análisis de lo que se está cociendo en nuestro campeonato hola soy Pedro Martínez saludo para los oyentes de Play Basket Arde la zona baja de la clasificación de la Liga Endesa había dos partidos claves desde finde el referido del te compromete Obradoiro el Estudiantes Granca que vencieron los visitantes que dejaron en un lío al Estudiantes con la lesión de Venezuela que es lo que les falta a los madrileños así que bueno hay mucho que analizar red saludo a Javier sexo que ya sólo al principio hola chao hola muy buenas tardes hola de nuevo como Madrid Miguel Martín Talavera buenas tardes buenas tardes y en un lugar del planeta pádel Lalo al fue muy buenas

Voz 5 24:53 pero me buena vengo de Alicante Gandía digo

Voz 10 24:56 me parece de verdad viajar a Piqué pues es impresionante es bueno

Voz 0699 25:02 tres de letras con una de números doce victorias aseguran la salvación tala doce eh no tampoco

Voz 1576 25:09 yo creo que no yo creo que va a andar ahí va a depender de otros resultados pero

Voz 17 25:13 los yo creo que de

Voz 1576 25:16 y bueno doce y yo creo que doce no

Voz 0699 25:20 sinceramente creo que

Voz 1576 25:22 alguno con doce se puede salvar pero creo que alguno con doce que tenga la verdad perdido se puede ir a al al pozo

Voz 0699 25:28 no si la pregunta está muy bien porque está haciendo cuentas durante toda la puñeta osea quiero decir está justo yo creo que el límite está ahí vale

Voz 5 25:34 yo creo que sí doce porque hay tres con nueve no juegan entre ellos con lo cual dónde estás

Voz 12 25:42 eso es externo poco a ninguno

Voz 0699 25:46 no sé tanto el bingo que te sales a eso con doce justificado

Voz 9 25:50 ha construido justito eh hay en la línea

Voz 0699 25:54 bueno pues nada vamos a poner doce como objetivo que me parece a mí que es el que tiene España

Voz 10 25:58 ya formaban todo lo que ella te lo digo yo con sangre

Voz 0699 26:02 firman todos el doce ahora mismo a ver está el Estu Lalo en un problema mayor que cada vez que pasa un partido

Voz 15 26:11 morrocotudo

Voz 5 26:13 antes ya no solamente en lo que lo que veníamos comentando aquí lo que dijo la semana pasada Eraso las sensaciones que transmite el equipo es que el equipo ayer un momento en este punto porque tiene una Rachid hayan claves

Voz 15 26:24 me parece que que ni

Voz 5 26:27 que está enchufado y demás si es capaz de asumir una rachas unos parciales pues la que horizon tuvo días que que que que Herbalife supo jugar muy bien en los momentos no del partido pero es que se va y sobre todo mira por el retrovisor estudiante yo creo que tiene que tener pánico además muestra un partido hay pendientes se están jugando la vida todo ya vimos cómo como uno fueron a jugar como como fue a jugar el Breogán al al Bicing Center

Voz 18 26:57 sí

Voz 5 26:58 cómo se están unos resultado entonces yo creo que esto genera a lo mejor hay que pensarse traer a alguien para cosas así yo te lo digo serios

Voz 0699 27:06 no no sé que pensarlo o no pero sí antes simbolizó el ahora no se a quién se encomienda eres tú

Voz 1576 27:11 ah y muy difícil yo creo que al final lo hemos dicho más de una vez ha habido equipos que que han perdido la categoría ahora está a punto de perderla que han tenido a lo mejor el MVP de de la de la temporada regular yo creo que al final para salir de esa situación pues tener un gran jugador que te ganan algunos partidos pero tienes que tener sobre todo un bloque de un equipo en el que más de un jugador de Un paso adelante y es lo que estoy echando de menos en el Estu evidentemente yo creo que debe ser un problema de económico presupuestario porque es tu están como están y la cosa va muy justa pero evidentemente cuando cayó lesionado Gentile que era con su con toda su irregularidad hacer un poco el que asumía el momento caliente la bola cayó yo creo que ya tiene que haber firmado algo para esa recta final de la temporada porque el Gentile hoy iba para largo hará de la todavía un poquito un poquito más pero lo que está claro es que yo estoy con Lalo yo creo que sí se puede hacer un esfuerzo algo necesita para estos tres partidos

Voz 0699 28:08 de todas maneras Xavi yo no tengo nada en contra de tu de Lampropoulos pero yo creo que puestos a fichar mejor gastar el dinero en uno Hinault traigas a dos que no me te van Losa

Voz 9 28:20 claro no no es que no es evidente no ya

Voz 1982 28:24 pero bueno luego yo y mira pasando las jornadas muy vas viendo cómo lo va viendo el el precipicio El como no tomar una decisión y puedes ir al al a ver ojo porque el pincho está más cara

Voz 9 28:42 año tienen ningún año en doce

Voz 1982 28:44 bueno yo no estoy de acuerdo con la no yo ficharía uno

Voz 0699 28:49 gastarse la pasta si hace falta un electro

Voz 5 28:51 me repito si falta algo no hay otra cosa que no tiene nada que ver con fichar tú te estás jugando la vida Vic es el tercer cuarto si te empapan las escudos sabes qué equipos se está jugando la vida porque no hay también se juega la vida entonces sí no puede haber malos días

Voz 10 29:08 si no acabamos expulsa

Voz 5 29:10 esta esta jornada y con los sentada con térmica porque tensión a Peñarroya vallado historia de ese año que flipa pero el equipo que se están jugando algo importante hombre no lo notas ahí emisiones ya abrió un momento yo no sé también porque el público es que la afición el excedente está hasta el gorro ya porque vi muchos huecos en la grada yendo a más

Voz 10 29:30 pero algo hay que hacer sí

Voz 1576 29:33 es un poco yo pongo un poco loco apostolado porque tú puedes tener un mal día en ataque donde salen las cosas no no la metes tus máximos anotadores están fuera del partido pero claro dónde loca nunca puede faltar es la actitud de donde tengas te tienes que pegar un parón tienes que pegar un palo tienes que ha de empujar hay tener actitud defendiendo a eso no te puede faltar oye que luego te viene Eriksson que está con el día hay te la clava de fuera bueno pues mala suerte pero es esa desconexión ello evidentemente decía la Louis a quien se encomienda y bueno pues es es que es lo que falta es que sin Gentile que vuelvo a decir fíjate que ha sido irregular sobre todo su arranque o Venezuela a pesar de juventud es que falta un líder no yo yo no veo un líder natural en ese equipo

Voz 0699 30:17 sé que estamos hablando mucho de este partido pero Xavi Gran Canaria con Pedro Martínez ha mejorado mucho o Gran Canaria sin Euroliga ha mejorado mucho

Voz 1982 30:25 yo era un poco las dos cosas eh yo sinceramente creo que las dos cosas porque era una rémora el tema de la Euroliga y hasta que no acaba pues bueno pues tienes que ir jugando viajando y todo esto ya son por un lado y después yo creo que Pedro Martínez le ha vuelto a dar un poco la personalidad la propia hay suya como entrenador y como con el equipo de jugadores que tenía por tanto yo creo que casi casi te diría que a un cincuenta por ciento

Voz 0699 30:49 el Booker Lalo ese te lo dejo AT

Voz 5 30:53 a mí es un jugador que me parecen tener fueron los fines deja no

Voz 10 30:57 hombre no sé cuarenta puntos

Voz 5 30:59 ese chico Quintana para cuando estaba en prisión energía Plouffe porque no better había jugado María Liga de Verano conciliar él ya estaba en la Liga de esta por ahí es la vivienda que una pequeña experiencia Liga griega y demás pero yo lo recuerdo lo hemos conozca merecía tiene un talento Tex comunal lo que pasa es que no tiene esa regularidad sobre todo el coco pues que es una una pero es ese perfil estábamos hablando es una el año pasado las cinco seis victorias que suma Real Betis me hacía Plus es con con este chico en un rol protagonista bueno ayer entre él y un mil tanto en el último cuarto sacó la manita a pasear por ganar en una cancha ves una cancha caliente Manresa acaba el entrenador expulsado te quieren comer el bien equivalía a repartir porque se están jugando la vida porque se están jugando la vida y como Murcia se jugó la vida defendió como eso pues como como como se tenía que defender el último cuarto peleó perdiendo un un jugador dar importante como avisó coletilla igual tiró todo su paso al frente y se están jugando la vida y repito hacia buque es lo que vino a hacer es ganar el partido que es lo que necesita Murcia

Voz 10 32:06 hay que meter cuarenta puntos que no cometa el partido Breogán jugó en el

Voz 0699 32:11 bicing Center Lalo jugó sin complejos no tienen más que a Booker pero el equipo ha mejorado bastante desde que está Tito en el banco Ello Ibrahima colon Lucio redivivo son varios los jugadores que se les ve con hambre y con calidad cómo va a decir eh cuidadito eh que nosotros somos capaces para arriba también

Voz 5 32:29 sí porque se porque aparecido va cojo una versión rutilante de por cierto yo creo que había mucha gente que no esperaba un Rudy así como este

Voz 0699 32:37 el cuarto fue bestial de Rudy Fernández

Voz 5 32:39 dar un paso dominador y que realmente estás enfrentando a lo mejor equipo de Europa vigente campeón de la Euroliga con esta jugando en casa Pablo Laso no tiene malas sensaciones pues tuvo que pegar un grito toque para dar un grito porque se la llevaban pero es que ese es el perfil de equipo que se va a jugar la vida en tres partidos que sólo Getxo y ya estamos viendo cómo salen a la pista como defendió el otro día Monbus Obradoiro

Voz 15 33:02 y ya la que parece un juvenil

Voz 0699 33:06 gente claro para bajas está jugando tanto hoy será están jugando tantos que son muchos los equipos que o bien pegan un paso adelante bien tratan de hacerlo al principio del programa le preguntábamos a Daimiel que dos equipos de los que no están en descenso veía con riesgo de irse abajo decía mira que me perdonan lo que me escuchan de Madrid pero Estudiantes y Fuenlabrada con mala pinta hemos hablado del Estu Fuenlabrada tampoco lo haciendo muy bien en este tramo de temporada no es verdad que no lo está haciendo bien pero

Voz 1576 33:34 pero si lo diferencio el otro día se va casi a los cien puntos ha perdido la prórroga que gana también por encima de los cien puntos hace un par de semana además es verdad que que es irregular es verdad que que le puede faltar algo de calidad en momentos puntuales de la plantilla pero yo creo que compite no es aquel equipo de de de principio de temporada que que prácticamente se notaba que había cero feeling entre el entrenador y El Vestuario yo creo que luego el equipo ha mejorado y es verdad que bueno pues al final con con la plantilla que ha podido hacer con el talento que pueden tener otros

Voz 0699 34:12 a estar ahí para jugar al final pero yo sí

Voz 1576 34:14 si veo que evidentemente puede estar en riesgo

Voz 0699 34:17 pero le veo con otras sensaciones diferentes

Voz 1576 34:20 a las a las del es tu cuanta tenemos como tal

Voz 5 34:22 eh

Voz 10 34:23 once no si yo no dudaría

Voz 5 34:25 tranquilo e escuchan es decir yo no digo yo voy a contar

Voz 19 34:29 pues yo yo yo yo no digo que voy a estar tranquilos he hablado

Voz 0699 34:32 eh pero yo no digo que sea tranquila la pero

Voz 19 34:34 lo que un equipo que mete hace dos semanas tres semanas científico que está a punto de llegar hacia alguien que tiene alguien que la mete que esta claro que jueguen y que no está descendiendo

Voz 1576 34:44 pero evidentemente pero yo creo que por lo menos si me da otro tipo de repertorio de

Voz 10 34:50 cualquiera de Montego Bay hay cosas

Voz 5 34:53 a lo que agarrarse hay momentos hay jugadores que tiene que que no me pasó frente que tienen temperamento que tienen carácter que tienen puntos también yo lo Damon Bush además no sé no sé para cuánto tiene que Singer pues no jugó pero faltan cositas Eli como te entre la pájara horas salvo Nacho Llovet puso como siempre es llevar la mesa cuidado eh

Voz 0699 35:13 y quiero preguntar para terminar esto es si tuviéramos un cabreo metro cómo estaría el cabreo metros y si lo ponemos a Pesic Saisó después de no da el Juventus

Voz 1982 35:25 pues que osea el cabreo mientras no bueno es que hace lo hacen un poco lo que les da la gana allí ya sea en el Barcelona no sea como es amigo del presidente y el presidente de la ficha

Voz 20 35:36 no pues Pesic puede hacer lo que le dé la gana entonces yo creo que eso hombre pues aunque no haya fichado al presidente pues hay unas normas aquí no me entiendes si por ejemplo hay una hay un hay un

Voz 0699 35:49 micrófono que hay que atender al final del partido no

Voz 1982 35:51 no te cuesta nada no está poniendo la guinda

Voz 10 35:54 está claro claro claro que cobra lo que cobra

Voz 1982 35:57 sí que a la rueda de prensa previa del partido más importante de la temporada van sólo tres pero que va a uno es decir tú tienes que salir allí cuenta das tu película ahí te más

Voz 5 36:07 como mejor se iba a unos diez minutos menos

Voz 1982 36:10 a diez o quince minutos menos respectivamente que claro esa son cosas que no se entiende pero bueno poco con lo de ayer yo creo que que se equivoca no mira que lo intentó reaccionar el tema pero no no era por cierto para cojo

Voz 0699 36:26 me gustaría comentar una cuestión relacionado

Voz 1982 36:29 que yo no acabo de no acabo de entender volviendo un poco y sé que lo habéis analizado en el en el inicio del programa no acabo de entender como el el Barcelona juega juega este fin de semana es decir se está jugando meterse en la Final Four el Efes ha suspendido su partido el Barcelona juega en el campo de la vayan no es excusa eh pero además pese a que es un en este sentido mete ahí a veinticinco minutos Singleton a diez veinte Atomic y tal chico yo no sé la ACB en este sentido los clubs grandes una fuerza que tienen porque llegó al Barça como podría ser el Madrid lo podría ser el Baskonia o podría ser otro gol no juguemos este fin ya que hay un problema de calendario también que aún faltan fechas pero hay que preservar en las grandes competiciones también claro eso estaba otra vez no es otra guerra pero

Voz 0699 37:16 no yo no pero sí piensa que si tú vales

Voz 5 37:19 es cierto pues me parece una golfa que el Barça juega esta semana bien presidente el paso atrás se sigue la Liga cede el espacio del espacio existente vocal ya sabe dónde va

Voz 10 37:31 sí estoy de acuerdo sería todo más fácil si la ley de la Euroliga se llevaron bien claro por qué día de trabajo

Voz 5 37:35 pues es una cosa sí claro y dos de cargos Carles bastante casi Charlie un mega crack que trabaja en la en la sección de del del Barça en comunicación igual que lo hizo también la ley Santacana y ahora es el que estaba haciendo lo de una pregunta una pregunta

Voz 10 37:51 sí yo me acuerdo mucho trabajo

Voz 5 37:53 a través de comunicación de lo duro que es hacer tu trabajo con lo tienes que excepcional

Voz 15 37:58 ya

Voz 5 37:59 punto uno de lo difícil que es a la vez de tu trabajo porque claro luego te tienes que comer el ladrido de la Presse juego sin atenta a lo que pasa y segundo que en el fondo aparte de lo que hemos dicho de la pasta a quién está siendo ese deseo es a la gente que está viendo el vasco ya lo hace tirando del Barça el Joventut ya que que quería verla porque esto te ese falda respeta un periodista un profesional porque eso es una falta de respeto al profesional que es también su trabajo

Voz 15 38:25 no está allí porque le apetece se otro pero más allá de eso

Voz 5 38:30 yo no veo que se haya faltado al respeto a este sueño para que tenga esos gestos en la pista de un entrar

Voz 15 38:34 no como la copa de un pino fuera no a nivel a veces de diga les plaza

Voz 0699 38:42 y sobre todo da la sensación de que

Voz 1576 38:43 yo creo que también eh más allá de de su comportamiento yo creo que todo viene por por porque está nervioso porque al final era un equipo que tenía que había mejorado mucho dado sensación de que tenía sino la Final Four atrapadas la tenía cerca se le complica además no metiendo del agua

Voz 0699 39:01 la Liga del agua en casa haciendo el rito

Voz 1576 39:03 sólo en el tercer partido donde te meten de más de treinta que eso es absolutamente histórico y luego llegas a a Badalona que es verdad que que no es una cancha fácil que está arriba y que seguramente tienen la cabeza puesta en el quinto partido

Voz 0699 39:15 yo de de Turquía pero

Voz 1576 39:18 claro te te vuelven a sacar los colores en el tercer cuarto de forma inmisericorde entonces al final lo que tiene que hacer el es reflexionar que hace el bien

Voz 17 39:26 qué bien su equipo Hinault como

Voz 1576 39:29 siempre de cara al que está con el micrófono llevarse el el rapapolvo

Voz 1982 39:34 es que es que además tala perdona a los jugadores no son tontos en ningún deporte es decir tú vas a jugar a Badalona Yola la la derrota de ayer en Badalona el encuentro hasta incluso que todo el mundo está pensando en Estambul en todo el mundo y nadie quiere lesionarse nadie quiere tener ninguna fisura ni ningún una sobrecarga incinerado

Voz 5 39:54 cuál es que pasan todos los deportes entonces

Voz 10 39:57 la enorme Lalo el Barça que tiene que salir a Badalona ayer a al mil por no tiene que pensar en Xabi tanto trabajo

Voz 5 40:06 bastaba decir Esmeralda Milena pero como comprender no no me complicada y ahora mismo no me no me encuentro en disposición de hacer ningún tipo de declaración

Voz 10 40:14 ya esté te miro disculpa tensa disculpa

Voz 19 40:17 que no que no que no que no la lo que no se les puede dar que no se puede dar una puerta Ud de gatera para que escapen que su contrato entre otras cosas el del Fútbol Club Barcelona es que tiene que poner ahí al entrenador y el entrenador con buena cara o con peor cara te metan de treinta o Garland de cincuenta tienes que dar la cara y no tienes que dar explicaciones de decir de que deje no no me apetece es cada en claven pues si no estoy bien que no haya cogido la tela tu club Costa

Voz 10 40:42 esto yo os digo una cosa

Voz 0699 40:45 todos nosotros aquí el oyente que no se escucha tenemos nuestros días mejores en nuestros días cuando tienes un mal día no le dice es que hoy no tenga un buen día no voy a trabajar no a nosotros nos pagan por trabajar trabajar y hacer declaraciones después del partido

Voz 10 41:00 es parte de su trabajo sea el de Pesic o sea el de cualquier otro ahora ha cruzado Pesic iré cae a Pesic porque lo ha hecho mal si se hubiera cruzado otro

Voz 0699 41:08 lo hubiera caído otro porque lo hubiera hecho mal igual bueno

Voz 10 41:11 y como ya llevo tres semanas en plan original

Voz 0699 41:13 el rollo y esta semana pasa esta semana en la que estamos es en la que coincide con el Día del Trabajo quién diría es que es el jugador más trabajador de la ACB y para vosotros ya sé que no es fácil y además es a bocajarro y tal pero bueno en este yo me estoy riendo un poquito para que vosotros penséis voy a empezar por mi derecha os voy a empezar portan

Voz 1576 41:36 Curran pues mira un currante que además ha salido hace un rato Nacho Llovet

Voz 0699 41:40 yo creo que que es un currante creo que iba

Voz 1576 41:43 todo mucho tiempo y creo que es una de las claves de que su equipo esté todavía hay peleando

Voz 0699 41:48 Lalo

Voz 5 41:49 por años cotizados si por hoja de servicio Felipe Reyes

Voz 10 41:53 Curro una sabía yo que iba efectivamente tú mira te las la la la

Voz 5 42:00 hace años que lleva

Voz 10 42:02 ya que como dice Marta a mete triples no

Voz 5 42:05 al pujante pero currante que se ha hecho la carrera un carrerón que tiene Curran

Voz 0699 42:10 vale Saisó tú tú trabajador

Voz 1982 42:13 mira yo aunque no sea una estrella no es sino una estrella yo creo cuando sale Escurras ahí tal para mí Pierre Orio vale

Voz 15 42:22 me parece bien que el Día Internacional del baile

Voz 1982 42:26 hoy

Voz 10 42:27 si el baile no me no me han preguntado quién es el exceso si tú ves tú

Voz 9 42:32 bueno estuve al director

Voz 5 42:35 yo me viene un tío tío que tiene varios premios internacionales como Chailly eso

Voz 10 42:39 pero algo preparado algún delito si no bueno podemos podemos tener un canal de Youtube que un baile allí ustedes cuál es tu especialidad Chavela no y vamos yo te digo yo te vea más

Voz 1576 42:55 Chad hay

Voz 9 42:57 no no yo soy de de de distancias cortas

Voz 0699 43:02 caso de esto no puede salir nada bueno

Voz 9 43:04 qué Javier Miguel Martín Talavera mucha gran

Voz 10 43:07 gracias a todos