Hora 25 Deportes: El día de Rubiales (29/04/2019)

Voz 2 00:08 la digo hasta el año estaba escuchando antes Ábalos socialista que decía que bueno que avería los actos que tranquilidad que es claro es que este Gobierno tiene tanto trabajo el que salga que incluso tiene trabajo en el tema de goles en el en el tema del fútbol tiene un trabajo gente porque la guerra que hay entre la Federación y la Liga de Fútbol Profesional es una guerra total y que no sabe qué consecuencias puede tener a corto plazo así que el ministro de Cultura Deportes y sigue siendo Guirao O'Shea es otro que ponga paz ahí que se veremos si puede y la secretaria de Estado para el Deporte Si sigue siendo María José Rienda ya sabe que se tiene que poner a esto pues venga pues el que se den prisa porque la guerra es total esta mañana la asamblea de la Federación Española de Cobo ha aprobado la modificación de los formatos de la Copa del Rey de la Supercopa de España que ha propuesto el presidente de la Federación Luis Rubiales que domina la Asamblea del fútbol español la liga de fútbol los clubes presididos por Javier Tebas ya anuncian que van a impugnar la decisión ante los organismos pertinentes que esta modificación implica una modificación del calendario tremenda y una alteración de los derechos adquiridos por los clubes profesionales es decir que hay lío que la asamblea de la Federación haya aprobado esta modificación estaba claro porque Rubiales domina la asamblea del fútbol español fue la que eligió la que eligió al presidente hace nada además de que la domina completamente porque fijaos hoy Luis Rubiales el presidente ha llegado incluso a la dirigir la Asamblea diría

Voz 0915 01:40 viendo los turnos de palabra bueno así escucha muchas gracias mismos preguntas la pregunta no se trata del segundo al primero todo de si me permite contestarle el presidente no yo no he hecho ninguna pregunto no lo tengo muy claro es que no era el sitio que se va a ir a la comisión que la Comisión planteará entonces la siguiente asamblea que va a estar aquí podrá decir lo que sea pero este tema no se va a hablar más era por alusiones no no pero es que no lo sé ahora yo dirijo esto no hay alusión aquí no hay pregunta este es un tema clarísimo diáfano porque entonces sino que además ni siquiera te competir en otros grupos yo encantado de que no una iniciativa en torno al responsable Molina Maza venga ir al presidente de la Comisión pira vaya muchas gracias seguimos con hay algún otro miembro de la Asamblea quiero hacer alguna pregunta

Voz 2 02:26 no no a quienes se atreven cualquiera cualquier bueno en algo hemos avanzado porque evidentemente Ángel Villar esta capacidad dialéctica para dirigir una asamblea no late eso está claro Rubiales sí la tiene la guerra bueno la guerra hace que tengamos dentro de en un capítulo de te y Rubi como es pertinente pero antes vamos al fútbol porque dentro de veintiocho minutos seccionar la jornada en el Benito Villamarín con el partido que juega el Betis y el Espanyol equipos en la zona tranquila pero en el Villamarín vamos a ver cómo está el asunto Setién que según vaya el partido seguro que sale a reducir Fran Roquillos buenas tardes

Voz 0700 03:03 hola Gallego muy buenas hay muy poca gente no no creo yo que se forme mucho aquí porque hay muy muy poca gente para lo que estamos acostumbrados en el Benito Villamarín y posiblemente estemos ante la entrada más floja de la temporada con dos equipos sobre el cartel que se van a jugar la posibilidad de seguir soñando con alcanzar Europa cuarenta y tres para cada uno

Voz 2 03:24 a7 por tanto del Athletic Club es que

Voz 0700 03:26 marca la línea en el séptimo puesto por el Betis no juega Willian ya hay alineación quedó fuera de la lista por lesión en su sitio va estar Cartoon vuelven al once Lo Celso cumplieron sanción y ojo hay un cambio en la portería

Voz 2 03:39 Setién se carga a pie

Voz 2 04:08 el Larguero contamos Juanma terminar el partido de cómo ha sido el ambiente ya sabéis mañana empiezan las semifinales de la Liga de Campeones mañana se juega la ida de la eliminatoria Tottenhan Ajax y el miércoles en el Camp Nou el partido de ida de la semifinal entre el Barça y el Liverpool con todo esto empezamos pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 4 04:31 a ver otra otra opinión sobre otro otro jugador sobre Gareth Bale al que siempre he defendido no voy a volverme atrás ahora de lo dicho en otros mensajes que les enviado pero como su rendimiento no está siendo el esperado sí parece ser según declaraciones de su representante ideas dichas en medios de comunicación que quiere quedarse que bajo ningún concepto quiere salir del Madrid no me extraña fuera del Madrid hace mucho frío yo le diría yo Zidane diría vale te quedas pero vas a jugar de lateral izquierdo por si sale defendido se va Marcelo que se genera a ver a ver su profesionalidad que es donde empezó lateral izquierdo grafias

Voz 2 05:21 ya te digo yo que el año que viene de lateral izquierdo en el Madrid

Voz 5 05:23 Bale no

Voz 6 05:24 de portero lo vimos vuestro mensaje

Voz 8 05:47 pasara lo mismo que en la saga pasará exactamente lo mismo que en la saga La Familia

Voz 2 05:53 la talla

Voz 7 05:55 intentará pero al final sea lo que diga el padrino

Voz 2 06:13 yo creo que esto iba por lo de la Liga

Voz 5 06:15 aquí la Federación eh

Voz 6 06:19 vamos que tenemos que hacer un nuevo capítulo temas y Rubi claro

Voz 2 06:33 este marco convierte a Javier Tebas en ministro dijo Millares es situándose ocasionó Vigo no está capacitado para estar presente en el club y la Liga a grandes novedades Javier Tebas esté abierto

Voz 0700 06:58 a Abidal

Voz 2 07:00 todo se esperaba esta mañana la asamblea de la Federación ha aprobado la modificación de los formatos de Copa del Rey de la Supercopa de España Rubiales tiene controlada la Asamblea donde los clubes de Primera y Segunda Pin tampoco la verdad y encima algunos serán clave Tebas porque votaron no hace una semana en la Asamblea de la Liga y hoy han votado que sí que estaba allí Rubial vigilando por ejemplo el Atlético de Madrid la imagen de cerezo con ese cartel que ponía así les va a salir mañana todos los periódicos a Gerde Rubiales uno sobre la Liga de la que recordemos no puede vender los derechos porque es sólo está adjudicado a la Liga de Fútbol Profesional pero si quiere controlar los horarios el nombre de la competición y el balón oficial y lo hace y así se lo ha dicho a los asambleístas porque la competición es suya

Voz 0915 07:49 ya no de la Liga la competición no es la Liga la competición la Primera división porque la competición es de la Federación aquí en Bulgaria en Pakistán Armenia donde te vayas del mundo las competiciones son de la federación

Voz 9 08:05 Israel

Voz 2 08:11 esto no es de Tony Jerry pero la verdad es que viene viene al caso perfectamente el tesoro que nos quieren robar vamos que lo que busca Rubianes ser dinero para que se llame la Liga de una manera o de otra para que el balón sea de una marca o de otra eso es lo que están negociando en el Consejo Superior de Deportes la Liga y la Federación y que parece terminará en los tribunales y luego viene lo de la Copa del Rey y la Supercopa donde la Federación lo que quiere no es solamente cambiar el formato sino vender los derechos televisivos que es donde está el gran objetivo en el dinero los derechos de la Copa los vendía la Liga Rubiales los quiere gestionar él y los derechos de la Supercopa ante la Federación pero claro es que la Supercopa era un partido solamente da poco días Brito que ha decidido hacer Rubiales pues inventarse una competición a tres partidos dos semifinales y una final donde casi seguro estarán siempre Real Madrid Barcelona y han visto que se puede jugar además en el extranjero en Arabia Saudí en Qatar en Estados Unidos y que le pueden pagar por esa competición hasta treinta millones de euros hice jugará en enero del ocho al doce de enero cuatro equipos españoles viajarán Arabia Saudí Guarda ataron a Estados Unidos recordáis cuando iban a viajar el Girona y el Barça Miami Rubiales decía que había que pensar en las aficiones en la salud de los futbolistas en los valores por encima del dinero ahora importa otra cosa ahora importa el dinero que nosotros vamos a sacar y además se lo ha dicho a todos esta mañana vamos a sacar más que antes más que Tebas así más que la Liga

Voz 0915 09:44 está muy claro que se ha querido perjudicar a los clubes modestos para después llegar y decir yo tengo el dinero yo la Liga que soy el más generoso el mundo con el dinero de los clubes profesionales voy a tapar el daño que daban ocasionado de de la Federación porque son muy malos no preparado tienen ocurrencias son un desastre es el discurso ya sólo pretendía hacer Tino no ha salido bien porque hemos trabajado mucho porque hemos ido a operadores internacionales porque hemos preguntado cuánto valía esto porque hoy cuando queden aprobados lo nuevo modelo de competición esos modelos valen más que lo anteriores íbamos a conseguir más ingresos para repartirlo a vosotros y ojalá sobre algo porque también aquí no necesitamos mejorar la estructura y necesitamos lo dije el otro día una banda ancha mejor necesitaríamos en vez de tres o cuatro abogado matando se tener otros dos otra abogado más para trabajar para vosotros que necesitaríamos atención a la segunda a la tercera más directa

Voz 2 10:40 con la secretaria jefe les el dinero para vosotros pero de esos quince o veinte millones que dice Rubiales de van a quedar a ellos que si la banda ancha los abogados etcétera ser que este es nuestro tesoro y que nos lo quería quitar la Liga

Voz 9 10:55 de ellas unas Trail da la Liga

Voz 2 11:07 las van a impugnar la asamblea de hoy con el Valencia a la cabeza que se siente discriminado porque estando ya clasificado para la Supercopa es finalista de la Copa del Rey con el Barça y el Barça ya ha ganado la Liga dice el Valencia que le han cambiado la competición sin pedirle permiso ni llegar a un acuerdo así que el nuevo Gobierno el ministro de Cultura y Deporte el Consejo Superior de Deportes va a tener que meter mano en la guerra porque la guerra va a seguir ya habrá nuevos capítulos de Tebas y Robbie

Voz 2 13:00 pero el gran acontecimiento de la semana es la semifinal de la Champions próximo miércoles Can Nou entre el Barça y el Liverpool vamos a ver cómo prepara el Barça después de la mini fiesta de la Liga que tiene en la cabeza Valverde cuál es la agenda Adrià ve buenas

Voz 0017 13:15 hola Gallego qué tal buenas tardes pues esta mañana a los cuadros han vuelto a entrenar pensando ya en este partido frente al Liverpool y Valverde ha contado con toda la plantilla porque los tiene a todos disponibles en el momento clave de la temporada veremos qué once elige para el miércoles a priori parece bastante claro pero existe una gran duda Coutinho o velé la sensación es que el brasileño está un poco por delante jugó cuarenta y cinco minutos el sábado está rindiendo bien pero insisto veremos qué decide Valverde para este partido de ida frente al Liverpool de la eliminatoria contra el equipo Red ha hablado hace un momento Luis Suárez en Barça TV

Voz 1325 13:52 lo que pasa en Champions no tienen que tener ningún segundo de distracción porque lo pagas caro tan claro el último partido contra el Manchester acabe local tuvimos cinco o diez minutos muy malo y casi lo pagamos caro no te tienes que distraes ningún momento de ninguno de los partido y que hacer el mejor por el partido de la temporada superándolo lo bueno que hicimos superar hemos compartido puede sabiendo la dificultad de que di en Lyon

Voz 0017 14:14 bueno mañana a las cinco de la tarde hablará Valverde junto con Rakitic en la previa de este partidazo por ciertos está preparando ya el mosaico en el Camp Nou con un mensaje en inglés preparados para colorear Europa será el mensaje que verán los jugadores en la grada cuando salten al césped el miércoles en el que

Voz 2 14:32 qué bonito el Liverpool de Jurgen Klopp que tiene la ventaja de haber jugado su partido de la Premier el viernes como llega al Camp Nou Bruno Le Maire

Voz 0301 14:39 hola Gallego pues llega prácticamente con todos Roberto firmó uno de los cracks del tridente ofensivo del equipo de Liverpool es dudas se perdió por lesión ese partido ante el Haider Seal pero por la información que tenemos casi seguro que va a viajar también va a jugar el resto todos disponibles y además como decías descansados jugaron su partido el viernes ICO moral tras la victoria ganaron por cinco goles a cero en ese partido ante el hackers Philip llegan en uno de los mejores momentos de la templo

Voz 2 15:04 mañana la otra semifinal Tottenhan hayas Bruno toda Europa esperando a ver si los chavales de la ya son capaces de dar otra lección de fútbol mañana en Londres

Voz 0301 15:13 si la semifinal de la ilusión dos invitados sorpresa en el Top cuatro de Europa semifinal marcada por las importantes bajas que tiene en Mauricio Pochettino Kane está lesionado son está sancionado las dos más importantes el Ajax va con todos espera que sean titulares los de League de John Ritchie compañía todos los cracks cero presión para disputar una semifinal veintitrés años después de la última vez que lo hicieron

Voz 2 15:35 al tiempo que el Real Madrid no estaba en estas semifinales de Champions ahora no está ni para la Liga ayer derrota vergonzosa en Vallecas por la imagen del equipo uno cero rajada de Zidane después del partido no hemos hecho nada del primer al último minuto pero Madrid tiene dos días libres y como queda tras lo de ayer Javier Herráez buenas tardes

Voz 16 15:56 qué tal Gallego muy buenas bueno pues después de coquetear con el ridículo buenos partidos ayer ya lo bueno pues lo confirmó no estaba Zidane ya poquito harto y lo que eso es decir la sala de prensa de Vallecas vimos ante el Leganés ante el Getafe el Eibar y ayer ya lo certificó ciega lo tiene claro no hay casting en Madrid lleva dos meses en en el desierto absoluto y quiere acabar dignamente no es el escudo del Madrid no puede hacer el ridículo no puede jugar sin acritud como dijo ayer el propio Zidane pero de cara al futuro que lo que interesa lo tiene claro no quiera Bale Kroos está en el punto de mira prefiera que lo por delante de Courtois sin descartar al belga Marcel los lo atrás zurdo Benzema su delantero llegará Hazard Si puede Pogba seguirá nombres como Ceballos

Voz 2 16:39 Llorenti compañía Zidane no engaña nadie se puede

Voz 16 16:42 el lugar o no pero lo tiene bastante claro Antonio

Voz 2 16:44 número buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas en la pregunta es y en este final de Liga a Zidane le va a quedar alguna herida porque recordemos que todo el equipo no lo puede cambiar el año que viene tú cómo ves al francés

Voz 0239 16:58 yo creo que si le queda alguna herida le va a quedar una herida en el corazón de que ve que no va a poder recuperar algún futbolista que a lo mejor desde fuera él pensaba que no estaba tan mal que lo iba a poder recuperar para la próxima temporada de lo que se está dando cuenta Zidane viviendo el día a día en el vestuario de Valdebebas es que los futbolistas no sólo ven agotado el mensaje de cualquier entrenador incluido el francés sino que muchos de ellos están en un estado físico que ahora mismo es indigno para competir como titulares como suplentes incluso en un club de la categoría del Real Madrid yo creo que el prestigio como técnico de Zidane de cara a la próxima temporada para la reconstrucción está intacto ahora él tiene que darse cuenta de que alguna decisión que

Voz 2 17:35 a lo mejor no querría haber tomado la va a tener que tomar definitivamente el jueves juega el Valencia su semifinal de la Europa League con el Arsenal también preguntamos cómo está el equipo de Marcelino para ese partido trascendental habiendo perdido este fin de semana Pedro Morata buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes la principal preocupación y problema que tiene el Valencia que

Voz 1716 17:54 esos dos medios centros defensivos los que le dan

Voz 2 17:57 el equilibrio y la no vulnerable

Voz 1716 17:59 da deportivamente hablando al medio campo del Valencia tanto con dos vía como Koke Land uno está lesionado y el otro está sancionado así que Marcelino está buscando músculo al lado de Parejo para que no sea Carlos Soler o Dani el los que jueguen junto al futbolista de Coslada los dos equipos llegan en mal momento el arsenal de Unai Emery viene de perder tres partidos consecutivos el Valencia dos partidos lo que ocurre es que parece que el Getafe y el Sevilla están esperando al Valencia ayer en Valencia por la mañana creía que ya se despedía de la cuarta plaza si hubiese ganado el Sevilla o el Getafe quedando solo nueve puntos en juego llevándole seis puntos al Valencia lo hubiesen dado por perdido pero como perdieron los dos hoy el Valencia vuelve otra vez a hinchar el pecho y cree que sigue teniendo opciones puesto que está a tres puntos nada más de Sevilla y Getafe para la cuarta plaza

hora25 deporte en la SER

Voz 2 20:30 son las nueve las ocho en Canarias ya veremos si el Barça de Valverde se mete en la final de la Champions el Barça femenino si se ha metido ya en la final de la Champions y hay que hacer honor a este grupo de mujeres que el dieciocho de mayo bajó ver por primera vez la final de la Champions ante un súper equipo como es el Olympique de Lyon Elena de Diego cómo afronta la Sección femenina del Barça este partido cuéntanos buenas tardes

Voz 20 21:02 hola Gallego pues muy contentos de jugar este partido siete años después de haberse estrenado en la Champions como dices el premio ya estar en Budapest el próximo dieciocho de mayo y ahora toca soñar porque el reto es enorme Lior jugará su octava final en diez años ha ganado las últimas tres Champions y tiene cinco en su palmarés por si fuera poco nunca un club ha ganado la Champions femenina y masculina el mismo año así que el Barça aún puede hacerlo pero está difícil la noticia positiva la tenemos en las taquillas las entradas sólo cuestan entre un euro y medio IB3 con trece euros

Voz 2 21:38 fútbol internacional este fin de semana el París Saint Germain ha perdido la final de la Copa francesa pero además es que la perdió con un espectáculo lamentable en va pez pulsado Neymar casi llegando a las manos con un aficionado en la grada es uno de los titulares que nos deja el pasado finde Iván Álvarez buenas tardes

Voz 21 21:54 qué tal Gallego buenas tardes sí la verdad es que fueron protagonistas tanto Neymar como en papel pero ninguno de ellos en el aspecto positivo porque Neymar golpeó un aficionado cuando estaba subiendo en la grada para recoger la medalla de subcampeón en los últimos minutos del partido cuando estaban empatados antes de marcharse a los penaltis hizo una entrada durísima sobre la rodilla de un rival que le costó la tarjeta roja directa a un nuevo batacazo del PS ya que se va a tener que conformar sólo con la Liga

Voz 2 22:18 después de caer eliminado en Champions ID perder

Voz 21 22:20 las dos Copas la Copa de Francia y la Copa de la Liga en la Premier todo sigue igual el Manchester City es líder con un punto de ventaja sobre el Liverpool no ha fallado ninguno y quedan sólo dos jornadas los de Guardiola ganaron ayer con gol del Kun Agüero cero uno al Varley espera el error el Liverpool que endosó una manita al perfil antes de visitar al Barça en semifinales de la Champions Yunnan de United y Chelsea empataron a uno con tantos españoles Mata y Marcos Alonso los de marcan los puestos de Champions con tres puntos de ventaja sobre los de Solskjaer Norwich Isère pidió una de han ascendido a la Premier y otros dos candidatos a subir Leeds United y Aston Vila han protagonizado la escena curiosa del fin de semana en lid

Voz 2 22:56 marcó mientras los rivales estaban parados por

Voz 21 22:58 lesión de un compañero y Marcelo Bielsa entrenador de Leach obligó a sus jugadores a dejarse marcar un gol por parte del Aston Vila el loco y sus locuras y además en Alemania derrota el Dortmund contra el Schalke empate del Bayern ante el Núremberg que mantiene a los muniqueses con dos puntos de ventaja sobre el Borussia

Voz 2 23:14 gracias Iván vamos con el polideportivo este fin de semana Gran Premio de Azerbayán de Fórmula uno volvieron a dominar los Mercedes primero vota segundo Hamilton tercero el Ferrari de Vettel hizo Carlos Sainz con su Mclaren séptimo vamos mejorando poquito a poquito porque no nos pasa nada raro

Voz 0360 23:31 demostramos lo que en lo que somos capaces de hacer básicamente sabía que ayer podría haber calificado sexto séptimo sin problemas así que sabía que salir no noveno y me podía meter rápido en la lucha por ese sexto puesto no he salido ido pasando uno a uno email colocado a una Pérez y luego ha parado no es una pena porque igual podría adelantar en pista en ese primer Sting

Voz 22 23:53 poquito a poquito mejorando Carlos I

Voz 2 23:56 NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy bueno estamos ya en lo lo bonito de los playoff no me ha gustado nada lo que han hecho Milwaukee Bucks

Voz 22 24:04 la pasada noche con los Celtics de

Voz 2 24:06 Masjádov fácil la primera victoria en el play off

Voz 23 24:09 pues sí gallego anoche tuvimos dos finales anticipadas porque la verdad es que las dos semifinales de Conferencia son impresionantes con cuatro equipazo los dos que se celebró ayer en el oeste bordes Rockets en el este Milwaukee Boston Easy es impusieron con bastante facilidad a los Celtics a los Bucks por veintidós puntos Gran estación de Irving XXVI puntos de resistencias is siete rebotes pero efectivamente es lo mejor que hizo Boston pues sobre todo para alante tocó un poco esa bestia de la naturaleza que que es tan dominante en la pintura en una jugada le hicieron dos tapones si hay que decir es que dejar en estos playoff dejara ante todo cupo en veintidós dos es una muy buena cifra yo he visto además que mientras él estuvo en cancha Milwaukee Bucks tuvo aún menos veintiséis es decir que que ni siquiera su presencia en cancha ayudó al equipo a mejorar esos números pero es verdad que yo ya sabes qué haces ha hablado de Boston un equipo muy bien organizado tiene muy buena plantilla no sólo buen quinteto hiciera una muy buena defensa en en sobre él especialmente sobre el Griego claro como no y bueno vamos a ver qué cómo han de si estos esos playoff también abre que Boston allí todo con la mente muy puesta en los playoff relajado un poco durante la temporada regular porque tenía muy claro el objetivo de la lucha por el anillo

Voz 2 25:21 cero queda queda queda queda mucho que dar

Voz 23 25:24 la eliminatoria en el otro en el otro partido de ayer los vigentes campeones los gordos impusieron a Houston en un partido muy apretado donde brillaron pues los dos supera anotadores y uno cada uno que tiene cada equipo porque tanto Duran como James Harden hicieron treinta y cinco puntos en los toros cogen ventaja pero ojo porque no dan no tienen no transmite la misma sensación que el anterior evidente en Houston está con una defensa muy

Voz 2 25:50 intensa Yugueros lo va a poner muy muy difícil

Voz 23 25:52 me pone ya en la temporada pasada el llegó al séptimo partido y creo que esta eliminatoria incluso te diría que no

Voz 2 25:59 puntito mejor para agosto vamos a ver qué sucedía cuando lo echaría operadora de cita otros dos semifinales de conferencia a las dos Filadelfia Toronto uno cero mandan los Raptors y media primer partido entre Portland esta semana cerramos el programa con este grupo de chicas británicas que se llaman Chen Chen López algún titular de este lunes una de de hoy

Voz 24 26:40 Ander que me cuenta Roberto Ramajo de Donosti ayer se quedó fuera a última hora de la lista de convocados de la Real Sociedad Teo cuando se iba a ir Danai tal obligaron a volver a la grada y él se fue a un palco distinto al que va enormemente los convocados estaba que habrá en el partido de ese gesto han cabreado mucho me dice Ramajo a la directiva de la Real Sociedad y una buena noticia para nuestro deporte Carolina Marín ya se ha quitado las muletas tras meses después de su operación de la rodilla derecha la onubense que hace pocas y además nombrada por tercera vez mejor jugadora de europea del año veremos cuál es su objetivo intentar jugar mundial de agosto es más a llegar en plenas condiciones a por el oro de Tokio dos mil veces

Voz 2 27:13 gracias tory sigue hora25 con Ángels Barceló once y media El Larguero nosotros volvemos mañana a las ocho y media relax