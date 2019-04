Pierden la furia y el grito, comienza el baile de la gobernabilidad

Voz 0194

00:00

en el boletín de las cinco de la tarde aquí en la SER con Carles Francino ha dicho que más que resaca los resultados electorales lo que necesitan son digestiones y así andan hoy todos los partidos políticos intentando digerir el resultado de las urnas y para algunos la digestión está siendo mucho más pesada que para otros y mientras digieren hay asuntos que no deberían perder de vista lecturas de los resultados que les pueden orientar de cara al futuro y la lectura principal es que la mentira el griterío y el ruido la furia no gusta a todo el mundo parece que los ciudadanos se mueven más en las zonas calmadas donde caben los matices y es posible hablar y escuchar la participación masiva en las urnas la intensidad con la que se ha vivido esta campaña y el resultado final es un claro mensaje de los ciudadanos a los políticos y a nosotros también a los medios de comunicación que compramos a menudo sin pararnos a reflexionar la furia y el grito los electores ayer dijeron que estas no son las formas Ésta es una lectura que deberían hacer todos que deberíamos hacer todos y luego están las particularidades que afectan sobre todo al PP que de tanto copiar el discurso de Vox ha expulsado a los conservadores con sentido común ya esa derecha tranquila innecesaria para la gobernabilidad de este país el peor resultado de la historia del partido es obra de Pablo Casado que hoy a esta hora por cierto sigue al frente de los populares Ciudadanos que mejora los resultados debería leer hoy que si su discurso hubiera sido menos híper ventilado quizá esa mejoría sería todavía mejor ese cordón sanitario a Pedro Sánchez y el grave error de echar al PSOE de la Constitución le ha pasado factura o al menos ha demostrado que buena parte de la ciudadanía hace una lectura de la Constitución muy diferente a la que hace Ciudadanos la lectura que hace Podemos es la de convertirse en clave para la gobernabilidad ayer mismo Pablo Iglesias escondía los malos resultados tras la petición de ministerios pero con la importante pérdida de diputados de setenta y uno a cuarenta y dos no parece que esté en las mejores condiciones para exigir de momento hoy guardan silencio irá esquinazo a la prensa por cierto a pesar de haber tenido Reunión esta tarde y lo último Vox que con veinticuatro escaños no va a poder tener la influencia que pensaba aunque antes de entrar en el Congreso y había dejado huella marcando la agenda de la derecha ahora ya sabemos cuántos son y el tratamiento debe corresponder a su dimensión nada más y este es el panorama con el que el PSOE quiere gobernar en solitario pues que empiece el baile Ángels Barceló