Y Sánchez se salió con la suya

Voz 2

00:04

no se salió con la suya diez meses de Gobierno le han servido como campaña electoral la radicalización de la derecha despertado a los electorado de izquierda ha sido el triunfo del voto útil del miedo el griterío no da credibilidad asusta Sánchez ha ejercido meritorio control tiempo primero con una moción de censura que pilló a todo el mundo por sopresa ir demostró que Cataluña no era el único problema de España Rajoy cayó por la corrupción después convocando elecciones con las luces del cambio todavía no se habían apagado el triunfo de Sánchez el final del poder la vieja guardia del PSOE los que el de defenestrar por negarse a apoyar la reelección de Rajoy tiene hoy un motivo de meditación sobre aquella humillación a construidos ante su victoria al buscar en los militantes en la calle el reconocimiento que le negaron sus colegas los que no cesan los que están convencidos de que mandan ellos insisten todavía no un gobierno PSOE Ciudadanos C's no tiene el menor interés en gobernar con Sánchez la estrategia Alber Rivera va por otro camino su objetivo es conseguir el liderazgo de la derecha no alcanzado el sorpasso pero tiene el TP a punto de caramelo y una legislatura para llevárselo por delante la izquierda le ha dado Sanchis la confianza para abrir un tiempo nuevo no le perdonarían sus votantes una claudicación el hundimiento el PP histórico mal aconsejado por Aznar Pablo Casado no ha dado la talla la crisis del PP no ha hecho más que empezar y las elecciones de mayo no hará más que agravar las pero Casado no es el único responsable de la caída el PP vendía desmoronándose por la corrupción por la apatía de Rajoy por la falta de proyecto político ideológico por las fugas hacia Vox y Ciudadanos era un partido gastado inseguro incapaz de cinco años de afrontar políticamente la cuestión catalana que Casado ha sido incapaz de reflotar vio el independentismo la coartada para disimular su caída con la inflamación patriótica ya ha sido inútil amarró a Vox y así Se acabó de arruinar negro futuro para el PP día sí y otro también se anuncia su muerte pero el independentismo sigue ahí y consigue su mejor resultado en unas elecciones generales medio millón de votos más que en las anteriores es una manera de recordar que sino en la vía política que encauce este problema la estabilidad política en España es imposible la novedad es que el voto útil contra la derecha en Cataluña ha ido a Esquerra y el PSC los lectores han mandado un mensaje contra la estrategia de la tensión permanente en la que Puigdemont tiene atrapados a los suyos