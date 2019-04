Presos elegidos

Voz 1985

00:00

cinco de los nueve políticos presos estrenaron ayer como diputados electos todavía no efectivos por el contrario la Junta Electoral impidió a tres políticos fugados Puigdemont Comín y Ponseti concurrir a las elecciones para el próximo Parlamento Europeo no porque no sea elegibles en teoría sino porque no lo son en la práctica ya que no residen en España los sorprendente en este proceso insólito de isla abundante normalidad con que suceden las cosas el Supremo quería acabar la vista oral antes de las elecciones europeas para evitar contagios pero luego se adelantaron al domingo las generales donde las interferencias podrían haber sido muy superiores no ha habido ningún incidente ni problema especial el juicio continúa y ayer declaró hasta el ex diputado Lluís Jack más conocido como cantautor pero el juicio es políticas los seguidores del fugitivo Carles Puigdemont han bajado su cuota de ocho a siete diputados los del preso Oriol Junqueras de Esquerra han subida de siete a quince así que los republicanos baten a los puso solistas por más del doble pero éstos también han sido derrotados por los socialistas parece que el votante premia a quien afronta sus responsabilidades como Esquerra y castiga quién las elude los reos del Supremo ganan por goleada a los frívolos de váter tenerlo Push the money subdelegado Quim Torra los radicales apenas existen lecciones básicas de la vida