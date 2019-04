Una puñalada que costó una carrera

Voz 2

llena de orgullo y satisfacción que los otros humanos no miren por una actividad que se da especialmente bien si además resulta que lo que hace es mejor que la inmensa mayoría de los otros habitantes del planeta es algo relacionado con una pelota tu vida entonces ya entrará en una dimensión desconocida para el común de los mortales claro dicho así parece una maravilla verdad el problema o bueno uno de los problemas es que un buen porcentaje de esos otros Homo sapiens que te admiran digamos que no acaba de tener las es era con la ITV pasada una que tenía uno de estos ejemplares como fan era Steffi Graf la tenista alemana que reinó sobre el tenis de finales de los ochentas de principios de los noventa pero justamente a principios de esta década de mil de la década de novecientos noventa surgió una fuerza de la naturaleza lo que era entonces Yugoslavia pero que es estaba ya desmembrado que se llamaba Monica Seles la tenista Serbia con sólo dieciséis años ganó el título de Roland Garros en los dos siguientes años Se llevó algo que parecía hasta ese momento propiedad es casi exclusiva de Steffi Graf que eran los Grand Slams Steffi es probable que no sólo tomará muy bien pero a alguien se lo tomó mucho peor ese alguien fue Gunter Parche si un nombre bastante divertido que decidió que la única forma de que su amada Steffi recuperase el trono que merecía era matando a Mónica Seles yeso intentó el treinta de abril de mil novecientos noventa y tres durante los cuartos de final del torneo de Hamburgo se acercó hasta la tenista serbia irle clavó un cuchillo entre los platos por suerte apuñalada no resultó ser mortal pero Seles que quedó muy evidentemente traumatizada por el incidente tardó en volver cuando volvió ya no era ese torbellino que había sido antes así que si no tienes un club de fans consuela que pensando que probablemente tampoco tengas un club de haters