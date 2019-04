Rafael Alonso: "Rubiales tiene bastantes boletos para que le den la razón"

es más que nosotros seguramente de derecho deportivo es especialista y miembro del despacho con mucho tome hijo del I Rafael Alonso muy buena lo primero puede impugnar Javier Tebas el resultado la Asamblea me imagino que sí pero lo que se pregunta a los oyentes de las sedes puede llegar algún fin con esa impugnación o no al no le va a valer para nada

depende de los argumentos que se en el argumento único es el que acabas de explicar tú Manu pues lo tiene difícil porque efectivamente a la mayoría democrática de todos los estamentos de la de la Asamblea porque cuando se quiere exigir una mayoría cualificada o reforzada pues dice expresamente en este caso pues tanto en los estatutos para modificar Supercopas necesitará mayoría absoluta y además también mayoría absoluta de los clubes y representantes del fútbol profesional quisiera si es él el caso no pero probablemente no sea el único argumento que emplea claro

en principio no está muy de acuerdo con este nuevo formato con este cambio de formato de la Supercopa podría negarse a jugar la Supercopa porque es lo que dice no no es que el formato actual a mí me da ya derecho a ser finalista porque estoy en la final de la Copa del Rey y como el Barça que es el otro finalista va a ganar la Liga ya la ganado la final de Copa yo ya tendría derecho a jugar la final de la Supercopa también les formato ahora Carmelo el año que viene