Pablo Hernández: "Creo que hicimos lo correcto"

Voz 1375 00:00 antes el sanedrín de los futbolistas cinco minutos en Inglaterra porque de haber visto la imagen del día jugaba United y Aston Vila si quedan jugador del Aston Villa en el suelo el United continúa la jugada se quedan un poco parados los jugadores el Aston Vila diciendo que la Chase fuera noches fuera un poco de duda el hay que continuó la jugada y marca gol uno cero está jugando los dos por ascender a la Premier es la segunda división inglesa eh así que marca el DC United Bielsa lo ve el entrenador del United equipo que marca inicia esos jugadores que se dejen marcara el gol que tienen que dejarse marcar alguno no lo entiende dice pero bueno se ha vuelto loco loco Bielsa claro al final casi todos lo acatan de aquella manera pero hay uno que intenta incluso defenderlo bueno al final se dejan marcar el gol algunos dicen que es la última locura de Bielsa y otros dicen que es el mayor ejemplo de fair play que ha aplaudido medio mundo del fútbol el otro medio ha dicho que no que si hay un jugador en el suelo y el árbitro no lo para que es el que lo tiene que parar porque la jugada tiene que continuar bueno en ese partido había algunos representantes del fútbol español por ejemplo Suso García Pitarch que es director deportivo del Aston Villa el partido acabó con ese empate a uno ya ninguno de los dos va a subir matemáticamente osea directamente a la Premier League pero se iban a jugar el play off de ascenso está ahora hay García evitar sola a Suso muy buenas

está por ahí Pablo Hernández que fue jugador del Valencia entre otros también también en el Rayo y bueno está por ahí en otros países y que ahora está jugando en el United Suso García Pitarch ex director deportivo del Aston Villa Pablo Hernández juega en el equipo de Bielsa hola Pablo muy buenas

Voz 1375 01:44 iría cero dos preguntas a cada uno para que contéis como vivisteis vosotros uno en el campo y otro en la grada porque en la imagen se vea Bielsa está justo detrás de irse a García Pitarch pero tú Pablo estabas en el campo que en ese momento que que qué pensáis cuando ves que se aquel jugador del Aston Villa que hay que parar porque hay que seguir

Voz 1 02:01 bueno un poco porque hay momentos a Paco lo deja así que al final pues compañero mío pues si de la jugada en él como si es bueno pues no pues sería una tangana ahí que dura cinco seis minutos yo me aparto porque tenía tarjeta amarilla no quería

Voz 1 02:24 en el banquillo hablar con con Marcelo hoy con los los miembros de Nancy bueno comunican que que queremos la no lo mejor que podíamos hacer era pues lo que hicimos no la mejor edición era pues tejano me parecía bien bueno en momento sí sí yo creo que que bueno soy son momentos difíciles si no es en poco tiempo tienes que decidir qué de toma una decisión que si bueno es sólo cosa de fútbol que que yo creo que que es difícil analizar no porque si muchos como has comentado antes no me pues hay veces que que si el árbitro no paga un claro que no hay no hay que seguir y a veces hay duda la situaban fuera no

Voz 1375 03:08 a todos los compañeros todos los compañías estaban de acuerdo alguno no

Voz 1 03:13 bueno a uno no entendía bien que pasaban oí que hay que era lo correcto en ese momento pero bueno es decir ahora no al final pues yo me lo que hicimos lo correcto puedo pues también eran los entrenadores acatarlas pero después el partido lo hablamos Si bueno es definitiva no todos los estaba convencido de que que hicimos lo lo que tenemos

Voz 1375 03:35 Suso que tú Se te ven la imagen que estás justo detrás de Bielsa estarán aquí siete Beatie en primerísimo plano detrás del estás mirando como diciendo no me creo muy bien lo que estaba diciendo este hombre no no sé si las si te creías que lo iba a cero no

Voz 1041 03:48 bueno yo no lo lo lo no lo escuché claramente aunque sí que entendí que había una discusión sobre algo que era absolutamente diferente a lo normal no sea estábamos todos aquí diciendo a que iba a ocurrir algo entonces estando detrás del banquillo yo estaba en el palco bajé al al al banco de los banquillos cuando vi todo el follón porque igual que Pablo yo estaba preocupado con que algunos nuestros jugadores pudieran perderse por sanción es el disputar el playoff entonces sí que me pareció entender que que que había un poco de confusión entre los jugadores y Marcelo entonces pensé que que sí que era capaz de que podía ser capaz

Voz 1041 04:33 pues lo han hecho con nosotros con absoluto respeto a una decisión ya la contraria

Voz 1041 04:40 pues el árbitro sí que dudo el linier dudó ir a ellos hicieron nosotros nos quedamos parados la verdad es que fue un poco inocente el comportamiento de la son Vila pero ojo deportivo también porque momentos antes yo creo que fue lo que más condicionó la decisión de Marcelo y el le ocurrió lo mismo en una acción en la que Conor fabricantes nuestro jugador sí que paro y signos que hace que tiramos el balón fuera no entonces yo creo que eso condición claro es decir Pablo estará de acuerdo o no pero yo creo que esa acción que se había desarrollado a unos diez minutos antes de de la desliz yo creo que eso obligó un poco a a meditar y a pensar que que ya que nosotros lo habíamos hecho pues tal vez ellos debieran de corresponder no pero bueno nosotros obviamente admiramos su gesto aplaudimos sujetó la deportividad pero con total respeto a que hubieran decidido o una cosa o la contraria dado que el árbitro no lo paró

Voz 1375 05:34 fue así Pablo

Voz 1 05:38 lo que lo que antes no son decisiones que hay que tomar el momento oí bueno Lucas a lo que para él aceptada pero después de todo lo que paso de los permiten Marcelo tomó esa decisión nosotros es la acatamos Si bueno y luego pues creemos que que hicimos lo correcto o lo hemos hablado oí que nada no da hitos ojalá nos hemos dicho que lo mejor es no darle muchas vueltas lo que sí

Voz 3 06:05 me ve la imagen de Bielsa en la banda era ir llegó el creo que dice no saber si el escuchas escucha Give De Gaulle Give De Gaulle que él intentaba decir taldes el gol Dante antes el gol que que se que sí que que la meta que que que os dejamos marcar

Voz 1 06:22 hasta incluso cuando iban a sacar de algunos compañeros que nos mirábamos si a uno se miraban entre ellos es difícil de lo que hacemos no sabían muy bien no lo va a hacer en ese momento y bueno en tres va cero bueno ahí entre todos pues a lo hablábamos sí

Voz 1375 06:38 ya está diciendo que le dejáramos a ver si hablamos un día pero con calma con Pablo también con su uso que tenemos que hablar de ese Aston Vila ITS están jugando por subir a la Premier pero tiene que ser peculiar entrenar con el Loco Bielsa no

Voz 1 06:54 si la oración apariencia muy positiva la verdad es que es un año muy muy bueno para mí es lo que yo digo la verdad que entonces no muchas cosas nuevas con él pese a que ya estoy en la recta final de mi carrera la verdad es que que bueno que está sabiendo sacar lo mejor de mí es haciendo mejor temporada a nivel de números Si que digo mira pues miren no con

Voz 1375 07:19 con con el ascenso mucha suerte Pablo y mucha suerte sus hoy que vais a pelear por estar ahí en la Premier a ver si lo conseguís

Voz 1041 07:26 pues sí hay muchas gracias la verdad es que el ha merecido subir directamente porque han tenido sobre todo dos tercios de campeonato espectaculares Pablo ha sido uno de los jugadores más destacados sin ninguna duda Bielsa ha hecho del equipo un equipazo han jugado muy bien han merecido subir pero bueno lo que es el fútbol en los últimos tres cuatro partidos han perdido dos partidos ya han perdido el Sheffield United ha estado muy bien también eso es cierto pero creo que él hubiera merecido subir directamente nosotros no porque arrancamos la temporada pues bueno un poco más tarde de lo normal y hemos despertado un poco más tarde de lo normal no nos ha dado tiempo enganchados al ascenso directo hijo halal como decía yo con Pablo en el en el en el túnel cuando el partido acabó hoy con Marcelo también ojalá estamos los dos en playoffs ojalá pasemos nuestra semifinales no dudamos dijo la final en Wembley

Voz 1375 08:17 imagínate imagínate imagínate ahora que hemos hecho un jugador del Aston Vila al suelo yo en la final imagínate

Voz 1041 08:29 muy grande al Berceo

Voz 1375 08:31 Jesús García Pitarch que te vaya muy bien un abrazo y suerte gracias Pablo suerte adiós hasta luego Pablo Pablo Hernández jugador

de Leeds United de Bielsa