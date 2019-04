La historia de Toni García "Anty", ex futbolista que padece ELA desde 2014

Voz 1 00:00 pues nada nos vamos a ir con el reportaje de Raúl Ruiz pero no sé si me llama la atención dos cosas uno que han perdido Sevilla Valencia y Getafe los tres que están luchando por la cuarta plaza

Voz 2 00:11 Ike en el descenso y no quiero decir nada pero

Voz 1806 00:15 estamos hay Raúl no te ha tenido muy mala suerte es el Valladolid que es cierto que ha tenido mala suerte este año Larry pero el bar unas veces hay otra

Voz 2 00:24 y es que se va a decir todo en la última jornada eh

Voz 0097 00:28 o en la penúltima hay mucho enfrentamiento directo es mucho esta jornada si gana Levante creo oí del Huesca no gana después que haya estaría descendido

Voz 1 00:39 luego hay un Rayo Valladolid Rayo ganándola

Voz 0097 00:44 tres Se salva exacto y el Rayo es que les enfrenta a los tres a tres rivales diré Levante Valladolid Celta así que bueno depende de sí mismo seguramente no seguramente se tendría que dar algún resultado más va a ser dramático neumático además pero Cañete siempre repite una frase que estoy completamente de acuerdo es que todos los equipos están agarrándose a la a la categoría todos están todos están con argumentos el Huesca hecho son seguramente una segunda vuelta con grandes merecimientos para tener muchos más puntos de los que tiene

Voz 1 01:14 lo decía Kiko si llegan Riga llegó en verano

Voz 2 01:17 Pde en diciembre pues fíjate

Voz 0749 01:19 quizás psico Francisco entre discos Isabel a María lo está haciendo jugar muy bien al equipo muy pero

Voz 1 01:26 saca la cabeza el Villarreal ya no apunto está Fornas

Voz 1794 01:31 mira todos los años vemos que por lo menos hay un equipo normalmente dos pero como mínimo hay uno que dice juez este equipo es que hace el ridículo a este Papa como si antes no gana nunca todo es un desastre se va seguro de esto es que se vayan cuanto antes porque vaya tela vaya temporada el diseño para antillano sé qué jugadores desconectados aquí el Rayo y el Huesca que son los dos últimos equipos que han venido siéndolo en la segunda vuelta ninguno de los dos ha hecho el ridículo bueno en raya acaba de ganar nada más y nada menos que al Real Madrid y el Huesca a estuvo a punto de levantar un partido en Villarreal que nunca mereció perder y que estuvo más cerca de ganarlo que el Villarreal lo sea o Alepo los dos están enriqueciendo nuestra liga hay seguirán probablemente pero se van de otra forma muy distinta cómo se han ido equipos en las últimas temporadas haciendo el ridículo

Voz 1 02:17 lo que decía no sé quién lo decía Kiko me parece pasar al parte este año tiene que llegar casi a los cuarenta eh que el año pasado

Voz 3 02:22 se salvó alguno no claro era el Deportivo La Coruña creo que la temporada pasada con veintinueve fue el tercero que dejó y aquí está el Real Valladolid con treinta y cinco muy claro después Girona Levante XXXVII aquí mínimo no sé si serán o hay treinta y nueve punto para cuarenta eh porque en cualquier parte yo ya se pone cualquiera de ellos cuarenta y otro con el tema es que el Valladolid ven como siempre

Voz 0749 02:44 también dos ahí contra veintinueve puede sacar la cabeza pero muy reñido y hasta la última jornada no vamos a saber la diferencia con otras temporadas es que en estas últimas en estas últimas fecha aparte de haber enfrentamientos los equipos de abajo han levantado el nivel y los equipo que parecían que estaban saliendo han caído en un momento determinado y eso lo hizo yo creo que penalizar mucho fíjate el Celta que parecía que iba a estar ahí o real que estaba lejos ahora saca la cabeza de vuelta el partido frente al Celta el Villarreal parecía que iba a siete puntos se volvió a meter el Celta al con la vuelta ya parece que resurge el Valladolid parecía que iba a tener a puro y sin embargo está ahí abajo

Voz 0097 03:23 no lo sé si te Dorna jornada parecía que estaba salvado Alvarito avisos Guadix Simón Salva disimular todo

Voz 3 03:30 lo sueña Boix no dependemos de nosotros mismos y ahora como cualquiera que hable de ello al al haber mucho enfrentamiento

Voz 0749 03:36 Imanol estamos en mano sin darlo el mérito suficiente a un entrenador como Mendilíbar en creo que no lo mismo nombre aún mucho durante

Voz 1 03:45 el reto toda la temporada el grito de perfil bajo y la temporada no sé

Voz 0749 03:50 Pere prácticamente nada está de mitad de tabla para ganarlo

Voz 1 03:52 mira ganando ganando partidos

Voz 0097 03:55 con un modelo diferente y con un modelo político que juega así como él en este equipo no exactamente

Voz 1794 04:04 no hay mucho caso porque no sé si estoy en lo cierto pero creo que son seis temporadas ya riéndose del descenso Leiva

Voz 0749 04:13 sexy no sé si son seis ocho cinco siete no no es un secreto son seis de eh

Voz 4 04:18 de bueno está en el ajo nunca el tildando la primera temporada David Garitano que baja deportivamente que luego habría

Voz 1794 04:26 lo que ha completado ya seis temporadas Mendilibar mira te digo que no hemos hay mucho

Voz 3 04:30 impredecibles igual potenciando jugador en Gustavito proponer el lateral mirad le vende más

Voz 0749 04:36 sí venden jugadores jugadores que parecía que iban a estar muerto que iban practicamente regalado el caso de Pedro León en el caso de Orellana que salía del Celta de puede pasó el Valencia lo volvió a recuperar los delanteros también ya tiene un mérito enorme y una de las temporadas a que parecía que iba a entrar en Europa que cayó en la segunda vuelta no me acuerdo que temporada fue ese manto en mitad de tabla pero creo que tiene un mérito enorme maldecir el

Voz 1794 05:00 fue el año pasado creo cuando vimos una imagen en el de la presidenta al acabar un partido que Villegas Mendilíbar que andaba ahí que la había ofrecido la renovación y demás y andaba Mendilibar pues el hombre pensando sé si continúa o no y entonces sacaba un partido al acabar el partido se ve la imagen en el túnel que baja la presidenta felicitar al equipo y tal y que cual Isabel en el Tour vicepresidenta que me quedo y la mujer pega un grito

Voz 5 05:22 alegría no esto ahí estaba justificado es claro si es que eso es garantía de tu equipo va

Voz 4 05:29 seguir en Primera División y por lo tanto va a tener una salud deportiva cada año mayor

Voz 1 09:34 perdáis de verdad la Historia Raúl por favor como siempre no no no no estás tú ya has que dura pero nos tiene que tiene que ver con el ELA y quedamos con un exfutbolista del Barça es un abrazo a los jugar cantera igualmente señores ya sea chico salió no habrá noches Raúl usted dirá si pues se habla

Voz 1806 09:53 vamos no me a tener el nombre Tony más conocido como como anti en el mundo futbolístico este era un niño que fue le fichó el Barça en la cantera de la mano de Charly Rexach las categorías de pues cargado ilusión como otros muchos niños etcétera etcétera llegó incluso a ser campeón con el Barça en la final de Copa del Rey frente al Real Madrid un seis tres además en Las Gaunas al antiguos sea que venía venía bien no venía con con una como una promesa futbolística jugaba con Guillermo Amor no Roura ser etcétera no Cristóbal pues no fue así adelante entrenar con Maradona con Schuster estuvo metido en el meollo de la mano de Charlie como te decía ya hace unos años en el dos mil catorce en concreto Le detectaron pues pues una una enfermedad que como tú ya sabes es bueno serlo de lo peor que hay no es Ella la esclerosis y eso claro cuando le dicen eso pues el ni se lo creía en en ese momento eh le dan cinco años de esperanza de vida etcétera etcétera El estaba dedicado al mundo del deporte del fútbol entrenando en una escuela Rafa a niños también pitaba y jugaba con veteranos etcétera etcétera poco a poco pues es la enfermedad ha ido haciendo mella yo cuando hable con él yo había oído la historia yo hablo con él por por Whatsapp habían pasado unos años entonces yo le conocí hace unos meses lo que le digo te llamo y hablamos entonces me dice no por por Whatsapp porque claro yo eso no lo sabía pero es que ya no podía hablar ya habían hecho la traqueotomía está en la silla de ruedas y no puede hablar pero ahora sí fui a fui a verle no haber sumó su día a día y me quedé FLI sea me quedé flipado la fuerza de la ilusión que tiene este hombre Illa el apoyo sobre todo también de su mujer de de sidra I de su hermano David que están por ahí idea que me quedé alucinado

Voz 7 12:06 saludamos a a la mujer de Toni David el hermano de Toni García o las irá

Voz 8 12:12 hola buenas noches hola David

Voz 9 12:15 hola buenas noches buenas noches gracias por estar en el Larguero estoy hablando de fútbol en este tramo final con un gran entrenador de fútbol que

Voz 1 12:27 al que ha seguido al que lo hiciste un reportaje para así

Voz 1806 12:30 dice un reportaje puede conocer a a Xilai a David Kelly anti por supuesto

Voz 9 12:35 sí es lo que yo ya te digo claro yo cuando fui

Voz 6 12:39 sí a hablar con con ellos ya ya

Voz 7 12:43 y hacerles el el reportaje El lo puede ahora pero os tacharon dará a la obesidad seguro

Voz 10 12:49 que no se irá seguro

Voz 8 12:52 Exeo hay esta antigua

Voz 7 12:54 que la entonces es decía como escribe entonces

Voz 6 12:58 con un ordenador adaptado con la pupila del ojo

Voz 7 13:02 pues hace estilo siguiendo las de razón iba aplicando etcétera etcétera me pudo contestar una serie de preguntas así el resto pues hablaba con David y hablaba con Sira no porque claro si era por ejemplo ha tenido que dejarlo todo ha tenido que dejar su trabajo para ocuparse de sus para estar con Andy pero lo más gracioso y lo que más Mas llamó la atención es que no sólo se ocupa de deshielo que también sigue haciendo las labores que hacía anti anti iba a jugar con los veteranos también pitaba entonces ella ahora va con anti Pita eh

Voz 9 13:35 me permites siga que le haga la primera pregunta Toni

Voz 8 13:39 anti

Voz 7 13:40 si no me vais a oír pero los van a contar lo que nos conteste y bueno quería decirle buenas noches lo a y sobre todo qué le ha parecido esta Liga del Barça que yo sé que les muy culé pero esta Liga que ha ganado al Barça

Voz 9 13:58 de de Valverde con Messi que lleva ocho de once que era parecido

Voz 7 14:05 mientras escribe la podemos preguntarle a David que que nos cuente cómo es el día a día de entrenar a los niños que que él entrena en la escuela en Barajas cómo cómo se apañan porque dice estoy pues Si no puede hablar etcétera ni puede moverse como es entiendes

Voz 1 14:23 claro en cómodas las condiciones para que se lo cuente para que tú solo contra

Voz 7 14:25 a los chavales no

Voz 11 14:28 sólo tener en cuenta que hermano lo tienes todo controlado aunque no puede hablar y no pueda moverse el de si esto vale

Voz 8 14:35 dejen

Voz 11 14:36 entonces si no es por Whatsapp semanal vamos a su casa estamos ahí con ellos si leer los labios hablar con él te dicen los equipos dos cómo quiere controlemos podemos hacer con los sobre todo a nivel educativo y de formación bonita poco pues las cosas van saliendo él es un orgullo porque con él no desgraciadamente con la circunstancia porque que él estuviera bien el empresario un equipo contrariados un donaría lo que pudo

Voz 7 15:03 claro claro yo yo yo presencié David un un partido de de los chavales

Voz 11 15:08 si tú estabas diciendo diciéndole

Voz 7 15:10 estaba en la banda pero que con su silla de ruedas pero te hizo un gesto que ha que tú hiciste un cambio ganasteis el partido

Voz 11 15:19 sí la verdad es que sí porque tenemos un chico yo toco a un bebé dijo que son son muy fuertes yo no tenía claro si colocará un poco más adelante un poco más atrás colocamos a estoy un poco más salida me dice no al otro lo seguro y de sus seguros y efectivamente les decimos así marcó gol que él me dijo trocar un poco más arriba no

Voz 1 15:37 te dejó clara ante

Voz 12 15:38 dejó claro quién es el entrenador Carlos llamando llama momento es un orgullo aprender de él siempre aprendió de chiquito y ahora Silva

Voz 1806 15:47 claro es chiquitito les cuando él fichó en el Barça claro tú le acompañaría a todos los partidos era más pequeño hermano más pequeño

Voz 11 15:53 yo he vivido yo iba con él lo mejor de mi vida porque él me ha llevado a todos los campos incluso cuando no apoyan en mi madre que me iba con él me sentaba vais la grada Él me decía espera que allí a las cuatro horas estoy pero a buscar yo no los veía calentar respiraba y lo veía el para mí bueno me hizo amar el fútbol

Voz 9 16:15 oye mira que es el fútbol para tu marido tú has dejado trabajo como decía Raúl está dedicada al Atlético de tropas a Tony que es para él el fútbol

Voz 8 16:24 para él lo es todo es todo y ahora mismo es su gran ilusión que dentro de que tiene una

Voz 11 16:32 sí

Voz 8 16:33 como años tiene una situación muy delicada y esto es lo que está haciendo el poder tener ilusión y seguir adelante

Voz 1806 16:45 oye si era cuando aquí te dice bueno vas a ser tú la que vas a venir conmigo a pitar

Voz 8 16:53 bueno fue un poquito sobre la marcha tampoco contaba con que yo iba a pitar pero bueno al principio espetaba él cuando ya le costaba un poco claro que organizó un poquito al equipo ya ya sé lo que yo digo es que pite yo Vallejo si si si él me hace una señal de hace un ruido ya sé que es fuera de juego al que de llevo muchos años ya yendo con él llama comer olla también sí yo yo un poquito al juego tal pero bueno es una avisa

Voz 9 17:26 a ve muchos partidos les gusta mucho ver fútbol por la tele no todo lo que hay de Chan por ejemplo este Barça Liverpool a ver

Voz 8 17:33 si usted es sin duda vamos sin duda no

Voz 9 17:36 Martín me nuevo partido nace tiro en el bueno

Voz 8 17:38 no no no se pierde ninguno al mediodía de rostros

Voz 7 17:43 hombre como debe ser no debe ser solamente yo

Voz 9 17:47 yo no me enteré yo también tiene aquí un libro Raúl lo que que se llama míster que él escribió no he dijo que se llama el libro Mister porqué yo no yo no cuenta cómo llegó a la cantera del Barça de la mano de no en ese libro sí

Voz 7 18:01 sí

Voz 8 18:01 en él estuvo escribiendo este libro al principio de la enfermedad enterarse de lo que tenía que tenía culpaba de baja ahí dijo ahora tengo tiempo una ilusión que tenía hace muchos años de hacer la Hay o pues ahora el momento y lo estuvo haciendo durante un año

Voz 7 18:18 sí ahí cuenta lo que decía cómo entrenaba asuste a Maradona etcétera y sobre todo para que los padres vean que no es tan fácil llegar a ser futbolista por muchos de ustedes en una gran cantera citas más cosas que sólo ser buen futbolista necesitas muchas más cosas y ahora David de me contabas que estáis preparando para junio un torneo allí en Rafah que va a llevar el nombre no de anti

Voz 11 18:42 sí sí sí sí estaban flotando un torneo para el día ocho de junio en el cual bueno es súper emocionante hemos bien lo repito el lo controla todo y dice cómo hay que hacer que hay que hacer con tiene que hablar y por suerte como ha sembrado pues ahora está recogiendo hay muchas en claro que que les está ayudando muchísimo como Charlie como Roura como tus amigos Nebraska alumnos a un montón de gente por suerte hay mucha gente con corazón muy el no a la gente ayuda la gente y se vuelca hacia una persona como él que que ha hecho lo mismo durante toda la vida

Voz 12 19:16 mucha gente no es esto es súper bonito la verdad os quiero

Voz 9 19:20 casa sita a David ya Toni que se que no estás escuchando lo sé aunque no te oigan los oyentes de El Larguero de la SER y que nos contara o bien si irá hoy en David que ha estado vais a esa pregunta que les decimos a la liga del Barça

Voz 8 19:37 no dice que le parece muy bien que ahora mismo tiene una noche muy buena gente que lo ve bien

Voz 9 19:43 en verlo verlo ocho de once ya estará más contento Dame diez de quince que lleva Messi pues nada Oye un abrazo para ese pedazo de entrenador que ni él ni una silla de ruedas Ny el no poder hablar todo eso que acabaría seguramente con con la con los ánimos de de muchos de nosotros no han impedido que Tony siga haciendo lo que más ama en este mundo y que lo va a seguir haciendo mientras pueda que es entrenar el fútbol dirigir a los chavales dirigir partidos así que un beso para para sida un abrazo para adalid y sobre todo para ese crack que está ahí escuchándonos p'alante

Voz 12 20:18 sí gracias adiós Familia un abrazo Correa

Voz 6 20:21 hasta luego gracias a los trabajos yo le preguntaba a Anke