El Larguero (29/04/19): Tercera parte

Voz 2 00:09 antes de los futbolistas cinco minutos en Inglaterra porque seguro que hoy ha visto la imagen

Voz 1375 00:13 el día y United y Aston Vila quedan jugador del Aston Vila en el suelo el United continuó la jugada se quedan un poco parados los jugadores el Aston Vila que diciendo que la Chase fuera noches fuera un poco de duda el y no hay que continuó la jugada

Voz 3 00:27 qué hago el uno cero está jugando los dos por ascender

Voz 1375 00:30 era la premier es la segunda división inglesa eh así que marca el United Bielsa lo ve el entrenador del United el equipo que marca dice a sus jugadores que se dejen marcara el gol que tienen que dejarse marcar algunos no lo entienden pero bueno se ha vuelto loco loco Bielsa y al final eh casi todos lo acatan de aquella manera pero hay uno que intenta incluso defenderlo bueno al final se dejan marcar el gol a algunos dicen que es la última locura de Bielsa y otros dicen que es el mayor ejemplo de fair play que aplaudido medio mundo del fútbol el otro medio ha dicho que no que sí joder en el suelo y el árbitro no lo para que es el que lo tiene que parar porque la jugada tiene que continuar bueno en ese partido había algunos representantes del fútbol español por ejemplo Suso García Pitarch que es director deportivo del Aston Vila el partido acabó con ese empate a uno ya ninguno de los dos va a subir matemáticamente directamente a la Premier League pero si iban a jugar el play off de ascenso por ahí García evitar sola a Suso muy buenas

Voz 1041 01:25 qué tal muy buenas noches cómo te va la vida pues muy bien aquí bastante divertido y entretenido adaptándome a la ACB

Voz 1375 01:32 le ya te veo ya te veo ya te veo que te lo pasas bien allí está por ahí Pablo Hernández que fue jugador del Valencia entre otros también también en el Rayo y bueno está por ahí en otros países y que ahora está jugando en el United Suso García Pitarch ex director deportivo de las Tom Vila Pablo Hernández juega en el equipo de Bielsa hola Pablo muy buenas

Voz 4 01:51 hola buenas noches

Voz 1375 01:53 cero dos preguntas a cada uno para que contéis como vivisteis vosotros uno en el campo y otro en la grada porque la imagen se vea Bielsa está justo detrás de Virsa García Pitarch pero tu Pablo estabas en el campo que en ese momento que que qué pensáis cuando ves que se aquel jugador del Aston Villa que hay que parar hoy hay que seguir

Voz 4 02:10 bueno un poco porque hay un momento sepa que se va para luego lo deja así que al final pues a compañero mío pues si de la jugada como si marcamos bueno pues no pues se una tangana ahí que dura cinco seis minutos yo me aparto porque tenía tarjeta amarilla no vería

Voz 1375 02:31 sí que lo echaran a la calle

Voz 4 02:34 al banquillo hablar con con Marcelo y los miembros de Nancy bueno comunican que queremos la lo mejor que podíamos hacer era pues lo que hicimos no la mejor edición era pues deja no marca goles y ya está bueno de momento sí es lo que que bueno soy son momentos difíciles si no es en poco tiempo tienes que sí que de tomar una decisión que si bueno es sólo cosa de fútbol que que yo creo que que es difícil analizar no porque si muchos como has comentado antes no me pues hay veces que que si el árbitro no paga un claro que no hay no hay que seguir y a veces hay duda la situaban fuera no

Voz 1375 03:18 todos los compañeros tolos compañero estaban de acuerdo alguno no

Voz 4 03:22 bueno a uno no no entendía bien que pasaban oí que hay que era lo lo correcto en ese momento pero bueno al final pues yo me lo que hicimos lo correcto todo pues también eran los entrenadores que hay que acatarlas pero después el partido lo hablamos Si bueno es definitiva no todos estamos convencidas de que que hicimos lo lo que sí

Voz 1375 03:45 Suso que tú se te ven la imagen que estás justo detrás de Bielsa esa estará quise te Beatie en primerísimo plano detrás del estás mirando como diciendo no me creo muy bien lo que estaba diciendo este hombre no sé si las si te creías que lo iba a cero no

Voz 1041 03:57 bueno yo no lo lo lo no lo escuché claramente aunque sí que entendí que había una discusión sobre algo que era absolutamente diferente a lo normal no sea estábamos todos aquí diciendo a que iba a ocurrir algo entonces estando detrás del banquillo yo estaba en el palco bajé al al al banco

Voz 1375 04:16 nadie los banquillos cuando Vito el follón porque

Voz 1041 04:19 igual que Pablo yo estaba preocupado con que algunos nuestros jugadores pudieran perderse por sanciones el disputar el playoff sí que me pareció entender que que que había un poco de confusión entre los jugadores y Marcelo entonces pensé que que que sí que era capaz de que podía ser capaz de hacer una acción así no efectivamente pues lo han hecho con nosotros con absoluto respeto a una decisión ya la contraria

Voz 1375 04:47 si como dice Pablo

Voz 1041 04:49 pues el árbitro sí que dudo el linier dudó y ellos hicieron nosotros nos quedamos parados la verdad es que fue un poco inocente

Voz 1375 04:57 por también el Aston Vila pero

Voz 1041 05:00 partivo también porque momentos antes yo creo que fue lo que más condicionó la decisión de Marcelo y el desliz

Voz 5 05:06 ocurrió lo mismo en una acción en la que con

Voz 1041 05:08 por fabricantes nuestro jugador sí que paro y signos casi que tiramos el balón fuera no entonces yo creo que eso condicione claro decir Pablo estará de acuerdo o no pero yo creo que esa acción que se había desarrollado a unos diez minutos antes de de la del

Voz 4 05:23 sí

Voz 1041 05:24 yo creo que eso obligo un poco a a meditar y a pensar que que ya que nosotros lo habíamos hecho pues tal vez ellos debieran de corresponder no pero bueno nosotros obviamente admiramos su gesto aplaudimos su gesto la deportividad pero con total respeto a que hubieran decidido o una cosa o la contraria dado que el árbitro no lo paró

Voz 1375 05:43 no fue así Pablo

Voz 4 05:45 sí lo de lo que decía antes no son decisiones que hay que tomar el momento muy bueno Lucas a lo que para él aceptada pero después de todo lo que pasó de los permiten Marcelo tomó esa decisión nosotros es la acatamos Si bueno y luego pues creemos que que hicimos lo correcto o lo hemos hablado oí nada y no ni tampoco ojalá hemos dicho que lo mejor es no darle muchas vueltas se hizo ya

Voz 6 06:15 ve la imagen de Bielsa en la banda era llegó el creo que dice no él escucha de Give De Gaulle Give De Gaulle que él intentaba decir taldes el gol da antes el gol que que sí que sí que que que que que os dejamos marcar

Voz 4 06:30 sí porque que hasta incluso cuando iban a sacar de algunos compañeros que nos mirábamos si a uno se miraban entre ellos es diciendo que hacemos no sabían muy bien no lo va a hacer en ese momento y bueno en va a cero bueno ahí entre todos pues ya lo hablábamos sí

Voz 1375 06:48 ya está que

Voz 7 06:49 que dejáramos metieron a ver si hablamos un día pero con calma con Pablo y también con Suso que tenemos que hablar de Aston Vila ITS están jugando por subir a la Premier pero tiene que ser peculiar entrenar teorías con el Loco Bielsa no

Voz 4 07:03 si la oración apariencia muy positiva la verdad es que es un año muy muy bueno para mí es lo que yo digo la verdad que entonces no muchas cosas nuevas con él pese a que ya estoy el final de mi carrera la verdad que que Bono está sabiendo sacar lo mejor de mí está siendo mi mejor temporada no a nivel de números y la verdad que contento no yo estaba pues se escuche culmine no con

Voz 7 07:29 con con el ascenso mucha suerte Pablo y mucha suerte

Voz 1375 07:31 lo que vais a pelear por estar ahí en la Premier a ver si lo conseguimos

Voz 1041 07:35 pues sí hay muchas gracias la verdad es que el lista merecido subir directamente porque han tenido sobre todo dos tercios de campeonato espectaculares Pablo ha sido uno de los jugadores más destacados sin ninguna duda

Voz 8 07:46 si Bielsa hecho

Voz 1041 07:48 el equipo un equipazo han jugado muy bien han merecido subir pero bueno lo que es el fútbol en últimos tres cuatro partidos han perdido dos partidos ya han perdido el Sheffield United ha estado muy bien también eso es cierto pero creo que el litio hubiera merecido subir directamente nosotros no porque arrancamos la temporada pues bueno un poco más tarde de lo normal y hemos despertado un poco más tarde de lo normal no nos ha dado tiempo enganchados al ascenso directo hijo halal como decía yo con Pablo en el en el en el túnel cuando el partido acabó hoy con Marcelo también ojalá estamos los dos en playoffs ojalá pasemos nuestras semifinales dudamos

Voz 1375 08:25 Juan Carlos pues la final en Wembley no imagínate imagínate imagínate ahora que hemos hecho un jugador del Aston Vila al suelo yo en la final pues no ya no se habrá que hablar hace sí sí

Voz 1041 08:37 no es muy grande ver

Voz 1375 08:40 hablamos un día también con Suso García Pitarch que te vaya muy bien un abrazo y suerte gracias Pablo

Voz 7 08:45 pero te digo adiós hasta luego Pablo Pablo Hernández jugador

Voz 1375 08:51 de Leeds United de Bielsa hizo pitar director deportivo de el Aston Vila en esa imagen que ha sido la imagen sin duda el fin de semana la una menos cuarto antes de que llegue Raúl Ruiz bueno que ya llegado All Around hasta saludos antes que ellos que es como debe ser perdono como desde antes de que llegue la sección de Raúl Ruiz quería decir porque Raúl ya llegaban siempre llega pronto cuando está acabando Hora con Ángels ya está por aquí pero antes de eso él es tan evidente los padres están por ahí los cuatro agazapados Kiko Narváez muy buenas tardes buenas noches está también Santi Cañizares hola

Voz 3 09:23 buenas noches Don Álvaro Benito qué tal buenas noches Gustavo López no está en Barcelona ha estado con Dani Garrido o está aquí en Madrid no yo estoy agazapado acá siempre así amigo Cuervo El cuervo ha hecho no

Voz 1375 09:37 tú eso no voy a preguntar durante los cuatro habría hecho lo que hizo Bielsa voz ni de coña no vamos a mí me enseñaron oye pero pero pero Gus si te dice Bielsa que esto entrenador que hagas eso qué haces

Voz 9 09:51 hombre lo tendría difícil estar pero

Voz 3 09:53 fíjate cómo estaban Loco Bielsa levanta la cabeza Catair lo bueno bueno tengo Geert digo claro todo lo que dices

Voz 0749 10:00 hombre estando dentro del campo seguramente cumpliría de la tarde en el entrenador no me gustaría en absoluto estar en ese papel porque aparte también es verdad que no tenía un riesgo deportivo más allá de que gane no alcanzado porque tenía que hacer una diferencia en la última jornada entonces también hay que ver en los parámetros ese manejo eso Muniain una final hay que ver si él se anima

Voz 0104 10:20 con la clave para mí la clave es que la jugada no fue limpia os ahí hay un momento de la jugada el cual parece que si la Char fuera se quedan parados claro el contrario también se queda parado entonces eso influyen que hagan gol si la jugada dice otra seguido normalmente y nadie se queda parado yo creo que no hubiese dado

Voz 10 10:39 Álvaro y lo que cuenta Gustavo es muy importante es un gol en trascendente o nuestras

Voz 3 10:45 no no no no no ganando estoy jodido soy habían empatado pero es que aún ganando no

Voz 10 10:51 merecer el gesto que nunca está de más el hecho de que el gol sea trascendente no muy importante para valorar la magnitud del gesto las magnitudes gesto no es extraordinaria es una magnitud pues normal una un buen gesto de deportividad aplaudido por supuesto yo creo que no haríamos ninguno eso porque no lo hemos hecho nunca no estamos acostumbrados a hacerlo yo creo que todos me parece que estamos también de acuerdo que si el entrenador nos dice que hay que

Voz 11 11:15 ahora el gol pues no lo dejamos Ivo voy a es el que manda a Cañete lo mismo que nos dice que hay que entrar diez y media hay ahí estamos dice que hay que bien Javier en traje que viajar

Voz 10 11:25 chándal pues también hubiéramos si después

Voz 0749 11:28 Santi otra cosa en que fútbol anda de saque verdad esto en Argentina

Voz 9 11:31 sí bueno bueno no no sale el estadio

Voz 12 11:35 yo creo que como jugador y viendo que separaron dos jugadores del Aston Villa seguramente ese tengo la pelota la hecho fuera como entrenador me hago lo mejor edición de los jugadores no han parado ellos yo no tengo nada que hacer preguntarle a ello que porque no lo han tirado me quedo hayamos nadie me va a la

Voz 11 11:51 la contraria completamente hombre digo nada solo jugar

Voz 12 11:53 no es preguntarle a ello que sólo deja uno dejan yo me toca OME porque come hago no con poquito de ahora yo hubiese echado el balón fuera por quedó jugador del Aston

Voz 3 12:04 la verdad es que sí

Voz 12 12:06 es lo que hizo Alvarito la la jugada

Voz 3 12:09 de ella depende donde te confundir

Voz 12 12:11 se se aprovecha pero ya te digo yo como entrenador digo Kutxa cuestión vuestra que soy lo que he hecho

Voz 1375 12:17 cuál ha sido el mayor acto Kiko de fair play

Voz 12 12:19 he tenido yo no no recuerdo de haber hecho alguno porque tampoco está

Voz 3 12:25 la Comunidad no ha tocado fondo no recuerdo no lo has pedido un adelanto algo nunca haya cobrado Mora pagaré Cabrejas Play para

Voz 11 12:34 para nosotros es oye mira que no te adelanto

Voz 3 12:39 te parece poco claro

Voz 1375 12:42 Gustavo algún caso fair play en tu fútbol argentino o aquí en España

Voz 9 12:45 no no cuando salís y le da la mano en el salió esta Joyce

Voz 11 12:48 sobre todo poco más perdí todo Humberto no

Voz 12 12:51 lo hizo uno oí verme

Voz 11 12:53 enviar venimos de un fútbol donde los actos de IVA deportividad eran eran eran escondidos premio estando en el Éibar en Segunda pero no recuerdo

Voz 3 13:04 no no me acuerdo yo decía pero igualmente Silva

Voz 11 13:08 me Silva está jugando todavía de una generación completamente distinto sabes lo que te dio

Voz 3 13:13 sabe que tenerlo pero es mira así

Voz 11 13:16 verdad sí que es verdad sonrojan yo te decían que esto es

Voz 1375 13:18 esto esto está listo para todos palitos incluso

Voz 10 13:21 anda hacíamos las pachangas el que con el que cogía la pelota seguir una pelota fue

Voz 11 13:24 era ir a lo mejor le había dado yo la Illa sacaba yo de banda en la que lo hace muy bien muy bien es que la coge marineros saca como diciendo

Voz 10 13:33 ha pillos no quiero tontos no ahora bien si que es verdad también que nosotros si os fijáis teníamos una muy buena conducta en el sentido de que Kiko y yo podíamos discutir Gustavo podíamos discutir podíamos discutir todos entre todos y todos con todos pero acababa el partido unos dábamos una mano siempre vamos un abrazo siempre es como que entendíamos perfectamente que en el minuto noventa y tres acababa el partido yo al menos con el noventa y cinco por ciento de las personas con las que discutir un campo de fue

Voz 11 14:01 Nos entendíamos siempre que en el minuto

Voz 10 14:03 noventa y tres cada uno es iba a su casa no pasaba yo comer

Voz 12 14:06 con mucha gente aquí en Las Rozas del Madrid hay Nos hijo ahí vivíamos cerquita verdad Cañete aquí Fernando totalmente compañías son los a los aficionados me gustaría mucho

Voz 11 14:16 a ver Silva fue contra el Lleida

Voz 1806 14:19 era el minuto noventa y tantos iban uno a uno iba a marcar gol había un lesionado y la tiró fuera

Voz 12 14:25 no digo recordaba algo que un premio de fair play o algo así

Voz 1375 14:28 así lo además normal que él pero como dice Cañete es de otra generación

Voz 3 14:31 normal que coman con los de la ley nosotros llevamos iba Moreno Álvaro con más adelante

Voz 10 14:37 en los últimos años que yo estuve la selección llano pero por ejemplo Kiko que estuvo la generación de la Olimpiada la de la Olimpiada estábamos mezclados de todos los equipos de todas las costumbres hablamos de política

Voz 11 14:49 Jonah vamos a la realidad de lo de ahora pues sí pero de otra manera junto a la hora de escoger a modo de otra manera no faltan el respeto

Voz 10 14:59 pero antes antes hablamos de política al amor de fútbol habláramos de todo y no pasa absolutamente nada en identificaba que este era del Madrid o que éste era del Barcelona o que éste era del Logroñés no

Voz 1375 15:12 la ULE dicho logroñés gracias no te quejes tu algún gesto de fair play Rusia hasta que no lo recuerdo sí pero no lo requiere un rato sinceridad no recordar nada oye no os quiero preguntar por dos cosas aparte de lo que os de la gana hablar que es lo que mejor de lo que os apetezca pero os convence este formato de la super copa nuevo cuatro equipos en enero campeón y subcampeón de Copa primero y segundo de Liga semifinales y final os Molar haría a ver jugar la Supercopa así o era mejor campeón de Liga campeón de Copa en verano y punto

Voz 12 15:44 pues a mí me gustaría ahora que va a ocurrir verlo ya ve qué tal la experiencia el tema de la afición en la cosa en el sitio la pasta que se genera que que sí

Voz 3 15:52 mira a Arabia o acatar y que os vamos a ver pero yo soy eso

Voz 12 15:57 sí un romántico mientras que las ideal la prueba yo me Copa Puerta Camino pagas generar pasta de un lado a otro equipo interés

Voz 10 16:06 estaremos de acuerdo que la Supercopa necesita algo porque la Supercopa resulta que se celebra antes de la ley de empezar la Liga macho ni aunque sea Madrid Barcelona que es el partido que más llama la atención le damos prestigio a ese título ya algo necesita a mí no me parece mal que se

Voz 12 16:24 qué tipo de kilómetros Cañete que es un poco como la Audiencia esos son aquellos sólo un partido a mí la como así era ahí de vuelta qué remedio cachondeo que uno no pudo celebrarlo

Voz 10 16:34 hay que hacer algún tipo de experimento porque en el formato actual la Supercopa no le importa a nadie o a casi nadie y estoy hablando incluso la más fuerte que se puede celebrar siempre que es un Madrid Barcelona imagínate si hay implicados otros equipos Illa para colmo el hecho de que el mismo equipo gane la Liga gane la Copa participe un equipo como su para buscarse súper campeón que no ha sido ni siquiera campeón

Voz 3 16:57 claro que por ejemplo el Athletic

Voz 10 16:59 lo campeón de la Supercopa sin haber ganado ningún título

Voz 3 17:02 a ver cómo sale esto que vamos a ver si lejos de Camilo seis

Voz 12 17:06 a mí me gustaría que llegado a partido único en España

Voz 0104 17:11 yo estoy de acuerdo el tema es que los los propios equipos ni le dan no le dan valor primero por por el el la fecha en la de la temporada en la que llegaba a estas que muchos jugadores todavía no están al cien por cien ya no te digo si ha habido Campeonato Internacional de por medio una Eurocopa o Mundial etc etcétera donde los internacionales muchas veces llevaban tres días entrenando no nadie se acuerda incluso lo que ha dicho Cañete siguieron Madrid Barça Barça Madrid quién le ganó a quién no en ese año es como que ese título

Voz 12 17:39 a la celebración Alvarito si te meten caña dado una vuelta claro mucha gente sobre recordaba eso

Voz 1375 17:45 es que lo que dice el resultado es complicada y luego seguro que va a ser a la vuelta a Navidades que sí

Voz 9 17:51 yo empezando enero el ocho y el nueve de enero según bienes de las vacaciones de Navidad y Reyes y seguro que habrá jornada de Liga habrá otro pollo

Voz 1375 17:59 eso contamos con ello pero bueno veremos a mi me gusta más también el partido único en España se va a un partido de una final pero me gusta más copa de todo en Arabia parece que te desesperas

Voz 0749 18:09 bueno había ya es para que establece que es verdad que exactamente lo que dice Santi en enero es llevarlo un poquito antes pero después a partido único en en España con las aficiones está mal tiempo

Voz 1375 18:22 poco más como has y me gusta lo de la Copa a partido único y me mola todo

Voz 10 18:26 se puede hacer sobre la Supercopa me parece bien lo que no me gusta es que salgamos de aquí porque lo de come

Voz 11 18:31 soy pierde pierde Therese

Voz 3 18:34 cientos de arraigo animando a Valencia cuatrocientos de animal

Voz 11 18:37 no para nosotros es la mentalidad de los españoles y eso que las sí

Voz 10 18:42 cosas han cambiado mucho han cambiado mucho repito han cambiado mucho no importa muy poco lo que pasa fuera de España en el en para unos más futbolístico sea cuando hablamos de De Gea no parece un mal portero porque ha hecho un par de mundiales no sean mundial en una Eurocopa que no ha estado bien cuando falla lo ponemos y tal pero nadie nadie sigue a De Gea

Voz 11 18:59 hoy el Manchester todos los domingos o a Pepe Reina

Voz 10 19:02 la poca jugó por ejemplo en en en cuantas ligas distintas no sé ni cuanta todas as en todas

Voz 11 19:07 diga acceso que yo no pienso que no es titular dice dónde está lo demás

Voz 10 19:11 venga no sabemos dónde está mucha gente no sabe lo que pasa fuera de España se conoce muy poco

Voz 1375 19:16 sí sí sí la la

Voz 3 19:19 eso sí mejor si eso sí eso lo hemos tenido siempre vamos a hacer ninguna eso sí que le venga

Voz 0749 19:26 canta lo bonito lo de la Copa de entregarla a penas

Voz 3 19:29 salió también también muy evidente lo el Barça en la copa al campeón en el momento que lo gana

Voz 11 19:34 eso es totalmente o no la gana se devuelve a casi no pasa nada si hay un partido a último partido Copa se hacen dos copas

Voz 1375 19:41 sí sí sí está previsto es una de cartón piedra oye del bar queréis decir algo o porque hay mucho que decir pues igual es mejor no decir nada

Voz 13 19:55 pues a mí este fin de semana me falló bueno bueno es una cosa hay muchísimo el momento yo no entiendo lo de

Voz 0104 19:59 estas jugadas Caja de esta jornada ha sido no sé si la más negra pero uno en el Top tres de la temporada seguro

Voz 3 20:06 yo creo que tiene mucha más trascendencia porque

Voz 0104 20:08 ya todo está jarros de piel y lo sucedido tanto en el Wanda como lo del Getafe no la verdad es que no entiendo ninguna de las de las tres decisiones primero una que cuando ya te llaman para revisar una jugada te están diciendo era seguramente oye ven aquí que las cagado porque seguro que tiene que me tiene que ir por ahí los tiros el mensaje porque si no no no te llaman para ir y aún así la ve decide mantener la decisión y luego los otros dos penaltis es que no se puede usar dos más claro es tener siquiera le llaman oye haberlo no

Voz 3 20:41 creo que no porque les da vergüenza que lo pueda haber dirán no ven qué saberlo porque hemos venga saberlo que es imposible no pitar el APEC viéndola William José jura también se te llena

Voz 12 20:51 no es que yo creo que casi expulsión Cañete soy va directamente con el antebrazo sí sí sí sí el del bar yo creo que tiene que decirle oye como si el partido no vaya a verla yo te aquí del bar

Voz 3 21:03 me voy a lo mejor es que aquí me Pyro por

Voz 12 21:11 pero es que es una pero es calor Kiko la pregunta de si me voy hombre policía

Voz 0749 21:17 sólo en la el Atlético de Madrid en el bar funcionó bien en no estuvo bien fue el grupo Gustavo el bar hub funcionó bien en esa jugada

Voz 10 21:28 que no funcionó en el gol del Atlético de Madrid

Voz 0749 21:31 no me efectivamente digo la el penalti la el penalti fíjate si bien el error fue el árbitro no del bar entonces hay a veces que también le echamos la culpa pero el que no anda bien con el que no funciona bien es el árbitro en la jugada Luanda efectivamente la de Griezmann podía ver la revisado y no la revisó el bar culpa del árbitro en la otra actuó viene el marino el árbitro entonces creo que también hay que condicionar un poquito eso donde el árbitro en esa jugada en concreto no estuvo bien

Voz 12 21:57 el argumento lo que no me convencieron la forma de expresarse Bordalás que yo creo que la impotencia Il que tiene Palmer lado jugadas tan clara al igual Can Túnez desde su casa pero a la hora de pone no en tela de juicio

Voz 1375 22:11 alguien uno quiere que el Getafe este hay nada nada algo poco

Voz 12 22:13 da los nombres y así no queda Moto claro claro estaba una de ciento entrevé ahora destrozado

Voz 14 22:17 el islam es decir yo lo entiendo Cañete que es que surgieron

Voz 12 22:20 sangre pero yo creo que la forma ahí

Voz 14 22:23 la perdieron la la fueron totalmente de acuerdo

Voz 10 22:25 una vez ha criticado esta semana el bar que el bar y el árbitro cada uno en su momento etc etc que tienen merece toda la crítica porque esa es la realidad en opinión de todos estamos todos de acuerdo casi una jornada nefasta apuntar dos cosas primero tenemos una gran intolerancia a los errores arbitrales a los errores del Bar Rosa da la sensación de que

Voz 3 22:48 más los del bar además a los del bar porque claro porque claro

Voz 10 22:50 no se miran en televisión pero gran intolerancias Sapa da la sensación que que que no llevamos la cabeza cuando cometemos errores todo el mundo todos los días Si ya algunos reincidentes segundo en el global en el global de la temporada digamos que los errores arbitrales y los errores del bar no Sam pesa o ocho kilos hilos ni la cierto es que ha tenido nos pesan un kilo nada más osea

Voz 3 23:13 de todas maneras lo ha cierto viendo la repetición se pero ahora que estoy de acuerdo con catorce de un carro sabes qué pasa es muy

Voz 10 23:23 esto que tú cuando el haces bien

Voz 11 23:25 en Sete es que es tienes que verlo y estás obligado a hacerlo si desgraciadamente Santi no tiene mérito hacerlo bien no lo quiero no quiero quitar mérito a los árbitros perdóname

Voz 1375 23:34 pero es que que tuve una jugada repetida Ibeas que Rulli arrastra con la rodilla a Mata bueno tiene mérito una imagen y ahora lo que tiene mucho de mérito es verlo y no pintarlo por eso la gente se cabrea más con el bar porque antes con el árbitro se podían Cabrera en el campo oye mira no la habrá visto a arbitrar malo pero ahora con

Voz 10 23:50 en su con la sangre fría de verlo una repetición dos

Voz 1375 23:52 tres Cuatro dieciocho y que no lo vean

Voz 10 23:55 es que con la sangre fía lo vemos nosotros yo creo que los del bar también tienen tensión hay dentro porque

Voz 11 24:00 por qué no vamos a ver qué les voy no sé si me sensiblemente yo que hay cosas que está ahí

Voz 10 24:09 la televisión el tipo que estela de Dyson

Voz 11 24:11 tiene mucha más tensión que nosotros nosotros mira

Voz 10 24:15 Kiko cuantas veces te ha pasado que comentando un partido por ejemplo por televisión cómo tienes que hacer una opinión y demás dice joe yo esto no lo visto luz no no lo he visto macho inmoló comido en la red en en en la época en el comentario que hecho la

Voz 11 24:28 te lo compro Cañete notario no

Voz 15 24:31 no te lo compro

Voz 3 24:33 se lo compro pero exactamente si yo te digo no lo sabes tú fíjate te lo pongo siete veces no coge y coge sí dice

Voz 1375 24:39 para te Manu espérate una dos tres tenemos

Voz 3 24:41 no lo veo a Cañizares pero no lo estamos viendo pero que te digo

Voz 11 24:46 si cuando comentamos un partido con imágenes de la televisión teniendo la televisión a dos cuartas no lo vemos por qué pues no estamos con nuestra tensión de tener que emitir una opinión estamos trabajando

Voz 0104 24:58 pero la red se le yo grises ayer ayer el penalti que van a revisar en el en el Rayo Real Madrid eh tú puedes opinar que el agarrones suficiente Le Vallejo que no pues no vale Zabaleta se arbitre lo que arbitre en esa jugada para mí es correcto porque yo creo que no es suficiente para preservar derribaron jugador pero él puede intervenir

Voz 1806 25:19 porque si quieres que jugadas que no hay defensa posible

Voz 0104 25:23 cuanto vea dos veces es lo de Willian lo de Will Grace Kelly tampoco no no pero la todavía pues pues teniendo las repeticiones no no te queda ninguna duda pero es que la otra es que es la primera vez que lo acción

Voz 0749 25:38 Álvaro Siza lo que vamos Ivo ve la repetición y la ves una vez dos veces si algo está claro que tienen que llamar de decirle mira pasó esto para mí es penalti están la imagen vete por lo menos

Voz 1375 25:49 dudo sigo sin duda ni te lo digo de verdad no dudo del bar como herramienta ni deberás cogí de Velasco Carballo como como jefe de los árbitros ahora cada prenda que la mano

Voz 11 25:59 ya hay que entender que la Peña la gente que dice no

Voz 10 26:02 lo que el Valladolid molestan primera que el Getafe no

Voz 11 26:05 claro que vaya Champions o voy a hacer una cosa Akil que sale

Voz 10 26:07 el que salen Marr o no de verdad a que el Getafe del Valladolid es esa persona que obviamente pues tiene una calificación arbitral y también desciende

Voz 3 26:18 esa gente no sabe ni cómo se llama el del barata

Voz 15 26:20 al menos en la nevera

Voz 11 26:23 pero internamente es que si te tienen su calificación hilos dos los tres últimos segunda división cobra la mitad etcétera etcétera etcétera

Voz 1375 26:31 tiene el Adecco y seguimos

es que chocolate tienen setenta y cinco por ciento de Kaká o Pello si el agua es una planta a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada cuando tres tu coche Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento Kraft por sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto

qué tal estás muy preocupada

no está siendo como esperaba tocabas

voy ya vasto desde que puse anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico al cliente que necesitas para tu negocio

en ser publicidad punto es ayuda

su negocio a despegar

apunta Biel ser publicidad punto es

hay canciones que reconoce

al momento resuenan en tu cabeza seguirá venga

en de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega inmundo promueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en quiosco el número uno

Voz 9 30:41 estamos hay Raúl no he tenido muy mala suerte es el Valladolid que es cierto que ha tenido mala suerte este año Larry pero el barrio no se emite una pues hay otra

Voz 1375 30:51 es decir que se va a decir todo en la última jornada eh o en la penúltima

Voz 0104 30:57 hay mucho enfrentamiento directo es mucho mejor esta jornada Levante creo del Huesca no gana después que haya estaría ascendido

Voz 3 31:06 luego hay un Rayo Valladolid Rayo ganando los tres se salva

Voz 0104 31:13 enfrenta a los tres a tres rivales diré Levante Valladolid Celta así que bueno depende de sí mismo un seguramente seguramente se tendría que dar algún resultado más va a ser dramático dramático además Belgrado Cañete siempre repite una frase que estoy completamente de acuerdo es que todos los equipos están agarrándose a la a la categoría todos están

Voz 1375 31:33 me encuentro con argumentos

Voz 0104 31:35 es cachorros un seguramente una segunda vuelta con grandes merecimientos para tener muchos más puntos de los que tiene

Voz 1375 31:41 lo decía Kiko si llegan Riga llegó en verano en vez de en diciembre pues fíjate

Voz 0749 31:46 quizás chico Francisco Santamaría Francisco lo está haciendo jugar muy bien al equipo muy pero muy

Voz 12 31:53 saca la cabeza del Villarreal ya no apunto estaba Fornas

Voz 10 31:57 mira todos los años vemos que por lo menos hay un equipo normalmente dos pero como mínimo hay uno que dice el equipo es que hacen ridículos a este Papa Paco

Voz 11 32:07 sí claro no gana nunca todo es un desastre se va seguro

Voz 10 32:09 o sea esto es que se vayan cuanto antes porque vaya tela vaya temporada el diseño para antillano sé que jugadores desconectados no aquí el Rayo y el Huesca que son los dos últimos equipos que han venido siéndolo en la segunda vuelta ninguno de los dos ha hecho el ridículo bueno acaba de ganar nada más y nada menos que al Real Madrid y el Huesca a estuvo a punto de levantar un partido en Villarreal que nunca precio perder que estuvo más cerca de ganarlo que el Villarreal lo sea o Alepo los dos están enriqueciendo nuestra liga hay seguirán probablemente pero se van de otra forma muy distinta cómo se han ido equipos en las últimas temporadas haciendo el ridículo

Voz 1375 32:43 y lo que decía no sé quién lo decía Kiko me parece para salvar de este año que tiene que llegar casi a los cuarenta del año pasado contra uno no claro era el deporte

Voz 12 32:51 de La Coruña creo que la temporada pasada con veintinueve fue el tercero que dejó y aquí está el Real Valladolid contra veinticinco muy claro después Girona Levante XXXVII aquí mínimo no sé si serán o los hay treinta y nueve punto para cuarenta eh porque en cualquier partido ya se pone cualquiera de ellos cuarenta y otro con el tema es que el Valladolid ven como tiene sentido

Voz 0749 33:11 también dos ahí por ahí con XXXIX puedes sacar

Voz 1375 33:15 sí pero está muy reñido y hasta la última

Voz 0749 33:17 no no vamos a saber la diferencia con otras temporadas es que en estas últimas en esta última fecha a parte de haber enfrentamientos los equipos de abajo han levantado el nivel y los equipo que parecían que estaban saliendo han caído en un momento determinado y eso lo hizo yo creo que penalizar mucho fíjate el Celta que parecía que no iba a estar ahí All el Lluçanès real que estaba lejos ahora saca la cabeza de vuelta el partido frente al Celta el Villarreal parecía que iba a siete puntos prometer el Celta con la vuelta ya parece que resurge el Valladolid parecía que iba a tener a puro y sin embargo está ahí abajo

Voz 0104 33:50 ahora pero no sé si te Dorna jornada parecía que estabas salvado Alvarito dijo saludabilísima Salva todo

Voz 12 33:57 lo sueña Boix no dependemos de nosotros mismos y ahora como cualquiera que hable de ello Laver mucho enfrentamiento

Voz 0749 34:03 Imanol estamos en Manu darlo el mérito suficiente a un entrenador como Mendilíbar en creo que no lo mismo nombre aún mucho durante

Voz 1375 34:11 muy discreto toda la temporada todo de perfil

Voz 3 34:14 bajo y la temporada

Voz 0749 34:16 no sufre prácticamente nada está de mitad de tabla para ganando ganando partidos que esto no

Voz 0104 34:22 modelo diferente Deimos I con un modelo único que juega así como él no en este equipo no exactamente

Voz 10 34:31 no hay mucho caso porque no sé si estoy en lo cierto pero creo que son seis temporadas ya riéndose del descenso Leiva

Voz 13 34:40 sexy no sé si son seis ocho cinco siete nuevas es un secreto son seis de ellos

Voz 11 34:45 pero en el ajo nunca antes la primera temporada de Garitano que baja deportivamente

Voz 10 34:51 que luego se salva por él que aquí

Voz 11 34:54 completado ya seis temporadas Mendilíbar mira te digo que no hay mucho que guay

Voz 12 34:58 cuando Doré en Gustavito lo pone de lateral venda si venden Ecuador Ecuador es que

Voz 0749 35:06 parecía que iban a estar muerto que iban practicamente regalado el caso de Pedro León el caso de Orellana que salía del Celta de puede pasó el Valencia lo volvió a recuperar los delanteros también ya tiene un mérito enorme y una de las temporadas a que parecía que iba a entrar en Europa cayó en la segunda vuelta no me acuerdo que temporada fue ese manto en mitad de tabla pero creo que tiene un mérito enorme Mendilibar el el fuel

Voz 10 35:26 el año pasado creo cuando vimos una imagen en de la presidenta al acabar un partido que llega a Mendilibar que andaba ahí que la había ofrecido la renovación y demás Mendilibar pues el hombre pensando sé si continúa o no y entonces sacaba un partido al acabar el partido se ve la imagen en el túnel que baja la presidenta felicitar al equipo y tal y que cual Isabel en el Tour vicepresidenta que me quedo y la mujer pega un grito

Voz 3 35:49 no estaba justificado es claro es que eso Antilla

Voz 11 35:54 claro que el equipo va a seguir en Primera División y por lo tanto va a tener una salud deportiva cada año mayor sintió

Voz 3 36:01 tenemos en Valladolid sabemos bien exacto sentido empieza en Valladolid lo que deriva también temporadita decimos

Voz 1375 36:08 hay batió récords sí señor ascenso bueno chavales ciclos cuatro por cierto fuisteis agotar los cuatro si no se había hecho llorando si eso va a ver si yo soy muy sensible

Voz 3 36:22 yo creo que la urna por la mañana votamos todos y luego ya

Voz 11 36:27 por la tarde sólo votaron

Voz 3 36:30 o lo que es amigo Luis amigo

Voz 9 36:34 Barrio

Voz 0309 36:35 encantados de Palma mandase gracias a los votantes del PSOE que anoche defendieron nuestros vinos de Rioja

Voz 3 36:40 no no risas Jordi contaba aquí no te voy a acompañar a mi hijo que votaba por primera vez

Voz 1375 36:50 Sergio

Voz 1384 36:51 el miedo e intuye también Raúl García y la mía Ilan Diane Kiko y la de Quito Borneo nos pusimos de acuerdo los tres años y al hilo de eso que dice Kiko de de

Voz 1375 37:00 taco de las hojas Lisardo huella cuando cuando está votando Sergio está acogiendo su papeleta coge su papel además las nuevas generaciones no tienen eso que tenemos una total no lo ocultan cogen eligen la papeleta del que ellos creen que da voz ya que lo coge y lo que tenía sobre ya pero hay gente que tiene más años que oculta el voto secreto y además para eso están las cabinas todos con hasta allí mi hijo preparando el voto llega

Voz 19 37:21 un madre

Voz 3 37:23 sí sí me está oyendo cómo nos vamos a decir es que no lo mire conozco no digo dónde era

Voz 1375 37:29 nada pero coge un montón de hojas como dice Kiko cogió un taco de París a la cara a la cabina correr la cortina para que no se mete iban con dos niños uno pequeñito y otro que tenía hace cinco años y cinco años llevaba con su papá y se mete en la cabina y ahí está el padre puede acoger la papeleta al meter el sobre sale va hacia dónde está su mujer está Sergio me hijo Aguirre llegando su Senado los tres será velar y el niño que ver con el padre le dice a su madre mamá ha votado Papa a Vox

Voz 3 37:59 eso

Voz 1384 38:02 el padre calla del IB dícese a tener un guantazo el niño creo

Voz 11 38:07 pero esta mira lo que hizo Sánchez Juan un lo que hizo tu hijo es una buena noticia está está está muy bien debe de ser debemos de aprender a aceptar que cada uno puede votar a quien quieran que tampoco están importando escondido me gusta porque al final son no sé cuantos millones de votos con lo cual uno más uno menos que manda en definitiva el hombre me veo atara esto sí puntuar y ya está y me parece lo normal y a ver si somos capaces de aceptar no

Voz 3 38:34 yo lo voy a Ceuta Cañete lo voy a intentar que esto yo estoy yo es que no voy a Kiko

Voz 11 38:46 yo soy una persona pública que no voy a decir aquí pero yo llegue al colegio me imagino exactamente lo mismo que Sergio exactamente y además mi hija que ya habíamos hablado aquí me había orgulloso Cañete pues

Voz 0104 38:58 ya te conozco yo sí

Voz 11 39:00 tuvo el eso siempre votado cuando no lo he tenido claro puto porque va nos dijo que lo tenía claro no vamos a ver si si bien pero vamos a lo que te crees que crees

Voz 3 39:11 está claro que aquí en el botón va mi saque ya que ya está

Voz 11 39:19 vamos ahora no por la mañana yo quiero eso que no he visto nunca nueve años que tiene claro fue ella la que lo dice digo venga que ya sabes lo que me me importa que me vio no pasa nada importa poco lo que el que que quería

Voz 3 39:30 ahora para mí como el Lillo esto pero vamos a Vox hay cuál

Voz 11 39:39 en mil papeletas nulas en la OPA

Voz 12 39:42 lo que sí tengo una papeleta a Kiko Kinsey tengo en la papeleta electoral del cinco años caldito cuando con cinco año tampoco

Voz 3 39:48 a realmente le toca el año que viene Cañete algo

Voz 11 39:52 no dábamos Le queda diecisiete claro claro un año diecisiete en dos mil diecinueve no estoy imaginando son cuatro años no vamos

Voz 1375 40:00 oye no os perdáis de verdad la Historia Raúl

Voz 3 40:02 a favor como siempre no no no no estás pura y dura pero tiene que tiene que ver con el quedamos con uno

Voz 0309 40:11 ex futbolista del Barça además un abrazo a los cantera sí

Voz 3 40:14 cuarenta señores ya sea chico salió no habrá noches Raúl usted dirá si pues se habla

Voz 0309 40:19 vamos no me he pateado el nombre Tony más conocido como como anti en el mundo futbolístico este era un niño que fue le fichó el Barça en la cantera de la mano de Charly Rexach pues jugó en las categorías de pues cargado ilusión como otros muchos niños etcétera etcétera llego incluso a ser campeón con el Barça en la final de Copa del Rey frente al Real de un seis tres además en Las Gaunas al antiguos sea que venía venía bien no venía con con una como una promesa futbolística

Voz 9 40:51 jugaba con Guillermo Amor Roura es ser etcétera no Cristóbal

Voz 1806 40:56 aquí pues no fue

Voz 0309 40:59 adelante con Maradona con Schuster estuvo metido en el meollo de la mano de echarle como te decía hace unos años en el dos mil catorce En concreto Le detectaron es una una enfermedad que como tú ya sabes es bueno se lo de lo peor que hay no es Ella la esclerosis eso claro cuando le dicen eso pues el NYSE lo creían en en ese momento eh le dan cinco años de esperanza de vida etcétera etcétera

Voz 1806 41:29 sí estaba dedicado al mundo del deporte del fútbol entrenando en una escuela Rafa sí a niños también pitaba y jugaba con veteranos etcétera etcétera y poco a poco pues en la enfermedad ha ido haciendo mella yo cuando hable con él yo había oído a la historia yo hablo con él por por Whatsapp habían pasado uno uno

Voz 0309 41:54 los años entonces yo le conocí hace unos meses Le le mando un Whatsapp que les digo te llamo y hablamos entonces me dice no por por Whatsapp porque claro yo eso no lo sabía pero es que ya no podía hablar es ya habían hecho la traqueotomía está en la silla de ruedas y no puede hablar ahora sí fui a fui a verle no haber sumó su día a día y me quedé flipa sea me quedé flipado la fuerza de la ilusión que tiene este hombre Illa el apoyo sobre todo también de su mujer de de Sir I de su hermano David que están por ahí idea que me quedé alucinado

Voz 1375 42:33 saludamos a era la mujer de Toni David el hermano de Toni García o irá

Voz 5 42:39 hola buenas noches hola David

Voz 1375 42:42 hola buenas noches buenas noches gracias por estar en El Larguero adiós hablando de fútbol en este tramo final con un gran entrenador de fútbol que

Voz 3 42:53 al que ha seguido Raúl lo hiciste un reportaje para no

Voz 1806 42:56 dice un reportaje puede conocer a a sir haya David Kelly anti por supuesto

Voz 1375 43:02 ella es lo que yo te digo claro yo cuando fui

Voz 9 43:06 ya a hablar con con ellos ya ya

Voz 1375 43:09 ya hacerles el el reportaje El

Voz 1806 43:12 no puede ahora pero los escuchan dará al lado de siga seguro

Voz 30 43:16 por que no se irán seguro

Voz 3 43:19 ahí está entonces

Voz 1806 43:22 a y es decía como escribe entonces

Voz 3 43:25 con un ordenador adaptado con la pupila del ojo

Voz 1806 43:28 pues hace estilos básicos las tienes razón iba aplicando etcétera etcétera me pudo contestar una serie de preguntas así el resto pues hablaba con David y hablaba con Cyrano porque claro si era por ejemplo ha tenido que dejarlo todo ha tenido que dejar su trabajo para ocuparse de su madre para estar con Andy pero lo más gracioso lo que más llamó la atención es que no sólo se ocupa ver dice lo que también siga haciendo las labores que hacía anti anti iba a jugar con los veteranos también pitaba entonces ella ahora Bacon anti Pita ella

Voz 1375 44:00 si me permites si que le haga la primera pregunta Toni anti

Voz 30 44:07 si no lo vais a oír pero los van a contar lo que nos conteste eh

Voz 1375 44:16 bueno quería decirle buenas noches lo primero Andy y sobre todo qué le ha parecido esta Liga del Barça que yo sé que les muy culé pero esta Liga que ha ganado al Barça de Valverde con Messi que lleva ocho de once qué le ha parecido

Voz 9 44:31 mientras escribes anti podemos preguntarle a David que que nos cuente cómo es el día a día de entrenar a los niños que que él entrena en las

Voz 1806 44:42 hola en brazos y cómo cómo se apañan porque dice estoy pues sí que si no puede hablar etcétera ni puede moverse como se entiende que son cómodas

Voz 1375 44:50 que se lo cuente para que tú sólo guantes luego a los chavales no

Voz 31 44:54 sólo tener en cuenta que el hermano lo tienes todo controlado aunque no puede hablar y no para moverse LED si esto vale

Voz 5 45:02 Ángel

Voz 31 45:03 entonces si no es por guasa semana vamos a su casa estamos ahí con ellos si podemos leer los labios hablar con él yo te dicen lo requiere dos como quiere controlemos podemos hacer con los críos sobre todo a nivel educativo y de formación bonita poco pues las cosas van saliendo para él es un orgullo porque con él no desgraciadamente con la circunstancia circunstancias

Voz 5 45:25 el estuviera bien el empresario negó

Voz 31 45:28 pues yo soy gay donaría lo que publicaron

Voz 1806 45:30 yo yo yo presencié David un un un partido que de de los chavales hito estaban eligiendo el estaba en la banda

Voz 9 45:38 porque con su silla de ruedas pero te

Voz 1806 45:40 un gesto que ha que todos le hiciste un cambio ganasteis el partido

Voz 31 45:46 sí la verdad es que sí porque tenemos un chico dejó tras jugadón de medios que son muy fuertes yo no tenía planos y colocará un poco más adelante un poco más atrás colocamos a estoy un poco más salida me dice no al otro lo seguro y de sus seguros y efectivamente les decimos así marcó gol que él me dijo a un poco

Voz 1375 46:03 que te dejó claro ante

Voz 32 46:05 dejó claro quién es el entrenador Carlos llamando llama momento si bien es un orgullo aprender de él siempre he de chiquito y ahora sigo aprendiendo

Voz 1806 46:14 clave chiquitito Le cuando él fichó en el Barça claro tú

Voz 11 46:16 el acompañaría a todos los partidos era más pequeño hermano más pequeño

Voz 31 46:20 yo he vivido yo iba con él lo mejor de mi vida porque él me ha llevado a todos los campos incluso cuando no apoyan en mi madre que me iba con él me sentaba vais la grada Él me decía espera que allí a las cuatro horas estoy pero a buscar yo los veía calentar respira y lo veía el para mí bueno me hizo amar el fútbol