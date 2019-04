El Larguero: La última hora de la guerra entre Tebas y Rubiales y Pedja Mijatovic analiza la situación del Madrid (29/04/2019)

Voz 1375 00:00 jornada número treinta y cinco en primera división lo ha hecho con el Betis uno español uno han marcado Sergi Darder para el español en el XXXVII y al final del partido casi en el descuento ha marcado federal para el Betis así que el español está con los mismos puntos que el Betis están los dos con cuarenta y cuatro puntos incluso la Real también novena la Real con cuarenta y cuatro español X Congreso y cuatro Betis un décimo con cuarenta y cuatro esto no evita que el run run siga en el Benito Villamarín se han vuelto a escuchar ahora vamos en enseguida Sevilla gritos de Quique vete ya que vete ya yo lo que puedo decir hasta ahora lo siento por los que les gusta quería ver a Quique sentenció

Voz 1104 01:19 esta misma noche o hace ya algunos días

Voz 1375 01:22 pero la intención que tiene el presidente del Betis es que termine la temporada

Voz 1104 01:27 sí aunque tiene un año más de contrato harán balance cuando termine el curso

Voz 1375 01:31 y hay decidirán si sigue au sino y yo creo que no va a seguir que Quique es el primero que no va a querer seguir visto cómo está el asunto y que la directiva le va a decir que vamos a buscar otro entrenador pero que nadie busque salvo sorpresa mayúscula la cabeza de Setién antes de que acabe la temporada porque en el Betis y eso me parece bien lo que hacen es un balance del tiempo que lleva Setién el año pasado en el vio a nadie Yeste es cierto que el equipo será caído es cierto que han sacado punto casi al final es cierto que está irreconocible pero me parece que hacen bien aguantando a Setién que quedan tres partidos hay será momento de pensar si hay otro entrenador para empezar

Voz 1 02:16 yo tenemos en esta tarde noche cuando estábamos preparando el larguero

Voz 1375 02:22 veo la trágica noticia de lo que ha ocurrido en la Titan Desert que es la prueba de montan va más dura del mundo con diferencia además una auténtica animalada para bueno pues para GP está muy preparada y no podrá participar cualquiera ni muchísimo menos exige una preparación física la tremenda muy exigente hemos conocido la desgraciada noticia de que el ciclista español Fernando Civera ha fallecido por un paro cardiaco Javi Blanco quiere Saviola

Voz 2 02:47 qué tal mano muy buenas pues de hoy era la segunda etapa de esa tailandeses lo que tu decías la prueba de monta May más dura del mundo por etapas ese disputa por Marruecos por el desierto del Sáhara era la segunda etapa de ciento cinco kilómetros es una etapa un poco especial porque es una etapa muy de navegación no se sabe el recorrido exacto sino que tienen que pasar por unos puntos determinados en el recorrido y entonces va cada ciclista eligiendo su propio recorrido era una etapa maratón en la que tienen que llevar

Voz 1104 03:15 saco de dormir sus piezas de recambio de bicicletas

Voz 2 03:18 eh su ropa del día siguiente porque hacen noche bajo una carpa y al día siguiente vuelven a otra etapa y tienen que llevar ellos todo el material ahora mismo

Voz 1375 03:26 están haciendo noche en alguna carta por ahí

Voz 2 03:28 eso Barrett descendencia en avituallamiento tienen comida tienen debida pero lo que no tienen es es su maleta digamos las jaimas en las que duermen habitualmente ni ni por supuesto los mecánicos que las bicicletas a que tienen que hacerlo todo ellos entonces era esa segunda etapa ciento cinco kilómetros pues

Voz 1104 03:43 como aproximadamente en el kilómetro cincuenta y cinco

Voz 1104 03:48 no notar que él estaba oyendo algo a Fernando Civera ha dado a tienen un dispositivo de seguridad lo ha pulsado y entonces helicóptero Aido a rescatarle todos los participantes llevan ese dispositivo se sienten mal por calor

Voz 2 04:00 que yo estuve de ser dos no ya lo que sea en dos mil

Voz 1104 04:04 quince participar o no participe la cubrir como periodista hubo un periodista colombiano

Voz 2 04:09 en medio del desierto Hinault le encontraron hasta medianoche Afortunadamente se pudo refugiar en una aldea local Ivonne allí pasó un montón de horas

Voz 1375 04:17 qué ha hecho llevan los días a eso desde entonces pues se

Voz 2 04:20 quiso fortalecer las medidas de seguridad llevan ese pues

Voz 1104 04:23 vivo por en caso de pérdida que te pueden encontrar

Voz 2 04:26 la mente lo aplicado los servicios médicos han llegado han intentado reanimarle pero no ha sido posible mañana suspendidas a la tercera etapa el cadáver lo van a transportar a Rachida es una ciudad que está más o menos cerca donde hay un aeropuerto creo que es un aeropuerto militar no un comercial desde ahí supongo que trasladarán el cadáver a a España y mañana

Voz 1375 04:43 tenía esa etapa día de luto cuarenta Hay

Voz 1 04:45 el cuarenta y seis cuarenta y seis pues descanse en paz el ciclista español Ferrán

Voz 1375 04:49 do Civera una víctima que se ha llevado eh

Voz 1 04:51 la Titan Desert hay más españoles allí en cuanto podamos ponernos en contacto con alguno de ellos es lo haré

Voz 1104 04:57 sí para proponer exactamente qué ha pasado hemos intentado hablar con varios miembros da Organización con algunos corredores pero todos los teléfonos españoles no deben tener cobertura en esa zona y no se puede contratarlo gracias Javi cualquier novedad os la prima

Voz 1 05:09 tiene Larguero e desgraciada la muerte

Voz 1375 05:11 Fernando Civera a los cuarenta seis años eh además por supuesto estamos la semana de Champions el Barça juega el miércoles contra el Liverpool luego nos va a contar Adriá Albets la última hora y lo que han dicho algunos de los protagonistas en la previa de ese partido entre ellos Luis Suárez Coutinho el mosaico que se prepara para el partido de mañana ya sabéis la ida en el Camp Nou la vuelta será en Anfil y además os pido un poco de paciencia con con con con estas cosas pero voy a intentar contar de la forma más resumida posible

Voz 1 05:45 lo que ha pasado en esa asamblea de hoy de la Real Federación Española de Fútbol

Voz 1375 05:49 sí ya sé que esto lleva camino de convertirse en la guerra de dos Pepito grillos inquietud al final a ti lo que te interesa es que el balón ruede que disfrutemos del espectáculo y del deporte pero afortunada o desafortunadamente el fútbol español está en manos de estos dirigentes que no da la invasión a poner de acuerdo en absolutamente nada pero al margen de que se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo que ya nos gustaría que así fuera antes de que todo el mundo acabe acabáis ya acabemos hasta el gorro de estar siempre con las batallitas de los dos al margen de eso digo ya que parece que no se van a poner de acuerdo en casi nada por no decir en nada hay unas leyes hay unas normas hay unos reglamentos y hay que cumplirlos como lo de las selecciones ayer no es que has sacado más votos tal que sí que me parece muy bien bueno porque os cuento esto luego lo ampliamos porque hoy ha tenido tras la Asamblea del fútbol ya sabéis todo lo que os contamos las la basa en El Larguero primero la Asamblea de la Liga luego la primero con los modestos la reúnen en el CSD todo para el gran día del fútbol de hoy en esa asamblea de la Federación votan todas las patas del fútbol la Liga Profesional los clubes profesional de los amateur los árbitros el Fútbol Sala todo todo el mundo del fútbol hice ha votado y aprobado por una amplísima mayoría el nuevo formato de la Copa del Rey el nuevo formato de la Supercopa de España el nuevo formato de la nueva Liga Femenina luego os daremos detalles de todo por supuesto Tebas no ha ido por encima de bien y el mal siempre eh no han ido unos cuantos clubes de la Liga los que están a favor de Tebas como les pidió el propio Javier Tebas pero eso no impide lo que ha ocurrido es que ha sido una mayoría tan absolutamente aplastante pero de aplastamiento saque ahora lo que dice te vas que va a impugnar el resultado bueno impugne lo que impugne no sé dónde va Javier Tebas ni adónde quiere llegar cuando todo todo le da la razón a Rubiales es verdad que todo el mundo menos la mayoría de los clubes profesionales aunque en esa mayoría no están ni Madrid ni Barça ni Atlético que si están con Rubiales curiosamente los tres más grandes Real Madrid Barça y Atlético están con Rubiales el Atlético a cambio de opinión en cuatro días el otro ya votó a favor de Tebas hoy Cerezo votación a mano alzada ha votado a favor de Rubiales entre lo que dice te vas es porque los clubes profesionales aunque hayamos perdido Porcar por goleada por qué no cuenta nuestra opinión cuando se va a cambiar el formato de una competición como la Copa una competición como la Supercopa en la que participan los clubes profesionales porque no se cuenta con nosotros pues puede que tenga en el fondo una parte de razón porque no se cuenta con los los que van a jugar la Supercopa Icon los clubes que van a jugar la Copa clubes profesionales pues sí puede que tenga razón pero que el reglamento dice que sin una votación la mayoría decide una cosa de manera aplastante pues os he cambiado los reglamentos como se dice siempre los estatutos o las normas habrá que acatarlas digo yo no se me ocurre o Dragos bueno os daremos los detalles de este culebrón en este asunto por cierto especialmente enfadado con la Federación el Valencia que rechaza la nueva Supercopa y amenaza con no jugarla como ya te adelantamos en la SER el pasado miércoles eh como veis guerra total absolutamente esto podía que acabe en la justicia ordinaria en manos de un juez y que decida a los horarios las nuevas competiciones y todo esto si te vas sigue adelante aunque según la Federación no tiene nada que hacer absolutamente nada y no está nada preocupado pataleta una más de Tebas que ve cómo va perdiendo muchas de las cosas que tenía en en cuanto a la Champions estaremos con la última hora del Barça Liverpool y por supuesto con la última de la de mañana que es el Tottenham haya partido de ida que se juega en Londres para terminarla va desde Lardero te cuento que en Francia hay lío después de que en de Aimar va P perdieran los papeles uno en el campo haciendo una entrada impropia de un crack como él si fuera al revés diríamos que el quieren partir la pierna los jugadores de más talento pues como lo hacen ellos parece que no hay tanto ruido pero sinceramente la entrar en Budapest criminal pero una entrada donde deba la pierna de AP a la altura de la rodilla

Voz 0017 10:04 con el balón en el suelo sea pudo hacer

Voz 1375 10:07 una avería de las de las gordas hilo o los lo de Neymar que cuando suben a recoger la medalla de subcampeones perdieron la Copa de Francia contra el Rennes subiendo se encuentran con un aficionado de estos que se cree que por pagar una entrada tiene derecho a increpando e insultando a todos lleva llamando Ca antirracista tú no sé que tendrán cuando llegan Aimar se encara con el jugador no se ha visto la imagen imagino que si sueltan la mano con el puño cerrado irán a barbilla en la cara lamentable la aficionado pero el resto el jugador es pasaban porque si te pones a contestar a cada uno de los energúmenos que van campo insultar iba a soltar un puñetazo a cada uno pues imagínate así que ha habido lío ha hablado Tusell el entrenador del país en Yemen ya criticado a Neymar ha dicho no puede hacer eso no podemos permitir el desafío ni podemos entrar en el desafío con un espectador tirón de orejas público íbamos a ver qué sanción les cae tanto animar comandante por último eh Carolina Marín ha dejado las muleta después de tres meses gran noticia objetivo llegar al Mundial de Basilea que es en el mes de agosto Un beso para nuestra campeona Carolina Marín

Voz 1104 11:11 las once y cuarenta y uno una menos en Canarias

Voz 1375 11:13 vamos a Sevilla

Voz 4 11:16 el celo

Voz 1104 11:22 no no Félix estrés

Voz 1375 11:57 no es lo que se escucha hoy en el Villamarín escuchamos con Ángel Haro el presidente en el palco con Serra Ferrer el director deportivo en el palco y con Setién ahora mismo terminando la rueda de prensa Florencio Ordóñez hola

Voz 7 12:15 acabo de finalizar mano qué tal buenas noches que ha dicho a de finalizar la rueda de prensa Quique Setién una rueda de prensa la larga unos veinte minutos aproximadamente pues ha dicho muchas cosas lo último

Voz 1521 12:27 por ejemplo he bastante interesante porque dice que el equipo está bastante mejor que cuando llegó Ike

Voz 1375 12:37 por supuesto que sigue viendo entrenando al equipo la próxima temporada decir que él no tiene pensamiento de

Voz 1521 12:43 de de de rendirse ni de renunciar ni de decirle al club por ejemplo no preocupa y que yo mismo me voy que el año que viene no se coronó él nunca ha manifestado su la idea de seguir siempre ha dicho que quiere estar en un club muchos años y luego iba a decir un día como hoy eh yo sigo viendo que vive en una realidad distinta a la que vive la gran mayoría de los aficionados del Betis incluso a la hora de analizar el partido también

Voz 1375 13:12 el considera que se están haciendo muchas cosas bien que falta era meter la pelotita bueno yo creo que el equipo está bastante peor que cuando llegó el bastante peor Galicia temporada que ha ido de más a menos como el pasaban Las Palmas también

Voz 1 13:23 pero también entiendo que él diga que tiene contrato en vigor y que oye luego ya cuando acabe la Liga sea hablará lo que sería hablar veremos a qué acuerdo llegan que yo creo creo que no va

Voz 1375 13:32 a seguir Setién la próxima temporada pero también creo y me parece además que

Voz 1104 13:36 es una decisión acertada por parte de la

Voz 1375 13:38 te iba en mi opinión que cada uno tenemos la nuestra ésta es la mía yo creo que hace bien la directiva en ahora que vas a arreglar por echar dos partidos así bien pero si te estuviera jugando el descenso estuviera jugando la Champions si es que el Betis no se juega nada que adelante el Betis ahora echando a una entrenador antes que acabe la temporada despidiendo lo para que para que cuando también habrá que tener en cuenta lo que ha hecho Setién bueno que también hay mucho y muy bueno incluso que también lo ha habido

Voz 1104 14:05 con el equipo en la semifinal de la Copa con el equipo jugando como ha jugado con el equipo plantando cara en grandes partido bueno luego lo de las Decca

Voz 1375 14:11 porciones de septiembre al margen así que eso es lo que he dicho

Voz 1104 14:13 en ahora mismo después de que otra vez el Villamarín haya gritado contra el entrenador después de que los béticos respondan así al micrófono de la cadena ser crees que la directiva debe aguantar a Setién de aquí al final

Voz 0995 14:24 son tres partidos o te lo cargas ya

Voz 2 14:26 nunca tenía que haber sido en diciembre sello

Voz 1375 14:29 aguantarlo ya no vamos a Galiana da lo mismo que aguantan los un proyecto luego cuando empiece la próxima temporada

Voz 8 14:35 no sólo hay que echar en lo ya hay que echarle oye

Voz 0995 14:37 bueno hace dos meses lo hubiese echado

Voz 9 14:40 yo sí para dos partidos que quedan para que luego se porque ya no hay nada nada Kazemi sería Corbella leerlo todo y cortar la progresión del equipo lo que ya debe de traducción una cosa dejaría

Voz 2 14:57 ya no lloro sharia ya hace tiempo pero bueno ahora supongo que le muchos al hoy lo de harán total ya no se puede ganar Betty quemada ya si ya que aguanta el tirón

Voz 10 15:11 Jagger aguanté

Voz 1104 15:14 echando ahora sepan plan por humillando a él pues sí porque ella

Voz 0969 15:19 ya para lo que queda yo creo que ya hemos perdido todo

Voz 1375 15:22 eso es lo que piensan muchos medio que ya para que se qué sentido tiene ahora pues más saciar las ganas y el apetito de muchos que se lo quieren fincas desde hace tiempo más que a buscar algo practico Si yo dije hace unas semanas me da que este equipo no vuelve a ganar un partido que ha entrado en en barrena el equipo no está bien le falta gol Si LB los gestos el fallo de Canales está estantes centrados en parte también porque debe ser muy difícil muy difícil estar Hong en el Villamarín y que te piten miró lo que ha hecho federal acabar el partido que el que no algo ante lo pitos bueno escuchamos al central

Voz 9 15:54 bueno nosotros somos futbolistas profesionales no yo creo que Alcalá afecta la afición lo puede estar en Primera División Honor sino al yo creo que el fútbol te tienes que estar en las buenas y sobre todo las voy a la afición está con todos su derechos porque la afición sabe que hay una plantilla con mucha cualidad soy bueno y la afición nos pide que hagamos más cosas y nosotros lo intentamos

Voz 1104 16:19 pero si dicen que el que no aguante los pitos no puede jugar en primera división vuelvo contigo Florencio para espérate que nos pide paso ronquido con Joaquín después del empate

Voz 11 16:26 bueno que hola pues si buenas noches Manu en zona mixta con el capitán del Betis Joaquín vamos a escucharle

Voz 0969 16:33 no hombre no la que dice no que nos hubiera gustado sobre todo no esta noche no sin no

Voz 4 16:39 ya eh anterior

Voz 0969 16:41 el partido donde no hubiera gustado sacar otros resultados para para estar compitiendo o poder tener opciones de entrar

Voz 0995 16:48 Europa por supuesto

Voz 0969 16:49 dentro de lo malo pues bueno el empate pues bueno el de alguna manera dentro de lo malo pues mentalmente creo que nos ayuda para afrontar los últimos partido terminado la mejor manera posible es excusa ninguna por supuesto porque todos estamos jodidos pero bueno me quedo dentro de lo malo me quedo con la sede el equipo hasta el final desgraciadamente cualquier fallo ahora mismo nos cuesta hongos

Voz 11 17:17 equipo a alguien para que haya caído de esa forma

Voz 0969 17:21 bueno es verdad que que montar una dinámica mala no puede el partido desde el derbi pues teníamos mucha ilusión de en casa contra la violencia de de remontar resultado pero es verdad que que bueno que el equipo o no un porque no hemos sabido reaccionar y desgraciadamente no hemos encontrado ese es ese juego y esa confianza que el equipo ha mostrado durante prácticamente toda la temporada es verdad que veníamos a acusando también falta de gol y como nos ha pasado y también cualquier fallo unos acosado no ha costado siempre un gol siempre prácticamente muy

Voz 0995 17:59 ha resultado y eso siempre no mentalmente no

Voz 0969 18:01 hasta muchísimo los repetir jodido porque sabemos la ilusión que tenemos todos sabíamos la ilusión que tenía la afición creo casi un año bonito donde el equipo ha competido donde el equipo ha dado la cara hay bueno no queríamos terminaba sin mucho más de seis puntos

Voz 11 18:16 dando nueve ya es prácticamente imposible se trate

Voz 0969 18:19 la mente imposibles nosotros pues bueno por por lo que representamos por por lo que es el beticismo y por EPO bueno al final lo profesional que yo creo que hay dentro del vestuario vamos a dar la cara hasta el final determinadas de la de la manera mejor manera

Voz 11 18:34 sí son los gritos contra Setién todo caímos educado en mitos última semana la fijó la crispación no se cómodo de todos mis experiencias

Voz 0969 18:43 no hombre está claro que es esto ojo este ambiente no es fácil jugar con es también por supuesto que no los queremos pero respetamos yo creo que siempre ha respetado la afición del Athletic en la que está ahí que es la que siempre apoya y la que da la cara por el equipo hay que respetarla independientemente está claro que estos ambiente pues si si mentalmente pues ya te cuesta trabajo hoy es difícil pues sacar los partidos adelante con bueno con estos ambiente por mucho más complicado pero no tenemos nada que decir yo creo que al final nosotros somos profesionales y tenemos que estar acostumbrado cuando cuando caen chaparrones como eche a cada una con

Voz 0995 19:25 con lo que tiene que apechugar y tirado

Voz 0969 19:27 la gente yo creo que al final eh el Betis está por encima de todo y hay que ya que dan la cara hasta el final

Voz 11 19:33 que club que mezcla que la gente esté enfadada entiende que el enfado llega hasta límites hombre es exagerado

Voz 0969 19:40 no entiendo por supuesto que venciendo la la crispación y entiendo el disgusto que la afición porque es verdad que había mucha ilusión nosotros mismos tenía mucha ilusión teníamos mucha ilusión porque este año hemos competido en Europa porque creo que hemos competimos verdad que cae no sólo esperaba nadie pero competido bien hemos llegado a semifinales y hasta hace tres partido tenemos opciones de entrar en Europa estaba o peleando por entrar en Europa por supuesto por supuesto que que lo entendemos pero bueno es muchas veces el fútbol no tiene explicación yo soy el primero estoy jodido porque bueno veníamos veníamos afrontando bien los partidos pero desgraciadamente pues se montó un bache importante donde creo que que bueno nos ha hecho mucho daño en estos últimos partidos sacando ningún punto y donde donde mostraron falta por supuesto pues bueno

Voz 11 20:28 la ocasión como tenía hoy no metió gol Joaquín tú que conoce bien al míster que lo llevara ya habiendo en varias temporada cómo está cómo se siente con con la presión esta que que tiene encima cuál es la solución preguntan por Quique Setién

Voz 0969 20:42 normas de misterio con lo que nos transmite es que bueno tenemos que que que luchar hasta el final que el que el bono pues es que se siente fuerte que él va a estar ahí hasta el final hasta que hasta que tenga que estar igual afortunadamente pues ya te digo el míster siempre eh no nos motiva de la mejor manera posible pues bueno ya sábado saudí ha sido el comunicado que que iba a estar hasta el final de temporada Hay que hoy visita que sea nuestro entrenador pues hay que hay que estar todos juntos de puertas hacia dentro yo creo que es importante que El Vestuario no se divida lo menos posible y que que bueno que demos la cara hasta el final porque yo

Voz 12 21:18 creo que va a ser beneficio para todos no la la

Voz 11 21:21 la directiva del mensajes de arriba que llega al cual le o incluso el propio Serra

Voz 0969 21:26 pues por eso no que hay que estar más fuertes que nunca nunca creo que que el menta el mensaje siempre ha sido positivo que creo que que bueno que había mucha ilusión pues todo pero que no nos podemos o no podemos animal no podemos agachar los brazo quedan tres partido donde hay que dar la cara donde hay que conseguir la victoria como sea hay que terminar con de alguna manera porque como tenemos que terminar como creo que al final el setenta y cinco por ciento de la temporada hemos sido un equipo valiente que hemos daba Karan todos los

Voz 11 21:53 no porque en estos casos muy diferente que la plantilla esté a muerte con el entrenador a que haya dudas lo que estoy un poco dividido como estaba escenario

Voz 0969 22:01 final final eso está claro que no juega pues a lo mejor tendrá tendrá otros pensamiento yo a eso va pasado ahora iba a pasar siempre en el fútbol pero creo que hay un equipo bueno y un grupo bueno en un grupo en el humilde y lo que es lo que

Voz 12 22:15 está por encima de todo es este escudo

Voz 0969 22:18 ahí eso es lo que hay que mirar que hay que luchar hasta el final independientemente de que juegue uno que juegue otro yo creo que al final hay que ganar por el Betis por esta afición y por por nosotros con nosotros porque yo creo que al final ha sido una temporada muy ilusionante donde hemos competido muy bien lo vuelvo a repetir y es jodido terminar así porque porque bueno es jodido cuando cuando al final ha estado hasta el final

Voz 0995 22:42 por pelear por Europa hay bueno desgraciadamente

Voz 0969 22:44 después pues hace no escapa no los

Voz 11 22:47 entonces el capitán del Betis en voz alta públicamente resignado

Voz 1104 22:52 la una temporada que no va a tener premio

Voz 11 22:54 exactamente para Joaquín que ha comparecido aquí en zona mixta Rajoy no no estaba la cosa para no existes y lógicamente de la situación requiere una reflexión ya ha llegado por parte de uno de los pesos pesados de este del

Voz 1 23:07 señor ránking no está el tono para para bromas evidentemente y además reconociendo Joaquín pues que el vestuario está pues que lo menos dividido posible bueno hay una frase al principio de de estas declaraciones donde reconoce que el equipo está mal que reconoce que están en mal momento que contrasta con lo que estaba diciendo si tiene en rueda de prensa está el equipo mejor que cuando yo llegué pues hombre a uno de los dos habrá que creer yo en este caso creo más a Joaquín es evidente que que el equipo

Voz 0309 23:32 la bien

Voz 1 23:33 una cosa es defender a otro jugador que otra cosa es decir que el equipo está mejor incluso que cuando yo tampoco bueno Florencio que

Voz 1375 23:39 tiene pinta de que esto se va a acabar así con la situación

Voz 1 23:41 pues bastante chunga en la que está ahora mismo el equipo pero que no da la sensación de que la directiva

Voz 1375 23:47 vaya cargarse a ese diez de aquí pero ahora no ahora no

Voz 1521 23:50 tiene duración una cosa lo decía antes no ahora ya no es momento pero el enfado de la gente conseller animó han llegado ya un montón de mensaje de la gente indignada por otra vez la rueda de prensa ha quedado en viviendo su partido eh me forma distinta a como lo ha visto todo el mundo pero el enfado de la gente con Setién y no solo consentía bien con la directiva

Voz 1375 24:07 sí se ha escuchado también

Voz 1521 24:10 pero también de directiva dimisión o el Serra hecha no porque ha habido mucha oportunidades para cesar al al entrenador de hecho ha habido discrepancias entre presente hoy vicepresidente Lope en catalán respecto al otro miembro de la cúpula dirigente Lorenzo Serra Ferrer el vicepresidente deportivo que hubiese tomado alguna decisión ante ha habido muchos momentos cuando cuando él ese cuando la caída en Europa cuando la eliminación en la Copa y la derrota con el Getafe después aquella derrota contra la Real Sociedad siempre es apostó por seguir ahora se ha comprobado se ha visto que se ha fallado que a lo mejor un cambio de dinámica hubiese permitido el Beti volviese Europa otra vez se ha hecho si ese enfado de los aficionados es hacia la cúpula dirigente dedicara ya que no lo echen en normal

Voz 1375 24:51 pero sí han tenido muchas oportunidades para ver tomado

Voz 1521 24:54 decisión in all han tomado ir les ha salido mal

Voz 1375 24:58 esa jugada Setién ha dicho que el año

Voz 1521 25:00 tiene él tiene contrato en vigor y que él

Voz 1104 25:03 su pensamiento es seguir aquí usted si fuera presidente cambiaría entrenador yo no

Voz 1375 25:09 yo no porque lo que hay

Voz 13 25:12 muchas cosas muy positivas si esto

Voz 1375 25:15 analgesia con un con detenimiento

Voz 13 25:18 seguramente hay muchas cosas positivas que hace este equipo

Voz 1 25:22 pues sí vamos a ver si lo analizan con detenimiento o no recordamos que tengo un año más en de contrato pero veremos a ver si sigue Setién que todo apunta que no la temor

Voz 1104 25:30 cerramos Florencio y es de Sevilla ha dado un abrazo

Voz 1521 25:34 plazo muy fuerte lo abrazó hasta mañana chao

Voz 1104 25:37 cuatro gritos para llegar a las doce enseguida hoy sanedrín de los futbolistas como cada lunes Kiko Narváez

Voz 1375 25:42 estaba López Santi Cañizares y Álvaro Benito enseguida vamos con ella

Voz 1104 25:45 ellos también nos está esperando por ahí Pedja Mijatovic para ver

Voz 1375 25:48 qué le pareció lo que ocurrió en Vallecas en el Rayo Real Madrid

Voz 1104 25:50 a lo que dijo Zidane en rueda de prensa Álvaro Benito dos eres

Voz 12 25:55 qué más Verlaine golpeó un correo malo Un Benito bueno y un Benito malo yo no lo he visto eh yo venga a contar algo bueno no mal lo porque Sierra es el que más sabe de la UEFA Champions League

Voz 1375 30:02 con

Voz 1104 30:20 a las doce en Canarias a las once y está por ahí me llame ya te veía la saludamos sigue por ahí pero pero ya sí estamos ahí

Voz 1 30:27 está por aquí Mario Torrejón hola qué tal buenas noches son los lunes al sol hoy lunes de descanso para los madridistas después de lo de ayer que fue otra orilla que no gustó a nadie y especialmente no gustó a su entrenador que dijo estoy enfadado y pido perdón sí

Voz 2 30:39 un día muy decepcionante de los más decepcionantes de de esta larga travesía por el desierto que que ha encabezado Zidane todo todo el mundo en el Real Madrid va detrás de él y de lo que Zidane pueda tener claro pero evidentemente estos tragos son malos incluso para entrenador pues muy claro que lo tenga así que ayer mal ambiente es verdad escuchamos a anoche es decir que que había que pedir perdón que no habían hecho nada de nada literalmente ni ocasiones ni habían puesto actitud que no se puede tener esa imagen y que pedían perdón ya te dije ayer que tenía contrastado y es así hoy luego te reafirmar que en el descanso ya

Voz 1375 31:10 ya se lo dijo a los futbolistas esta vez no sirvió ha habido

Voz 2 31:13 pues que sí que ha servido y se ha enderezado el rumbo la segundas partes

Voz 1 31:15 donde han hecho incluso buen fútbol se ha terminado por ganar

Voz 2 31:18 ayer poco más que salvar adaptación de Courtois que estuvo exigido en un par de paradas y lo hizo bien pero lo demás nada de nada efectivamente y como digo no

Voz 1375 31:26 diese siente

Voz 2 31:27 especialmente molesto van esas palabras tan duras decidan porque como digo ya lo había dicho antes en El Vestuario todo el mundo está deseando que termine esto desde ciudadana a los jugadores pasando por los directivos y por supuesto también los aficionados que aunque les gusta mucho el fútbol y disgusta por supuesto esto es un viacrucis es un auténtico suplicio lo que están viendo en los últimos días en el Real Madrid el problema es que aunque es un cásting y lo tengan muy claro Zidane yo ya te decía las primeras semanas de la llegada del francés que esto

Voz 1375 31:53 lo es para tomar nota yo creo que está sigue tomó

Voz 2 31:56 la nota mucho de los que tenía la certeza de que tranquilo que me quedo seguro porque yo tengo el futuro asegurado yo creo

Voz 1375 32:02 qué bueno está aseguró deberían tanta supongo la ropa porque

Voz 2 32:04 creo que nuestra entrando algunas dudas sobre las certezas que te

Voz 1375 32:07 Mia no es de extrañar por la imagen que éramos ahí ya

Voz 2 32:10 le dije hace poco la lista de la compra creo que las bajas van a seguir siendo las mismas pero sí que me da la sensación de que jugadores de los que yo te hablaba hace un tiempo en el Real Madrid creen que no va a haber problemas con Marcelo pese a que se rumorea los Romo eso muy fuertes de que se podía marchar incluso la Juve o de Luka Modric que ya lo tuvo el verano pasado muy complicado para que seguirían marchaba al Inter y que parecía que esta temporada podría haber menos problemas bueno yo tengo que ver qué Marcelo Modric se queden aquí sin problema

Voz 1375 32:35 lo tengo que llegar a ver

Voz 2 32:37 ya veremos si eso sucede en cualquier caso parece que lo tiene claro pero que con la imagen de los últimos tiempos queda alguna duda y lo último Gareth Bale

Voz 1375 32:44 yo creo que este esta temporada es la temporada

Voz 2 32:47 que más veces hemos escuchado a su representante hablar

Voz 1375 32:49 ayer perdón esta mañana lo ha hecho en la BBC

Voz 2 32:52 no en Inglaterra ha vuelto a repetir que está al cien por cien comprometido con el Real Madrid no sé exactamente a qué se refiere pero evidentemente este Gareth Bale

Voz 1375 32:59 al que yo he defendido muchas veces de opinión

Voz 2 33:02 a y yo creo que es el peor que hemos visto en

Voz 1104 33:05 al Madrid su peor año de Nahr siquiera tenido eh

Voz 2 33:08 esas apariciones estelares que ha tenido durante todos los años el conjunto blanco y que a mi me parece que es un jugadorazo pero que ahora mismo

Voz 1375 33:14 no no tiene lo que lo lo

Voz 2 33:16 cita a un jugadorazo para convertirse una supuesta cuando

Voz 1375 33:19 no de Gareth Bale lo que más se oye es sur

Voz 1 33:22 presenta ante sí mala noticia que pena que no

Voz 1375 33:24 oiga Bale que no se oye nunca su jugador que tampoco le debe preocupar mucho

Voz 1 33:29 ni lo que piensen de Ny lo que día de ni la prensa ni la afición y los compañeros el va por libre y eso al final se acaba transmitiendo acaba transmitiendo una imagen de distante no lo siguiente de un planeta lejano no que está aquí forma parte de la órbita interestelar espacio pero bueno mi se comuniquen y se relacionan y se oye nunca sólo se oye de vez en cuando a su representante y este año se oye

Voz 1375 33:50 muchas su representante y eso suena a justificar

Voz 1 33:53 cada dos por tres la mala temporada de de Gareth Bale

Voz 1375 33:56 ya Mijatovic te sorprendió hoy de anoche

Voz 1 33:59 Zidane en esos términos tan que no son habituales en el francés pido perdón estoy enfadado que claro que eso no eso

Voz 21 34:06 no me ha sorprendido porque Zidane y en su primera etapa siempre ha sido muy claro en cuanto a lectura a los partidos

Voz 22 34:15 de todo lo que está haciendo sí que no me no me

Voz 21 34:17 sorprendido nada porque yo he sido muy claro pues no le gustaron nada partido no destaque estando la situación en que se encuentra su equipo pues seguramente estará preocupar está preocupado no por esta temporada

Voz 2 34:30 ya

Voz 21 34:32 durante todos tienen ganas de cuanto antes pero yo pienso para la temporada que viene a ser un equipo hacer un proyecto pues tarde has es complicado buscar soluciones a los jugadores hablando de pedir pues lo que si no cuentas con él pero contra una solución

Voz 22 34:51 si tiene encontrar un equipo que Leclerc

Voz 21 34:54 es un equipo que quiere pagar un traspaso importante para él

Voz 1375 34:57 la ficha que cobra

Voz 21 34:59 ahora eso no va ser nada fácil nada fácil yo creo que todos los jugadores a día de hoy pues no están dispuestos a rebajar su ficha para marcharse por estas restos a razones seguro me representantes la declarando la que está contento por esta razón así que no es muy claro pues no le gustado nada esta preocupar preocupado que no es fácil

Voz 23 35:21 era un equipo ser un equipo competitivo

Voz 21 35:23 poder competir de verdad no para misiones están cometiendo ente dar

Voz 1375 35:27 sí sí ahora no compiten y juega nada de ahí el caballo de Zidane tiene lugar de Zidane estaría preocupado en cuanto a no sé en estas ocho jornadas donde parecía que no se juega va dando no se jugaban nada que no se juegan nada desde el punto de vista de títulos pero tú crees que los jugadores a los que no está consiguiendo motivar Zidane ahora o que no se motivan ellos y que van a seguir hablo de los que van a seguir pues no se Marcelo en caso de que siga los Casemiro veremos qué pasa con Chrome

Voz 1104 35:55 es bueno la la gran mayoría porque la gran mayoría

Voz 1375 35:57 seguir es tan fácil e irte de vacaciones ya la vuelta coger una varita de decir ahora ya sí

Voz 21 36:05 no es fácil porque esos jugadores primero nos ha dado muchas alegrías ha sido una asistencia conseguido lo que nadie repetir los pases que ahora pues con una temporada pues ellos mismos han perdido de de de ilusión pues seguramente Zidane tendrá que hacer mucho mucho trabajo para motivarles de nuevo no los que se van a quedar luego depende quién va a venir pero te lo repito va un trabajo muy complicado mucho desgaste que decidan quizás no está acostumbrado a hacer este trabajo no están acostumbrados a vivir situaciones que vivido ayer por eso ha declarado lo que ha declarado si no sé no soy muy optimista aunque me cuesta decir eso pero no soy muy optimista porque hacer un equipo nuevo voy poder competir de nuevo luchar por ganar la Liga con Barcelona y fuerte con otros equipos de Europa porque pretenden también hacer grandes cosas pues no hace nada fácil

Voz 1375 37:00 sé decir decía Mario que es tan clara los que se van Ceballos Llorente Mariano Vallejo Bale a ver qué pasa con Isco a ver qué pasa con Kroos bueno depende lo que llegue Hassan bueno va a ver si llega algún delantero de campanillas es decir Neymar o llega uno más de segunda línea es decir Jobbik eh bueno

Voz 24 37:20 pero tú qué piensas de Modric crees que va a seguir

Voz 21 37:25 a seguir Luca es uno es que su mucha esta situación si hablado y con el de lo que ha pasado ayer puede escritas es uno de los peores partidos que ha jugado desde que ha llegado con hemos montón de balones perdidos sin ninguna ninguna razón digamos

Voz 1375 37:41 estaba acabaría así

Voz 21 37:43 no es un chaval muy comprometido y seguramente el problema para poder tres mucho que son chaval que es un buen profesional pues va hacer todo lo posible para poder ser un jugador determinante pero depende también del éxito de los jugadores no son una situación que sea mucho y no va ser nada fácil recuperar todo es lo cien tenía jugar y competir

Voz 1104 38:09 depende también de las de sólo el esquí iban llegar

Voz 21 38:11 claro habla de muchos nombres ya habla de poco hablarás duramente te muchísimos hombres durante el verano que viene pero quién va de eso sí

Voz 1375 38:21 claro está ampliado

Voz 21 38:23 una cosa son los deseos de un entrenador y otra cosa es el realidad de mercado pues no es fácil

Voz 22 38:29 todos los equipos saben quién es

Voz 21 38:31 la fichar así que los precios aumentarán van muy por las dificultades que se va a encontrar Zidane Ny con la gente que se dedica ficha al Real Madrid si que no va a ser saciar

Voz 1375 38:43 eh se quedan más tranquilos madridistas oyendo a Pedja Mijatovic que ha hablado hoy con Luka Modric que asegura que cree que Luka Modric seguirá no se condiciona su continuidad a una posible mejora de contrato o no tú crees que si que se produzca esa mejora de contrato que estaba medio apalabrada o no aunque no ocurriera eso

Voz 21 39:00 Roca es un profesional en Luca está contentísimo sufren esta situación complicada sino que surjan todo lo demás pero que es holgada seguir siempre y cuando el Real Madrid quiere que siga serviría depende de decisiones que son tomar pero loca loca esta bien

Voz 1375 39:17 ahora viene la temporada este seguro a Marcelo

Voz 21 39:22 Marcelo ha tenido una temporada complicadísimas hay muchas dudas sobre Marcelo pero yo sigo diciendo de superar se lo que motivarles hay que hablar con él pues hay que darle un poco de cariño porque es un jugador que seguramente puede recuperar la manera de jugar estoy convencido lo que pasa es que claro si es un trabajo bastante complicado entrenador hay que darle un poco de de caries también por el club hay muchísimas muchísimas cosas que que Zidane tiene que hacer durante el verano no sólo Pons y Carlos entrenamientos es esta temporada y los partidos sino también pues en el muchas connotaciones con con determinados jugadores no siempre hay que escucharles jugador puede recuperar algo de qué es lo que queremos es caso Marcelo yo sigo diciendo que es un jugador muy válidos

Voz 1104 40:13 jugador que se puede recuperar pero bueno

Voz 21 40:15 es verdad que tienes que hacer poner desde luego

Voz 1375 40:18 eh decía a Zidane ya para terminar Pedja en la rueda de prensa la última pregunta era algo así como oye te gustaría que está terminar allá te ahorras los tres partidos que quedan Zidane con esa media sonrisa que pone siempre al mal tiempo buena cara decía pues sí ojalá terminará esto crees que al madridista le toca las narices o ya está inmunizado y le da igual que el equipo acabe a doce a dieciocho o A23

Voz 21 40:40 Barça pues el y no es no no te puede dar igual terminas con diez puntos de continentes

Voz 23 40:48 es normal que no te puede dar igual

Voz 21 40:51 entre estas circunstancias pues ahora ya es campeón dieciocho puntos es que Air Madrid logra Atlético de Madrid también pues nueve puntos más eso sí que te moleste

Voz 1375 41:00 sí

Voz 21 41:02 pero no son son hechos y no se puede cambiar nada ahora hay que prácticamente hay que tiene miedo de esta temporada

Voz 1423 41:09 la idea de Zidane de todo el club era como terminal

Voz 21 41:12 en la temporada pues jugar los partidos competir aunque no tengas ninguna posibilidad de de hacer nada este año pero por lo menos competir sudar la camiseta eso no está pensando y por eso están molestos todos no

Voz 1375 41:25 siempre hablamos con paella de Madrid siempre repasa hay siempre uno se queda con las

Voz 1 41:29 cosas que dice Pedja Mijatovic desde la experiencia como futbolista y también como directivo de Real Madrid y ahora como comentarista de La Ser pero te aúna del Barça

Voz 1375 41:37 ha aparecido esta Liga del Barça

Voz 21 41:39 fantástica fantástica desde el principio pues muy entonces de una Liga con un objetivo importante de de ganar la Champions está en buen camino están en semifinales contra el Pool va a ser un partido complicado pero yo creo Vito bueno una una una una temporada fantástica como una final de Copa ya está en semifinales de Champions ya son campeones Delicias SAT con la temporada muy redonda

Voz 1375 42:07 con Messi marcando diferencias como siempre

Voz 21 42:10 es un Messi espectacular son chaval bueno está cada año pues a mí personalmente les sorprende cada me sorprende cada año más porque siempre piensas que bueno esta temporada aflojaron

Voz 1375 42:20 sí sí sí sí

Voz 21 42:23 el chico no para dónde está el límite de este chaval no Ivonne parece ser que ahora de momento no hay límites no ileso es una cosa que es muy importante para ellos para él particularmente hoy para su equipo con Messi Barcelona juega está pues un equipo bastante tuvo pitos no el otro día también el partido de Liga cuando tenían que ganar partido y ganar la Liga pues en él

Voz 1104 42:49 ahí se acabó misa Cabot esas diferencias que

Voz 21 42:52 de marca especial jornada

Voz 1375 42:54 fíjate la garganta que estás ahí un poco no coja si no comer frío no coja frío

Voz 2 42:59 muchísimas gracias un abrazo Mijatovic negras grasa o hasta luego Pedja Mijatovic en dirección en El Larguero analizando este tramo final de liga del Madrid lo que dijo ayer

Voz 1375 43:07 y la Liga del Barça sí que es un suplicio

Voz 2 43:10 lo que se va a solventar con una semana larga en la que mañana descanso de nuevo después vuelve a los entrenamientos y finalmente partido el domingo frente al Villarreal el penúltimo en casa luego Real Sociedad el último