Zahara: "La música me hace tocar lugares a los que nada más me lleva"

Voz 1 00:00 pues me gustaría Júpiter que relación tienes con el mar

Voz 2 00:06 pues tengo una relación como di San poco normal digamos que no nos adoramos ni Nos odiamos pero añade un poco de miedo entonces me da más que miedo me da una cosa que yo no sé si esto le pasa a la gente me vértigo yo sé de de de interior entonces claro hermano ha estado presente mi en mi infancia ni en mi juventud en las ciudades que he vivido casi menos una que sí que tenía mar pues en general siempre estado como rodeada de montaña a mí lo que me

Voz 1 00:39 es claustrofobia porque lo que no puede avanzar sin embargo

Voz 2 00:44 siempre se ha sentido muy atraída por el universo hice pseudónimo

Voz 2 00:52 sí porque el universo más inmenso sí perder pero me da como una conexión con con mi individualidad y mi pequeñez que me hace ser como muy consciente de dónde estoy y esa consciencia me hace ser todo lo pequeña o todos los gigante que quiera sea el el el mar me bloquea porque lo lo veo lo puedo tocar sin amarga un universo sólo me hace pensar en lo lejano que está todo en que esa lejanía es a cable no como la además con muy raro no echan narices

Voz 1 01:27 desde el porqué Zara ha utilizado como pseudónimo el nombre de este planeta Júpiter

Voz 2 01:35 bueno porque es una de las plantas que no me gusta me gusta mucho la más que la astronomía fíjate me gusta la ciencia ficción como relacionado con esto que decías pues claro esa posibilidad de imaginar que cualquier cosa no que pueda suceder imaginar la vida a veces como una distopía

Voz 1 02:00 opciones que que pueden proceder porque son tan irreales que que están ahí gozara nazi es en Úbeda una tierra que rápidamente relacionamos con Sabina Muñoz Molina que deje

Voz 2 02:15 sí sí eso marcada tiene que marcar

Voz 1 02:18 claro de Bóveda no te digo que sí

Voz 2 02:20 el que haya personas que admira es que lo que están haciendo cosas que te gustan y que y que trascienden Isabel que es que un día estaban también a eco darán pequeños como tú y que no sabes imaginaron otra una vida más allá de la que tenían quieres como también yen arte para puede transmitir a contar historias como él hizo también es curioso que veranear as donde Broncano lo tienes todo

Voz 2 02:56 claro yo era en esta piscina de tercer por ahora aclara que él es de

Voz 2 03:03 la SR Érase rama de Siles entonces claro estuvimos en Orce era viviendo pues un par de años que coincidió cuando yo me incluyo yo igual iba los fines de semana y Navidad veranos pero yo me sentí yo yo recuerdo haber vivido allí no pero la parte cuando eres niño que que todo el tiempo tiene otra dimensión claro recuerdo mucho las mi infancia saltando en los charcos conocerá que iban en Dame en esta piscina yendo a conciertos con mis padres y a esta historia ya apuntaba maneras en aquella época buenos que yo ahí si es verdad que lo que recuerdo era un niño que me caía muy bien hay que la pandilla que teníamos con la que jugar en verano no no recuerdo tan gracioso iguanas tan gracioso esas su

Voz 1 03:48 de su éxito en este programa va acerca del verbo conversar en casa de Zara qué tal se conversa qué tal

Voz 2 03:57 dialoga pues mira una de las cosas que caracterizan a mis padres es que son dos grandes conversador es de hecho tienen mi banda eh ahora mi marido mis amigos cuando lo conocen los conocen a los dos ex de las

Voz 1 04:10 cosas que destacan Con pues como lo primero que ven

Voz 2 04:14 son muy majos que siempre te regalan aceite que conversan muy bien de hecho cuando yo tenía pues cómoda trece quince años venía mi mejor llamar al timbre venía una amiga yo la esperaba mi Cuarte veía que no entraba cuando llegaba la cocina pregunta Aibar que pasaba es que estaban hablando pero bueno que es mía devuélvenle a mi amiga que venga a verme a mí se atreverían pasar tiempo con ellos que conmigo

Voz 1 04:36 por ejemplo si tú recuerdas una sobremesa en casa como la recuerdas

Voz 2 04:42 pues la seguir la seguimos teniendo de hecho siempre han sido iguales y es una de las cosas que yo intentó replicar con mi hijo que el momento de comer y después de comer y de lo que se trata es de eso no de no hay tele y hay una charla hay y la verdad es que hacemos un repaso a mi me gusta mucho porque hablamos de nosotros mucho del de de no de lo que hemos hecho sino de cómo nos hemos sentido haciéndolo pues mi madre en el colegio sea ningún conflicto con una madre un padre un niño como la suelto sin y ha dado un curso un taller porque ahora está jubilado prueba por ahí dando talleres de música de todo y y la experiencia como ha sido hablar mucho de mi música de las canciones de hechas siempre esta es una gran conversación de sobremesa Mis canciones bueno quiero quiero antes de continuar que que tú que es una canción que le hizo llorar a tu madre cuando la oyó la primera vez porque era era una niña habías doce años lo Varea

Voz 5 05:45 sí sí justo de pronto escribió una canción Ice Man que mira mira lo que claro era porque yo estaba estudiando Fernando Sor que era un estudio que da este año

Voz 0542 05:58 en su día va lo Diada muerte esa era la cosa que más rabia me da del mundo tener que estudiar

Voz 6 06:03 las puesto el conservatorio

Voz 1 06:08 entonces tenía un poema que

Voz 2 06:11 era como muy sencillo era una mañana contempla estaba una mirada que cuenta mentiras siempre como a ver a The construirlo ya mezclar las frases íbamos a cantar encima cuando llegar a mis padres como no había estudiado nada en realidad yo lo dije como pero he hecho esto como una especie de justificación

Voz 5 06:26 o de que no me regañó a dije

Voz 2 06:31 con esto puedo conseguir cosas provoco cosas a la gente y ahí empezó todo ya canciones más o menos así lo que me acuerdo

Voz 0542 07:10 lo seguía tanto rato era la misma vuelta de estudio eso no vetará es una letra muy poética sí sí sí sí es verdad que aluciné con con ahora lo veo como detrás

Voz 1 07:22 caracterizan precisamente porque son muy poéticas pero que

Voz 2 07:25 pero los cambios no era de los que yo venía de hacerme canciones a mí misma de robots y pollos quedaría amplio porque yo me hacía mis propias canciones infantiles

Voz 1 07:36 cuando cuando te das cuenta que puedes vivir de la música Azara

Voz 2 07:41 me contenía veinte años más que darme cuenta lo intente le dije a mis padres que había terminado la carrera iba a preparar oposiciones en el colegio en el que había hecho las prácticas me dan una plaza

Voz 1 07:56 dije espera espera espera espera vamos a ver

Voz 2 07:58 vamos a dar intentarlo ayudadme un año económicamente lo justo para que pueda pagar el piso pero no tanto para qué este tranquila sino que me tengan que a buscarme conciertos que me servían para vivir entonces claro que no era vivir vivir era sobrevivir pero sí es verdad que dije a penas vamos a organizar esto mejor vivir de la música estado viviendo siempre con el en el Lin antes ha de una cuenta que cuando llegaba cuatro cifras de para aplaudir

Voz 1 08:29 creo que crease tu discográfica se tiene

Voz 2 08:31 sí sí claro claro cuando cuando en dos mil once digamos que ya vivía tranquilamente de la música lo que pasa que no tenía inversiones grandes y cuando decido sacar Santa montó un sello pues no tenía dinero claro hay que pedir ayuda hay que me encontré a unos amigos flipa antes a mi lado que me prestaron el dinero para hacerlo sin pedirme nada más que que lo devolviera Navas cuando quisiera hice lo puede devolver en seis meses entonces a partir de ahí ha sido cuando me he convertido en empresaria y ahora ya no en vivir de la música sino pienso en crear un proyecto en desarrollarlo ya en invertir en crecer ya todos como ya todo está relacionado

Voz 1 09:13 ahora qué canción quieres tocar a los siguientes del faro

Voz 2 09:17 pues me apetece cantar una canción que se llama guerra Ipad que es de de este disco nuevo que sean astronauta

Voz 1 09:24 que en el díscolas

Voz 2 09:25 tanta Santi Balmes pero hoy tampoco ha venido digo tampoco porque el tío no van a ningún sitio desde aquí aprovecho para echar la bronca

Voz 1 12:44 que había que bonita

Voz 20 12:48 qué bonita

Voz 1 12:50 quién diría es que ha sido o es el faro de tu vida

Voz 2 12:53 una persona un un un como algo y lo que quieras pues en mi caso es podría decir podían de mi familia pero yo creo que o mi marido ahora mi hijo esas son como las que para mí no es que faros son pilares entonces están en otro sitio pero el faro que al que recurre hay que me guía hay que todo es la música es es un amor pasión incluso un deseo no sólo ocupa todo es como mía permanente siempre que que falla todo está ahí siempre conecta conmigo y yo con ella ir siempre pasan cosas y la música me hace