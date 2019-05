Si sí, o si no 1x02: La familia (01/05/2019)

Voz 1 00:00 un

Voz 2 00:03 eh

Voz 3 00:10 sí siguió sino con Jorge Ponce

Voz 5 00:31 hola todo lo que pasa hoy Jorge Ponce y esto es si sino ya sabes

Voz 1005 00:35 el programa de rajar de cosas borracho

Voz 5 00:37 luego como si fuéramos Felipe González loco loco por la vida

Voz 1005 00:41 hoy empezamos hablando de la gente que está buena la gente que está buena es un claro si la gente que está bueno ahí es buena persona en mejor persona que la gente que no está buena buena persona es decir en igualdad de ser buenos ganan los que están buenos además de serlo porque es que la gente que no está buena es buena persona lo es por necesidad lo es porque ayuda relacionarse viviendo en sociedad la gente que Nochebuena tiene que dar algo a la vida ahora bien la gente que está buena la que está cañón la gente los hombres y mujeres que que son tope gama a nivel atractivo un más cinco por la vida la gente que va por ahí que el medio mundo sólo quiero follar que hacen del mundo un Zara Home de bonito que lo dejan esa gente lo eh lo es altruista pero es porque quiere por ejemplo esa gente que está buena no necesitan ser buena persona por lo menos no tanto Hugh Jackman por ejemplo es buenísima persona Jackman has decidido ser buena persona ajillo a no lo cogen por Lobezno por algo que buena persona de Hugh Jackman que Dal ahí lo lo garfio sexo que araña cosa no no es que está está buenísimo lo cogen preso por lo tanto él decide altruista mente cómodo visión personal Si está empujado por el mundos ver buena persona no por ejemplo como otras persona quién decide ser buena persona porque tiene que ser los Jordi Évole es decir Jordi Évole es muy buena persona pues normal nuevas no va a ser buena persona Jordi Évole es inteligente también pero es que algo tiene que hacer Jordi Évole es decir que les mando Un besito que que lo quiero mucho pero verdad Jordi es decir si tú llegas a ser un pívot lanzo pues a lo mejor hace otro tipo de programa digamos la verdad e ir después la reflexión sobre la gente que está buena eh habló yo me presento a mi amigo Bob Pop

Voz 6 02:14 tras qué tal y como está pues muy bien muy contento de esta bueno dos cosas una la cabecera y que os habíamos hablado tuyo de cara a la posibilidad de que yo también apareciera pero he visto que te has pensado mejor es decidido

Voz 1005 02:27 qué contigo basta en un principio eso es lo que pienso pero como yo soy un hombre de palabra además de estas bueno eres buena persona no yo eso yo me me me considero a mimos a media cuida muy admirada lo que pasa una revelación a quién

Voz 7 02:40 esto que tengo muchos amigos sí pero muchos amigos que están lo quito portuguesas hostiase de hecho on

Voz 6 02:47 a veces hombre fíjate el otro día Guillén Cuba ya que Yecla que un autor dramático de muchísimo éxito pero bueno eso que autor de una obra que Endara Carmen Maura aquí en un teatro en Madrid la golondrina Yecla me dijo a otro día oye me pone muchísimo Jorge Ponce y además me parece muy gracioso yo dije pues mira es un poquito sexual algo malo tenía que tener sí es verdad que sólo pero yo ya me encargo de transmitirle tus parabienes entonces fíjate Guillén cloaca para que vea que soy una amiga de verdad diciendo a Jorge aquí en vive en directo en la radio

Voz 1005 03:16 pero Bob esto que acabas de hacer tú una cosa malísima qué has hecho para la sociedad porque yo a mí mismo me consideraba no digo mal M consideran tabla media pero al arte normal tú subirme como persona de estar buena yo voy a bajar un poco lo de ser buena persona tú estás de volteretas pero que yo poco éxito amigo que además yo no yo no tengo Cruise con los si es verdad eso es una cosa que tengo desde que te conozco de febrero

Voz 6 03:39 eh tú está muy bueno la gente te gusta mucho

Voz 1005 03:42 once yo como no soy tan buena persona era yo era buena persona o un poco bueno si no es muy buena persona también Otero porque me creía que estaba menos bueno sitúa ahora mismo me dice que yo estoy más bueno de lo que creía escúchame yo ahora mismo es que me voy ahora mismo mira yo estoy en Médicos Sin Fronteras a llamar ahora en enero para borrarlo no pero no estoy aquí para que siga siendo buena persona yo voy a ser el guardián de tu bondad tu belleza como hablar no has empezado bien diciéndome que estoy medio bueno tú has empezado bien una sintonía en donde no salgo yo mira que ETA buena persona no será ahora te voy a callar la boca porque si era buena persona

Voz 6 04:14 ahora te voy a callar la boca mientras se bajó la bragueta

Voz 1005 04:18 es otra forma pero no lo vas en vetó vaya Guillén que sí que está grabado en los de julio en el que dice bueno vamos a escucharlo Elena

Voz 7 04:27 ahí no sí si au sino con Jorge Ponce hay Open

Voz 6 04:32 qué te parece es decir hombre que te has estira un poquito eh porque me parece que sale de la madriguera como un topillo

Voz 1005 04:40 pero eso es lo que acordamos eso decir yo te puedo incluir en la en la Gazzetta Phil pero caro Julio tiene que contar con su tono de voz como no lo va a explicar con palabras porque está feo que diga asistió sino con Jorge Ponce Ivo pero que Bob no es lo mismo que Jorge en este programa eso es muy largo en un encabecé no está bueno

Voz 6 04:58 no no no no no tú a tú

Voz 1005 05:00 tú tienes tengo mi público tienes pública eso sí

Voz 6 05:03 cosa objetiva belleza objetiva como muchas canónica no canónica no te recuerdo que tuyo estamos a la calle y una muchacha te miró y luego dijo hay perdóname por mí

Voz 1005 05:12 arte así pero eso me para y me ha parecido un aspecto de la mirada de la FIBA

Voz 6 05:16 era un poquito rúbrica todo

Voz 1005 05:19 estas cosas están haciendo que que la bondad que hay en mi persona se está destruyendo en este programa pero estoy acabar siendo el demonio

Voz 6 05:24 me parece bien porque entonces la simpática ahora siendo este problema tú sólo una cara bonita eso sí que verdad

Voz 1005 05:29 no vamos a empezar con la cosa cultural que no

Voz 6 05:32 sabe que después de la Intrum hablamos de cosas culturales sonetos a mejor soneto que no le guste

Voz 1005 05:37 porque claro aún algún cortometraje alguna publique alguna publicidad y hoy vamos porque no

Voz 6 05:42 policías algo cultural bueno hombre

Voz 1005 05:45 yo creo que sí yo son esculturas hay dinero de por medio pero cultura hoy vamos con una de las canciones que más lo vetó en España el año pasado completamente cierto

Voz 6 05:53 lo que es decir una cosa antes de que te prometo que hasta que no demanda este el guión de esta era maravilloso con la canción si yo no lo había escuchado nunca

Voz 1005 06:03 pues mira eso que te lleva hasta hace unos meses mucho más felices

Voz 6 06:06 llevo unos días que no estoy bien normal

Voz 1005 06:08 porque la canción que vamos a escuchar es una canción con artistas de internacional de los artistas más importantes de España con mensaje iPS a eso es un clarísimo no estamos hablando de deja la que baile de Melendi Alejandro Sanz Fit arcano y es una canción que no rescato nada ni una marca que suena de fondo la total un play Elena

Voz 8 06:28 a Kelati en rango es mí la ciencia ellas de que nos marcamos nosotros

Voz 1005 06:37 si ganamos sabemos por favor valemos no voy a entrar ya en cómo canta Melendi que está creando un poco soez que hace con la voz silencio está como meloso está en la letra que tengo que a Internet

Voz 6 06:49 por tiempos marcan tendencia ni las pinturas grupo

Voz 1005 06:52 sí él está hablando como que hoy estamos super avanzado ya hay un momento en el que dice pero vamos

Voz 6 06:58 de estas hablando fuera de micrófono correcto

Voz 1005 07:02 no

Voz 6 07:03 es que tengo claro es que está Elena Bonner la cara como deportivos podéis utilizar las herramientas contemporáneas que buenos a vuestra mano empieza

Voz 1005 07:10 la canción diciendo hoy que la tierra no es plan ni la ciencia ya es de herejes hoy que no marcan tendencia mal la pintura repuesto es ha hoy que no tiene sentido las palomas mensajeras ahora que por fin las redes unen al planeta prácticamente en casi todo lo que dice se equivoca porque estamos hablando de una época donde vuelven están volviendo los herejes el momento más reaccionario de los últimos años la red no están haciendo más que separarnos creando nichos donde cada uno se une con lo que piensan igual que ello todo mal Melendi ojalá tuviera razón ojo ojalá en esto qué es pero diciendo Melendi o principio tú sabes lo que yo

Voz 6 07:41 pienso ahora cuando Melián está letras a esta gente que hace la torre Eiffel con palillos con cerillas pues he pensado cómo se puede escribir una letra con copitos de casa

Voz 1005 07:52 si esto hubiera escrito la letra cogido que carritos de caspa bueno pero tranquilo porque ahora entrar Alejandro es la Princess

Voz 9 08:00 cada que ni de varios tal sentada ella no es solamente lo que ves es un y tú ni nada para los pies les divierte

Voz 10 08:13 para para

Voz 1005 08:14 no puedo más no sé si lo estamos entendiendo una cosa antes de

Voz 6 08:18 tú no crees que Melendi cambia la voz para que no le conozcan tal vez porque la Gata Vergüenza vergüenza vejando tú dame el dinero que sacan los reyes de esta canción pero que poner voz como para que nadie sabe que soy yo de otro artista

Voz 1005 08:28 me lo creería pero yo creo que Melendi de bien vamos a intentar pensar de qué va la canción la canción empieza Melendi la Federación es un hombre que les Melendi que empieza a hablar y a decir que estamos en un contexto muy bonito lejos de un segundo hombre que es Alejandro Sanz diciendo ella no en la princesa delicada ya no ha venido a este partido está asentada deja la que baile son dos hombres contándole a un supuesto digo yo tercer hombre porque no creo que eso lo te contando a la madre lo que ha venido a hacer una chica son tres hombres hablando con la chica que está sentado bailando no sabemos que está haciendo que no habla no hay ni coros de mujer en la canción sobre la mujer son dos hombres hablando un tercer hombre es lo que tiene que hacer un hombre dejarle a la otra que un que todo hombre

Voz 6 09:12 hablamos de Mans predicen el musical

Voz 1005 09:14 desde España Raos escuelas sí

Voz 6 09:17 contándole que ella en estos tiempos modelo es que ya Luciano porque además tiene como pretensión feminista

Voz 1005 09:22 no no que lo que es un mensaje supuestamente su mensaje pero dijeron es que ese no sabes que no hubo un momento cuando poniendo la canción que pensaron nos está faltando algo en esta canción

Voz 6 09:33 dijo Alejandro Sanz no me acuerdo cuál de ellos

Voz 1005 09:35 dijo no falta otro hombre más llama Cano Ondara que deja la que baile no

Voz 11 09:40 esta fiesta a Bolivia a deliberar se de una moral impuesta de no culpabilizar se por buscar la respuesta a si tiene que casarse que sea con su prótesis ahora vamos por favor

Voz 1005 09:49 si tiene que casarse que sea con su protesta si tiene que yo qué digo Jones

Voz 6 09:53 pero dónde va a protestar la chiquilla y no lo han dejado salir todavía a bailar sudando como un hacer

Voz 1005 09:59 si tiene que bailar que sea que casarse que sea con quien les salga del coño o no casarse o meterse a monja o pegarse

Voz 6 10:05 algo o relajaron la cara con una navaja lo cual terna Lisbeth

Voz 1005 10:11 cosa más horrible que hay en el mundo puede netamente digo

Voz 6 10:13 el día ocho de marzo alejándose un homenaje a la mujer is homenaje era el y el una a un primer plano con un ojo morado pintado como si se hubiera puesto sombra de ojos porque para él la mujer es que te aquí ellas de los que no no no es que te superen a los dos pues estaba muy Cermi me la imagen estaba muy cerca de tu creía era peor reivindicación es la imagen estaba muy cerca de esa peor reinvindicación uf fue dará ya no entendió que estaba mal no lo no lo pillo no de dijo hostiase tengo gesto bonito en el que que en patéticos soy qué uso Margaret

Voz 1005 10:48 Torre que es que es esa silla de cercano es alejándose sí bueno pues esta es la canción que no la canción una toda una canción claramente que no ahora vamos con el tema del día al tema principal del día

Voz 6 10:59 que sí o que no

Voz 1005 11:00 el tema principal del día es la familia Bob u vale la familia gente que comparte sangre o que comparte un proyecto de vida común hay mucho tipo de familias hoy en día no la sólo la tradición no todas ellas LAN la moderna antigua para mí la familia su no bueno mi vida es un claro no pero no sólo en la tradicional toda eh eh de neurosis de guerra la Familia este tipo de Familia también tenemos que recordar la familia en la que uno nace vale la familia que tú creas con otra con otras personas vale salvo en el caso entró antes que en la comisión

Voz 12 11:35 a veces es confluyen y se superponen en los y ahí aún no lo sabe no sabe dónde empieza y dónde acaba es otra boda de Familia que tú crees que Albert Rivera

Voz 6 11:48 también defiende a estas familias

Voz 12 11:51 es el que es Méndez las familias también la defendamos

Voz 1005 11:54 es decir mientras haya dinero transacción económica

Voz 12 11:57 Medio al ver si ve que hay negocio entonces que lo de ellos es tan

Voz 1005 12:00 pagando porque mira tú vas a tener al niño que yo quiero pero a la duda me lo das vale entonces para hablar de este tema vamos a hablar con una persona que tiene familia que me consta que viene de una familia que tiene a ver qué opina de ella ha con Samanta Villar la vamos a llamar por Skype es una herramienta que hay ahora mismo por la modernidad flipa con esta música hola Samantha hola qué tal Samantha estamos hablando de la familia la familia hay muchos tipos yo a cualquier tipo de Familia de la nueva nuevos tipo de uniones todas ellas para mí son uno tú qué opinas de la familia Samanta Villar

Voz 13 12:36 yo depende de la Familia que te toque no pero yo entiendo yo no así

Voz 1005 12:41 para acortar de Israel

Voz 13 12:44 ya está aquí si te ahorras problemas con la familia que me ha tocado estoy muy contenta con mis niñas la que les ha tocado a ellos éramos yo creo que puede estar contentos yo estoy contenta

Voz 1005 12:55 estáis contentos y uno años todavía no pueden hablar es decir eso que habría que hacer un sketch con ellos pero pero va a pensar que si he pero es que yo creo que incluya voz también para conocer vuestra opinión que la familia dolor la familia violencia de de cualquiera de la forma porque está en la familia donde el dolor y la violencia es interno gente que se lleva mal gente que se crea Trauma y tal y cuando la Familia como la tuya o como la mía la mía también yo he tenido mucha suerte con mi familia y es todo cariño bondad eso es lo que hace es que es dolor y violencia hacia los demás nada hacia una persona convertirse en más violento crear más de olor externo que defenderá su familia estamos de acuerdo o no con el dentro de acuerdo si tienes a tu familia tu decir tú por defender a tus hijos sí

Voz 6 13:37 baja

Voz 13 13:37 cogen y al cuello a la yugular estamos de acuerdo eso es verdad eso es verdad que hace peor persona que hace peor persona

Voz 1005 13:44 la familia lo que crean son o micros sociedades si verdad con su micro reglas que van en contra de ese es el primer nacionalismo el primero hacia el nacionalismo de la sangre si vamos a aterrador lo lo lo primero siente pero

Voz 6 13:57 sí sí de hecho Samantha de estas viendo que estamos promoviendo que abandona a tu familia te loba solitaria informes parte de nuestro clara anti familias pero llega

Voz 13 14:08 tarde tenéis que ver visto hace tres años asestó

Voz 1005 14:12 Samantha muchísima gente abandonado a sus hijos así que no nos vamos a poner trabas a la primera de Llanos tengo aquí claro eso os voy a dejar un momento sólo porque voy a toser así por favor

Voz 6 14:23 ató siendo Samantha ya te lo cuento porque tiene un poco resfriado esta vez no aguanta pero oye una crisis tus hijos imagínate cómo tienen quince años tienen como a él sus mejor su mejor amiga que de pronto se vuelve loca de amor tenemos también de de uno de tus hijos tú cómo vaya ya de de ser un referente con como una una especie de de de madre que despierta el deseo en un adolescente adolescente oye chico o chica

Voz 13 14:51 te refieres a deseo sexual verifica Rico graduado para que me entiendas hacer espérate esto no me lo planteo esto supone importantes la manta

Voz 6 15:02 Diez años así para plantear de lo parecen

Voz 13 15:05 muy perturbadora pero también te digo

Voz 1005 15:07 eso es histórico es decir esto pasa vamos el concepto no en el concepto mil o como el como sea deal es Dady lo diga eso eso es un clásico de toda la historia

Voz 12 15:21 si tú tienes pinta de que cuidado eh

Voz 14 15:24 oye me estoy acordando ahora de Mad men os acordáis de de la mujer de Don Draper que también Tree

Voz 13 15:29 claro inquietante con el niño sí sí sí sí sí

Voz 14 15:34 espero que no me pase esa espero estar muy fea y muy bien no me ocupa es no

Voz 6 15:39 te quiero decir fíjate que que terribles estos prefiere dejarse a agosto objeto deseado pero echamos da mil pero esto es fantástico

Voz 1005 15:48 me retiro de nuevo a toser vale si no te preocupes pero esto no

Voz 6 15:51 el formato

Voz 14 15:53 sería horroroso para para mis hijos no me pongo en la piel de mi hijo de amigos que les guste ni su madre de pero que no pasa tira no

Voz 1005 16:02 eso es verdad que para para el hijo que lo sufre el título de la madre

Voz 14 16:07 pero yo me acuerdo cuando mi hermano empezar a ponerse bueno horror Isaías me decía yo tu hermano está bueno

Voz 13 16:15 claro

Voz 1005 16:17 si eso no lo pasaban los hermanos míster no no le pasaba eh Gallaher Elías ni a los que está justo Jorge el refería la combinación bueno entonces yo mi tesis y con esto podemos bueno a no por cierto acaba acordar que tengo aquí varias noticias aquí tengo la letra de deja la que baile de Ponce Alejandro Sanz Samantha que la hemos estado analizando sin que salieran muy bien la canción parada entre nosotros yo tengo aquí Marianne noticias sobre Familia bueno porque yo la Familia por ejemplo pensé pesa por un momento sinónimo de familia está la familia que la familia es la mafia Los Soprano Los Soprano la familia que es el Foro de la Familia

Voz 6 16:57 es que la familia las familias importa os acordáis quisieron todos es decir no podemos destruir la familia como si no estuvieran solas

Voz 1005 17:05 la familia Mata decir todo todo todo está relacionado con la familia son cosa mala entonces yo creo que si todos no criamos en una sociedad donde no tenemos apego a Familia apego familiar la sociedad que que que demagogo voy a hacer ahora

Voz 6 17:18 la sociedad el mundo entero toda la población serían

Voz 1005 17:21 Nuestra familia o esto no cabe dar

Voz 6 17:23 no seríamos el Suecia o viviríamos en Suecia me parece bien tú de momento Samantha tus hijos vale hay un apoyo a acaba de entrar por detrás y era sí voy voy a reflexionar bien

Voz 1005 17:35 genial Samantha pues oye que mucha gracia de participar en sí sino que se repito que siempre por mucho que vayan creciendo tus hijos siempre lo puedes abandonar

Voz 6 17:43 sí el equipo cojas esa escucha estos suelo

Voz 1005 17:46 cual es que piensa que yo sí lo harían

Voz 13 17:50 eran caro me he sido muy grande

Voz 6 17:54 gracias chao

Voz 12 17:58 oye muy bien esta

Voz 1005 18:00 la reflexión sobre la Familia que has tenido así como tan demagógica mi carta don que me ha dado miedo también te lo digo no sé si me gusta más la reflexión estoy muy preocupado por Tutor a mí lo que me preocupa de esto no realmente delató sino lo que he escrito que es que yo tome el poder del programa mete astutos es eso Ike viendo que me estoy ahora mismo medio muriendo bien tengo mucha tos que que es claro es que el corte nuestro becario Antonio tres no ha hecho el amago de traerme agua pero de decir me está viendo esto viendo a una persona desfallecer no ha hecho el amago de decir es que no tiene es que no le gusta la lo de llevar agua pero no le gusta lo de guiones sólo dejaría la cosa fina de de ese becario no me trae agua yo pensé

Voz 6 18:43 has ido corriendo iba a entrar por la puerta raudo veloz aquí no viene nadie sino viene es que nos podíamos estar muriendo que viene antes Street Pedro Sánchez a traernos que está con Pepa en el momento estamos grabando esto no sé cuándo voy a escuchar nosotros hemos entrado en un edificio tomado por la seguridad del Estado privada del Gobierno de

Voz 1005 19:03 el presidente en este momento cuando su gran amabilidad Antonio fija de tu convenio que yo

Voz 6 19:09 se va se va tan contento con la sonrisa

Voz 1005 19:12 pues hasta que el presidente que quería venir a vernos pero lo dejamos de presidente antiguo presidente que esto ya se emite la semana que viene no sabemos ahora mismo que está pasando en España es que para no son ecos del pasado que a lo mejor no estamos en España la semana que claro esto puede ser a mimo una dictadura comunista esto puede ser él y ojalá el tripartito a mí me vendría supervisan ahora mismo una dictadura comunista si todo igual no a mí me vendría suele decir el yo no iba bastante bien esto eh yo pero tampoco si no sí porque yo siempre he sido muy competitiva es una dictadura comunista relajada bueno pues aunque ánimo de competir un poquito es el momento de que entre mil sintonía por favor

Voz 15 19:48 Mari que que que que ya abultado hora

Voz 13 19:51 el hombre que a mi me gusta no me lo quita todo

Voz 15 19:54 pero ERE Maritime el placa

Voz 11 19:56 qué maravilla dirá me caso de hoy hoy en mí

Voz 6 19:58 sí pero no tuviera es esta sección con matices vengo a hablar de algo que me importa mucho porque sobre todo para ti para mí que somos hombres con pelo fino y con pelo cuestionable vale pues yo vengo primero a luchar contra esta moda actual de irse a Turquía imponerse un felpudo en la cabeza que no me parece bien ya a reivindicar a cambio la peluca las belugas un sí pero no fíjate tú vaya

Voz 1005 20:21 tirito no me esperaba una peluca eh pues tio es que de Esquerra

Voz 6 20:24 entero estamos viendo la pelucas la peluca el peluquero bisoñez no yo qué sé esto era mucho más bonito antes cuando la gente tenía el batería la azotea un poquito despejada y se colocaba una peluca que nunca le quedaba bien es verdad que siempre es sabía que que parecía que

Voz 1005 20:37 al revés verdad que parecía que la de otro

Voz 6 20:40 sabes pero tú decías que bonito porque él me está mostrando está mostrando al mundo su propio complejo y que lo quiere tapar y además no lo hace por él lo hace por nosotros porque todo vaya mejor y además no da risa por qué qué risa

Voz 1005 20:53 pero lo que más cuando se crea una peluca tú sabes

Voz 6 20:55 el que el padre de una amiga mía muy querida cuando se cogía un varietal lo primero que hacía era quitarse la peluca mostrador va a estar como relajado porque la peluca la calor era incómoda entonces yo reivindico muchísimo un sí un sí sí sí a las pelucas bonita porque además te cambian la cara eres una persona porque luego hay otros que que es un no a las pelucas y la gente que tenía una peluca vamos a ver ya que te pone una peluca un arsenal de belugas según el ya que tengas tenemos una época diferente una a una de Rodes tú a una pues así pero luego llega el no de las pelucas y es que yo tengo un problema muy grave con las películas y las pelucas que son así P pelucas y películas

Voz 1005 21:33 Miguel palabras ya de que se parezcan no sólo no vale

Voz 6 21:36 él porque es una película de Almodóvar peluca sí pero si no es cuando tú pero te paso en una película de repente sale una peluca mala tú sabes que aquello no remonta cualquier película de época que película cuando ya hay un acto aunque esa contemporánea quedan puesto peluca mala tú ya sabes que esa película no va a tener más de tres estrellas en tu corazón

Voz 1005 21:55 estoy de acuerdo contigo porque aparte tengo una experiencia no recuerdo en qué programa fue empezando yo en hacer cosas de sketches y es más que un día dio un salto en plan estoy ahora en el en la rueda en la parte alta el show business eh cuando íbamos a hacer digo vaya

Voz 6 22:09 peluca buena te acuerdas que lo decía es Verda una peluca

Voz 1005 22:11 bueno ya te dices tú esto ya pasó tras una nuestra

Voz 6 22:13 dado mucho con pelucas buenas entonces cuando la peluca es mala te saca de la película es decir ya no te crees nada al igual que el guión sea maravilloso que la fotografía sus estupenda una mala beluga te saca para terminar el sí pero no de las pelucas si hay una cosa que no sé si es así o es no

Voz 7 22:27 no

Voz 6 22:28 pero es un dato histórico que España tiene que tener Illes Rupert

Voz 7 22:31 súper creó pelucas para Txiki encargadas por Marujita Díaz sólo quiero decir esto

Voz 1005 22:40 sí no sí pero no es que no lo sé no no soy capaz ahora mismo de seguir quiero así como programa yo creo que esto es lo que debía ser la piedra fundacional nuestro programa a demostrar

Voz 6 22:49 gente que nada es blanco o negro gris

Voz 1005 22:52 no perdón pero a mí me abre es que vamos a tener que sí pero me estoy hablar primero existe la alopecia

Voz 6 22:58 supuesto Llanos llegará

Voz 7 23:00 sí es que es una cosa de la edad pero yo creo

Voz 6 23:03 por que no no no hay un momento cuando te dejan de crecer los pelos el vello púbico que tu ya sabes que la muerte aproxima fíjate es esa esos amigos que que se quejan de que les sale pero la espalda

Voz 1005 23:14 yo la oreja que yo digo oye alegría porque

Voz 6 23:17 tienes algo nuevo en el cuerpo clásico

Voz 1005 23:19 darle en materia orgánica que antes no estaba y que sale pero

Voz 6 23:22 cambio en la zona púbica aquello va desapareciendo llega un momento en el que eso es un erial entonces Marujita Díaz en un momento de su vida que tenía que hacer un Interviú le dijo a Rupert Ruper una peluquera porque esto stone poquito pelo pero eso es el Purito

Voz 12 23:37 pero qué bonito me lo imaginé hombre Quito como el de Puigdemont

Voz 6 23:40 pero espero que algún día España

Voz 7 23:43 sí

Voz 6 23:44 tenga un espacio un museo lo que sea donde poder exponer esa peluca púbica de Marujita Díaz creada por el dirimirán el inigualable peluquero vidente Rupert correcto es maravilloso que te ha parecido

Voz 1005 23:57 mí me ha encantado con la quedarme pongo un pero a esa peluca

Voz 6 23:59 si un día tenemos que hacer tuyo al preso con peluca que pasa cómo te coloca luego saben los auriculares

Voz 1005 24:05 no se auriculares que vengan ya con peluca que hacemos así nos lo quitamos ya no hay peluca este que Velázquez Quintanar los que paguen tarde lo mismo al hacerse forrada con esto la verdad es que sí sí toda la toda aquella han perdido lo de confort pues ya saben que ya lo es Georgina sea era hubo un día que era verdad

Voz 6 24:22 movía

Voz 1005 24:23 hubo un creía que iba Giba ir como un día que la verdad que eso funcionaba eso nunca funcionó ni cuando lo vendíamos pero ahora lo podemos decir en la diferencia es que te iba a decir que que me encantaba a iba a preguntar si Dean puede haber gente que esté yendo a Turquía a insertarse el vello púbico ojalá puede ser pero vamos a preocupar saben los teléfonos vamos a tener lo que pasa es que grabado esto bueno y ahora vamos a a darles si es sino es a las personas porque la gente no está escribiendo pues por lo menos a lo mejor no han llegado quince mensaje después de la misión el primero tome esas reales son nuestro becario Antonino becario Antonio tres ya hablaríamos lo estamos hablando en corto porque no me gusta ni traer agua me va a dejar morir es la persona que va a dinamitar este programa y luego habrá que ponerle la nota para la universidad que suspenderle en sus lo estoy viendo bien correcto entonces han llegado algunas preguntas como por ejemplo el Bruno Gallardo que pregunta PNC Kun citado has taxis yo sino que es el que tiene claro

Voz 16 25:18 diga eh bueno a ver si eh claro es que hay dos

Voz 1005 25:23 no de verlo para mí el pene ajeno no no tengo es decir tu opinión es más es más importante que en este caso sí tengo que reconocer sí pero también es que sabe que este programa yo llevo posiciones muy radicales sí o no pero tengo que decir que hay término medio porque por ejemplo yo estoy circuncisión no circulaban me operaron decimos sí pero cuando me operaron a mi no me quitaron todo el dejaron una especie de de

Voz 16 25:47 cuello no sabe lo que te digo decir

Voz 1005 25:51 como un corte muy elegantes como militar como que si había vuelto así que con tantos años que nos conocemos yo esto no lo he visto nunca no lo otro el sello mira sabes que cuando me operaron decimos que tenía el pene de Frankestein estaba yo tan impresionado de lo que me habían hecho ahí de digo de la ingeniería que hay médicos punto que a mis amigos de la universidad le dije me lo llevé al baño que dato peras con veinte años novia yo con diecinueve hay otros que también tardío también a mí no me hicieron yo más bien no lo sé yo no yo no preguntes no no me ofreció fue para palabra de honor así yo tengo palabra de honor para decidir si se sujeta acabado toda al aire no te permite mucho movimiento que se cárcel

Voz 6 26:34 no está toda contra la dijimos Ramos dio los penes circunscriba dos ajenos siempre alegremente digo que si llega uno por ahí no quedaba pero me da alegría de vivir pues p'alante amiga pero en general prefiero que sí

Voz 1005 26:48 por último y quién pregunta mira pues la verdad que no me apuntar aquí que lo pregunta pero luego lo buscaremos alguien pregunta celebrar cualquier mierda en un local de bola Ajax taxis yo sino los locales de bolas es que tú esto está fuera Bob lo chiquillo lo chiquillos quieren todo vuelve a todo esto

Voz 6 27:03 lo que hay dentro de Ikea en una oficina de bola

Voz 1005 27:07 sí pero a lo mejor es un mueble raro no no no no como para los niños que lo dicho allí ocultos Hamilton

Voz 6 27:12 las competente higiénico eso tiene una pinta gérmenes yo es un no

Voz 1005 27:15 yo sobre todo en su no a lo que dice él de celebrar cualquier cosa en una piscina de bolas un entierro por ejemplo me parece raro ahora el tridente el triunfo de la ultraderecha

Voz 6 27:26 España

Voz 1005 27:27 claro que bueno

Voz 6 27:30 oye mejor prefería meter a coger una infección muy grande ir lo menos posible en este mundo

Voz 1005 27:34 pero es muy bonito e la verdad que

Voz 6 27:37 no sabemos si esto ya ha pasado es que no estamos hablando convocó una alegría que a lo mejor cuando se emite esto la gente escucha esta frase que he dicho yo hice no tiene ni puta gracia lo siento a mí tampoco me la ACA

Voz 1005 27:47 claro si hablamos desde el pasado en el futuro no me

Voz 6 27:49 hacer ninguna gracia este chiste que hecho espero que lleguen al pasado a echarme de aquí por lo que he dicho

Voz 16 27:55 qué bonito es tú que es decir

Voz 1005 27:59 pido retroactivo nuevamente el tiempo que Goliardos pedal es precioso eso bueno hoy a siempre con una canción que no gusta si es tú ya está desvía pues mira sacan

Voz 6 28:09 de un tiempo a Dani un eh

Voz 1005 28:11 es un poeta creador artista

Voz 6 28:14 oiga pop fantástica muy Marica muy reivindicativa esta canción dorada generación a mí me da mucho subido ahora

Voz 1005 28:22 yo lo escuché ayer cuando me lo pasaste la verdad me flipa porque es una historia real

Voz 6 28:26 que ha roto la relación invada vuelve a los bares donde iba antes de esta enamorado o en pareja descubre que hay una nueva generación de muchachos que le hacen caso le hacen ojitos Ilan sus teléfonos móviles

Voz 1005 28:36 pues a tope la alegría de vivir a gozar lo he hecho ha sido sí sí sí no gracias Bob Pop Antonio tres gracia pero a nivel de que te odio porque casi no deja morir Elena David Roberto todas las persona ahí también Francesco Schettino le un saludos te acuerdas el Costa Concordia si no sabemos qué ha sido del pobre hombre pobre hombre se el amor el amor le hizo naufragar un crucero murieron persona pero él lo único que estabas enamorado esto con los años era sólo una historia de amor sí que bonito bueno pues él sino muchas gracias a todos