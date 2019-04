Pablo Pineda: "Desde los 18 años he votado, pero esta vez ha sido muy especial por las más de cien mil personas que también han podido votar"

Voz 1995 00:00 lo lo oye lo escucha

empezaron mejor de mí no no estoy amo Hamann sí según poco Chisinau estáis un poquito

Voz 4 00:46 Iñaki Urrutia buenos días siempre un placer igualmente hombre que alegría verte que bueno altas eso lo has contado a las ondas a España que más Encarna Jicha

Voz 1995 00:58 en este programa ya hemos determinado que es la última

Voz 4 01:00 la frontera vamos a llamar Rosalía salió veais que en chándal pantalones buenísimo de mover

Voz 1995 01:08 que no voten no leáis cree da audiencia de la UD sea

Voz 4 01:12 sólo diremos tratará lo que me faltaba Miki Dani Mateo muy buenos días está en la voz de España hoy por hoy de la angustia de la hemos estado hablando bueno decías sentir alivio yo creo que la palabra salir pero

Voz 0460 01:28 es sí pero vamos que que esta gente que que que que no se han puesto en un nivel de tensión que nos vamos a volver locos si ganaban unos a los otros venía la Estrella de la muerte y la gente que es votando con la cara desencajada

Voz 4 01:41 yo yo ayer CNI tortilla de patata ayer Senado tortilla para atacar ahí ahí como los ricos no no sé por dónde vas pero ahí jóvenes como como a lo loco a lo loco

Voz 1995 01:51 pero hay que pensar en mañana tienes

Voz 4 01:54 ya ya estoy mirando chándal es que no voy en chándal panadería son patronos que parece así mi cosas ya se nota la mano de Pedro Sánchez presentadores van en chándal de cualquier manera

Voz 1995 02:08 soy Pablo Pineda muy buenos días Pablo bueno día he Dame Langui muy buenos días

Voz 6 02:12 alta verte con ese pantalón pesquero sin calcetines enseñando el tobillo increíble Toni verdad

Voz 1995 02:19 estaba yo ya tengo mucho pero hoy no es bueno que tiene esto que yo puedo despedir a cinco cualquier momento pues tienes que hoy nos han llamado de gente bebiendo canciones y la gente que hay que buen programa a mí tampoco me sentía

Voz 4 02:31 claro karaoke depende de mal lote

Voz 1669 02:35 a Pablo Pineda como he pedido dice que estos madre

Voz 4 02:40 aquí lo que tú no lo tiene no Pablo I

Voz 1995 02:44 como todos ustedes saben es maestros consultores actor y es el primer europeo con síndrome de Down en acabar una carrera universitaria

Voz 7 02:51 sólo ayer tuvimos en el programa Especial Elecciones verdad aquí daba estoy comentando

Voz 1995 02:55 niños y las elecciones

Voz 7 02:58 y lo hacía es porque estas elecciones para ti

Voz 1995 03:00 dar mucha gente no han sido unas elecciones cualquiera ha elecciones todavía más importante de lo que

Voz 1669 03:05 es verdad sí la verdad que ayer fue un día de los resultados y no por eso se hace de Haendel con discapacidad intelectual que para mí fulanito viendo lo veo yo llevo de Ben lleva casi ochenta años votando lo dieciocho a cumplir la mayoría de edad siempre dado cien a las acciones pero no dejaba de ser una incongruencia que me daba lo miran y una ley de Lugo bien lo que pusieran siendo este cambio

Voz 1995 03:44 el graffiti ha explicado que hay ahora este viernes han sido históricas al menos por un motivo lo veía cada uno con los resultados que pienso que quiera pero Se reformó la ley electoral aprobado se aprobó el pasado mes de diciembre fruto de esa reforma como cuenta Pablo más de cien mil personas con discapacidad intelectual han podido votar por primera vez en sus vidas porque no tenían ese derecho lo piensas languidece que que había gente en este país que no tenían ese derecho así hablaba ayer Pablo en ese especial informativo de la importancia de este paso

Voz 8 04:14 especial porque si se va a añadir cien mil votos más altas es decir con lo cual lo hace más decisivo y más hemos todavía

Voz 5 04:27 desde luego que es desde luego muy emocionante

Voz 1995 04:30 eh qué tal la experiencia de como tertuliano ya Pavarotti te falta ganar la Champions ya le tertuliano electorales lo el último ya a partir de eso poner echando a como yo

Voz 6 04:41 igual

Voz 1995 04:47 bueno a los dos ya los conocemos a los cuatro los conocen pero estos Pablo Pineda desconocen por separado desde desde la cultura que han hecho lo que han trabajado por mucha gente en este país pues muchos colectivos pero es que acaban de estrenar un programa en el Inter de la Primera de Televisión Española acusó lo a no se escuchó de viajes y gastronomía

Voz 5 05:07 es un acusaba comenzó como bien viajemos sí

Voz 0460 05:11 hola me pero no lo cuentes sobre ese este viernes gran éxito de autocrítica

Voz 1222 05:17 público sí sí sí sí sí muy muy bien la verdad muy contentos han sido cuatro meses muy intensos de Pablo yo tenía muchísimas ganas de currar con Pablo ya lo he dicho a mi ha sido un regalazo yo le conocí hace unos años en durante una mañana en un rodaje de de unas acciones de una le dijo macho como me gustaría pasar tiempo con con con Pablo como me gustaría que forma pues no lo sé porque somos diferentes ciudades el de Málaga de Madrid los somos colegas yo dándole vueltas con me gustaría esto tiene que ser trabajando al paso del tiempo pues a Curro Velázquez la última película que baje Dios y lo vea al terminar la película pues le dije macho porque no

Voz 9 05:55 son ideas una peli o una serie

Voz 1222 05:58 para trabajar con Pablo como digo pues sitio me gustaría mucho trabajar con Pablo y sobre todo lo habla de trabajar es que voy a estar mucho tiempo con él yo creo que que que me va a inyectar un pago es necesario joe le insistí mucho y al cabo el tiempo pues dándole alcohol porque cien no

Voz 1995 06:15 Pablo tú como has aguantado fíjate el rollo que nos está contando palpa hablaré como has aguantado sino Pablo

Voz 1669 06:24 el primero le quiero mucho eso de EBB porque soplo los dos iguale haya empleo en ese sentido a Cacho y dopados adaptar yo de alguna robar

Voz 6 06:40 es fácilmente un poco más lento no estoy un poco más lento no igual esto es como una cofradía andante

Voz 4 06:49 el problema es que titula donde comen dos

Voz 3 06:53 Juan Manuel Montilla

Voz 1995 06:57 se comenta comenta Juanma que hay que hay bares que al saber que iba Ángel puedan cerrar yo ahí pasa a Cuba también se y comiendo por España sí sí sí qué poca vergüenza ver si damos

Voz 4 07:15 no tengo ahí al fondo y a Dani pensando que estéis haciendo con vuestra vida vamos lo llevo pensando desde el minuto uno

Voz 5 07:21 qué error básicamente el problema es eso no sabía bien que cometa hombre ante pero no sólo comes sino

Voz 0460 07:32 dormir la también un poco estás improvisando y siete nota cómo va a ser eso ahí lo ha hecho la cabeza improvisa

Voz 4 07:38 mejor rapero dando eh hemos estado

Voz 1222 07:43 digamos que siempre hay un día El Langui y un día de Pablo Langui pues le lleva a Pablo a los sitios de alta alcurnia

Voz 6 07:54 acuerdo bien Pablo pueden me lleva a lo más tradicionales

Voz 1222 07:57 más pero lo que hacemos es por si tal sitio gastronómicos estrella Michelin entrevistara a los chef con estrella Michelin entrar en sus cocinas que nos dejen tocar sus

Voz 6 08:09 hacía veía como ratas sin romperla bueno

Voz 1222 08:14 también pues eso es conocer historias de gente tanto conocida como gente anónima que tiene una historia de superación muy potente detrás hemos hecho un montón de actividades que también ahí eso es verdad es algo que tiene a diferencia pueden ser de alta alcurnia considerable

Voz 4 08:32 fregar platos no claro a actividades de alta alcurnia que

Voz 6 08:36 llevará Pabla que les masaje a cuatro manos por ejemplo por ejemplo bueno hay otras como montar en la calle

Voz 1669 08:43 yo me monto ya se estrenó el viernes

Voz 1995 08:46 a la gente le ha gustado mucho eh fíjense bueno vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablemos tu fama con Pablo con los cuerpos especiales con nosotros

en fin la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 09:01 el pasado viernes Televisión Española estrenaba su nuevo espacio en un treinta en que ha sido recibido con un aplauso unánime por parte del público que coincidió en señalar que es un perfecto ejemplo de televisión pública de calidad televisión necesarios Se ven otros no solamente alguien saltando de un helicóptero el programa se titula donde comen dos un docu show esto no te lo ponen ellos ponerlo porque claro no es decir no me voy con un amigo otra vez pero bueno es un documento de viajes gastronómicos protagonizado por Pablo Pineda y Juan Manuel Montilla

Voz 5 09:34 hola alegría qué contenidos tenía muchas ganas de hacer este viaje contiguas

Voz 10 09:48 yo elijo restaurante yo elijo yo a mí como el movimiento me escasea no tengo facilidad el viento me gusta el fallo eh algunas está esperando Pepe Pepe Rodríguez el debate para invitar a su restaurante bueno no sé si vamos a tener que pagar nosotros

Voz 5 10:19 sólo cuatro meses de rodaje lámparas

Voz 1995 10:23 realmente lo que vosotras asiste refleja ese espíritu viajero de dos amigos que realmente refleja bien lo que vosotros habéis vivido

Voz 5 10:32 yo creo que sí bueno

Voz 1222 10:35 la pena es que son cincuenta minutos que se te hace corto no por nosotros en el que no está viviendo sino la reacción del público habíamos hecho corto en son cincuenta minuto ya pero que ostra no cadista metió quiero ver situaciones

Voz 6 10:48 pero pero creo que que les ha dicho la verdad es que no vamos a trabajar ya sabes que hemos venido aquí a disfrutar exactamente si lo más difícil son los totales que luego tenemos son totales es decir definirías a repetir de trufa la gente que te decía eso de que te querían que trabajase y más los bloqueado no de

Voz 1995 11:09 habéis aprendido más de una experiencia comparte habéis aprendido a cocinar algo bueno hacer Sferificaciones verdad

Voz 4 11:18 con chicle no vale me estás contando

Voz 6 11:21 es que se lo come todo sí sí

Voz 4 11:27 oye puede ser no puede ser Langui Pablo el programa no fuera de ejemplos de superación y de quisiera ir a poner ochos si alguien nos dijera hombre habrá que hacer algo más no sólo de la superación también

Voz 1995 11:42 pero no en serio algo que he aprendido a cocinar

Voz 4 11:46 hice testifiquen no Pablo lo está poniendo sacara por ejemplo

Voz 1995 11:50 así por ejemplo yo quiero hoy Pablo tortilla de patata que ha desayunado de nada

Voz 4 11:57 cómo ve la Pablo hay que ya patada ahí viene Pablo no hubiese aprendido nada de verdad cuatro hubiese viajando con los mejores restauradores veleña lo he oído en lo que es la amistad a escuchar

Voz 6 12:17 me falsificación en las hace muy buenas críticas

Voz 4 12:20 me veo yo estoy explicito albóndigas

Voz 6 12:23 yo no diga no pero sí hombre no es lo mismo con quién

Voz 1995 12:28 no se pudo coger una banda pastelera

Voz 6 12:30 a este Sir más sinvergüenza

Voz 4 12:33 no sé si tiene todo ha visto pues es es un par de

Voz 6 12:35 vergüenzas que bueno pues

Voz 4 12:38 es más lo de la superación les dijeron superación hoyos así sí sí sí sí

Voz 1995 12:44 le dije Pablo que hemos cogido una manga pastelera claro como Vito cogimos una manga

Voz 6 12:51 hemos hecho una hamburguesa pues me decía un amigo eso te has comido la hamburguesa de Dani te echen siempre me he comido yo pues así pasado

Voz 1995 13:02 por Madrid Valencia Alicante Galicia Sebastián arroba que Papa está Leo Harlem Street el Papa Papa

Voz 6 13:12 yo lo he visto poniendo hamburguesas digo ostias vimos llegar de aquí a nada aquí a donde estoy contigo con su papamóvil llegó a parco al lo digo vamos como fileteado pero aquí por el Vaticano haciendo trompos no

Voz 3 13:27 nada por aquí por el Vaticano

Voz 6 13:30 el Papa Francisco de primeras acercó llevaban a digo Juan Pablo II te quiere todo el mundo se dijo perdona

Voz 4 13:40 además de Paco de milagro que siempre aquel edificios dijo el Papa

Voz 6 13:46 no podemos decir lo que Pablo preguntó al Papa nuevo vamos a llevarlo y a Bari que ver el programa porque es verdad que Pablo se estuvo preparando lo que quería decir la nieve esto es verdad entonces pero si tú

Voz 1222 13:57 hemos una encuentro con el Papa tuvimos unos minutos con el Papa estuvimos hablando de tú a tú yo le di un par de cosas Pablo le hizo un par de preguntas dijimos a seguir fíjate ando con tu papamóvil

Voz 6 14:09 fuimos a comer pasta

Voz 1995 14:10 comer bien el Vaticano hace muy bien el cordero de Dios

Voz 3 14:16 enough andaluza pan y vino límite de distinta

Voz 1995 14:22 el

Voz 1669 14:23 bueno si está no como Jordi pero que sigue tú

Voz 6 14:26 los minutitos con él

Voz 1669 14:27 vaya a hacerle pero es muy muy enrollado no la verdad que el chaval la pregunta que yo y todo lo que dijimos Jet chance P PCI M

Voz 1995 14:44 imagínate sino también allí con su quehacer diario se encuentra con Pablo con que imagino que bueno oye pero quiere ver al Pávez que bueno

Voz 4 14:52 me soltaba la mano que recordemos siempre que la forma en que les saludo El Langui fue tú que aquí que fileteado por el Vaticano con el Papa que quede muy claro

Voz 1995 15:03 bueno hay previsión de hacer todavía quedan se estrena el viernes todavía queda mucho por ver pero imagino que el horizonte está hacer una temporada pues aún más ambiciosa hay hay planes de futuro

Voz 9 15:12 bueno viendo cómo

Voz 1222 15:15 cómo va a funcionar el programa no yo creo que casi una buena propuesta Iker lo que sí que hay ambiciones no queremos descubrir muchos más lugares verdad Pablo por supuesto viajar los dos

Voz 4 15:26 luego lo que pasa que pocos vosotros no se puede Space esos yo te estoy creyendo Juanma

Voz 0460 15:32 pero escúchame pero sí la primera temporada entrevista hecha al Papa para la segunda que os dejáis altura

Voz 1222 15:39 Bossi ha que Pabla que tenemos pendiente para ir a ver a Duran

Voz 4 15:44 chao el tú que a todo el mundo queda ya a Donald Trump

Voz 5 15:47 cómo llamaría a hasta no sea

Voz 4 15:51 el vamos a romper el hielo lo peor

Voz 1995 15:58 has te lo piensas lo peor de todo es que no tengan ustedes ninguna duda que si estos dos se proponen

Voz 0460 16:03 ir a entrevistar a Donald Trump que van a entrevistar a Donald Trump aquí no por la Casa Blanca eh

Voz 4 16:10 no me va objeta la verdad sí

Voz 1222 16:15 Estados Unidos Si queremos hacer un par de preguntas a Donald tan Pablo es un tío muy inteligente

Voz 1995 16:20 Iraitz le un par de pregunta la verdad que

Voz 1222 16:23 vale del Mallorca hace vamos antes el de

Voz 1995 16:25 la alivio y el hemos pedido la gente mira podíamos tú puesto una ya que nos diera canciones porque yo creo que es un día hoy que hemos pasado una época Pablo de mucha tensión en este país no verdad me está alguna alguna fricción muy grande y ahora viene montó también poco de uf este lunes vamos a aprovecharlo mucha gente siente hoy alivio tú tú compartes esa esa sensación

Voz 1222 16:45 quién me ha pillado

Voz 1995 16:48 hay que mucha gente después del resultado de las elecciones después de semanas de debates de mucha tensión política hoy mucha gente siente se siente aliviada tú estás hoy aliviado

Voz 1669 16:57 sí por supuesto sí sabemos más y si lo hace ya que teniendo seguimiento de tema y además masa aquí

Voz 5 17:11 ha sido vendido pensando digo no da mucha turrón

Voz 1995 17:16 que se los medios que era un momento importante pero bueno hoy relajamos un poco

Voz 0460 17:22 y lo peor de todo es que ahora ahora que ya han calentado el ambiente ahora a quién le toca volver a meter la pasta en el tubo la ahora quién letón se relaje

Voz 4 17:34 a los cómico a los otros dos cómicos yo tengo mucho lío de tengo mucha plancha comía tortilla hoy

Voz 0460 17:40 Nikos tenemos que rebajar el ambiente de tensión en la calle a eso está ahí no la Llosa en los cómicos al muelle sabes como el pianista del salón del oeste que mientras están dando una paliza el está ahí si alguien quiere bailar todavía Ding Dong

Voz 4 17:54 tú puedes acaso Dani deja que vaya otro delante de algún y luego ya verás tú déjame ojito por favor no

Voz 0460 18:00 disparen al pianista eh que nosotros estamos ahí a ver si alguien quiere bailar

Voz 1995 18:03 bueno son dos grandes ejemplos

Voz 4 18:06 el Toni Pablo y Juanma son dos grandes

Voz 1995 18:11 se lo que he descubierto claro que no voy a entrar en forma que hace pocos sacase esta canción

Voz 5 18:26 la la verdad de la televisión en el programa Música madre pastelera verificación pues sí la verdad es que muchas veces tiempo más con con el viaje que me he metido con con Pablo pero pero sé que ella tendremos tiempo de descansar no puede venir a trabajar en chándal como Tony

Voz 4 18:55 a lo que en lo que de verdad serie no la ves Rafa moderna

Voz 1995 19:14 porque si dejamos esto lo ha hecho lo venimos porque aquí no comedia

Voz 4 19:20 por eso damos fe dices oye en la cafetería de acércate María tiene unas cosas una Sferificaciones tremenda

Voz 6 19:27 es que ya hemos probado las mieles yo tengo una pregunta Tengo una pregunta

Voz 4 19:30 la escuchamos una cosa pero por ahí no vayan no tengo una pregunta a la cúpula del Vaticano que son como dos tres

Voz 3 19:38 cientas escaleras su viste

Voz 0460 19:41 tú que tienes esa esa ese problema personal colas

Voz 6 19:45 era bueno pues en el programa de Roma me veréis subir escaleras quién estás container muy container sí pero sí en la verdad es que que fumo momento momento de cascos ONG no a quien se le ocurrió esto no pero verdaderamente que fue algo bonito por por porque tenía Pablo enfrente animando hoy

Voz 1222 20:07 muy bueno la verdad es que estuvimos ahí como veinte minutos de conversación subiendo escaleras sí dándole vueltas a las

Voz 3 20:14 sabíais que luego había comida si es que siempre

Voz 6 20:17 ahora mismo cuando ahí es Puerto luego nos ponen de de recompensa comidas no pues vemos animales cuando tienen el circo es algo bien ITA

Voz 4 20:24 la arriba estaba el Papa con una ficha pues estar

Voz 1995 20:27 es un gran gran gran ejemplo de la televisión pública Macael irá y la sensibilidad está en donde caben dos por no decir otra cosa eh Langui Pablo un verdadero placer cuidados mucho Tati tememos el intento de nada por seguro que tendrás que presenta concierto esos discos o lo que sea hay Pablo esta es tu casa sitúa el lunes no tienes nada que hacer lo tienes al poco libremente invitamos se habla de Pablo estaba la palabra bien con él a que asistan

Voz 4 20:56 se complicaron date cuenta que no lo ha dicho que quiere estar con Pepa Bueno si se le madre mía la que me con los que te queremos te viene presentado no yo también

Voz 10 21:13 no caben dos