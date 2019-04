Hablar por hablar

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos si es por pasar el tiempo vale pero hacer cábalas en serio sobre la formación del gobierno carece de sentido a veintiséis días de las elecciones municipales autonómicas y europeas los partidos no van a descubrir cartas ni salirse de sus catecismos cuanto digan sobre el futuro es nada con sifón o para ser más precisos parte de la precampaña electoral de esta próxima cita campaña que empieza oficialmente el día diez pero en la que ya estamos todas las fechas semanas sola para que un ejemplo cinco días antes de que vayamos a votar sólo cinco días antes semana proclamar oficialmente los resultados de estas generales que acabamos de celebrar seis pedirán las credenciales a los nuevos diputados ISE constituirán el Congreso y el Senado cada acto cada imagen cada declaración formará parte de la publicidad política de hecho forma parte ya de manera que lo de formar Gobierno por el momento al cajón pero como especular es gratis en especulaciones andamos dice la financiera hippy Morgan que el IBEX presiona para que el PSOE pacte con Ciudadanos la idea gusta muchos podría ser una fórmula razonable y estabilizadora si ambos partidos fueran los de febrero del dieciséis cuando firmaron el acuerdo de las doscientas medidas pero hoy es imposible Rivera que para acudir a las derechas será lanzado al hooligan mismo persiste en su veto y lo justifica con argumentos ridículos los socialistas están irrita disimulos con él con sus groserías ni siquiera llamó a Sánchez para felicitarle el líder naranja en apuesta a todo o nada típica de su habitual impaciencia ha enfilado ciegamente en dirección a La Moncloa ya sólo se ve asimismo un gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos apoyado por los anexos nacionalistas necesarios sería la salida preferida por muchos militantes pero presenta también importantes contradicciones la primera de las cuales es que mita minaría de manera fulminante a las derechas sería oxígeno puro para el PP que ha quedado sonado de forma que no me están el que Sánchez esté pensando en gobernar en solitario con acuerdos pero sin coaligarse con nadie como dijo ayer Carmen Calvo in moverse en geometría variable sería vivir en el alambre sí pero quién sea apañado una temporada con ochenta y cinco diputados debe sentirse en la opulencia con ciento veintitrés pero ya digo que es hablar por hablar ahora no hay que tomarse al pie de la letra ninguna afirmación estamos en campaña de nuevo