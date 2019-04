Juan Carlos Alarcón: “La precariedad no es un paso previo para encontrar un trabajo mejor”

Voz 1727 00:00 mañana es primero de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores oiremos seguro a muchos representantes sindicales e institucionales señalando cuáles son los puntos negros del mercado laboral español pero esta mañana queremos adelantarnos con una historia concreta de carne y hueso de un joven aquí en la precariedad ha condicionado buena parte de sus decisiones vitales se llama Juan Carlos Alarcón buenos días buenas vibras tiene veintisiete años es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid hace tres años que termina este la carrera bien el master correspondiente y que ahora mismo

Voz 1 00:34 pues ahí mismo trabajo un par de horas en un como escolar y al mismo tiempo me preparo oposiciones

Voz 1727 00:39 oposiciones aquí de os ya ministro

Voz 1 00:41 tipo que fue lo que encontré que era más o menos que podía tener que ver con lo que había estudiado y demás y a partir de ahí dije bueno pues esto mis padres son funcionarios dije pues es el camino a seguir en ese sentido

Voz 1727 00:53 cuánto cobras en este comedor me estoy cobrando ahora

Voz 1 00:55 modo doscientos setenta euros está un poquito por encima de la media de mismos puestos en en otros centros pero sigue siendo una cosa que no da para vivir de ello estado trabajando en otros sitios al mismo tiempo iconos así que juntaba un poquito más dinero a final de mes lo que pasa que tomé la decisión de dejar otros trabajos para poder centrarme en estudiar porque veía que la precariedad de estar en en el día a día en varios trabajos a la vez pues no me dejaba estudiar

Voz 1727 01:20 vives con tus padres claro lo estuvo en tiempo

Voz 1 01:22 emancipado pero enseguida cuando sacaba el proyecto en el que estaba pues tuve que volver a casa

Voz 1727 01:27 o sea que ahora mismo tienes de ingresos propios doscientos y pico euros si veintisiete años licenciado superior su carrera su máster preparando oposiciones auxiliar administrativo que digamos que es la escala básica no de de de una carrera en la administración pública oye por cierto y el Plan de Garantía Juvenil que teóricamente facilita el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo

Voz 1 01:47 pues hice un programa garantía juvenil con la Cámara de Comercio en Madrid puesto hace dos o tres años ya y bueno pues un desastre aportó un plan planteado para acompañar a los jóvenes en la búsqueda de trabajo y concertar entrevistas con las empresas no porque la Cámara de Comercio si tiene algo es que tienen contacto con las empresas pues debería haber servido para eso lo único que sirvió al final fue para dar más formaciones que bueno que está muy bien la formación es entiende que ya no llego momento que no tiene sentido y sobre todo que pues es un modelo que sólo beneficia a los que dan las formaciones dábamos estábamos dando trabajo a los que estaban dando las formaciones sino a los jóvenes a los que iba dirigido

Voz 1727 02:25 Juan Carlos está preparando oposiciones hay que recordar que esto no ha sido posible durante los años peores de la crisis porque entre otras cosas no había empleo público tampoco cuando no tiene veintisiete años hace tres que ha terminado su carrera su máster ha cumplido con lo que la sólida la sociedad le pide y no tienen el horizonte un amplio que te permita independizarse cuáles son tus expectativas vitales cuando cómo ves tu futuro inmediato

Voz 1 02:51 no sabía que muchos jóvenes hemos aprendido que la que la precariedad no es un paso previo ya a un trabajo estable después no es intentar ir capeando el temporal según va pasando ir a decisiones vitales que tumbas pues muchas veces son con respecto a eso pues el tiempo que tengo ciertos ingresos más pues me planteo pues vivir con con mi pareja me planteo a otros otro lado pero si no pues pues vas tirando con lo que tienes y entre todos sin intentar ir sacándolo pero si yo creo que una de las cosas más graves de la crisis es que para los jóvenes no ha sido una crisis es que estamos así ya y que no hay visos de que eso cambie de alguna manera

Voz 1727 03:28 vivo con mi pareja vuelvo a casa de mis padres que ideas

Voz 1 03:32 para una familia hablamos claro eso me encantaría pero no puede ser no

Voz 1727 03:36 qué le pides al próximo Gobierno

Voz 1 03:38 pues que salen campaña de estas cosas de los problemas de los jóvenes porque comentábamos de que bueno de verdad que lo votos jóvenes votamos poco parece que por eso es una excusa estupenda para no hacer programas de juventud no si realmente pues hay muchas políticas de juventud y hay mucha gente hablando de hacer cosas para la juventud pero sin contar con los jóvenes que se encontraban muchas veces en que no se no se escucha a la hora de diseñar esas políticas públicas cosas como lo que te comentaba antes de ver una garantía juvenil pues no pasaría si se contará con los jóvenes