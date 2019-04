Voz 0084 00:00 y los mejores discos del mes en el play list de sofá Sonoro con Alfonso Cardenal Se acabó el mes de abril y toca mirar atrás a los discos que han llegado a las tiendas en estos treinta días Nos ha quedado una buena cosecha para el pleno de este mes una lista que empezamos a lo grande con el grito roto de Melissa Etterbeek su show

Voz 0084 02:45 empezamos fuerte en el repaso a los mejores discos de abril con Malí Sáder which is in so que da nombre al decimoquinto álbum de la veterana compositora estadounidense ganadora de varios premios Grammy y un Oscar por el tema del documental Una verdad incómoda con Melissa hizo un último álbum hemos abierto el play list de abril una selección de los discos que más nos han gustado en sofá Sonoro y en esta lista no podía faltar el regreso a lo grande de un músico que comenzó fuerte es su carrera hace una década y que estaba atas dado el año pasado volvió a grabar sus primeros temas junto a una apenas van eso les sirvió para coger impulso en su carrera este mes el cantante de Boston ha editado Nineteen Dreams nuevo trabajo un disco que es una vuelta de tuerca a los orígenes a ese sol abrasivo de garganta rota que le dio a conocer un disco que nos ha gustado mucho que se presentaba con este Lover come

Voz 0084 06:18 Beat con este discazo segundo tema del play list de este mes un abril con muy buenos discos muchos les hemos dejado fuera de nuestras selección pero no hemos podido ni querido descartara sobre San Road una banda por la que sentimos mucho cariño sofá Sonoro sobre el San Rowe es una banda de chico y chica que comenzó Aaron a cantar juntos y que han terminado casándose juntos y haciendo muy buenos discos en dos mil doce sea presentaron con esa maravilla de Lloyd fue un álbum maravilloso algo más que el también genial sui min Time de dos mil catorce luego han sacado dos grandes discos de versiones otro álbum de estudio en dos mil dieciséis así que había muchas ganas de escuchar material nuevo suyo tras su reciente paternidad

Voz 0084 11:34 lleva a casa los chicos de sobre el San Road parte de nuestro repaso los discos más destacados de abril un repaso que sigue con un álbum que nos ha atrapado mucho dan se titula esta maravilla de Green músico sueco de treinta y seis años aunque bien podría tener setenta Isère un viejo veterano de la escena de Nashville no Negrín tiene ya una interesante trayectoria

Voz 0084 12:02 su nuevo álbum un disco que arranca con un par de canciones algo extrañas pero que si le das una oportunidad acaba enganchando porque tiene una buena cantidad de magia en sus canciones temas cortos que miran al folk y al rock con una mirada particular la de este músico sueco que sigue en buena forma ampliando su público por el mundo a base de buenas canciones canciones como es el de Raúl

Voz 0084 15:55 ha sido de lo que más hemos escuchado este mes de abril en el que también ha vuelto a las tiendas Josh Ritter otro de nuestros favoritos que además ha acudido Israel para que sea el productor de Fever breaks un álbum delicado pero con momentos de arrebato a cargo de forja entre la banda de Israel aparece en este disco de Josh Ritter el nuevo álbum del músico de Nebraska va enganchando poco a poco perros da más certero que su entrega de dos mil diecisiete tiene más fuerza aunque menos pegada y funciona esta nueva asociación con un músico en racha como el que aporta bastante en este disco en maravillas como este still love

Voz 0084 20:46 te sigo queriendo ahora ya titula este tema Josh Ritter si el bueno de Reader ha pedido ayuda Jason nuestra próxima protagonista tampoco ha sido tonta Norah Jones ha vuelto a las tiendas este mes con biquini Kane un disco interesante y bastante arriesgado en el que Jones ha llamado a filas a Jeff Tweedy líder de Wilco neoyorquina es fan declarada de la banda de Chicago incluso había grabado una versión de Jesus etc junto a Tweedy agravado el tema más cautivador de este disco compuesto por siete canciones que registró tras la intensa gira The day breaks que la trajo por España el verano pasado un disco interesante como decía con esta delicia son with no une

Voz 0084 24:36 Norah Jones junto a la guitarra de Jeff Tweedy en esta canción sin nombre parte de Villena Kane el nuevo trabajo de Norah Jones un disco sin pretensiones y con canciones de distintos estilos ido estrenando como sencillos en los últimos meses con Jones nos vamos acercando al final de la lista de este mes una Play List que vamos a ir cerrando con dos grandes discos el primero es el quinto álbum de que Bin morbo ex miembro de los siempre interesantes Woods More vía publicado este mes Oh My God un álbum fascinantes repleto de imágenes religiosas que ejercen un poderoso atractivo y que sirven de punto de inflexión para reflexiones sobre la vida el paso del tiempo o la muerte un disco extraño en ocasiones sombrío pero tremendamente certero que nos ha gustado mucho sobre todo este no Ohio

Voz 0084 28:13 Kevin mórbida Hello una de las canciones de su último poderoso disco con el que llegamos al final de la entrega de este mes un abril con discos enormes algunos nos han quedado fuera como el de Miller el de Damien Jurado también Jon Paul White que si los hemos incluido en las listas de reproducción de Spotify en la que vamos poniendo todas las canciones de estos programas y algunas que se nos han quedado fuera llegamos al final y lo hacemos con el disco póstumo de una maravilla de canciones inéditas seleccionadas por la viuda de qué temas sugerentes hice una enorme sabiduría que siguen dejando ese poso que Kheyl era uno de los músicos más infravalorados de su generación su testamento musical se titula Stay con él cerramos este play list de abril tiene más contenido otros programas en sofá Sonoro punto com nosotros volvemos la semana que viene

