Paco de la Torre: “Era difícil que la estrategia electoral del PP fuera competitiva”

Voz 1 00:00 Paco de la Torre muy buenos días muy buenos días alcalde de Málaga candidato a la reelección alcalde veterano lleva muchos años diecinueve no uno de los diecinueve años al frente de la Alcaldía de Málaga un veterano popular un veterano de la Polly

Voz 1727 00:16 ética municipal que la pasado al PP le escuchábamos a las ocho de la mañana a usted en una declaración de ayer diciendo que con la manta ha querido tapar a la extrema derecha ya desatendido a los pies que estaban en el centro

Voz 0801 00:28 de esa metáfora exactamente Hawtin se pero sí que había habido quizás una atención a digamos no perder electorado por el espacio de la derecha Hay eh y quizás eh difícil al mismo tiempo no perder los reparte Centro Centro Clooney es el espacio donde importa prestar atención y donde tiene que está la mayoría electoral es bueno para el país que los electores estén centrados en el tema esa presión luego yo creo que la fragmentación la división de tres tres partidos que lo espacio centro derecha el punto de vista sociológico político es evidente que como una regla D'Hont pues penaliza no habla la cara una de las formaciones y el PP ha sufrido hay también una cierta penalización eso es evidente

Voz 1727 01:10 el PSOE ha ganado las elecciones en la provincia de Málaga la segunda posición ha sido para ciudadanos se ha producido el sorpasso la tercera para el Partido Popular que pierde cuarenta mil votos que son exactamente en fin por casualidad probablemente los que tiene Vox equivocó el el la estrategia Pablo Casado

Voz 0801 01:32 pero era difícil una estrategia que pudiera ser competitivo al mismo tiempo con esos dos espacio digamos colindante no es no sabe qué hubiera pasado aquí el caso de distinta no pero yo creo que hay que plantean las cosas en términos de identidad no y el PP es ha podido sentir siempre se dice sintiendo un partido de centro reformista con vocación centrada en la vida política española no haya actuado así muchas ocasiones y yo creo que ese es el buen camino que debe de de ir cero lo veo así claramente de la fragmentación un tema ya más complejos de reloj

Voz 1727 02:08 usted querría que Pablo Casado lo presentará en un mitin de cara a la campaña para el veintiséis de mayo

Voz 0801 02:13 pero yo no tengo inconveniente estará muy solicitado hizo otro sitios también no en la va municipales dos forma son unas campañas donde está el tema de gestión que va personar las candidaturas el cinismo ese terreno no tanto es un tema de partido también pero esencialmente las la vida municipal lo con los lectores Miriam es bueno cómo se han resuelto los temas a nivel local a nivel municipal y cómo se pueden resolver no quién puede dar más confianza de cara al proyecto de avance de seguir cambiando una ciudad en este caso no es seguir avanzando en los distintos frentes novecientos espacio donde en nuestro caso pues me sitúa como nacional veneciano yo esos temas son esenciales no más que los temas y el cinismo políticos porque hay menos ideologización en el plano local no que en el plano nacional luego inclusive

Voz 1727 03:03 bueno era una manera de personalizar una pregunta que todo el mundo hace hoy señor De la Torre usted lo sabe puede el PP conservar al líder de un partido que ha perdido lo que ha perdido el Partido Popular este fin de semana este domingo puede seguir Pablo Casado siendo el líder del Partido Popular

Voz 0801 03:20 pues no veo razón para que no son tema de reflexión de todos ir donde lo que tiene que hacer construirse unos mensajes de la manera más participar a través de los órganos actuales de Comité Ejecutivo junta directiva etcétera para contribuir en este momento a lo que podíamos y representar un electorado de centro derecha de la mejor forma posible y contribuir al progreso de España desde la oposición también se hacen cosas se pueden hacer cosas positivas siempre lo pensaba o Nobel de control al Gobierno a plantear control siempre constructivo pero un control que trata de que las cosas se hagan bien no para avanzar en el plano económico en el plano social también en el plano ambiental los grandes retos que lo humanidad y que también España tiene ahora en este siglo XXI no famosos objetivos sostenibilidad filtrar quitaron pues esos puede estar impregnando perfectamente la política del Partido Popular y cazado puede estar presente identifica O'Neill de hecho yo creo que esta identifica con ellos no

Voz 1727 04:15 una última cosa qué piensa cuando escucha Alber Rivera proclamarse jefe de la oposición

Voz 0801 04:21 bueno con los números en la mano no es así la tercera fuerza en el Parlamento no la segunda fuerza es el Partido Popular no yo creo que ambas fuerzas de ciudadanos tiene pues la respondía que aludido antes no de tratar de que las cosas vayan bien el desde el ámbito de del Gobierno y el Lille el control parlamentario que procede hacer no yo creo que más de una vez pues si el gobierno puede necesitar algún apoyo en forma de abstención de alguna de estas su fuerza son las dos que se yo o en cualquier caso es un control digamos proactivo de evitar que se cometan errores muy importante que la policía económicas o sea cada vez más dinámica en la financiación de inversiones y creación de empleo es muy importante ocuparse de la educación y la formación profesional para que este país aprovechen las oportunidades que es muchas se pierden porque no estaba formación adecuada en la gente que aspira al empleo no esos temas desde la oposición se puede hacer mucho por ella

Voz 1727 05:21 el alcalde de Málaga Paco de la Torre gracias por estar en la SER suerte