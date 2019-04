Aitana Calvo: "Echamos de menos más fondos en medicina para la investigación independiente"

muchos se suma Gregory como está acostumbrado a esto porque maneja información científica todos los días lo cuenta como si fuera un vaso de agua pero cuánta vida no cuánta vida hay en eso que nos estás contando Quédate a mi lado porque vamos a escuchar a dos profesionales que nos van a ayudar a ampliar dos de las noticias que que tú has mencionado los avances en la batalla contra el cáncer y la enorme ayuda que supone tener un robot en un quirófano en Santiago Pedro Martínez Seijas hola buenos días hola buenos días cirujano oral y maxilofacial del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y el teléfono Aitana Calvo buenos días

la cosa que más bien les parece que ocurre lo contrario que nos tienen que atar las manos a los periodistas para que no hacemos las campanas al vuelo no

yo creo que vengo una hacer una tarea que complementaria himnos hacia los cirujanos pues permitir hacer movimientos que nuestros hermanos no podemos hacer llegar a a partes del cuerpo haciendo mínimas incisiones con lo cual las cirugías son más cortas y los pacientes se recuperan mejor yo no creo que haya ese temor ese temor yo lo lo vengo escuchando desde que se habla de los robots en en distinta en la industria en distintas partes lo que se va cambiando es apareciendo nuevas nuevas profesiones nuevos nuevos segmentos en los cuales las personas se van recolocando adaptando tenemos que adaptarnos es es un entorno muy muy bueno que se que va cambiando de forma muy rápida

Voz 4

08:44

bueno yo creo que en este momento no no estamos gobernados por la ciencia es decir es cierto que es urgente puede surgir problemas éticos pero probablemente no no tanto en el campo de la ecología y surgen sin duda he pueden surgir problemas éticos en cuanto si podemos conseguir modificaciones genéticas que introducir vemos en los pacientes en los pacientes que pueden tener otras complicaciones etc pero tengo que yo creo que que la bioética está estar a cancelar Medicina hay esta está jugando amor