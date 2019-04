Manu Carreño: "Bale va por libre y esa imagen al final se acaba transmitiendo"

Voz 1

00:00

cuando de Gareth Bale lo que además es su representante se mala noticia que pena que no se oiga Bale que no se le oye nunca su jugador que tampoco le debe preocupar mucho ni lo que piensen de Ny lo que digan de ni la prensa ni la afición y los compañeros el va por libre y eso al final se acaba transmitiendo acaba trasmitiendo a imagen de distante no lo siguiente de un planeta lejano no que está aquí forma parte de la órbita interestelar por ahí está en el espacio pero bueno mi se comunican interrelacionan y si lo oye nunca sólo se oye de vez en cuando a su representante este año se oye mucha su representante y eso suena a justificar cada dos por tres la mala temporada de de Gareth Bale