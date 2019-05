Los créditos usureros

al mago muy buenos días tal director general de Consumo del Gober Balear nos ha gustado una iniciativa que había puesto en marcha no sé si ya en marcha o que la vais a poner en marcha para controlar todos esos préstamos de los que hablamos muchas veces préstamos créditos al consumo que en muchos casos rozan la usura o están muy por encima de lo de lo que cualquiera puede imaginar no

sí efectivamente es una vergüenza es una barbaridad ahí Illa lástima que no haya los controles que estamos en falta desde las administraciones autonómicas con parte de los desde el Banco de España no que es un poco el el responsable que tendría que velar por este dos cuestiones y mientras tanto nosotros desde la restas competencias autonómicas seguiremos hablando que no se abuse de los porque claro si aquellas entidades que lo hagan pues se presten a recibir las sanciones correspondientes por abusar de los consumidores especialmente de aquellos que tienen más dificultades y que son para nosotros o tiene una protección especial porque son más vulnerables

Voz 0927

01:56

exacto porque esto es la mayoría de estos créditos lo piden precisamente gente que muchas veces no llegan a final de mes que tienen un un problema aún algo algo que no que no tienen previsto una avería en casa una avería en el coche cualquier cosa necesitan recurrir a esto se meten en un auténtico pozo negro no