Elísabet Benavent: "Detrás de toda mentira hay una verdad absoluta que nos motiva a mentir"

Voz 1363 00:47 en los próximos minutos los muchos libros de la Ser vamos a hablar con la autora de toda la verdad en mis mentiras publicado por Suma de Letras Se trata de uno de los libros más vendidos el pasado San Jordi según datos del gremio de libreros de Cataluña y que lleva semanas en los primeros puestos del ránking de lo más leído de este país es una autora que ha vendido un millón doscientos mil ejemplares que se dice rápido de su obra literaria que ha sido traducida a varios idiomas y que ahora da el salto a la televisión de medio mundo Elizabeth Benavent buenas noches buenas noches Macarena diera verdad cuántas horas estuviste firmando ejemplares en Sant Jordi

Voz 0532 01:24 pues creo que en total fueron una seis

Voz 4 01:28 cuántos ejemplares alguna vez os ha dado por contar hacemos un cálculo así a ojo

Voz 0532 01:34 calculamos que fueron más de más de setecientos mal

Voz 1363 01:37 este setecientos libros firmados en una sola

Voz 0532 01:40 jornada sí sí fue intenso intenso hemos cogido velocidad de crucero que te dicen cuando

Voz 1363 01:48 en en la novela en tus manos una novela que no lleva mucho tiempo en todavía en la calle que lleva por su segunda edición

Voz 0532 01:54 vamos estar ya por la tercera por la tercera si hace poquito más lanzaba la tercera pues la verdad es que el feedback así sido siempre muy muy positivo y te dicen cosas maravillosas como que lo han leído de una sentada que no han podido despegar de las páginas hay que se han visto reconocidos en su grupo de amigos que han guardado un secreto parecido la verás que la acogida ha sido como vamos eso es un abrazo

Voz 5 02:14 un abrazo que nace de una idea

Voz 1363 02:17 los hablar del origen de esta novela la número diecinueve de tu carrera la idea de la trama de toda la verdad de mis mentiras crecen una despedida de soltera que organizase junto a tu amigo José C en un auto caravanas

Voz 6 02:29 me pregunto si tu estando allí

Voz 1363 02:31 entre tus amigos y amigas ya sabías que esto iba a ser una novela pues empecé a sentir como

Voz 0532 02:36 el cosquilleo cuando recogimos José yo la caravana dije bueno esto es una novela pero extraer de ella como el cosquilleo no primeras como inminente estas empezar a escribir cosas y Aimar tomando notas en el móvil y al final tomando vinos en una terraza de Torrevieja que la muerte dije oye que os parece la idea de que un libro que sea una estrella de que transcurra todo en una semana normalmente mis novelas me descubre mucho más tiempo todos empezamos a un poco de tormenta de ideas y demás volví sabiendo ya el tema de las de novela

Voz 1363 03:11 ha sido una idea colectiva me pregunto si eso del tiempo te ha supuesto alguna complicación no ha sido un reto si cuando estabas escribiendo te parecía especialmente interesante el que todo ocurriese precisamente en tan poco tiempo en siete días

Voz 0532 03:26 en realidad sea más fácil porque como había que conjugar tantas mentiras no y cada cada secreto se tenía que desvelar en algo en un punto concreto de la Historia el que el corte de tiempo más breve en realidad está tu Fagor porque no se puede narrar ciertas cosas demasiado tiempo pero ha sido un reto porque bueno es una novela otro conclusiva que yo hacía mucho tiempo que no escribía una hay y además es un reto por por eso no por por esas mentiras que tienen que ir conjugando si tienen que ser como piezas de dominó que van cayendo una tras de otra

Voz 1363 03:55 toda la verdad de mis mentiras cuenta la despedida de soltera de Blanca una despedida mixta de seis amigos y amigas que se trasladan en una autocaravana desde Madrid a un camping en Mojácar cada personaje carga con una mentira que implica a otro de hecho ya el título es una muestra de la intención de la novela no plantea una reflexión sobre la mentira sobre las mentiras

Voz 0532 04:16 sí porque bueno la idea que gira toda toda esta historia gira alrededor de la idea de lo primero que creo que las verdades están sobrevaloradas creo en la verdad cuando suma cuando resta creo que hay que mantenerla callada y bueno pues yo creo que la reflexión que que tengo uno que que nació a partir de describe esta novela y ver cómo interactúan estos personajes es que quizá nos movemos en tres tipos de mentiras la que no contamos a nosotros mismos que es muy peligrosa porque tenemos muchas ganas de creerla la que contamos a los demás para salvarnos un poco la las espaldas y quedar bien que estas también es peligro ITA y luego la que damos para no hacer daño entonces entre este tres de estos tres tipos de mentiras se mueve los personajes y bueno pues toda la verdad de las mentiras esconder justo eso que detrás de toda mentira hay una hay una verdad absoluta que nos hace mentir no es la la que nos motiva esta mentira ahí es la verdad como más esencial

Voz 1363 05:10 vamos a fijarnos en una mentira la de la protagonista Coco lleva enamorada de su compañero de piso Marín un año Éste es el ex novio de su amiga Aroa así que fin

Voz 5 05:19 que estar enamorada de Gus el poeta sí que su ex sí

Voz 0532 05:26 había un momento en que yo no sabía sedal un Valium a los a los protagonistas a darme lo a mí porque porque entre tantas mentiras y entre tanto jaleo llegan no sabían se deberá me sentaba escribía como como madre mía esto como lo manejo pero me parece su muy muy divertido como Esteban Manmohan como como este cruce de todos hemos escondido que algunas Nos ha gustado alguien lo hemos escondido porque nos hemos visto muy expuestos no con con ese querer sí y me parecía divertido justo que se empezará la novela en ese punto no que Coco dices hoy una mentirosa es una mentirosa llevo un año enamorada de esta persona pero no quiero hacer daño así que fijo que sigue enamorada mi ex que es lo más fácil del mundo porque él me lo está poniendo fácil

Voz 1363 06:10 Arga coco con una mentira pero también con un mensaje de importancia capital especialmente para las mujeres la importancia de quererse

Voz 0532 06:17 sí es una cosa que he aprendido de coco y llegó momento en el que los personajes tú que escribes también lo lo sabes que toman el control y al final te dan mensajes que tú no sabías no oí aprendes mucho de ellos en el recorrido esa idea de que no me queman mucho que me quedan bien y sobre todo que me quiera yo primero porque si no me quiero yo primero lo que venga después iba a ser un castillo de naipes

Voz 1363 06:41 de todas maneras es que tus personajes en general son super voraces no porque en alguna ocasión me has contado esto empiezan siendo de una manera ISE en poder con muchísimo a mitad de la novela incluso a veces al final quizás porque creo creo

Voz 0532 06:55 porque ese es nuestro camino no yo creo que los años no pasan en balde que la experiencia es es la mejor maestra que hay en la vida y tenemos que ir aprendiendo no sólo de caer nos y demás sino de creernos no y que cada vez que cada día lo que te devuelva al espejo sea no

Voz 5 07:10 sonrisa para ti no para los demás que se aparatito

Voz 1363 07:14 precisamente a través de Gus de Lex de coco en esta novela por primera vez Elisabeth se atreve con la poesía porque como ha sido esta experiencia

Voz 0532 07:23 no sé si se podría llamarse pues creo que es más bien prosa poética bueno mi llevo un año o como muy curiosa con la poesía con este nuevo fenómeno de la de la poesía tengo compañeros que están haciendo grandes cosas en en este terreno bueno pues el año pasado me lo pasé de recital un recital leyendo su con mucha curiosidad pica el gusanillo de salía de tu zona de confort de hacer algo nuevo pero el resumen es que he aprendido que lo que hacen es muy difícil mejor lo dejarlo en manos de profesionales

Voz 1363 07:54 pero te ha gustado lo has disfrutado lo has encontrado diferente has encontrado a otra autor

Voz 0532 08:00 en la poesía pues es que además fue muy curioso porque yo tenía que ponerme los zapatos de Gus para para escribe esa poesía entonces no podía haber Mamma amiga tenía que ser él masculina además una voz masculina que hablara de sus propios sentimientos y que hablará en la poesía en este en este caso habla del secreto de Gus y además es un poco el hilo conductor de la de la historia hace mucho muchas veces de catalizador para que ciertas situaciones se Se propicien no entonces era divertido pero era también muy complicado en todo momento en la novela que dije pero porque me enteré yo no estos follones pero la verdad es que lo he disfrutado muchísimo Elizabeth siempre te pasa

Voz 6 08:37 a lo mismo truco en las entrevistas sirve para que me he metido en este lío de personajes siempre siempre que realmente cobran muchos personajes pero no sé hacerlo de otra manera la complica la tienen pero en realidad es que esto

Voz 0532 08:51 me gusta mucho lo hablaba con con Gonzalo al ver mi mi editor que es que no se estar quieta nos estar tranquila cuando estoy tranquila estoy muy tranquila porque digo Dios mío a necesitó algún follón complicarle la vida con algo y siempre es así pero

Voz 6 09:05 me encanta porque hay como dos Elizabeth cuando estás escribiendo una que se mete en líos y la otra que le dice bueno ya frena porque es que tengo que organizar esto soy yo la que tiene que escribir todo esto y me lo están poniendo muy complicado es muy divertido

Voz 0532 09:17 este desde fuera es que dicen que hay escritores escritoras de brújula no pues yo tengo una Elizabeth de mapa y una brújula que nos hacen caso eh absolutamente en nada la una a la otra entonces el proceso de escritura el tiempo duro no que le llaman es es una lucha encarnizada entre las dos y al final acabó yo que estoy un poco en medio con con los dos angelitos Angelita ya al demonio en el hombro Vietnam pero pero qué está pasando cuando he perdido el control de esto pero es lo que les da emoción también al al proceso tanto y tan

Voz 1363 09:44 es una buena trama eh para una novela Gonzalo Albert qué te parece

Voz 6 09:49 las dos caras de la autora

Voz 1363 09:51 peleándose en cada en cada trabajo todas las novelas de Elisabeth hablan de amor de pareja de amistad de

Voz 5 09:57 Emilia sin ellas

Voz 1363 10:00 especialmente en las lectoras lo digo porque son mayoría en ellas perdón se encuentran se identifican se entienden hasta qué punto Elisabeth se cruzan en estas páginas los discursos de tu tiempo el de género el de Igualdad el que la amistad pasa a ser algo más incluso que la familia porque es un lujo

Voz 0532 10:21 lo que que elegimos no son las pero

Voz 1363 10:23 Naciones de tus personajes las preocupaciones de de tu generación

Voz 0532 10:27 son las mías por lo menos iban cogido como más fuerza evidentemente Valeria que habla también de amor que es la primera es mi mi primera hora no habla de las mismas cuestiones aunque se habla de la preocupación del trabajo yo lo escribí en plena crisis laboral con un traje no me llenaba veía todas mis amigas teniendo que salirse fuera de España para trabajar pues hablan poco de eso desde el fin de llegar a uno a fin de mes de cómo llevar la vida social pero no hablan tienen esa carga también de preocupación a lo mejor de de dónde está nuestro nuestro sitio está nuestra felicidad la búsqueda entre todas las presiones que recibimos de fuera el encontrarse dentro de todos los mensajes no este mundo hiper informado que en el fondo estamos más solos que nunca eh bueno también te vas dando cuenta cuando vas cumpliendo años allí vuelcan más quizás una manera a exorcizar ciertas preocupaciones buscarlas en el libro de esta manera no lo hago tampoco buscando cree que como como yo no me considero a la voz de una de una generación para nada pero pero al final dices bueno me preocupa mi yo no soy especial esa esto nos preocupa a todas yo creo que bebemos de un imaginario común esto pues pues al fin

Voz 5 11:35 cuál es la carga que que llevan los personajes entendemos que pienses

Voz 1363 11:42 de la humildad de la escritura de la soledad de la autora que no eres la voz de una generación pero hay toda una generación de hecho varias que se encuentran en tubos

Voz 0532 11:52 pues es muy bonito cuando estás en una firma de vienen a madre e hija y nieta es maravilloso y siempre diciendo gracias por permitirme formar parte de este vínculo porque me parece increíble que que bueno pues que la literatura salte esa siempre digo que leer no tiene edad y además lo creo y de corazón maravilloso pero pero bueno uno en este oficio tiene que saber que hoy está aquí y mañana no sabe dónde estará tiene que ir piano piano Montano como dicen los italianos

Voz 5 12:22 ir poquito a poco poquito a poco con

Voz 0532 12:25 sí nueve novelas todavía piensas que sí sí por supuesto

Voz 6 12:29 las aquí de paseo

Voz 0532 12:31 es que no sabemos lo que estamos no hemos venido a jugar

Voz 5 12:35 ya ya sé

Voz 0532 12:36 verá de acceder a yo creo que lo más importante es estar a gusto en el momento en el que estás en tu pie en el momento en el que estás y lo que es una cosa que me cuesta mucho yo soy bastantes or angustias entonces te siempre preocupada por la mañana desde que soy muy jovencita eh me da

Voz 1363 12:51 quería planteabas preguntas porque tú te hacías muchas preguntas y ahora con estos seis amigos lo que haces es disfrutar de la vida de Jarque

Voz 0532 13:00 Villa es que disfruto mucho con este libro he dicho he vuelto a disfrutar mucho y dejando atrás el concepto de fecha de entrega y demás oye que cumplido he cumplido africanos

Voz 6 13:10 entre cumple no

Voz 0532 13:14 pero no me no estaba tan preocupada por eso ni por el esquema ni por cumplir mis mis fechas que yo siempre me dejó como un mes de margen para darle una vuelta a revisarlo todo por lo menos darle tres leídas entrar antes de entregar el manuscrito se me ha olvidado un poco de eso para disfrutarlo y además es proceso fue muy bonito porque unas bolsas las musas que me abandonaron no sabía por dónde seguir una autocaravana con cuatro amigas y amigos Illes repartir roles les expliqué a cada uno cuál era su secreto deje que entre ellos Inter actuaran fue maravilloso porque es que era como que los personajes me contaban por donde seguía la historia

Voz 1363 13:52 entonces tú que reivindica la estética del entretenimiento te has entretenido muchísimo con este libro que ahora entretiene otros

Voz 0532 13:59 no me lo he pasado me lo he pasado pero vamos no no pueden explicar y además es un libro que para mí huele a mar y a ratos en carretera esos brindis con el vino en una mesita de playa para mí es un libro en el que dejado muchas cosas muy buenas muchos recuerdos muy buenos entonces quiero creer que cuando pasa eso mientras escribes dejas algo impregna en unas páginas que se recoge cuando se le

Voz 1363 14:22 en las páginas hay pequeños guiños a personajes de otras novelas tuyas y una vez más acceso uso de canciones que interpelan a los personajes la literatura y la música siempre van de la mano no

Voz 0532 14:32 para mí la vida en la música de la mano también tengo tengo la música muy metida en casa mi mi marido se dedica a la radio musical en casa siempre estamos escuchando música Bini LOCE de la radio todo todo si somos muy curiosos además yo creo que es ya lo ya lo intenté no es plasmarlo en la anterior trabajo fondos canciones hemos recuerdos que un poco el leitmotiv de la novela la que toda historia de amor se puede contar con una lista de canciones incluso sin añadir ni una palabra no hablan de la de la situación sí yo creo que es eso es que hay una canción para cada momento y hay veces que nosotros no sabemos qué nos pasa escuchamos una canción lo hemos claro

Voz 1363 15:11 sacan las emociones diecinueve novelas publicadas tus historias se han convertido en un éxito de ventas con más de un millón doscientos mil ejemplares tus novelas están disponibles en diez países

Voz 5 15:25 qué te has dejado por el camino que ha sacrificado por escribir dormir

Voz 0532 15:31 no has hecho de dormir poco no que no creo que es que me lo he pasado muy bien ha sido cómo conjugar un poco el la pasión y la devoción y la obligación a todo lo mismo entonces no no había horarios no se encontraron horarios ahora sí que es verdad que me den me encontraba muchas más arrugas alrededor de los ojos en el último año y dicho Dios mío Éstos son los libros les está un poco un poco por aquí pero pero no no creo que haya perdido nada es ido saliendo con mis amigos mi vida normal sí que es verdad que muchas veces la el tiempo que dedicas a lo social a la relación que parece que las relaciones de pareja son trabajo a tiempo completo y tanto eh bueno pues tienes que rescatarlo tienes que frenan un poco decir hoy aquí a que a que voy cuál es mi vida amiga es es es feliz yo tengo que buscar cómo ser feliz yo creo que ni para dice que esto es así tiempo para todo mi hermano para cosas son de otra generación aprovechan mucho el tiempo entonces aprendido a a aprovecharlo ya ha aprendido que a veces vale la pena dormir un par de horas menos

Voz 1363 16:33 creo que el mismo día que entregaba a la editorial el manuscrito de esta novela mostraba es el briefing de la aproxima es un compromiso de por vida al que has firmado con la escritura pese a que no sabes lo que va a ocurrir con tu excepto mañana ya ha quedado claro

Voz 0532 16:47 pues eso es que es una pasión entonces para mi forma parte de mi vida yo me voy de viaje y me voy de vacaciones tengo un trato con mi marido es que no me llevo el portátil pero estas vacaciones me decías que no sirve de nada que no quiero traiga es que estás con el móvil en la mano con una va a una libreta pasa es que bueno hemos hemos aprendido tal y como yo aprendo que él también macarra siempre un poco el trabajo con el porque su pasión pues yo la llevo siempre encima dudes no sé no sé de qué viviré el resto de mi vida no porque a lo mejor el año que viene yo que sé me encuentro la vocación en otra cosa o esto deja de funcionar porque esto nunca se sabe pero es que siempre voy a escribir porque es mi manera de auto referenciar mi es mi pasión

Voz 1363 17:26 puede adelantar algo de la próxima aventura

Voz 0532 17:29 estoy dándole muchas vueltas al concepto de cómo vivimos a través de los ojos de los demás sino de los nuestros y de muchas veces actuamos por inercia queriendo contentar la visión que tienen los demás de nosotros mismos

Voz 5 17:44 por ahí fuera

Voz 1363 17:47 os pero no creo que tarde mucho porque colabora voracidad que tienes escribiendo ya creo que es muy parado

Voz 0532 17:53 febrero tendremos nuevo libro

Voz 1363 17:57 los derechos audiovisuales de la saga Valeria se han vendido en Netflix para su adaptación televisiva te has convertido en asesor artística quiero preguntarte qué capacidad tienes de decisión sobre los personajes por ejemplo cuáles han sido sus aportaciones hasta ahora o qué aportaciones te gustaría hacer me pregunto si tienes en mente

Voz 5 18:15 a la a una a Valeria

Voz 6 18:18 qué actriz española quieres que sea Valeria o problemas

Voz 7 18:21 que yo ya sea ya ya está Valeria yo ya he visto Valeria ya sé quiénes van a ser muy complicado y la verdad es que

Voz 0532 18:29 muy contenta con el casting hay estamos estamos aún en el proceso de preproducción y bueno pues me aportación ha sido que buenas es una adaptación a la televisión lo que no significa que es el libro en imágenes de lo que funciona en la literatura no funcionara en en el discurso audiovisual entonces bueno pues nada es una adaptación hay que ir Open Mind pero pero es decir que velado es no no es exactamente la expresión pero bueno yo también estaba ahí para para que esos personajes aunque lo que viven ya haya encaminado fuera de las páginas del libro no su recorrido sea otros escenarios muchas veces cambien que mantengan la esencia que sea Valeria que sea Valeria con sus motivaciones con sus miedos que sea Víctor con con su forma de ver la vida a Lola con su alegría y además lo que pasa es que había que reformular muchas veces el discurso porque Valeria tienen muchos años ya yo lo escribí con veinticinco han pasado casi diez entonces se mandaban sms es entre ellas whatsapp no existía entonces hay que reformular un poco el discurso un poquito para adecuarlo a los tiempos y hay que añadir muchas cosas

Voz 1363 19:36 el contexto actual va a ser así no

Voz 0532 19:38 sí sí sí es completamente contemporáneo no Madrid que pasa a ser un personaje más Si yo estoy contenta yo estoy muy contento

Voz 1363 19:46 me imagino que te estás divirtiendo muchísimo claro pues

Voz 0532 19:48 pero ahora este como madre sufridora pero yo estoy muy sufrido

Voz 6 19:51 no es un motivo para sufrir enhorabuena la gracia no ya me lo buscaría pero ya verás el día del lanzamiento bueno a llorar

Voz 0532 20:01 no sería te llamaremos saber para que no es pero pero sí que es verdad que estoy en el punto de las dejar que crezcan por su parte más yo tengo clarísimo que en cuanto tú las sueltas crecen porque siguen una evolución que no han tenido Contigo contigo en el tenido una en concreto y luego cuando salen sobre todo cuando caminan fuera de de libro de las páginas del libro de papel pues crecen de otra manera estoy soltando las soy poco recelosa con esto yo creo que las estoy soltando con gusto también es muy bonito era a la Valeria que va a caminar que va a hablar y que se va a mover

Voz 1363 20:38 es muy generoso Elizabeth te voy a pedir que el hijas un momento de toda la verdad de mis mentiras a ser posible que no nos estropee un momento crucial es decir no vamos a desvelar ninguna mentira pero sí cuando el lector o la lectora llegue a ese momento se acuerde de nosotros y especialmente de Ci U

Voz 0532 20:56 pues yo me quedaría con el primer desayuno en el camping de Torrevieja es la segunda parada del viaje cuando empiezan a despertarse todos iban saliendo a la terraza llevan organizando un poco el desayuno yo me reí muchísimo también es que el personaje de gusten también aparición estelar ahí en ese momento lo que es un tío que tiene bastantes que en la lengua me parecía una una situación divertida porque yo creo que todos cuando hemos ido de convivencia de fin de semana de casa rural hemos vivido ese momento del desayuno que para mí es el preferido que se alarga hasta Bermudo y luego de repente te estás tomando café minutos levantado de la silla y me parece que es muy muy cómplice

Voz 1363 21:38 pues es una palabra muy bonita que además define mucho tu escritura Elizabeth Benavent muchísimas gracias a ti Macarena G