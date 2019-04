Flash deportes SER de las 14:30 (30/04/2019)

anoche se cerró la jornada treinta y cinco de la Liga y lo hizo con empate en el Benito Villamarín Betis uno español uno con goles de Sergi Darder en el equipo de Rubí de fetal en los locales gol que llegó en el minuto noventa y cuatro que conseguía el empate en el Villamarín y lo hacía en el último minuto repartos de puntos para ambos equipos no repartos que no ayudan a ninguno de los dos

no creo que el equipo esté caído

Voz 0419

00:45

ya lo han oído para el técnico verdiblanco su equipo fue superior conforme parecía sentían tras el partido pero no tanto la afición que cantó esto alto y claro tras el empate en casa claro Quique Setién y claro como ven también la afición del al margen de esto Messi es noticia y no con el partido de Champions que tienen mañana ante el Liverpool sino porque el Gober concede al argentino la Creu de Sant Jordi se premio jugador por su fabulosa trayectoria futbolística que le lleva a ser reconocido como mejor deportista de todos los tiempos mañana como decimos juega el Barça ante el Liverpool y hoy también es día de Champions Tottenham hayas a las nueve de la noche y volvemos con la Liga los equipos preparan ya las citas de esta jornada treinta y seis el Real Madrid no ha entrenado hoy el equipo volverá mañana a los entrenamientos para preparar el partido que tiene ante el Villarreal este domingo los decían llegan tras perder ante el Rayo Vallecano dura derrota para los de Zidane vimos además algunos jugadores bastante en bajo donados folk caso de Modric y ayer justamente Mijatovic estuvo con nuestro compañero Manu Carreño en El Larguero y cuando se le preguntó por el jugador dijo esto