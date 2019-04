Constantino Martínez Orts: "En unas décadas recordaremos a John Williams como hoy recordamos a los grandes genios de la música clásica"

Voz 1995 00:00 el mundo el mundo es explicaría mucho mejor de una forma mucho más clara si utilizáramos canciones de John Williams todo el rato para cualquier tema para cualquier asunto noticia John Williams sin ir más lejos por ejemplo lo ocurrido este fin de semana se trataba como saben de poner orden democrático en esa cantina en la que a veces parece haberse convertido en la política española el domingo teníamos una cita con las urnas después de ver el desempeño de los candidatos en los debates muchos votarán echando de menos a los viejos referentes a la política otros votaron con cierto miedo porque los últimos días todos habíamos visto muy de cerca los dientes de la ultraderecha

Voz 1 00:46 finalmente podía haber terminado con una marcha imperial

Voz 1995 00:51 bueno y no con sorprendente vuelo de dos propuestas progresista y aunque somos perfectamente conscientes de que en los próximos meses Nos enfrentamos a una incierta y arriesgada aventura cierto es que un buen número de lectores se despertó ayer con una nueva esperanza mundos explica con John Williams John Williams es el de algunas de las melodías más icónicas irreconocibles de la historia define y durante estos días es también el protagonista absoluto de los conciertos que la Film Symphony Orchestra viene dando nuestro país es el pasado mes de septiembre el directores orquestas llama Constantino Martínez Orts

Voz 2 01:36 está con nosotros Constantino muy buenos días muy buenos días qué tal coincidirá con nosotros que el mundo se explica mucho mejor con John Williams cuando os he quedado alucinado con la con una explicación el musical que realmente asilvestrado es impecable impecable e implacable bueno si vamos a hablar de música de cine Tom yo creo que lo justo

Voz 3 01:52 es empezar presentando a nuestro invitado con una fanfarria de las buenas buenas

Voz 1995 02:13 están y Harry Potter mis hijos si esto casi serviría para este servía para el telediario por ejemplo

Voz 2 02:21 bueno sí dependiendo contenido no yo creo no fuéramos al mundo mágico idílico yo creo que no es podría ayudar a

Voz 1995 02:26 introducir entonces en avión palos debates paros de es mágico idílico debía ser para para los debates

Voz 2 02:32 qué ha hecho Williams que ha hecho que no haya conquistado ningún otro compositor yo creo que ha conseguido aunar la tradición con el oficio de cine y bueno pues hacer un un gran brebaje que yo creo que que música Liza a la perfección cada una de las películas no conociendo cada uno de los géneros y dando en el clavo con cada una de las melodías como esto que escuchamos no para ilustrar esos mundos esos personajes esos esos tiempos no igual no se ubica en el western reconoce de manera nazi que nos ubica en la Estrella de la muerte no es es maravilloso oír las películas

Voz 1995 03:04 en algunos casos en obras maestras del cine pero no las entenderíamos

Voz 2 03:08 la música hombre desde luego al fin acabó en la música es actor invisible que nos ayuda a entender mucho más una secuencia introducirlos a la película yo creo que eso es funda bueno yo yo creo no es fundamental por supuesto me tiene no sería lo que es sin su música

Voz 1995 03:22 tú te dedicas a John Williams no pensado nunca en cambiar la batuta una espada láser

Voz 2 03:26 bueno en algún momento la propuesta es cierto para para dirigir pero bueno me quedo con la con la batuta que pesa que pesa bastante

Voz 1995 03:34 bueno ya en la carrera de más de cinco décadas de John Williams cincuenta y una cincuenta y una nominaciones al Oscar hizo cinco premios de la Academia cinco Globos de Oro dentro de ciento cincuenta años igual que habrá hablamos de los grandes clásicos en la música ahí nos acompañan no menos de lo que deberían probablemente entre ciento cincuenta años se recordará John Williams

Voz 2 03:55 yo creo que sí yo creo que se va a convertir en uno de los clásicos contemporáneos del mismo modo que hará recordar a a los a los grandes genios como Mozart Puccini Tchaikovsky no yo creo que un autor como este que aúna una pues como decía talento conocimiento ese será va a recordar por supuesto no yo creo que es el la música contemporánea nuestro días líneas habido bien capturarlo

Voz 1995 04:16 si hay alguien que esté es decir el nuevo John Williams

Voz 2 04:20 el nuevo John Williams hay muy buenos compositores

Voz 1995 04:22 DS pero hay alguien que tan claramente haya cogido la batuta nunca mejor dicho

Voz 2 04:27 yo creo que en yo creo que todavía no hay algunos jóvenes compositores de cuarenta cincuenta años que están yo quiero despuntando en el mundo tiene hablando el mundo define pero yo creo que bueno tendrá que pasar un tiempo para que realmente alguien como comentabas cincuenta y una nominación a la persona viva con más nominaciones de la historia de cine la por encima está volví del pero es decir hablamos de un compositor por encima de cualquier director de cine de cualquier actor de cualquier Celebrity son compositor no eso es cine en estado puro habla sí sí

Voz 1995 04:56 todavía hay gente que menosprecia esa tarea dentro de las grandes de la música es la música el cine bueno pues sí que es un género menor para algunos no para todo

Voz 2 05:05 bueno antes en los ha puesto tú ya has Hispart no yo creo que los dinosaurios está en todas partes pues el mundo del cine y de la música también sinfónicos también los hay entonces yo creo que yo no entiendo de de de esas diferencias acabó de quisiéramos

Voz 3 05:18 hermana pequeña o o generó más de nuestro no

Voz 2 05:21 la música hay música más inspirada y menos inspirada yo creo que hay partituras memorables y de una calidad exquisita en la historia define

Voz 1995 05:29 Constantino es el director de la Film Symphony Orchestra nosotros cuando reconocemos muy rápidamente la melodía reconocemos dos primeros compases ya sabemos de qué canción se trata pero técnicamente para ti cuál es la canción más perfecta en la la verdadera genialidad la composición técnicamente donde la encontramos en Muehlegg la más compleja todos son muy

Voz 2 05:49 a ver en términos de compleja es que muchas ya tocado tantos palos y tantos estilos que igual no ha llevado al al terror cara ficción suspense utilizado muchos géneros llenos a melodías más más predecibles más comerciales que ha sido capaz de componer esos grandes temas para Spielberg por ejemplo Cacho falta en muchas de sus películas pero luego lo que es toda la música el Anders la música incidental esa música de fondo casi imperceptible pero que es la verdadera responsable de emocionarme hacernos reír de hacernos llorar ahí es tal el el Madero trabajo no de de Williams que es gran conocedor yo no sé es que hablando de Williams es que hay tantas preguntas por una yo tengo un especial cariño a este buenas cosechas mantiene pero Encuentros en la tercera fase por ejemplo para mí una de las más redondas pero es que

Voz 1995 06:32 también estoy aquí es más fácil decir la gestión sería no recordada en esta será la tercera

Voz 2 06:37 que como adaptador que hizo guionista dejado el momento ganó primer Oscar pero luego como compositores que no ha dejado tantas partituras memorables todo esto es que hemos estamos escuchando no te encuentros Indiana Super Star Wars los dramas de las cintas de Ángela es La ladrona de libros por ejemplo tiene la lista de Schindler a a partituras que realmente vamos yo creo que el propio peso han pasado ya a la historia de no de la música el cine yo creo que la historia de la música en general

Voz 1995 07:03 desde luego bueno vamos a hacer un pequeño alto en el camino seguimos hablando con con un apasionado del compositor John Williams que además es el director de la Film Symphony Orchestra con Constantino Martínez

Voz 4 07:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 07:19 hemos hablando con Constantino Martínez el director de la Symphony Orchestra

Voz 3 07:26 nunca visto con lo de modo récord no todavía no es debía empezar no lo vi yo creo que estatura sabes tú todavía no

Voz 1995 07:42 el concierto así yo realmente todas las películas que hemos visto de con la música John Williams esa música que se instaló como consiguen esas melodías instalarse en nuestra cabeza para que no resulten habló de las de mobbing récord de John Williams seguro como como se en nuestra en nuestra cabeza

Voz 2 07:59 bueno yo distinguirá entre las que existan y las que no se instalan porque al final no todos los compositores tienen esa opositores habló de clásica define algo de pop o de rock no tienen esa chispa perdón ese algo que hace que sean capaces de generar una melodía que que tiene un algo especial que se nos queda en la memoria y la mínima estamos ya repitiendo la somos capaces de de retenerla no

Voz 1995 08:21 creo que se activa en nuestra cabeza para que eso ocurra

Voz 3 08:24 bueno hay hay diferentes factores sí desde luego

Voz 2 08:28 yo creo que entre un punto ya casi de lo de lo mágico incluso no diría bueno mágico por decirlo de alguna manera no sea el tema de bueno de de unas no no hay nada matemático que diga que esta melodía es la melodía perfecta no vamos a recordar lo mejor pero sí que es cierto que bueno ahí las expiración ese don que determinados compositores tienen

Voz 3 08:47 para bueno para crear estos temas que tienen un algo especial no desde luego la música sí sí

Voz 2 08:53 yo creo que las grandes masas no hablamos de los aficionados pero es cuando en el Sines cuando escucha la música sinfónico o India no se ha convertido en el gran espectáculo de masas lo que vino a ser la ópera realmente en el siglo XIX exacto exactamente lo que viene a ser la ópera entonces bueno llegó el cine de alguna manera que la desbancó como espectáculo total no donde entraba el libretista de todo tipo músicos directores de escena vestuario lo bueno con la llegada el cine digamos de alguna manera pues esto se queda un poquito relegado la ópera continúa como gran espectáculo vamos coincido en que el cine es el el gran espectáculo en el que la música pues bueno tiene un papel crucial no

Voz 3 09:31 sí ha pasado así claramente no sé si

Voz 2 09:35 de hecho en la autoría de una película está el director está el guionista y estaba compositor como los tres elementos vertebrales

Voz 1995 09:40 y desde el pasado mes de septiembre y recorrido treinta ciudades en España hay Portugal aunque da algunas oportunidades para para veros que diría John Williams si fuera veros Bono amenazas tú si te enteras de que está John Williams

Voz 2 09:57 ya ya me hubiera gustado a mí que hubiera podido venir a escucharnos no pero desde luego yo creo que estaría satisfecho hemos hecho un gran bueno humildemente tengo que decir que hemos hecho que hemos hecho el trabajo más no humildemente es bueno Constantino no

Voz 1995 10:09 creo prudencia no prudencia no vi la verdad bueno

Voz 5 10:12 creo que estamos en un buen trabajo Un buen trabajo muy digno

Voz 2 10:15 hay respetando mucho las versiones los colores en todos los planos que que John Williams ha generado en su música yo creo que lo avala pues bueno de las casi cien mil personas que han venido vernos durante estos sesenta conciertos y bueno sólo hay que ver las redes sociales no como pues la gente comenta en fin no me gusta un hacer alarde de lo que hacemos pero lo cierto es que que el público pues bueno ha respondido muy bien esta a esta propuesta de estas cinco horas por ejemplo de de música que hemos llevado en esta gira repartidas en dos programas de concierto dando una visión retrospectiva lo más completa de la obra del autor aparcando los temas más conocidos incluso estos estamos escuchando ahora no como atrapa Messi puedes que quizás es la partitura no una de esas semanas conocen no

Voz 1995 10:58 no a ver qué tipo de gente va a los conciertos que tipo gentes interesa ver en directo a la música John Williams

Voz 2 11:12 puse en estos momentos a nuestros conciertos de todo tipo todo tipo de gente comenzamos teniendo un público muy cinéfilo hoy melómano amante de la banda sonora de la música de cine pero final estos conciertos cesarán un poco de de lo habitual son conciertos desenfadados muy cercanos yo comento cada obra al principio con contextualizar

Voz 5 11:30 un poquito el

Voz 2 11:31 diferentes detalles con anécdotas proceso cuestiones del proceso de composición la orquesta bravos bueno con su Vestuario poco al uso nos hemos dejado llevar frac fuera íbamos bien

Voz 1995 11:41 decidió que los músicos tiene que ir con frac

Voz 2 11:44 no lo sé yo no yo decidí quitárselo a los niños

Voz 1995 11:49 aparte hay momentos en híper emocionante es un romántico de un señora señores

Voz 3 11:56 señora vestidos de frac hombre era gala no viene de gala

Voz 2 12:01 sí sí sí entiendo que esto quizá en el siglo XIX pudiera tener sentido nosotros decidimos quitarle el frac a nuestros músicos y vestir los con un vestuario más contemporáneo más cinematográfico de una manera también queriendo acercar la la orquesta al gran público que es lo que queremos no pues bueno que la gente disfrute con esta música y que sienta como que no hay la Cuarta Pared ha desaparecido

Voz 1995 12:21 no va a ser el cine tú eres capaz de ver la película cómo estás solo tengo que decirte que a veces me cuesta mucho

Voz 2 12:26 eso me me cuesta olvidarme porque al final estás pendiente de de muchos detalles musicales que te sacan lo mejor de la película estuve muchas búsquedas sí sino muchas veces pasa que una una banda sonora salva una película absolutamente digo que la puede estropear

Voz 3 12:43 y pasa a veces es bueno eso es infumable

Voz 1995 12:46 vale vale vale tal como avanza el mundo de la cultura de del ocio audiovisual el juventud tenemos que por ejemplo ampliar todo esto los videojuegos para mucha gente ya la la referencia tiene más que ver con el ni of Legends y los juegos de ahora con el cine detenimiento variado tú te ves dando conciertos con la música el fondo

Voz 2 13:04 siete por Night si no te diría que no de hechos están dando formatos de conciertos ya de música de videojuegos sinfónicos sabía yo creo que al fin cabo son producciones ya como comentábamos audiovisuales no están haciendo músicas para ser y eso para videojuegos con bueno con informaciones monumentales de una gran orquesta sinfónica de cien personas con Gordos también de otros ochenta sea realmente el mundo de audiovisual yo creo que está siendo muy consciente del del Gran Poder sobre todo una cuestión emocional de que tanto el audiovisual quiere emocionar y los videojuegos que generar sensaciones no emociones fuertes y una emoción fuerte tiene detrás una banda sonora su fundamental

Voz 1995 13:41 empezado toca estamos en tiempos muy políticos muy marcadamente políticos lo que no va a haber un caso en conciertos de himnos políticos choca de sálvanos sinfónica tentar a Atocha

Voz 2 13:54 son todos igual ya en un espectáculo cómico musical quizá la más

Voz 1995 13:59 con más que cómico El espectáculo entonces sería sería bastante dramático in noté pero esto de estar todo el día con John Williams tienen te proponen hacer música para películas

Voz 2 14:12 sí sí yo vendo también de yo soy compositor lo que pasa es que desde comenzamos desde que comenzamos con el proyecto hace pues siete años y bueno llevó la gerencia de la compañía también Inma requiere de muchísimo tiempo de verdad que estando en gira en septiembre pues imagínate treinta ciudades por toda España esta semana pasada San Sebastián hace tres semanas estábamos en Sevilla Granada Málaga y esta semana vamos a Lisboa dentro las que Valencia es complicado aterrizar en algún sitio y tener tiempo para poder en estos momentos me es complicado pues el mal sobre todos mira

Voz 1995 14:45 pero no te pones ahí por ejemplo llegará esto

Voz 6 14:52 Iker el suelo sustracción decidir si da igual anunció pero erró un concierto

Voz 1995 14:59 de gente aplaudiendo la música bueno música como esto claro

Voz 6 15:07 muchas trece unos Villa sabes

Voz 1995 15:10 de qué película se trata en fin lo que hizo John Williams lo que hace John Williams lo que consiguió

Voz 6 15:16 dónde está

Voz 2 15:17 sí pero nadie de muy pocos es que yo creo que es la capacidad evocadora que tiene esta música no cese con tres segundos yo estoy estamos visualizando uno lleva incluso ya no solamente ver la película sin abonar a bordo historias que volví no lleva a aquel momento que en el cual vivimos la película o vienen define apostemos en casa en el sofá disfrutando llorando riéndonos con esa imágenes no está en el poder evocador que tiene esta música

Voz 1995 15:39 sí sí tienen si tiene la oportunidad no se pierdan la Film Symphony Orchestra bastante por ejemplo el Auditorio Nacional de Música en Madrid el once de mayo el diecisiete doce diecisiete y Constantino Martínez dos ex subdirector Constantino muchísimas gracias

Voz 2 15:54 a vosotros