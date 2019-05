'Candidato', un relato ficticio de una campaña electoral inspirada en la realidad

Voz 1363 00:00 el autor que nos acompaña es periodista y escritor acaba de publicar su tercera ficción candidato con literatura Random House se trata de relatos de una campaña electoral con escándalos traiciones un vídeo sexual una historia sobre la ambición la vanidad y el deseo pero avisa en el prefacio que esta es una obra estrictamente detección aunque como todo las atiende y se inspira en la realidad Antonio J Rodríguez buenas noches

Voz 2 00:32 tal como está es casi una semana después

Voz 1363 00:35 de unas elecciones generales debía pedir una valoración de lo ocurrido el veintiocho A antes de preguntarte en quién te has inspirado en qué candidato en qué momento concreto pero te voy a Peter una valoración de lo ocurrido no sé si esperabas un resultado como éste

Voz 2 00:51 bueno yo creo que lo que ha pasado a mí una de las primeras cosas que que me interpela tiene que ver

Voz 3 00:59 con la volatilidad de la política

Voz 2 01:01 precisamente no es decir creo que ha habido un resultado bastante satisfactorio para un candidato que hace no mucho tiempo hace escasos dos años el grueso de los medios de comunicación y el grueso de lecturas políticas daban casi por por achicharrado no y de pronto ha conseguido sobreponerse a toda una serie de de adversidades que lo han terminado dejando en un muy buen lugar no entonces bueno yo creo que es una situación o es un giro de Laso

Voz 3 01:32 de los acontecimientos es muy significativo y también muy representativo del momento político actual que vivimos no sólo en España sino prácticamente te diría en en el resto del mundo

Voz 1363 01:43 candidato que sea Chicharro hoy resurgió de sus cenizas y candidato que sea achicharrado antes de tiempo

Voz 2 01:49 el lo dices por el personaje

Voz 1363 01:52 te lo digo por la realidad ahora hablamos de la ficción

Voz 2 01:56 sí total bueno en los y no sólo en el en el candidato ganador sino también creo que que otros de los que han participado en estas elecciones también han experimentado una serie de de altibajos muy curiosos giros narrativos muy interesantes no sólo por lo que tiene que ver con la evolución de los escaños sin incluso también con lo que tiene que ver

Voz 3 02:20 con con el discurso

Voz 2 02:22 político no es decir venimos de unas de unas elecciones donde el

Voz 3 02:27 distintos partidos han tenido que mirar en una dirección u otra para para

Voz 2 02:32 el el el la el espectro les

Voz 3 02:35 ahora no lo que efectivamente pues

Voz 2 02:37 sí produce su vida sí

Voz 1363 02:40 alguna que otra caída porque de la suerte de tu candidato Antonio vamos a intentar hablar poco para no estropear el final a nadie pero sí quiero preguntarte si te has inspirado en alguno en concreto para dar forma a tu candidato

Voz 2 02:53 sería imposible inspirarse en uno concreto con la rica gama

Voz 3 02:57 personajes políticos interesantes que que tenemos a nuestra disposición ya te digo no sólo en España sino sino en el resto de del mundo no es decir y yo creo que es inevitable creo que todos pensábamos que cada vez más hay un punto

Voz 2 03:13 esto de espectáculo

Voz 3 03:16 ya pero también un punto de sutileza en el sentido de que los mensajes se van filtrando

Voz 2 03:20 cuando de forma cada vez

Voz 3 03:23 más fina y más refinada y eso creo que acaba construyendo personajes o candidaturas que son muy ricas en su en cuanto a a la producción de discurso no entonces bueno el abanico de posibilidades para inspirarse es casi infinito

Voz 1363 03:40 el candidato del libro se llama Simón es un profesor de Políticas arrinconado por sus ideas impopulares dentro de la facultad está angustiado por un éxito que no le llega se enamora de Rania una cineasta feminista de origen palestino y Simón accede era la política para convertirse en el ideólogo de una formación conservadora tú eres el narrador de una historia que desde el prefacio juega con el lector entra y sale de la ficción pero el motor narrativo lo he escuchado decir si eso las diferentes formas de entender el concepto de liberalismo

Voz 2 04:14 sí correcto cuando este candidato que antes de ser candidato es el asesor irrumpe en la en la escena política uno de los confusiones que genera luego eh

Voz 3 04:27 incluso antes de eso también durante su estancia en la Universidad

Voz 2 04:31 tiene que ver precisamente con lo que entender

Voz 3 04:33 hemos como liberal

Voz 2 04:36 que aparentemente es una palabra que no

Voz 3 04:38 otros momentos en otras localizaciones Akon notado un cierto progresismo una connotación de izquierdas pero que en según qué momentos en según qué espacios políticos y particularmente

Voz 2 04:51 te y actualmente en España creo que es algo que ocurre Se trata de

Voz 3 04:56 término que ha sido fagocitado por posiciones que no son liberales sino todo lo contrario reaccionarias o conservadoras entonces bueno a partir de ahí si surge en toda una serie de conversaciones Otto una serie de debates alrededor de este término las ideas que puede con notar esta novela

Voz 1363 05:15 a retrata la política actual es una mirada sobre los nuevos candidatos una reflexión en torno al liberalismo a sus significados me pregunto Antonio sin algún momento te planteaste darle forma como ensayo y no como novela

Voz 2 05:29 absolutamente yo te diría que la materia prima de la que de la que bebe el libro podría haber

Voz 3 05:37 dado para un par un ensayo para una no ficción para un reportaje es no obstante precisamente Si acabe eligiendo la forma de la novela o de la literatura es porque además de servir como espacio para dialogar para poner en estiramiento en una serie de ideas M permitía creo que un una historia más o menos lúdica una historia entretenida que interpelar Se no sólo a las cuestiones más políticas sino también a las más personales que de otra forma hubiese sido imposible entonces en ese sentido a mí me interesaba un texto que efectivamente tuviese una cierta fundamentación intelectual en en diálogo con el momento político presente pero que también permitieran cierto oasis en cuanto a las historias que se cuenta en cuanto a aquellos espacios como más íntimos en los que el libro se introduce

Voz 1363 06:33 personaje principal Simón fue un estudiante de izquierdas que con los años acaba convirtiéndose en un liberal conservadores machista racista ambicioso vanidoso lujo curioso pero por otro lado es un intelectual atractivo es runner es Vega no trata de tener al día sus seguidores no cuenta su vida privada en las redes sociales no sé si atendiendo a los resultados electorales pero la imagen que proyectó en políticos más importante para el votante que el ideario que defiende

Voz 3 07:01 creo que inevitablemente a la es muy difícil es cada vez más

Voz 2 07:06 difícil escapar de la de la

Voz 3 07:09 publicidad yo creo que estamos en un momento que debido a la sobreexposición de de mensajes producción continua de mensajes no sólo en cuanto a texto se refiere sino sobre todo en cuanto a producción visual audiovisual se refiere sí es inevitable fijarse no solo en lo que los candidatos dicen sino también en lo que con notan cada uno de sus gestos cada una de sus acciones cada una de sus preferencias culturales o de vestuario con notan una sería

Voz 2 07:41 de cosas al al electorado no de manera que que

Voz 3 07:43 que hay una muchos más mensajes que leer y muchos más mensajes que impactan más allá de las palabras

Voz 1363 07:51 antes de fijarnos en el personaje femenino quiero detenerme en uno de los temas que creó más te preocupan como autor pese a haber debates feministas en este manuscrito no pasa el test de de Betsy del nombre con el que se conoce al método para evaluar si un texto evita la brecha de género

Voz 2 08:08 correcto eso es es efectivamente yo creo que que de alguna forma el el texto y tiene un

Voz 3 08:16 diálogo continuo con muchos de los debates de

Voz 2 08:19 género y con muchas de las miradas feministas que que el

Voz 3 08:24 ante la conversación cultural ha ido introduciendo en los últimos años progresivamente pero es verdad

Voz 2 08:29 que que la naturaleza del del texto obligaba de alguna

Voz 3 08:34 forma a poner al personaje en primer lugar a fin de cuentas en lo que se cuenta o la forma que el que el texto elige es el perfil de un candidato masculino en este caso no entonces bueno esta es una de las bajo el punto de vista distintas tensiones que el libro presenta en cuanto a la relación con el G enero y el feminismo se refiere eso ilesa

Voz 1363 08:55 y como autora este a este test Antonio algo que te preocupa en tus escritos

Voz 2 09:00 y en buena buena pregunta porque en los días anteriores la verdad es que no he hecho un ejercicio creo que sí creo que los anteriores Si sigue pasarían pero en este particularmente o no pero como te digo también

Voz 3 09:17 acaba eh

Voz 2 09:19 a hacer el esfuerzo o el ejercicio de cómo y a retratar aún

Voz 3 09:24 personaje y

Voz 2 09:26 como si yo no sé si diría machista incluso pues

Voz 3 09:29 la fiesta no decir porque es un personaje muy masculino pero que ya ha digerido de alguna forma buena parte de los debates de género que se han dado en los últimos en los últimos tiempos

Voz 2 09:39 entonces bueno efectivamente esto era un era un debate era una pero

Voz 3 09:44 el lector a los resultados finales de cualquier manera

Voz 1363 09:49 la eres el primer autor que lo menciona eh que ha pasado por este programa

Voz 3 09:53 ah vale vale se menciona el test

Voz 1363 09:55 de tus así poco a poco atendiendo a esta preocupación e uno de tus intereses era reflejar que alrededor de conceptos como igualdad de género feminismo en la política actual la dominación masculina ha mutado me pregunto si está precisamente esa preocupación en el personaje en Simón con este post machismo que que estas mencionando sí

Voz 2 10:15 no utilice este este término de poste machismo pos masculinidad y lo que al lo que quiero referir

Voz 3 10:24 a esa esta nueva construcción de una masculinidad de una manera de ser y de sentir la masculinidad que sí es

Voz 2 10:33 cuando identificable como tal pero que al mismo tiempo y ha bebido de de de todo el debate de toda la conversación feminista no es decir

Voz 3 10:43 los últimos años volviendo a

Voz 2 10:46 la ejemplos prácticos han surgido

Voz 3 10:50 en España pero también sobre todo en en otras partes de del mundo una serie de figuras políticas particularmente carismáticas explícitamente feministas que en su tu que en su exhibición que en su en su que en su subjetivas que encarnan la masculinidad pura y dura no es decir pienso para mí uno de los y las grandes referentes en en este sentido es el primer ministro canadiense ellas Cintruénigo no es decir que es un personaje muy interesado y muy involucrado en las conversaciones sobre feminismo derechos LGTB etcétera etcétera

Voz 2 11:23 pero él lo hace con una eh

Voz 3 11:25 exhibición de su masculinidad bastante consciente no entonces bueno creo que este es uno de los fenómenos curiosos que que estamos experimentando en este tiempo

Voz 1363 11:35 ahora sí vamos a hablar de de Rania de este personaje femenino que es un poco incómoda al principio pero debo decir que llega un momento en el que da bueno da un puñetazo en la mesa no en el buen sentido es una joven cineasta Palestina feminista pero simpatizante de los partidos de extrema derecha europeos dices que está inspirado en en algunas mujeres pero que están presentes sobre todo en ciertas organizaciones de la política europea nuestra política no sé si hay un ejemplo tan evidente

Voz 2 12:05 sí yo creo que que se trata de un perfil o de un tipo de debate sobre la política y feminismo que

Voz 3 12:17 está más presente en otras geografías en otras latitudes europeas no a mí a propósito este personaje me viene a la

Voz 2 12:25 cabeza la figura de de hayan Hirsi Ali

Voz 3 12:28 que es una feminista también

Voz 2 12:31 de origen afro descendiente

Voz 3 12:34 pero que ha sido muy particularmente combativa con con con el Islam ha acabado siendo

Voz 2 12:42 respaldada o apoyada en en en

Voz 3 12:44 momentos pasados por partidos que hoy asociamos a la derecha o a la extrema derecha no a pesar de que sus textos sus intervenciones públicas

Voz 2 12:53 que entroncan dentro de lo que podríamos llamar un ideario feminista laica

Voz 3 12:59 soy progresista en en ocasiones no entonces bueno creo que este tipo de debates que ya te digo han sido muy presentes en lugares como Países Bajos en lugares como Francia plantean debates muy peliagudos y en ocasiones muy muy incómodos

Voz 1363 13:15 Antonio pese al tema central la política vamos a recordar a los lectores y las lectoras que este no es un libro fatalista eh que se recorre en clave de comedia me pregunto si se lee bien tras el veintiocho A obtiene una lectura diferente

Voz 2 13:28 yo quiero creer que evidentemente el el momento político influye y creo que es inevitable que si estos días le uno lo haga con un ojo dentro del libro y otro a los titulares de prensa que que que estamos leyendo pero en cualquier caso también es tú construye un mundo de

Voz 3 13:48 la ficción con sus propias lógicas internas no

Voz 2 13:51 si en algún momento de del libro uno de los planteamientos pasa porque un partido conservador con el objetivo de ampliar su electorado quiere apuntar quiere apuntalar el el electorado a su izquierda progresista que es algo que va en la dirección contraria de lo que hemos visto en los o por lo menos

Voz 3 14:11 en en España en los últimos tiempos no entonces bueno eh

Voz 2 14:14 ese sentido y confío y era desde luego la intención de que su mundo propio

Voz 3 14:21 trastienda en estos momentos electorales puntuales

Voz 1363 14:25 en esta novela la política ha dejado de sorprender a los ciudadanos en qué punto cree que nos encontramos

Voz 3 14:31 yo quiero quiero creer que que estamos en un momento de bueno de progresiva conciencia sobre las campañas políticas y quiero creer también que de progresiva

Voz 2 14:44 es inevitable alfabetización

Voz 3 14:46 tanto a las nuevas formas de hacer campaña no es decir en los últimas semanas en los últimos meses por ejemplo se ha hablado mucho de todo lo que tiene que ver con cómo detectar Zeit News cómo detectar mensajes falsos como leer más allá del titular cómo saber lo que los políticos quieren decir o quieren con notar

Voz 2 15:06 ah entonces bueno creo que estamos en un momento

Voz 3 15:09 una cierta e ilustración porque efectivamente nos hemos encontrado con muchos mensajes nuevos con muchos dispositivos emitiendo mensajes y eso efectivamente creo que ha producido un cierto colapso a la hora de entender la política

Voz 1363 15:25 voy a salir del libro porque Antonio es periodista es escritor IS editor lo fue en Play ground y ahora es editor invitado del sello Caballo de Troya hablamos Porto aborde esta figura de editor invitado a qué se dedica un edicto Green

Voz 3 15:38 sí bueno la la colección Caballo de Troya perteneciente al grupo enojados es una

Voz 2 15:44 colección que ya tiene que este año cumple quince

Voz 3 15:47 años y que en los últimos años es su manera de proceder

Voz 2 15:52 pido a invitar

Voz 3 15:55 cada cada año una

Voz 2 15:57 figura un autor de ficción para desarrollar su propio programa

Voz 3 16:04 literario no entonces bueno en ese sentido

Voz 2 16:06 año dos mil diecinueve y también en dos mil veinte estaremos liderando este proyecto quitó a Luna Miguel que también es mi mi pareja yo sí

Voz 4 16:17 es muy bueno

Voz 3 16:20 hasta la fecha hemos publicado títulos y creo Bayo una de las cosas que una de las experiencias más positiva eso que más resalto de de estos primeros meses con el con el proyecto es que creo que nos ha permitido alumbrar a contribuir al descubrimiento de una nueva sensibilidad generacional que estos cuando hablamos de literatura siempre es un tema peliagudo porque se suele asociar los generacional a etiquetas publicitarias

Voz 1363 16:49 es cierto y demás

Voz 3 16:51 pero creo que inevitablemente cualquier publicación no cualquier construcción cultural es hija o hijo de su tiempo no entonces bueno creo que estamos asistiendo al surgimiento de una serie de autores y sobre no sólo al surgimiento una consolidación de una serie de autores que están reflejando o explicando el mundo de manera diferente a como lo vimos en en en otros mover

Voz 1363 17:14 me pregunto Antonio si es la idea que tenéis Luna y tú es esa mirada de buscar la voz de la generación

Voz 3 17:21 no exactamente es decir te diré que como yo yo comprendo

Voz 2 17:25 o la edición casi como un

Voz 3 17:28 ejercicio de generosidad es decir uno el ERE una sería manuscritos

Voz 2 17:32 impactado por una serie de de títulos

Voz 3 17:35 y que finalmente aquellos que realmente le han removido por dentro que le han causado una serie de de experiencias estéticas intelectuales uno siente esa necesidad de de compartirlos y eso obviamente es algo que trasciende a la las edades y las las generaciones pero sí es verdad que una serie de circunstancias han hecho que los y manuscritos más bueno que más nos han emocionado

Voz 2 18:04 sean atravesados por una cierta sensibilidad de generacional