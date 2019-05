El carácter periodítico, literario e intencional de Albert Camus

Voz 1010 00:00 una que quizás podrías subrayarlo en distan conferencia particularmente no hay arte sin rebeldía sin consentimiento

Voz 2 00:13 esto lo hemos aprendido a a escuchar muy sobre todo a comprender la complejidad del mundo que nos ha tocado vivir irá hacia al pensamiento y al legado de Albert cambie ya la renovación del pensamiento de hoy día te tantos creadores literarios y artísticos pues volvemos mucho más eh enriquece

Voz 1010 00:42 qué famoso no campo murciano nos cuenta la esté hoy en día que es la de construcción es la necesidad de añadir desorden precisamente es me parece la primera edición de camiones esa hay de ese ideal de belleza que aparece muy frecuentemente pero que no recoge no puede ser

Voz 1363 01:09 son algunas de las voces que se escucharon el pasado fin de semana el menú Lorca Menorca es la isla en la que nació la abuela del periodista Albert Camí por segunda vez la isla dedica unas jornadas de investigación al escritor periodista hablamos como siempre de literatura y periodismo con Antonio Rubio buenas noches buenos treinta ponentes que vinieron de todo el mundo no desde Norteamérica hasta Grecia pasando por países tan relevantes en la obra de Camille como Argelia

Voz 5 01:35 sí sobre todo lo que se hace lo que planteó en su momento Miguel Ángel Moratinos exministro de Exteriores que yo creo que es una idea genial es analizar la obra de Camín insistió tan paradisiaco tan maravilloso tan implicado en lo que es el Mediterráneo porque el Mediterráneo es parte de la obra realmente da Alberca mi el Mediterráneo es parte de nuestra forma de ser de nuestro trabajo el Mediterráneo es allí donde él dijo que teníamos que tener lucidez desobediencia ironía y obstinación el de este año la segunda Trobada de Camí ha sido un elemento fundamental aún con sexto que yo creo que cada día lo necesitamos más la rebeldía

Voz 1363 02:17 la rebeldía se lo vamos a preguntar a una periodista rebelde que estuvo en las ponencias Olga Rodríguez de eldiario punto es buenas noches buenas noches bienvenida a tu casa

Voz 6 02:30 así es que fueron muchos años aquí en la Cadena Ser que hemos tenido que rescatar te de los pasillos sí sí porque me iba encontrando con antiguos compañeros y bueno pues besos qué tal hay actualizarlo oye lo primero enhorabuena por este reciente premio que no es el primero pero es un premio a la libertad de expresión que te que te ha dado la Asociación a vuela pluma muchas gracias los premios siempre son bien recibidos y un premio a la libertad de expresión bueno son tiempos difíciles no y está bien que haya premios a la libertad de expresión cuando tenemos muy a menudo límites incluso presiones no en este oficio tan difícil tan apasionante que tanto le gustaba ver Camí hemos hablado mucho en las tribales literarias alberca mide de Menorca de del periodismo y de su compromiso de cómo vivía el periodismo pues bienvenido sea el premio claro

Voz 1363 03:21 Olga que pueden aprender los periodistas se hoy los que sienten algún tipo de compromiso social de Camí

Voz 6 03:29 el Alberca mi vivió siempre el periodismo con con la necesidad de comprometerse con la actualidad ir lo concebía ya hemos hablado mucho de ello en en frentes ponencias multidisciplinares lo concebía como una herramienta a través de la cual intentar mejorar el mundo tenía ese carácter Leao atribuya ese carácter intencional que también posteriormente Kapuscinski se atribuyó no sí a mí claro yo coincido mucho mucho en esa visión porque como ha cubierto muchos conflictos Si situaciones muy extremas las que el ser humano se ven en bueno pues en en el abismo yo aprendí entendí muy pronto viendo este tipo de situaciones que el periodismo no puede estar desvinculado de la defensa de los derechos humanos por ejemplo no lo entendí que durante la segunda Intifada palestina viendo cómo morían inocentes no lo volvía a entender durante la invasión y ocupación de Irak en dos mil tres bajo los bombardeos viendo como los médicos realizaban operaciones quirúrgicas a los heridos incluso en el suelo de los hospitales porque estaban llenos como los jardines de los hospitales se convertían en cementerios improvisados donde podías leer cartelito es que ponían cosas como niña encontrada en el barrio de Al Karrada llevaba un vestidito azul no libera a los padres y madres huérfanas de hijos buscando a esos desaparecidos cuando vives situaciones tan límite entiendes muy bien que el periodismo no puede estar desprovisto de un compromiso y una defensa de los derechos humanos

Voz 1363 05:02 déjame que me no perdona algo así no

Voz 6 05:05 cerca mi tenía esa visión también

Voz 1363 05:06 claro porque escuchando que lo tienes tan claro que lo has vivido sobre el terreno pero Antoni a muchos compañeros a muchas compañeras de oficio aquello del compromiso les suena a parcialidad a partidismo o incluso hemos llegado a escuchar manipulación informativa lo escuchamos continuamente cuando se habla de conflictos que es algo que aparentemente estaría muy claro no del lado al que caen las bombas

Voz 5 05:29 no solamente está claro sino que lo importante es poder contarlo ya hay una cuestión que es fundamental y que el propio Alberca mi también lo planteaba no tenemos que contar lo de cualquier manera no tenemos que contar de la mejor forma posible y para eso necesitamos un nivel de ese texto de esa narración de esa literatura el estaba obligado a tener un nivel que generalmente en los últimos años ese nivel de narrativa no existe como tal hay un libro que yo quiero recomendar el que de alguna manera está la postal de cada uno de los sitios el retrato de cada uno de los personajes pero con un elemento que es fundamental es ponerle voz y rostro que es lo que Olga Rodríguez ha conseguido por ejemplo con el hombre mojado no teme la lluvia y en él de alguna manera están esos dos elementos la filosofía del propio Alberca mi ex describir narrar contar para que hay una intencionalidad en intentar cambiar algo y luego hacerlo con un nivel y una categoría narrativa que realmente sirva para poder meterse dentro termino decía Olga Rodríguez en un momento determinado que a ella no le gustaba la actualidad puntual sino lo que le gustaba era poder contar esas historias que en determinado momento no están los grandes titulares de los grandes periódicos eso de alguna forma la filosofía de que a mí en la literatura de Camí si me permites

Voz 6 07:01 muchas gracias Antonio sí claro es que fíjate el propio concepto de noticia no que es noticia lo que pasa todos los días no es noticia en que más de mil yo no es de personas pasen hambre en el mundo no es noticia porque ocurre todos los días sólo es noticia cuando el organismo de turno actualiza la cifra puntualmente cada año no en cuestiones fundamentales que van a la raíz de las cosas que explican nuestra actualidad cuestiones que cualquier historiador del futuro señalará como fundamentales de nuestro presente como ocurre en todos los días muy a menudo no aparece en las portadas de los medios IS es el periodismo que que bueno que yo reivindico a través de los libros claro que hago otro periodismo más puntual no más en contacto con la actualidad pero tengo la necesidad de contar a través del relato pausado y de los libros bueno pues a todas esas series de historias que me he ido encontrando a lo largo de mis estancias en otros países o también aquí en España el esos barrios a los que nunca suelen ir los focos de los medios de comunicación no y dónde podemos encontrar bueno pues un aumento de la precariedad de la desigualdad de la pobreza que también puede explicar muchas cosas de nuestro presente en nuestro país no El hombre mojado no teme la lluvia que es un libro que además mira me traigo la última edición porque es que sí qué saliendo ediciones es creíble y es un libro de dos mil nueve la señal pero es muy atemporal y por lo tanto ir muy divulgativo y por lo tanto pues parece que sigue funcionando no pues yo lo escribí precisamente con la necesidad de plasmar todas esas historias que no me habían cabido los medios de comunicación a través de las cuales sin enviar yo había entendido qué pasa en este caso en Oriente Próximo no diría más me atrevería de firmas a través de las cuales yo había entendido muchas más cosas de la vida incluso no generación de la

Voz 1363 08:48 Vida de los procesos vitales de si de la actual

Voz 6 08:51 sí porque cuando el ser humano está en situaciones límite no a un fíjate el otro día veía un una película en la que están todos al esperando la gran batalla final no es la como parece la última noche yo me sentía identificada viendo otro no siempre es que no quería hacer el spoiler pero

Voz 7 09:10 bueno todo el mundo sabe que haber

Voz 8 09:12 bueno yo soy de las escuela pues

Voz 6 09:14 esta semana pues he visto ese capítulo no puedo recordar por ejemplo en Irak en dos mil tres Una noche en la que todavía no había comenzado los bombardeos y recuerdo que además había periodistas de diferentes nacionalidades reunidos en una habitación algunos guía en otros bailaban tratando de aliviar tensiones y algunos decían esto es muy aburrido que ganas de que empiece la acción yo decía madre mía yo lo que quiero yo he venido aquí la mayor noticia que podríamos contar es que finalmente fuéramos corresponsales de paz y no de guerra no pero bueno esto las estas situaciones límite como el ser humano las afronta como el ser humano reacciona como a veces ves que en mitad de la guerra del horror sale de puede salir lo mejor de alguien por supuesto también lo peor es un aprendizaje tremendo no para la vida en general te da muchas herramientas te hace replantear te muchas cosas también creo que te enseña a priorizar muy pronto Ia no malgastar el tiempo en bobadas no

Voz 5 10:15 hay una cuestión que acabas de decir Olga decir has ido aprendiendo en todas estas vivencias que has tenido pero volviendo a lo que es el espíritu de Alberca mi el espíritu de la literatura Teo y no hace mucho decir que te estábamos planteando la posibilidad de no escribir de la realidad sino plantearte otro elemento que es hacer ficción incluso yo no voy a las dos líneas escuchadas a me dedico al perdidamente alguna caña que habéis compartido y no no no no todavía no ha tenido muy bien invernal que habían dos elementos fundamentales los que quizás podría centrarte una joven una niña au si una joven que hundía al encontrase es como tal en ese periodo de edad luego la encontraste es como mujer y luego lo encontraste como madre y a su vez también hablabas de una foto a partir de la cual quizás pudiera reconstruir una historia para cuando Icomos

Voz 6 11:16 bueno pues estoy arañando horas al tiempo intentando empezar una novela efectivamente en realidad en dos mil diez a finales de dos mil diez recuerdo que me llamó una gran editorial pidiendo escribir afición me apetecía muchísimo pero el estallido de las revueltas árabes mira obligó a posponerlo me obligó yo quise ser obligada no porque bueno llevaba muchos años siguiendo la actualidad en Egipto y me apetecía mucho cubrir aquello no pero es una necesidad que tengo son muchas historias las que visto que están que las tengo acumuladas y que podrían convertirse en historias de ficción Ivonne la verdad es que estoy empezando ya ya escribir no sea ya pasó ya pasar del ensayo a la afición lo lo necesito también por salud mental no ha cuando ya llevas muchos años y un cubriendo cosas que son muy terribles ya no te queda

Voz 1363 12:07 son tan regar para claro para dedicarlo

Voz 6 12:10 va a siempre todo el rato no esa realidad a través de la ficción creo que también podemos vivir otro tipo de compromiso incluso en algunos casos se puede explicar muchas más cosas no oí tener más libertad entonces pues bueno yo recuerdo que mi editor cuando cuando escribió la contraportada del hombre mojado no teme la lluvia mencionaba un verso de Federico García Lorca que yo menciono siempre no debajo de las multiplicación es hay una gota de sangre de pato que quiere decir aplicando lo ha hecho este tema que estamos hablando detrás de las estadísticas detrás de los números detrás de los datos hay personas con rostro con nombre y apellido a través de los cuales de las cuales a través de su historia podemos entender muchas cosas y la ficción

Voz 1363 12:54 no da esta posibilidad de un escenario sin límites y me apetece muchísimo y sí creo que es el momento Antonio reivindicando como siempre el libro como soporte periodístico deja que que recuerde el libro dedicado al ver Camí que publicasteis con libros punto com firmado por María Santos que acaba de ser traducido al francés

Voz 5 13:14 sí efectivamente si era bueno creo que es importante sobre todo que en Francia de alguna manera hayan traducido libro creado editado generado en España María Santos tuvo en las primeras Trobada el año pasado y hoy que también estuviera y hoy estamos con Olga recuperando esa figura del periodista del literato estamos deseando leerte en