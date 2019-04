"Hace 10 años no eramos conscientes de que un empujón era acoso"

Voz 0313 00:00 con veintidós minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana con Roberto Sánchez con Montserrat Domínguez hoy hemos invitado a Melilla a Busquets que ha venido al presentarnos hombres elegantes y otros artículos un libro un compendio de reflexiones con las que mira la vida desde distintos ángulos y uno de los titulares que destacaba al principio que es la ausencia de silencio en este tiempo y la comparación con el valor de los tomates yo creo que merece mucho la pena que lo repasemos con detalle para entender lo que comentaremos a continuado

Voz 1 00:28 y el silencio se ha convertido en un lujo más o menos como los tomates creo que mi generación fue la última en probar tomates de verdad con sabor a tomate hoy en día

Voz 0136 00:39 ya ya no existen mis amigos más campestres se empeñan en que si vienen a menudo a casa cargados de tomates de buenas intenciones que siembran ellos mismos tomates de formas y colores improbables cultivados de manera súper ecológica pero que sabe más o menos igual que los que compra en el súper a nada la diferencia es que como soy una maniático vienen directos del campo ese lugar inhóspito e inquietante me paso una hora en Habbo Nando los tal vez mi generación también fue la última en disfrutar del silencio como ocurre con algunas cosas importantes no nos dimos cuenta de lo que teníamos hasta que ya no estaba ahí yo creo que la gente le poco primero porque son perezosos tienen todo el tiempo del mundo para plantar tomates ecológicos pero son incapaces de leerse guerra epa yo también y segundo porque no hay suficientes silencio

Voz 2 01:30 la realidad grita agita y mientras grita y sea cita

Voz 1 01:35 es imposible

Voz 3 01:37 sí

Voz 4 01:40 y es muy posible que

Voz 0313 01:42 por ese ruido al que hace referencia Milena Busquets queden ocultas muchas cosas muchísimas pero las importantes las graves esas no desaparecen siguen ahí y mira que hace tiempo

Voz 5 01:54 cuando iba al colegio ya existía aburrirme yo tenía una compañera que otra de Mis compañeras Laciana habiten posible la perseguía la acosada la llamaba a la puerta era un temor la que le tenía horrible si le hacían regalos a lo que estaba atemorizada

Voz 6 02:16 lo más y estudiar no me apetecía hacer nada me gustaba quedarme en casa ir cada vez que salía lo único que yo era conseguir un ratito alejaban de mí y me iba yo luego Al-Kassar IV tranquilizado más

Voz 7 02:27 tenía la oreja de soplido no abierta bueno pues fue desde el primer momento fue acosado brutalmente el resto de los alumno puede dice bueno a mí que no me toque lo que hacen en día apoyar a la víctima por supuesto ni decir nada en la vida totalmente son cobardes lo hacen en grupo y así Mi hermano siempre recuerda talón nombre dice hay que ver que nunca me han llamado para pedirme perdón porque él tenía catorce años además edad catorce quince años especialmente una da muy muy conflictiva

Voz 8 03:01 en en el en el tema de de la

Voz 9 03:04 os sufrió el acoso escolar es muy difícil de detectar los niños intentan intentado ocultarlo porque tienen miedo a hacerlo están amenazados es lo que lo que le pasó a mi hijo

Voz 1425 03:13 porque es muy duro debiera así hay diario nosotros desde que nos levantamos por la mañana en hija hacían Instituto una rutina que tenemos es a dónde estás estás ya en el metro ha llegado ya al instituto ya estoy dentro ese es el día a día de nuestra hija es vivir con miedo

Voz 1709 03:33 en alerta las veinticuatro horas del día bueno algunas veces ese me ocurría abrí la boca intentaba colaborar con las conversaciones que tenían ellos ya una de ellas pues uno de mis compañeros por llamarlo de alguna forma decidió lanzarme un cuchillo que afortunadamente fíjate lo que digo me dio una cuenca elogiaron el ojo que sino hoy pues habría perdido un ojo acabe siendo el marginado de clase y al que todo le ponían la muletilla

Voz 0313 03:55 bueno podríamos seguir y seguir y seguir porque en un año en un año el teléfono nacional contra el acoso escolar recibió casi trece mil llamadas doce mil ochocientas para ser exactos que son bastantes menos que el año anterior pero siguen siendo muchísimas con algún dato además añadido idea gran preocupación en casi tres de cada cuatro posibles sucesos sea más del setenta por ciento las víctimas llevaban meses o años sufriendo acoso en la mayoría de los casos detectados quiénes lo comunicaron los chavales no no sino los padres o las madres Petra Ferreira buenas tardes hola cables Petra qué pasó con su hija

Voz 10 04:33 en el caso a mi hija muy similar al en los que hemos salido anteriormente pues mi hija en concreto sufrió acoso escolar durante dos cursos en concreto acoso más virulento pero desde hace muchos años pues un acoso más sutil por así decirlo enfocado pues al tema racial porque mi hija es afrodescendientes

Voz 0313 04:55 tu hija negra la acosaban por eso

Voz 10 04:58 principalmente si se enfoca principalmente en el tema de color y también pues en de la raza también en otros aspectos no cómo atacar a la autoestima violencia verbal psicológica física aislamiento

Voz 0313 05:14 Pedro el acoso era físicamente en el colegio también a través de las redes sociales

Voz 10 05:19 en el caso de mi hija no era a través de las redes sociales porque todavía pues era muy pequeño tenía diez años

Voz 11 05:26 sí

Voz 0313 05:27 o sea que por ahí no usted lo puso en conocimiento de los responsables del del centro hubo alguna reacción alguna respuesta

Voz 10 05:34 efectivamente nosotros lo pusimos en conocimiento tanto hacia el centro hacia la dirección del centro como por parte de la Consejería escolar y la dirección del área Territorial pero no no se tomaron medidas mi hija finalmente se vio obligada a cambiar de centro junto con su hermana una víctima también pues por así decirlo un daño colateral

Voz 0313 05:56 porque su hermana no no no le pasaba nada no tenía problemas o no pero pero ya se cambió para quien el nuevo centro le le va bien

Voz 10 06:03 en el nuevo centro está muy bien de achacan iba por un aumento de las calificaciones es está recuperando tiene secuelas y a raíz pues el estrés postraumático que sufrió la depresión y la ansiedad provocada por por la falta de actuación de toma de medidas por parte del colegio pero en el nuevo colegio está está muy bien se está recuperando poco a poco de esas secuelas que que

Voz 0313 06:30 pues tengo creo que si se quedan en

Voz 10 06:33 el tiempo no incluso hasta la edad adulta

Voz 0313 06:35 ya Petra con queda sufrió acoso su hija

Voz 10 06:39 mi hija pues el el detonante fue a partir de los diez años pero sí que había tenido desde temprana edad pues episodios racistas en concreto que se habían comunicado al colegio sin la tomada de medios

Voz 0313 06:52 también correspondiente Petra muchísimas gracias por asomarse a la ventana para contarlo eh

Voz 10 06:57 a usted a usted por interesarse les doy las gracias porque es un tema que está intermodalidad y hay que tomar medidas al respecto para frenarlo

Voz 0313 07:07 un abrazo Petro hay muchos ánimos

Voz 10 07:09 las gracias a ustedes un saludo

Voz 0313 07:12 buenas tardes hola buenas tardes Javier es trabajador social del Ayuntamiento de Valencia tienes veintiséis años

Voz 10 07:19 sí acoso cuando

Voz 0313 07:22 en qué curso en qué cursos otro

Voz 10 07:24 día catorce quizás un tercero de la ESO y cuarto de la ESO

Voz 0313 07:27 alguien tu caso iba a decir el motivo no sabía la palabra pero pero bueno por qué te acosaban

Voz 10 07:32 bueno pues me acosaban por básicamente transgredir el género porque era un chico masculino y entonces yo me asociaba que ya por eso tenía que ser homosexual im entonces mucho antes de que yo supiera que era gay o que lo hubiera aceptado ya me insultaban ir debía pues agresiones homófobas

Voz 0313 07:49 agresiones físicas au

Voz 10 07:53 principalmente verbales verbales psicológicas insultos si inmanente insultos y también el alguna ocasión agresiones físicas puntuales

Voz 0313 08:01 oye Javier el el colegio tu centro tomó medidas hizo algo

Voz 10 08:06 bueno a ver yo estuve durante casi dos años sufriendo esta acoso escolar homofobia inició centro educativo pues no se daban cuenta no durante tercero de la ESO para concurso horrible pero nadie en mi en mi instituto el profesorado no parecía no verlo

Voz 0313 08:22 lo denunciara

Voz 10 08:24 yo lo anunciaba pues no la verdad es que sí Dimas de acoso escolar especialmente hace normalmente nunca dicen que lo están surgiendo en primer lugar porque si dices que te están acosando diciendo te pues que puede ser homosexual ya parece que estás poniendo bajo sospecha te da mucho miedo que alguien pueda pensar que ello lesbiana ovillo tran porque tú ni siquiera lo sabes todavía Iza pelos sí ha interiorizado que es algo que la gente te insulta por ello por lo cual pues que ya no está bien no y eso que África mucha autoestima de otro concepto

Voz 1603 08:56 oye Javier me dejas que pregunte si como en el caso nos contaba Petra de su hija luego se arrastra durante mucho tiempo eso inseguridad es esta de es ese ese dolor que ha sufrido de verte rechazado en un momento tan importante del del crecimiento Javier ha sido tu caso tú has conseguido quitarte esos miedos diese mal sabor de boca con el tiempo

Voz 10 09:19 pues la verdad es que a ver con el tiempo todo lo vas viendo cómo activa y de otra manera pero yo no podría

Voz 11 09:24 es decir que superado haber sido víctima

Voz 10 09:26 hola de LGT dejó ubicó yo sí que a día de hoy sí que considero que pues bueno me quedan hay algunas secuelas no algunas cosas también dentro de de intentar hacer algo bueno con lo malo para mi ha sido un motor y una motivación ese trabajador social avisan en salud mental atención a la diversidad especializados a los que tanto una cosa es el eje telefónico etc para prevenirlo y que otras personas no no tengan que sufrir lo no en los centros educativos para mí a día de hoy continúa afectando me lo algunas cosas a veces en autoestima concepto recientemente sufrí una agresión homófoba en la calle in porque esto sigue pasando

Voz 0313 10:03 a lo que eso sí sí

Voz 10 10:06 sufrimos agresiones a diario la verdad verbales y de las otras islas realidades que durante un rato no me volví a sentir como en el instituto sí que no hubiera sufrido este acoso escolar quizá hubiera podido reaccionar de otra manera pero esa esa situación de indefensión también me paraliza en alguna ocasión puntual no cuando

Voz 0313 10:24 Pastora cientos de esa manera es muy

Voz 10 10:27 difícil vivir con con ello pero sí que pienso que de todas las estas experiencias esta negativa hay que intentar sacar algo para para luchar y seguir adelante no por otras personas y que los jóvenes no lo sufra

Voz 0313 10:39 un abrazo Javier Amigo muchas gracias eh

Voz 10 10:41 muchas gracias gracias a vosotros

Voz 0313 10:45 Nuria Manzano buenas tardes buenas tardes hablamos con la directora del Centro Nacional de Innovación Investigación Educativa que hacemos Nuria porque en fin como decía Javier hace un momento esto sí que pasando sigue pasando la calle pero lo que nos ocupa es básicamente en el ámbito educativo el ámbito escolar bueno los datos diría dirían que vamos mejor o vamos menos mal no por lo menos

Voz 11 11:08 bueno aparentemente bajo número de gente con su tasa disminuido pero es cierto que no está hipótesis es que digamos la casuística se ha repartido que la problemática se ha repartido entre los distintos servicios teléfono de acoso escolar que tienen las y las comunidades autónomas el servicio que proporciona el Ministerio de Educación eso no significa no podemos concluir con que ha disminuido pero lo que está claro desde luego es que son llamar la atención y hay que seguir invirtiendo todo lo que es la sensibilización respecto a estas cuestiones es decir probablemente hace diez años teníamos constancia o no no éramos tan sensible tan conscientes de que una patada o un empujón o unos insultos continuados en el tiempo pues eran acoso no muy estas cosas está cambiando es decir la verdad los niños también tienen que ser los primeros conscientes de que determinadas conductas hacia ellos no son adecuadas que tienen un nombre esto es una de las cosas que tenemos que estamos trabajando pero de la misma manera también el profesorado salgo a veces no me voy porque se produce en en lugares digamos más aislados de halcones en pasillos en cuartos de baño etc o un buen Rinko desde el patio y a veces hay que tener una una mirada muy poner el foco muy muy intensamente nuestras cuestiones por lo tanto mucha más once mi opción más formación al profesorado que necesita para estar más teniendo estas cuestiones también a a los padres y madres que están mucho pues para detectar en casos determinados síntomas que a veces esconde detrás realidades de este tipo

Voz 0313 12:58 Nuria me gustaría recordar a los oyentes de La Ventana porque seguro que hay hay chavales pero sobre todo muchos padres y madres escuchándonos que querrán saber este teléfono el novecientos cero dieciocho cero dieciocho cómo funciona quiero decir si es un servicio confidencial

Voz 12 13:11 al que luego que en fin eso es así no

Voz 11 13:14 sí absolutamente absolutamente esto es un servicio a no ni nada oficial en ningún momento ninguna de las personas que llama da sus datos de identificación y su violación donde esté nada por el estilo de tal manera que el anonimato y la compatibilidad garantizada eso tiene que quedar claro de tal manera que no tiene que haber ningún temor al respeto todo para poder hacer la llamada es decir el objetivo principal de telefónico es acompañar en un momento sea el que sea o bien porque se está ocurriendo en ese instante ocurridos recientemente en momentos previos o bien porque el alumno tiene au y los padres profesores tienen alguna sospecha si es un semana el que te vamos a tender personas este ligadas en este tipo de de tema este van a poder orientar de que hace haces que es lo que se hace en todos los casi todos los casos en el caso de los padres y madres siempre se les dan las instrucciones al resto de cómo comunicar entonces yo educativo para que todo

Voz 0313 14:27 en ellas oportuno Nuri si ahí no

Voz 1603 14:30 gustaría hablando de los centros más allá de los profesores de los padres de los propios chicos y saber qué falta para que todos los centros se tomen realmente en serio la magnitud de este de este problema porque ya no hablamos sólo de los casos concretos cuando tú creas un buen clima hay un buen ambiente en el colegio

Voz 13 14:50 el educa a los chavales ya

Voz 1603 14:52 los profesores a todo el centro a los padres también en en buenas prácticas para detectar y evitar estas curando cosas que pueden ocurrir en cualquier momento con cualquier clase y con cualquier llegada de los adolescentes a esa edad tan complicada que falta para que los centros realmente sean conscientes de que es un tratan es un un enfoque casi integral el que hay que dar y permanente para evitar que estas cosas pasen en en una clase en un pasillo o en un recreo

Voz 11 15:22 cuando yo creo que general han estado generalizar es muy arriesgado no

Voz 0313 15:27 no obstante ha encantado creo que sí

Voz 11 15:29 en en conciencia de la importancia de este tema no pero a veces en algunos casos salta un poco que formación de tal manera que que que el profesorado pueda saber cuáles son las mejores estrategias para que estos casos no tengan que ocurrir no tomo que existiera un teléfono de este tipo claro en un centro cuando promueve ves lo que es la convivencia positiva es decir unas estrategias que hacen que crean un un buen ambiente y un clima adecuado que ese tipo de casos cabe puedan siempre menores sólo deberían ser siendo menores en cada vez más aislados

Voz 14 16:12 pero como la verdad es que dentro no habrá centros que se han tomado más en serio y que desarrollan algún tipo de

Voz 11 16:19 hay hay centros haciendo

Voz 14 16:22 cosas ha dicho

Voz 11 16:23 con un con una mentir un ambiente para trabajar para concentrarse para crear que pues espectacular de tal manera que que sí entonces sorteos ajeno a ver si sabe lo que tienen que hacer lo que ocurre es que que el profesorado en algunos casos se necesita un poco más de formación y trabajar como un todo cuanto tienes que trabajar a Bilbao como común y tienen todo el único no contó todos no con con partes no dio estos niños una pieza más del es la pieza central de una convivencia adecuada todo lo demás pasa a segundo plano bueno es concentrar puedes prestar atención tiene su nivel de ansiedad sólo un nivel de de de de estrés que que te impide cumplir los objetivos que tiene que cubrir con lo cual es una avalancha de problemas en no que va que son los que se prevé trabajar previas

Voz 0313 17:27 Nuria Manzano directora del Centro Nacional de Innovación Investigación Educativa muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana de verdad eh

Voz 15 17:34 gracias a vosotros muchos haremos nuevo

Voz 16 17:42 bien

Voz 17 17:49 en

Voz 0313 17:55 yo no observadora de la vida como Milena Busquets como se le queda el cuerpo después de de escuchar estas Historias de Helena pues mal no todo el mundo

Voz 18 18:05 sí pero bueno no es nada nuevo no ha pasado ha pasado

Voz 12 18:11 yo creo que seguirá pasando además se pueden poner muchas horas para remediarlo pero pienso que bueno pues eh pero sí que decías antes de que vamos por la vida heridos y que sí porque hay gente cosas no está mal no hoy porque todos a veces pues somos víctimas habían el colegio hurga a mis padres no habían bautizado encima era muy pequeños a sus también de alguna forma siempre en algún sitio es el raro es el distinto y sufres por ello pero luego en otros sitios pues seres él no lo eres ya de a otros es muy complicado y está muy mal hay pues si todos los medios puedan nacer para ayudar esta gente pero no no sé no sé si tiene mucha solución porque siendo como somos los humanos pues no somos raros en algunos sitios sí en otros somos y fantástico si pusieron es gay todavía es más jodida la situación es complicada es negro en la la otra persona que ha llamado sí pues es es un desastre que estas cosas importe ni intento si es es muy injusto pero es tanto es difícil luchar contra esto no

Voz 20 19:25 en Haro

Voz 0313 19:31 no te quejarás de la música de Milena hemos abierto está a primera hora de la Ventana Cohen casi cerramos con Carole King pero vamos a cerrar con algo con algo más concreto con uno de tus artículos del libro hombres elegantes y otros artículos donde yo creo que da la clave o en la diana de todo esto que estábamos comentando si alguna esperanza ahí si algún remedio existe para los problemas de cualquier tipo esa es la cultura pero la cultura tampoco hay que imponerla eso hay que tenerlo muy claro clarísimo Milena Busquets un beso muy grande un once hasta luego