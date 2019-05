Flash deportes SER de las 18:30 (30/ 04/2019)

Voz 0839

00:47

pero va por delante y nosotros le seguimos de que el equipo en general en todos los partidos tienen especial en Champions siempre hemos enseñado que bueno estamos muy muy preparados sabemos lo que queremos hacer y por supuesto queremos estar en la gran final en el Madrid después de ahí hay que entender que buenos los últimos años no han sido lo mejores en Champions pero ese digo también de ahí aprender que tenemos unas ganas impresionantes eso es así pero no porque los años anteriores no no pudo ser si Dios quiera diez años lo podemos ganar el año que viene vamos a estar con la misma ilusión para Edhasa