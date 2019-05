Por orden de Casado, VOX deja de ser centro-derecha y pasa a ser ultra-derecha

Voz 1 00:00 la patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles es blanco y expositiva el vino el más caro

Voz 0230 01:53 por cosas sin importancia hay movimiento de tropas en Venezuela el presidente interino o autoproclamado o reconocido Juan Guaidó ha llamado a los militares a la movilización es verdad que abdicado también el emperador de Japón que es una cosa que no sucede casi nunca porque no hay tantos pero pero hay una noticia más importante ya no es de ciento hecha ha dejado de ser vaya

Voz 8 02:27 Vox

Voz 0230 02:29 ha pasado a ser

Voz 9 02:31 ultraderecha

Voz 0230 02:41 ha dicho Pablo Casado es ultraderecha lo dice Pablo Casado no hay más que hablar del PP se ha reunido ya repartido nuevas reglas del Monopoly ciudadano los es socialdemócrata resulta hecha no se sabe si Pedro Sánchez todavía es pelón los de Vox no han hecho nada especial en las últimas horas pero se han caído de ciento hecha sin comerlo ni beberlo y ahora resulta que Pablo Casado tiene un acuerdo en Andalucía con la nota hecha a ver cómo lo resuelven hay mucho por resolver porque si son ultra hecha sustitución por qué hasta anteayer voces PSOE no era era golpista qué comunista la situación ahora es muy fluida ha sido muy emocionante porque Pablo Casado ha dicho esto de Utah a puerta cerrada en una reunión interna pero luego en rueda de prensa derecha al principio finalmente había mucha emoción no donde está la explicación es que Vox está a la derecha del panel

Voz 10 03:38 dar a derecha o en el panel de la extrema derecha de la distribución de

Voz 0230 03:45 partidos de España es algo que creo que han llevado parece que le costaba no porque está en el panel el partido están en el panel entonces para entendernos Éstas son las nuevas reglas del juego por orden de

Voz 11 03:58 casado que es falso que en España ya tres derechas era un tópico falsario en España sólo hay un partido de centro derecha que es el Partido Popular hay otro partido de extrema derecha que es vox y otro partido socialdemócrata disfrazado delibera desde hace un año y medio

Voz 0230 04:15 madre mía noticias frescas el Partido Popular tiene un acuerdo con uno socialdemócratas disfrazados de liberales tiene esto gobierna con socialdemócratas disfrazados de liberales en Andalucía pero es que además tiene un acuerdo firmado con la extrema derecha en Andalucía palabra de Casado les opinará el caso

Voz 12 04:41 esto

Voz 13 04:41 merece un coro Tour

Voz 1871 04:46 nota que los héroes pero a derechas centroderecha ultraderecha se empiezan a cumplir porqué ojito a la experiencia traumática de ex emprendedor

Voz 1606 04:53 he salido a por el pan y me han agarrado cuatro personas del PSOE por banda me han llevado a un callejón oscuro me han empezado a darme subvenciones

Voz 1871 05:03 lenguaje político se está instalando ya en la calle mirar la aplicación que he encontrado raro

Voz 1606 05:07 el sonido voy a empezar a llamar los de la derechista cobarde a los kurdos Carlos Gaspar ha visto la clasificación de la Liga de Fútbol ya ha llegado a esta conclusión si el Madrid pacta con el Getafe es campeón de Liga cuando una pareja su termina pues salen las chicas malas no tuiteo

Voz 14 05:25 sin Ted y mis mejores años eso serán los mejores

Voz 1871 05:30 y acabamos con un tuit para Iturriaga estés de parte de Manuel de Barcelona

Voz 1606 05:34 las élites se creen importantes porque lo son y sin ellas no funcionan los helicópteros

Voz 15 05:42 concretos

Voz 13 06:30 durante el próximo mes próximo mes hasta las elecciones

Voz 0230 06:35 difícilmente habrá novedades de gobierno ahora bien

Voz 3 06:37 bla bla bla tuvo más plana

Voz 0230 06:41 Unidas Podemos tiene una estrategia clara para este mes su mensajes queremos entrar en el Gobierno escuchamos a Irene Montero en Radio Nacional a todo el mundo que nos ha votado el hemos dicho muy claro que nosotros lo que queremos es gobernar por si no queda claro Montero dice es que no pensamos en otra cosa

Voz 16 06:55 los es que sólo nos planteamos un escenario es que haya un gobierno de coalición

Voz 0230 06:59 es más la entrevista en Radio Nacional esta mañana ha durado catorce minutos Irene Montero en catorce minutos ha dicho todas estas veces Gobierno de coalición

Voz 16 07:08 gobierno de coalición un gobierno de coalición un gobierno de coalición un gobierno de coalición acuerdo de coalición en Gobierno de coalición un gobierno de coalición Gobierno de coalición un gobierno de coalición un gobierno de coalición gobiernos de coalición

Voz 0230 07:21 once veces en catorce minutos lo que da una media muy razonable para una entrevista en la que hay que contar el tiempo de quién te hace preguntas y que en un momento dado te puede preguntar si te gusta el pan y tienes que ingeniar telas para decir Gobierno de coalición en menos de un minuto la portavoz del Gobierno en funciones Isabel Cela ha hecho hoy un planteamiento peculiar dice que el Gobierno tiene ya un apoyo el apoyo del mundo económico

Voz 17 07:44 el mundo económico respalda la presidencia de Pedro Sánchez un Gobierno de un gobierno socialista la vocación del Gobierno esto Bernard solitario pero no descartamos nada estamos iniciando caminos

Voz 0230 07:58 caminos del mundo económico no tiene grupo parlamentario pero cuenta como apoyo dentro de lo que es la agitación política hay un poco de sosiego también hoy día también de champiñón

Voz 18 08:12 Narro

Voz 5 08:29 la campaña

Voz 0230 08:30 actoral que continúa se utiliza mecanismos imaginativos cada cual hace su show el presidente de Aragón va a comer pizza esto es así Radio Zaragoza Zaragoza otoño no está claro si es así

Voz 1005 08:49 que hoy el PSOE Aragón presenta en su sede un plan colegas no es una compañía telefónica no es ningún plan estratégico es eso un plan colegas con pizza con serie eso sí para ganárselo pequeño detalle hay que escuchar primero media horita de propuestas de Javier Lambán y de la candidata al Ayuntamiento de Zaragoza Pilar Alegría y que serían elegido para comerse la pizza siendo que es doctor en Historia se confiesa seguidor de juego a los hoy admiten el capítulo tres dos días después del estreno en los seguro el oscuro exactamente los cincuenta minutos aquellos en los que no se ve nada así estamos ya maquinando con el cuarto cómo se les ocurre con el subidón electoral la verdad es que pudo haber visto el domingo la serie de madrugada y como no fue posible ayer estaba inquieto como un auténtico fans con predicciones es que soy fans de dejó incluso tengo mi predicción de quién acabará siendo la reina de los siete reinos reina su superstición que esta tarde Susan eres es que esta tarde el capítulo se proyecta de siete a ocho qué pasará con los diecisiete minutos que faltan presidente no recorte que estamos por Dios en campaña los seguidores tranquilo sé que lo que viene no son spoiler ya hemos descubierto su linaje atención viendo quién quiere enterrar el presidente aragonés Esther nótese de fondo

Voz 13 10:06 lo haría tiene tiren

Voz 1005 10:13 el área necesariamente haría y el herrero o estaba de fondo atención es la responsable de prensa del PSOE en nuestro homenaje para ella

Voz 3 10:23 no se desesperan nunca

Voz 1005 10:25 además con ninguna pregunta pero aquí hemos topado con la madre de dragones

Voz 13 10:29 bueno

Voz 0230 10:35 cómo está como está politica que para que te escuchen tienes que dar pizza ITEL jugó de Tronos muchas muchas gracias Toño mientras tanto ciudadanos activado la ley del Tratado Chan

Voz 19 10:51 es un empate técnico en votos que sitúan

Voz 20 10:53 claramente a ciudadanos como los líderes de la oposición

Voz 0230 10:57 esto hay que no son reglas no que cada cual se hace hemos empatado por lo tanto claramente ganado entonces aquí cada uno se hace las reglas del Monopoly ha habido un pequeño malentendido por cierto sobre si Alber Rivera ha felicitado no a Pedro Sánchez por las selecciones tampoco para felicitar tampoco nadie espera que llame por teléfono y se ponga a cantar Iker norma felicitar al ganador en la noche electoral de ya decirle qué tal a Rivera sí felicita a Pedro Sánchez a través de un mensaje de móvil añadiendo una crítica y una justificación la justificación es la siguiente porque soy un demócrata la critica que los socialistas se manifestaron frente al Parlamento andaluz tras las elecciones del pasado mes de diciembre es decir Rivera felicita Sánchez pero no es exactamente una felicitación limpia clara directa de felicita pero añade un ataque por lo que habría que hablar de

Voz 21 11:58 felicita felicita del verbo felicita Car felicitar atacando

Voz 1220 12:08 adiós

Voz 3 12:11 no no

Voz 1220 12:13 me Rivero

Voz 0230 12:17 si la definición la definición quedaría tal que así

Voz 0040 12:21 sí que ayer habló con Pedro Sánchez escribí me contestó le dio la enhorabuena yo soy un demócrata yo no rodeo congresos como el PSOE que rodea al Parlamento con autocares yo voy a respetar el resultado a pesar de que no me gusta el resultado porque va a gobernar Sánchez Iglesias pero yo soy un demócrata

Voz 0230 12:36 dos veces dos veces demócratas justifica dar la felicitación en la afirmación de ser un demócrata es curioso porque no hay ningún otro líder que necesite justificarse para felicitar al ganador cuando hay elecciones reconoció el ganador se felicita porque ha ganado está vamos a escuchar esto lo he dicho esta mañana en Telecinco vamos a escuchar lo que dijo la noche electoral

Voz 2 12:56 yo soy un demócrata otra vez importados felicitó a los ganadores de estas elecciones

Voz 0230 13:01 yo soy un demócrata tanto felicito al ganador el gran Isaías aquí necesitamos también un poco de gran Isaías un poco de cuál es la causa de la felicitación la causa de la felicitación es la victoria de Pedro Sánchez o la naturaleza democrática de Rivera claro sí yo soy demócrata y por lo tanto felicito a ganador ha ganado Pedro Sánchez y por lo tanto le felicitó no lo no lo mismo también visto más sencillo es la manera de felicitar al rival con una frase que comienza con un yo yo soy un demócrata y por lo tanto feliz

Voz 0347 13:46 pues no es lo habitual es cursarse para felicitar ni felicitar consiguió todo eso lo normal es felicitar limpio sin más aunque por dentro pienses del ganador

Voz 0230 13:59 venía porque fue Inés Arrimadas quién dijo esto ayer Albert Rivera no ha hablado con el señor Pedro Sánchez de hablar de imponer un SMS llámale que es en todo caso Alber Rivera dice que él va a liderar la oposición desde el centro

Voz 0864 14:11 sí ahora toca creo que Ciudadanos desde

Voz 0040 14:14 es en Liberal Constitucionalista desde el centro político lidere una alternativa y una oposición

Voz 0230 14:20 estado de ese centro eh habéis oído Rivera proclama que va a ser líder de la oposición desde el centro pero como diría Antonio García Ferreras vamos a ver vamos a ver porque puede haber atascos él el centro para alegría de la candidato popular por Madrid sobre el Díaz Ayuso puede haber atascos atasco en el centro porque el Partido Popular cuidado Partido Popular para liberarlos

Voz 11 14:40 posición dos nadie puede enarbolar la oposición cuánto han sido el partido responsable de que esté gobernando

Voz 0230 14:48 ese partido responsables ciudadanos que es hipócrita desde hoy gobernando con hipócrita madre y se han dado cuenta de una cosa sobre ciudadanos

Voz 11 14:55 hay partidos que cerebral las derrotas y que celebra que su supuesto adversario Pedro Sánchez siga en el poder lo cual nos lleva a pensar y así hemos analizado el Comité Ejecutivo que sobresalieron a Pedro Sánchez al Partido Popular

Voz 22 15:06 qué me dice Pablo Casado

Voz 20 15:09 ahora sí que me has matado bueno todo esto

Voz 0230 15:12 no hay respuesta de Casado a críticas internas como la del secretario general de los populares gallegos Miguel Tellado que ha reconocido en declaraciones a la SER que el Partido Popular ha mirado de reojo a Vox y que el PP nunca será voz

Voz 23 15:25 creo que au Partido Popular quizás festivo a demasiado tiempo a mirar de ríos yo hago yo es cierto es que no es no somos Vox in seremos nunca Vox

Voz 0230 15:36 bueno de Rebollo de Rebollo yo no bastante diferente Pablo Casado

Voz 24 15:40 todo ofreció a Vox entrar en el Gobierno y al final Vox y Ciudadanos tengan diez escaños o tengan cuarenta van a tener la influencia que ellos quieran tener para entrar en el Gobierno o para decidir la investidura o la legislatura

Voz 0230 15:54 de esto hace tres días cuatro cuatro entre mirar de reojo la mano es decir hace cuatro días el Gobierno otro que quiere hacer una reflexión Alfonso Alonso del Partido Popular del País Vasco que se ha quedado sin diputados vemos de hacer una reflexión la reflexión conlleva un plan el plan es recuperar el centro no nos lo vamos a creer pero es posible es posible es bastante posible que el Partido Popular vuelva a viajar al centro otra vez yo desde que tengo uso de razón el Partido Popular está viajando al centro ochenta negocio en España es poner una agencia de viajes especializada en viajes al centro porque sólo teniendo de cliente al Partido Popular te forros otra vez viajar al centro dice Alfonso Alonso

Voz 25 16:42 así que el objetivo de futuro no puede ser otro que recuperaba el Partido Popular como la gran fuerza del centro político español

Voz 0230 16:48 bueno ahora todos al centro porque el PSOE también quiere quedarse en el centro por eso no quiere formar gobierno antes de las elecciones municipales por más que podemos lo repita mil veces queremos gobernar el PSOE desde que el PP y Ciudadanos se fueron convoca a la plaza de Colón dijo unos tres dentro es cuando se jugaba cuando jugamos bien si alguien se iba de casa llegaba otro decía otra cosa pues PP y Ciudadanos se fueron con Vox PSOE

Voz 22 17:12 concentro

Voz 0230 17:15 pero bueno todo esto son teorías e la práctica lo mejor es lo que hace el popular de Madrid Isabel Díaz Ayuso

Voz 3 17:21 ya está ya lo están ya lo estamos notando ya no se lo están diciendo y esa va a ser mi afán lo ha dicho

Voz 0230 17:31 se huele esto lo he dicho si esto a veces no a a todos a veces pues tenemos una intuición en cómo se hace esto Levante para tener una intuición buena tipo Isabel Díaz Ayuso hay que levantar las manos por encima de la cabeza aproximadamente treinta centímetros por encima de la cabeza a los lados

Voz 0347 17:48 las palmas de las manos hacia abajo entonces cierras los ojos agitan los dedos así como en como en oleaje lo estoy notando fruto que vuelven los votos esto es una técnica por

Voz 1 18:05 científicos total

Voz 0889 18:12 bueno Especialistas secundarios que pasa más hablando Holanda pero

Voz 1871 18:15 poderes ahora estamos en problema en plena fiebre de de Los Vengadores de de Marvel está bueno recordaba a la audiencia que en España también hay super héroes lo que cuando son tan pintorescos como toro como Iron Man pero son nuestros son son de aquí son son de la tierra y además están dispuestos a vender al todo por la radio tu llama Hulk que venga el todo por la radio verdad que te vamos a conocer a un superhéroe español cuyo nombre como persona normal digamos es jarro how a ver si lo digo bien Javier

Voz 26 18:43 Verdaguer verdad que el sureste Javier way to hell buenas tardes bienvenida La Ventana

Voz 1606 18:48 tú vives en Formentera verdad en una meseta interior de Formentera sea mala suerte de Formentera y otros doscientos kilómetros de la costa a doscientos kilómetros de la costa chilena justo en el centro no de de geografía yo habéis que va mal Javier vamos con los datos biográficos en cuántos años tiene veinticinco y en junio veintisiete veintisiete de acuerdo sobre matemáticas tampoco de que trabajar

Voz 26 19:16 a poner nombres de verdad tampoco vas bien generando más bien nada

Voz 1606 19:21 la vida pero te tiene amigos porque cuando este hombre se la capa hilos calzoncillos por fuera se convierte en desproporción perdón proporciona proporción proporcionar a los que no la habían entendido desproporción castellano desproporción más eres desproporción más usted sube el poder de desproporción más que cuando cuando me siento acorralado a ese peligro ni respuestas son dio un tono de proporcionado muy desproporcionado descoloca muchísimo a mi enemigo muy agresivo y vamos a hacer vales hoy Javier has ido entrando te conozco poco pero no parece es un tío muy espabilados así ojalá tú y toda tu familia la lepra la oreja lo abrace los penes de vuestra comunidad y condenado a pagar de sin rumbo eternamente

Voz 26 20:12 a propósito de esto pasa pero voy a hacer

Voz 1606 20:21 su carrera sino

Voz 26 20:25 dentro

Voz 1871 20:27 Javier bueno después próximas Superman puede volar Chen tú en cambios venían metro tú consideras que puedes comer

Voz 1606 20:34 en la misma mesa que lo grandes superhéroes ya lo que considera que tú prefiere a Superman porque eres un enemigo de España un batasuno supremacía Tom Bolivariano amigo de Satanás y ojalá pilléis apendicitis tú y toda tu familia en un pueblo sin servicio médico de urgencia ir la peritonitis acabe con tu es uno de los siglos

Voz 26 20:54 qué te parece realmente coloca descoloca oye

Voz 1871 20:58 desproporción buen cuál sería tu tu kryptonita tu punto débil de alguna manera de anular en contra

Voz 1606 21:03 esta es súper poder que tienes vamos a ver qué me calcio una hostia anula bastante

Voz 3 21:08 dos

Voz 1606 21:10 también hay que decir que a veces me he encontrado con personas con las que no se responderle con desproporción no funciona por ejemplo

Voz 26 21:18 Laila Ben encontré agota todo no

Voz 1606 21:22 en el encuentro nacen Formentera en un Starbucks y le dije está libre la silla y me dijo No estoy esperando un amigo y me sentó mal comentó muy mal porque me molesta mucho que la gente apalearon una silla y le respondí pues tendrían que hacer un muro entre España y Nepal para que gentuza como tú no entre en nuestro país traer drogas ya seis Inarro reírnos sucio budistas

Voz 0230 21:45 pero siempre queda mirando

Voz 1606 21:53 una sonrisa preciosa preciosa que irradiaba me dio un beso en los pies y eso me puso puso el balón de malo me descolocó tanto que fui corriendo al baño llorar Dalai Lama uno desproporción master en ese sentido a mí me gustaría pues yo no iba a ser muy loco va siendo ya no me voy porque quiero fresquitos Gafotas hijo de perra adiós te gustaba

Voz 1 22:28 sí sí sí sí sí sí cosas tardó Javier

Voz 1 24:18 las redes sociales lo Ventana La Ventana

Voz 13 27:59 va

Voz 0889 28:09 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio con un hombre incansable que se llama José Antonio

Voz 0941 28:14 para mucho negocio de muchas cosas que contaros claro abogado hay que hacer la declaración de la renta venga a firmar el contrato de alquiler reclamar una indemnización cuántas veces necesitamos un abogado bastante a lo largo del año solución al alcance de la mano contrata ahora la tarifa plana de legalizadas por sólo quince euros al mes

Voz 1005 28:32 siente el poder de contar con un abogado

Voz 0941 28:35 me llama gratis a legalizar novecientos

Voz 14 28:38 bien bien seis seis tres novecientos cien seis y seis tres

Voz 3 28:44 por Matteo Garrone

Voz 1220 28:46 la base de televisión de una serie no entró a muy bien eh

Voz 3 29:01 a parte

Voz 0889 29:06 está la A6 esperemos La Ventana de la tele como Cubells pero siempre viene Marta Estévez con un aperitivo

Voz 20 29:12 si ellos ven Oblak hombre ilustres ignoramos programa decir no es el mejor pero si viste el último el último programa de las contradicciones así vetados Andreu Buenafuente Mariola Cubells pero de todo yo me quedo con esta sinceridad sobre las contradicciones de Javier Cansado

Voz 0864 29:34 llevaba yo contradicción que yo vengo tengo formación como tantos gente que te quiere los setenta por la Universidad usted formación marxista pero de pronto empecé a ganar dinero entonces claro mira contradicción enorme porque yo era marxista y católico además sea yo tenía que repartirse eso sí claro yo repartía mientras que ganaba un poco de dinero pero cuando ya empecé empecé a la hora de repartir ya lo hemos interesar tanto entonces digo que hago sigo siendo católico marxista reparto mira yo es que yo no creo mucho hilo de mar si me parece que lo de la plusvalía no me va Molar y entonces me dice socialdemócrata y ahora yo soy rico sin contradicciones

Voz 31 30:23 sí que grande cansado de verdad eh

Voz 0889 30:34 es de Best de corresponsales de Youtube respirar de Francisco

Voz 20 30:37 que además hay plancha eh hay lío es Juego de Tronos vengadores ser hacia gran tema en Youtube

Voz 0230 30:45 por primera vez ellos todo política

Voz 20 30:48 juntos El musical un montón de youtuber sean un montón de yo tengo a San grabado vídeos pidiendo lo que la gente vaya a votar es el caso de dulce y llamando a sus dos millones de seguidores Un ella es más bailar Nurse Water Proof que de sondeos del CIS pero tituló su vídeo votar no os quedéis en casa lo hizo en colaboración con otras Celebrity entre ellas Yellow Melo

Voz 29 31:12 hola bienvenido Mi Canal hoy es muy diferente el mensaje es salir

Voz 28 31:18 en total y sobre todo que en España por ejemplo tema LGBT muy avanzado de los países más avanzados como sociedad en esos temas llegó de repente veo que hay posibilidad de que volvamos a cincuenta años otra super importante que la gente que no sea perjudicada que no forman parte de las comunidades y mide ese género que tengan empatía creo que es súper importante ahora mismo la conexión humana a votar todo

Voz 20 31:40 ah sí hablaban vida Yellow Melrose para ellas la ultraderecha al pasado en Youtube la ultraderecha es el iPhone cuatro es hacer un llama cuelga los resultados están muy con un llaman cuelgan de queda eso es muy bueno lo celebraron mucho los resultados dijeron que alegría qué alboroto otro presidente piloto también ha estado muy a tope Ford FAS hablamos de él por la entrevista que le hizo a Pablo Iglesias en su canal ahora toca Gabriel Rufián el diputado de Esquerra le preguntó por cómo se imagina a partir de ahora en los plenos del Congreso

Voz 1005 32:20 no estoy solo estoy Gómez hola hola qué tal mucho humo de monte Abascal es mucho y lo vamos a tener ahora en el Congreso y será duro

Voz 0230 32:29 cómo van a lo demanda de Congreso porque yo he visto tu rifirrafes con kilos frenando

Voz 1005 32:34 nosotros yo sí que es cierto que que ahora voy a ser portavoz de un grupo parlamentario que creo que va a ser importante nos enfrentaremos a cosas muy punkis abrirán debates muy bestia pues muchísimas gracias

Voz 3 32:45 miembros

Voz 1005 32:47 nominada no

Voz 20 32:49 bueno no Politico se relajan con youtubers una química especial mucho mucho siempre chavala Rafa Hernando ha quedado en así te abrazaba queda ahora en encastado

Voz 3 33:07 Brito estaba

Voz 20 33:10 otro yo tengo el ex activistas LGTB ahí se le ocurrió hace un reportaje en un mitin de Vox en Barcelona para saber qué piensan los simpatizantes de este partido aún lo está asimilando que han venido ustedes a defender hoy aquí

Voz 1005 33:26 he venido a defender la unidad de España y los valores principal de España como ciudadano español y como ciudadano que se ve que su país está mal centro del independentismo en Cataluña cuál es la razón hemos venido aquí a defender la unidad

Voz 32 33:38 usted considera que todos los e inmigrantes ilegales han de ser expulsados del país antes sabía más gente normal que oriente a españoles donde podíamos tal como está con una felicidad ustedes creen que el matrimonio entre un hombre y una mujer es equiparable al de dos hombres o dos mujeres

Voz 33 33:57 ah bueno no no lo ve normal no lo de normal pierde normal una una pareja de un hombre

Voz 0230 34:02 bueno lo otro de los nombres con los hombres y mujeres

Voz 33 34:05 para nada

Voz 20 34:07 bueno el chico ha declarado que prefería un spoiler de Los Vengadores mientras en otra dimensión muy muy lejana estaban María youtubers que no se han enterado de nada esta influencer estaba en Nueva York invitada por una Marta una marca de cosméticos

Voz 9 34:26 y ahí

Voz 3 34:29 me acabo de comprar

Voz 10 34:31 datos para la boba y luego este este

Voz 9 34:33 ha encantado ya estamos ready para

Voz 20 34:40 estamos redime Nueva York

Voz 3 34:43 para siempre

Voz 9 34:46 no es mucho menos aquí a tomar un brunch

Voz 1005 34:52 ahí me olvido pedirme Mallorca

Voz 20 34:55 bueno ya veis adiós sino una palabra en inglés en cada frase más esta Nueva York quién dice María podría ser los planes de Soraya Sáenz de Santamaría no sabemos qué se estaba haciendo ese fin de semana al mismo tiempo disfrutar en otro universo paralelo el hombre el rubio pero no es nada a la misma hora a la misma hora que sacaban los primeros escrutinio él colgaba un vídeo enseñando su nueva casa lejos de la humanidad

Voz 1606 35:25 como sabéis hace unos meses me mudé a una casa a tomar por culo de la humanidad bueno la verdad es que está en cuestión es la habitación de invitados pero como nunca tengo invitados porque yo a tomar por culo de la sociedad en su habitación de guardar mierda esto es el salón yo venía amueblado y menos mal porque si no seguiría casi vacío esto es mi cama es gigante lo que me gusta de mi cama es que tengo luces LED puedo cambiarlas

Voz 27 35:47 Cremona estas mi cocina

Voz 1606 35:50 las gracias a ella me alimento y sigo vivo métodos la freidora tengo una mesa de pimpón pero no tengo amigos con quien jugar a Pinto este es mi estudio paso aquí el ochenta por ciento vivida nos vemos el siguiente vídeo

Voz 13 36:01 Pérez Díaz la España vacía

Voz 20 36:04 sí a es la casa

Voz 13 36:06 que sí

Voz 20 36:09 a ver si es muy vacía sea realmente es que dices se qué pena tener treinta y cinco millones de seguidores es una cruz Fakhet

Voz 3 36:20 bueno tiene más seguidores más bueno tienes medalla medalla no tengo tantas cosas que no tiene Rubio bueno te venga vamos a saludar a nuestros concursantes de hoy hoy vamos a cambiar el orden vamos a saludar primero al campeón de la semana pasada Aragón de Vitoria o ladrón muy buenas todo bien todo bien

Voz 1220 36:53 quién lo vimos seguidores que los pero

Voz 34 36:55 sí

Voz 1220 36:55 no exactamente is it tenemos una nueva concursante se llama Andrea tiene veintiocho años

Voz 1606 37:03 los es ingeniera industrial

Voz 35 37:06 eh ojo ojo

Voz 1220 37:09 trabaja en una fábrica de cervezas Andrea

Voz 3 37:15 buenas tardes de trabajo no muy bien veces el trabajo en España

Voz 1220 37:22 sí bueno venga vamos a empezar que vamos a empezar con cinco preguntas para cada uno de un tema vale en vamos a dejarle Andrea que elija cante a qué te parece el tema reciclaje tarde o cárcel si Carlos buscar sí sí o reciclaje en la cárcel o fuera

Voz 3 37:46 no no parece un eslogan reciclado padrinazgo bueno Bengasi para tenga va Aaron que bueno si es un poco y quería coger atónito así que no es menos mal que he estado aquí es Aaron Paul Andreu alero Andrea Luis Andrea Andrea con quién juegas sabes quién está por ahí te deja Cisco y Antonio páramos Roberto digo Armand Francino

Voz 0230 38:15 servidor no consigue si lo coges a Francino la ventaja que que él siempre lo dice

Voz 3 38:23 por favor a Roberto siempre el tema por favor en reciclarse en la cárcel lo fuera

Voz 1220 38:34 claramente la carece en la cárcel al efecto te voy a decir nombres de gente yo quiero que me diga si actualmente hoy en día están en la cárcel lo están fuera que empezamos Ignacio González

Voz 3 38:48 ex presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid

Voz 1220 38:50 en la cárcel o fuera

Voz 36 38:53 el el bacalao

Voz 3 38:55 pues no no pero bueno yo no lo que nos pasa eso Bill Cosby en la cárcel o fuera oye mola muchos si no

Voz 9 39:05 creo que un niño de pedir ayuda

Voz 3 39:08 venga bueno ahí era yo creo que está en la cárcel a has también te coloquiales en tren

Voz 1220 39:22 es muy buena porque Susa su su condena es de tres a diez años que me parece un margen bastante

Voz 3 39:28 yo es una horquilla como hecho no si eso deja eso deja tercero Rodrigo Rato ex muchas cosas entre ellos el Gobierno español FMI cárcel lo no cárcel claro

Voz 1220 39:41 eso está claro este este

Voz 3 39:43 pero también ha de cuarto personaje Díaz Ferrán de expresidente

Voz 36 39:52 hola muy buenas te jogo dio

Voz 1220 39:57 no efectivamente está en la calle en semilibertad exactamente que es Emili Bertarelli si vale de mi libertad

Voz 3 40:04 por último corre OJ Simpson este está fuera bueno estamos desde hace poco desde el uno de octubre del dos no ha dado tiempo sí sí estaba bueno pues cuatro de cinco está bien no

Voz 1220 40:21 claro claro

Voz 3 40:22 ha sido muy buen Andrea dominio este tema vamos vamos con Nati te toca Reciclaje

Voz 0230 40:30 es un reciclaje porque esa es la semana pasada estuvimos

Voz 3 40:33 Jordi en Barcelona y me sobraron algunas preguntas sobre libros las palabras ya sabes

Voz 1220 40:38 que que no se tira nada nada

Voz 3 40:41 es por eso por eso hablamos de libros cuál fue cuál fue Aaron

Voz 1220 40:47 el soporte de los primeros escritos que se conocen tres opciones la piedra la madera o las pieles de plátano

Voz 3 40:56 no es la piedra la piedra correcto si buscas los libros más vendidos de la historia pues te sale los clásicos La Biblia El Quijote el Corán pero hay tres libros basados estoy estoy de la pregunte no no en que hay tres libros en la lista de los diez más más más leídos hay tres libros de la misma persona son citas poemas ya artículos

Voz 1220 41:24 de un de un personaje pista está unido de alguna forma a la capital de Menorca

Voz 3 41:33 hola qué tal de Menorca la capital de Menorca

Voz 36 41:37 qué es

Voz 3 41:40 en la capital de Menorca

Voz 1220 41:43 sí pero en catalán

Voz 37 41:47 a ver

Voz 1220 41:51 ahora no ahora hay detrás a Mao Mao Mao que desde luego no está

Voz 3 42:01 a paliar los dos venga el invento de la imprenta fue fundamental para la especie para la expansión de los libros hablando

Voz 1220 42:07 imprimir como se dice Aaron es una hoja imprimido voy esta es una hoja imprimido o esta es una hoja impresa vamos a tener un Isaías que siempre claro

Voz 3 42:19 pues creo que no me pille Isaías que yo creo que ese interés

Voz 34 42:21 la

Voz 1220 42:23 correcto es simple proximidad no no no no no que esto sólo se puede usar como verbo nunca como objetivo está bien decir he imprimido está hoja pero no pueden decir esta hoja es una hoja imprimirá

Voz 3 42:37 toma ya gran Iturrioz nada en este caso hablamos de las cosas hablamos el otro día de las cosas que el vencidos sí pero se nos olvidó una importa

Voz 1220 42:59 ante en Alemania el veintitrés de abril es un gran día también porque se celebra además del Día del libro que se celebra Aaron Elvira de la salchicha el día de la cerveza o El día de Tir no

Voz 34 43:14 aunque falle tengo que decirlo cerveza

Voz 3 43:17 sí señor de las Américas otro día becada última de libros cada año la Unesco nombrar una ciudad como Capital Mundial del Libro en el dos mil diecinueve la elegida ha sido

Voz 38 43:26 Sara sabes SAR

Voz 39 43:29 Sarkozy darán ya está sabes ya sabes de Barcelona salga Emiratos abre un barrio

Voz 1220 43:38 ahora es Omán o justo al lado de Bilbao

Voz 39 43:45 pronto se opera como usted escribe

Voz 3 43:49 no sólo hay sólo hay dos posibles graves o Man mal correcto seguro que tenemos poco tiempo atención Aaron tiene cinco puntos

Voz 1220 44:11 Andrea tiene cuatro

Voz 3 44:15 a las diez preguntas cinco para cada uno la pregunta elecciones generales

Voz 1220 44:24 quién ha ganado empezamos por Andrea quién ha ganado en la provincia de Lugo dale el PSOE no el PP sigues con

Voz 3 44:43 cuatro se que estaban dos y dos pero Aaron Aaron

Voz 1220 44:45 quién ha ganado en Lugo capital desde no es sólo pregunta para Andrea quién ha ganado en Álava en la provincia de Álava eso el PNV muy bien cinco puntos igualaron Aaron con una pregunta menos Aaron quién ha ganado en Vitoria Soria

Voz 14 45:12 sí sí

Voz 3 45:14 pues diremos

Voz 34 45:17 sino que también

Voz 1220 45:18 no soy empate a cinco preguntas para para Andrea que en ha ganado en Ceuta Andrea

Voz 3 45:34 que no haga un saludo a la gente de Ceuta el PSOE ha ganado el PSOE oportunidad para no para ponerse en ventaja

Voz 1220 45:45 quién ha ganado en Melilla Aaron

Voz 34 45:48 y los de los Coalición Porvenir por Melilla

Voz 1220 45:52 no no ganó Cualición ganó el del entera quién ha ganado en Barcelona provincia Andrea no ha ganado en haría quererse los resultados Aaron que a estuviera tiene ha ganado en Barcelona capital Aaron

Voz 34 46:16 Barcelona capital he Esquerra

Voz 1220 46:19 correcto se coloca en ventaja seis cinco vamos con la última de esta tanda para Andrea quién ha ganado en Madrid provincia el PSOE correcto quién ha ganado Aaron en Madrid capital

Voz 14 46:33 y y el PSOE también

Voz 3 46:37 correcto el uso con lo cual

Voz 1220 46:40 gana por siete puntos a seis

Voz 3 46:43 con Andrea un aplauso pues queda más tiempo vale no no entonces jugando al reloj en la cueva eh sigues jugando pero vamos a ver hasta dónde llega le puedes ayudar Andrea si quieres hasta donde llegaron con cinco preguntas sobre Leo Messi le cuantas ligas lleva ganadas Leo Messi

Voz 36 47:05 de todas bien

Voz 3 47:07 bien bien bien muy bien Andre

Voz 1220 47:12 bueno es pregunta para los dos el primero el que lo diga más rápido que apretar el botón en Cangas del botón siempre los te acaba de empatara Andrea con segunda pregunta donde nació Leo Messi

Voz 3 47:24 empate empate eh hay que ver el bar atención

Voz 1220 47:30 tercera pregunta cuánto mide Messi unas setenta y cinco uno podéis decir a ver quién acierta uno una sirena habéis dicho los dos uno setenta setenta setenta impresionante pues punto para los dos él los cómo se llama su mujer

Voz 3 47:54 Antonella bueno vale

Voz 34 48:00 era Adriano porque no que yo le he dicho al también a la vez

Voz 3 48:02 no no no

Voz 1606 48:05 segundo

Voz 3 48:08 dice Marchena esta última pregunta

Voz 1220 48:10 Andrea si logra sacar este punto en patas y la semana que viene Nos vemos que me gusta y los dos vale tu Andrea más porque trabaja en una fábrica de cervezas pero también atención Andrea Andrea esta pensar venga tenéis que decir cuántas Champions tiene cinco no podía más

Voz 3 48:35 quién ha dicho cuatro cualquiera Andrea de se cortó se ha cortado no tiene manía a ver

Voz 1220 48:47 te has dicho muy bien

Voz 3 48:49 de ahí que voy a volver a ver a ver callado penalti una cosa porque vamos a hacer a ver Aaron tiene diez puntos vale eso sí esto es una pregunta para Andrea que tiene ocho Andrea si aciertas vuelves doble patas vuelve la semana que viene vale usted no las tiene porque en qué equipo juega Messi

Voz 13 49:20 en el Barça