El Cine en la SER: 'Vitoria 3 de marzo', los muertos olvidados de la Transición

Voz 1463 00:23 películas históricas no suelen abundar mucho en el cine español por eso es interesante el estreno de Vitoria tres de marzo que cuenta la masacre ocurrida en esa fecha el tres de marzo de mil novecientos setenta y seis en la ciudad de Vitoria cuando la policía dinamitó una asamblea de trabajadores en huelga murieron cinco personas en este suceso ocurrido en plena transición hablaremos también de la transición con Valeria Vegas autora del libro vestidas de azul sobre el documental de Antonio Giménez Rico de los años ochenta protagonizado por seis mujeres transexuales comentaremos el resto de estrenos como en buenas manos y una película francesa sobre la adopción y las familias de acogida It Ralph fans que vuelve con el bailarín la biografía del ruso Rudolf Nureyev

hola qué tal bienvenido sea el cine Laser con Elio Castro hola hola hijos de Manuel Romero qué tal

Voz 1463 02:04 después de esa aplastante taquilla que han hecho o Los Vengadores que ha debutado con más de diez millones de euros este fin de semana según los datos de Com Score desbancando a la parte final de la saga Crepúsculo que en dos mil doce amasó pues más de nueve millones de de euros siquiera la película con mejor taquilla la Historia de España pues ahora es Los Vengadores José que con estos antecedentes pues es verdad que en esta semana de Puente que se adelanta los estrenos pues pocas películas atrevido a plantarle cara a este épico final de los superhéroes de Marvel pero entre los valientes hay una película española de corte histórico es en Vitoria tres de marzo el debut de Víctor Cavaco que ficción a los hechos ocurridos en esa fecha en la ciudad de Vitoria en el año setenta y seis España estaba empezando la transición Ése fue un año muy duro de asambleas de huelgas en del acoso de la ultraderecha también en Vitoria una de esas huelgas de trabajadores que la policía acabó dinamitando pues disparando en una asamblea de trabajadores que se estaba celebrando en una iglesia allí murieron cinco personas la película pues relata estos hechos también digamos que en las horas previas son los días previos a que se celebrará esta asamblea ahí este este suceso final está protagonizada por Ruth Díaz Alberto Berzal

el in Miquel Iglesias

Voz 6 03:21 siempre ha habido que arrancarse lo por medio de la lucha obrera sus gente Mariano es su gente también romper el engaño de que los cambios nos vendrán veces arriba

en la película digamos que una de las más potentes que tiene es eh la mezcla de imágenes reales con con la ficción que ha creado el directo

Voz 9 03:59 lo que no yo yo creo que eso está bien

Voz 0544 04:02 dado no hay un intento de ambientación que también es islas e imágenes de quién de las cargas policiales de las eh entonces eso está bien a mí me me me gusta que que el fin español pues aborde temas que han sido pues en el conflictivo el pasado del pasado más reciente y que lo haga de una forma pues muy abierta polémica que sirva para recordar y para también pues pues a ordenar un poco lo los hechos no que han quedado un muchas veces en el olvido a mí lo que me parece de esta película que quizá lo más flojito ella es esa la trama paralela no la trama familiar la trama de amor la trama de romántica que me recuerda un poquito Cuéntame es decir que no lo digo con todo el cariño del mundo ante el director Los actores y guionistas pero que me parece que es un poco que deudora de esta serie de televisión no he pero aportó además pues bueno pues yo creo que es una película política de reivindicación y de recuerdo histórico ignore ponga muchas pegas

Voz 1463 05:01 sí porque es verdad que está centrada en en una chica adolescente no se empieza a entrar en la vida política que podía ser un poco el la versión femenina de Carlitos no

dos puntos yo creo interesantes de la película aquel el punto de vista es Femenía

sí contó en en el hogar no en la casa

Voz 1084 05:20 como a través de esta chica y también es interesante porque dices a estamos en el setenta y seis hacía creo que cien días que había muerto Franco también había un despertar feminista que no es algo nuevo sino que ya había mujeres en fábricas que que también se estaban juntando porque ellas también reclamaban sus sus derechos entonces a la película yo valoro sobre todo la intención esa memoria ese recuerdo poner este asunto que también es cine histórico pero es cine social español que que no se ha abordado recuperar esta historia para nuevas generaciones que la desconocían señalar un poco también esa época un poco nebulosa que es la la transición que ha sido un poco borrón y cuenta nueva ahí claro existe esa tensión entre lo nuevo y lo viejo Custo oí junta no sólo la lucha sindical había una lucha de reunión de libertad de expresión de derechos sociales hilos consiguieron y hubo cinco asesinados pero sí que las demandas que se plantean en la película los protagonistas pues bueno muchas las llegaron a conseguir pero necesitaron esta lucha ahí es un hecho que indudablemente ha marcado la historia de Vitoria hay allí lo recuerdan mucho yo creo que eso es también lo que la película se hace fuerte la ambientación de esa victoria movilizada los extras luego en la ejecución no no película cinematográficamente brillante obviamente no

Voz 0544 06:41 bueno que quería apuntan solamente con esto que que esa hay hay un plano en la película muy significativo que estábamos escuchando a Paco Ibáñez El a A galopar hay un plano en la película donde la chica protagonista pues escoge la carátula de un disco de Paco Ibáñez y la la pone al lado de su carpeta forrada con fotos de Camilo Sexto no y entonces vigente

si esa esa esa imagen de concienciación por política de escuchar una música completamente diferente yo creo que la que la música por ejemplo está muy bien metida dentro de

Voz 1463 07:14 sí sí a mi me parece que estoy un poco de acuerdo con los dos creo que la película tiene dos partes esa primera parte que te va llevando no digamos que te va mostrando pues un poco cómo se celebra cómo afecta esa huelga en el día a día este padre periodista de la protagonista y me parece que los personajes son un poquito estereotipados no me importa que me entre en el drama familiar el problema es que o con esa historia de amor que al final es lo que lo que acaba de entrando en la movilización política que eso no está mal me parecen que los personajes son demasiado estático eso que no me no me acaban de llamar ahora me parece que la segunda parte bueno esa carga policial con donde mezcla las en las imágenes históricas con con las imágenes de la recreación más a parte el audio de la policía que es

Voz 9 08:00 Santísimo creo que he hecho desde la

Voz 1463 08:03 ficción casi a modo de thriller sí me gusta mucho si me parece muy impactante y luego estoy un poco de acuerdo con vosotros claro era una época el año setenta y seis y el setenta y siete fueron años muy importantes y muy decisivos para la historia de España donde se había muchas huelgas

por todos los territorios esta huelga de Vitoria fue

Voz 1463 08:20 muy larga pero también voy a tirar para casa en

da una huelga del las trabajadoras y los trabajadores del calzado no que reivindicaba muchos derechos porque era el ahora o nunca no acaba de morir Franco hoy

Voz 1463 08:32 indicamos ahora o aprovechamos esta web que este hueco también hubo cargas policiales también falleció Teófilo del Valle bueno es verdad que es un bueno que es curioso porque claro son crímenes que se quedaron poquito impunes en ese sentido en el que nunca nunca investigaron los de Vitoria quizás sí sí han quedado más en la memoria y sigue serán lo bueno claro

Voz 1463 08:56 la verdad es que es bastante es bastante interesante que se hagan películas de muchos momentos históricos hay buen ojos estuviste con Víctor Cavaco que es su opera prima Easy también hablaba un poco de ese borrón y cuenta nueva no

Voz 1084 09:08 decía que era una película que él quería sobre todo recordar porque su abuelo participo en las movilizaciones y honrar la memoria de todas esas víctimas que la transición pues borrón poco no ir quedaron impunes como decíamos

Voz 12 09:19 la transición por el bien general sean tapado muchas cosas pero bueno de hecho están ahí no y entonces pues está bien recordarlas porque hay mucha gente que todavía pues no lo olvidado yo creo que tenerlo presente darle presentarlo a la gente joven que no lo conoce pues son hechos muy graves y que no tiene que repetirse

Voz 1463 09:44 bueno es una de las protagonistas es Ruth Díaz a la que bueno que ganó el Goya con Tarde para la ira y que aquí interpreta a la madre de la protagonista no

Voz 1084 09:53 eh que te decía bueno decía aparte de que en su pueblo también asesinaron a un obrero me contaba y decía que le gustaba el punto femenino y cómo la historia se encuentra se cuenta a través de de esa chica que representa un poco la nueva victoria que quiere ser pero encuentra con la represión policial creo que ese sea mujeres fue

Voz 13 10:10 tres que toman sus propias decisiones a pesar de que cometan errores no y que la película se cuenta también a través de una mujer no que es a través de todos pero sobre todo a través de Begoña no que es como la representación de Vitoria no para mí eso es bonito que sea una mujer no que representa torea y que que sea la metáfora de cómo ella y como Vitoria pierde la ingenuidad en ese tres de marzo a manos de la policía y como como Begoña pierde también la ingenuidad

Voz 1463 10:43 decían que Vitoria es una ciudad donde nunca pasaba nada y de repente pues Se pasó es esto no es como tubos uno de mayo otros uno de mayo en poquito adelantado bueno vamos a cambiar de estreno vamos a hablar de quitarse el misterio del faro que es un thriller protagonizado por Russell Crowe Peter Mullan es la historia de tres floreros que llegan a una isla abandonada para trabajar hasta que algo extraño aparece por allí este thriller psicológico está basado en la leyenda de la isla de Flandes

Voz 15 11:10 ni una palabra sobre esto no les diremos nada nadie absolutamente nadie si decís o insinuó en salgo sobre esto está remos muertos y cuando volvamos nada vamos a casa y actuamos como siempre París exactamente lo que yo estoy en

Voz 16 11:30 a Russell Crowe lo rejuvenecido unos años que no es Russell Gerard Butler está tan gordo vamos ahí en medio que tiene esta comida bueno que te no

Voz 0544 11:44 es eso sí una película de misterio ceder oscuro e intenso como con momentos muy impactantes de esos personajes en en la isla aislar

Voz 4 11:54 a los que de repente se encuentran con un con un misterio

Voz 0544 11:59 hombre que llega que parece un cadáver en fin no voy a destripar mucho pero que buena la película se se ve bien hasta cierto punto no a veces a mí me llegó un poco a a cansar de ese agobio un poco esas escenas tan oscuras

Voz 4 12:13 ante la lluvia tanto frío

Voz 0544 12:16 tanta cosa en fin bueno pues yo creo que quizá los amantes del género que puedan encontrar algún gusto

Voz 1463 12:22 Amin me parecía muy lenta para el género que es himno ni no me acaba de dar miedo que fíjate y eso es fácil en mi caso no me parece que es un poquito fallida estuvo en el festival de Sitges no no rascó mio así que si os parece vamos a vamos a seguir vamos con otra película que creo que está Nos ha gustado un poquito más es el cine francés que estrena esta semana en buenas manos una película que dirige Joan Herri con Sandrine Kee Verlaine legisle Gill Lellouche hielo dibujo ese es un entramado de historias en torno a la maternidad y la adopción que comienza cuando una madre decide entregar a su bebé en adopción y entonces entran en marcha los servicios de adopción franceses que buscan una madre adoptiva primero un padre que se encargue un padre de acogida que se encargue hasta que deciden a quién entregárselo in vemos cómo trabajan esas mujeres en torno a bueno pues a entregar a esos ni asegurase que esos niños llegan a las familias

Voz 17 13:15 correctas sube a Potito verlo sea despedido tiene usted derecho a ayudas financieras y educativas para que pueda criar a su hijo en buenas condiciones le pudo detener todo lo que el Gobierno sí sí lo sé

Voz 14 13:36 no

Voz 1463 13:41 su directora estuvo en Madrid y contaba precisamente una cosa curiosa y es que normalmente en el cine lo que vemos es pues e hijos adoptivos que una vez cumplida la mayoría de edad recorren cierto Pericles periplo periplo para encontrar a sus padres biológicos aquí poco empieza al revés son esos niños EE durante los tres meses y cómo se relacionan con todo el entorno que les rodea esto es lo que nos decía

Voz 9 14:10 ahora ya que es verdad que hay muchas

Voz 1463 14:13 las sobre la adopción que nos acerca a la búsqueda de un hijo adoptado que busca sus orígenes lo que quería hacer era algún poco adicional contar el origen de esos niños me interesan los tres primeros meses del bebé porque es un momento crucial y ahí entra en juego la labor de los trabajadores sociales eso me interesaba mucho como la sociedad se organiza y organiza ese encuentro entre el bebé en adopción hijo su nueva madre ese trabajo colectivo lo que me resulta más interesante decía la directora no sé si también ha interesado a vosotros

Voz 0544 14:43 a mí mucho y además es que se ve con por lo menos por mi parte con una sorpresa grandísima porque quizá lo que menos te esperas es que que la película vaya de eso de ese largo proceso desde que una chica llega al hospital y deciden no querer tener a su hijo darlo en adopción hasta que llega pues a una madre de de de adopción y cada uno de esos procesos que que hay es

Voz 19 15:06 emocionante osea todo

Voz 0544 15:09 y eso también te dice mucho de eso de lo que estamos hablando últimamente cuando hay elecciones tal del estado de bienestar es decir cómo se preocupa una sociedad un estado de ese niño que acaba de nacer y cómo pues en lo tiene que entregar a una familia de adopción en su caso y como hay hay profesionales que se preocupan por lo más mínimo no solamente desde el punto de vista físico

Voz 1463 15:31 no todo el mundo funciona bien

Voz 0544 15:33 es una mal sino también de los

Voz 4 15:36 es el lenguaje hacia hacia el velero más importante tres meses considerarle ya

Voz 0544 15:41 pues claro no ha pero una persona con su recorrido vital emocional y cómo hay que incluso explicarle y decirle lo que está pasando poco a poco me gusta mucho que la figura de el padre de acogida sea un padre que cómo se lo toma

Voz 20 15:56 a ese ese proceso hasta donde llega eh hay unas tramas también ha sentimental

Voz 0544 16:02 vale ese bueno yo creo que la película la verdad es que

Voz 9 16:04 a mí ha sido un grandísimo descubrimiento me lo pase

Voz 1084 16:07 muy bien viéndola Jose y a mi a mi me ha encantado creo que tiene una una intimidad una fragilidad una bella

Voz 0544 16:15 hay luminosidad no por todo el proceso y por la gente que participa en eh

Voz 1084 16:18 en el proceso que me llamaba mucho la atención y es verdad que en estos

Voz 0544 16:21 en un poco de mercantilización

Voz 1084 16:24 de la natalidad por decirlo finamente y donde se pueden comprar y vender bebés que haga una película sobre lo que significa un proceso de adopción todas las personas que intervienen en el sistema público francés de que no sólo es una cosa fácil de rellenar un papel

Voz 9 16:43 es que hay mucha gente implicada que está pendiente tanto de

Voz 1084 16:46 de la madre que renuncia a ese bebé como de seleccionar a una familia conforme unos parámetros un estudio del bebé esos dos meses que se tira

Voz 21 16:55 la el bebé también con otro cuidador hasta que encuentra una familia es me parece tan bonito todo el proceso y con tanto amor tanto cuidado a algo tan bonito no con como

Voz 1084 17:05 procesa así para alguien que no puede tener bebes que es es una maravilla la película en ese sentimiento y en ese cariño

Voz 1463 17:11 en que es una cosa que tiene el cine francés e muchas veces no que es esta manera de contar una manera seca pero donde se establecen todos los

Voz 4 17:22 contó que te ríes te no por qué no

Voz 16 17:24 va pensando no hay mucho vino no algún caso

Voz 1463 17:29 estar con el vino y el bebé eso sí sí que casoplón es esto es la Bretaña que es la zona que la directora de decía que que más tenía más conocía porque todo esto había surgido con una amiga que le contó bueno voy a poder por por fin a un bebé es francés y claro es decir yo no entendía tanto porque ese énfasis en por fin porque ese énfasis en que sea francés y entonces eh descubre pues eh cómo funciona y la verdad es que yo no tenía ni idea de todo el funcionamiento desde el primer momento en el que una mujer quiere dar en adopción a su bebé y como la trabajadora social informa de todas las cosas que tiene hasta el final en el que se encuentra su nuevo hogar sea todo ese entramado esa forma de narrar me parece muy muy muy muy interesante que mantienen muy bien la atención del espectador y luego es verdad que que la figura de ese hombre no de seguir Lellouche que se encarga de que es un par de acogida que quizás una figura que aquí en España no tenemos muy presente que también existe evidentemente claro el cobra un sueldo para hacer este tipo

Voz 9 18:30 el trabajo acción claro decía la directora que queda

Voz 1463 18:32 lo que era interesante poner a un hombre y además un hombre sexy con esa masculinidad que tiene este actor sin embargo con la fragilidad de la maternidad y que todavía hoy era una imagen muy potente verá un hombretón no con un bebé en brazos y la verdad es que es es vas

Voz 9 18:47 son de interesante y hay allí una frase a mí que me

Voz 0544 18:49 no me gusta mucho de la película que es no estamos aquí para juzgar T si no estamos aquí para apoyar te para ayuda

Voz 4 18:55 en lo que decida si bien

Voz 0544 18:57 de qué podemos tener opiniones y tal pero no no es lo más importante que tomaba esta decisión pues desde este momento vamos a informarte de lo que puede hacer de lo que no puedes hacer de cuáles son tus derechos hasta donde llegan tus derechos de lo que va a pasar de lo que no va a pasar sin jugarte lo más simple

Voz 11 19:13 bueno porque la maternidad atendidas la rusa donde todo el mundo puede opinar en el aparejador sociales

Voz 21 19:18 eh tienen un retrato duro pero muy humano de

Voz 1084 19:22 es que este nuestro trabajo no no seamos humanas que es por el bien del niño entonces es muy muy interesante y completo el el retrato de todo el proceso

Voz 1463 19:29 bueno pues otra película que recomendamos para el puente íbamos a terminar con el bailarín que dirige Raúl fans está ambientada en la Rusia del año sesenta y uno cuenta la biografía del bailarín más grande de todos los tiempos Rudolf Nureyev que bueno pues se centra en uno de los viajes que hace fuera de la Unión Soviética con la KGB siguiendo sus pasos y siempre con la sombra de sí va desertaron no va a desertar de su país en los actores son vengo Alfa en Sabadell esa sur polos la vida de Adele que pronunciado estupendamente bien su apellido Griego son los protagonistas de esta historia

Voz 7 20:04 quédate conmigo quédate quieren secuestrar mi Rudy hablemos mantel la boya gritar gritar lo más fuerte que puede cavidades y es un castigo no es ningún casting me deja hablar Si estos porque Rudy ha pasado tiempo conmigo y mis amigos permítanme Rudy no ha dicho nunca una palabra contra su país su Gobierno ni su compañía ni una sola palabra jamás

Voz 0544 20:26 el León qué tal bueno yo yo lo he visto con interés porque claro la figura en Orellana es muy muy potente pero me falta algo en la película que es que quizá no acabo de de entender au de de comprender la figura al personaje a la persona eh que de Nureyev no entonces ni lo veo tampoco como artista ni lo veo como solamente digamos que hay esbozos de lo que será nombrado y arrogante era un genio también de lo que introdujo en la danza esa la figura masculina frente a la las divas femeninas pero lo veo un poco con cuentagotas yo creo que el el el fallo es de querer contar demasiadas cosas en la película su infancia sus primeros pasos que digamos

Voz 22 21:11 como bailarín esta parte última de él

Voz 0544 21:13 el fondo decide exiliarse por razones políticas o por ambición artística bueno pues eso me quizá no me lo cuenta de todo bien la película

Voz 1084 21:23 sí eso es lo que está más desdibujado en la película como decías tú en el gran las tres querer abarcar tantas épocas de la vida de de Nureyev cuando lo lo que interesa en la película y yo creo que le interesaba Raúl fans era la época de deserción sobretodo pero como él se construye con esa ambición como artista porque las partes Game más interesante de la película es cuando demuestra esa fascinación por el arte cuando él ve Notre Damme cuando él va Louvre inhibe los cuadros si interesa ahí piensa cómo aplicarlo a alabanza en toda esa ambición yo sí sí siento esa esa pulsión artística de del bailarín pero claro como te lleva con viajes y con flash back a tantos lugares de Rusia pues sí que es verdad que queda todo desdibujado

Voz 4 22:08 bueno pues vamos a dejar aquí

Voz 1463 22:11 Elio Castro buen prudente

Voz 4 22:14 José Seguí más

Voz 23 22:17 para esa mujer pondremos son sólo porque yo creo que me sentiría mucho mejor miedo me cuando

Voz 4 22:34 tiene un perro contó hoy en día no tiene nadie te quiera yo no le tengo miedo a la soledad

Voz 2 22:43 el alma

Voz 23 22:48 la vida normal esa es donde había normal que tiene haber ser mujer el tener un trabajo pues la mano darle una vida sencilla

Voz 24 22:58 porque la tierra como soy grave aquí soy la di culé una cosa que no se debe hacer que no se a quién habla

Voz 2 23:12 de pequeño

Voz 25 23:14 me veían chica me veía una niña una niña con un pitos pero una niña allí me he ido un poco a poco dándome cuenta de que yo de hombre no podía está

Voz 1463 23:29 en mil novecientos setenta y tres Antonio Giménez Rico estrenó vestida de azul una película documental que sin ser consciente pues fue pionera de una representación real de la mujer transexual durante la Transición el régimen franquista había perseguido censurado toda imagen que humanizar a al colectivo las cintas de la época la mayoría comedias ridiculizada no se burlaban de los transexuales pero con los primeros años de la democracia empiezan a surgir otras obras que se interesan por un retrato profundo de la identidad de género

Voz 1860 23:56 el otro día estaba ya en el camerino maquillando llega un grupo de matrimonio lo contrario la entrada pite mil pesetas para miraló mariquita toda a ropa te oiga son artista te viene a ver al de que la señora de córneas leamos estimara que cree esa señora que dijo no era una señora señora que Le contestó sí que lo era

Voz 26 24:43 no TD

Voz 1463 24:47 sí para analizar reflexionar y comprobar si hemos avanzado lo suficiente en esta representación los acompaña hoy aquí Valeria Vegas hola qué tal

Voz 4 24:56 autora de vestida

Voz 1463 24:57 desde de azul Análisis Social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española un libro que recomendamos a todos nuestros oyentes bueno claro que sí y dinos porque la película esta película ese tan imprescindible que la de la

Voz 9 25:12 coges digamos en la base de Ivanov del libro pues vestidos de azul libros El la peligrosa singular libro en plural estiras fue el primer documental español que abordó la transexualidad en España y además estrenó en salas comerciales decir que no te lo de Galicia pueden esté escuchando a estas mujeres estupendas con sus teorías en sus dimes y diretes en Murcia en Madrid o en cualquier lado y además incluso fue al Festival de San Sebastián es decir que fue una película que tuvo cierta repercusión con el paso del tiempo pues se ha convertido en una película maldita

Voz 1463 25:44 es que en una película maldita

Voz 9 25:47 pues aquí distribución en a tiene Enrique Cerezo los derechos pero

Voz 4 25:50 bueno la editado en DVD creo que se va a animar

Voz 9 25:53 desde aquí por favor por clics Solé India flexible además hizo muy buena taquilla son muy buena taquilla en la cuenca como casi doscientos cincuenta mil espectadores para la época y además de un documental que la gente no es como en día que estamos más más dados a ver documentales pues es que través esta película yo me daba cuenta que se podían analizó era un montón de de aspectos que confirmaban que el colectivo trans estaba en clave exclusión social no pues desde la prostitución del espectáculo que no era tal espectáculo además ricksow la exclusión social las leyes opresores de aquel momento no como escándalo público que no suena muy lejana pero estaba de la democracia

Voz 1463 26:30 y cómo hemos cambiado queda un hombre que en qué quiere decir que este documental precisamente se proyectó la semana pasada en la Academia de Cine

Voz 9 26:39 pero es verdad que no lo encontramos en ninguna plataforma que otros

Voz 1463 26:42 mentales o pueden haber similares o ha habido similares a lo largo de la Historia de España

Voz 9 26:47 por porque no no me suena ni que ningún director haya hecho algo similar a lo que lo que hizo él no no en temática de género e Él fue el primero que hizo un documental de la que en ficción hay directores que han abordado temas e apps Almodóvar es es clásico

Voz 16 27:01 lo que no haremos ahí tenemos dos puntúa vamos

Voz 9 27:08 era una época también que el año ochenta y tres en que si cabe a documental en salas comerciales como función de noche con Lola Herrera y Daniel Dicenta del desencanto pero claro estas este documental de vestido de altura muy transgresor para para el momento y además muy poco sexual izado que lo pueda ver están You Tube en parte se ha kipá vuestros oyentes lo digo para que veas el que venga hombre porque

Voz 1084 27:29 Intras cuenta que es muy humano y luego pesa no manejar y entender los códigos actuales no la terminología los estudios de género aguanta el el el paso del tiempo porque usa por ejemplo no travestido travesti otra Un por Mista e ellas mismas demuestran que existió un desconocimiento porque aún no había educación sobre ese tema

Voz 9 27:52 claro exacto ellas mismas partían de la desinformación de la del constante repetir por parte de los medios de entonces y de la sociedad al término travestir con acento horas Vicenzo a través de travestir y en ningún momento en todo lo comen tal surge la palabra es una palabra que es la la correcta no porque travestis Amal yo siempre digo que depende mucho la intención con la que las personas digan las palabras pero es verdad que en esos momentos que faltaba mucha teoría de género imagínate de hecho una de las protagonistas la entrevista en el libro ICO además de explicarle no pues no es Come to encajamos más en transgénero buenos

Voz 4 28:28 arrimando ya me déjame sesenta y cinco

Voz 9 28:31 años eso no lo voy a contar

Voz 4 28:33 hemos vivido bueno contaba Giménez Rico quien

Voz 1463 28:36 bueno es una película sin guión que el ponían las cámaras y las dejado hablar ya ahí pues también el tono con tal y también la la naturalidad no que emerge

Voz 9 28:44 exacto lo que tienes mucha naturalidad tienen mucha verdad yo cuando vi por primera vez eh el documental el VHS y hacemos trece años me transmitió mucha verdad y sus Esquerra alguna una película que a veces las películas pues envejecen mal no más más allá del cariño que les tengamos y del romanticismo que les pongamos pero esta cómo es que es que me ha envejecido bien es muy original pues trasladarlas como se ven al Palacio de Cristal hacer protagonistas en un sitio tan palaciego en el Retiro de Madrid con abrigos de pieles

Voz 1084 29:14 sí es sigue yo que lo pasan veinte años

Voz 9 29:16 es seguir haciendo una buena película o entretenida

Voz 1463 29:19 sí eh otra de las cosas es de las lamentaba el director es el castellano que es verdad que hay esa naturalidad esa esa humanidad pero que no pudo encontrar a ninguna de las de las protagonistas que no ejerciera la prostitución eh esto también es una losa porque es no sé si en aquel momento era más difícil y ahora en esto sí por lo menos hemos cambiado es hiciéramos un documental ya no caería

Voz 9 29:41 este es hoy en día en eso hemos avanzado en hoy en día ya eh el colectivo trans va poco a poco saliendo de de esa exclusión de esa marginalidad a la que estaban abocadas en los años setenta ochenta de los actuales el espectáculo el Alargue cabía en el C3 era imposible que el encontraron una licenciada en Derecho en farmacia como quería Giménez Rico pero hoy en Villa y lo haces perfectamente saldrá dentro de diez años tendremos como ministra a una mujer trans por mérito propio ni siquiera por discriminación positiva

Voz 4 30:12 creo que en un debate años no hemos pérdidas

Voz 1084 30:15 luego el va el valor de la película que tú analizas en profundidad en el libro es los perfiles ese cásting que soy tan bueno aunque no encontrara el perfil que buscaba no pero sí que son seis perfiles totalmente distintos ese don distintas también es muy curioso porque se ve un poco como la inmigración del pueblo a la ciudad para ser tuvo para construir detuvo porque imposible en el pueblo de hecho prácticamente ningunas de Madrid claro cómo son esos perfiles porque tú los analistas uno por uno en el libro porque representa muchas cosas distintas incluso uno tan revolucionario como una gitana esa quedará la época eso sí que es totalmente regular

Voz 9 30:50 exacto ya cada protagonista Le asignado pues digamos un tema pues por ejemplo eh la gitana Tamara es la exclusión social plenamente el documental cuenta a los trece años se fue de casa con la palabra de su padre de yo prefiero las hijas putas a un hijo maricón y reconoce el machismo de la etnia gitana

Voz 1855 31:06 fíjate esa mujer fue la primera en morir de las seis en el noventa y cinco ya en el noventa y cinco ya había fallecido

Voz 9 31:11 eh Loren es la más mayor te pues trabajó de mayordomo te cuenta los años de servicio militar tienen mucha gracia contándolo pudiéndose dramática acaba siendo cómica un Eva es el mundo del espectáculo es aquellos años del cabaret del músico el que a finales de los ochenta desapareció e hizo que muchas de ellas volvieran la prostitución no es ambición que que acaba cayéndose Josep es el transformismo porque el clásico transformista que imita pero que en su momento como toda la stick había todo cabía un barco ancestrales tras la mujer transexual el transformista que imitaba Lola Flores podía ser cualquiera IU como dices realmente si quitamos a esa base nueve que todos tienen el lumpen en la prostitución que luego que había aún así son seis perfiles distintos no verá una más joven una más mayor a la peluquera que dentro de cabe lo que Giménez Rico buscaba un poco saliéndose de ese desde luego ese S

Voz 1855 32:00 Teresa netamente decías antes lo de el festival de San Sebastián que te cuenta algunas anécdotas e Jiménez

Voz 1084 32:05 pico cuéntanos alguna porque para que salga a la gente una idea de cómo era de en esa época lo que hizo

Voz 4 32:13 claro ya llegar estas mujeres al festival Sebastían claro

Voz 9 32:16 en ese momento no era competitivo pero acudían festival no Sebastià Tort vio Vitoria pese a San Sebastián para la película de presión puntazo hijo quiero que se estrena aquí antes que con cualquier otra sala ya hice fue el con cuatro de las seis protagonistas

Voz 1855 32:28 que imagínate esas mujeres que venían de estar en la calle en en el marginal

Voz 9 32:33 las invisibles pues yo pienso la felicidad que tendrían servía como puesto cuatro cenicientas no cuatro cientas en el Festival de San Sebastián Lasa es el mismo año fue Jeremy Irons imagínate el cruce que puede ser

Voz 4 32:44 Nuestros escaleras Geremi y aquí estamos

Voz 1855 32:48 además surgía ese tipo de problema que hay son cómicos pero que ellos trescientos sesenta y cuatro días restantes del años

Voz 9 32:55 problema pues por ejemplo desde el DNI un DNI que no te corresponde y que vas entonces en la propia recepción de poner en la recepción del la era como en honor y tuvo que suena reconoce son las protagonista de mi película y se llama de nombre de pila tan hasta que sugieran hasta complicaciones pero bueno debió ser

Voz 1463 33:12 aguantó para ello acudió más

Voz 9 33:15 bueno vamos a hablar del libro por qué

Voz 1463 33:17 es mucho más que este análisis pormenorizado de la película que que hemos venido haciendo en ojos eh

Voz 1084 33:22 sí Valeria repasa desde el marco jurídico penal la persecución que sufrieron durante la dictadura hay también durante la transición a multitud de referencias si otra cintas por ejemplo las primeras representaciones en los años setenta dice Valeria que erróneamente se ha considerado

Voz 1855 33:36 la querida señorita de Jaime de Armiñán una película de temática transexual yo nunca he tenido no

Voz 7 33:44 quería porque los hombres sólo idiotas Adela Sito qué buena pero que bueno sería mejor que consulto son médico yo te quiero Adela le agradeceré que me sintonía no es usted

Voz 1084 34:06 por contra a cambio de sexo de Vicente Aranda estrenada en el año setenta y siete con Victoria Abril súper jovencita Bibiana Fernández Si aborda la transexualidad dices de manera íntegra y compleja

Voz 27 34:17 trabaja de noche para hacerte una posición cuando todo empiece ahí viene cuando comienza a respirar que tiene su hijo gastaba firme para bailarinas pero que sea eso lo lleva pegado

Voz 5 34:29 tetas lleva pegadas pero el otro es tanto yo como su madre

Voz 27 34:33 quiero que todo salga bien porque si no sale bien te juro que tienes

Voz 4 34:39 me encanta que Valera recitado hace dos días que ver

Voz 1463 34:43 el por qué explícanos esto porque claro toda la cinefilia toda la crítica sesuda y tal no Sadín bueno Nos mucho lo contrario crece que en Mi querida señorita es una gran película pero claro siempre habíamos tenido como balanceo era claro

Voz 9 34:56 es una película que que España mando a los Oscar fíjate

Voz 4 34:59 bueno lo decidiera vamos moderno no se modernos

Voz 9 35:02 en el setenta y dos que todavía estaba la dictadura y coleando y López Vázquez estupendo Julieta Serrano magnífica pero realmente la película abordo en caso de interés sexualidad que durante años ha conocido popularmente como hermafrodita mismo no porque esta persona nace le asignan un sexo que no es el correcto no por una cuestión de una genialidad

Voz 1084 35:18 que no es visible que se no se palpa ir

Voz 9 35:23 pero aún así no deja de ser una película transgresora creo que por eso pasó la censura porque siempre que argumenta que puso una por una cuestión de de una enfermedad o algo que es latente o que lo que no estaba bien es alguien que voluntariamente caballos Arezzo que lo que ocurrió con la película Vicente Aranda que no pudo llegará a producirse hasta que hasta que llegó la democracia y luego también es interesante

Voz 1084 35:43 la comedia siempre defendemos que indudablemente se puede hacer humor

Voz 9 35:46 de todo pero cuánto daño ha hecho eh

Voz 1084 35:48 al perpetuar chistes burlas estereotipos durante especialmente la dictadura claro daba carta libre sin censura todas esas películas que ridiculiza no se burlaban de homosexuales transexuales no

Voz 9 36:03 mira constante y reitera ante cuando pero yo tenía que verme en muchas Kaiser cita no ellos bebes un libro de Sociología pero ahí para cinéfilos no porque acabo hablando de los blogueros o de películas que tampoco se pueden encontrar pisos simplemente estaba viendo viendo buscando secuencias concretas que son esa secuencia donde el personaje no secundarios de reparto es una señorita que sale de un cuarto de baño de hombres irreal no ocurre nunca te quiero decir que no este tipo de guionistas sórdido que ocurre esto hace gracia una vez valen recurso pero cuando sólo repite es de veces al año en taquilla constantemente creas un cliché creas una yp todavía un desmayo a un colectivo tan minoritario no realmente es decir una época en la que el cine no ayudaba a ya casos en caso de Vicente Aranda con cambio de sexo es una película Un deberá yo creo que es muy digna está muy bien hecha por qué el personaje está pues perfectamente humanizado como pasaba con algunos de las películas La nueva

Voz 1463 36:52 vamos a hablar de la nueva ya que tiene unas porque claro Almodóvar es eh o creo que es un cineasta que sí que ha dado la misma

Voz 4 37:00 se ha puesto en el mismo nivel a cualquier tipo de mujer eh entonces no sé si se es su valor su gran valor hacia la transexualidad

Voz 9 37:08 el primer piso G trans que saca Almodóvar Cela el deseo el año ochenta y seis con Carmen Maura estupenda Illes lo humaniza tanto que ponen una niña al lado que era esa Manuela Velasco en su debut en que cómo se puede humanizar más a una mujer trans lo que podía haberla puesto de una manera rastros sano y la y la pone como de cuidadora una niña claro eso hace que el personaje coger un interés que no solamente el sexual es una persona haciendo una mujer eh humanizado luego pese a que nos queremos que Almodóvar ha hecho siempre te sale cuando les el critica no los se pues como el tópico de es que Almodóvar sólo saca magistrados si lo cuentas creo que hay cuatro personajes trans en veintitrés películas lo que pasa que somos Bages tan buenos que haya llamaba dio no el de la madre pero Pérez de los directores en España más que que Massa hechos sin querer no tramitará algo hace una película pero manejado ha sensibilizado a al colectivo

Voz 1463 37:58 ha ayudado a que la sociedad española e sea más abierta crees que el cine

Voz 5 38:03 no ha podido ayudar o

Voz 1463 38:06 ese es difícil hay una sociedad

Voz 4 38:08 si hay una una parte muy dura de roer hay una parte muy

Voz 9 38:11 dura de roer pero es verdad que por lo menos ha contribuido

Voz 4 38:14 ah no genera el tópico no no acaba

Voz 9 38:16 cree que hay películas de pistas de los ochenta en las que hay donde si la actriz recogían ocasionalmente la una mujer trans era demasiado guapa para no podían notarse que que anteriormente había sido un chico me ponían un doblaje encima masculino y era como por favor esas como salió una chica estupenda hablando si todo el rato un actor doblando la índices es que esto no ayuda no ayuda tres meses Almodóvar eh ha servido para para es todo tú dices pero sí que por lo menos eh ha creado personajes visibles humanos y que están en la historia el fin español positivamente

Voz 1463 38:47 y en otros en otras cinematografías otras películas quizá más recientes e te parece que hay un retrato más humano también o que te hay otros cineastas que te interesen que fue que rompen esos tópicos o qué es que el relato por lo general mantiene el estereotipo no sé si Trans America me viene a la cabeza claro

Voz 9 39:08 en los americanos en eso nos lleva siempre un poquito de de ventaja no tras Américas un ejemplo muy positivo ahora en Chile una mujer fantástica no por ejemplo ganó los cabe saxo y abrirá entonces pues eh en España no ha llegado todavía adscribirme saben la tienen que Lloret ya DJ defendió esta película pero no recuerda haber Fuga de cerebros una película que protagoniza Mario Casas también una escena transportaba a más no poder que llena hoy hoy en día sería impensable te digo hay que hoy en día el guionista se corta porque hoy en día en comparación hace una década por las redes sociales arden en los colectivos faltan Se Scarlett Johansson va en papel trans que no le corresponde que es otra polémica que ya veces creo que se extreme demasiado porque lo que importa es el séptimo arte que hayan buen trabajo detrás porque nadie les echó mejor de una mujer trans a lo mejor que Carmen Maura en aquel año ochenta y seis no hay muestras un castigo una multas no hubiese resultado igual pero me he ido por las ramas

Voz 4 40:01 a la siguiente pregunta que te además así ahí ahí

Voz 1084 40:06 frentes en la actualidad porque nosotros por ejemplo hemos visto nos gusta mucho eh Transparent la serie no sé si las visto veía hacia emoción

Voz 5 40:13 tal y como lo cuenta o Posse

Voz 1084 40:15 también está de de que nos gusta especialmente en esa sería el sentido de familia como se encuentra una familia fuera de tu familia está hoy en ese Nueva York de los noventa era

Voz 9 40:26 ilusión incluso en Trans paren porque la protagonista acaba siendo amigas otras edades que las conoce por el colectivo viven juntas un tiempo en una casa

Voz 10 40:34 si se genera se genera eso

Voz 1084 40:37 la pregunta era no

Voz 9 40:39 es reafirmar el señor referentes actuales

Voz 1084 40:41 vi en alguno encuentras que sí que se hace esa representación

Voz 4 40:44 si bien hecha de humana de real en España no

Voz 9 40:50 estas series dando está ayudando muchísimo claro es decir eh bueno a lo mismo son historias que tu puedes ver Pons y lo de menos grasa trans al final la historia de cuatro amigas que una quiere llegar el resto imagen sexual la otra tienen que ganar dinero la otras enfrenta una enfermedad de Adrián ser cuatro mujeres género que para los oyentes la persona que Nate acorde al sexo biológico que siento y parece gravosa ustedes noventa y ocho por ciento noventa y nueve por ciento me encanta este cierre en apenas un mes se presentó el libro en el cine llegó a que no hay en el Festival de Bilbao Ical llorando la charla dije no porque a ver usted como personas y género y dos señoras gran así como si las hubiera este es Heineken género tenemos algo bueno pero yo entiendo siempre lo digo que que hay que explicar por la terminología no podemos dar las cosas por hecho en el libro como uno quiere hacer intensa esa primera parte de de legislativa tal pues la masticado mucho para que no esperaba el intenso bueno pues Valeria

Voz 1463 41:53 además gracias la verdad es un placer leer el libro volver a revisitar el documental agua que invitamos a los oyentes a que hagan las dos cosas que busquen en Youtube y que lean el libro grafias Piatti pues te emplazamos a que eh no escuches siempre porque hay hay otra cosa interesante en esto que muchas veces cuando hemos hablado de Transparent o de Posse que hemos traído a a gente trans que nos dijera lo que hacíamos mal al usar los términos osea que te emplazamos a que nos escuchen y unos digas posó

Voz 4 42:22 otra entonces hacia

Voz 1463 42:23 no está mal no porque es muy importante finalizar los términos bien explicarlos y que la audiencia cuando escuche es género sepa lo que es

Voz 9 42:30 claro que hace treinta años una necesario saberlo no pretendía tenemos que actualizar igual que actualizamos el móvil las aplicaciones

Voz 4 42:35 pues ya no hay muchísimas gracias

Voz 9 42:40 se adiós para luego

Voz 1463 43:09 pues saludamos a Teresa Medina directora de fotografía de Cosas que nunca te dije en la primera película de Coixet de la serie Las chicas Gilmore hola qué tal Tomi Ferreras también director de fotografía ese disco Bandolera servir y proteger sin identidad hola qué tal es decir lo que quiera bueno estáis aquí porque bueno tú eres la preside venta tú eres miembro también de esta nueva asociación de directores y directoras de fotografía contando un poco porque depende en los medios de comunicación los previstas cinematográficos que pasamos un poco de de la foto con muchas veces se lo vamos a reconocer empezamos a a recibir notificaciones de ir como movimiento de esta asociación Nos parece bueno maravilloso que de repente esta están organizados y hagáis tantas cosas entonces contarnos un poco bueno quiénes sois y qué hacéis

Voz 10 44:04 bueno llevamos veinticinco años veinticinco veintiséis años eh la asociación Se forma hace veinticinco años bueno lo bonito es eh que mis antecesores y la crearon porque para reivindicar una cosa que que todavía se hemos en ella y es que somos autores visuales de las obras audiovisuales hace veinticinco años y específicamente era más hacia cine pero ahora después de veinticinco años seguimos reivindicando esta autoría pero ya de otro modo porque obviamente el formato audiovisual sea reformado Ara es series mil vídeos cine también obviamente pero bueno eh seguimos en esa lucha en mis compañeros siguen en esa lucha reivindicando aunque una parte esta conseguidas a eh pues somos reconocidos como autores que visuales de las obras

Voz 9 45:04 morteros moral en su no pero

Voz 0544 45:07 a P

Voz 9 45:10 el ni jurídicos y patrimoniales pesado

Voz 4 45:14 eso es lo que falla que tenemos que hacer

Voz 22 45:19 te puede contestar vamos nosotros podemos contestar lo mismo pues se simplemente tiene que ver pues un quórum entre el reparto que hay derechos generales que los que se encargan en este caso de repartir esos derechos pues

Voz 10 45:35 no no consideran que

Voz 22 45:39 eh que nosotros tengamos que estar dentro de ese reparto salga como como autores evidentemente somos coautores No somos autores coautores porque nosotros evaluamos si mostramos nuestro nuestro narrativa visual un proyecto en base a guión

Voz 9 45:56 durante veinte sillón

Voz 22 45:57 ya existe nosotros Algete vivamos con la imagen con la luz con la fotografía y con todo de elementos

Voz 9 46:06 esta nuestro alcance en visuales

Voz 22 46:09 potenciamos esa esa narración

Voz 1463 46:12 es verdad que los guionistas se han quejado durante muchos años no quedan los grandes olvidados pero finalmente yo creo que sí están reconocidos que han conseguido su espacio en la dirección de fotografía no sé si es una de las grandes olvidadas teníamos ese debate en los Oscar el que tuvimos que ver que directores como Guillermo del Toro y el propio Cuarón no defendían que cómo se iba a dar algo tan puramente cinematográfico fuera de la gala de los Oscar fuera de de la gala sino en la publicidad no no no sé por qué porque porque la fotografía tiene sed no sé algo que es tan importante en el cine

Voz 10 46:47 vamos a ver eh yo creo que es es todo el mundo valora os todo mundo quizá detrás de la cámara valora la posición del director de fotografía yo creo que ha sido esta transición al digital que de pronto es como que nos ha cambiado a todos el chip porque todos tenemos un móvil podemos hacer cosas es como que de pronto todos somos fotógrafos todos podemos hacer

Voz 16 47:12 vídeo podemos contar una historia bien pronto es como que

Voz 10 47:18 y tú qué haces como director de fotografía bueno te voy a contar te voy a contar de que yo me puedo pasar un año preparando una película o una serie por qué no es simplemente llegar y poner una cámara es contar una historia visualmente para ello eh hay un estilo Cage que cada proyecto específicamente lleva entonces esa es mi trabajo como director de fotografía

Voz 1084 47:45 ya lo habéis justo de lo digital y de las series de televisión como han cambiado también todo el panorama decía Pepa también la valoración de de los guionistas caros son so runner no como ha cambiado todo el ecosistema español la industria con la llegada de plataformas con la creación de contenidos con las televisiones también generalistas que se ponen las pilas con otro tipo de fotografía en series más elaborada o o distinta como ha cambiado todo trabajo para todos porque también es verdad que nos dicen últimamente se nos faltan técnicos directores de fotografía nos está costando en algunas productoras de de la cantidad de trabajo que se está generando au incubando

Voz 10 48:25 no sí por suerte por suerte porque hoy lo comentaba con con otro profesional pero bueno por suerte porque

Voz 4 48:32 me gusta nos gusta quejarnos trabajo hay mucho trabajo y bueno por suerte no nos vamos a quejar digo porque es que hace un par de años podías escuchar los acelerones que caía en el suelo llega terrible

Voz 10 48:46 sí hemos pasa Periodo hay oscuro bueno pues esto es lo que lo que te hace os al al haber tanta propuesta lo que hace es ir más hacia adelante es regenerar te buscar nuevas formas de de comunicar también hay más más competitividad digamos osea entonces de hace empujar y mismo a a buscar otras formas de contar la historia entonces eso es genial realmente caía mucho trabajo es maravilloso pagan pero para mí sí porque no hay vida hay salto de calidad claro todo lo que se está haciendo en una Austria se se forma así

Voz 22 49:32 a su forma con un montón de de proyectos diferentes de de todo tipo de cine por supuesto televisión nadie a las plataformas abierto un camino donde antes quizá las series de televisión era más una construcción de personajes y menos de imágenes memorables imágenes maravillosos que nos ofrece el cine ella que ha hecho grandes películas les puede hablar de ello pero la televisión estaba como hay momento hará llegar al plataformas donde es importante y no sólo el mensaje sino también el el como más que tanto tanto como el que sabes el cómo se hace cómo se llega a eso y en eso los directos de fotografía tenemos mucho que decir

Voz 1463 50:18 luego tendremos que preguntar qué es presidenta que eso ya es es una novedad en este país por la situación de la mujer en en la dirección de fotografía no y lo comentábamos el otro día que hace dos años teníamos la primera nominada en dirección de fotografía los Carla primera mujer nominada como está cambiando hay más mujeres se animan las las mujeres jóvenes a estudiar dirección de fotografía dedicarse a esta carrera porque hay pocas las mujeres