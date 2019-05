100 Yardas - Total Draft (programa 161)

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:09 si bien ya americano

Voz 0684 00:31 qué tal está bienvenidos a cien yardas bienvenidos al programa especial desde

Voz 1025 00:36 pues del dará adelantamos o miércoles habitual por una sencilla razón es fiesta el puente para algunos himnos apetecía que te hubieseis el día libre para escucharnos con tranquilidad para escuchar todo el análisis de las cosas que han pasado durante este intenso fin de semana de dará que han pasado muchas cosas sobre las buenas y las no tan buenas noticias sobre quién está ahora número uno en el PAU arranque

Voz 4 01:01 sin lo cuento sobre quién creéis que puede

Voz 1025 01:06 destacar por encima de otros en este draft en fin que os lo vamos a contar todo con el equipo médico habitual pendientes de Andrea cuando Nick aparecerá en cualquier momento pero tenemos ya por ahí mira voy a empezar por el río por el rookie hola Rubén qué tal está

Voz 5 01:21 hola qué tal

Voz 1025 01:22 duda todos muy bien has disfrutado a sobrevivir

Voz 5 01:25 tendencia no de todos

Voz 4 01:28 estarán

Voz 6 01:28 me lo he pasado increíble la la experiencia que me llevo es espectacular para contarle a mis nietos y disfruté como un enano la verdad es que me trataron muy bien Andre avisó hicieron que todos fueran muchísimo más fácil para mí yo personalmente me lo pasé muy bien y espero que la gente también lo pasar

Voz 5 01:45 que estuviese con él

Voz 1025 01:48 muy bien señor Ruiz Jones qué tal estado usted llegaba casi a piñón Jean

Voz 4 01:53 ver si ya sean los respetos felicitar a Rubén verdadero

Voz 5 01:59 se vio muy muy muy muy muy fresco como como en su está en su medio natural bueno todo eso es fruto del conocimiento cuando uno sabe de qué habla pues está seguro sea felicidades Rubén

Voz 1025 02:11 la mente este señor Iker salga qué tal está usted

Voz 7 02:14 yo ya les felicité a Rubén la semana pasada el podcast le llamado personalmente así que ahora paso de hacerlo

Voz 0684 02:25 qué tal muy bien me parece fenomenal oye os voy

Voz 1025 02:28 si os parece vamos os voy a tirar cuatro-cinco preguntas pero me hacía ilusión empezar con el pavo ranking que ha publicado algunos de los profesionales de la NFL de Kurt después del drama pide cómo cambia porque he cambiado la situación han cambiado por arriba por abajo ahí hay equipos que que después de este drama fan salido aparentemente según los analistas mucho mejor parado nosotros ahora lo comentamos hay otros que no han terminado esa ir también como esperaban así que venga vamos a empezar por el por ranking empezamos por la buena noticia para los chefs porque los ponen número uno después de él dará porque estaba número dos porque han hecho bien los deberes han escogido las piezas que según los analistas necesitaban pasa a ser el mejor equipo a día de hoy que queda mucho para que esto empiece de la NFL en segundo lugar y bajando un puesto estarían los Patriots han hecho bien los deberes pero no tan bien como los seis así que está en el número dos se quedan igual como estaban los Ramsey en el número tres ya en el número cuatro también se quedan los Chargers igual que estaban el número cinco es para los Colts ojo jugaste por Rank

Voz 8 03:58 Inés como Bien de la mano para la temporada que viene falta insisto mucho el mes de pero es muy curiosos

Voz 5 04:04 canchas se del número

Voz 1025 04:07 seis han subido están los Eagles ahí tendremos también ahí Haakon también han ha subido Chicago que pasa a ocupar el número siete a subir una posición Kansas City no ha hecho también los deberes porque ha caído hasta el número ocho ha caído dos posiciones

Voz 5 04:23 la nota elegido también cuenta también suma

Voz 1025 04:25 totalmente de acuerdo contigo en el número nueve han subido los cowboys dos posiciones los Brawn han caído una están en el puesto número diez Seattle claro

Voz 7 04:36 Luis si Luis los da campeones

Voz 0684 04:39 pero Hadi meterme ya el el polvo si empuje otro ya que detrás de Iker Luis ha un puesto también están el número

Voz 1025 04:53 en Minnesota entre los doce primeros

Voz 7 04:55 no les da pero yo no les Dani playoff pero ahí está

Voz 0684 04:58 pero bueno en el número dos de Ávila

Voz 1025 05:01 ha subido un puesto Minnesota los Buy Kings en el trece han subido dos puestos los Baltimore Ravens los tan se quedan donde estaban en el puesto catorce Tex Sans han caído tres puestos y pasa a estar en el puesto quince estaba en el puesto doce anteriormente los Packers Green Bay ya ha subido un puesto al dieciséis estaban en el diecisiete anteriormente Falcon han caido un puesto están ahora en el en el número diecisiete estaban previamente en el XVI los Steelers ni pan me iban bajo están en el XVIII hoy equilibrados Jaguar suben dos puestos están en el XIX antes en el XXI nos Lions han caído una posición estando en el veinte antes en el diecinueve San Francisco ha caído una posición del veintiuno antes en el XX

Voz 5 05:48 es mentira

Voz 0684 05:51 no Rey de pero espera que todavía todavía no te has dado dada en la Florida espérate

Voz 1025 05:56 no Reynders en el puesto veintidós donde estaban en el XXI

Voz 0684 06:00 si no Chet donde estaban nos Bild suben

Voz 1025 06:03 puesto están en el XXIV antes del veinticinco broncos también suben de del XXV antes en el XXVI Carolyn

Voz 0684 06:11 era un ahí un tortazo ha bajado

Voz 1025 06:14 los puestos de de del XXVI lo Giant donde estaban en el XXVII los reds King suben dos puestos están desde el veintiocho Tampa Bay baja uno vamos bien en el veintinueve los vengas bajando están en el treinta los Carrie la sub-veintiuno hiciera grupo el mítico equipo bajando otro de los Miami dos fin

Voz 0684 06:37 ahora está este año a la voy a escuchar yo en casa por las tardes tranquilas

Voz 1025 06:43 de que voy es de es de pavo ránking que que me pero lo voy con todos y Olear a Luis

Voz 7 06:55 el poquito de humor nunca hablando hablando en serio siendo yo uno que hace un Power Rankin durante la temporada voy a dejar bien claro que los Power ranking en realidad no sirven para nada hay que decir que te pongan entre los primeros en no poco arranque ni que aseguran ser candidato asegura ganar partidos estos han estimaciones son opiniones son cábalas lo dice alguien que durante la temporada hace uno cada semana todos los martes eh creo que son interesantes en cuanto a esos saber qué piensan los expertos saber que tienen los equipos los puestos de arriba son muy claros no porque son los que ya estuvieron arriba hay que además parece que se han reforzado ir voy a ir al al último puesto Boyer con Miami Miami es uno de los peores equipos de la NFL a abrir

Voz 1025 07:47 yo no necesito ese comentario eh no pero

Voz 0684 07:49 sí pero por qué

Voz 7 07:52 por qué han elegido serlo creo que Stephen Ross ha cambiado suman el propietario de los que no lo sepa ha cambiado su manera de pensar porque los últimos años ha querido ganar muy rápido y no le ha salido y creo que le ha dicho a Brian Flores tranquilo monta un equipo apuntó la ronchas fuera claro exactamente por qué es importante subrayarlo no sólo este año para el año que viene Miami se ha movido muy bien en este drama y creo que ya tiene dos segundas alguna tercera extras están pensando no a corto plazo y me parece un acierto

Voz 8 08:25 ya pero eso eso es una pena porque este año la Super Bowl es en Miami siempre te hace ilusión a ver pero no no olvidéis

Voz 7 08:33 veinte intentar darte prisa para estrellarse sólo te va te va a frustrar han a mí me parece un acierto ha conseguido un corte las sobre el que construir iban a tienen un año para probar Si es el que ellos quieren o no hiciese que no pues el año que viene más oportuno Herbert vas a por quién tú considere es porque es un muy buen año pero si te salgan Russell pues ya tienes ese trabajo hecho ahora tienes que empezar a construir el mensaje que yo os mando a los que a los que seguís a a los dos Vince un poquito de paciencia

Voz 1025 09:04 hay alguien quiere algo es el momento de hablar de los Ron Solbes

Voz 5 09:08 a un poco en los pobres Ángels va por el banquillo al final valoraciones estadísticas basadas en en en jugadores numeros vale

Voz 4 09:18 todo esto pues con él

Voz 5 09:20 juntado con con un global de equipo pues te dan te dan te dan unas posiciones pero bueno ahí no sabemos exactamente una de las cosas que para mí es más importante lo que tiene más razón de ser una de las razones de ser mías en este programa no que son las sensaciones de campo no todo este tema de de de esto puedes tener tu ahora mismo como como como como como el que te están marcando lo que me extrañan muchos muchas posiciones me extrañan incluso fíjate que montó la cera que le hemos dado a Bruce CIA Mestalla suposición también eh si hemos de ir hablando de algunas cosas hasta me extraña esa posición no pero bueno eso al final ya sabemos de qué

Voz 4 10:03 la se va cuando llegue la temporada Sepang

Voz 5 10:08 el el el inicio los partidos que para mí allí veremos cómo se adaptan estos rookies cómo se ensamblan en en sus nuevos equipos como yo un montón de cosas claro que bueno no es más que eso eh Rubén

Voz 1025 10:22 cómo lo ves tú huy qué piensas

Voz 4 10:25 Miami ya que esto

Voz 6 10:26 vamos a mí me gustó mucho lo que hizo Miami a mí ya tiene supo

Voz 0684 10:30 así vas a tener un futuro en este panorama alguna sigue sigue más bien bien

Voz 6 10:37 sí es verdad y me parece muy bien porque han encontrado el te voy a lo que decía antes no que han acumulado rondas de draft para el año que viene sabiendo que no te vas a gastar o en la idea es apenas que pase una desgracia que no te vas a lanzar una una ronda muy alta nunca más porque ya lo tienes además ciertos primeros tics que son dos tic de línea dos

Voz 7 10:56 de veras uno línea defensivo y otra

Voz 6 10:59 un Ungaro

Voz 4 11:00 sí yo siempre lo digo bueno los dos además Rubén

Voz 6 11:04 sí sí son muy buenos jugadores de Amy Christian wikis yo lo tenía el mito cinco hasta casi las un la la última semana de de proceso Predrag lo que me refiero cuando te y que siempre digo lo mismo estoy muy claro cuando un equipo empieza a construir desde las trincheras yo creo que su futuro es mucho mejor que si lo piensa construir desde otra cualquier posición ya tienes el quarterback estás trabajando en tus línea defensiva ofensiva pues oye con lo que tiene que hay que tener paciencia pero yo creo que el camino que han emprendido es es el bueno no el plan es el correcto y no pasó nada raro híbrido que que la el futuro ahora mismo en Miami puede ser puede ser bonito no para allá pero sí para dentro de dos o tres años

Voz 0684 11:46 no se hable más por aclamación popular venga

Voz 2 11:49 no

Voz 3 11:50 hola no

Voz 0684 12:11 bueno vamos a bailar lo vamos a nosotros

Voz 4 12:14 pienso que Victoria yo creo que es normal pero para sumar un poco más a al tema en si yo creo

Voz 5 12:21 que el el el hacer el el la la la historia rehusen hacia ya ha dado tranquilidad a todo el mundo yo creo que que que que evidentemente ya se veía que Miami pues iba a entrar en una pase de de construcción de equipo pero bueno también son esas dudas no que que que estar claro había un nombre muy claro el para el año que viene había un nombre que que que que pesaba mucho pero bueno quiérase o no rehusen ya ha mostrado sus cartas en esta en esta NPD y sabemos poco es un poco de lo que es capaz no siguiera tú le dotan de

Voz 4 13:01 Antonio exactamente que ver si es capaz de adaptarse a lo que pretende flores

Voz 5 13:06 no pero yo creo que la hinchada hinchada de Miami que era importante porque es una de esas hinchadas que que él no ir a por todas no lo lleva muy bien hay hay cuatro cinco equipos en esta NFL que que que que no entienden mucho yo pongo a San Francisco entre ellos aunque llevamos muchos años como los que llevamos no entiende mucho no el tema de las de de de de de de no poder optar a cosas nos Miami lo era es una de esas franquicias pero yo creo que el tema Rouse ha

Voz 7 13:31 claro que otros años ya son muchos años

Voz 5 13:34 muchos años pero el tema rehusen ha vuelto a a conjurar a este a este equipo con su hinchada yo creo que va a tener un no se les auguro muy buen muy muy muy bien proceso de transición

Voz 1025 13:46 muy bien bueno te dirijan perdón si remata claro sí sí

Voz 7 13:51 el estando muy de acuerdo con la idea que está que está diciendo Luis sólo hay una cosa que quiero cambiar yo creo que lo hemos visto creo e igual igual sí pero creo que no hemos visto la verdadera dimensión de yo reducen en la NFL porque he estado muy mal protegido en Arizona ella dijo que ha sido un desastre creo que tiene muchísimo más de lo que de lo que hemos visto por lo demás totalmente de acuerdo con la idea Eloy se creo que va a ser una transición que además se va a entender en Miami

Voz 1025 14:18 pues vamos a ello venga que tenemos muchos más temas muchas más cosas

Voz 2 14:23 el fútbol americano

Voz 9 14:30 sí sí

Voz 5 14:36 sí

Voz 10 14:40 todo el mundo

Voz 9 14:42 no

Voz 11 14:49 hola

Voz 0684 14:54 dos cosas antes de que empecemos a hablar al draft ahí a calzón quitado o has visto Luiz lo de los Patriots el trato con el el acuerdo llegado con Chacón Esther con los hijos

Voz 5 15:07 sí sí sí sí sí el Papa ya me parece se queda los Seahawks eh

Voz 7 15:12 sí es curioso porque hablábamos de que los se que los Patriots estaban buscando Tai den se tan bueno si están librando de un tiene un híbrido no Holly Hunter de acción con el trabajo entre esta idea ni if it is Seattle necesitaban algo así no y aunque esto es un curro dela yo estoy seguro que de una manera otra los patios van a acabar consiguiendo una idea ya os lo dije en el vídeo You Tube me reafirmo cuidado con que no se aquel Rudolph

Voz 1025 15:41 pues él porque está ahí está ahí no sean Rubén tú también ves camino por ahí con los Patriots no

Voz 6 15:48 sí yo creo que ellos van a buscar hasta de inicio de la temporada incluso cuando haya empezado Junta ITA ir el nombre de queda Iker es uno de los que más tinta tiene no porque además su equipo al traste Smith de de estas que juegan en línea que puede bloquear que puede salir a recibir sí que a lo mejor queda en un segundo plano porque el Rulo siempre ha sido muy importante pero Bike pero sí que parece que han buscado su relevo no oí por ahí pueden empezar a tirar en England para para ver si lo consigue todas formas ellos trajeron hace feria en Jenkins trajeron al a todos es más o menos han intentado tapar el hueco que quedaba ellos saben que tampoco es que hayan estado quietos que no hayan drapeado a nadie entonces decía que no Sáenz estamos moviendo para para reforzar

Voz 5 16:33 a través de yo desde el inició me me me me me me me apoyé allí de yo para mí no veía muy claro ya el otro vídeo de que los los los los pubs y bares no me daba me daba que que van a ir un paso adelante a los que ya tienen veo Yasmina o la opción la opción que ha expuesto Rudolf lo veo complicado yo creo que estos Buy Kings están posicionados Payá todo y necesitan a este Rubén

Voz 7 17:02 pero Luis pero al han cogido han cogido a IRB Smith que el fisio está llamado para ser titular si jueves y lo has cogido es para eso entiendo

Voz 5 17:10 hombre no vamos yo no lo veo tan claro yo creo que Evo no vamos a ir incorporando lo poco a poco a que se robe a ver cómo va pero yo creo que que que Rudolf estos Bike In sin Rudolf merman mucho las opciones a mí me extrañaría muchísimo o tendía que haber muy pueda compensación Jean que ver oro muy buena compensación para que eso se viera ve una apuesta difícil yo sigo apoyándome en que el señor Ichi volverá a sorprendernos volverá saca de su chistera a otro jugador que nadie espera luego va a convertir imponer allí ya lo tiene en sus filas en esa posición en no sé por qué me da

Voz 1025 17:50 bueno no sé vamos al lío venga entre Iker Rubén Luis Yoyes nada incorpora Andrea di ganadores perdedores tendrá quién sale mejor parado quién sale peor parado cuáles son vuestras sensaciones que empieza Iker que siempre estuvo venga va

Voz 7 18:06 el empiezo yo dando los mismos nombres que que vi cuando cuando grabamos para el canal de Youtube es que me parecen los los más claros Buffalo Bill Jacksonville Jaguar creo que los dos esperaron bien en su momento que les cayeron regalos sí que supieron aprovecharlos los de los de los Jaguar es que ambos tanto yo salen como como Jaguar Teilor es que yo yo creo que descorchar champán cuando vieron que les llegaban se adapta también yo salen a lo que a lo a la defensa de de aguas pero es que además necesitaba Taylor que llegara tan lejos y pudieran cogerlo cuando se podía dar incluso que me corrija Rubén pero incluso en el top ten algunos salió en segunda ronda se han reforzado un equipo que ya de por sí pensábamos que podía tener con sigilo que ya tenían de de la pasada temporada ya podido equipos creo que se han reforzado para que pensemos por lo menos en ponerles una etiqueta de aspirantes a cosas eh

Voz 5 19:08 pues macho mira es otro de los Ponseti están ahí abajo invasor pedido bastantes porque después del de lo que han hecho incluso creo si no recuerdo mal ponche los expuesto por por detrás de los Giants los ya están por delante de los Jackson

Voz 0684 19:27 no no no no no no obstante está Jaguar por delante

Voz 1025 19:30 ah vale pues se va

Voz 5 19:33 venga pero aún así están bastante abajo yo creo que yo salen no sé si si a ver Rubén tú tienes muchos más datos y es un jugador que que que tendrás más seguido pero puede ser un jugador de esos que cambian franquicias a mí me da sabes que hay a veces esos jugadores que tú ves que dije eso

Voz 1025 19:49 que lo previsto a Chicago este jugador

Voz 5 19:52 te puede cambiar la franquicia a mí yo salen me da esta sensación no sé qué qué opinas

Voz 1025 19:57 lo Jaguar les está en el puesto diecinueve por detrás de los Stiller tiene Rubén cómo ves tú sí como el ganadores y perdedores de de esta historia

Voz 5 20:05 esta pregunta es no

Voz 6 20:07 a todo esto Luis yo lo llevo muy Logic lo siguen manteniendo no y lo que he dicho durante todos estos cuatro meses de Pedraz Millo salen me parece que puede ser una estrella de la Liga pero no porque no por el cómo se le ha usado en el cole sino por lo que puede llegar a ser en lo que puede abarcar en un equipo yo salen yo no yo no lo tengo como Ourense tras ser puro lo que sí que se adapta a esa a ese fueron de cinco jugadores el niña efectivos que pone los Jazz aguas que por el pues el el ministro sí pero es que para mí yo salen pude jugar pues muchos sitios en el campo puede caer en cobertura con muchísima lee el juego es muy bien Xuso inteligencia futbolística es muy buena y es que el PI que seis Traore

Voz 7 20:48 Mario por como

Voz 6 20:50 por el jugador que es por cómo encaja en esa en esa defensa en defensa que ya de por sí es bueno una defensa que es capaz de crear mucho más

Voz 1025 20:58 claro eso es lo que os iba a decir es que es una pieza ya ya desveló mucho

Voz 7 21:05 lo Ciudad de Dios serán unos asesinos

Voz 1025 21:07 a mí por ejemplo me decía luego estamos hablando de del vídeo de You Tube por cierto de de cien yardas que lo vais a ver colgado también esta semana antes de lo normal porque lo vais a ver entre entre hoy y mañana colgado porque lo hemos grabado precisamente justo terminados dura pero pero lo que digamos de los Jaguar es que han engrasado las cuatro piezas exactas que necesitaban para para luego funcionar como un reloj pobrecito yo también creo que va a ser uno de los equipos al contrario de lo que pasó el año pasado a tener en cuenta

Voz 5 21:41 esta temporada si para mí por lo visto son los ganadores de este draft podrían poner una etiqueta luego al final también es un poco la adaptación le vuelvo a decir lenguaje de campo macho todo puede haber mucha historia ahí vemos cómo se adaptan a la NFL estamos hablando de jugadores de la NFL es otro ritmo ya otra historia hemos todos quiero inicialmente para menos Jackson son los

Voz 0684 22:04 ya ya que estamos hablando de ganadores seguimos hablando de ganadores y luego vamos a perdedores os parece para para no mezclar todo para no hacer aquí una sopa

Voz 7 22:11 Julio analistas Dave dejadme sí

Voz 1025 22:14 todo Iker si déjame añadir un nombre por qué

Voz 7 22:18 te ha criticado ya hemos criticado mucho la gestión de la adquisición de Mailer Murray y lo sigo manteniendo el modelo pasa lo perdido un diez por el que subirse dando un quince entregando rondas etc aun así que les Murray es un gran jugador ya veremos eso me lo puedo abrir pero yo sí quiero quiero poner de relieve el resto del draft de los de los Arizona Cardinals me parece excelente

Voz 1025 22:48 Pastor son han diseñado Bella

Voz 4 22:50 ha querido amigo estrena Batlle dos

Voz 7 22:53 es Isabel I Basler Ander en cuarta ronda

Voz 1025 22:55 sí sí un escándalo que de nuevo que me corrige

Voz 7 22:58 el pero para mí era uno de los mejores receptores de de la clase y lo han conseguido en cuarta ronda conseguida aunque no es una amistad favoritos pero en el ciento tres ciento treinta y nueve es que madre mía es decir es creo que sabían muy bien lo que quería su entrenador ha sabido moverse muy bien y creo que es también uno de los grandes ganadores

Voz 5 23:17 irme esto es Arizona a un equipo de pistoleros estilo Kansas City no sé si lo veis un poco cómo puede está estructurada esta nota que me da un ataque explosivo de de de de de de puntuar rápido hoy Irán pronto sabes que esta situación es una estrategia bastante muy utilizada por Kansas hasta la fecha no en salida

Voz 7 23:39 puntuar rápido y a partir de ahí Yuri en el que

Voz 6 23:42 por ello es así es un es un run sado sea hay que hay que tirar hay que hay que lanzar profundo hay que ser muy agresivo con la defensa y los jugadores que han que han elegidos que está claro por dónde van a ir los tiros no sacarle Murray es un jugador con un brazo muy poderoso que puede lanzar contra cincuenta yardas con facilidad

Voz 1025 24:01 es un cohete

Voz 6 24:03 gente que no lo conozca cuando lo vea jugar

Voz 1025 24:05 y eso una bala

Voz 6 24:08 Iker de hacking vale yo por lo menos lo tenía como el mejor actor de esta clase y ha salido en en en cuarta ronda pero ya no sólo te vas a eso es que el álbum Ghailan la elección en en la sexta ronda

Voz 4 24:19 si es esta ronda

Voz 6 24:21 el para mí estaba para mí no es mejor excedentes de esta clase y cayó cayó muchísimo saldrá

Voz 7 24:27 ya hizo es es ellos en una

Voz 6 24:30 pero que tiene la ofensiva que es algo que ellos tenían que que reforzar y que la gente los los fans de Cardinal según avanzaba al drama le decían oye pero es que la línea ofensiva bueno pues ya tiene un center que a lo mejor puede jugar en el CAR Shawn Johnson es otro receptor muy bueno sacan dial en la defensa Pairo multi sacaría tontos son jugadores de valor en el sitio donde han sido elegidos porque ir Murphy primera ronda lo eligieron en segunda destacaría del tercer ronda está muy bien si de Onde Thompson es que quizás cayó un poquito su estado que ama mira que avanzaba el proceso Pedra piensa que lo elijan en quinta ronda evidentemente tiene su valor sea qué es lo que decía Iker en la presentación de este de este equipo que quizás el temor el primer día pues con todo lo que conlleva colores Rosen y demás pero para mí a partir de ahí Sudán si es exquisito vamos

Voz 0684 25:20 vale entonces para que yo vaya centrándome por ahora ponemos de ganador a palos a eslalon por el MDMA

Voz 6 25:29 al que te gustaba días Wilson como irrelevante

Voz 1025 25:33 sí sí sí sí por cierto que que una pequeña mención que me lo ha dicho también en en el chat nuestro el chico de la embajada dos Talent en primera ronda es la leche

Voz 5 25:45 igual

Voz 4 25:46 da igual a los dos no es la universidad si no son muy bueno porque Rubén ya pero pero pero Rubén

Voz 1025 25:54 qué te ha sorprendido que que estuvieran elegidos tan rápido no tan arriba

Voz 6 25:58 no no me ha sorprendido en absoluto no me ha sorprendido ni que sí dijo que es en el número ocho con Detroit ni que un equipos tras de Haro a buscar a su vida en el draft para elegir a a Noa fans a mi me parece que eran dos jugadores iban a salir en primera ronda me hubiera extrañado que no afán llegase cayese más porque no no creo que yo lo tenía los dos en entre los quince primeros no me parece narra lo por el talento que tienes la gente va a ver que que qué clase de jugadores sólo a fondo dijo que desde el minuto uno

Voz 1025 26:32 vale entonces para que nos aclaremos si para ir soltando de temas damos de ganadores sacar opina

Voz 4 26:41 a Buffalo a Buffalo Colsa han hecho

Voz 12 26:43 la también muy sola

Voz 7 26:46 Luis tiene tiene mucha razón en eso eh

Voz 4 26:49 me gusta

Voz 7 26:51 a mi me parece que ya son varios ya no sólo por ya que así que que es un córner Bach que estaba muy arriba es que creo que les va a ayudar y que creo que lo necesitan pero tú miras todas las elecciones refuerzan L consigas no Line Baker Recep bueno receptor París Campbell yo creo que sin tanto ruido cintas no

Voz 5 27:11 no obstante el Copa compras porque estamos hablando pero

Voz 7 27:14 creo que es un muy buen Drazen de los se

Voz 1025 27:17 a Kiss submarina es alguien más tendrán de ganadores o no

Voz 6 27:21 lo veo me gusta más el de raíles

Voz 13 27:24 Miles creo que han

Voz 6 27:27 han querido rodear a la mar con con velocidad y con mucha versatilidad muy las la llegada de Hollywood Brown a mí me han gustado mucho me parece que es un es un jugadorazo y que qué le da velocidad que es su que siempre va a estar abierto que Suu la manera que tiene de corre rutas le permite separarse del receptor y eso es bueno para un tema que todavía tiene que mejorar el plano aéreo no no me pasando el balón como la Jackson te pasa lo mismo con Justin Higgins y con el con el running back si es verdad que el lo tienen y completo pero es suma un jugador más para salir a recibir para servir de situaciones de pases rápidas creen todo lo que sea que la mal Jackson se encuentre cómodo lanzando el balón rápido lanzando a jugadores escena abierto yo creo que eso es muy bueno para ellos y luego Taylor Ferguson que ha sido uno de los que más productividad tenido en College en cuanto a Saks y a un jugador de interior como Taylor Mc hombre yo creo que que su gracias voy completo más allá de que luego compensó Power pues también hayan mejorado ofensiva que necesitaban un gato yo creo que han elegido muy de sus jugadores yo creo que es el primer bueno no creo no es el primer hace da Costa para mi ha sido un gran muy muy bueno no es lo que me lo que sabemos luego como asesinada

Voz 7 28:41 pero a priori por nombre por necesidades sobre todo

Voz 6 28:44 lo que es lo que más me gusta a mí las necesidades yo creo que que ya ellos a lo acertado sobre todo en eso no en rodear a Marte de jugadores que les que les hagan la vida más fácil en un pase que es lo que tiene es el siguiente paso de de la mar Jackson en esta Liga

Voz 1025 28:57 vale bueno pues ya tenemos más o menos a los ganadores vamos a seguir mirando cosas que nos interesantes te verás venga

Voz 2 29:06 quién pierda

Voz 14 29:11 el a el el misión

Voz 15 29:29 pero

Voz 16 29:42 a intacto

Voz 5 29:45 pues porque hasta ahora voy a Pérez

Voz 0684 29:48 dar directamente ponen de equipo pero déjame que incorpore Andrea Fanconi Chao o cómo estás

Voz 1025 29:56 en todo bien Juan Cuéntame sólo un par de

Voz 0684 29:59 cómo estás porque voy a tirados a todos

Voz 1025 30:01 por los Eagles es que hagamos un un análisis de los Eagles pero antes de eso Andrea hemos estado hablando que de los que mejor parado han salido del drama por por selecciones por lo que han hecho hemos sumado a los Cardinals hemos sumado ayudarme que me ha olvidado ya

Voz 5 30:20 a mal

Voz 0684 30:22 a Buffalo

Voz 1025 30:24 tú tus proyectos ya ya pero tienes preferidos tienes un par de preferidos en cuanto lo que hayas tiene la sensación de que han hecho bien los deberes no no haber caído

Voz 17 30:35 hay muchas cosas interesantes moverse de alguna manera lo digo una vez más los que lo han hecho muy muy muy bien

Voz 8 30:46 bien sí sí me parece me parece que han hecho muy bien los deberes que en el que ha salido hoy ya sabes que esto es para cogerlo con pinzas se como siempre estamos

Voz 1025 30:55 de abril mayo pero los seis han subido al número uno oí dos parejas salvo porque dos sí bueno no no no me sorprende porque todos los a priori los mejores equipos junto a los rands

Voz 17 31:10 sí entre otras cosas está activamente si lo pienso lo Rennes la los Larraín

Voz 4 31:15 a mí me echó mucho

Voz 0453 31:23 bueno claro cómo mantienen casi casi todo durante el año pasado

Voz 7 31:27 no

Voz 0453 31:27 no hay los cubierto muy bien necesidades que tenían ahí con gente también también interesantes no había incluso nos habla mucho de determinar

Voz 13 31:44 han cogido no

Voz 0453 31:47 en con con con con tomándose su tiempo yo cariñoso y de otro jugador que han fichado que hombre les va a complementar no la oposición de running back donde donde bueno estaba bastante bien cubierto y luego gente como yo también creo que

Voz 4 32:07 que es un buen jugador me encanta la gente lo va a durar porque es un peligro Larry también no sólo que bueno

Voz 13 32:17 y a ver qué

Voz 17 32:20 qué pasar perdona que hemos llegado corriendo aquí estoy todavía aterrizando digo también si la intención es la buscando el

Voz 0453 32:34 posible sustituto de y con con

Voz 1025 32:38 no me me dejáis si te has te dejo y luego voy con los Eagles venga porque

Voz 7 32:44 creo que también hay que meter en esta lista de los que lo han hecho muy bien a vender no sólo saca fans sino un hombre de línea muy interesante como Lissner ahí abajo usa quiero decir lo creo que se va al puesto cuarenta y dos si a ellos les gustaba quiero es que el el movimiento es fantástico y creo que en general y una huella ha hecho las cosas también muy bien hechas

Voz 1025 33:08 muy bien pues centrémonos por un minuto en los Eagles por obvias razones porque tenemos ahí a uno de los nuestros y quiero ver qué sensaciones tenéis ya lo contaba en el ranking a subir una posición después el draft estaría como sexto mejor equipo de la NFL que os parece empiezo por ti Rubén qué te parece lo que los deberes que ha hecho en los Eagles hizo cuáles son las porque aún no lo hemos contado en el luego os contaba traed Debbie biólogo tanto el programa como tal no como vez Lazo

Voz 4 33:39 tiene reales de James eh

Voz 6 33:43 a mí como todo lo que lleva haciendo juego desde que llegó a lo siguen me me gusta me gusta lo que hace que todo el mundo esperaba algún safety aún corre remake quizás hay escena estaban un poquito necesitados y sin embargo él eligen en primera ronda a a uno de los dos o tres mejores Tucker que había en en en el Drazen en André dilas y dices bueno tiene allí son Peter se tiene Alen Johnson pero la la profundidad en la línea ofensiva siempre es fundamental ir y él lo sabe mucho de además incluso la trinchera no incluso en en la línea defensiva siempre vemos que los que lo sigas tienen una variedad de una cantidad de jugadores tremenda logra eso al final lo que termina funcionando cuando son campeones son porque su línea defensiva es su línea ofensiva son monstruosas y el año pasado cuando mejor juegan cuando son peligrosos empleos cuando su línea defensiva en su línea ofensiva empiezan a funcionar y es lo que ha querido hacer luego me refuerza al que antes de que llegaran a juego a todo el mundo esperaba que fuera la primera lección llega Jordan Howard esperan la segunda ronda es otro de los dos tres mejores presentaban al al draft y terminan con tenían esa esa segunda ronda o o ese segundo día con a Cega te dices bueno es que tiene muchos receptores tiene hago por tiene son Jeffrey a mi me parece que la lección despega es como jugador qué les viene perfectamente por cómo es su quarterback como das el el fútbol americano y por la importancia que va a tener en la el arresto en el Anson que si les sumas a al propio saque dóciles sumas a ver más la velocidad de de son Jackson yo creo que que lo sigues en ataque iban a ser tremendo si llega quizás a lo mejor le vemos en caso de que haya lesiones y ojalá que no pase tenemos un poquito menos snacks al principio del año pero estoy completamente convencido que el tipo de jugador que es por la ética de trabajo que tiene por la Caixa también abuela abuela a la que tiene yo creo que yo ya la temporada va a ir creciendo incluso va a ser relativamente importantes en ese ataque

Voz 5 35:45 mira yo lo comentaba es muy bien damos paso Andrea que que acaba llega también pero lo comentábamos que en el poste has pasado o el anterior yo quiero que los los Eagles tienen auténticos especialistas por áreas de campo llega el Cega es un especialista en una de esas áreas de campo yo creo que sí va a tener sus opciones por qué porque tienen que tienen este este perfil de jugadores por por para para para atacar las diferentes áreas de campo y es lo que se comentó no en el pasado creo que hay unos ochenta Andrea o el mismo Rubén que cada vez será más este perfil de jugador especialista e Illescas llega lo es osea yo le veo muchas opciones ya que entre a que sea protagonista de estos Eagles

Voz 1025 36:31 me Andrea tú como es a Philadelphia

Voz 4 36:34 las opciones que tiene Arce gay dentro

Voz 17 36:37 final en general lógicamente no vino bien porque este equipo que ya no

Voz 0453 36:42 las últimas dos temporadas ha demostrado lo puedo estar ahí a pesar incluso las lesiones de Wells que tampoco ha evolucionado nada lo que han dicho también Rubén nombre Jason Peters que cree que es una figura fundamental en este equipo lógicamente se empieza a tener treinta y siete años y alguna lesión empieza a caer ahí yo creo que que con dilatan han ha empezado a

Voz 18 37:11 no

Voz 0453 37:13 a tener un poco ya un un seguro no lo algo bueno efectivamente ya habían tenido la oportunidad de coger a a Jacob Nolan en el en primera ronda no lo han hecho pero al final antes que otro que que le puede querer forzar bastante averiarse llega bueno lo hemos hablado de lo que pasa es que habrá que esperar no compiten con

Voz 4 37:42 entonces yo tenía de competición competencia competencia tiene tiene

Voz 17 37:47 bastante bueno pero que es que es bueno para eh quiero decir no creo que era la figura

Voz 0453 37:55 pero pero que él como se ha dicho ya tiene tiene como característica que que hacen que tendrá una también un rol bastante importante indefinido lo con lo cual en lo que son sus características principales pues se ha hablado mucho de lo de lo de ese tipo efectivo que sea la red Wi en jugadas ya de dentro no por lo tanto bueno yo creo que ahí tiene su sitio luego sabes bien llegas siempre que confirma lo que se ha hecho que pueden coles

Voz 1025 38:33 ya hombre

Voz 0453 38:35 ahora aquí decir que seguro seguro seguro seguro seguro no hay nadie no

Voz 1025 38:42 bueno estemos dime dime

Voz 7 38:44 no no es muy muy rápido porque ya tranquilo por por no repetir argumentos sobre el el el running back lo conoce muy bien porque es un chico de la casa jugaba juegan pero State donde estuvo a la sombra de Sakon Barkley ha hecho muy buen año cuando Martí ha salido a ella se le sea yo creo creo que Philadelphia lo tenía muy bien fichado Si yo fuera Jordan Howard no es todo contento porque creo que este chico va a tener para tener mucho valor

Voz 1025 39:12 pues vamos a cambiar la página nos vamos a ver quién no lo ha hecho también en este en esta lección de verdad

Voz 2 39:20 escucha cien yardas

Voz 1025 39:37 sí sé que tengo mala idea pero he puesto para hacer un poco más cordial más cariñoso un poquito de música de los Beatles para que nos duela tanto empezar a hablar de equipos es que claramente han metido la pata Si miramos directamente que lo que es del pavo ranking Kansas no lo habría hecho bien Carolina tampoco lo habría hecho nada

Voz 4 39:59 bien bueno Rainer sí bueno yo di

Voz 0684 40:03 digo bueno por Ram y luego ahora ahora vosotros lo que queráis que yo estoy diciendo

Voz 17 40:09 la verdad es que en base a lo que a lo que ha hecho no

Voz 1025 40:12 sí bueno pero pero esto es pos dará posea por por haber decidido a mí no los Texas por ejemplo han caído muchísimo en el tiempo

Voz 17 40:21 entonces es pues muy bien que lo podemos no con su que

Voz 0684 40:27 bueno pues a no pero poquito han subido poquito han dejado a Miami en el

Voz 1025 40:33 aquí en el vagón de cola pero bueno te time para

Voz 0684 40:35 nosotros para no liaron yo simplemente

Voz 1025 40:38 voy haciendo esta referencia quiénes son los equipos que no han salido bien parados de este de la que no han hecho los deberes que tenían que hacer era quién empieza

Voz 5 40:46 pues para mí para mí para mí los Giants sinceramente yo yo yo de los Giants no entendido absolutamente nada no con la decisión que tomaron Predrag no de quedarse con con el cuadro eh que ya ella bueno ya todos podemos jugar más o menos en el momento en el que está uno espera que que que por lo menos lo lo hubieran dotado de línea ofensiva no fue una de las carencias del año pasado Irak además bueno viendo como como él no no es no es un jugador que sepa desenvolverse sin no está bien protegido o no y eso me ha sorprendido muchísimo sea yo creo que que que que allí sinceramente los Giants no sé no sé si me lo preguntan menos hemos hablado antes de Arizona Ruben a ha descrito muy bien a estos a los reinventarse como pueden ir estamos viendo en San Francisco como ahora se ha dotado de de de defensa cuando era lo que tenía carente ya Karen en a Jan con su ataque más o menos ves los equipos Yves una coherencia no pero las decisiones tomadas Il versus lo que han hecho a mí esto Giants sinceramente son los que peor lo han hecho cedo la palabra no tengo más

Voz 1025 42:03 para Titi Rubén quién nacido el equipo o los equipos que peor parado ha salido este drama

Voz 6 42:09 a mí no me gusta decir que porque yo siempre digo que los equipos en el draft con necesidades así lo normal es que salgan encubriendo esas necesidades entonces suelen ser mejores equipos de lo que de lo que eran hace cuatro días pero es cierto que hay cosas que a lo mejor te extrañan más en el caso lo lleva lo dijimos yo creo que la retransmisión Si sí sí Beniel Jones es un chico que tienes que ir a por él no puede dejar que caiga hice otro equipo de los quites y en realidad es el quarterback que tú crees que va a ser de futuro tú tienes que lanzar tampoco él tienes que subir esto desde hace lo posible para que nadie te lo quite ellos actúan en consecuencia ICO lo demás pues Dexter Loren tapa el agujero que creo Harrison pasado cuando sale Se refuerzan el corre para que necesitaban cunde Andre Baker un jugador que estaba previsto salir final de primera ronda en principios de segunda el resto del drama parece coherente tampoco me parece nada nada raro es cierto que no tienen nombres a lo mejor de relumbrón en esos dos primeros Tigre de primera ronda pero no que digo no se hacen con dos jugadores uno sobre todo que es el el que se supone lo han estudiado ellos tan convencidos yo imagino que también cuenta en su opinión es válida ya he dicho mira ese es nuestro quarterback y tenemos que tenemos que elegirlo ya porque si esperamos al diecisiete a lo mejor hay un equipo como Washington que se veía también se preveía que querían jugar vague estaba Miami pues hombre elogio que es que vayan a por él por lo demás es que yo tengo un amigo que es que estén en ese drama hay otros tras la lo Vauxhall que se busca más

Voz 7 43:45 el el mejor disponibles Tevenet

Voz 6 43:47 tendrán que seguir pasan dio más coherentes por lo general no ha de sus necesidades por lo que yo tampoco le pongo muchos peros a a nadie no cada uno elige la o intenta tapar los problemas que tiene

Voz 4 44:02 siguiendo pero no no dando dale dale dale

Voz 0453 44:07 en el tema no los Giants también en la retransmisión de momento que no miraba cada Rubén y dorsal del mal pues no sé si han hecho bien amaga es verdad que teniendo tres

Voz 17 44:25 en la primera ronda el uno piensa pues no estoy para la afición era

Voz 18 44:31 ya

Voz 13 44:32 ah cómo te puedes decir al nombre que quizás pueda sonar más no pudo ser más espectacular pero que efectivamente hombre es otra cosa que por ejemplo no lo

Voz 17 44:45 se a mí esta generación de este estos dos Córdoba caserío aquí no lo sé seguramente alguno muy bueno saldrá seguramente algún algún

Voz 0453 44:59 lo que dice bueno este al final ha desaparecido

Voz 17 45:04 la teoría es correcto si tú realmente quiere estas Jones

Voz 0453 45:08 evidentemente querían que cuando gane

Voz 17 45:10 elegido ellos tenían además de

Voz 0453 45:13 era una opción a todos los demás de que se haya hablado han querido él es verdad que la tenías a Washington con el quince también estaba ahí que ha decidido no no lo no es decir siquiera a él pues mira cogerlo con sea eso Coca Cola diecisiete Arsenal igual

Voz 7 45:35 ya te da igual lo te da igual sí

Voz 17 45:38 a largo plazo si la apuesta es la correcta que es lo que tú siempre peros porque nuevas nos a escoger a alguien pensando que sea la pues

Voz 0453 45:44 equivocada no entornos hombre yo si no ha sido espectacular durante los dramas pero pero podría haber sido muy práctico no he ido descubriendo posiciones donde tenía las hiciera evidentemente tenían la sensación de necesitar mucho más en defensa porque aparte Jones que ha sido primero pero luego lo siguiente cuatro cinco en sido todo el jugador

Voz 5 46:16 y no consideráis que que queda parte de ataque no no no no sé yo yo es que ahí es donde veo que no no me han lanzado el mensaje de que vale también

Voz 0453 46:28 es Pedro

Voz 13 46:29 vamos a ver hay gustos

Voz 0453 46:32 todo en cuenta que como todo en esta vida también en los dramas ahí tienen una cierta de quién se equivoca es para ellos veían así cuando ha sido su momento te sirven al que había gente disponibles Cannes interesado

Voz 7 46:49 también también es cierto

Voz 1025 46:51 me luego

Voz 7 46:53 es luego la historia en la que te ponen en su sitio Oyón resulta ser un pufo pues se hablará de este como grave error de los celos Jaycee les sale bien ICIT les sale bien Tyler Murray a los Cardinals quedarán como unos genios como cómo han quedado los Patriots por haber un chico en el ciento noventa y nueve que que ha sido el mejor de de todos los tiempos es el tiempo que el que pondrá las cosas en su sitio y no podemos no podemos juzgar eso sino las de

Voz 4 47:20 sí o no pero quizás

Voz 0453 47:23 no sea también siempre siempre he ido factor bueno quizá el factor suerte no sé si es palabras correcta pero porque ahí también te digo una cosa cuando tú eliges en alguien con el centro veinte nueve sexta ronda no lo eliges pensando en armas

Voz 17 47:42 Brey en ese momento un día la jugada ya parecía parecía interesante

Voz 13 47:49 para estar ahí detrás

Voz 17 47:51 a pie de de de Trump sus como en su momento fue Ryan mal Ballerini sustituto de depre para que estuviera ahí luego

Voz 7 48:02 Andrea es ese factor suerte del que hablas yo creo lo hemos hablado montón claro son Peit son Peyton Manning no Ryan Liz Éste es el factor suerte

Voz 17 48:10 exacto que además factor suerte que luego y también lo hemos dicho muchas veces

Voz 0453 48:19 dos donde influye también logo las circunstancias prácticas no no sé cuántas veces lo hemos dicho a Val di cae en otro equipo sin decir un nombre asignar yo sé

Voz 17 48:31 de hinojos nadie sabe nada de él hoy igual no se resuelva de perdón los había hecho

Voz 1025 48:38 Chuck y nada ni nadie sabe nada

Voz 17 48:40 el saldrá del Ban Ki nunca salen algo aquí en su vida y es un segundo donde toda la vida

Voz 7 48:46 y para quien no conozca la victoria cuando cuando Peyton Manning sale de la universidad y a otro gran porte lo que era Ryan Liz que les ponían prácticamente

Voz 1025 48:56 a ver se van

Voz 7 48:58 salió el uno a a los Colts y hoy es Fele Ryan Phillippe salió el dos a los Chargers creo hice la pegó con todo el equipo

Voz 1025 49:07 en vamos que que estoy seguro que si ahora te pregunto dónde está y estará en su casa en los nadie

Voz 17 49:14 por eso ahora se dando charlas y cosas

Voz 8 49:17 no bueno pero pero aún pero que es la demostración de lo que estás diciendo los dos de lo que está viviendo tu Iker y Andrea alta

Voz 17 49:25 mira ahí también hay factores no sé si ahora tenemos tiempo pero es una anécdota si rápidamente habla pero estaba contando antes del programa estamos hablando en la redacción

Voz 0453 49:35 cuando la gran duda efectivamente el a Manning pues uno de los equipos que estaba muy interesante un cuarto evidentemente a los Colts no entonces pues tuvieron entre EBIT voy acortando porque este año para que no sea muy larga pero bueno la la la la esencia de fiesta Ellos lo tenían o no tenían claro quién querían lógicamente en el número uno pues estuvieron con entrevistas porque de lo típico no cuando vieron a Ryan le es pues al final de la entrevista de dijeron bueno se al final te decimos en el draft el día diez de mayo era ya pueden podemos siempre está la trabajaré entrenando con nosotros y el el hijo hombre lo cierto es que no puedo porque ya él él evidentemente sabía que iba a salir de las no no es que ya ha quedado con mis colegas que nos vamos hasta entonces no puedo morir

Voz 1025 50:31 hasta ahí hemos llegado

Voz 0453 50:33 por lo visto Manning que fue otra vez en entrevista luego en una conversación informal hablando le pregunta Davis oye porque el tenían planificado muchas cosas finalmente su padre el también había estado ahí metiendo un poco no es que antes del draft que me iba a decir al decir algo no eh vale tú tú seas discreto no cuentes nada nosotros cuando cuando Podemos en principio algo hiel se estaba marchando el despacho volvió ERE dijo que ese paso una cosa exime eliges vamos a ganar un título si no volveré a hablar de una patada en el culo

Voz 0684 51:15 el lector

Voz 4 51:17 sí sí sí

Voz 17 51:20 a veces que especialmente a los que hay que ver qué cabeza tiene no porque porque el el talento es una cosa pero pero en College es mucho más fácil hasta sólo el talento no cuando llegas

Voz 0453 51:35 aquí es todo mucho más científico hay mucho es muy diferente

Voz 7 51:40 volviendo volviendo volviendo a la actualidad por bueno ir por otro lado que hemos hablado sólo de los bienes como perdedores por abundar un poco en en un argumento quedaba Rubén sobre que bueno los equipos cubren sus necesidades mí lo calificó como perdedor por todo el capital que tenía como lo ha aprovechado creo que los Riders no han sacado todo el partido creo que podían haber sacado mucho más de lo que tenían y por eso no no sé si perdedores pero sí que les pongo un asterisco

Voz 6 52:11 por qué